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Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 7-8 апреля

Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 7-8 апреля

О том, как провести выходные с максимальной пользой для души и тела читайте в обзоре АСТВ.РУ.

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!
ТЕАТР
Спектакль "Дюймовочка"
Сахалинский театр кукол
7-8 апреля, 11.00, 13.00 (5+) 
 
 
 
Только знакомая сказка может быть любимой. А кто не слышал старую сказку о маленькой девочке, жабе, жуке, полевой мыши, кроте и ласточке? И уж поверьте, она обязательно станет вашей любимой, её расскажут очень добрые, обаятельные и забавные человечки – Клумпе-Думпе и Иведи-Аведи.
 
 
Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова
7 апреля, 18.00  (16+)
 
 
Юная Маня живет с семьей на даче и готовится к своей первой роли: ей предстоит сыграть девицу, забеременевшую от негодяя и с позором изгнанную из отчего дома. Начинающая актриса репетирует с таким надрывом и достоверностью, что "новость" о ее беременности мигом разлетается по всей округе. Скандал для того времени неслыханный! 
Пьеса Василия Шкваркина - классика советской театральной школы, не сходящая с подмостков уже более 80 лет. Благодаря обаятельным героям, закрученной интриге и светлой, ностальгической атмосфере канувшей в прошлое эпохи она будет интересна и новому поколению зрителей.
 
Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова
8 апреля, 18.00  (16+)
 
 
Помещица Любовь Раневская - воплощение старого русского дворянства. Она непрактична, сентиментальна, живет исключительно чувственными ощущениями. На смену таким, как она, идет поколение прагматичных и упрямых дельцов Лопахиных. Спасти вишневый сад Раневской невозможно - как невозможно остановить само время и начало новой жизни. Вот только будет ли эта жизнь лучше прежней? 
 
Концертный зал "Сити Холл"
8 апреля, 15.00, 18.00 
 
 
Четыре героя мультсериала буквально выходят из экрана любимого мультфильма. Профессор Чудаков, Лизонька- ассистентка профессора, Симка и Нолик. Спектакль "Осторожно, Фиксики!" отлично подойдёт даже самым маленьким деткам, ведь в нём нет ничего пугающего, сюжет прост, насыщен шумными играми с залом, поэтому скучать не придется никому. 
Телефон для справок 25-45-67. 
СОБЫТИЯ
Миньон-шоу
Сахалинский колледж искусств
7 апреля, 10.00, 12.00
 
 
 
Юные зрители смогут наблюдать небольшую музыкальную историю про миньонов, которым надоело служить на стороне зла, и они готовы на все, чтобы изменить мир.
Остросюжетная программа, увлекательные и познавательные игры, танцы, интригующее музыкальное сопровождение — все это ждет на "Миньон-шоу" в рамках проекта "Классика детям", который в этом году отмечает пятилетие.
Вход свободный.
 
Дом культуры железнодорожников
7-8  апреля, 12.00, 14.00, 16.00
 
 
"Цирк в Театре теней" - это легендарные жанры и виртуозы циркового искусства! Театр теней — это неповторимые и загадочные игры теней, которые поразят Вас и Ваше воображение! Дрессированные животные и любимые персонажи из мультиков не дадут заскучать Вашим деткам. Супер герои из фильмов и видео игр приведут в восторг всех присутствующих. Ледяные мыльные пузыри светящиеся в темноте.
 
А для самых маленьких Щенячий патруль и гигантские энгри бердз скачущие по головам. Животные - медведь, обезьяна, змея, собаки, лемур. Персонажи – Король Джулиан, Принцесса Китана и Саб-Зиро из Мортал Комбат. Ассасин из игры "Ассасин Крид". Дарт Вейдер из "Звёздных войн". Эльза из "Холодного сердца". Гигант кенгуру боксёр. Щенячий патруль Скай и Маршал! Гигантские энгри бердс скачущие по вашим головам.
 
Музыка восходящего солнца
Эвент Холл Хоккайдо
Коммунистический пр-т, д.18-А
8 апреля, 19.00
 
 
Близкая и загадочная Япония в 2018 году приоткроет свои тайны для жителей Сахалина. Представляем вашему вниманию авторскую музыкальную программу Владимира Хробыстова "Музыка восходящего солнца".
У вас будет возможность познакомиться с древним звуком японской бамбуковой флейты - Сякухати, который обладает успокаивающим и оздоровительным эффектом и используется в клиниках Южной Кореи и Германии, а также отведать ароматный японский чай.
 
