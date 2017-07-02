Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 8-9 июля

О том, как провести выходные с максимальной пользой для души и тела читайте в обзоре АСТВ.РУ.

Кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

ТЕАТР Спектакль "Гуси-лебеди" Сахалинский областной государственный художественный музей 8 июля, 12.00 Центр русского декоративно-прикладного искусства «На краю земли» приглашает юных сахалинцев и их родителей принять участие в летнем проекте «По дорогам русских сказок. Инсценировка русской народной сказки «Гуси-лебеди». Участники мероприятия вспомнят народную сказку «Гуси-лебеди» и примут участие в ее постановке в качестве героев. В этом мероприятии органично соединили театрализацию и рассказ специалиста о русской традиционной культуре и быте. Регистрация для участия в мероприятии по телефону: 72-37-38! Участие в мероприятии – бесплатное.

СОБЫТИЯ День семьи, любви и верности в городском парке культуры и отдыха Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина 8 июня, 11.00 Фестиваль в День семьи, любви и верности 8 июля проведет Центр молодежных инициатив в парке Южно-Сахалинска. Начнется праздник в 11.00 с конкурса «Нарисуем дружно сказку» на территории детского городка. Команды родителей и детей поупражняются в арт-искусстве и раскрасят уличные скульптуры, которые после праздника еще долго будут радовать горожан. Продолжится мероприятие в 13.00 развлекательной программой на поляне за теннисными кортами. Южносахалинцы смогут увидеть выступления творческих коллективов города, поучаствовать в игровой программе «Вместе веселее» с участием волонтеров проекта «Доктор Клоун» клуба «Альтаир» ЦМИ, поиграть в настольные игры, проверить свою силу и ловкость на площадке коренных малочисленных народов севера. Гости семейного фестиваля смогут сделать замечательные фотографии на память в специальной фотозоне, научиться танцевать сальсу и кизомбу, а также посетить мастер-класс по нейрографическому рисованию. Будут работать и тематические площади: творческие мастерские, фримаркет книг и детских игрушек, твистинг, аквагрим, михенди, мастер-классы по изготовлению украшений, рисованию, пластилинографии, оригами, плетению кос. Кроме того, в рамках семейного фестиваля в этом году состоится акция «Белый цветок». День семьи в музее Сахалинский областной краеведческий музей 8 июля, 11.00 Телефон для справок: 72–75–55. Сахалинский областной краеведческий музей приглашает весело и познавательно провести День семьи, любви и верности! Программа мероприятий: 11.00 и 14.00 - обзорная экскурсия по музею. Вы узнаете об особенностях истории и природы единственной островной области России, познакомитесь с уникальными экспонатами музея. По стоимости входного билета в музей, для всех желающих. 11.30–13.00 - семейная эстафета «Мы — СЕМЬЯ!» Вас ждут не только спортивные испытания, но и игры на ловкость, находчивость и смекалку. В эстафете могут принять участие минимум 3 члена семьи (дети, мамы и папы, бабушки и дедушки, тети и дяди, а также многочисленные двоюродные и троюродные родственники). Участие в эстафете только по предварительной записи по телефону: 72–75–55. 11.30–12.30 - детский аквагрим «Ромашка». Лица ребят украсит символ праздника — ромашка. 12.00–13.00; 14.00–15.00 - мастер-класс «Сделай куклу „Неразлучники“!» Кукла «Неразлучники» — символ и оберег крепкого семейного союза, поэтому делается на одной «руке», чтобы муж и жена шли по жизни рука об руку. У наших предков такую куклу по обычаю изготавливали подруги невесты. 12.00–13.00 - «А я чайничала!» Лекция с чаепитием познакомит с особенностями встречи на Руси гостей и традициями чаепития. 13.00–14.00 - мастер-класс «Ромашка для моей семьи». Все желающие смогут сделать праздничную открытку (без ограничения в возрасте). 