Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 7-8 апреля

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

Четыре героя мультсериала буквально выходят из экрана любимого мультфильма. Профессор Чудаков, Лизонька- ассистентка профессора, Симка и Нолик. Спектакль "Осторожно, Фиксики!" отлично подойдёт даже самым маленьким деткам, ведь в нём нет ничего пугающего, сюжет прост, насыщен шумными играми с залом, поэтому скучать не придется никому.

Помещица Любовь Раневская - воплощение старого русского дворянства. Она непрактична, сентиментальна, живет исключительно чувственными ощущениями. На смену таким, как она, идет поколение прагматичных и упрямых дельцов Лопахиных. Спасти вишневый сад Раневской невозможно - как невозможно остановить само время и начало новой жизни. Вот только будет ли эта жизнь лучше прежней?

Пьеса Василия Шкваркина - классика советской театральной школы, не сходящая с подмостков уже более 80 лет. Благодаря обаятельным героям, закрученной интриге и светлой, ностальгической атмосфере канувшей в прошлое эпохи она будет интересна и новому поколению зрителей.

Юная Маня живет с семьей на даче и готовится к своей первой роли: ей предстоит сыграть девицу, забеременевшую от негодяя и с позором изгнанную из отчего дома. Начинающая актриса репетирует с таким надрывом и достоверностью, что "новость" о ее беременности мигом разлетается по всей округе. Скандал для того времени неслыханный!

Только знакомая сказка может быть любимой. А кто не слышал старую сказку о маленькой девочке, жабе, жуке, полевой мыши, кроте и ласточке? И уж поверьте, она обязательно станет вашей любимой, её расскажут очень добрые, обаятельные и забавные человечки – Клумпе-Думпе и Иведи-Аведи.

Каждый ребенок заберет с собой цветочный горшок с индивидуальным декором, самостоятельно посаженными семенами и инструкцией как вырастить зелень на окошке.

Сахалинский областной краеведческий музей приглашает посетить Научно-просветительную лекцию "Флористическое разнообразие лесов Сахалина". Лекцию читает Сабиров Ринат Нигматзянович, старший научный сотрудник лаборатории береговых геосистем ИМГиГ ДВО РАН. Лекторий «Естественная история Сахалина и Курильских островов» работает в музее с 2003 года, в нем принимают участие ученые музея и других научно-исследовательских учреждений Сахалинской области. Основная аудитория - взрослые, студенческая молодежь, учащиеся старшего школьного возраста.

Сахалинский областной краеведческий музей приглашает посетить лекции, на которых слушатели познакомятся с историей изучения первых искусственных спутников в Сахалинской области, с развитием и изменениями технологий в области наблюдения искусственных спутников, дистанционным зондированием Земли, современными космическими технологиями.

Сахалинский областной краеведческий музей приглашает посетить лекции, на которых слушатели узнают об историческом событии - Амурской экспедиции, ее результатах, включая закрепление огромных территорий Дальнего Востока, в том числе и острова Сахалин, за Россией, о трудностях и лишениях, с которыми столкнулись участники экспедиции при исследовании Сахалина, об открытии первых военных постов, а также о сподвижниках Г. И. Невельского.

Сахалинский областной краеведческий музей приглашает всех посетить мероприятие, на котором вам расскажут о государственных символах Сахалинской области с пояснением, как отражены в них особенностей каждого района. В конце программы вас ждет занятие "Мои острова" (рисование).

Сахалинский областной краеведческий музей приглашает всех на экскурсии выходного дня, которые знакомят с особенностями природы и истории единственной островной области России и с уникальными экспонатами музея.

Сахалинский областной краеведческий музей приглашает посетить интерактивную площадку "Всё о чае и не только" на базе выставки «Чайная традиция и современность» из Кяхтинского краеведческого музея им. академика В. А. Обручева с чаепитием.

