Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 9-10 декабря

О том, как провести выходные с максимальной пользой для души и тела читайте в обзоре АСТВ.РУ.

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

ТЕАТР

Спектакль "Дракула" Сахалинский театр кукол 9 декабря, 18.00 (16+) Трансильвания: народ в страхе, Дракула скучает. Ему хочется чего?то нового… свежего, если угодно. Викторианская Англия манит главного героя! Но «Дракула» не призван «напугать до смерти». Вечная история об одном из самых известных графов создана в жанре мистического мюзикла, стильном и с хорошим чувством юмора! Итак, все начнется в Карпатах и завершится на берегах Туманного Альбиона. Завершится ли… Спектакль "Метод Грёнхольма" Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова 9-10 декабря, 18.00 (16+) На должность топ-менеджера в крупной компании претендуют четыре кандидата, но заветное кресло может достаться только одному. Претендентам предстоит пройти специальный отбор – собеседование по методу Грёнхольма. Через что готовы пройти соискатели, чтобы получить место в компании?

СОБЫТИЯ Городской фестиваль старинной музыки "Камерата" Центр просвещения и культуры республики Корея пр. Мира, 83а 9 декабря, 12.00 Idea Alta Приход святого Иакова, римско-католическая церковь пр-т Победы, д. 26-Б 9 декабря, 19.00 9 декабря в 19 часов ансамбль Idea Alta представит свою первую концертную программу из произведений, созданных выдающимися европейскими композиторами XVII-XVIII веков: - Георг Фридрих Гендель — соната соль-мажор для гобоя, скрипки и цифрованного баса HWV384; - Иоганн Себастьян Бах — первая сюита для виолончели соло соль-мажор BWV1007; - Генри Перселл — соната для флейты, скрипки и цифрованного баса соль-минор Z.790; - Жозеф Боден де Буамортье — сюита №2 для флейты соло соль-мажор op.35; - Георг Фридрих Гендель — соната ре-мажор для гобоя, скрипки и цифрованного баса HWV385. 2-й Дальневосточный детско-юношеский фестиваль музыкальный фестиваль 10-17 декабря Открытие фестиваля состоится 10 декабря в ДК «Родина», начало 19:00, под названием «Окно в музыкальную Европу», где будет звучать живая классическая симфоническая музыка различных именитых композиторов ХVIII – ХХ веков. Воскресные мероприятия в ИграMix Парк развлечений ИграMix Сити Молл, 5 этаж, Телефоны для справок: 708-825, 26-58-13 10, 17, 24, 31 декабря 10 декабря - Веселые эстафеты ко "Дню футбола" - 15.00. 17 декабря – Усатая вечеринка - 15.00 (аквагрим, усатые конкурсы, усатая фотосессия). Необходима предварительная запись. Вход строго в усах! 24 декабря Мастер-класс "Письмо Деду Морозу" - 15.00. 31 декабря - Встречаем. Новый год вместе с ИграMix - 15.00. Отчетный концерт хореографического коллектива "Фуэгос" Дом культуры "Родина" 9 декабря, 18.00 Вход свободный. Найди символ года в Тёмной комнате Сахалинский музей медведя 9-10 декабря, с 11.00 В преддверии всеми любимого праздника Музей медведя приготовил для Вас игру «Найди символ года в Тёмной комнате». Как известно, 2018 год это год собаки - самого доброго и верного друга человека. Чтобы год был счастливым, нужно расставить собачек разного размера и окраса по всему дому. Вот и мы решили не нарушать традицию и спрятали для вас в Тёмной комнате несколько символов года. И если Вы их найдёте, Вас обязательно ждёт удача в Новом году и приятный сюрприз. Уроки по изобразительному искусству Творческое объединение"Мыс Великан" 9, декабря - 19.00, 16 декабря - 13.00 (16+) По субботам проходят уроки по абстрактной живописи. Ни одно из направлений живописи не позволит вам так свободно выразить свои эмоции и настроение, как абстракционизм. Своего рода арт-терапия для тех, кто хочет перезагрузиться, забыть о проблемах и окунуться с головой в мир творчества в кругу единомышленников. Справки по телефону: 8-914-760-91-08. С Днём рождения "Столица"! Торговый центр "Столица" 9 декабря, 14.00, 17.00 Программа проведения 6-го Дня Рождения ТДЦ "Столица": 14.00-16.00 – бесплатная развлекательная программа в детском пространстве "Море" Справки по телефонам: 44-55-63, 55-67-89. Розыгрыши призов от торгового центра: 16.00-17.00 – регистрация чеков (зона ресепшн 1 этаж ТДЦ "Столица") 17.00-19.00 – розыгрыш подарков от ТДЦ "Столица" (1 этаж ТДЦ "Столица") "Ловец снов" своими руками Сахалинский Музей медведя 10, 17, 24, 31 декабря, с 11.00 Мастерская Музея медведя приглашает на мастер-классы по изготовлению талисмана "Ловец снов" в Новогоднем стиле! Телефоны для справок: 260–597, 8(4242) 22–72–83. Ярмарка бесплатных вещей Клуб "Альтаир" пр-т Мира, 263-Б 9 декабря, 12.00 Участники мероприятия могут приносить любые надоевшие или уже ненужные вещи – женскую, мужскую или детскую одежду, обувь, спортивный инвентарь, предметы быта и многое другое. Южно-Сахалинцы смогут как обменять вещи, так и просто забрать себе любую понравившуюся бесплатно. Главное условие – вещи должны быть чистые и в хорошем состоянии. Новогодний Базар Коворкинг "Море" 9 декабря, 12.00 (16+) Жителей и гостей города приглашают на "Новогодний Базар"! Вход свободный. На протяжении всего мероприятия вас ждет вкусный чай приятная музыка, добрая атмосфера и фотозона. Приходите всей семьей, у нас каждый найдет себе что-то по вкусу, а также сможет запастись подарками к Новому году! Музейный кинозал Сахалинский областной художественный музей 9 декабря, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00 Каждую субботу посетители музея смогут посмотреть видео-фильмы из фонда "Русский музей: виртуальный филиал" и из медиатеки Сахалинского областного художественного музея. Расписание сеансов "Музейного кинозала" на 9 декабря: 11.00 - "В страну музеев вместе с Фафалей". В мастерской художника. Портрет. 