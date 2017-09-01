Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 9-10 сентября

О том, как провести выходные с максимальной пользой для души и тела читайте в обзоре АСТВ.РУ.

Кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

СОБЫТИЯ ДЕНЬ ГОРОДА 09 сентября ПЛОЩАДЬ В.И.ЛЕНИНА 10.00 - 12.00 - Праздничное шествие «Южный - то, что нужно» (ул.Ленина). 12.00 - 13.00 - Шоу-программа для детей «В гостях у Барбоскиных». 13.00 - 14.30 - «Силовой прием» от компаний VEKA и KARVI. Вечерняя программа: 19.00 – Дискотека. 19.45- Награждение победителя городского онлайн квеста «Метро времени». 20.00 - Концерт Ани Лорак. 21.15 - Видеомэпинг. 21.25- Фейерверк. Также 9 сентября на улице Ленина будут работать тематические площадки: - С 12.00 до 16.00 всех активных приглашают посетить «Спортивный город» (участок от Компроспекта до ул. Хабаровской). Здесь пройдут показательные выступления городских спортсменов, танцевальных коллективов, фитнес-марафон, соревнования по армрестлингу и многое другое. - С 12.00 до 16.00 МБУ «Центр молодежных инициатив» откроет «Город молодых» (участок от ул. Хабаровской до ул. Курильской). Взрослых и детей здесь ждут выступления творческих коллективов города, туристско-краеведческая площадка клуба «Бумеранг», выставка туристических компаний «Ярмарка путешествий», мастер-классы, аквагрим, настольные игры и др. - С 12.00 до 16.00 организаторы приглашают всех окунуться в «Город детства» (участок от ул. Курильской до ул. Сахалинской). Для юных горожан здесь выступят вокальные и хореографические коллективы, пройдет конкурс рисунков на асфальте, русские народные интерактивные игры, краеведческая игра «Мой любимый город» и др. 9 сентября также пройдут традиционные концерты ДШИ «Этнос ( с 12.30 до 14.00 в сквере у музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин»), учащихся детских школ искусств (с 12.30 до 14.00, у областного краеведческого музея). Также в субботу, в 17.00 на сцене Чехов-Центра состоится концертное исполнение оперы Дж. Верди «Симон Бокканегра» (Мариинский театр). Вход свободный. Масса развлекательных мероприятий ждет горожан и гостей областной столицы в парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина. Спасская башня на Сахалине 9 сентября Спортивный комплекс «Олимпия-парк» - 10.00. Товарищеский футбольный матч команды артистов Центрального военного оркестра МО РФпротив сборной команды правительства Сахалинской области. 10 сентября Парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина - Концерт оркестраДальневосточного высшего общевойсковогокомандного училища им. Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского (г. Благовещенск) - 11.00. - Концерт оркестра штаба Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ (г. Санкт-Петербург)- 12.00. Сквер Чехов-центра - Концерт Образцово-показательного оркестра Генерального штаба Вооруженных Сил Монголии- 11.00 - Концерт Президентского оркестра Службы Коменданта Московского Кремля ФСО РФ и Роты специального караула Президентского полка ФСО РФ (г. Москва) - 12.00. Сквер Ждакаева - Концерт оркестра Южно-Сахалинского гарнизона - 11.00. - Концерт оркестра штаба Восточного военного округа (г. Хабаровск) - 12.00. Сквер Сахалинского областного краеведческого музея - Концерт оркестра штаба Центрального военного округа (г. Екатеринбург) - 12.00. Привокзальная площадь - Концерт оркестра штаба Войск и Сил на Северо-Востоке РФ (г. Петропавловск-Камчатский) - 12.00. Площадь Ленина - Церемония торжественного закрытия IVСахалинского Международного фестиваля «Спасская башня на Сахалине» - 20.00. - Фейерверк - 22.00. Гастрономический фестиваль "Вкус на высоте" СТК "Горный воздух" 9-10 сентября 9 – 10 сентября 2017 года на Сахалине пройдет гастрономический фестиваль. Сделать сахалинскую кухню туристическим брендом - такую цель перед собой ставят устроители «Вкуса на высоте». Молодая и оригинальная островная кулинарная традиция соединила в себе блюда многих территорий – Кореи, Японии, Европы. Место проведения гастрономического фестиваля – средняя и верхняя площадки «Горного воздуха». Участниками фестиваля станут рестораторы и шеф-повара лучших ресторанов и кафе Сахалина, производители продуктов питания и напитков, творческие коллективы. Отдельным сюрпризом для гостей фестиваля станут «Завтрак на траве» с игристым вином и видом на Сусунайскую долину и «Барбекю-пати». Фестиваль «Вкус на высоте» будет проходить в течение двух дней: 9 сентября в формате конференции и дискуссии, а 10-го – самая зрелищная часть. Желающие приобщиться к высокой сахалинской кухне смогут доехать до средней площадки «Горного воздуха» на автобусе, который будет ходит их центра города в течение всего дня. Кроме того, все подъемники "Горного воздуха" в день фестиваля будут работать по сниженным ценам. Попробовать сахалинские морские деликатесы (крабы, рыбу, устрицы, гребешка) гости фестиваля смогут по ценам в пять раз ниже ресторанных. Фестиваль "Остров-рыба" Площадь В.