14.00–16.00 - «Ко всем с любовью». Благотворительный концерт движения «Вольные музыканты». Движение «Вольные музыканты» известно жителям области своими благотворительными концертами и работой с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, и воспитанниками детских домов. 16.00 - экскурсия по территории музея. Без оплаты, для всех желающих. В этот день все мероприятия проводятся бесплатно, оплачиваются только входные билеты в музей (взрослый билет — 100 руб.; пенсионный — 30 руб.; детский билет — 0 руб.). Многодетные семьи приглашаем посетить музей бесплатно! День семьи, любви и верности в зоопарке Сахалинский зооботанический парк 9 июля, 14.00 В программе много ярких позитивных фрагментов: песни, шуточные номера, эстафеты и конкурсы. Формирует ответственное отношение к семье, любовь и уважение к родственникам. День рыбака Городской парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина (поляна за теннисными кортами) 9 июля, 13.00 Вас ждут весёлые и смешные морские обитатели, выступление известных вокалистов города, игры, конкурсы, сюрпризы, и традиционное угощение - уха. Оригами про животных Сахалинский зооботанический парк 8 июля, 14.00 Любой гость зоопарка может присоединиться к нам, мастерам, изготавливающих животных из бумаги путем ее складывания. Мероприятие позволяет развивать творческие навыки и применять знания на практике, а также закрепляет знания о животных и формирует умение работать в команде. Коробочка идей Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина 8 июля, 13.00 (и каждую субботу до конца августа) 8 июля, в стеклянном павильоне у стадиона «Космос» (на территории городского парка) в 13.00 стартует череда мастер-классов «Коробочка идей», где всем желающим совершенно бесплатно помогут освоить популярные технологии декоративно-прикладного и изобразительного творчества с использованием различных материалов. Мастер-классы будут проводиться каждую субботу до конца августа. Телефон для справок: 43-11-48. Мастер-класс по изготовлению народной куклы "Неразлучники" Сахалинский музей медведя ТРК "Сити Молл", 5 этаж, Телефон для справок: 26-05-97 8 июля Сахалинский музей медведя поздравляет всех с Днём семьи, любви и верности! И приглашает на семейный мастер-класс по изготовлению народной куклы "Неразлучники". В русской традиции "Неразлучники" символизировали единение семьи, любовь и верность. Также, 8 июля, все посетители мастер-класса и музея Медведя смогут поучаствовать в беспроигрышной лотерее "Ромашка желаний". Нарисуем дружно сказку Центр молодой семьи "Аэлита" 8 июля, 11.00 Клуб Аэлита "Центра молодежных инициатив" приглашает молодые семьи принять участие в конкурсе "Нарисуем дружно сказку", который в городском парке культуры и отдыха им. Гагарина. Вас ждут 8 июля в 11.00 на территории детского автогородка. Команды родителей и детей поупражняются в арт-искусстве и раскрасят замечательные уличные скульптуры. Подать заявку на участие можно по телефону: 89242824925 (Ирина) Эко-сумки против пакетов Сахалинская областная универсальная научная библиотека 8 июля, 14.00 8 июля Сахалинская областная универсальная научная библиотека приглашает южносахалинцев и гостей города принять участие в росписи эко-сумок. Это творческий мастер-класс для детей и взрослых. Каждый участник своими руками преобразит весьма полезный в хозяйстве предмет – удобную холщовую сумку. Авторская холщовая сумка – это отличный подарок себе и близким! Количество участников ограничено. Запись по телефону 45-25-47. Участие в мероприятии – бесплатно! Рисование Мандалы Детский клуб "Киндер Пати" ТЦ "Рояль" (3 этаж) 9 июня, 11.00 (6+) Мандала - это ваше внутреннее искусство, практическая форма медитации. Рисуя мандалы, человек погружается в гармонию и спокойствие. Справки и предварительная