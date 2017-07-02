Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 8-9 июля

Кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!
ТЕАТР
Сахалинский областной государственный художественный музей
8 июля, 12.00
Центр русского декоративно-прикладного искусства «На краю земли» приглашает юных сахалинцев и их родителей принять участие в летнем проекте «По дорогам русских сказок. Инсценировка русской народной сказки «Гуси-лебеди».
Участники мероприятия вспомнят народную сказку «Гуси-лебеди» и примут участие в ее постановке в качестве героев. В этом мероприятии органично соединили театрализацию и рассказ специалиста о русской традиционной культуре и быте.
Регистрация для участия в мероприятии по телефону: 72-37-38!
Участие в мероприятии – бесплатное.
СОБЫТИЯ
День семьи, любви и верности в городском парке культуры и отдыха
Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина
Фестиваль в День семьи, любви и верности 8 июля проведет Центр молодежных инициатив в парке Южно-Сахалинска.
Начнется праздник в 11.00 с конкурса «Нарисуем дружно сказку» на территории детского городка. Команды родителей и детей поупражняются в арт-искусстве и раскрасят уличные скульптуры, которые после праздника еще долго будут радовать горожан.
Продолжится мероприятие в 13.00 развлекательной программой на поляне за теннисными кортами. Южносахалинцы смогут увидеть выступления творческих коллективов города, поучаствовать в игровой программе «Вместе веселее» с участием волонтеров проекта «Доктор Клоун» клуба «Альтаир» ЦМИ, поиграть в настольные игры, проверить свою силу и ловкость на площадке коренных малочисленных народов севера.
Гости семейного фестиваля смогут сделать замечательные фотографии на память в специальной фотозоне, научиться танцевать сальсу и кизомбу, а также посетить мастер-класс по нейрографическому рисованию.
Будут работать и тематические площади: творческие мастерские, фримаркет книг и детских игрушек, твистинг, аквагрим, михенди, мастер-классы по изготовлению украшений, рисованию, пластилинографии, оригами, плетению кос.
Кроме того, в рамках семейного фестиваля в этом году состоится акция «Белый цветок».
Сахалинский областной краеведческий музей
8 июля, 11.00
Телефон для справок: 72–75–55.
Сахалинский областной краеведческий музей приглашает весело и познавательно провести День семьи, любви и верности!
Программа мероприятий:
11.00 и 14.00 - обзорная экскурсия по музею.
Вы узнаете об особенностях истории и природы единственной островной области России, познакомитесь с уникальными экспонатами музея. По стоимости входного билета в музей, для всех желающих.
11.30–13.00 - семейная эстафета «Мы — СЕМЬЯ!»
Вас ждут не только спортивные испытания, но и игры на ловкость, находчивость и смекалку. В эстафете могут принять участие минимум 3 члена семьи (дети, мамы и папы, бабушки и дедушки, тети и дяди, а также многочисленные двоюродные и троюродные родственники).
Участие в эстафете только по предварительной записи по телефону: 72–75–55.
11.30–12.30 - детский аквагрим «Ромашка».
Лица ребят украсит символ праздника — ромашка.
12.00–13.00; 14.00–15.00 - мастер-класс «Сделай куклу „Неразлучники“!»
Кукла «Неразлучники» — символ и оберег крепкого семейного союза, поэтому делается на одной «руке», чтобы муж и жена шли по жизни рука об руку. У наших предков такую куклу по обычаю изготавливали подруги невесты.
12.00–13.00 - «А я чайничала!»
Лекция с чаепитием познакомит с особенностями встречи на Руси гостей и традициями чаепития.
13.00–14.00 - мастер-класс «Ромашка для моей семьи».
Все желающие смогут сделать праздничную открытку (без ограничения в возрасте).
14.00–16.00 - «Ко всем с любовью».
Благотворительный концерт движения «Вольные музыканты». Движение «Вольные музыканты» известно жителям области своими благотворительными концертами и работой с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, и воспитанниками детских домов.