Сахалинский областной краеведческий музей приглашает посетить образовательную программу для детей дошкольного и младшего школьного возраста, которая включает экскурсии, лекции, игры, занятия, викторины. Мероприятие в игровой форме поможет приобщить детей к культурным ценностям и развить интерес к родному краю.

Сахалинский областной краеведческий музей приглашает посетить образовательную программу, посвященную годовщине первого полета человека в космос и начала космической эры. Программа предусматривает два варианта: первый для детей младшего и среднего школьного возраста, второй для старшеклассников, студентов, взрослой аудитории.

Сахалинский областной краеведческий музей приглашает всех на лекцию о творческом пути великого русского писателя, о том, каким увидел А. П. Чехов остров Сахалин во время своей поездки в 1890 г. Лекция приурочена к 128-летию пребывания А. П. Чехова на Сахалине (отмечается 21 апреля 2018 года).

Отдохнуть от городской суеты, насладиться природой и в очередной раз поверить в сказку поможет «Сад живых тропических бабочек». В нашем саду вы увидите, как из куколки рождается бабочка, сможете подержать ее на ладони и сделать красивые фотографии.

Испокон веков он отмечается в Армении и армянских диаспорах по всему миру. В этот день мужчины делают подарки своим матерям, женам, сестрам, любимым подругам.

Состоится концерт, посвященный дню материнства, любви и красоты. Это национальный армянский праздник, он подытоживает так называемый месяц женщин, отмечающийся с 8 марта по 7 апреля.

С целью пропаганды здорового образа жизни и привлечения внимания детей к проблеме сохранения здоровья в молодёжном центре "Универсалка" пройдёт мероприятие, посвящённое Всемирному дню здоровья. В ходе мероприятия состоится интерактивная игра "Здоровье – главное богатство", участие в которой поможет присутствующим расширить и систематизировать свои знания, связанные с личной гигиеной, правилами здорового питания, изучением влияния физических упражнений на здоровье человека, а также с пагубным воздействием на организм никотина, алкоголя и наркотических веществ. После завершения интерактивной игры вниманию участников мероприятия, посвящённого Всемирному дню здоровья, будет представлен обзор книжной выставки "Здоровым быть здорово".

Мир аквариума – таинственный и загадочный. Этот день пройдет в зоопарке под девизом «Все – о подводном мире». Посетителям будет предложено участие в веселой эко-игре, посещение экспозиции «Аквариумы» с экскурсоводом.

Интересные факты о взаимоотношениях домашних парнокопытных и человека, свидетельствующие о более чем тысячелетнем их знакомстве. Игры, развлекательные блоки.

Самым "сильным" вопросом для ребят оказался напрямую касающийся написания текстов. В hip-hop культуре этому придают особое значение. Исполнителем и автором непременно должно являться одно и то же лицо. Как у троих разных парней с наверняка индивидуальными историями личной жизни могут рождаться общие произведения? Ребята объяснили, что обладают способностью подхватывать идеи друг друга. Музыка в их понимании – диалог, который можно и нужно совместно развивать. Написанный одним автором куплет обязательно усовершенствуется стараниями остальных.

Тандем Кavabanga, Depo и Kolibri, по их словам, - совсем не RAP, а именно Hip-Hop. Впрочем, в некотором роде ребята отождествляют себя с попсой, что никого из троих не смущает и не воспринимается как оскорбление. Коллектив организовался на основе взаимного одобрения ранее наработанного материала. Общению и началу сотрудничества, как нынче модно, поспособствовала всемирная паутина. Хотя знакомы ребята были и ранее, при этом не подозревая о сходстве талантов и интересов.

У вас будет возможность познакомиться с древним звуком японской бамбуковой флейты - Сякухати, который обладает успокаивающим и оздоровительным эффектом и используется в клиниках Южной Кореи и Германии, а также отведать ароматный японский чай.