запись по телефонам: 25-18-49, 26-00-09. Мастер-класс "Ловец снов" Детский клуб "Киндер Пати" ТЦ "Рояль" (3 этаж) 9 июня, 17.00 (9+) Ловец снов - это талисман индейских племен, который оберегает сон людей от злых духов. Это очаровательное украшение для спального места, которое можно сделать самостоятельно, благодаря чему оно приобретает особенную ценность и энергетику. Очень важно перед началом работы освободиться от плохих мыслей и настроиться на позитивную волну. Справки и предварительная запись по телефонам: 25-18-49, 26-00-09. Мастер-класс по оригами Детский клуб "Киндер Пати" ТЦ "Рояль" (3 этаж) 8 июня, 11.00 (6+) Оригами для детей – развивает мелкую моторику, фантазию, эстетический вкус, цветовосприятие, логическое мышление и усидчивость. Справки и предварительная запись по телефонам: 25-18-49, 26-00-09. Сахалинский чемпионат по файтингам SakhFight 2017 Бар "Тромбон" (ул. Горького, д. 12в) 9 июля, 16.00 (вход и участие: бесплатно) Приглашаем всех желающих на первый Сахалинский чемпионат по файтингам SakhFight 2017! Попробуйте свои силы в в таких новых файтингах как Tekken 7 и Injustice 2! В Mortal Kombat XL новичкам преимущество в турнирной таблице, это ваш шанс выиграть! Сертификаты и медали победителям! Деревенский дворик Сахалинский зооботанический парк 8-9 июля, с 11.00-13.00 и с 14.00-16.00 Обитатели «Деревенского дворика» ждут вас в гости! Групповое посещение ИграMix ИграMix 5 этаж, ТРК "Сити-молл" Со 2 июня по 31 августа Мастер-класс "Сладкий букет из конфет" Сахалинский Музей Медведя ТРК Сити Молл, 5 этаж 8-9 июля и каждый день, кроме понедельника и вторника с 11.00 или 12.00 Конфетный букет своими руками - это универсальная поделка или подарок! Он понравится взрослым и детям. Живые цветы через несколько дней завянут, а конфетные букеты еще долго будут радовать своих владельцев. Запись на мастер-классы по телефонам 260-597, 22-72-83. Мастер-класс "Шоколадоварение " Сахалинский Музей Медведя ТРК "Сити Молл", 5 этаж 8-9 июля, с 11.00 Создайте шоколадку своими руками. Приходите и взрослые, и дети на наш мастер класс! Подробнее по телефонам: 260-597, 22-72-83. Мастер-класс гончарного дела Сахалинский Музей Медведя Сити-молл, 5 этаж 8-9 июля и каждую субботу и воскресенье с 11.00 (0+) Сахалинский Музей Медведя приглашает всех желающих прикоснуться к древнему ремеслу. Необходима предварительная запись по телефону: 260-597. Детский карнавал улыбок Кафе "Хантер-парк" 9 июля, в 12.00 (5+) Кафе "Хантер Парк" открывает еженедельные детские праздники для детишек старше 5 лет. Лучшие наработки многолетнего труда от зажигательных детских ведущих. Сюрпризы, танцевальные и активные игры. Масса яркого реквизита и нарядная зона для фотографирования. Для маленьких гурманов специально разработали детское меню. Только свежие, вкусные и с добротой приготовленные блюда, обязательно понравятся ребятам. Музейный кинозал Сахалинский областной художественный музей 8 июля, с 11.00-16.00 Каждую субботу посетители музея смогут посмотреть видео-фильмы из фонда "Русский музей: виртуальный филиал" и из медиатеки Сахалинского областного художественного музея. Расписание сеансов "Музейного кинозала" на 8 июля: 11.00 "Как мыши кота погребали". Светский лубок XVIII - начала XX веков из собрания Государственного Русского музея. 12.00 "Портрет. Художник и время". Из цикла обучающих видеофильмов для детей 6-14 лет "Русский музей – детям". 14.00 "Процессия" (на основе картины В. Истомина "Перенесение Тихвинской иконы Божией матери из церкви Рождества Богородицы в Успенский собор в Тихвине 9 июня 1798 года" из собрания Русского музея 15.00 Картина Мартина Фердинанда Квадаля "Коронация Павла I и Марии Федоровны". Из цикла авторских программ директора Русского музея В.А. Гусева "Век Русского музея". Просмотр для посетителей музея бесплатный.