12.00 - "Ты пришел в музей (фильм 1). Из цикла обучающих видеофильмов для детей 6-14 лет "Русский музей – детям". 14.00 - Коронационные альбомы (фильм 1). Из цикла авторских программ директора Русского музея В.А. Гусева "Век Русского музея". 15.00 - Неизвестный главный герой. Неизвестный художник. Взятие Азова. Из цикла "История одного шедевра". Просмотр для посетителей музея бесплатный. Техно Тромбон Клаб 9 декабря, 21.00 (18+) Техно появилось более 30 лет назад в Детройте и пережило несколько волн подъемов, изменений и падений. Сегодня этот музыкальный жанр вновь пользуется спросом. Особые чувства к жесткому, индустриальному техно испытывают жители России. - Мы будем ставить не только актуальное, новейшее техно, но и попытаемся охватить весь спектр развития техно-музыки: начиная с его фанковой основы, которая породила детройское классическое техно с теплым звучанием и душой, продолжая европейской трансформацией в технический отрешенный мир "не души, но духа", переходящее в минимал звучание, и, наконец, в более жесткую индустриальность и сухость последних традиций техно, - говорят в клубе. Амурский лесной кот и уссурийская харза Сахалинский зооботанический парк 9-10 декабря В Сахалинском зоопарке появились новые питомцы - амурский лесной кот и уссурийская харза. Познакомиться и увидеть новых животных Сахалинского зоопарка можно ежедневно с 10 до 17 часов. В гостях у северного оленя Сахалинский зооботанический парк 9 декабря, 15.00 Северные олени – животные интересные и необычные. Единственное млекопитающее, различающее ультрафиолетовое излучение. Удивительно уникальные копыта, которые позволяют, как шины автомобиля, менять зимнюю «резину» на летнюю. Игры, конкурсы, викторины. Особенности питания. Показательное кормление северных оленей. Новогодний подарок Сахалинский зооботанический парк 10 декабря, 15.00 Новогодний подарок своими руками. Какой он? Необычный, сказочный, таинственный, и теплый, т.к. непременно дарит тепло своей души самым близким людям. В работе будут использованы материалы: ткань, бусы, ленты, булавки, цветная бумага и фетр. Гора Луга Карьер "Луговой " ул. Лесная (дача губернатора) 10 декабря, 08.30 11 декабря отмечается Международный день гор (англ. International Mountain Day), установленный по решению 57-й Генеральной Ассамблеи ООН в январе 2003 года. В связи с этим приглашаем всех жителей и гостей г. Южно-Сахалинска прогуляться на гору Луга. Справки по телефону: 8-914-746-12-68. Роспись по керамике и дереву Сахалинский зооботанический парк 9-10 декабря, с 11.00 Роспись по керамике и дереву — это мастер-класс для тех, кто хочет открывать для себя и своего творчества новые горизонты и свежие мысли. Всегда приятно взять кисти в руки и выразить своё состояние души в художественной форме. Справки по телефонам: 260–597, 22–72–83. Семейный досуг Программа выходного дня в Сахалинском областном краеведческом музее: 16 декабря - рассказ "Про Новый год" и творческое занятие "Экоигрушка на новогоднюю ёлку" 12:00 (по заявкам). 9, 10, 17 декабря - экскурсия "Зима в сахалинском лесу" и творческое занятие "Зимний сюрприз" (поделка из бумаги) - 12.00 (по заявкам). Справки по телефону: 72-75-55. Субботний киносеанс в музее Сахалинский областной краеведческий музей 9, 16, 23, 30 декабря, 17.00, 18.00 (16+) В Сахалинском краеведческом музее состоится демонстрация документального фильма "Южный - город вьюжный" (1964 г.). Документальный фильм Сахалинской студии телевидения в 1967 году получил Диплом Союза кинематографистов СССР на III зональном конкурсе кино-телестудий Урала, Сибири и Дальнего Востока, а в 1974 году фильм был признан лучшим на телевидении Сахалина. Справки по телефону: 72-75-55. Рисуем абстракции Творческое объединение "Мыс Великан" пр. Мира, 424а, 2-эт., оф.5. 9 декабря, 15.00 (16+). Ни одно из направлений живописи не позволит вам так свободно выразить свои эмоции и настроение, как абстракционизм. Художник Потысьева Ольга - объявляет набор в группу на курс абстрактной живописи. Курс рассчитан на несколько уроков, будем пробовать себя в различных техниках. Телефон для справок: 8-914-760-91-08. Сладкий букет из конфет Сахалинский Музей Медведя ТРК "Сити Молл", 5 этаж 9-10 декабря, 11.00 или 12.00 Конфетный букет своими руками - это универсальная поделка или подарок! Он понравится взрослым и детям. Живые цветы через несколько дней завянут, а конфетные букеты еще долго будут радовать своих владельцев. Запись на мастер-классы по телефонам 260-597, 22-72-83. Мастер-класс "Шоколадоварение " Сахалинский Музей Медведя ТРК "Сити Молл", 5 этаж 9-10 декабря, с 11.00 до 31 декабря Создайте шоколадку своими руками. Приходите и взрослые, и дети на наш мастер класс! Подробнее по телефонам: 260-597, 22-72-83. Мастер-класс гончарного дела Сахалинский Музей Медведя Сити-молл, 5 этаж 9-10 декабря и каждую субботу и воскресенье с 11.00 до 31 декабря (0+) Сахалинский Музей Медведя приглашает всех желающих прикоснуться к древнему ремеслу. Необходима предварительная запись по телефону: 260-597.