16.00 - экскурсия по территории музея.
Без оплаты, для всех желающих.
В этот день все мероприятия проводятся бесплатно, оплачиваются только входные билеты в музей (взрослый билет — 100 руб.; пенсионный — 30 руб.; детский билет — 0 руб.).
Многодетные семьи приглашаем посетить музей бесплатно!
Сахалинский зооботанический парк
9 июля, 14.00
В программе много ярких позитивных фрагментов: песни, шуточные номера, эстафеты и конкурсы. Формирует ответственное отношение к семье, любовь и уважение к родственникам.
Городской парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина
(поляна за теннисными кортами)
9 июля, 13.00
Вас ждут весёлые и смешные морские обитатели, выступление известных вокалистов города, игры, конкурсы, сюрпризы, и традиционное угощение - уха.
Сахалинский зооботанический парк
8 июля, 14.00
Любой гость зоопарка может присоединиться к нам, мастерам, изготавливающих животных из бумаги путем ее складывания. Мероприятие позволяет развивать творческие навыки и применять знания на практике, а также закрепляет знания о животных и формирует умение работать в команде.
Коробочка идей
Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина
8 июля, 13.00 (и каждую субботу до конца августа)
8 июля, в стеклянном павильоне у стадиона «Космос» (на территории городского парка) в 13.00 стартует череда мастер-классов «Коробочка идей», где всем желающим совершенно бесплатно помогут освоить популярные технологии декоративно-прикладного и изобразительного творчества с использованием различных материалов. Мастер-классы будут проводиться каждую субботу до конца августа.
Телефон для справок: 43-11-48.
Сахалинский музей медведя поздравляет всех с Днём семьи, любви и верности! И приглашает на семейный мастер-класс по изготовлению народной куклы "Неразлучники".
В русской традиции "Неразлучники" символизировали единение семьи, любовь и верность. Также, 8 июля, все посетители мастер-класса и музея Медведя смогут поучаствовать в беспроигрышной лотерее "Ромашка желаний".
Нарисуем дружно сказку
Центр молодой семьи "Аэлита"
Клуб Аэлита "Центра молодежных инициатив" приглашает молодые семьи принять участие в конкурсе "Нарисуем дружно сказку", который в городском парке культуры и отдыха им. Гагарина. Вас ждут 8 июля в 11.00 на территории детского автогородка.
Команды родителей и детей поупражняются в арт-искусстве и раскрасят замечательные уличные скульптуры. Подать заявку на участие можно по телефону: 89242824925 (Ирина)
Эко-сумки против пакетов
Сахалинская областная универсальная научная библиотека
8 июля, 14.00
8 июля Сахалинская областная универсальная научная библиотека приглашает южносахалинцев и гостей города принять участие в росписи эко-сумок.
Это творческий мастер-класс для детей и взрослых. Каждый участник своими руками преобразит весьма полезный в хозяйстве предмет – удобную холщовую сумку.
Авторская холщовая сумка – это отличный подарок себе и близким!
Количество участников ограничено. Запись по телефону 45-25-47.
Участие в мероприятии – бесплатно!
Рисование Мандалы
Детский клуб "Киндер Пати"
ТЦ "Рояль" (3 этаж)
9 июня, 11.00 (6+)
Мандала - это ваше внутреннее искусство, практическая форма медитации. Рисуя мандалы, человек погружается в гармонию и спокойствие.
Справки и предварительная запись по телефонам: 25-18-49, 26-00-09.
Мастер-класс "Ловец снов"
Детский клуб "Киндер Пати"
ТЦ "Рояль" (3 этаж)
9 июня, 17.00 (9+)
Ловец снов - это талисман индейских племен, который оберегает сон людей от злых духов.
Это очаровательное украшение для спального места, которое можно сделать самостоятельно, благодаря чему оно приобретает особенную ценность и энергетику. Очень важно перед началом работы освободиться от плохих мыслей и настроиться на позитивную волну.
