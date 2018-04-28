Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 5-6 мая

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!
ТЕАТР
Спектакль "Три поросенка и волк"
Сахалинский театр кукол
5 мая, 13.00 (3+)
6 мая, 11.00, 13.00
Всем известная забавная история, написанная Уолтом Диснеем, о трех поросятах Биме, Баме, Боме, похожих на детей.
Сахалинский театр кукол
5 мая, 11.00. 12.00, 13.00 (1,5+)
Сказка о дружбе для самых маленьких, в которой медвежонок научит зайца и слоненка, как правильно разделить морковку.
Спектакль "Тестостерон"
Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова
5 мая, 18.00 (18+)
«Тестостерон» - комедия современного польского драматурга Анджея Сарамоновича. Жизнь биолога Корнеля внезапно пошла под откос: любимая женщина сбежала от него прямо из-под венца. Вместо свадебного торжества неудачливый жених, его друзья и родственники устраивают типичное мужское застолье. Тут будут и жаркие споры, и почти детективная интрига с расстроенной свадьбой, и внезапное раскрытие семейных тайн...
Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова
6 мая, 18.00 (16+)
Наша жизнь удивительно смешная, просто мы этого не замечаем. Сентиментальная комедия «Так же, как все» рассказывает о той самой незаметной жизни. Рассказывает легко, иронично, с тонким юмором в узнаваемых ситуациях. Артисты Чехов-центра играют так удивительно правдиво, что веришь каждому жесту, каждому вздоху и каждому слову.
СОБЫТИЯ
Хиты классики и джаза I. II. III.
Приход святого Иакова, римско-католическая церковь
пр-т Победы, д. 26-Б
4-6 мая, 19.00
Католический приход Святого Иакова в Южно-Сахалинске организует серию трёх разных оригинальных благотворительных концертов 4, 5 и 6 мая в 19:00 в храме Св. Иакова на пр. Победы 26Б под названием: "Хиты классики и джаза I. II. III." Звучать будет орган, саксофон и скрипка в разных комбинациях.
Справки по телефону 76-04-72.
Концерт симфонической музыки
Конгресс-холл "Столица"
ул. Комсомольская, 259 в
6 мая, 17.00
В Южно-Сахалинске 6 мая состоится необычный концерт – на одной сцене вместе сыграют сахалинский и южнокорейские детские симфонические оркестры. В сводный коллектив войдут сто юных музыкантов.
Справки по телефону: 304–104.
Назад в прошлое
Центр молодежных инициатив
ул. Невельская, д. 31, каб. 27-29,
Справки по телефону: 312-682 (доб.6)
5 мая, 14.00
5 мая южносахалинцы смогут отправиться «Назад в прошлое». Патриотический квест под таким названием организует МБУ «Центр молодежных инициатив».
Принять участие смогут все горожане независимо от возраста, для этого необходимо собрать команду от трех до пяти человек. Обязательное условие – возраст капитана команды от 14 до 30 лет.
Старт квеста - 5 мая в 14.00 в музейно-мемориальном комплексе «Победа», подведение итогов - в 18.00 там же, сообщает пресс-служба «ЦМИ».
Письмо ветерану
Сахалинская областная универсальная научная библиотека
5 мая, 11.00
В канун 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Южно-Сахалинске пройдет акция «Письмо ветерану». Организаторы предложат всем желающим поделиться словами признательности ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла.
Поздравления можно будет сделать в традиционном или онлайн-формате. Все поздравительные обращения будут переданы в Совет ветеранов Великой Отечественной войны Сахалинской области для вручения ветеранам.
Акция пройдет в субботу, 5 мая, с 11 до 19 часов в сквере у Сахалинской областной научной библиотеки. Ее проводит региональное отделение «Молодой гвардии Единой России».