Сахалинский Музей Медведя (вход через парк развлечений ИграMix, 5 этаж). 8-9 июля и каждую субботу и воскресенье, с 11.00 до 12.30. Телефон для справок: 26-05-97.

СПОРТ

Клуб любителей бега

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

Всем Сердцем Городской парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина 8 июля, 11.00 Первая официальная семейная спартакиада по преодолению препятствий с прекрасной половиной человечества на руках «Всем Сердцем». Спартакиада приурочена к празднованию Дня Семьи, Любви и Верности. Для регистрации, участникам необходимо принести с собой свидетельство о браке. - Помимо забега будут организованны иные интерактивные зоны для отдыха. - Выступление творческих составов города. - Выступление приглашенных DJ`ев города. - Водная битва для всех зрителей. Все участники получают медали и сертификаты участников спартакиады, а также призы от спонсоров спартакиады.

Скандинавская ходьба СДЮСШОР зимних видов спорта (ул. Венская, д. 5) Телефон для справок: 73-45-74. В школе зимних видов спорта этим летом продолжает работу социальный проект «скандинавская ходьба». Ежедневно, все желающие, могут взять палки и заняться ходьбой. Прокат работает с 9.00 до 21.00 Сеансы массового катания на коньках Дворец спорта «Кристалл» приглашает всех на каток. Каждый день с 5 по 9 июля здесь будут проходить сеансы массовых катаний. В «Кристалл» приглашают взрослых и маленьких любителей активного отдыха, чтобы с пользой для здоровья и настроения провести время. Расписание сеансов: с 5 по 8 июля 17.45 – 18.30 18.45 – 19.30 9 июля 13.00 – 13.45 14.00 – 14.45 15.00 – 15.45 Стоимость одного сеанса массового катания для взрослых составляет 150 р., для детей до 18 лет — 100 р. Работает пункт проката и заточки коньков. Справки по телефону: 8 (4242) 240-160.

ВЫСТАВКИ

Выставка Ивана Куликова "Русский стиль" Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин" 8-9 июля и каждый день до 1 августа, кроме понедельника Выставка из фондов Муромского историко-художественного музея посвящена творчеству художника Ивана Куликова. На выставке представлены 15 подлинных картин кисти Ивана Куликова, которые отражают русский быт XVII-XVIII веков, и полотна из цикла о городе Муроме. Помимо живописи на выставке можно увидеть подлинные предметы русского быта XVIII-XIX веков из этнографической коллекции художника: бусы, кокошники, кувшины и другие экспонаты. Выставка "Amotional Revolution №2" Арт-галерея "Сахалин" 8-9 июля до 31 июля Экспрессивные, эмоциональные и взрывные по цветовой гамме картины предлагают утонченному зрителю Сахалинские художники: Член Союза художников РФ Метельский Ю. Профессиональный художник, директор АРТ галереи Бянкина Н. Потысьева О. талантливый художник, ученица Асабиной Л. Проклова Е. – экспрессивное творчество. Тузлукова Н. - ученица Бянкиной Н. Браткин А. Глядя на такую картину возникает мысль, что создать такую композицию очень легко. Вот мы и посмотрим, как вы справитесь – предлагаем поучаствовать в создании такой картины на открытии выставки - 10 июня. Приглашаем всех, желающих принять участие в перфомансе. Взять в руки кисть или мастихин, не боясь испачкать руки, попробовать себя в коллективном создании абстрактного шедевра. В основе создания абстрактного произведения лежит прежде всего эмоция, которая выражается в цвете. Впечатление от увиденного окружающего нас мира. Сайт www.art-gallery-sakhalin.ru

Выставка "Зимный сад" Сахалинский областной государственный художественный музей 8-9 июля, 11.00 2 5 июня в 11.00, в рамках проведения международного российско-японского фестиваля культуры и искусства, Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова на открытие двух выставочных проектов: «Зимний сад: изучение образов направления Micropop в современном японском искусстве» и «Декоративно-прикладного искусства мастеров Хоккайдо». Выставка "Сахалин - фронту. Нефтяники в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг)" Сахалинский областной краеведческий музей 8-9 июля и каждый день, кроме понедельника, до 17 сентября На выставке представлены подлинные документы и предметы из фондов Сахалинского областного краеведческого музея и корпоративного музея ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», раскрывающие героический труд сахалинских нефтяников в деле добычи нефти для нужд обороны нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Дополняют выставку копии статей военного периода, повествующие о жизни и труде жителей северного Сахалина в годы войны, о передовиках производства и о положении дел на фронтах. На выставке представлены две инсталляции: кинотеатр «Нефтяник» и «Бытовое помещение нефтяника». Посетителю предоставляется возможность свободного доступа к инсталляции. Разрешается примерить телогрейку и сфотографироваться в ней, а также посмотреть фильмы, которые смотрели сахалинцы в годы времен Великой Отечественной войны: Х/ф «Два бойца», д/ф «Разгром немецких войск под Москвой», американский фильм «Серенада солнечной долины» и английская комедия «Джордж из Динки-джаза». Выставка "Радуга детства" Бизнес-центр "Сфера" 8-9 июля до 20 июля Бизнес Центр "Сфера" приглашает посетить выставку работ учащихся детской художественной школы г. Поронайска "Радуга детства".