Нарисуй картину за два часа!
Дворец спорта "Кристалл"
15 апреля, 13.00
 
 
Пошаговый мастер-класс для тех, кто хочет пробудить в себе художника.
15 апреля вдохновляемся лёгкостью одуванчиков. Начало в 13.00
Справки  по телефону: 8-914-095-41-49 (Ксения).
 
Кavabanga, Depo и Kolibri
Ночной клуб DUKE
8 апреля, 18.00, 19.00
 
 
Тандем Кavabanga, Depo и Kolibri, по их словам, - совсем не RAP, а именно Hip-Hop. Впрочем, в некотором роде ребята отождествляют себя с попсой, что никого из троих не смущает и не воспринимается как оскорбление. Коллектив организовался на основе взаимного одобрения ранее наработанного материала. Общению и началу сотрудничества, как нынче модно, поспособствовала всемирная паутина. Хотя знакомы ребята были и ранее, при этом не подозревая о сходстве талантов и интересов.
Самым "сильным" вопросом для ребят оказался напрямую касающийся написания текстов. В hip-hop культуре этому придают особое значение. Исполнителем и автором непременно должно являться одно и то же лицо. Как у троих разных парней с наверняка индивидуальными историями личной жизни могут рождаться общие произведения? Ребята объяснили, что обладают способностью подхватывать идеи друг друга. Музыка в их понимании – диалог, который можно и нужно совместно развивать. Написанный одним автором куплет обязательно усовершенствуется стараниями остальных.
Телефон для справок 25-45-67.
 
Концерт панк-рок группы "Порнофильмы"
Тромбон Клаб 
8 апреля, 19.00 (16+)
 
 
Группа приезжает с презентацией нового альбома "В диапазоне между отчаянием и надеждой". 
 
Домашние парнокопытные
Сахалинский Зооботанический парк
7 апреля, 15.00
 
 
Интересные факты о взаимоотношениях домашних парнокопытных и человека, свидетельствующие о более чем тысячелетнем их знакомстве. Игры, развлекательные блоки.
 
Сахалинский Зооботанический парк
8 апреля, 15.00
 
 
Мир аквариума – таинственный и загадочный. Этот день пройдет в зоопарке под девизом «Все – о подводном мире». Посетителям будет предложено участие в веселой эко-игре, посещение экспозиции «Аквариумы» с экскурсоводом.
 
Сахалинский музей медведя
ТРК "Сити Молл", 6-й этаж 
(4242) 260597
7-8 апреля
 
 
 
Мероприятия в Арт-галерее "Сахалин"
Арт-галерее "Сахалин"
7-8 апреля
 
 
7 апреля – детская группа. По субботам в 12.00 Рисуем спящего гнома, динозавра, весну.
7 апреля в 17.00 мастер – класс для взрослых, живопись. Рисуем девушку с велосипедом. Материалы предоставляются. Телефон для справок: 8-962-101-83-68.
8 апреля в 15.00 рисуем море на закате. Холст , масло, материалы предоставляются. Телефон для справок: 8-962-101-83-68.
8 апреля в 18.00 - мастер-класс по росписи ткани, батик. Проводит Валиева Алена, материалы предоставляются. Телефон для справок: 8-914-755-04-30.
 

Мастер-классы "Фактура"

ул. Ленина 321\1, 4 этаж
7-8 апреля, с 12.00, 16.00
 
 
Школа для современных девушек и женщин "Фактура" приглашает на различные курсы и мастер-классы по множеству творческих направлений.
Все занятия подходят для новичков.
7 апреля
12.00 - Мини-курс "Планировочные решения для дома" Старт.
16.00 - Мастер-класс по шитью "Юбка из фатина".
 
8 апреля
12.00 - Курс "Стиль: базовый".
16.00 - Мастер-класс по шитью "Пальтовый жилет без подклада".
Запись по телефону: 8-984-180-30-07.
 
День здоровья
 
Сахалинская областная универсальная научная библиотека 
7 апреля, 14.00
С целью пропаганды здорового образа жизни и привлечения внимания детей к проблеме сохранения здоровья в молодёжном центре "Универсалка" пройдёт мероприятие, посвящённое Всемирному дню здоровья. В ходе мероприятия состоится интерактивная игра "Здоровье – главное богатство", участие в которой поможет присутствующим расширить и систематизировать свои знания, связанные с личной гигиеной, правилами здорового питания, изучением влияния физических упражнений на здоровье человека, а также с пагубным воздействием на организм никотина, алкоголя и наркотических веществ. После завершения интерактивной игры вниманию участников мероприятия, посвящённого Всемирному дню здоровья, будет представлен обзор книжной выставки "Здоровым быть здорово".
 