Творческие занятия в Мастерской Медведя
Музей медведя
ТРК "Сити Молл"
6 мая, 12.00, 13.00
Мероприятия в "Киндер Пати"
Детский клуб "Киндер Пати"
ТЦ "Рояль", 3 этаж
6 мая, 11.00
6 мая в 11.00 - Мастер-класс "Роспись футболок".
Вместе с ребятами превратим простые скучные футболки в яркие, красочные и индивидуальные. МК поможет воплотить дизайнерские идеи ребят. Такая футболка может стать прекрасным подарком.
6 мая в 11.00 - Мастер-класс "Кейкпопсы".
Эти оригинальные пирожные на палочках, большой красочный "чупа-чупс" вызывают у малышей море эмоций.
6 мая в 18.00 - Тролль-вечеринка.
В королевстве троллей случилась беда: у всех троллей украли настроение. Но Розочка, как истинная принцесса, этого так просто не оставит. Поможем троллям и отправимся вместе в захватывающее путешествие к волшебнику, разгадаем множество тайн и спасем королевство от беды!
Все справки по телефонам: 25-18-49, 26-00-09.
Мастер-классы Детской художественной школы
Детская художественная школа
ул. Курильская, 35 (заезд с ул. Хабаровская)
5 мая, 13.00, 15.00
5 мая в 13.00 – художественный войлок "Цветы весны".
5 мая в 15.00 – живопись акрилом "Звездная ночь".
12 мая в 12.00 – изготовление блокнота ручной работы. П
Запись по телефону: 8-914-769-57-51.
Мастер-классы "Улыбка Моны Лизы"
Дворец спорта "Кристалл"
Всё очень просто! Мы превратили рисование в форму досуга и отдыха, это не школа где нужно выполнять строгие указания учителя. Наши мастер-классы – это отдых, отдых душой и телом, отдых от обыденности и серости рабочих будней, тут мы общаемся на свободные и вдохновляющие темы, пьём вкусные напитки от кафе, в которых рисуем, и получаем кайф от каждого мазка кисти с краской, и каждый привносит именно своё в картину.
На наших мероприятиях происходит настоящая арт-терапия.
6 мая изображаем на холстах легкость одуванчиков.
13 мая рисуем лазурный горизонт.
20 мая погружаемся в морские мотивы.
27 мая рисуем умиротворяющий пейзаж - ночное небо, горы и море.
Телефон для справок: 8-914-095-41-49 (Ксения).
Сахалинский Зооботанический парк
5-6 мая, с 10.00 до 16.00
Ни для кого не секрет, что самое популярное место в зоопарке - это контактный зоопарк. Здесь можно общаться с животными, напрямую контактируя с ними. Милые ручные его обитатели, будто притягивают маленьких гостей зоопарка, и те прямо с ходу, едва переступив порог зоопарка, прямиком направляются в уютный деревенский дворик.
Мероприятия в Арт-галерее "Сахалин"
Арт-галерее "Сахалин"
5-6 мая
5 мая, в 15.00 – мастер-класс по живописи. Рисуем южный пейзаж маслом на холсте, материалы предоставляются.
6 мая в воскресенье рисуем пионы маслом на холсте, любой размер. Начало в 14.00.
Справки по телефону: 8-962-101-83-68.
12 мая – мастер-класс по полимерной глине.
13 мая, в 15.00 мастер-класс для взрослых, живопись. Рисуем одуванчики. Материалы предоставляются.
Справки по телефону: 8-962-101-83-68.
19 мая в 15.00 – полимерная глина, материалы предоставляются.
20 мая – живопись , рисуем натюрморт с рыбами в 15.00.
20 мая мастер-класс по росписи ткани, батик. Проводит Валиева Алена, материалы предоставляются. Запись по тел. 89147550430
Справки по телефону: 8-962-101-83-68.
26 мая – живопись, рисуем животных (волка). Мастер-класс сложный. Начало в 12.00 с перерывами на ланч и кофе.
27 мая, 15.00 – живопись, рисуем пейзаж или "лимоны в стакане".
