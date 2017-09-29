Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 7-8 октября

О том, как провести выходные с максимальной пользой для души и тела читайте в обзоре АСТВ.РУ.

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

Сахалинский Театр Кукол 7 октября, 11.00, 12.00, 13.00 8 октября, 11.00, 12.00 «Три бабочки» — спектакль театра в рамках проекта «Театр в ладошке» автором которого выступила актриса театра Анна Недашковская. Спектакль рассчитан на детей от полутора до пяти лет, и особенность его в том, что каждый зритель может «потрогать сказку» своими руками. Спектакль "Мы летели на диване..." Сахалинский Театр Кукол 7-8 октября, 11.00, 13.00 (7+) «Мы летели на диване…» — спектакль для космонавтов от 7 до 105 лет! Фантастическая история для всей семьи. Девочки и мальчики, мамы и папы, дедушки и бабушки отправятся в мир воображения, где живут кометы, звезды, инопланетяне и полно сюрпризов!

СОБЫТИЯ А ну-ка, сыграй-ка, подружка балалайка Сахалинский колледж искусств 8 октября, 11.00, 14.00. 7 октября в 11.00 и 14.00 в колледже пройдут концерты в рамках музыкально-образовательного проекта «Классика детям». На этот раз юные зрители и слушатели познакомятся с народным инструментом — балалайкой. В интересной интерактивной форме ребята узнают об истории и особенностях этого инструмента. Вход на концерт свободный. Anacondaz Конгресс-холл "Столица" 7 октября, 18.00 В 2017 году гуру паузерн-рэпа Anacondaz выпустили свой пятый номерной лонгплей — «Выходи за меня». Новая пластинка получилась музыкально эклектичной и поэтически дерзкой в чём у вас есть возможность убедиться лично! 7 октября группа выступит с презентацией своего нового альбома в Южно-Сахалинске! На концерте будут песни с нового альбома и проверенные "боевички" прошлых релизов! Pharaoh Клуб "DUKE" 8 октября, 19.00 Pharaoh (Фараон) – представитель так называемого "клауд-рэпа", который характеризуется медленными битами, плавной читкой и философскими, зачастую депрессивными текстами (хотя споры о принадлежности Фараона к cloud-rap не прекращаются по сей день). Телефон для справок: 25-45-67. Воскресные мероприятия в ИграMix Парк развлечений ИграMix Сити молл, 5 этаж 8, 15, 22, 29 октября, 15.00 8 октября – Поделки своими руками в честь "Дня командира подводного корабля". 15 октября - Конкурс рисунков "Сохраним животных". 22 октября - Эстафета "Прием, прием как слышно?" 29 октября – Уроки рисования от Миньонов. Телефоны для справок: 708-825,26-58-13. Кавер-группа Coverdrom Ресторан "Сайгон" 6-7 октября, 09.00 (18+) В октябре 2017 исполнится ровно 25 лет как, ресторан "Сайгон" распахнул для Вас свои двери. На протяжении всех лет мы делали все возможное, чтобы радовать Вас вкусными блюдами и домашней атмосферой тепла и уюта. И нам бы очень хотелось, чтоб в День Рождения ресторана Вы были с нами. Мы подготовили для Вас специальную праздничную программу, а также приятные кулинарные сюрпризы. Ждем! Справки по телефону: 22-48-23. Семейный досуг Сахалинский областной краеведческий музей 7 октября, 12.00, 14.00 7 октября 2017 года 12.00; 14.00 - Занятие "Почему киты усы носят?" посвящено всемирному дню животных. В программе: - рассказ о морских млекопитающих; - творческое занятие "Китенок своими руками"; Справки по телефону: 72–75–55. Мастер-классы "Фактуры" Школа для современных девушек и женщин "Фактура" Адрес: ул. Ленина 321\1, 4 этаж 30 сентября - 1 октября 7 октября Мастер-класс по макияжу "Губы и стрелки" - 13.00-15.00 Мастер-класс по флористике "Коробка с цветами" - 13.00-15.00 Мастер-класс по шитью Трикотажное платье" - 