Мастер-классы Городского парка
Городской парк культуры и отдыха им. Ю. Гагарина
Досуговый центр "Теремок"
(Коммунистический проспект, 2)
7-8 апреля
 
 
 
7 апреля:
11.00 - Подставка для пасхального яйца (в технике квиллинг),
11.00 - Интерьерная игрушка "Колокольчик (Добрые вести)" (8+),
11.00 - Макияж Мадам Коко (7+),
11.00 - Сладкий букет "Тюльпаны" (7+),
13.00 - Макияж Мадам Коко (7+),
13.00 - Подставка для пасхального яйца (в технике квиллинг),
13.00 - Пасхальный пряник (10+),
13.00 - Сладкий букет "Тюльпаны" (7+),
15.00 - Пасхальный пряник (10+),
15.00 - Сладкий букет "Тюльпаны" (7+),
15.00 - Подставка для пасхального яйца (в технике квиллинг),
15.00 - Макияж Мадам Коко (7+).
 
8 апреля:
11.00 - Искусство создания пейзажей (в технике правополушарного рисования),
11.00 - Интерьерная игрушка "Колокольчик (Добрые вести)" (8+),
11.00 - Макияж Мадам Коко (7+).
11.00 - Сладкий букет "Тюльпаны" (7+),
13.00 - Макияж Мадам Коко (7+),
13.00 - Искусство создания пейзажей (в технике правополушарного рисования),
13.00 - Интерьерная игрушка "Колокольчик (Добрые вести)" (8+),
13.00 - Сладкий букет "Тюльпаны" (7+),
15.00 - Интерьерная игрушка "Колокольчик (Добрые вести)" (8+),
15.00 - Сладкий букет "Тюльпаны" (7+),
15.00 - Искусство создания пейзажей (в технике правополушарного рисования),
15.00 - Макияж Мадам Коко (7+).
Режим работы, расписание занятий, стоимость услуг и другую информацию можно получить по телефону 25-33-82 или на официальном сайте ГПКиО www.sakhalin-park.ru
 
Мероприятие армянской общины
Сахалинская областная универсальная научная библиотека
Хабаровская 78
7 апреля, 19.00
 
 
 
Состоится концерт, посвященный дню материнства, любви и красоты. Это национальный армянский праздник, он подытоживает так называемый месяц женщин, отмечающийся с 8 марта по 7 апреля. 
Испокон веков он отмечается в Армении и армянских диаспорах по всему миру. В этот день мужчины делают подарки своим матерям, женам, сестрам, любимым подругам.
Справки по телефону: (4242) 77-00-00.
 
Сад живых тропических бабочек
Музей Медведя
ТРК "Сити Молл", 6-й этаж
7-8 апреля
 
 
Отдохнуть от городской суеты, насладиться природой и в очередной раз поверить в сказку поможет «Сад живых тропических бабочек». В нашем саду вы увидите, как из куколки рождается бабочка, сможете подержать ее на ладони и сделать красивые фотографии.
Также вы можете подарить живую бабочку своим близким и удивить всех своим подарком!
 
Развлекательная программа, с элементами демонстрации мультфильмов "Карусель, карусель"
Дом культуры "Родина"
8 апреля, 13.00
 
 
Вас ждет увлекательные игры, сладкие подарки, а так же, мультипликация от студии "Союзмультфильм".
Вход свободный! 
Справки по телефону: 72-84-85.
 
Апрель в ИграMix
Парк развлечений ИграMix
Сити Молл, 5 этаж
8, 22, 29 апреля, 15.00
 
 
8 Апреля - Праздник Светлой Пасхи. Конкурс по разукрашиванию Пасхальных яиц "Полёт фантазии". 
22 Апреля - Творческая мастерская "Блокнот своими руками"
29 Апреля - Зажигательная дискотека в честь Всемирного дня Танца. 
Подробная информация по телефону: 708-825, 26-58-13.
 
Мероприятия в краеведческом музее
 
Лекция "Изучение и сохранение редких и исчезающих языков". О создании аудиодиска к букварю "Уйль-тадаирису" ("Говорим по-уильтински").
Апрель (по заявкам).
Сахалинский областной краеведческий музей приглашает слушателей познакомиться с традиционными хозяйственными занятиями и культурой коренных народов Сахалина, проблемами сохранения языков малочисленных народов, современными технологиями и исследованиями в области изучения, сохранения и трансляции языков коренных народов.
 
Экологический квест "Не дикие МЫ в дикой природе".
22 апреля, 12.00, 15.00 (по заявкам)
Сахалинский областной краеведческий музей приглашает посетить мероприятие ко Дню экологических знаний (15 апреля) и проверить свою эрудицию, так же помочь медведю, используя музейные подсказки, выйти из зимней спячки.
 
