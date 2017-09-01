Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 9-10 сентября

Кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!
СОБЫТИЯ
ДЕНЬ ГОРОДА
09 сентября
ПЛОЩАДЬ В.И.ЛЕНИНА
10.00 - 12.00 - Праздничное шествие «Южный - то, что нужно» (ул.Ленина).
12.00 - 13.00 - Шоу-программа для детей «В гостях у Барбоскиных».
13.00 - 14.30 - «Силовой прием» от компаний VEKA и KARVI.
Вечерняя программа:
19.00 – Дискотека.
19.45- Награждение победителя городского онлайн квеста «Метро времени».
20.00 - Концерт Ани Лорак.
21.15 - Видеомэпинг.
21.25- Фейерверк.
Также 9 сентября на улице Ленина будут работать тематические площадки:
- С 12.00 до 16.00 всех активных приглашают посетить «Спортивный город» (участок от Компроспекта до ул. Хабаровской). Здесь пройдут показательные выступления городских спортсменов, танцевальных коллективов, фитнес-марафон, соревнования по армрестлингу и многое другое.
- С 12.00 до 16.00 МБУ «Центр молодежных инициатив» откроет «Город молодых» (участок от ул. Хабаровской до ул. Курильской). Взрослых и детей здесь ждут выступления творческих коллективов города, туристско-краеведческая площадка клуба «Бумеранг», выставка туристических компаний «Ярмарка путешествий», мастер-классы, аквагрим, настольные игры и др.
- С 12.00 до 16.00 организаторы приглашают всех окунуться в «Город детства» (участок от ул. Курильской до ул. Сахалинской). Для юных горожан здесь выступят вокальные и хореографические коллективы, пройдет конкурс рисунков на асфальте, русские народные интерактивные игры, краеведческая игра «Мой любимый город» и др.
9 сентября также пройдут традиционные концерты ДШИ «Этнос ( с 12.30 до 14.00 в сквере у музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин»), учащихся детских школ искусств (с 12.30 до 14.00, у областного краеведческого музея).
Также в субботу, в 17.00 на сцене Чехов-Центра состоится концертное исполнение оперы Дж. Верди «Симон Бокканегра» (Мариинский театр). Вход свободный.
Масса развлекательных мероприятий ждет горожан и гостей областной столицы в парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина.
9 сентября
Спортивный комплекс «Олимпия-парк» - 10.00.
Товарищеский футбольный матч команды артистов Центрального военного оркестра МО РФпротив сборной команды правительства Сахалинской области.
10 сентября
Парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина
- Концерт оркестраДальневосточного высшего общевойсковогокомандного училища им. Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского (г. Благовещенск) - 11.00.
- Концерт оркестра штаба Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ (г. Санкт-Петербург)- 12.00.
Сквер Чехов-центра
- Концерт Образцово-показательного оркестра Генерального штаба Вооруженных Сил Монголии- 11.00
- Концерт Президентского оркестра Службы Коменданта Московского Кремля ФСО РФ и Роты специального караула Президентского полка ФСО РФ (г. Москва) - 12.00.
Сквер Ждакаева
- Концерт оркестра Южно-Сахалинского гарнизона - 11.00.
- Концерт оркестра штаба Восточного военного округа (г. Хабаровск) - 12.00.
Сквер Сахалинского областного краеведческого музея
- Концерт оркестра штаба Центрального военного округа (г. Екатеринбург) - 12.00.
Привокзальная площадь
- Концерт оркестра штаба Войск и Сил на Северо-Востоке РФ (г. Петропавловск-Камчатский) - 12.00.
Площадь Ленина
- Церемония торжественного закрытия IVСахалинского Международного фестиваля «Спасская башня на Сахалине» - 20.00.
- Фейерверк - 22.00.
Гастрономический фестиваль "Вкус на высоте"
СТК "Горный воздух"
9-10 сентября
9 – 10 сентября 2017 года на Сахалине пройдет гастрономический фестиваль. Сделать сахалинскую кухню туристическим брендом - такую цель перед собой ставят устроители «Вкуса на высоте». Молодая и оригинальная островная кулинарная традиция соединила в себе блюда многих территорий – Кореи, Японии, Европы. Место проведения гастрономического фестиваля – средняя и верхняя площадки «Горного воздуха». Участниками фестиваля станут рестораторы и шеф-повара лучших ресторанов и кафе Сахалина, производители продуктов питания и напитков, творческие коллективы. Отдельным сюрпризом для гостей фестиваля станут «Завтрак на траве» с игристым вином и видом на Сусунайскую долину и «Барбекю-пати».