И. Ленина 10 сентября Большая фестивальная площадка «Остров-рыба» с ярмаркой, фуд-кортами, дегустацией, развлекательной программой, огромным бутербродом с красной икрой и гигантским рыбным деревом ждет всех 10 сентября на площади Ленина. Краски моря Сахалинский зооботанический парк 9 сентября, 11.00 Рисование на ракушках - творческая работа с природным материалом. Техника нанесения рисунков на ракушках нетипична, интересна и тем привлекательна для самовыражения ребенка. Каждому ребенку представится возможность взять в руки кисть и попробовать себя в роли настоящего художника! Альпака - чудо природы Сахалинский зооботанический парк 9 сентября, 14.00 Альпака – чудо природы. Его много разводят, существуют целые клубы любителей альпака. Организуются выставки, целые шоу, есть номинации, категории оценки. Выращиваются альпака как декоративное животное, подобно собаке или кошке. Об этом – на интерактивном мероприятии. Страус - птица великан Сахалинский областной краеведческий музей 10 сентября, 14.00 На мероприятии будут озвучены интересные факты об этих удивительных птицах. Викторины и конкурсы. Малоизвестные сведения о страусах. Необычные факты о жизни птиц и их разнообразии. Семейный досуг Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин" 9 сентября, 11.00 В субботу в музее пройдут следующие мероприятия: 14.00 — "Я познаю природу". Мастер–класс по изготовлению объемного дерева из бумаги. 15.00 и 16.00 - Музейное путешествие "По следам Чехова". Поисковая программа по постоянной экспозиции музея. Участников познакомят с выставкой, отвечая на вопросы и выполняя задания с помощью путеводителя, который выдается каждому. Справки по телефону: 43–65–09. Мастер-классы "Фактуры" Школа для современных девушек и женщин "Фактура" Адрес: ул. Ленина 321\1, 4 этаж 9-10 сентября 09 сентября Мастер класс по макияжу "Smoky eyes" - 13.00-15.00. Мастер-класс по живописи "Рисунок акрилом на холсте в стиле Pop-art" - 16.00-19.00. Мини-курс по шитью "Шелковое нижнее белье" Занятие 1 - 16.00-21.00. 10 сентября Мини-курс по шитью "Шелковое нижнее белье" Занятие 1 - 16.00-21.00. Справки по телефону: 8-984-180-30-07. Клуб любителей акварели Сахалинский Музей Медведя ТРК "Сити Молл" 9-10 сентября, 13.00, 18.00 Творческая мастерская Сахалинского Музея Медведя приглашает любителей акварельной живописи на занятия. Научиться рисовать акварелью смогут взрослые и дети любого возраста. Даже если вы не имеете опыта, наш педагог поможет вам освоить акварельную технику. Каждую субботу мастер-класс "Пишем с натуры", начало в 13:00. Каждое воскресение мастер-класс даёт художник-акварелист, обладатель международных наград - Новосёлова Екатерина, начало в 18.00. Предварительная запись: 260-597, 22-72-83. Воскресные мероприятия в ИграMix Парк развлечений ИграMix ТРК "Сити Молл" 10 сентября, 15.00 Парк развлечений ИграMix приглашает всех детей на воскресные мероприятия! 10 сентября - Что? Где? Когда?, 17 сентября - Творческая программа в честь "Дня рождения Смайлика", 24 сентября - Спортивные игры. Вход свободный. Фестиваль вегетарианской кухни и здорового питания "Зелень" Пространство "Море" 10 сентября, 15.00-20.00 Телефон для справок: 55-67-89. В рамках мероприятия состоятся: Лекция о пользе вегетарианства от наших друзей - Центра ведической культуры "Радха" - 1600. Чайная церемония от Клуба Колодец Дракона - 16.30. Мастер-класс по рисованию акриловыми красками "Лотос" - 17.00-18.00. лекция о пилатесе и здоровом теле - 17.30. Мехенди - 18:00. Концерт этнической музыки от группы "Истоки" - 20.00. Деревенский дворик Сахалинский зооботанический парк 9-10 сентября, с 11.00-13.00 и с 14.00-16.00 Обитатели «Деревенского дворика» ждут вас в гости! Мастер-класс "Шоколадоварение " Сахалинский Музей Медведя ТРК "Сити Молл", 5 этаж 9-10 сентября, с 11.00 до 31 декабря Создайте шоколадку своими руками. Приходите и взрослые, и дети на наш мастер класс! Подробнее по телефонам: 260-597, 22-72-83. Мастер-класс гончарного дела Сахалинский Музей Медведя Сити-молл, 5 этаж 9-10 сентября и каждую субботу и воскресенье с 11.00 до 31 декабря (0+) Сахалинский Музей Медведя приглашает всех желающих прикоснуться к древнему ремеслу. Необходима предварительная запись по телефону: 260-597.