Экодень "Обитатели природоохранных территорий".
10–13 апреля (по заявкам), 11.00
Сахалинский областной краеведческий музей приглашает посетить увлекательную программу, посвящённую Дню экологический знаний (отмечается 15 апреля 2018 года). В программе: лекция "Обитатели природоохранных территорий", игры "Ловись, рыбка" и "Собери животных суши" (пазлы), викторина "Знаешь ли ты?".
 
"На острове отверженных".
10–13, 17–20 апреля (по заявкам)
Сахалинский областной краеведческий музей приглашает всех на лекцию о творческом пути великого русского писателя, о том, каким увидел А. П. Чехов остров Сахалин во время своей поездки в 1890 г. Лекция приурочена к 128-летию пребывания А. П. Чехова на Сахалине (отмечается 21 апреля 2018 года).
 
"Первые в космосе".
10–13, 17–20, 24–27 апреля (по заявкам)
Сахалинский областной краеведческий музей приглашает посетить образовательную программу, посвященную годовщине первого полета человека в космос и начала космической эры. Программа предусматривает два варианта: первый для детей младшего и среднего школьного возраста, второй для старшеклассников, студентов, взрослой аудитории.
 
Кружок "Юный краевед".
13, 20, 27 апреля (по заявкам), 15.00
Сахалинский областной краеведческий музей приглашает посетить образовательную программу для детей дошкольного и младшего школьного возраста, которая включает экскурсии, лекции, игры, занятия, викторины. Мероприятие в игровой форме поможет приобщить детей к культурным ценностям и развить интерес к родному краю.
 
"Поиграем в куклы!"
7, 15 апреля (по заявкам), 12.00, 14.00
Сахалинский областной музей приглашает посетить интерактивную площадку на базе выставки "Волшебная шкатулка". В программе: творческое занятие "Кукла-оберег своими руками".
 
"Всё о чае и не только".
7, 21 апреля (по заявкам).
Сахалинский областной краеведческий музей приглашает посетить интерактивную площадку "Всё о чае и не только" на базе выставки «Чайная традиция и современность» из Кяхтинского краеведческого музея им. академика В. А. Обручева с чаепитием.
 
"Коллекции музея"
8, 21, 29 апреля, 12.00, 15.00
Сахалинский областной краеведческий музей приглашает всех на экскурсии выходного дня, которые знакомят с особенностями природы и истории единственной островной области России и с уникальными экспонатами музея.
 
"Земля - она такая круглая!"
17–20 апреля (по заявкам)
Сахалинский областной краеведческий музей приглашает всех посетить образовательную программу, посвящённую Всемирному дню Земли. Программа включает лекцию, игру и викторину. 
 
"Символика Сахалинской области"
17–20 апреля (по заявкам), 25 апреля, 12.00
Сахалинский областной краеведческий музей приглашает всех посетить мероприятие, на котором вам расскажут о государственных символах Сахалинской области с пояснением, как отражены в них особенностей каждого района. В конце программы вас ждет занятие "Мои острова" (рисование).
 
"Природоохранные территории Сахалина и Курильских островов"
18–20, 24–27 апреля (по заявкам)
Сахалинский областной краеведческий музей приглашает на лекцию, посвященную Дню Земли (отмечается 22 апреля 2018 года). 
 
"Историческое наследие. Амурская экспедиция 1849–1855 гг."
24–27 апреля (по заявкам)
Сахалинский областной краеведческий музей приглашает посетить лекции, на которых слушатели узнают об историческом событии - Амурской экспедиции, ее результатах, включая закрепление огромных территорий Дальнего Востока, в том числе и острова Сахалин, за Россией, о трудностях и лишениях, с которыми столкнулись участники экспедиции при исследовании Сахалина, об открытии первых военных постов, а также о сподвижниках Г. И. Невельского. 
 
"Сахалин и космическая эра"
24–27 апреля (по заявкам)
Сахалинский областной краеведческий музей приглашает посетить лекции, на которых слушатели познакомятся с историей изучения первых искусственных спутников в Сахалинской области, с развитием и изменениями технологий в области наблюдения искусственных спутников, дистанционным зондированием Земли, современными космическими технологиями.
 