16.00-21.00 Мини-курс по шитью "Трикотажная пижама" Занятие 1 - 16.00 - 21.00 Мастер-класс по рисунку акрилом на холсте Wine&Draw - 18.00-21.00 8 октября Мини-курс по шитью "Трикотажная пижама" Занятие 2 - 16.00-21.00 Справки по телефону: 8-984-180-30-07. Клуб любителей акварели Сахалинский Музей Медведя ТРК "Сити Молл" 7 октября, 13.00 8 октября, 18.00 Творческая мастерская Сахалинского Музея Медведя приглашает любителей акварельной живописи на занятия. Научиться рисовать акварелью смогут взрослые и дети любого возраста. Даже если вы не имеете опыта, наш педагог поможет вам освоить акварельную технику. Каждую субботу мастер-класс "Пишем с натуры", начало в 13:00. Каждое воскресение мастер-класс даёт художник-акварелист, обладатель международных наград - Новосёлова Екатерина, начало в 18.00. Предварительная запись: 260-597, 22-72-83. Русское народное искусство Сахалинский Музей Медведя ТРК "Сити Молл" 7-8 октября, 11.00 Творческая мастерская Сахалинского музея Медведя приглашает окунуться в русское народное искусство. - традиционная русская роспись - народное декоративное искусство - традиционная глиняная игрушка Предварительная запись: 260-597, (4242) 22-72-83. Музейный кинозал Сахалинский областной художественный музей 7 октября , 11.00, 12.00, 14.00, 15.00 Каждую субботу посетители музея смогут посмотреть видео-фильмы из фонда "Русский музей: виртуальный филиал" и из медиатеки Сахалинского областного художественного музея. Расписание сеансов "Музейного кинозала" на 7 октября: Мультимедийный фильм: "Духовный лубок второй половины XVIII-начала XX века из собрания Русского музея" - 11.00. "Коллекция Боткиных в собрании Русского музея" - 12.00 Летний сад. Перезагрузка. Из цикла авторских программ директора Русского музея В.А. Гусева "Век Русского музея" - 14.00 Мошков Е. Миропомазание великой княгини Елизаветы Алексеевны - 15.00. Кинофестиваль «Немое кино. Живая музыка» ККЗ "Октябрь" 8, 15, 22 октября и 3 ноября В рамках фестиваля легендарным немым картинам будет дана вторая жизнь при непосредственном участии сахалинских и московских музыкантов. Зрители столкнутся не с простым кинопросмотром, на их глазах будет создано принципиально новое аудио-визуальное произведение искусства. Талант гениев кино начала XX века будет подзвучен новыми мелодиями и неожиданными аранжировками от лучших сахалинских музыкантов и легендарной рок-группы «Ва-банкъ», которые выступят на сцене ККЗ «Октябрь» во время просмотра кинолент. В программе фестиваля пять картин, представляющих немой период кинематографа пяти стран – лидеров кинопроизводства первой половины XX века. Расписание киноконцертов: 8 октября, 17:00 – Бабы рязанские (Ольга Преображенская, Иван Правов, 1927, СССР, 0+) – озвучивает Владимир Киндинов (клавиши). 15 октября, 17:00 – Принцесса устриц (Эрнст Любич, 1919, Германия, 12+) – озвучивает Сергей Вербицкий (клавиши). 22 октября, 17:00 – Жилец. История Лондонского Тумана (Альфред Хичкок, 1927, Великобритания, 12+) – озвучивает Антон «Скарж» (электронная музыка). 3 ноября, 19:00 – Тюсингура: Правдивая история (Сёдзо Макино, 1928, Япония, 12+) – озвучивает группа «Ва-банкъ» (Москва). Мастер-класс по живописи мастихином Творческое объединение "Мыс Великан" пр. Мира, 424а, 2-эт., оф.5. 