Мастер-классы Городского парка
Городской парк культуры и отдыха им. Ю. Гагарина
Досуговый центр "Теремок"
(Коммунистический проспект, 2)
5-6 мая
5 мая:
11.00 - Шерстяная живопись (5+).
11.00 - Макияж КУКОЛКА (7+).
11.00 - Вязание крючком: закладка для книги (5+).
13.00 - Поделка «Танк тайник» в технике квилинг (4+).
13.00 - Макияж КУКОЛКА (7+).
13.00 - Вязание крючком: закладка для книги (5+).
15.00 - Шерстяная живопись (5+).
15.00 - Макияж КУКОЛКА (7+).
15.00 - Вязание крючком: закладка для книги (5+).
6 мая:
11.00 - Поделка «Танк тайник» в технике квилинг (4+).
11.00 - Макияж Куколка (7+).
11.00 - Вязание крючком: закладка для книги (5+).
13.00 - Рисование углем (7+).
13.00 - Макияж Куколка (7+).
13.00 - Вязание крючком: закладка для книги (5+).
15.00 - Рисование углем (7+).
15.00 - Макияж Куколка (7+).
15.00 - Вязание крючком: закладка для книги (5+).
Режим работы, расписание занятий, стоимость услуг и другую информацию можно получить по телефону 25-33-82 или на официальном сайте ГПКиО www.sakhalin-park.ru
Мероприятия в "Логоклассе"
Студия детского развития "Логокласс",
Коммунистический проспект 31, 2 этаж.
Справки по телефону: 8-962-108-68-88
5 мая, 11.00, 15.00
6 мая, 11.00, 13.00, 15.00
Мастер-класс для самых маленьких "Умелые ручки: лепка" состоится:
6 мая в 11.00 (1+).
Занятия лепкой, как известно, чрезвычайно полезны для малышей. Даже во время таких, казалось бы, незамысловатых действий, как раскатывание колобка и колбаски развивается воображение, творческое мышление ребенка. Он учится воспринимать объемные образы, а заодно и тренирует мелкую моторику, что благотворно сказывается на развитии речи, на подготовке руки к письму. Иначе говоря, лепка в целом положительно влияет на интеллектуальное и эмоциональное развитие ребенка, поэтому желательно включать ее в регулярные занятия с малышом. На занятии в Студии детского развития "Логокласс" мы поработаем с пластилином и создадим с помощью него интересные картинки.
Мастер-класс "Моя победа" состоится: 5-6 мая, в 15.00 (5+).
Открытка с тёплыми словами, сделанная своими руками, - лучший подарок на любой праздник. На нашем мастер-классе мы создадим красочные открытки с элементами в технике "квиллинг" к значимому для всей нашей страны празднику - Дню Победы! Пусть каждый вложит в свою открытку искреннюю любовь к родине и близким людям. Поздравляем с 9 мая!
Мастер-класс "Пушистики" состоится: 5 мая в 11:00, 6 мая в 13:00 (3+).
Кто бы подумал, что из обычной ваты можно сделать что-то красивое и интересное? Например, картину.На мастер-классе "Пушистики" мы создадим картинки весёлых зверят, используя вату, клей и краски.Зайчики, кошечки, динозаврики и многие другие оживут на наших глазах!
Сад живых тропических бабочек
Музей Медведя
ТРК "Сити Молл", 6-й этаж
5-6 мая
Отдохнуть от городской суеты, насладиться природой и в очередной раз поверить в сказку поможет «Сад живых тропических бабочек». В нашем саду вы увидите, как из куколки рождается бабочка, сможете подержать ее на ладони и сделать красивые фотографии.
Также вы можете подарить живую бабочку своим близким и удивить всех своим подарком!
МАЙ в ИграMix
Парк развлечений ИграMix
Сити Молл, 5 этаж
6 мая, 15.00
Выходные вместе с ИграMix:
6 мая - "Разноцветная дискотека" в честь Дня Попугая
В программе: Веселая дискотека с аниматорами, конкурсы и фонтан для напитков.