Справки и предварительная запись по телефонам: 25-18-49, 26-00-09.
Мастер-класс по оригами
Детский клуб "Киндер Пати"
ТЦ "Рояль" (3 этаж)
8 июня, 11.00 (6+)
Оригами для детей – развивает мелкую моторику, фантазию, эстетический вкус, цветовосприятие, логическое мышление и усидчивость.
Справки и предварительная запись по телефонам: 25-18-49, 26-00-09.
Сахалинский чемпионат по файтингам SakhFight 2017
Бар "Тромбон"
(ул. Горького, д. 12в)
9 июля, 16.00
(вход и участие: бесплатно)
Приглашаем всех желающих на первый Сахалинский чемпионат по файтингам SakhFight 2017! Попробуйте свои силы в в таких новых файтингах как Tekken 7 и Injustice 2! В Mortal Kombat XL новичкам преимущество в турнирной таблице, это ваш шанс выиграть! Сертификаты и медали победителям!
Сахалинский зооботанический парк
8-9 июля, с 11.00-13.00 и с 14.00-16.00
Обитатели «Деревенского дворика» ждут вас в гости!
Групповое посещение ИграMix
ИграMix
5 этаж, ТРК "Сити-молл"
Со 2 июня по 31 августа
Мастер-класс "Сладкий букет из конфет"
Сахалинский Музей Медведя
ТРК Сити Молл, 5 этаж
8-9 июля и каждый день, кроме понедельника и вторника с 11.00 или 12.00
Конфетный букет своими руками - это универсальная поделка или подарок! Он понравится взрослым и детям. Живые цветы через несколько дней завянут, а конфетные букеты еще долго будут радовать своих владельцев.
Запись на мастер-классы по телефонам 260-597, 22-72-83.
Сахалинский Музей Медведя
ТРК "Сити Молл", 5 этаж
8-9 июля, с 11.00
Создайте шоколадку своими руками. Приходите и взрослые, и дети на наш мастер класс!
Подробнее по телефонам: 260-597, 22-72-83.
Мастер-класс гончарного дела
Сахалинский Музей Медведя
Сити-молл, 5 этаж
8-9 июля и каждую субботу и воскресенье с 11.00 (0+)
Сахалинский Музей Медведя приглашает всех желающих прикоснуться к древнему ремеслу. Необходима предварительная запись по телефону: 260-597.
Детский карнавал улыбок
Кафе "Хантер-парк"
9 июля, в 12.00 (5+)
Кафе "Хантер Парк" открывает еженедельные детские праздники для детишек старше 5 лет. Лучшие наработки многолетнего труда от зажигательных детских ведущих. Сюрпризы, танцевальные и активные игры. Масса яркого реквизита и нарядная зона для фотографирования. Для маленьких гурманов специально разработали детское меню. Только свежие, вкусные и с добротой приготовленные блюда, обязательно понравятся ребятам.
Сахалинский областной художественный музей
8 июля, с 11.00-16.00
Каждую субботу посетители музея смогут посмотреть видео-фильмы из фонда "Русский музей: виртуальный филиал" и из медиатеки Сахалинского областного художественного музея.
Расписание сеансов "Музейного кинозала" на 8 июля:
11.00 "Как мыши кота погребали". Светский лубок XVIII - начала XX веков из собрания Государственного Русского музея.
12.00 "Портрет. Художник и время". Из цикла обучающих видеофильмов для детей 6-14 лет "Русский музей – детям".
14.00 "Процессия" (на основе картины В. Истомина "Перенесение Тихвинской иконы Божией матери из церкви Рождества Богородицы в Успенский собор в Тихвине 9 июня 1798 года" из собрания Русского музея
15.00 Картина Мартина Фердинанда Квадаля "Коронация Павла I и Марии Федоровны". Из цикла авторских программ директора Русского музея В.А. Гусева "Век Русского музея".
Просмотр для посетителей музея бесплатный.