А для самых маленьких Щенячий патруль и гигантские энгри бердз скачущие по головам. Животные - медведь, обезьяна, змея, собаки, лемур. Персонажи – Король Джулиан, Принцесса Китана и Саб-Зиро из Мортал Комбат. Ассасин из игры "Ассасин Крид". Дарт Вейдер из "Звёздных войн". Эльза из "Холодного сердца". Гигант кенгуру боксёр. Щенячий патруль Скай и Маршал! Гигантские энгри бердс скачущие по вашим головам.

"Цирк в Театре теней" - это легендарные жанры и виртуозы циркового искусства! Театр теней — это неповторимые и загадочные игры теней, которые поразят Вас и Ваше воображение! Дрессированные животные и любимые персонажи из мультиков не дадут заскучать Вашим деткам. Супер герои из фильмов и видео игр приведут в восторг всех присутствующих. Ледяные мыльные пузыри светящиеся в темноте.

Остросюжетная программа, увлекательные и познавательные игры, танцы, интригующее музыкальное сопровождение — все это ждет на "Миньон-шоу" в рамках проекта "Классика детям", который в этом году отмечает пятилетие.

Юные зрители смогут наблюдать небольшую музыкальную историю про миньонов, которым надоело служить на стороне зла, и они готовы на все, чтобы изменить мир.

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

Первые снежные беговелогонки на лыжах пройдут на бэйби-склоне СТК «Горный воздух» 8 апреля. Дети от двух до пяти лет примут участие в официальных соревнованиях StriderSnowRacing Sakhalin, которые вошли в календарь общероссийского беговелодвижения Strider.

В эстафетном заплыве от каждой команды примут участие двое мужчин и две женщины. Мужчинам предстоит преодолеть дистанцию 50 метров. В свою очередь, представительницы прекрасного пола будут соревноваться на 25-метровке.

Сахалинский областной художественный музей один из немногих обладает постоянной экспозицией христианского искусства. В зале представлена коллекция копий древнерусских фресокXI–XVII вв., выполненные преподавателем Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Александром Константиновичем Крыловым и его учениками; иконы и медное литье.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

7-8 апреля, и каждый день, кроме понедельника и вторника с 11.00 (до 15 апреля)

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

7-8 апреля и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Цель проекта - познакомить сахалинского зрителя с дальневосточным декоративно-прикладным искусством в контексте национальных культур в связи с чайными традициями и их философским и историко-культурным своеобразием.

В экспозиции представлены сопутствующие предметы торговли — предметыдекоративно-прикладного искусства Японии и Китая, а также деревянная скульптура, отражающая жизнь народа: сцены труда и отдыха.

На выставке «Чайная традиция и современность» представлены образцы китайского чая:«Зуй-се», «Мян-зун», «Та-чен», «Пеклинг», «Жемчужный», «Улун», плиточный, кирпичный и др. Увидеть насколько были сложными процедура подготовки чайного листа к продаже, транспортировка чая помогут фотографии Н. А. Чарущина — этнографа, публициста, народника, проживающего в Троицкосавске с 1885 по 1895 год.

Чай уже давно стал любимым и привычным напитком во всем мире. Сегодня трудно представить, что в былые времена он являлся предметом роскоши и его преподносили в качестве подарка царственным особам. В разных странах существуют свои традиционные способы употребления чая, но суть чаепития одна и та же; чай дает силу, возможность отдохнуть, поддержать беседу. Наверное, нет на земле такого места, где бы чай сыграл такую важную роль, как в Кяхте.

Слоган выставки - "Необыкновенные истории о прошлом, будущем и настоящем". В фокусе внимания авторов - частные истории, которые с помощью различных медиаинструментов рассказывают жители острова про самих себя. Из них складывается непарадный портрет Сахалина, увиденный внимательным и умным взглядом.

"Сахалин. Автобиография" - это первый осознанный шаг к появлению новой волны в сахалинской культуре. Выставка является отражением и описанием зарождающихся перемен, роста и развития собственных творческих сил Сахалина.