Сахалинская областная универсальная научная библиотека 9-10 сентября, 14.00

Телефоны для справок: 45-25-47, 72-55-30, 72-60-55. Сахалинская областная универсальная научная библиотека совместно с генеральным консульством Японии в Южно-Сахалинске организует выступление приглашённого из Японии специалиста Кацура Утазо. Артист расскажет сахалинцам, что такое ракуго и продемонстрирует своё искусство. Вход свободный. СПОРТ

Клуб любителей бега

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

Леди на Велосипеде Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина 9 сентября Прогулка на велосипеде — это повод достать из гардероба женственные и элегантные платья, а не практичные шорты и майки. Не верите? Участницы ВелоПарада «Леди на велосипеде» с лёгкостью Вам это докажут. Программа мероприятия: 12.30 - 13.00 - сбор и регистрация участниц на территории бывшего картодрома; 13.30 - 13.40 - старт велопарада; 13.40 - 14.10 - конкурс для участниц; 14.10 - 14.20 - групповая фотосъёмка; 14.20 - 14.25 - шествие участниц костюмированного велопарада на площадку у механических аттракционов; 14.30 - церемония награждения.

Скандинавская ходьба СДЮСШОР зимних видов спорта (ул. Венская, д. 5) Телефон для справок: 73-45-74. В школе зимних видов спорта этим летом продолжает работу социальный проект «скандинавская ходьба». Ежедневно, все желающие, могут взять палки и заняться ходьбой. Прокат работает с 9.00 до 21.00

ВЫСТАВКИ

Выставка "Сахалин - фронту. Нефтяники в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг)" Сахалинский областной краеведческий музей 9-10 сентября и каждый день, кроме понедельника, до 17 сентября На выставке представлены подлинные документы и предметы из фондов Сахалинского областного краеведческого музея и корпоративного музея ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», раскрывающие героический труд сахалинских нефтяников в деле добычи нефти для нужд обороны нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Дополняют выставку копии статей военного периода, повествующие о жизни и труде жителей северного Сахалина в годы войны, о передовиках производства и о положении дел на фронтах. На выставке представлены две инсталляции: кинотеатр «Нефтяник» и «Бытовое помещение нефтяника». Посетителю предоставляется возможность свободного доступа к инсталляции. Разрешается примерить телогрейку и сфотографироваться в ней, а также посмотреть фильмы, которые смотрели сахалинцы в годы времен Великой Отечественной войны: Х/ф «Два бойца», д/ф «Разгром немецких войск под Москвой», американский фильм «Серенада солнечной долины» и английская комедия «Джордж из Динки-джаза».