9 мая - Конкурс "Песни и строя ко Дню Победы"
13 мая - дискотека в честь всемирного дня интернета. В программе вас ожидают викторина для тех кто любит гуглить, дискотека до упаду и конкурсы для настоящих геймеров! Обязательна предварительная запись.
20 мая - стафеты с родителями в честь Дня семьи.
27 мая - Рисуем вместе с ИграMix на тему "Пограничник – кто такой?"
Подробная информация по тел.: 708-825, 26-58-13.
Мероприятия в краеведческом музее
13 мая, 12.00, 14.00 -"Семейный досуг в музее"
Сахалинский областной краеведческий музей приглашает посетить программу выходного дня для семейного отдыха, которая включает экскурсии, лекции, занятия, игры для детей и их родителей. В этот день мы вас приглашаем посетить экскурсию "Весеннее пробуждение природы" и творческое занятие "Удивительный мир животных" (поделка из бумаги).
(по предварительным заявкам)
8, 10, 11 мая - "Великая Победа великой страны".
Сахалинский областной краеведческий музей приглашает в 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне музей на лекцию "Герои огненных дней", лекции о сахалинцах, защищавших нашу Родину, экскурсию "Сахалинская область в годы Великой Отечественной войны" и занятия "Танк Т-34", "Письмо с фронта"(по предварительным заявкам)
11, 18, 25 мая, 15.00 - Кружок "Юный краевед".
Сахалинский областной краеведческий музей предлагает посетить образовательную программу для детей дошкольного и младшего школьного возраста, которая включает экскурсии, лекции, игры, занятия, викторины (по предварительным заявкам).
5, 6, 26, 27 мая, 12.00, 15.00 - "Коллекции музея".
Сахалинский областной краеведческий музей приглашает жителей и гостей нашей области посетить экскурсии выходного дня. Это возможность узнать больше об особенностях природы и истории единственной островной области России и познакомиться с уникальными экспонатами музея.
5, 12, 19, 26 мая, 17.00. 18.00 - "Субботний киносеанс в музее".
Сахалинский областной краеведческий музей приглашает всех желающих к просмотру документальный фильм «Когда земля меняет цвет» об особенностях весны на Сахалине. Авторы: Александр Вернер и Геннадий Матюшков.
5 мая, 12.00, 15.00 - "По Великому чайному пути".
Сахалинский областной краеведческий музей приглашает поиграть в настольную игру, в ходе которой все желающие смогут не только узнать об особенностях торговли чаем между Китаем и Россией в XIX веке, но и стать представителем одного из торговых домов. Для этого нужно «закупить» партию чая в Китае и, преодолевая различные препятствия, доставить ее в Россию, а потом выгодно «продать».
Сюжет игры основан на исторических фактах, игровые материалы являются копиями реально существовавших предметов, кредитных билетов, монет XIX века.
Справки и предварительная запись по телефону: 72-75-55.
Лекторий "А. С. Пушкин. Жизнь и лира"
Музей книги А. П. Чехова "Остров Сахалин"
5-6, 12-13, 19-20, 26-27 мая, 17.00
Мы часто повторяем: "Пушкин – наше всё", и нам кажется, что мы знаем о нем всё, упуская при этом многие важные детали. На авторских лекциях посетителям расскажут о самом дорогом российскому читателю поэте Александре Сергеевиче Пушкине. История жизни и творчества поэта полна загадок, учёным с трудом удаётся отличить подлинные факты и события от обобщений и домыслов. При создании лекций научные сотрудники старались рассказать о "другом" Пушкине, обратившись к воспоминаниям современников поэта, его сохранившимся письмам, произведениям и различным интересным источникам.
Расписание лекций:
5 мая - "Мифы о Пушкине".
