Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 5-6 мая

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

Наша жизнь удивительно смешная, просто мы этого не замечаем. Сентиментальная комедия «Так же, как все» рассказывает о той самой незаметной жизни. Рассказывает легко, иронично, с тонким юмором в узнаваемых ситуациях. Артисты Чехов-центра играют так удивительно правдиво, что веришь каждому жесту, каждому вздоху и каждому слову.

«Тестостерон» - комедия современного польского драматурга Анджея Сарамоновича. Жизнь биолога Корнеля внезапно пошла под откос: любимая женщина сбежала от него прямо из-под венца. Вместо свадебного торжества неудачливый жених, его друзья и родственники устраивают типичное мужское застолье. Тут будут и жаркие споры, и почти детективная интрига с расстроенной свадьбой, и внезапное раскрытие семейных тайн...

Сказка о дружбе для самых маленьких, в которой медвежонок научит зайца и слоненка, как правильно разделить морковку.

20 мая, - 11.00 - Квест с элементами научного шоу "Охотники за привидениями" (6-12 лет) - разыскиваем и обезвреживаем привидения, разгадывая головоломки и выполняя различные задания - творческие, интеллектуальные, активные, научные и др.

19 мая, - 18.00 - Научное шоу с элементами мастер-класса "В темноте" (5-12 лет) - увидим светящуюся колбу, цветное пламя, узнаем секрет неонового грима, сделаем светящихся лизунов и полимерных червяков и другие эксперименты.

13 мая, - в 11.00 мастер-класс "Экспериментариум" (4-7 лет) и в 14.00 мастер-класс "Экспериментариум" (7-12 лет) - научный мастер-класс - делаем полимерных червяков, лизунов, узнаем что такое индикаторы и делаем супер-пену, проверяем умеют ли шарики жужжать и др.эксперименты.

6 мая, в 11.00 - Мастер-класс "Мастер карамельных наук" (5-12 лет) - узнаем из чего и как делают карамель, делаем сами тематические леденцы на палочке ко Дню Победы, дегустируем карамель с разными вкусами, забираем с собой собственноручно сделанные леденцы.

Научный клуб для детей "Бум наук" приглашает ребят от 4 до 12 лет на мероприятия в апреле-мае.

Александр Сергеевич Пушкин велик, гениален и неповторим. Всё сказанное и написанное о Пушкине стало частью русской культуры, вросло в нашу жизнь и в наш язык. Существует множество мифов и легенд о Пушкине, связанных с его родословной, донжуанством, дуэлью, смертью и другими событиями его жизни. На лекции вы узнаете о наиболее распространённых мифах, связанных с Пушкиным.

Какое отношение имел Пушкин к Дальнему Востоку? Как по-русски звучит Пушкин в переводе с японского языка? Был ли Сахалин прообразом острова из "Сказки о царе Салтане"? На лекции вас ждёт забавный исторический экскурс в мир пушкинских историй.

Где черпал вдохновение Пушкин, сочиняя свои сказки? Писал ли Александр Сергеевич свои сказки для детей? Откуда "прилетел" золотой петушок? Как образ Мёртвой царевны связан с представлениями Пушкина о женском идеале? Каков подтекст знаменитых сказок?

Пушкинисты до сих пор не сошлись в ответах на многие вопросы, связанные с гибелью Пушкина. На лекции расскажут об интересных фактах, позволяющих понять, что же на самом деле довело поэта до дуэли на Черной речке.

Что привело к гибели А. С. Пушкина? Какие отношения связывали его супругу с его убийцей? На ком был женат Дантес? Какую роль в этой истории сыграл приёмный отец француза, смертельно ранившего великого поэта на дуэли?

Антон Павлович Чехов выступил как преемник и продолжатель лучших реалистических традиций русской литературы. Определение Льва Толстого "Чехов – это Пушкин в прозе" говорит о том, что творчество Чехова связано с творчеством Пушкина непрерывной нитью. На лекции расскажут об этом литературном влиянии, пушкинских образах и мотивах в прозе и драматургии А. П. Чехова.