СПОРТ

Клуб любителей бега

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

Чемпионат Сахалинской области по армрестлингу Политехнический колледж СахГУ ул. Горького, 26 10 декабря, 10.00 Приглашаются все желающие принять участие в соревнованиях, проявить свои физические способности, реализовать свой потенциал, продемонстрировать свое отношение к физической культуре, спорту и здоровому образу жизни. Ночь на льду Ледовый дворец "Кристалл" 9, 16,23,30- декабря, 22.00 (16+) Гостей ждут зажигательная атмосфера, приятное звуковое и яркое световое сопровождение. Также к услугам посетителей традиционной акции "Ночь на льду" прокат коньков. Справки по телефону: 240-160.

ВЫСТАВКИ

Выставка "Силуэтная магия Семёна Надеина" Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 9-10 декабря и каждый день, кроме понедельника, с 11.00 до 21 января Около 30 силуэтных композиций, рукописи легенд, сказок и рассказов Семёна Надеина будут представлены в музее книги «Остров Сахалин». Экспонаты собраны из четырех музеев Сахалинской области и личной коллекции семьи Василия Курикалова. Часть уникальных силуэтных композиций будет экспонироваться впервые. Грациозные олени, живописные сцены из быта эвенкийского народа и пейзажи сахалинского ландшафта, – все это создал автор при помощи ножниц и бумаги. Вся художественная сложность работ, представленных на выставке, заключается в том, что предварительный рисунок не делался, поэтому художник должен был обладать от природы особым видом памяти и фантазией, чем в полной мере владел эвенкийский мастер. Выставка Олега Носырева Союз художников России 9-10 декабря (до 28 декабря) Сахалинское отделение Союза художников России представляет выставку живописных работ художника Олега Носырева. Телефон для справок: 72-40-85.