7 октября, 13.00. Творческое объединение "Мыс Великан" приглашает всех попробовать себя в живописи мастихином масляными красками. К участию приглашаются как начинающие люди, без каких либо художественных навыков, так и люди уже имеющие опыт работы с масляными красками. Вы научитесь, как с помощью мастихина реализовать свои творческие порывы в живописи. Мастихин — это лопатка из тонкой стали. Он позволяет выразить всю силу звучания той или иной краски, наиболее полно раскрыть цвета и их сочетания. С его помощью можно создать красивую и сложную фактуру краски на поверхности картины, он даёт большие возможности для импровизации в ходе творческой работы. В технике живопись мастихином картины получаются очень выразительными, эмоциональными. С мастер-класса вы уйдете с готовой картиной и с гордостью за себя. Запись по телефону 8-914-760-91-08. Рисуем абстракции Творческое объединение "Мыс Великан" пр. Мира, 424а, 2-эт., оф.5. 8 октября, 13.00 (16+). Ни одно из направлений живописи не позволит вам так свободно выразить свои эмоции и настроение, как абстракционизм. Художник Потысьева Ольга - объявляет набор в группу на курс абстрактной живописи. Курс рассчитан на несколько уроков, будем пробовать себя в различных техниках. Телефон для справок: 8-914-760-91-08. Мастер-класс по портретной живописи Творческое объединение "Мыс Великан" пр. Мира, 424а, 2-эт., оф.5. 8, 15, 22, 29 октября, 11.00. Художник Бянкина Наталья Ростиславовна - директор арт галереи "Сахалин" объявляет набор в группу, желающих научиться рисовать портреты. Телефон для справок: 8-962-101-83-68. Garage Sale Коворкинг "Море" 8 октября, 15.00 "Garage Sale" -дружеская барахолка, развлечение для тех, кто хочет что-то купить, продать или обменять. На мероприятии продаётся одежда, аксессуары, предметы интерьера, пластинки, книги, дизайнерские вещи и многое другое. Вы также можете принять участие и продать что-то своё! Для этого вам нужно позвонить по указанному ниже контакту,чтобы обсудить все детали! На протяжении всего мероприятия гостей ждёт музыка, настольные игры, чай, кофе и какао. Подробности по телефону 55-67-89. Мастер-классы в коворкинге "Море" Коворкинг "Море" 7 октября, 18.00 7 октября - - мини-квест "Кислые гроздья гнева" Что же такое МИНИ-квест и чем он отличается от обычной салонной детективной игры? Запись по телефону: 55-67-89. Лекция "Обитатели природоохранных территорий" Сахалинский областной краеведческий музей 6-7 октября, 11.00 (16+) Сахалинский областной краеведческий музей приглашает на лекцию, посвященной Всемирному дню животных. 6-7 октября 11.00 - Лекции с демонстрацией слайдов о животных, познакомят с разнообразием животного мира Сахалинской области, обитающих на природоохранных территориях. Справки по телефону: 72–75–55. Творческая встреча с российскими писателями Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин" 7 октября, с 16.00 В рамках фестиваля патриотической книги "О России с любовью" в литературно-художественном музее книги Чехова "Остров Сахалин" состоится творческая встреча с известными российскими писателями. Гости познакомятся с актуальными тенденциями в современной российской литературе. О своём творчестве расскажут: Басинский Павел Валерьевич (Москва) Мамонтов Евгений Альбертович (Красноярск) Наумова Марина Олеговна (Марина Саввиных) (Красноярск) Прашкевич Геннадий Мартович (Новосибирск) Теплякова Мария Сергеевна (Суздаль) Щукин Михаил Николаевич (Новосибирск) Посетители вечера смогут задать вопросы гостям и поучаствовать в дискуссии. Вход свободный. Мастер-класс "Шоколадоварение " Сахалинский Музей Медведя ТРК "Сити Молл", 5 этаж 7-8 октября, с 11.00 до 31 декабря Создайте шоколадку своими руками. Приходите и взрослые, и дети на наш мастер класс! Подробнее по телефонам: 260-597, 22-72-83. Мастер-класс гончарного дела Сахалинский Музей Медведя Сити-молл, 5 этаж 7-8 октября и каждую субботу и воскресенье с 11.00 до 31 декабря (0+) Сахалинский Музей Медведя приглашает всех желающих прикоснуться к древнему ремеслу. Необходима предварительная запись по телефону: 260-597.