Фестиваль «Вкус на высоте» будет проходить в течение двух дней: 9 сентября в формате конференции и дискуссии, а 10-го – самая зрелищная часть. Желающие приобщиться к высокой сахалинской кухне смогут доехать до средней площадки «Горного воздуха» на автобусе, который будет ходит их центра города в течение всего дня. Кроме того, все подъемники "Горного воздуха" в день фестиваля будут работать по сниженным ценам. Попробовать сахалинские морские деликатесы (крабы, рыбу, устрицы, гребешка) гости фестиваля смогут по ценам в пять раз ниже ресторанных.
Фестиваль "Остров-рыба"
Площадь В.И. Ленина
10 сентября
Большая фестивальная площадка «Остров-рыба» с ярмаркой, фуд-кортами, дегустацией, развлекательной программой, огромным бутербродом с красной икрой и гигантским рыбным деревом ждет всех 10 сентября на площади Ленина.
Краски моря
Сахалинский зооботанический парк
9 сентября, 11.00
Рисование на ракушках - творческая работа с природным материалом.
Техника нанесения рисунков на ракушках нетипична, интересна и тем привлекательна для самовыражения ребенка. Каждому ребенку представится возможность взять в руки кисть и попробовать себя в роли настоящего художника!
Альпака - чудо природы
Сахалинский зооботанический парк
9 сентября, 14.00
Альпака – чудо природы. Его много разводят, существуют целые клубы любителей альпака. Организуются выставки, целые шоу, есть номинации, категории оценки. Выращиваются альпака как декоративное животное, подобно собаке или кошке. Об этом – на интерактивном мероприятии.
Страус - птица великан
Сахалинский областной краеведческий музей
10 сентября, 14.00
На мероприятии будут озвучены интересные факты об этих удивительных птицах. Викторины и конкурсы. Малоизвестные сведения о страусах. Необычные факты о жизни птиц и их разнообразии.
Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин"
9 сентября, 11.00
В субботу в музее пройдут следующие мероприятия:
14.00 — "Я познаю природу". Мастер–класс по изготовлению объемного дерева из бумаги.
15.00 и 16.00 - Музейное путешествие "По следам Чехова". Поисковая программа по постоянной экспозиции музея. Участников познакомят с выставкой, отвечая на вопросы и выполняя задания с помощью путеводителя, который выдается каждому.
Справки по телефону: 43–65–09.
Школа для современных девушек и женщин "Фактура"
Адрес: ул. Ленина 321\1, 4 этаж
9-10 сентября
09 сентября
Мастер класс по макияжу "Smoky eyes" - 13.00-15.00.
Мастер-класс по живописи "Рисунок акрилом на холсте в стиле Pop-art" - 16.00-19.00.
Мини-курс по шитью "Шелковое нижнее белье" Занятие 1 - 16.00-21.00.
10 сентября
Мини-курс по шитью "Шелковое нижнее белье" Занятие 1 - 16.00-21.00.
Справки по телефону: 8-984-180-30-07.
Сахалинский Музей Медведя
ТРК "Сити Молл"
9-10 сентября, 13.00, 18.00
Творческая мастерская Сахалинского Музея Медведя приглашает любителей акварельной живописи на занятия.
Научиться рисовать акварелью смогут взрослые и дети любого возраста. Даже если вы не имеете опыта, наш педагог поможет вам освоить акварельную технику.
Каждую субботу мастер-класс "Пишем с натуры", начало в 13:00.
Каждое воскресение мастер-класс даёт художник-акварелист, обладатель международных наград - Новосёлова Екатерина, начало в 18.00.
Предварительная запись: 260-597, 22-72-83.
Воскресные мероприятия в ИграMix
ТРК "Сити Молл"
10 сентября, 15.00
Парк развлечений ИграMix приглашает всех детей на воскресные мероприятия!
10 сентября - Что? Где? Когда?,
17 сентября - Творческая программа в честь "Дня рождения Смайлика",
24 сентября - Спортивные игры.
Вход свободный.
Фестиваль вегетарианской кухни и здорового питания "Зелень"
Пространство "Море"
10 сентября, 15.00-20.00
Телефон для справок: 55-67-89.