Сахалинский областной государственный художественный музей 9-10 сентября и каждый день, кроме понедельника с 10.00.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Музей медведя, ТРК «Сити Молл»

9-10 сентября и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 9-10 сентября и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Музей медведя, ТРК «Сити Молл» 9-10 сентября и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 9-10 сентября и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Выставка "Дальний Восток. История открытия и освоения в творчестве Валерия Шиляева" Сахалинский областной государственный художественный музей 9-10 сентября и каждый день, кроме понедельника с 10.00 до 15 сентября На выставке представлено свыше 50 произведений живописи и графики начала XXI века из мастерской художника и частных коллекций. Выставка "Море глазами взрослых и детей" Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 9-10 сентября и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 10.00 до 22 октября. Выставка «Море глазами взрослых и детей» – собрание работ художников разных возрастов из фондов Сахалинского областного художественного музея, Сахалинского областного научно-методического центра по образованию в сфере культуры и искусства и частных коллекций. Гости увидят работы членов союза художников Сергея Васенкина, Натальи Ковалевской и Виктора Ковалевского, курильских художниц Марины Кораблёвой и Ирины Фёдоровой, а также детские рисунки. Выставка показывает, насколько по-разному видят и изображают море люди разных возрастов. В музее «Остров Сахалин» будут представлены 13 полотен профессиональных художников и 10 детских работ. Выставка "Рыбы дальневосточных морей" Сахалинский областной краеведческий музей 9-10 сентября и каждый день, кроме понедельника до 8 октября, 11.00 Необычайно удивителен и прекрасен мир вод, омывающих Сахалин и Курильские острова. Разнообразные видов рыб и моллюсков, растений и животных — все это природное богатство Сахалинской области. Вы сможете погрузиться в мир представителей фауны, которые обитают в водах, омывающих острова Сахалинской области. Представленная коллекция из фондов Сахалинского областного краеведческого музея. Справки по телефону: 72–75–55. Выставка "Дорогами Маньчжурии" Сахалинский областной краеведческий музей 9-10 сентября и каждый день, кроме понедельника, 11.00 На выставке представлены 48 рисунков военных лет Бориса Трофимовича Горлача — известного скульптора, члена Союза художников СССР, участника Великой Отечественной войны и войны с милитаристской Японией, ветерана труда. В августе 1945 года Б. Т. Горлач прошёл тяжкий боевой путь через Амур, Малый Хинган и затопленные равнины Маньчжурии. В перерывах между боями он рисовал на трофейной японской бумаге карандашом, пером и тушью товарищей по оружию, жителей освобождённых маньчжурских деревень, китайских детей, японских военнопленных. Серия графических рисунков Бориса Трофимовича Горлача — документальные свидетельствасолдата-освободителя, прошедшего дорогами войны. Справки по телефону: 72–75–55.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ HAPPY BIRTHDAY, Duke Club! Ночной клуб "DUKE"

9 сентября, 22.00 (21+) В свой 11-й день рождения ночной клуб «Duke» устраивает грандиозный праздник на 10-м этаже гостиничного комплекса «Мега Палас Отеля»: В 22:00 - вид на праздничный ФЕЙЕРВЕРК в честь Дня рождения г. Южно-Сахалинска (135 лет) с террасы 10го этажа «Мега Палас Отеля» Ровно в полночь для Вас выступит певец, композитор, музыкант и талантливый поп-исполнитель, артист музыкального лейбла BlackStar – МИША МАРВИН! Loona Night Клуб Loona 8-9 сентября (21+) Loona Night - Красивая ночь резидентов на Главном Танцполе Острова! Меньше слов, больше ритма! Стало интересно? Звони 272-050.