– Мастерская "Большая история", представляющая на выставке "Музей самого себя", – и отвечающая за частную, личную память в связи с прошлым, настоящим и будущим острова.

В галерее проводятся мастер – классы по живописи, АРТ вечеринки, мастер – классы по батику и полимерной глине. У нас вы сможете интересно и с пользой провести время. Обращаться по адресу : ул. Амурская 4Б.

После зимних нескончаемых метелей, от которых мы все уже устали, наши художники делятся с нами своими солнечными работами. Сахалинские пейзажи и цветы, романтические жанровые композиции и абстрактные солнечные холсты. Приходите, отогревайтесь, получайте позитивные эмоции. Участники все те же наши любимые, хорошо известные художники. Степанов Ю. В. - старейший наш заслуженный художник, член Союза Художников России. Кирюхина Н.С. - член Союза Художников России с потрясающими городскими композициями и темой - космос. Метельский Ю.- так же член Союза Художников, представляет солнечные яркие летние работы, Кузьменко В.- союз Художников, интересная цветовая гамма в картине "Пик Чехова". Бянкина Н. Р.- профессиональный художник, директор Художественной галереи представляет морские пейзажи и летний городской пейзаж. Молодые авторы - Потысьева Ольга представляет много летних композиций на любой вкус. Валиева А., Маркелов Ю., Гарбар С., Баронина О., Кузнецова Ж., Проклова Е. и многие другие начинающие авторы. Все картины продаются.

Приглашают посетить вторую часть постоянной экспозиции музея «Остров Сахалин»: открытый финал. В экспозиции воплощена жизнь великой книги о сахалинской каторге в театральном, музейном и научном пространстве. Посетитель сможет окунуться в атмосферу создания произведений А.П. Чеховым, а в интерактивной зоне дополнить сахалинскую летопись, начатую Чеховым в XIX веке.

Декоративные поделки размещены в витринах музея, любой желающий увидит какие впечатления оставил у сахалинских ребят отдых в Крыму, это работы совершенно разного плана, можно увидеть и башни, собранные из конструктора, это и Херсонесский колокол, и шкатулка, наполненная сувенирами, на крышке которой красуется фотография бухты Чехова. Всего 23 работы.

В Литературно-художественном музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» работает выставка «Моё лето в Крыму», которая является итогом одноимённого конкурса, проводимого музеем книги. Его участники писали эссе о том, как они провели каникулы на курортном полуострове России и создавали поделки из подручных материалов на тему каникул в Крыму.

КИНО

И как всегда, выходные можно провести в кинотеатре. Узнать о новинках и выяснить расписание вы можете на нашем сайте в афише.

Барбара Торсон — особенная, ее уникальный талант — это возможность видеть мир великанов. И этот мир угрожает людям. Барбаре никто не верит, но она единственная, кто может спасти человечество от исчезновения. Она объявляет великанам войну и готовится к главному сражению в своей жизни.

Пол Керси — хирург, привыкший вытаскивать людей с того света после криминальных разборок. Но после того, как его жена и дочь становятся жертвами уличной банды, а полиция бездействует, он берет карающий меч правосудия в свои руки. Видео изобретательных убийств преступников покоряют интернет-топы, а среди жителей города расходятся слухи о неуловимом народном мстителе, которому теперь принадлежит весь город. Он мстит бодро, весело и со вкусом.

Команда пилотируемых роботов-защитников остановила вторжение гигантских инопланетных монстров. Великая битва за Тихоокеанский рубеж ознаменовала новую главу в истории человечества. Однако война только начинается… Пришло время нового поколения отстаивать своё право на Землю.