В рамках мероприятия состоятся:
Лекция о пользе вегетарианства от наших друзей - Центра ведической культуры "Радха" - 1600.
Чайная церемония от Клуба Колодец Дракона - 16.30.
Мастер-класс по рисованию акриловыми красками "Лотос" - 17.00-18.00.
лекция о пилатесе и здоровом теле - 17.30.
Мехенди - 18:00.
Концерт этнической музыки от группы "Истоки" - 20.00.
Сахалинский зооботанический парк
9-10 сентября, с 11.00-13.00 и с 14.00-16.00
Обитатели «Деревенского дворика» ждут вас в гости!
Сахалинский Музей Медведя
ТРК "Сити Молл", 5 этаж
9-10 сентября, с 11.00 до 31 декабря
Создайте шоколадку своими руками. Приходите и взрослые, и дети на наш мастер класс!
Подробнее по телефонам: 260-597, 22-72-83.
Сахалинский Музей Медведя
Сити-молл, 5 этаж
9-10 сентября и каждую субботу и воскресенье с 11.00 до 31 декабря (0+)
Сахалинский Музей Медведя приглашает всех желающих прикоснуться к древнему ремеслу. Необходима предварительная запись по телефону: 260-597.
Сахалинская областная универсальная научная библиотека
9-10 сентября, 14.00
Телефоны для справок: 45-25-47, 72-55-30, 72-60-55.
Сахалинская областная универсальная научная библиотека совместно с генеральным консульством Японии в Южно-Сахалинске организует выступление приглашённого из Японии специалиста Кацура Утазо. Артист расскажет сахалинцам, что такое ракуго и продемонстрирует своё искусство.
Вход свободный.
СПОРТ
Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».
Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.
Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.
Леди на Велосипеде
Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина
Прогулка на велосипеде — это повод достать из гардероба женственные и элегантные платья, а не практичные шорты и майки. Не верите? Участницы ВелоПарада «Леди на велосипеде» с лёгкостью Вам это докажут.
Программа мероприятия:
12.30 - 13.00 - сбор и регистрация участниц на территории бывшего картодрома;
13.30 - 13.40 - старт велопарада;
13.40 - 14.10 - конкурс для участниц;
14.10 - 14.20 - групповая фотосъёмка;
14.20 - 14.25 - шествие участниц костюмированного велопарада на площадку у механических аттракционов;
14.30 - церемония награждения.
СДЮСШОР зимних видов спорта
(ул. Венская, д. 5)
Телефон для справок: 73-45-74.
В школе зимних видов спорта этим летом продолжает работу социальный проект «скандинавская ходьба». Ежедневно, все желающие, могут взять палки и заняться ходьбой. Прокат работает с 9.00 до 21.00
Сахалинский областной краеведческий музей
9-10 сентября и каждый день, кроме понедельника, до 17 сентября
На выставке представлены подлинные документы и предметы из фондов Сахалинского областного краеведческого музея и корпоративного музея ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», раскрывающие героический труд сахалинских нефтяников в деле добычи нефти для нужд обороны нашей страны в годы Великой Отечественной войны.
Дополняют выставку копии статей военного периода, повествующие о жизни и труде жителей северного Сахалина в годы войны, о передовиках производства и о положении дел на фронтах.
На выставке представлены две инсталляции: кинотеатр «Нефтяник» и «Бытовое помещение нефтяника». Посетителю предоставляется возможность свободного доступа к инсталляции. Разрешается примерить телогрейку и сфотографироваться в ней, а также посмотреть фильмы, которые смотрели сахалинцы в годы времен Великой Отечественной войны: Х/ф «Два бойца», д/ф «Разгром немецких войск под Москвой», американский фильм «Серенада солнечной долины» и английская комедия «Джордж из Динки-джаза».
Сахалинский областной государственный художественный музей
9-10 сентября и каждый день, кроме понедельника с 10.00.
Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.
Музей медведя, ТРК «Сити Молл»
9-10 сентября и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.
Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
9-10 сентября и каждый день, кроме понедельника.
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».
Музей медведя, ТРК «Сити Молл»
9-10 сентября и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.
Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
9-10 сентября и каждый день, кроме понедельника.
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.
Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.
Сахалинский областной государственный художественный музей
9-10 сентября и каждый день, кроме понедельника с 10.00 до 15 сентября
На выставке представлено свыше 50 произведений живописи и графики начала XXI века из мастерской художника и частных коллекций.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
9-10 сентября и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 10.00 до 22 октября.