Где черпал вдохновение Пушкин, сочиняя свои сказки? Писал ли Александр Сергеевич свои сказки для детей? Откуда «прилетел» золотой петушок? Как образ Мёртвой царевны связан с представлениями Пушкина о женском идеале? Каков подтекст знаменитых сказок?

На лекции расскажут о няне А. С. Пушкина Арине Родионовне и её месте в творческой биографии поэта.

Почему Пушкин так любил няню? Существует ли портрет няни Пушкина? Действительно ли сюжеты сказок были подсказаны Пушкину Ариной Родионовной?

Александр Сергеевич Пушкин велик, гениален и неповторим. Всё сказанное и написанное о Пушкине стало частью русской культуры, вросло в нашу жизнь и в наш язык. Существует множество мифов и легенд о Пушкине, связанных с его родословной, донжуанством, дуэлью, смертью и другими событиями его жизни. На лекции вы узнаете о наиболее распространённых мифах, связанных с Пушкиным.

Мы часто повторяем: "Пушкин – наше всё", и нам кажется, что мы знаем о нем всё, упуская при этом многие важные детали. На авторских лекциях посетителям расскажут о самом дорогом российскому читателю поэте Александре Сергеевиче Пушкине. История жизни и творчества поэта полна загадок, учёным с трудом удаётся отличить подлинные факты и события от обобщений и домыслов. При создании лекций научные сотрудники старались рассказать о "другом" Пушкине, обратившись к воспоминаниям современников поэта, его сохранившимся письмам, произведениям и различным интересным источникам.

Сахалинский областной краеведческий музей приглашает поиграть в настольную игру, в ходе которой все желающие смогут не только узнать об особенностях торговли чаем между Китаем и Россией в XIX веке, но и стать представителем одного из торговых домов. Для этого нужно «закупить» партию чая в Китае и, преодолевая различные препятствия, доставить ее в Россию, а потом выгодно «продать».

Сахалинский областной краеведческий музей приглашает жителей и гостей нашей области посетить экскурсии выходного дня. Это возможность узнать больше об особенностях природы и истории единственной островной области России и познакомиться с уникальными экспонатами музея.

Сахалинский областной краеведческий музей приглашает в 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне музей на лекцию "Герои огненных дней", лекции о сахалинцах, защищавших нашу Родину, экскурсию "Сахалинская область в годы Великой Отечественной войны" и занятия "Танк Т-34", "Письмо с фронта"(по предварительным заявкам)

Сахалинский областной краеведческий музей приглашает посетить программу выходного дня для семейного отдыха, которая включает экскурсии, лекции, занятия, игры для детей и их родителей. В этот день мы вас приглашаем посетить экскурсию "Весеннее пробуждение природы" и творческое занятие "Удивительный мир животных" (поделка из бумаги).

13 мая - дискотека в честь всемирного дня интернета. В программе вас ожидают викторина для тех кто любит гуглить, дискотека до упаду и конкурсы для настоящих геймеров! Обязательна предварительная запись.

Отдохнуть от городской суеты, насладиться природой и в очередной раз поверить в сказку поможет «Сад живых тропических бабочек». В нашем саду вы увидите, как из куколки рождается бабочка, сможете подержать ее на ладони и сделать красивые фотографии.

Кто бы подумал, что из обычной ваты можно сделать что-то красивое и интересное? Например, картину.На мастер-классе "Пушистики" мы создадим картинки весёлых зверят, используя вату, клей и краски.Зайчики, кошечки, динозаврики и многие другие оживут на наших глазах!