СПОРТ

Клуб любителей бега

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

Велофестиваль "Два колеса" СТК "Горный воздух" 7 октября, 12.00 7 октября «Горный воздух» завершит летний сезон зрелищным велофестивалем «Два колеса». К участию в дисциплинах Uphill-2017 (подъем на гору Большевик) и 2Хcross (экстремальная гонка по пересеченной местности) приглашаются опытные велосипедисты с подготовленной техникой. Кроме того, на горе в этот день будет организована большая развлекательная и спортивная программа. Все желающие смогут принять участие в мастер-классе на баланс-борде, попробовать себя в роли воздушного гимнаста, поучаствовать в розыгрышах подарков от партнеров мероприятия. Вечером состоится барбекю вечеринка под музыку сахалинских рок-групп. Спорт будет представлен велосоревнованиями и заездами на ВМХ, причем в показательных выступлениях примут участие дети от двух до пяти лет. Вопросы можно задать по телефону: 511-110 (добавочный 133). Мультигонка "Сахалин — среди стихий" Бумеранг, туристско-краеведческий клуб (ул. Сахалинская, 25а) 8 октября Клуб "Бумеранг" приглашает жителей и гостей области старше 18 лет принять участие в мультигонке "Сахалин — среди стихий". Это соревнования по мультитуризму, в которых участники могут показать свою общую физическую подготовку и специальные туристские умения, сообщает пресс-служба клуба. Мультигонка состоится 08 октября, в случае неблагоприятного прогноза погоды - 07 октября. В этом году организаторы готовят для участников трассу с дистанциями велосипед, сап-борд, бег, каяк. Сложность дистанций участники смогут выбирать самостоятельно. На старт можно будет выйти в личном зачёте и командами из двух человек. Справки по телефону 8-924-186-86-61 (WhatsApp). Хоккей Дворец спорта "Кристалл" 8-9 октября, 17.00, 19.00

Скандинавская ходьба СДЮСШОР зимних видов спорта (ул. Венская, д. 5) Телефон для справок: 73-45-74. В школе зимних видов спорта этим летом продолжает работу социальный проект «скандинавская ходьба». Ежедневно, все желающие, могут взять палки и заняться ходьбой. Прокат работает с 9.00 до 21.00

ВЫСТАВКИ

Выставка "Дом Романовых" Сахалинский областной государственный художественный музей 7-8 октября и каждый день до 29 октября, кроме понедельника На выставке представлено более 40 произведений живописных и графических произведений XVIII – XIX вв. из собрания Дальневосточного художественного музея. Через экспонаты выставки сахалинцы и гости острова познакомятся с историческими личностям Российской империи. В различной художественной манере и стилистике русским художникам удалось передать облик тех, кто вершил человеческие судьбы, вводил новые законы, новые традиции в историю государства Российского на протяжении нескольких столетий – представителей Дома Романовых и его окружения. Справки по телефонам: 72-36-43, 72-37-38 Выставка "Портрет ушедшей эпохи" Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 7-8 октября и каждый день, кроме понедельника, до 22 октября На выставке «Портрет ушедшей эпохи» представлены 47 чёрно-белых фотографий 60–80-х годов XX века, отражающие трудовую, культурную и бытовую жизнь советских граждан.