"Флористическое разнообразие лесов Сахалина"
25 апреля, 15.00
Сахалинский областной краеведческий музей приглашает посетить Научно-просветительную лекцию "Флористическое разнообразие лесов Сахалина". Лекцию читает Сабиров Ринат Нигматзянович, старший научный сотрудник лаборатории береговых геосистем ИМГиГ ДВО РАН. Лекторий «Естественная история Сахалина и Курильских островов» работает в музее с 2003 года, в нем принимают участие ученые музея и других научно-исследовательских учреждений Сахалинской области. Основная аудитория - взрослые, студенческая молодежь, учащиеся старшего школьного возраста.
По входным билетам в музей.
Справки и предварительная запись по телефону: 72-75-55.
Сахалинский областной краеведческий музей 
7, 14, 21 апреля, 17.00, 18.00 (16+)
 
 
Сахалинский областной краеведческий музей приглашает всех желающих посмотреть документальный фильм «Заповедный Кунашир» (о государственном природном заповеднике "Курильский", 2015 г. SavosinPRO).
По входным билетам в музей, без дополнительной оплаты за демонстрацию фильма.
Справки по телефону: 72-75-55.
 
Мастер-класс "Ботаникус"
Бум наук
8 апреля, 11.00
 
 
Познавательный мастер-класс "Ботаникус" (5-12 лет). 
Что будем делать на мастер-классе?
- Декорировать цветочный горшок по своему желанию,
- Посадим семена базилика или петрушки, чтобы вырастить зелень на окошке,
- Узнаем что такое фотосинтез, чем питаются растения, зачем нужны удобрения и др.
- Получать новые знания, опыт и впечатления!
Каждый ребенок заберет с собой цветочный горшок с индивидуальным декором, самостоятельно посаженными семенами и инструкцией как вырастить зелень на окошке. 
+ чаепитие с вкусняшками.
Справки по телефону: 607-223.
 
 
СПОРТ

Клуб любителей бега

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».
 
 
Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.
Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.
 
Ночь на льду 
Ледовый дворец "Кристалл"
7 апреля, 22.00 (16+)
 
 
Гостей ждут зажигательная атмосфера, приятное звуковое и яркое световое сопровождение. Также к услугам посетителей традиционной акции "Ночь на льду" прокат коньков. 
Справки по телефону: 240-160. 
 
Городской бассейн Южно-Сахалинска
(пр.Коммунистический, 3) 
7 апреля, 11.30
 
 
 
7 апреля в в рамках VII Спартакиады среди команд органов исполнительной и законодательной власти Сахалинской области состоятся соревнования по плаванию. Торжественная церемония открытия намечена на 11.30 часов.
В эстафетном заплыве от каждой команды примут участие двое мужчин и две женщины. Мужчинам предстоит преодолеть дистанцию 50 метров. В свою очередь, представительницы прекрасного пола будут соревноваться на 25-метровке. 
 
Зимняя беговелогонка
СТК "Горный воздух" 
8 апреля, 10.30
 
 
Первые снежные беговелогонки на лыжах пройдут на бэйби-склоне СТК «Горный воздух» 8 апреля. Дети от двух до пяти лет примут участие в официальных соревнованиях StriderSnowRacing Sakhalin, которые вошли в календарь общероссийского беговелодвижения Strider.
 
Игра ГО. Японские шахматы
Сахалинская областная универсальная научная библиотека
7, 24 апреля, 13.00
 
 
Мастер-класс «Игра ГО. Японские шахматы»
Справки по телефону: 45-25-47.
ВЫСТАВКИ
Сахалинский областной государственный художественный музей
7-8 апреля и каждый день, кроме понедельника  с 11.00 
 
 
Сахалинский областной художественный музей один из немногих обладает постоянной  экспозицией христианского искусства.  В зале представлена коллекция копий древнерусских фресокXI–XVII вв., выполненные  преподавателем Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Александром Константиновичем Крыловым и его учениками; иконы и медное литье.
Справки по телефону: 72-36-43, 72-37-38.
 
Сахалинский областной государственный художественный музей
7-8 апреля и каждый день, кроме понедельника, с 10.00.
 
 
Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства. 
 
Отчетная выставка Союза художников
Союз художников России
7-8 апреля, и каждый день, кроме понедельника и вторника с 11.00  (до 15 апреля)
 
 
 
На выставке представлено 79 произведений живописи, графики, скульптуры восемнадцати Сахалинских художников. 
Работы выполнены в различных техниках, индивидуальной творческой манере, характерной для каждого мастера.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
7-8 апреля и каждый день, кроме понедельника. 
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
 
 
Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым.  Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».
Музей медведя, ТРК «Сити Молл»
7-8 апреля и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.
 
 
Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
7-8 апреля и каждый день, кроме понедельника. 
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
 
 
Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.
Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей. 
 