Открытка с тёплыми словами, сделанная своими руками, - лучший подарок на любой праздник. На нашем мастер-классе мы создадим красочные открытки с элементами в технике "квиллинг" к значимому для всей нашей страны празднику - Дню Победы! Пусть каждый вложит в свою открытку искреннюю любовь к родине и близким людям. Поздравляем с 9 мая!

Занятия лепкой, как известно, чрезвычайно полезны для малышей. Даже во время таких, казалось бы, незамысловатых действий, как раскатывание колобка и колбаски развивается воображение, творческое мышление ребенка. Он учится воспринимать объемные образы, а заодно и тренирует мелкую моторику, что благотворно сказывается на развитии речи, на подготовке руки к письму. Иначе говоря, лепка в целом положительно влияет на интеллектуальное и эмоциональное развитие ребенка, поэтому желательно включать ее в регулярные занятия с малышом. На занятии в Студии детского развития "Логокласс" мы поработаем с пластилином и создадим с помощью него интересные картинки.

Ни для кого не секрет, что самое популярное место в зоопарке - это контактный зоопарк. Здесь можно общаться с животными, напрямую контактируя с ними. Милые ручные его обитатели, будто притягивают маленьких гостей зоопарка, и те прямо с ходу, едва переступив порог зоопарка, прямиком направляются в уютный деревенский дворик.

Всё очень просто! Мы превратили рисование в форму досуга и отдыха, это не школа где нужно выполнять строгие указания учителя. Наши мастер-классы – это отдых, отдых душой и телом, отдых от обыденности и серости рабочих будней, тут мы общаемся на свободные и вдохновляющие темы, пьём вкусные напитки от кафе, в которых рисуем, и получаем кайф от каждого мазка кисти с краской, и каждый привносит именно своё в картину.

В королевстве троллей случилась беда: у всех троллей украли настроение. Но Розочка, как истинная принцесса, этого так просто не оставит. Поможем троллям и отправимся вместе в захватывающее путешествие к волшебнику, разгадаем множество тайн и спасем королевство от беды!

Акция пройдет в субботу, 5 мая, с 11 до 19 часов в сквере у Сахалинской областной научной библиотеки. Ее проводит региональное отделение «Молодой гвардии Единой России».

Поздравления можно будет сделать в традиционном или онлайн-формате. Все поздравительные обращения будут переданы в Совет ветеранов Великой Отечественной войны Сахалинской области для вручения ветеранам.

Принять участие смогут все горожане независимо от возраста, для этого необходимо собрать команду от трех до пяти человек. Обязательное условие – возраст капитана команды от 14 до 30 лет.

Католический приход Святого Иакова в Южно-Сахалинске организует серию трёх разных оригинальных благотворительных концертов 4, 5 и 6 мая в 19:00 в храме Св. Иакова на пр. Победы 26Б под названием: "Хиты классики и джаза I. II. III." Звучать будет орган, саксофон и скрипка в разных комбинациях.

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

На татами выйдут сильнейшие юниоры островного региона не старше 21 года. Организаторы ожидают, что на соревнования приедут дзюдоисты из нескольких муниципалитетов островного региона и приглашают болельщиков поддержать спортсменов. Вход свободный.

Приглашает всех желающих принять участие в соревнованиях, проявить свои физические способности и реализовать свой потенциал. Продемонстрировать отношение к физической культуре, спорту и здоровому образу жизни.

Для южносахалинцев будет организован транспорт в Корсаков от площади Победы в 9 утра. У участников пробега должен быть исправный велосипед и шлем.

Колонна спортсменов будет двигаться с умеренной скоростью и остановкой в п. Дачное. Её будет сопровождать автомобиль ГИБДД, скорая помощь и автобусы, так что всех выбившихся из сил участников доставят к площади Славы в Южно-Сахалинск, где в 13.30 пройдет возложение цветов.

Официальный пробег, посвященный Дню Победы, пройдет в третий раз на Сахалине. Все любители велосипедных прогулок приглашаются в 40-километровое путешествие в субботу 5 мая из Корсакова в Южно-Сахалинск в 11 часов утра.