Александр Сергеевич Пушкин велик, гениален и неповторим. Всё сказанное и написанное о Пушкине стало частью русской культуры, вросло в нашу жизнь и в наш язык. Существует множество мифов и легенд о Пушкине, связанных с его родословной, донжуанством, дуэлью, смертью и другими событиями его жизни. На лекции вы узнаете о наиболее распространённых мифах, связанных с Пушкиным.
6 мая - "Мамушка" и муза А. С. Пушкина"
Почему Пушкин так любил няню? Существует ли портрет няни Пушкина? Действительно ли сюжеты сказок были подсказаны Пушкину Ариной Родионовной?
На лекции расскажут о няне А. С. Пушкина Арине Родионовне и её месте в творческой биографии поэта.
12 мая - "Тайны сказок Пушкина".
Где черпал вдохновение Пушкин, сочиняя свои сказки? Писал ли Александр Сергеевич свои сказки для детей? Откуда «прилетел» золотой петушок? Как образ Мёртвой царевны связан с представлениями Пушкина о женском идеале? Каков подтекст знаменитых сказок?
На лекции рассмотрят идейно-художественное своеобразие сказок Пушкина, прототипов героев, необычные факты из истории их создания.
13 мая - "Чехов и Пушкин".
Антон Павлович Чехов выступил как преемник и продолжатель лучших реалистических традиций русской литературы. Определение Льва Толстого "Чехов – это Пушкин в прозе" говорит о том, что творчество Чехова связано с творчеством Пушкина непрерывной нитью. На лекции расскажут об этом литературном влиянии, пушкинских образах и мотивах в прозе и драматургии А. П. Чехова.
19 мая - "Последняя дуэль поэта".
Что привело к гибели А. С. Пушкина? Какие отношения связывали его супругу с его убийцей? На ком был женат Дантес? Какую роль в этой истории сыграл приёмный отец француза, смертельно ранившего великого поэта на дуэли?
Пушкинисты до сих пор не сошлись в ответах на многие вопросы, связанные с гибелью Пушкина. На лекции расскажут об интересных фактах, позволяющих понять, что же на самом деле довело поэта до дуэли на Черной речке.
20 мая - "Тайны сказок Пушкина".
Где черпал вдохновение Пушкин, сочиняя свои сказки? Писал ли Александр Сергеевич свои сказки для детей? Откуда "прилетел" золотой петушок? Как образ Мёртвой царевны связан с представлениями Пушкина о женском идеале? Каков подтекст знаменитых сказок?
На лекции рассмотрят идейно-художественное своеобразие сказок Пушкина, прототипов героев, необычные факты из истории их создания.
26 мая - "Пушкин и Дальний Восток".
Какое отношение имел Пушкин к Дальнему Востоку? Как по-русски звучит Пушкин в переводе с японского языка? Был ли Сахалин прообразом острова из "Сказки о царе Салтане"? На лекции вас ждёт забавный исторический экскурс в мир пушкинских историй.
27 мая - "Мифы о Пушкине".
Александр Сергеевич Пушкин велик, гениален и неповторим. Всё сказанное и написанное о Пушкине стало частью русской культуры, вросло в нашу жизнь и в наш язык. Существует множество мифов и легенд о Пушкине, связанных с его родословной, донжуанством, дуэлью, смертью и другими событиями его жизни. На лекции вы узнаете о наиболее распространённых мифах, связанных с Пушкиным.
Запись на лекции по телефону: 43-65-83
Мероприятия научного клуба для детей "Бум наук"
Бум Наук
ул. Емельянова, 35а, 162
6 мая, 11.00
Научный клуб для детей "Бум наук" приглашает ребят от 4 до 12 лет на мероприятия в апреле-мае.
Расписание:
6 мая, в 11.00 - Мастер-класс "Мастер карамельных наук" (5-12 лет) - узнаем из чего и как делают карамель, делаем сами тематические леденцы на палочке ко Дню Победы, дегустируем карамель с разными вкусами, забираем с собой собственноручно сделанные леденцы.