Сахалинский областной государственный художественный музей 9-10 декабря и каждый день, кроме понедельника, с 10.00.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Сахалинский областной государственный художественный музей

9-10 декабря и каждый день, кроме понедельника, до 21 декабря

Телефоны для справок: 72-36-43, 72-29-25

Нонконформизм или неофициальное советское искусство – своеобразное, во многом парадоксальное отражение в изобразительном искусстве духовной, психологической и общественной ситуации в СССР 1960-1980 гг. В истории российского искусства нонконформизм - яркое явление, которое занимает особое место и до сих пор является одним из наиболее сложных и трудно поддающихся оценке. В фондах музея представлена уникальная коллекция работ художников-нонконформистов. Выполнены они в период с 1946 по 2004 гг. Работы представляют яркое явление нонконформизма. В коллекции представлено 7 имен художников, 89 произведение. Среди них работы Бордачева С.М., Брусиловского А.Р., Турецкого Б.З., Чаругина Н.П., Шелковского И.С. Гросицкого А.Б. Самой значительной фигурой русского нонконформизма является Э.М. Белютин. Элий Михайлович – художник и теоретик искусства, основатель студии «Новая реальность», где училось более 3 тыс. художников.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 9-10 декабря и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Музей медведя, ТРК «Сити Молл» 9-10 декабря и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 9-10 декабря и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Выставка "Лоскутный остров" Бизнес-центр "Сфера" 9-10 декабря (до 15 декабря) Выставка лоскутных работ участников клуба "Лоскутный остров". Клуб "Лоскутный остров" был создан год назад, летом 2016 года. Основным выставочным фондом клуба стали работы, созданные в рамках грантового проекта осуществленного с помощью фонда социальных инициатив "Энергия" компании "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд". Выставка Даниила Дёмкина "На самом краешке земли" Сахалинский областной краеведческий музей 9-10 декабря (до 17 декабря) В рамках экспозиции будут представлены фотографии, выполненные в жанрах пейзажа и анималистики. На фотографиях посетители увидят дикую природу и животный мир севера Сахалина и острова Итуруп. Фотографией Даниил Дёмкин занялся несколько лет назад. Его работы вошли в число 100 лучших снимков фотокорреспондентов агентства ТАСС «2015 год в объективе ТАСС» и 100 лучших работ фестиваля «Черноречье-2016», Дзержинск. Выставка "7 ноября – первый солнечный день в жизни пролетариата" Сахалинский областной государственный художественный музей 9-10 декабря с 11.00 2017 год - год юбилея Октябрьской Революции 1917 года. В рамках этого события Сахалинский областной художественный музей приглашает жителей и гостей города посетить серию мероприятий: Справки по телефонам: 72-36-43, 72-37-38. Выставка "Новые имена" Выставочный зал Сахалинского отделения союза художников России ул. Вокзальная, 5 а Телефон для справок: 72-40-85 Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 9-10 декабря до 28 декабря На выставке представлены работы трех молодых начинающих свой творческий путь профессиональных художника из города Южно-Сахалинска: - Надежда Белых, - Ольга Маркелова, - Владимир Бейбулатов. У каждого художника, несмотря на молодость, уже намечается свой индивидуальный творческий почерк, своя манера отображения мира и человека. Организаторы считают, что эта выставка станет для сахалинцев откровением и открытием новых имен в изобразительном искусстве Сахалина. Выставка "Революционный 1917 г.: документы свидетельствуют" Сахалинский областной краеведческий музей 9-10 декабря и каждый день, кроме понедельника до 12 декабря, 11.00 Выставка посвящена 100-летнему юбилею одного из важнейших событий в истории России — Великой российской революции, которая кардинально изменила жизнь граждан и определила облик страны на десятилетия вперед. Экспозиция знакомит с материалами, отражающими деятельность руководителей первого советского государства (В.Ленина, Г.Петровского, П.Лепешинского, Г.Орджоникидзе), личными вещами Я.Свердлова, Ф.Дзержинского, а также подлинным оружием участников революции, фотографиями, листовками, памятными жетонами и медалями, подлинными документами, рассказывающими о ключевых эпизодах драматических событий 1917 года. «Остров Сахалин»: открытый финал Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 9-10 декабря Приглашают посетить вторую часть постоянной экспозиции музея «Остров Сахалин»: открытый финал. В экспозиции воплощена жизнь великой книги о сахалинской каторге в театральном, музейном и научном пространстве. Посетитель сможет окунуться в атмосферу создания произведений А.П. Чеховым, а в интерактивной зоне дополнить сахалинскую летопись, начатую Чеховым в XIX веке. Выставка "Главные..." Сахалинский областной краеведческий музей 9-10 декабря и каждый день, кроме понедельника до 28 января Выставка «Главные…» из фондов Мемориального музея космонавтики (г. Москва) посвящена шестидесятилетию запуска первого искусственного спутника Земли. На экспозиции представлены уникальные предметы: макеты космической техники, личные вещи космонавтов и многое другое.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ EVOLUTION DUKE / #ClubShow Ночной клуб "DUKE"

9 декабря, 22.00 (21+) Каждую ночь самые жаркие танцы, самые лучшие хиты, самая яркая атмосфера, только новые знакомства и только позитивное настроение! В эту субботу Вас ждёт очередная яркая и весёлая ночь хитов! Справки по телефону: 450 – 525 / 286-286. Трюм - Зимние заплывы Музыкальная лаборатория "Трюм" 9, 16, 23, 30 декабря, 20.00 (21+)