Сахалинский областной художественный музей один из немногих обладает постоянной экспозицией христианского искусства. В зале представлена коллекция копий древнерусских фресокXI–XVII вв., выполненные преподавателем Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Александром Константиновичем Крыловым и его учениками; иконы и медное литье.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Посетители смогут увидеть уникальные фотографии японских огневых укреплений, некогда грозной военной техники, мест высадки советского десанта и ожесточенных боев, братских могил воинов и памятников, воздвигнутых в честь героев, погибших в августе 1945 года. Среди снимков – остатки десантного судна и японского танка "Чи-Ха" на острове Шумшу, деревянная взлетно-посадочная полоса армейского аэродрома Хигаси-Кумохара, расположенная на Урупе, скальный артиллерийский ДОТ острова Зеленый и другие.

На выставкет представлены авторские снимки известного сахалинского историка, археолога, этнографа Игоря Анатольевича Самарина, сделанные им во время поездок по местам боевой славы советских солдат – участников Курильской десантной и Южно-Сахалинской наступательной операций.

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

5-6 мая и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Также церемонию открытия украсит большое шахматное поле, на котором юные участники шахматного клуба г. Южно-Сахалинска выступят в роли шахматных фигур и разыграют увлекательное представление этой старинной игры.

В большом зале Сахалинского областного художественного музея представлены шахматы из фарфора и металла, из моржовой, мамонтовой и слоновой кости, из дерева, стекла и камня, из бересты и янтаря, резные, точёные и литые фигурки, изображающие животных и людей.

Игра, появившаяся в Индии около двух тысяч лет назад, была неразрывно связаны с искусством. С древних времен лучшие художники трудились над выполнением шахматных фигур, которые первоначально изготавливались из кости. А в настоящее время уже трудно назвать материал, из которого не изготавливались бы фигуры.

На выставке представлены воспоминания ветеранов - участников Великой Отечественной войны на западных фронтах и трудового тыла. Бесценные воспоминания, собранные в разное время научным сотрудником музея Надеждой Андреевной Глушковой, содержат яркие эпизоды, раскрывающие военную действительность, быт солдат и тяжелейший труд тружеников тыла, неподдельный патриотизм, любовь к Родине, подлинные эмоции и чувства.

Экспозиция рассказывает об участниках Второй мировой войны, пропавших без вести на полях сражений, чьи судьбы были восстановлены активистами Общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» в ходе поисковых работ.

В экспозиции представлены сопутствующие предметы торговли — предметыдекоративно-прикладного искусства Японии и Китая, а также деревянная скульптура, отражающая жизнь народа: сцены труда и отдыха.

На выставке «Чайная традиция и современность» представлены образцы китайского чая:«Зуй-се», «Мян-зун», «Та-чен», «Пеклинг», «Жемчужный», «Улун», плиточный, кирпичный и др. Увидеть насколько были сложными процедура подготовки чайного листа к продаже, транспортировка чая помогут фотографии Н. А. Чарущина — этнографа, публициста, народника, проживающего в Троицкосавске с 1885 по 1895 год.

Чай уже давно стал любимым и привычным напитком во всем мире. Сегодня трудно представить, что в былые времена он являлся предметом роскоши и его преподносили в качестве подарка царственным особам. В разных странах существуют свои традиционные способы употребления чая, но суть чаепития одна и та же; чай дает силу, возможность отдохнуть, поддержать беседу. Наверное, нет на земле такого места, где бы чай сыграл такую важную роль, как в Кяхте.

На выставку было отобрано 35 детских работ, выполненных разнообразными материалами – от карандаша до пастели. Некоторые из работ исполнены в необычной технике воскографии.