Сахалинский областной государственный художественный музей 7-8 октября и каждый день, кроме понедельника с 10.00.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Музей медведя, ТРК «Сити Молл»

7-8 октября и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 7-8 октября и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Музей медведя, ТРК «Сити Молл» 7-8 октября и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 7-8 октября и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Выставка "Послевоенный Сахалин: образование. культура" Сахалинский областной государственный художественный музей 7-8 октября и каждый день, кроме понедельника с 10.00, до 29 октября. На выставке представлены документы, фотографии из фондов Государственного исторического архива Сахалинской области; произведения изобразительного искусства из фондов Сахалинского областного художественного музея (Г.М. Манткавы, Н.Л. Генина, В.А. Риделя, Н.И. Степановой), посвященные жизни Сахалина в послевоенные годы (1950-1960-е гг.); а так же работы из фондов Сахалинского областного краеведческого музея, Поронайского краеведческого музея и из личных архивов Лины Александровны Аверичевой, Марины Гивичны Манткавы, жителей Южно-Сахалинска и о. Хоккайдо. Подробную информацию можно узнать по телефонам: 72-18-26, 72-36-43. Выставка "Море глазами взрослых и детей" Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 7-8 октября и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 10.00 до 22 октября. Выставка «Море глазами взрослых и детей» – собрание работ художников разных возрастов из фондов Сахалинского областного художественного музея, Сахалинского областного научно-методического центра по образованию в сфере культуры и искусства и частных коллекций. Гости увидят работы членов союза художников Сергея Васенкина, Натальи Ковалевской и Виктора Ковалевского, курильских художниц Марины Кораблёвой и Ирины Фёдоровой, а также детские рисунки. Выставка показывает, насколько по-разному видят и изображают море люди разных возрастов. В музее «Остров Сахалин» будут представлены 13 полотен профессиональных художников и 10 детских работ. Выставка "Рыбы дальневосточных морей" Сахалинский областной краеведческий музей 7-8 октября и каждый день, кроме понедельника (до 8 октября), 11.00 Необычайно удивителен и прекрасен мир вод, омывающих Сахалин и Курильские острова. Разнообразные видов рыб и моллюсков, растений и животных — все это природное богатство Сахалинской области. Вы сможете погрузиться в мир представителей фауны, которые обитают в водах, омывающих острова Сахалинской области. Представленная коллекция из фондов Сахалинского областного краеведческого музея. Справки по телефону: 72–75–55. Выставка "Наука - это интересно!" Музей занимательных наук Эйнштейна Справки по телефонам: 400-076, 8-962-580-00-76, 8-962-580-00-23 7-8 октября У профессора Открывашкина появился свой музей и он перевернет Ваше представление о музеях с ног на голову! Странные маятники. Системы рычагов - когда сам себя можешь поднять, сидя на стуле. Необычные оптические иллюзии. Бесконечный коридор. Некруглые колеса. Вечный двигатель. Дракон Гарднера, который смотрит на тебя в какой бы точке зала ты не находился...Экскурсоводы не просто всё демонстрируют, но и объясняют, что происходит и как это работает. В музее занимательных наук Эйнштейна экспонаты можно трогать, запускать, крутить, дергать, толкать, некоторые можно бросать, собирать и разбирать. Мальчишкам и девчонкам и даже их родителям там очень интересно. Выставка сувенирных слонов Сахалинский Музей Медведя 7-8 октября и каждый день, кроме понедельника и вторника до 22 октября, с 12.00 Свою коллекцию предоставила Троегубова Надежда Викторовна — живописец, дизайнер. В музее представлены слоны из сандалового дерева, янтаря, природных минералов. Выставка шаржей Арт-галерея "Сахалин" 7-8 октября и каждый день, кроме понедельника, до 30 октября Эта выставка – своеобразный отчет работы художников создававших хорошее настроение участникам Восточно-Экономического форума. Проходившего с 5 по 9 сентября во Владивостоке на острове Русском. Сахалинскую область представлял павильон в виде рыбы, которая демонстрировала чудеса развития нашего острова и технологии. Кроме входа в павильон можно было увидеть еще одну дверь с надписью "Добро пожаловать на Сахалин". Открывая дверь, гости форума попадали в Южно-Сахалинск. Использовался телемост, прямое включение ТВ. Одна камера находилась возле Краеведческого музея, где наша экскурсовод знакомила с Сахалинским музеем. И если еще раз открыть дверь, то происходило переключение на площадь Победы, где находились художники шаржисты. Рисовали и передавали готовые шаржи через сканер. Рисовали на Сахалине, получали тут же готовый шарж во Владивостоке. Выставка "Сахалин и Сахалинцы" Бизнес-центр "Сфера" 7-8 октября, до 21 октября Выставка приурочена к 70-ти летию Сахалинской области. Авторы работ: Кройт-Полежаева Надежда Александровна, Никифорова Елена Аркадьевна, Чуев Константин Анатольевич, Завалишина Екатерина Александровна, Маркелов Юрий Константинович. Вход свободный. Выставка "Колодозеро" Выставочный зал Храма Рождества Христова (площадь Победы) 7-8 октября, до 13 октября Южно-Сахалинская и Курильская епархия приглашает островитян на выставку документальной фотографии Алексея Мякишева "Колодозеро". Выставка "Колодозеро" — это своего рода визуальное исследование жизни в российской глубинке. В конце 1990-х годов, сбежав от городского шума и суеты, эти места открыли для себя трое друзей из Москвы. Они стали приезжать снова и снова с женами и детьми. Скоро они сменили бешеный ритм города на размеренный уклад жизни в карельской деревне. Так появилась колодозерская община, где в 2003 году на частные пожертвования был восстановлен храм Рождества Пресвятой Богородицы, разрушенный в советский период. Отец Аркадий, один из тех трех друзей-москвичей, сейчас настоятель этого храма, и именно он и местные жители являются главными героями проекта Алексея Мякишева. «Остров Сахалин»: открытый финал Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 7-8 октября и каждый день, кроме понедельника и вторника Приглашают посетить вторую часть постоянной экспозиции музея «Остров Сахалин»: открытый финал. В экспозиции воплощена жизнь великой книги о сахалинской каторге в театральном, музейном и научном пространстве. Посетитель сможет окунуться в атмосферу создания произведений А.П. Чеховым, а в интерактивной зоне дополнить сахалинскую летопись, начатую Чеховым в XIX веке.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ EVOLUTION DUKE/Sweet & Sexy Ночной клуб "DUKE"