Выставка «Море глазами взрослых и детей» – собрание работ художников разных возрастов из фондов Сахалинского областного художественного музея, Сахалинского областного научно-методического центра по образованию в сфере культуры и искусства и частных коллекций.
Гости увидят работы членов союза художников Сергея Васенкина, Натальи Ковалевской и Виктора Ковалевского, курильских художниц Марины Кораблёвой и Ирины Фёдоровой, а также детские рисунки. Выставка показывает, насколько по-разному видят и изображают море люди разных возрастов. В музее «Остров Сахалин» будут представлены 13 полотен профессиональных художников и 10 детских работ.
Сахалинский областной краеведческий музей
9-10 сентября и каждый день, кроме понедельника до 8 октября, 11.00
Необычайно удивителен и прекрасен мир вод, омывающих Сахалин и Курильские острова. Разнообразные видов рыб и моллюсков, растений и животных — все это природное богатство Сахалинской области.
Вы сможете погрузиться в мир представителей фауны, которые обитают в водах, омывающих острова Сахалинской области.
Представленная коллекция из фондов Сахалинского областного краеведческого музея.
Справки по телефону: 72–75–55.
Сахалинский областной краеведческий музей
9-10 сентября и каждый день, кроме понедельника, 11.00
На выставке представлены 48 рисунков военных лет Бориса Трофимовича Горлача — известного скульптора, члена Союза художников СССР, участника Великой Отечественной войны и войны с милитаристской Японией, ветерана труда.
В августе 1945 года Б. Т. Горлач прошёл тяжкий боевой путь через Амур, Малый Хинган и затопленные равнины Маньчжурии. В перерывах между боями он рисовал на трофейной японской бумаге карандашом, пером и тушью товарищей по оружию, жителей освобождённых маньчжурских деревень, китайских детей, японских военнопленных.
Серия графических рисунков Бориса Трофимовича Горлача — документальные свидетельствасолдата-освободителя, прошедшего дорогами войны.
Справки по телефону: 72–75–55.
НОЧНАЯ ЖИЗНЬ
HAPPY BIRTHDAY, Duke Club!
Ночной клуб "DUKE"
9 сентября, 22.00 (21+)
В свой 11-й день рождения ночной клуб «Duke» устраивает грандиозный праздник на 10-м этаже гостиничного комплекса «Мега Палас Отеля»:
В 22:00 - вид на праздничный ФЕЙЕРВЕРК в честь Дня рождения г. Южно-Сахалинска (135 лет) с террасы 10го этажа «Мега Палас Отеля»
Ровно в полночь для Вас выступит певец, композитор, музыкант и талантливый поп-исполнитель, артист музыкального лейбла BlackStar – МИША МАРВИН!
Loona Night
Клуб Loona
8-9 сентября (21+)
Loona Night - Красивая ночь резидентов на Главном Танцполе Острова!
Меньше слов, больше ритма!
Стало интересно? Звони 272-050.
КИНО
И как всегда, выходные можно провести в кинотеатре. Узнать о новинках и выяснить расписание вы можете на нашем сайте в афише.
Казаки, ведьмы, русалки, утопленницы и другие обитатели Диканьки встречаются лицом к лицу со своим создателем Николаем Гоголем, молодым писарем из Петербурга, который страдает загадочными припадками и может общаться с персонажами из потустороннего мира. Вместе со своим начальником, блестящим столичным следователем Яковым Гуро, начинающий писатель приезжает на Полтавщину расследовать таинственные убийства девушек. Здесь же он встречает свою любовь, которой суждено сыграть роковую роль в его судьбе. Но хватит ли юному литератору духу противостоять невообразимому? Ведь по слухам, которые активно разносят напуганные местные жители, за преступлениями стоит не кто иной, как сам Дьявол в обличии черного всадника.
Молодой парень по прозвищу Малыш обожает стильную музыку, быструю езду и адреналин в крови. Вся его жизнь — это сплошные погони и перестрелки, ведь он работает водителем, который помогает бандитам скрыться с места преступления. Однажды он по-настоящему влюбляется и решает выйти из игры, но сначала ему предстоит выполнить еще одно задание, которое вполне может оказаться последним в его жизни.
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Вот такими насыщенными обещают стать выходные дни. Обязательно потратьте время с пользой!