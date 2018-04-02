Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 7-8 апреля
О том, как провести выходные с максимальной пользой для души и тела читайте в обзоре АСТВ.РУ.
Спектакль "Дюймовочка"
Миньон-шоу
Музыка восходящего солнца
Нарисуй картину за два часа!
Кavabanga, Depo и Kolibri
Концерт панк-рок группы "Порнофильмы"
Домашние парнокопытные
Мероприятия в Арт-галерее "Сахалин"
Мастер-классы "Фактура"
День здоровья
Мастер-классы Городского парка
Мероприятие армянской общины
Сад живых тропических бабочек
Развлекательная программа, с элементами демонстрации мультфильмов "Карусель, карусель"
Апрель в ИграMix
Мероприятия в краеведческом музее
Мастер-класс "Ботаникус"
Клуб любителей бега
Ночь на льду
Зимняя беговелогонка
Игра ГО. Японские шахматы
Отчетная выставка Союза художников
Выставка "Мое лето в Крыму"
Приглашают посетить вторую часть постоянной экспозиции музея «Остров Сахалин»: открытый финал. В экспозиции воплощена жизнь великой книги о сахалинской каторге в театральном, музейном и научном пространстве. Посетитель сможет окунуться в атмосферу создания произведений А.П. Чеховым, а в интерактивной зоне дополнить сахалинскую летопись, начатую Чеховым в XIX веке.
Мультимедийная выставка "Сахалин. Автобиография"
EVOLUTION DUKE/Wild Party
Весенние заплывы
PeopleOfPeople:DJ Denis Agamirov |Msk|
И как всегда, выходные можно провести в кинотеатре. Узнать о новинках и выяснить расписание вы можете на нашем сайте в афише.
Я СРАЖАЮСЬ С ВЕЛИКАНАМИ
ЖАЖДА СМЕРТИ
Пол Керси — хирург, привыкший вытаскивать людей с того света после криминальных разборок. Но после того, как его жена и дочь становятся жертвами уличной банды, а полиция бездействует, он берет карающий меч правосудия в свои руки. Видео изобретательных убийств преступников покоряют интернет-топы, а среди жителей города расходятся слухи о неуловимом народном мстителе, которому теперь принадлежит весь город. Он мстит бодро, весело и со вкусом.
ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ 2
Команда пилотируемых роботов-защитников остановила вторжение гигантских инопланетных монстров. Великая битва за Тихоокеанский рубеж ознаменовала новую главу в истории человечества. Однако война только начинается… Пришло время нового поколения отстаивать своё право на Землю.
ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ
КРОЛИК ПИТЕР
Фильм о приключениях маленького и непоседливого крольчонка по имени Питер, который хочет пробраться в огород к грозному фермеру и вдоволь полакомиться там фруктами и овощами.
НЕ В СЕБЕ
Девушка покидает родной город, чтобы сбежать от проблемного прошлого и найти новую работу. Но когда она не по своей воле оказывается в психиатрическом учреждении, ей приходится столкнуться со своим самым большим страхом. Но реален ли он, или это — просто плод ее воображения? Героине кажется, что никто не верит ей, а власти не могут или не хотят помочь, поэтому она должна в одиночку противостоять своим страхам.
МАРИЯ МАГДАЛИНА
ГОГОЛЬ. ВИЙ
Писарь из Санкт-Петербурга Николай Гоголь бросает вызов загадочному тёмному Всаднику, который жестоко расправляется с девушками в окрестностях села Диканька. Собрав команду из местного полицейского, пьяницы-доктора, суеверного кузнеца и странствующего философа-экзорциста, Гоголь пытается заманить злодея в ловушку, но на его пути встает самое жуткое порождение нечистой силы — Вий, один взгляд которого способен высосать душу смертного. Неожиданно для себя Гоголь выясняет, что с потусторонними силами его связывают не только таинственные видения.
ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ
ПРИЗРАКИ
Сара Винчестер, наследница знаменитой оружейной компании, живет одна в грандиозном семиэтажном здании, архитектура которого не поддается логике, а коридоры подобны лабиринтам. По распоряжению безутешной вдовы особняк постоянно перестраивается и бесконечно воздвигаются новые стены. Но строит она не для себя, не для своей племянницы или талантливого доктора Эрика Прайса, который приехал в особняк по ее приглашению. Сара строит ловушку для сотен мстительных призраков, и самые страшные из них хотят расправиться с кланом Винчестеров.
НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТОРИЯ О ГИГАНТСКОЙ ГРУШЕ
TOMB RAIDER: ЛАРА КРОФТ
Лара Крофт — весьма самостоятельная дочь эксцентричного искателя приключений, который пропал, едва она стала подростком. Теперь ей двадцать один, она бесцельно проживает свою жизнь, курьером рассекая на байке по забитым улицам восточного Лондона, а ее заработка едва хватает на оплату квартиры и занятий в колледже. Решительно настроенная пробиться сама, она отказывается брать на себя руководство глобальной империей отца, столь же категорично отвергая мысль о том, что он действительно пропал. Слыша советы о том, что ей нужно смириться с этим фактом и жить дальше после семи лет бесплодных поисков, Лара уже и сама не понимает, что же заставляет ее распутывать обстоятельства его таинственной смерти.
Такими насыщенными обещают стать выходные дни. Обязательно потратьте время с пользой!