Сахалинский областной государственный художественный музей 8-9 июля и каждый день, кроме понедельника с 10.00.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Музей медведя, ТРК «Сити Молл»

8-9 июля и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 8-9 июля и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Музей медведя, ТРК «Сити Молл» 8-9 июля и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 8-9 июля и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Выставка "Сахалин в объективе островных фотографов" Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин" 8-9 июля, с 12.00. Выставка "Сахалин в объективе островных фотографов" — результат творческих экспедиций японских и русских фотографов в Холмск, Аниву, Корсаков, Стародубское и бухту Тихую. Эти поездки прошли с 29 мая по 1 июня в рамках международного российско-японского фестиваля культуры и искусства. На выставке представлены 36 авторских фотографии Гасё Ито (Синъити), Сатору Тогава, Казутомо Таширо, Масахидэ Иида, Такафуми Кано, Дмитрия Ковалёва, Ольги Куликовой и Зинаиды Макаровой. Выставка "Доисторические насекомые в янтаре" Сахалинский областной краеведческий музей 8-9 июля, и каждый день, кроме понедельника до 31 июля На выставке представлены древние насекомые, в первозданном виде сохранившиеся до наших дней в натуральном янтаре — сукцините, возраст которого составляет 40-50 миллионов лет, что соответствует палеогену. В этот период после вымирания большого количества рептилий начался бурный расцвет доисторических млекопитающих. С тех пор Земля пережила множество ледниковых периодов и изменила места положения континентов. Выставка "Под покровительством Тэму, Подя и Дуэнте Эдени. Искусство ульчей Хабаровского края" Сахалинский областной государственный художественный музей 8-9 июля, и каждый день до 7 августа. кроме понедельника, 10.00 Выставка объединила традиционное искусство и произведения cовременных мастеров, раскрывающие миропредставление ульчского народа конца XIX – начала XXI веков. Название выставки отсылает нас древним верованиям ульчей, так, согласно традиционным представлениям народа, Тэму являлся духом воды, духом огня считали Подя, а в Дуэнти Эдени ульчи видели духа тайги. Шаманские практики ныне утрачены, и современные предметы культа являются произведениями декоративно-прикладного искусства. В качестве материалов мастера используют кожу рыб, замшу, из пород дерева излюбленными являются осина, береза, маньчжурский орех и амурский бархат. Зритель сможет сравнить произведения мужского искусства, такие как резьба по дереву, художественная обработка кости с вышивкой и плетением, созданных мастерицами. А также увидеть ритуальные маски, свадебный халат, зооморфные орнаменты, выполненные природными красителями из копоти с растолченной икрой. Выставка "Россия Заповедная" Сахалинский областной краеведческий музей 8-9 июля На выставке представлены фотоработы лучших российских фотографов-анималистов и фотографов живой природы. Жители и гости области смогут увидеть самые красивые уголки России и редких животных — дальневосточного леопарда, амурского тигра, белого медведя, баргузинского соболя, черного аиста и других. Справки по телефону: 72–87–99 (Чен Татьяна Мунгуновна)

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ Summer Resident’s Night: Ночь Хитов Ночной клуб "DUKE"

8 июля, 22.00 (21+) Лето – всеми любимое время года: жаркие дни, волнующие ночи, особая раскованность в жестах и движениях. В эту субботу Вас ждёт очередная яркая и весёлая ночь хитов! Взрывной коктейль позитивной энергии и драйва! Pasha Lee Ночной клуб "Loona" 7-8 июля, 23.00 (21+) Pasha Lee - яркий представитель столичного DJ - сообщества! Брутальный снаружи,весёлый и позитивный внутри, DJ Pasha Lee в перерывах между бесконечными гастрольными передвижениями не забывает про главный танцпол острова! стало интересно? Звони 272-050.