Выставка "Мое лето в Крыму"
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
7-8 апреля
 
 
 
В Литературно-художественном музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» работает выставка «Моё лето в Крыму», которая является итогом одноимённого конкурса, проводимого музеем книги. Его участники писали эссе о том, как они провели каникулы на курортном полуострове России и создавали поделки из подручных материалов на тему каникул в Крыму.
Декоративные поделки размещены в витринах музея, любой желающий увидит какие впечатления оставил у сахалинских ребят отдых в Крыму, это работы совершенно разного плана, можно увидеть и башни, собранные из конструктора, это и Херсонесский колокол, и шкатулка, наполненная сувенирами, на крышке которой красуется фотография бухты Чехова. Всего 23 работы.
 
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
7-8 апреля
 

Приглашают посетить вторую часть постоянной экспозиции музея «Остров Сахалин»: открытый финал. В экспозиции воплощена жизнь великой книги о сахалинской каторге в театральном, музейном и научном пространстве. Посетитель сможет окунуться в атмосферу создания произведений А.П. Чеховым, а в интерактивной зоне дополнить сахалинскую летопись, начатую Чеховым в XIX веке. 

 
Арт-галерея "Сахалин"
7-8 апреля  (до 5 мая)
 
 
После зимних нескончаемых метелей, от которых мы все уже устали, наши художники делятся с нами своими солнечными работами. Сахалинские пейзажи и цветы, романтические жанровые композиции и абстрактные солнечные холсты. Приходите, отогревайтесь, получайте позитивные эмоции. Участники все те же наши любимые, хорошо известные художники. Степанов Ю. В. - старейший наш заслуженный художник, член Союза Художников России. Кирюхина Н.С. - член Союза Художников России с потрясающими городскими композициями и темой - космос. Метельский Ю.- так же член Союза Художников, представляет солнечные яркие летние работы, Кузьменко В.- союз Художников, интересная цветовая гамма в картине "Пик Чехова". Бянкина Н. Р.- профессиональный художник, директор Художественной галереи представляет морские пейзажи и летний городской пейзаж. Молодые авторы - Потысьева Ольга представляет много летних композиций на любой вкус. Валиева А., Маркелов Ю., Гарбар С., Баронина О., Кузнецова Ж., Проклова Е. и многие другие начинающие авторы. Все картины продаются. 
В галерее проводятся мастер – классы по живописи, АРТ вечеринки, мастер – классы по батику и полимерной глине. У нас вы сможете интересно и с пользой провести время. Обращаться по адресу : ул. Амурская 4Б.
Справки по телефону: 8-962-101-83-68.
 
Мультимедийная выставка "Сахалин. Автобиография" 
 
Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин" 
7-8 апреля и каждый день, кроме понедельника до 13 апреля
 
 
 
В основе выставки – этапная работа четырех творческих мастерских Сахалинского международного кинофестиваля "Край света": 
– Старейшая творческая мастерская "Края света" – Мастерская урбанистики "Сделай сам", действующая в Южно-Сахалинске уже четыре года; 
– Детская анимационная мастерская "Острова" – востребованная жителями Южно-Сахалинска аншлаговая история, набор детей в которую закончился задолго до начала фестиваля; 
– Мастерская "Кинолаборатория для подростков", в рамках которой летом 2017 года снимали свое кино пятьдесят юных сахалинцев; 
– Мастерская "Большая история", представляющая на выставке "Музей самого себя", – и отвечающая за частную, личную память в связи с прошлым, настоящим и будущим острова. 
"Сахалин. Автобиография" - это первый осознанный шаг к появлению новой волны в сахалинской культуре. Выставка является отражением и описанием зарождающихся перемен, роста и развития собственных творческих сил Сахалина.
Слоган выставки - "Необыкновенные истории о прошлом, будущем и настоящем". В фокусе внимания авторов - частные истории, которые с помощью различных медиаинструментов рассказывают жители острова про самих себя. Из них складывается непарадный портрет Сахалина, увиденный внимательным и умным взглядом.
 
Сахалинский областной краеведческий музей
7-8 апреля и каждый день, кроме понедельника до 15 апреля
 
 
Каждый посетитель выставки «Волшебная шкатулка» увидит свою экспозицию: женские образы ушедшей эпохи, милые сердцу предметы прошлого поколения или богатейшее культурное наследие нашей страны. 
Справки по телефону: 72–75–55.
 