Сахалинский Музей Медведя
(вход через парк развлечений ИграMix, 5 этаж).
8-9 июля и каждую субботу и воскресенье, с 11.00 до 12.30.
Телефон для справок: 26-05-97.
Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».
Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.
Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.
Городской парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина
8 июля, 11.00
Первая официальная семейная спартакиада по преодолению препятствий с прекрасной половиной человечества на руках «Всем Сердцем».
Спартакиада приурочена к празднованию Дня Семьи, Любви и Верности.
Для регистрации, участникам необходимо принести с собой свидетельство о браке.
- Помимо забега будут организованны иные интерактивные зоны для отдыха.
- Выступление творческих составов города.
- Выступление приглашенных DJ`ев города.
- Водная битва для всех зрителей.
Все участники получают медали и сертификаты участников спартакиады, а также призы от спонсоров спартакиады.
СДЮСШОР зимних видов спорта
(ул. Венская, д. 5)
Телефон для справок: 73-45-74.
В школе зимних видов спорта этим летом продолжает работу социальный проект «скандинавская ходьба». Ежедневно, все желающие, могут взять палки и заняться ходьбой. Прокат работает с 9.00 до 21.00
Дворец спорта «Кристалл» приглашает всех на каток. Каждый день с 5 по 9 июля здесь будут проходить сеансы массовых катаний. В «Кристалл» приглашают взрослых и маленьких любителей активного отдыха, чтобы с пользой для здоровья и настроения провести время.
Расписание сеансов:
с 5 по 8 июля
17.45 – 18.30
18.45 – 19.30
9 июля
13.00 – 13.45
14.00 – 14.45
15.00 – 15.45
Стоимость одного сеанса массового катания для взрослых составляет 150 р., для детей до 18 лет — 100 р. Работает пункт проката и заточки коньков.
Справки по телефону: 8 (4242) 240-160.
Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин"
8-9 июля и каждый день до 1 августа, кроме понедельника
Выставка из фондов Муромского историко-художественного музея посвящена творчеству художника Ивана Куликова. На выставке представлены 15 подлинных картин кисти Ивана Куликова, которые отражают русский быт XVII-XVIII веков, и полотна из цикла о городе Муроме.
Помимо живописи на выставке можно увидеть подлинные предметы русского быта XVIII-XIX веков из этнографической коллекции художника: бусы, кокошники, кувшины и другие экспонаты.
Арт-галерея "Сахалин"
8-9 июля до 31 июля
Экспрессивные, эмоциональные и взрывные по цветовой гамме картины предлагают утонченному зрителю Сахалинские художники:
Член Союза художников РФ Метельский Ю.
Профессиональный художник, директор АРТ галереи Бянкина Н.
Потысьева О. талантливый художник, ученица Асабиной Л.
Проклова Е. – экспрессивное творчество.
Тузлукова Н. - ученица Бянкиной Н.
Браткин А.
Глядя на такую картину возникает мысль, что создать такую композицию очень легко. Вот мы и посмотрим, как вы справитесь – предлагаем поучаствовать в создании такой картины на открытии выставки - 10 июня.
Приглашаем всех, желающих принять участие в перфомансе. Взять в руки кисть или мастихин, не боясь испачкать руки, попробовать себя в коллективном создании абстрактного шедевра.
В основе создания абстрактного произведения лежит прежде всего эмоция, которая выражается в цвете. Впечатление от увиденного окружающего нас мира.
Сайт www.art-gallery-sakhalin.ru
Сахалинский областной государственный художественный музей
8-9 июля, 11.00
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5 июня в 11.00, в рамках проведения международного российско-японского фестиваля культуры и искусства, Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова на открытие двух выставочных проектов: «Зимний сад: изучение образов направления Micropop в современном японском искусстве» и «Декоративно-прикладного искусства мастеров Хоккайдо».