Участники конкурса придумывали имена серым китам, почти 70 из них биологи присвоили представителям охотско-корейской популяции серых китов, которая кормится у северо-восточных берегов Сахалина. Благодаря детям, у китов появились такие имена, как Путешественник, Вайда, Охинский, Шумшу. Среди имён, которые придумали нивхские ребята с севера Сахалина, – Пилкан, Ниф, Тайгун, Мевундя и другие.

Посетители выставки увидят акварели и гравюры, на которых изображены литературные единомышленники, друзья и недруги Пушкина. Портрет Антона Дельвига – друга Пушкина со времен учёбы в Царскосельском лицее, офорт с изображением Василия Жуковского, чьим учеником считал себя Пушкин.

В Литературно-художественном музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» открылась выставка «А.С. Пушкин. Жизнь и лира» из фондов Государственного музея А.С. Пушкина города Москвы. Она показывает основные этапы жизни и творчества великого поэта от его рождения до смерти. В первой части экспозиции представлены подлинные предметы конца XVIII – начала XIX вв., принадлежавшие Александру Сергеевичу. Это крестильная льняная рубашка и холщовое полотенце, вышитое няней великого поэта Ариной Родионовной Яковлевой. Также представлена копия посмертной маски великого поэта.

В галерее проводятся мастер – классы по живописи, АРТ вечеринки, мастер – классы по батику и полимерной глине. У нас вы сможете интересно и с пользой провести время. Обращаться по адресу : ул. Амурская 4Б.

После зимних нескончаемых метелей, от которых мы все уже устали, наши художники делятся с нами своими солнечными работами. Сахалинские пейзажи и цветы, романтические жанровые композиции и абстрактные солнечные холсты. Приходите, отогревайтесь, получайте позитивные эмоции. Участники все те же наши любимые, хорошо известные художники. Степанов Ю. В. - старейший наш заслуженный художник, член Союза Художников России. Кирюхина Н.С. - член Союза Художников России с потрясающими городскими композициями и темой - космос. Метельский Ю.- так же член Союза Художников, представляет солнечные яркие летние работы, Кузьменко В.- союз Художников, интересная цветовая гамма в картине "Пик Чехова". Бянкина Н. Р.- профессиональный художник, директор Художественной галереи представляет морские пейзажи и летний городской пейзаж. Молодые авторы - Потысьева Ольга представляет много летних композиций на любой вкус. Валиева А., Маркелов Ю., Гарбар С., Баронина О., Кузнецова Ж., Проклова Е. и многие другие начинающие авторы. Все картины продаются.

Приглашают посетить вторую часть постоянной экспозиции музея «Остров Сахалин»: открытый финал. В экспозиции воплощена жизнь великой книги о сахалинской каторге в театральном, музейном и научном пространстве. Посетитель сможет окунуться в атмосферу создания произведений А.П. Чеховым, а в интерактивной зоне дополнить сахалинскую летопись, начатую Чеховым в XIX веке.

Сахалинские художники влюблены в свой остров, здесь они родились, учились, продолжают жить и работать. Не все участники выставки родом с островов, но приехав сюда, были очарованы красотой природы и влюбились в этот уголок Великой России. Здесь рождаются их лучшие произведения, здесь они черпают вдохновение для творчества.

КИНО

И как всегда, выходные можно провести в кинотеатре. Узнать о новинках и выяснить расписание вы можете на нашем сайте в афише.

Приматолог Дэвис Окойи предпочитает держаться подальше от людей и дружит с Джорджем, удивительно умным альфа-самцом — гориллой, которого он воспитывал с самого рождения. Но вышедший из-под контроля генетический эксперимент превращает послушную обезьяну в яростного монстра. Более того, вскоре обнаруживается, что существуют и другие модифицированные хищники. Пока свежесозданные чудовища превращают в руины Северную Америку, стирая с лица Земли все, что попадается у них на пути, Окойи вместе с опальным генным инженером пытается изобрести антидот, прорываясь по бесконечному полю боя не только, чтобы предотвратить глобальную катастрофу, но и спасти бесстрашное существо, которое когда-то было его другом.

