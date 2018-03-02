Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 8-11 марта

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

«Метод Грёнхольма» по жанру - черная комедия, а по форме - почти классицизм. Три единства - времени, места и действия - здесь соблюдены. Успешной пьесе нужна, прежде всего, хорошая идея, которую ни один режиссёр не сможет испортить. А подавать эту идею нужно лаконично», - говорит драматург.

В доме у столяра живет маленькая собачка по имени Каштанка. Однажды она теряет своего хозяина. На улице собака встречает таинственного незнакомца, который решает ее приютить. Благодетель оказывается клоуном Жоржем, и перед Каштанкой открывается дивный новый мир - мир цирка, репетиций, закулисья. Но все это не может прогнать тоску собаки по прежнему хозяину...

Жизнь биолога Корнеля внезапно пошла под откос: любимая женщина сбежала от него прямо из-под венца. Вместо свадебного торжества неудачливый жених, его друзья и родственники устраивают типичное мужское застолье. Тут будут и жаркие споры, и почти детективная интрига с расстроенной свадьбой, и внезапное раскрытие семейных тайн...

Продолжение истории о двух неразлучных друзьях по сказке Сергея Козлова. Под Новый год Ежик и Медвежонок отправляются в лес за елкой, но отыскать ее оказывается не так просто. Вот где начинаются настоящие чудеса…

Колобок всегда и при любых обстоятельствах — веселый, задорный, неунывающий и немного озорной. Поэтому очень жаль, когда в конце сказки его съедает лиса. Но есть и другой финал у этой нестареющей и любимой истории, где Колобок остается целым, невредимым и даже возвращается к своим родным дедушке и бабушке. Сказку именно с таким финалом смогут увидеть зрители театра кукол.

Центр молодежных инициатив на площадке перед кафе «Мама кофе» представят игровую программу «Весенняя карусель». Также гостям парка покажут мастер-классы по прикладному творчеству и разыграют множество призов. Дополнительную информацию можно узнать на официальном сайте парка.

8 марта в 12.00 заработают несколько площадок, на которых пройдут развлекательные программы с участием вокальных и хореографических, эстрадных и народных коллективов. Также проведут различные конкурсы, викторины и розыгрыши, где счастливчикам вручат призы.

Сахалинский областной краеведении музей приглашает посетить программу выходного дня, в рамках которого состоится демонстрация короткометражных сюжетов о Сахалине, снятых командой телепрограммы "Хочу знать!" и Первым каналом вместе с ведущим Михаилом Ширвиндтом. В сюжетах - устрицы о. Буссе, традиционная жизнь и кухня нивхов, блюда из лопуха, костюмы сахалинских дизайнеров.

В этот день посетители зоопарка смогут узнать много интересного о животных, обитающих в Евразии: местах их обитания, образе жизни, друзьях и врагах. Празднуем день рождения детеныша альпака. Показательное кормление. Интерактивное мероприятие, игры, конкурсы, викторины.

Зоопарк продолжает добрую традицию показательных кормлений, и уже в марте во время кормления можно навестить и других питомцев. Принять участие достаточно просто. Для этого необходимо ознакомиться с программой показательных кормлений и прийти в зоопарк в назначенное время.

Принять участие достаточно просто. Для этого необходимо ознакомиться с программой показательных кормлений и прийти в зоопарк в назначенное время.

Зоопарк продолжает добрую традицию показательных кормлений, и уже в марте во время кормления можно навестить и других питомцев.

Принять участие достаточно просто. Для этого необходимо ознакомиться с программой показательных кормлений и прийти в зоопарк в назначенное время.

Зоопарк продолжает добрую традицию показательных кормлений, и уже в марте во время кормления можно навестить и других питомцев.

Отдохнуть от городской суеты, насладиться природой и в очередной раз поверить в сказку поможет «Сад живых тропических бабочек». В нашем саду вы увидите, как из куколки рождается бабочка, сможете подержать ее на ладони и сделать красивые фотографии.

- в 18.30 Мастер-класс рисуем интерьерные картины акрилом и золотом (рисуем акриловыми красками с применением потали). Продолжительность МК 3 часа. По стоимости (в зависимости от размера холста) узнавать информацию по телефону 8 914 760 91 08.

Дмитрий Григорьевич Левицкий — один из лучших портретистов в русской истории живописи. В этом фильме директор Русского музея В.А. Гусев рассказывает о творчестве мастера и об истории его работы над серией портретов воспитанниц Смольного института благородных девиц.

12.00 Павел I и княжна Гагарина. Жизнь императора Павла до сих пор порождает все новые и новые мифы. Тайная лестница Инженерного замка интересует практически каждого его посетителя. В этом фильме пойдет речь о двух женщинах, сыгравших большую роль в жизни императора Павла I и об отношениях с которыми до сих пор ходят легенды.