Сахалинский областной краеведческий музей
8-9 июля и каждый день, кроме понедельника, до 17 сентября
На выставке представлены подлинные документы и предметы из фондов Сахалинского областного краеведческого музея и корпоративного музея ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», раскрывающие героический труд сахалинских нефтяников в деле добычи нефти для нужд обороны нашей страны в годы Великой Отечественной войны.
Дополняют выставку копии статей военного периода, повествующие о жизни и труде жителей северного Сахалина в годы войны, о передовиках производства и о положении дел на фронтах.
На выставке представлены две инсталляции: кинотеатр «Нефтяник» и «Бытовое помещение нефтяника». Посетителю предоставляется возможность свободного доступа к инсталляции. Разрешается примерить телогрейку и сфотографироваться в ней, а также посмотреть фильмы, которые смотрели сахалинцы в годы времен Великой Отечественной войны: Х/ф «Два бойца», д/ф «Разгром немецких войск под Москвой», американский фильм «Серенада солнечной долины» и английская комедия «Джордж из Динки-джаза».
Выставка "Радуга детства"
Бизнес-центр "Сфера"
8-9 июля до 20 июля
Бизнес Центр "Сфера" приглашает посетить выставку работ учащихся детской художественной школы г. Поронайска "Радуга детства".
Сахалинский областной государственный художественный музей
8-9 июля и каждый день, кроме понедельника с 10.00.
Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.
Музей медведя, ТРК «Сити Молл»
8-9 июля и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.
Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
8-9 июля и каждый день, кроме понедельника.
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».
Музей медведя, ТРК «Сити Молл»
8-9 июля и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.
Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
8-9 июля и каждый день, кроме понедельника.
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.
Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.
Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин"
8-9 июля, с 12.00.
Выставка "Сахалин в объективе островных фотографов" — результат творческих экспедиций японских и русских фотографов в Холмск, Аниву, Корсаков, Стародубское и бухту Тихую. Эти поездки прошли с 29 мая по 1 июня в рамках международного российско-японского фестиваля культуры и искусства.
На выставке представлены 36 авторских фотографии Гасё Ито (Синъити), Сатору Тогава, Казутомо Таширо, Масахидэ Иида, Такафуми Кано, Дмитрия Ковалёва, Ольги Куликовой и Зинаиды Макаровой.
Сахалинский областной краеведческий музей
8-9 июля, и каждый день, кроме понедельника до 31 июля
На выставке представлены древние насекомые, в первозданном виде сохранившиеся до наших дней в натуральном янтаре — сукцините, возраст которого составляет 40-50 миллионов лет, что соответствует палеогену. В этот период после вымирания большого количества рептилий начался бурный расцвет доисторических млекопитающих. С тех пор Земля пережила множество ледниковых периодов и изменила места положения континентов.
Сахалинский областной государственный художественный музей
8-9 июля, и каждый день до 7 августа. кроме понедельника, 10.00
Выставка объединила традиционное искусство и произведения cовременных мастеров, раскрывающие миропредставление ульчского народа конца XIX – начала XXI веков. Название выставки отсылает нас древним верованиям ульчей, так, согласно традиционным представлениям народа, Тэму являлся духом воды, духом огня считали Подя, а в Дуэнти Эдени ульчи видели духа тайги. Шаманские практики ныне утрачены, и современные предметы культа являются произведениями декоративно-прикладного искусства.
В качестве материалов мастера используют кожу рыб, замшу, из пород дерева излюбленными являются осина, береза, маньчжурский орех и амурский бархат. Зритель сможет сравнить произведения мужского искусства, такие как резьба по дереву, художественная обработка кости с вышивкой и плетением, созданных мастерицами. А также увидеть ритуальные маски, свадебный халат, зооморфные орнаменты, выполненные природными красителями из копоти с растолченной икрой.
Выставка "Россия Заповедная"
Сахалинский областной краеведческий музей
8-9 июля
На выставке представлены фотоработы лучших российских фотографов-анималистов и фотографов живой природы. Жители и гости области смогут увидеть самые красивые уголки России и редких животных — дальневосточного леопарда, амурского тигра, белого медведя, баргузинского соболя, черного аиста и других.