13 мая, - в 11.00 мастер-класс "Экспериментариум" (4-7 лет) и в 14.00 мастер-класс "Экспериментариум" (7-12 лет) - научный мастер-класс - делаем полимерных червяков, лизунов, узнаем что такое индикаторы и делаем супер-пену, проверяем умеют ли шарики жужжать и др.эксперименты.
19 мая, - 18.00 - Научное шоу с элементами мастер-класса "В темноте" (5-12 лет) - увидим светящуюся колбу, цветное пламя, узнаем секрет неонового грима, сделаем светящихся лизунов и полимерных червяков и другие эксперименты.
20 мая, - 11.00 - Квест с элементами научного шоу "Охотники за привидениями" (6-12 лет) - разыскиваем и обезвреживаем привидения, разгадывая головоломки и выполняя различные задания - творческие, интеллектуальные, активные, научные и др.
Предварительная запись обязательна.
Справки по телефону: 607-223.
Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».
Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.
Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.
Ночь на льду
Ледовый дворец "Кристалл"
5 мая, 22.00 (16+)
Гостей ждут зажигательная атмосфера, приятное звуковое и яркое световое сопровождение. Также к услугам посетителей традиционной акции "Ночь на льду" прокат коньков.
Справки по телефону: 240-160.
Велопробег
Официальный пробег, посвященный Дню Победы, пройдет в третий раз на Сахалине. Все любители велосипедных прогулок приглашаются в 40-километровое путешествие в субботу 5 мая из Корсакова в Южно-Сахалинск в 11 часов утра.
Колонна спортсменов будет двигаться с умеренной скоростью и остановкой в п. Дачное. Её будет сопровождать автомобиль ГИБДД, скорая помощь и автобусы, так что всех выбившихся из сил участников доставят к площади Славы в Южно-Сахалинск, где в 13.30 пройдет возложение цветов.
Для южносахалинцев будет организован транспорт в Корсаков от площади Победы в 9 утра. У участников пробега должен быть исправный велосипед и шлем.
Армрестлинг
Политехнический колледж СахГУ
ул. Горького, 26
6 мая, 10.00
Сахалинская Ассоциация Армспорта и спортивный клуб "Атлет" совместно с Министерством спорта и молодёжной политики Сахалинской области 06 мая 2018 года проводят Кубок Сахалинской области по армрестлингу.
Приглашает всех желающих принять участие в соревнованиях, проявить свои физические способности и реализовать свой потенциал. Продемонстрировать отношение к физической культуре, спорту и здоровому образу жизни.
Взвешивание и регистрация в 10.00.
Спортивный зал СДЮСШОР по греко-римской борьбе
ул. Горького, 7/1
5 мая, 10.30
На татами выйдут сильнейшие юниоры островного региона не старше 21 года. Организаторы ожидают, что на соревнования приедут дзюдоисты из нескольких муниципалитетов островного региона и приглашают болельщиков поддержать спортсменов. Вход свободный.
Сахалинский областной государственный художественный музей
5-6 мая и каждый день, кроме понедельника с 11.00
Сахалинский областной художественный музей один из немногих обладает постоянной экспозицией христианского искусства. В зале представлена коллекция копий древнерусских фресокXI–XVII вв., выполненные преподавателем Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Александром Константиновичем Крыловым и его учениками; иконы и медное литье.
Справки по телефону: 72-36-43, 72-37-38.
Сахалинский областной государственный художественный музей
5-6 мая и каждый день, кроме понедельника, с 10.00.
Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.
Выставка "Острова ратной славы"
Музейно-мемориальный комплекс «Победа»
5-6 мая (до 21 мая)
На выставкет представлены авторские снимки известного сахалинского историка, археолога, этнографа Игоря Анатольевича Самарина, сделанные им во время поездок по местам боевой славы советских солдат – участников Курильской десантной и Южно-Сахалинской наступательной операций.