Действие фильма происходит в 2045 году, мир погружается в хаос и находится на грани коллапса. Люди ищут спасения в игре OASIS — огромной вселенной виртуальной реальности. Ее создатель, гениальный и эксцентричный Джеймс Холлидэй, оставляет уникальное завещание. Все его колоссальное состояние получит игрок, первым обнаруживший цифровое «пасхальное яйцо», которое миллиардер спрятал где-то на просторах OASISа. Запущенный им квест охватывает весь мир. Совершенно негероический парень по имени Уэйд Уоттс решает принять участие в состязании, с головой бросаясь в головокружительную, искажающую реальность погоню за сокровищами по фантастической вселенной, полной загадок, открытий и опасностей.

Фильм о приключениях маленького и непоседливого крольчонка по имени Питер, который хочет пробраться в огород к грозному фермеру и вдоволь полакомиться там фруктами и овощами.

Девушка покидает родной город, чтобы сбежать от проблемного прошлого и найти новую работу. Но когда она не по своей воле оказывается в психиатрическом учреждении, ей приходится столкнуться со своим самым большим страхом. Но реален ли он, или это — просто плод ее воображения? Героине кажется, что никто не верит ей, а власти не могут или не хотят помочь, поэтому она должна в одиночку противостоять своим страхам.

Рассказ об одной из самых загадочных личностей в мировой истории. Бросив вызов предрассудкам своего времени, Мария оставляет близких и присоединяется к группе единомышленников, лидером которых является Иисус из Назарета. Здесь она найдет свое место и окажется на судьбоносной дороге в Иерусалим.

Писарь из Санкт-Петербурга Николай Гоголь бросает вызов загадочному тёмному Всаднику, который жестоко расправляется с девушками в окрестностях села Диканька. Собрав команду из местного полицейского, пьяницы-доктора, суеверного кузнеца и странствующего философа-экзорциста, Гоголь пытается заманить злодея в ловушку, но на его пути встает самое жуткое порождение нечистой силы — Вий, один взгляд которого способен высосать душу смертного. Неожиданно для себя Гоголь выясняет, что с потусторонними силами его связывают не только таинственные видения.

Сара Винчестер, наследница знаменитой оружейной компании, живет одна в грандиозном семиэтажном здании, архитектура которого не поддается логике, а коридоры подобны лабиринтам. По распоряжению безутешной вдовы особняк постоянно перестраивается и бесконечно воздвигаются новые стены. Но строит она не для себя, не для своей племянницы или талантливого доктора Эрика Прайса, который приехал в особняк по ее приглашению. Сара строит ловушку для сотен мстительных призраков, и самые страшные из них хотят расправиться с кланом Винчестеров.

Эта невероятная сказка берёт своё начало в прекрасном Солнечном городе на берегу моря, где живут Слон Себастьян и его лучший друг Кот Митчо. Однажды друзья находят бутылку с посланием от пропавшего бургомистра, который просит спасти его с Таинственного острова.

Также в бутылке оказывается семечко груши, которое они сажают в землю. Ночью из него вырастает гигантская груша. Друзья решают использовать ее в качестве корабля. Себастьян, Митчо и их приятель — профессор Глюкоза отправляются в невероятное приключение. На встречу с пиратами, морским драконом и опасными призраками. Их ждут испытания, но ничто не может остановить друзей — они полны решимости найти Таинственный остров и вернуть бургомистра домой.

Лара Крофт — весьма самостоятельная дочь эксцентричного искателя приключений, который пропал, едва она стала подростком. Теперь ей двадцать один, она бесцельно проживает свою жизнь, курьером рассекая на байке по забитым улицам восточного Лондона, а ее заработка едва хватает на оплату квартиры и занятий в колледже. Решительно настроенная пробиться сама, она отказывается брать на себя руководство глобальной империей отца, столь же категорично отвергая мысль о том, что он действительно пропал. Слыша советы о том, что ей нужно смириться с этим фактом и жить дальше после семи лет бесплодных поисков, Лара уже и сама не понимает, что же заставляет ее распутывать обстоятельства его таинственной смерти.

Такими насыщенными обещают стать выходные дни. Обязательно потратьте время с пользой!