Футболист национальной сборной Юрий Столешников в ответственный момент не забивает пенальти. После досадной ошибки Столешников покидает сборную, завершает карьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды. Именно с этим клубом Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя.

На пороге войны с фашистской Германией инженер Михаил Кошкин разрабатывает прототип нового инновационного танка Т-34. Чтобы доказать уникальность боевой машины, Кошкин и его команда отправляются в Москву на танках своим ходом. Но вскоре пробег превращается в непредсказуемую гонку, где бездорожье лишь меньшее из зол… Пройдя череду опасных приключений и благодаря безупречным техническим и боевым качествам новых танков, героям удается одержать верх над преследователями и доказать превосходство Т-34.

Обычная игра «Правда или действие» превращается в жестокую гонку со смертью, когда к процессу подключается нечто сверхъестественное. Стоит кому-то из участников соврать или не выполнить положенное действие, его ждет жестокая расправа. Кто в итоге сможет выйти победителем в жестокой игре?

История сопротивления человеческого духа бездушной машине уничтожения. В октябре 1943 года заключённые лагеря Собибор во главе с лейтенантом Красной Армии Александром Печерским поднимают восстание — единственное успешное восстание в нацистском лагере смерти. Проходят годы, мальчик превращается в прекрасного юношу, и у беглецов возникают чувства друг к другу. Но Макия понимает, что Эриал — простой человек, а значит, он смертен…

Крош решает устроить незабываемый день рождения Копатыча — он обращается в агентство «Дежавю», которое обещает своим клиентам удивительные путешествия во времени. Но из-за несоблюдения условий договора всех смешариков раскидывает во времени, а Крошу придется собирать друзей по разным эпохам в компании своего второго «Я» — повзрослевшего и ворчливого Шорка, появившегося из-за временного парадокса.

Каждый день он просыпается в новом теле. Его утро — это новый дом, новая семья, новые друзья. Он — бестелесный дух, который видит мир глазами других и проживает короткие моменты чужих жизней. Но однажды он встречает Рианнон, и каждый день превращается в попытку вернуться к этой девушке, ставшей для него той самой единственной. Теперь им нужно найти способ остаться вместе.

Пока Мстители и их союзники продолжают защищать мир от различных опасностей, с которыми не смог бы справиться один супергерой, новая угроза возникает из космоса: Танос. Межгалактический тиран преследует цель собрать все шесть Камней Бесконечности — артефакты невероятной силы, с помощью которых можно менять реальность по своему желанию. Всё, с чем Мстители сталкивались ранее, вело к этому моменту — судьба Земли никогда ещё не была столь неопределённой.

История 12-летнего мальчика Атари Кобаяши, опекаемого коррумпированным мэром Кобаяши. Когда по Указу последнего все домашние собаки города Мегасаки изгоняются на громадную свалку, Атари в одиночку отправляется на миниатюрном летательном аппарате на мусорный остров, чтобы найти своего верного пса по прозвищу Спотс. Там на острове вместе со стаей новых друзей-дворняг он начнет эпичное путешествие, которое решит будущую судьбу всей Префектуры.

Пэм — веселый и самовлюбленный неудачник, который постоянно попадает в нелепые ситуации и подвергает свою родню опасности. Ему всегда удавалось избежать наказания, но не в этот раз…. Из-за полученной травмы крыла, неудачливый эгоист упал на землю, где не сумел благополучно приземлиться. Рухнув вниз, он чуть было не задавил двух маленьких утят. Несмотря на свой скверный и несерьезный характер, Пэм проявил заботу о малышах. У гуся созрел план — отправиться в дорогу с птенцами пешком. Им предстоит преодолеть множество километров, где их ждет масса приключений и испытаний.

Такими насыщенными обещают стать выходные дни. Обязательно потратьте время с пользой!