 
Сахалинский областной краеведческий музей
7-8 апреля и каждый день, кроме понедельника, до 10 июня
 
 
Чай уже давно стал любимым и привычным напитком во всем мире. Сегодня трудно представить, что в былые времена он являлся предметом роскоши и его преподносили в качестве подарка царственным особам. В разных странах существуют свои традиционные способы употребления чая, но суть чаепития одна и та же; чай дает силу, возможность отдохнуть, поддержать беседу. Наверное, нет на земле такого места, где бы чай сыграл такую важную роль, как в Кяхте. 
На выставке «Чайная традиция и современность» представлены образцы китайского чая:«Зуй-се», «Мян-зун», «Та-чен», «Пеклинг», «Жемчужный», «Улун», плиточный, кирпичный и др. Увидеть насколько были сложными процедура подготовки чайного листа к продаже, транспортировка чая помогут фотографии Н. А. Чарущина — этнографа, публициста, народника, проживающего в Троицкосавске с 1885 по 1895 год. 
В экспозиции представлены сопутствующие предметы торговли — предметыдекоративно-прикладного искусства Японии и Китая, а также деревянная скульптура, отражающая жизнь народа: сцены труда и отдыха. 
Справки по телефону: 72–87–99 (доб. 119), Чен Татьяна Мунгуновна.
 
Сахалинский областной государственный художественный музей
7-8 апреля и каждый день, кроме понедельника, до 3 мая
 
 
Это первый на Сахалине совместный выставочный проект Государственного музея искусства народов Востока  г. Москвы и Сахалинского областного художественного музея.
Цель проекта - познакомить сахалинского зрителя с дальневосточным декоративно-прикладным искусством в контексте национальных культур в связи с чайными традициями и их философским и историко-культурным своеобразием.
Справки по телефону: 72-36-43, 72-37-38.
НОЧНАЯ ЖИЗНЬ
EVOLUTION DUKE/Wild Party
Ночной клуб "DUKE"
6-7 апреля, 22.00 (21+)
 
 
С наступлением  весны мы запускаем серию  энергичных вечеринок «Wild Party». Новые ритмы, новые кумиры, новые акции и подарки, новое поколение клабберов! Сладостное забытье в ритмичных звуковых волнах гарантировано.
Подробная информация и резерв  столов: 450 – 525 / 286-286.
 
Весенние заплывы
Музыкальная лаборатория "Трюм"
ул. Шлакоблочная, 24/2
7, 14, 21, 28 апреля, 1 мая
 
 
Музыкальная лаборатория "Трюм" представляет "Зимние заплывы"!
7 апреля – "Весенний заплыв"
"Sakhalin.Ru", "777Band" 
14 апреля – "Весенний заплыв"
"Sakhalin.Ru", "Man in Black" 
28 апреля – "Весенний заплыв"
"Sakhalin.Ru", "BeatSound"
1 мая – "Весенний ЗАПЛЫВ"
"Sakhalin.Ru", "777Band"
 
PeopleOfPeople:DJ Denis Agamirov |Msk|
House of People
пр. Мира, 456
6-7 апреля, 23.00 (21+)
 
 
 
6-7 апреля в House of People для самых танцующих и позитивных играет Денис Агамиров - gродюсер, DJ/MC, шоумен.
КИНО

И как всегда, выходные можно провести в кинотеатре. Узнать о новинках и выяснить расписание вы можете на нашем сайте в афише.

Я СРАЖАЮСЬ С ВЕЛИКАНАМИ

Барбара Торсон — особенная, ее уникальный талант — это возможность видеть мир великанов. И этот мир угрожает людям. Барбаре никто не верит, но она единственная, кто может спасти человечество от исчезновения. Она объявляет великанам войну и готовится к главному сражению в своей жизни.

ЖАЖДА СМЕРТИ

Пол Керси — хирург, привыкший вытаскивать людей с того света после криминальных разборок. Но после того, как его жена и дочь становятся жертвами уличной банды, а полиция бездействует, он берет карающий меч правосудия в свои руки. Видео изобретательных убийств преступников покоряют интернет-топы, а среди жителей города расходятся слухи о неуловимом народном мстителе, которому теперь принадлежит весь город. Он мстит бодро, весело и со вкусом.

ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ 2

Команда пилотируемых роботов-защитников остановила вторжение гигантских инопланетных монстров. Великая битва за Тихоокеанский рубеж ознаменовала новую главу в истории человечества. Однако война только начинается… Пришло время нового поколения отстаивать своё право на Землю.

ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ

Действие фильма происходит в 2045 году, мир погружается в хаос и находится на грани коллапса. Люди ищут спасения в игре OASIS — огромной вселенной виртуальной реальности. Ее создатель, гениальный и эксцентричный Джеймс Холлидэй, оставляет уникальное завещание. Все его колоссальное состояние получит игрок, первым обнаруживший цифровое «пасхальное яйцо», которое миллиардер спрятал где-то на просторах OASISа. Запущенный им квест охватывает весь мир. Совершенно негероический парень по имени Уэйд Уоттс решает принять участие в состязании, с головой бросаясь в головокружительную, искажающую реальность погоню за сокровищами по фантастической вселенной, полной загадок, открытий и опасностей.
 