Справки по телефону: 72–87–99 (Чен Татьяна Мунгуновна)
НОЧНАЯ ЖИЗНЬ
Summer Resident’s Night: Ночь Хитов
Ночной клуб "DUKE"
8 июля, 22.00 (21+)
Лето – всеми любимое время года: жаркие дни, волнующие ночи, особая раскованность в жестах и движениях.
В эту субботу Вас ждёт очередная яркая и весёлая ночь хитов!
Взрывной коктейль позитивной энергии и драйва!
Ночной клуб "Loona"
7-8 июля, 23.00 (21+)
Pasha Lee - яркий представитель столичного DJ - сообщества! Брутальный снаружи,весёлый и позитивный внутри, DJ Pasha Lee в перерывах между бесконечными гастрольными передвижениями не забывает про главный танцпол острова!
стало интересно? Звони 272-050.
КИНО
И как всегда, выходные можно провести в кинотеатре. Узнать о новинках и выяснить расписание вы можете на нашем сайте в афише.
2:22 по полудню. Безоблачное небо внезапно озаряет мощная световая вспышка. Приборы навигации выходят из строя. Два пассажирских самолета неизбежно должны столкнуться в воздухе. В последнее мгновение опытный авиадиспетчер Дилан успевает развести маршруты, но с этой минуты его жизнь не может быть прежней. В поисках страшной правды Дилан знакомится с таинственной девушкой по имени Сара, вместе с которой он открывает зловещую тайну пересечения судеб…
XIII век. Злодей захватил власть в Муромском княжестве. Только отважный воин Петр выходит на бой со злодеем и побеждает его. Но ядовитая кровь колдуна отравляет спасителя княжества. Целительница Феврония готова применить свой дар, чтобы спасти Петра. Между молодыми людьми вспыхивает настоящее чистое чувство, которое им предстоит сохранить, несмотря на множество препятствий.
После исторической встречи с командой Мстителей Питер Паркер возвращается домой, стараясь зажить обычной жизнью под опекой своей тети Мэй. Но теперь за Питером приглядывает еще кое-что… Тони Старк видел Человека-Паука в деле и должен стать его наставником. Когда новый злодей Стервятник угрожает уничтожить все, что дорого Питеру, приходит время доказать всем, что такое настоящий супергерой.
Встречайте самого знаменитого гонщика всех времен, легенду гоночного трека Молнию Маккуина! Герой все еще продолжает показывать лучшие результаты на всех турнирах, однако победы даются ему не так легко, а конкуренция становится все жестче. Молнию Маккуина ждут захватывающие приключения, где он встретит новых друзей, а также поймет, что не только скорость и мощность мотора делают гонщика чемпионом.
Грядет третье пришествие. Многодетный суперагент, роковая красотка и бессмертные миньоны на подходе. Готовьтесь. Они будут править миром.
Отдыхая на солнечных пляжах Мексики, Лиза и ее сестра Кейт решаются на погружение в клетке к большим белым акулам. Но зрелищный аттракцион оборачивается кошмаром, когда клетка с двумя девушками срывается на океанское дно. Помощи ждать неоткуда, а кислорода остается лишь на час. Единственный выход из смертельной ловушки — плыть вверх через толщу воды, которая кишит самыми свирепыми хищниками океана.
Оптимус Прайм исчез. Люди ведут войну с Трансформерами. Ключ к нашему будущему погребен в тайнах прошлого, в скрытой истории Трансформеров на Земле… Миссия по спасению мира ложится на плечи разношерстной компании, состоящей из Кейда Йегера, Бамблби, английского лорда и профессора из Оксфорда. Пришла пора действовать! Жертвы станут героями. Герои станут злодеями. Выстоит только один мир: их или наш.
Вот такими насыщенными обещают стать выходные дни. Обязательно потратьте время с пользой!
Я бы с удовольствием занялась мандалой! Очень развивает среднее полушарие головного мозга!