Впервые на Сахалине с новой концертной программой«Иеромонолог» выступит иеромонах Фотий – победитель четвертого сезона телевизионного шоу «Голос» на Первом канале, священнослужитель, монах, певец и музыкант. В концерте в удивительном исполнении иеромонаха Фотия прозвучат прекраснейшие образцы старинных романсов, русской классики и современной эстрады.

В составе трио "Bel Suono" виртуозные пианисты – выпускники Московской консерватории, Лауреаты всероссийских и международных конкурсов Кирилл Гущин, Максим Тарасов и Василий Опалев. Они много гастролируют, выступают на лучших сценах России и мира, играют вместе с известнейшими музыкантами.

За два часа в зале прозвучат и эти песни, и многие другие, по-прежнему любимые публикой. Прозвучат не с "чужого голоса", а в том же самом исполнении, в котором когда-то запали в сердце каждого жителя необъятного СССР.

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

Покататься на лыжах и взять в прокат инвентарь можно на лыжной базе «Спартак» (школа зимних видов спорта). Прокат работает с 09.00 до 18.00.

Площадь катка под открытым небом составляет 50 на 18 метров, поэтому ледовое поле единовременно за сеанс может вместить не более 50 посетителей. Обслуживание катка на протяжении сезона работы обеспечивает специальная ледозаливочная техника, поэтому покрытие здесь не хуже, чем на крытой ледовой арене.

Ледовая площадка успешно пережила снежную непогоду, и ждет своих посетителей ежедневно по будням с 18.00 до 21.45, и в выходные с 11.00 до 21.45.

На портретах Бронислав Тамулевич изображал близких, друзей, знакомых. В серии карандашных работ «Рисующие девушки» им создан выразительный собирательный образ современной студентки — трогательный и живой. Часто он рисовал в мастерской за чашечкой кофе в дружеском и непринужденном общении. С легкостью и невероятным профессионализмом он несколькими штрихами передает живость образа, выхватывая типичную позу, передавая освещение.

Сахалинский областной художественный музей один из немногих обладает постоянной экспозицией христианского искусства. В зале представлена коллекция копий древнерусских фресокXI–XVII вв., выполненные преподавателем Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Александром Константиновичем Крыловым и его учениками; иконы и медное литье.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Посетители выставки смогут увидеть скульптурные и графические работы художников XIX века и наших современников, а также вещи участников сражения — образцы обмундирования, снаряжения и вооружения офицеров и нижних чинов вооруженных сил Российской империи и Великой армии Наполеона, многочисленные находки с поля сражения — ядра, осколки гранат, картечные и ружейные пули, металлические части ручного огнестрельного и холодного оружия, предметы амуниции.

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Другое направление творчества мастера – куклы из папье-маше. Здесь и ангел, благословляющий в добрый путь, и брошенный хозяйкой Заяц, и «русский спасатель» дед Мазай. Добрые, трогательные, печальные персонажи вызывают гамму эмоций и чувство восхищения перед фантазией и мастерством художника.

«Солнцеворот» - центральная работа выставки с одноименным названием, объединяющая разные по темам и техникам выполнения работы. При создании своих произведений автор часто использует смешанную технику, сочетая мокрое и сухое валяние. Так, например, выполнено панно «Вьюжный Южный». В арт-объекте «Рыба Зима» применяется преимущественно сухое валяние. Оригинальный эффект дает такая разновидность мокрого валяния шерсти на шёлке, как нунофелтинг, используемая в работе «Зимнее солнце».

Приглашают посетить вторую часть постоянной экспозиции музея «Остров Сахалин»: открытый финал. В экспозиции воплощена жизнь великой книги о сахалинской каторге в театральном, музейном и научном пространстве. Посетитель сможет окунуться в атмосферу создания произведений А.П. Чеховым, а в интерактивной зоне дополнить сахалинскую летопись, начатую Чеховым в XIX веке.

КИНО

И как всегда, выходные можно провести в кинотеатре. Узнать о новинках и выяснить расписание вы можете на нашем сайте в афише.

НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА СОКОЛОВА!

Несостоявшемуся актеру Илье наконец-то повезло — с завтрашнего дня его голос будет звучать в эфире "Мужского радио". Как же не отметить такое событие! Но утром новоиспеченный ведущий не может произнести ни слова — голос после бурной вечеринки пропал совсем. Полчаса до эфира, прайм-тайм, подписанный контракт — Илья в панике… Единственный выход — укол в голосовые связки. Только это, по заверению доктора, может спасти ситуацию. И вот ведущий у микрофона. Все готово к эфиру. Обратный отсчет. Илья приветствует радиослушателей...женским голосом! Став заложником нелепой ситуации, герой идёт на всё, чтобы вернуть голос и не упустить свой шанс.

Майкл, талантливый аферист, собирает команду людей с паранормальными способностями, чтобы ограбить казино. Однако все идет не по плану, и герои оказываются в смертельной опасности. Чтобы спасти их, Майклу придется действовать за гранью реальности — в загадочном мире подсознания, откуда проистекают сверхспособности его друзей.

ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН

На побережье Америки стремительно надвигается ураган. Тем временем банда воров планирует идеальное ограбление: украсть 600 миллионов долларов из казначейства США, воспользовавшись стихийным бедствием как прикрытием. Но когда разбушевавшийся ураган усиливается до смертельно опасной Категории 5, тщательно продуманный план ограбления века трещит по швам…

Я ХУДЕЮ

В жизни Ани есть две главные любви — её парень Женя и еда. Из-за еды они и расстаются: Жене совсем не нравится, как Аня стала выглядеть. Аня не готова просто сдаться. При поддержке лучшей подруги и увлечённого здоровым образом жизни добряка Коли она пускается в увлекательное приключение, чтобы похудеть и обрести любовь и счастье.

С самого детства Надя верила в чудеса. Она представляла себе, как выходит на лёд под овации публики и танцует свой самый красивый танец. И вот, благодаря вере и упорству, Надя становится знаменитой фигуристкой. Но когда ее мечты о громких победах, красивой жизни и прекрасном принце уже, кажется, готовы исполниться, судьба преподносит ей настоящее испытание. И чтобы его пройти, нужно будет снова, как в детстве, поверить в мечту. Ведь, может быть, победа не всегда должна быть громкой, а прекрасный принц не обязательно передвигается на белом коне?..

ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ

В центре сюжета находится юная Мег Мурри, отец которой бесследно исчез во время научного эксперимента. После череды таинственных событий она отправляется на его поиски вместе с одноклассником и младшим кузеном. Им предстоят путешествия во времени и знакомство со странными мирами.

Фильм о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде начала 70-х годов накануне эмиграции его друга, будущего лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского. Это круговорот из парадоксальных и смешных ситуации?. Столкновение с криминалом, светская и литературная жизнь Ленинграда, киностудия «Ленфильм», музыка, чтение стихов, ремесло журналиста, страстное желание купить для своей дочери куклу, которую не достать нигде.



В череде жизненных коллизии?, иногда смешных, а иногда пронзительных, зритель открывает для себя жизнь тонкого, блестящего, ироничного человека, который выбирает свои? творческий путь, чтобы позже превратиться в одного из самых популярных русских прозаиков XX века.

Переезжая в старинный особняк, никто даже не подозревал, что большой дом скрывает «маленькие» тайны. Садовые гномы, живущие тут, веками защищали наш мир от злобных троггов. У людей не останется выбора — они должны будут присоединиться к великой битве…

На этот раз Леша, Слава, Камиль и Саша едут в Питер. Причем трое из четверых даже не знают, зачем они туда едут. Но в какой-то момент становится понятно, что неважно — зачем. Важно, что едут. И, конечно, плохо, что дома осталась куча нерешенных проблем, но как же хорошо, что про них можно не думать… хотя бы до понедельника. И еще, конечно, плохо, что отстали от сапсана и пришлось ехать в плацкарте, но как же это неожиданно хорошо… и уютно. А еще неожиданно хорошо бывает выпить в пять утра текилу-бум. Вроде рано… но так вовремя! А как это вдохновляет на всякие свершения!

С первого взгляда можно решить, что Ваканда — обычная территория дикой Африки, но это не так. Здесь, в недрах пустынных земель, скрываются залежи уникального металла, способного поглощать вибрацию. Многие пытались добраться до него, разоряя всё на своём пути и принося смерть аборигенам, но каждый раз таинственный дух саванны — Чёрная Пантера — вставал на защиту угнетённых.

Спустя много лет беда снова приходит в Ваканду, и в этот раз враг заручился поддержкой современных технологий. Когда шансов почти не остаётся, Т`Чалла, молодой принц Ваканды, узнаёт, что именно ему предстоит возродить легенду и продолжить вечную борьбу, надев маску Чёрной Пантеры.

СО ДНА ВЕРШИНЫ

Алексей Царёв — семнадцатилетний лидер школы и подающий большие надежды чемпион юношеской сборной по горным лыжам. У Алексея есть любимая девушка Лина и друг Костя, его соперник и в спорте, и в любви. Алексей — первый во всём. Он уверен в себе, не умеет и не желает проигрывать. Но всё меняется в один миг. После трагической случайности, которая происходит с Алексеем по вине Кости, их дружбе предстоит пройти проверку на прочность. Но сила духа, добро и любовь помогут перенести все испытания судьбы и приведут каждого к своей победе.

Встречаем весну с новым выпуском киножурнала и яркими премьерами! В 70-м выпуске смотрите самые новые серии мультфильмов «Барбоскины», «Сказочный патруль», «Лео и Тиг», «Деревяшки», «Дракоша Тоша», а также впервые в проекте — мультсериал «Бодо Бородо». «МУЛЬТ в кино. Выпуск №70. Привет, весна!» — с 3 марта!

Такими насыщенными обещают стать выходные дни. Обязательно потратьте время с пользой!