6-7 сентября, 22.00 (21+) Уже целую эпоху мы работаем для Вас! И останавливаться не собираемся! Развиваемся вместе с Вами! Каждую ночь самые жаркие танцы, самые лучшие хиты, самая яркая атмосфера, только новые знакомства и только позитивное настроение! G-Pol Клуб Loona 6-7 октября (21+) G-POL — молодой российский электронный музыкант! Его треки успели поддержать такие гиганты EDM сцены, как: Hardwell (дважды лучший диджей мира), Sidney Samson (автор знаменитого трека Bludfire), Dannic, Matisse & Sadko, Chuckie, Swanky Tunes, Juicy M, Blasterjaxx, Deorro, Nari & Milani и многие другие... Победитель конкурса молодых и талантливых продюсеров России, благодаря которому стал участником одного из крупнейших фестивалей планеты Alfa Future People 2015. Участник и резидент фестиваля электронной музыки Sochi Music Weekend. Стало интересно? Звони 272-050. Ретроспектива Арт-бар "Нон-Стоп" 1, 8, 15, 22. 29 октября, 21.00 Каждое воскресенье в баре "Нон-Стоп" звучат хиты минувших лет, ретроспективная музыка прошлого и полюбившаяся музыка настоящего. Услышав любимые мелодии, можно окунуться в недалёкое прошлое и вспомнить времена, когда всё было по-другому. Другая мода, музыка, и сама жизнь! Ретро для каждого из нас - что-то свое, родное. И каждое воскресенье для гостей бара звучит не только шикарные мелодичные песни 80-90-00 годов, но и совсем свежие хиты!