КРОЛИК ПИТЕР

Фильм о приключениях маленького и непоседливого крольчонка по имени Питер, который хочет пробраться в огород к грозному фермеру и вдоволь полакомиться там фруктами и овощами.

НЕ В СЕБЕ

Девушка покидает родной город, чтобы сбежать от проблемного прошлого и найти новую работу. Но когда она не по своей воле оказывается в психиатрическом учреждении, ей приходится столкнуться со своим самым большим страхом. Но реален ли он, или это — просто плод ее воображения? Героине кажется, что никто не верит ей, а власти не могут или не хотят помочь, поэтому она должна в одиночку противостоять своим страхам.

МАРИЯ МАГДАЛИНА

Рассказ об одной из самых загадочных личностей в мировой истории. Бросив вызов предрассудкам своего времени, Мария оставляет близких и присоединяется к группе единомышленников, лидером которых является Иисус из Назарета. Здесь она найдет свое место и окажется на судьбоносной дороге в Иерусалим.
 
 

ГОГОЛЬ. ВИЙ

Писарь из Санкт-Петербурга Николай Гоголь бросает вызов загадочному тёмному Всаднику, который жестоко расправляется с девушками в окрестностях села Диканька. Собрав команду из местного полицейского, пьяницы-доктора, суеверного кузнеца и странствующего философа-экзорциста, Гоголь пытается заманить злодея в ловушку, но на его пути встает самое жуткое порождение нечистой силы — Вий, один взгляд которого способен высосать душу смертного. Неожиданно для себя Гоголь выясняет, что с потусторонними силами его связывают не только таинственные видения.

ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ

ПРИЗРАКИ

Сара Винчестер, наследница знаменитой оружейной компании, живет одна в грандиозном семиэтажном здании, архитектура которого не поддается логике, а коридоры подобны лабиринтам. По распоряжению безутешной вдовы особняк постоянно перестраивается и бесконечно воздвигаются новые стены. Но строит она не для себя, не для своей племянницы или талантливого доктора Эрика Прайса, который приехал в особняк по ее приглашению. Сара строит ловушку для сотен мстительных призраков, и самые страшные из них хотят расправиться с кланом Винчестеров.

НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТОРИЯ О ГИГАНТСКОЙ ГРУШЕ

Эта невероятная сказка берёт своё начало в прекрасном Солнечном городе на берегу моря, где живут Слон Себастьян и его лучший друг Кот Митчо. Однажды друзья находят бутылку с посланием от пропавшего бургомистра, который просит спасти его с Таинственного острова.
 
Также в бутылке оказывается семечко груши, которое они сажают в землю. Ночью из него вырастает гигантская груша. Друзья решают использовать ее в качестве корабля. Себастьян, Митчо и их приятель — профессор Глюкоза отправляются в невероятное приключение. На встречу с пиратами, морским драконом и опасными призраками. Их ждут испытания, но ничто не может остановить друзей — они полны решимости найти Таинственный остров и вернуть бургомистра домой.

TOMB RAIDER: ЛАРА КРОФТ

Лара Крофт — весьма самостоятельная дочь эксцентричного искателя приключений, который пропал, едва она стала подростком. Теперь ей двадцать один, она бесцельно проживает свою жизнь, курьером рассекая на байке по забитым улицам восточного Лондона, а ее заработка едва хватает на оплату квартиры и занятий в колледже. Решительно настроенная пробиться сама, она отказывается брать на себя руководство глобальной империей отца, столь же категорично отвергая мысль о том, что он действительно пропал. Слыша советы о том, что ей нужно смириться с этим фактом и жить дальше после семи лет бесплодных поисков, Лара уже и сама не понимает, что же заставляет ее распутывать обстоятельства его таинственной смерти.

Такими насыщенными обещают стать выходные дни. Обязательно потратьте время с пользой!

 

Автор: Elena Poletova, 5 апреля, в 15:01 +2
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Выходные на Сахалине

В пятницу вам не придётся ломать голову и штудировать афиши в поисках досуга на выходные. Не пропускайте всю хурму!

Комментарии
Ри Валерия
Написано вчера, в 14:36
Какие ещё зимние заплывы, апрель месяц на дворе?!
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+1
Elena Poletova
Написано вчера, в 16:26
Ри Валерия, а в душе... зима;-))
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