Посетители смогут увидеть уникальные фотографии японских огневых укреплений, некогда грозной военной техники, мест высадки советского десанта и ожесточенных боев, братских могил воинов и памятников, воздвигнутых в честь героев, погибших в августе 1945 года. Среди снимков – остатки десантного судна и японского танка "Чи-Ха" на острове Шумшу, деревянная взлетно-посадочная полоса армейского аэродрома Хигаси-Кумохара, расположенная на Урупе, скальный артиллерийский ДОТ острова Зеленый и другие.
Справки по телефону: 49-57-17.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
5-6 мая и каждый день, кроме понедельника.
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».
Музей медведя, ТРК «Сити Молл»
5-6 мая и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.
Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
5-6 мая и каждый день, кроме понедельника.
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.
Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.
Выставка "Острова вдохновения"
Союз художников России
Сахалинские художники влюблены в свой остров, здесь они родились, учились, продолжают жить и работать. Не все участники выставки родом с островов, но приехав сюда, были очарованы красотой природы и влюбились в этот уголок Великой России. Здесь рождаются их лучшие произведения, здесь они черпают вдохновение для творчества.
Выставка собрала более 100 работ 42 участников. Кроме художников регионального СХ России участвуют художники и других городов Сахалина.
Представлены произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
5-6 мая
Приглашают посетить вторую часть постоянной экспозиции музея «Остров Сахалин»: открытый финал. В экспозиции воплощена жизнь великой книги о сахалинской каторге в театральном, музейном и научном пространстве. Посетитель сможет окунуться в атмосферу создания произведений А.П. Чеховым, а в интерактивной зоне дополнить сахалинскую летопись, начатую Чеховым в XIX веке.
Арт-галерея "Сахалин"
5 мая
После зимних нескончаемых метелей, от которых мы все уже устали, наши художники делятся с нами своими солнечными работами. Сахалинские пейзажи и цветы, романтические жанровые композиции и абстрактные солнечные холсты. Приходите, отогревайтесь, получайте позитивные эмоции. Участники все те же наши любимые, хорошо известные художники. Степанов Ю. В. - старейший наш заслуженный художник, член Союза Художников России. Кирюхина Н.С. - член Союза Художников России с потрясающими городскими композициями и темой - космос. Метельский Ю.- так же член Союза Художников, представляет солнечные яркие летние работы, Кузьменко В.- союз Художников, интересная цветовая гамма в картине "Пик Чехова". Бянкина Н. Р.- профессиональный художник, директор Художественной галереи представляет морские пейзажи и летний городской пейзаж. Молодые авторы - Потысьева Ольга представляет много летних композиций на любой вкус. Валиева А., Маркелов Ю., Гарбар С., Баронина О., Кузнецова Ж., Проклова Е. и многие другие начинающие авторы. Все картины продаются.
В галерее проводятся мастер – классы по живописи, АРТ вечеринки, мастер – классы по батику и полимерной глине. У нас вы сможете интересно и с пользой провести время. Обращаться по адресу : ул. Амурская 4Б.
Справки по телефону: 8-962-101-83-68.
Выставка "А.С. Пушкин. Жизнь и лира"
Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин"
5-6 мая и каждый день, кроме понедельника до 15 июля
В Литературно-художественном музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» открылась выставка «А.С. Пушкин. Жизнь и лира» из фондов Государственного музея А.С. Пушкина города Москвы. Она показывает основные этапы жизни и творчества великого поэта от его рождения до смерти. В первой части экспозиции представлены подлинные предметы конца XVIII – начала XIX вв., принадлежавшие Александру Сергеевичу. Это крестильная льняная рубашка и холщовое полотенце, вышитое няней великого поэта Ариной Родионовной Яковлевой. Также представлена копия посмертной маски великого поэта.
Посетители выставки увидят акварели и гравюры, на которых изображены литературные единомышленники, друзья и недруги Пушкина. Портрет Антона Дельвига – друга Пушкина со времен учёбы в Царскосельском лицее, офорт с изображением Василия Жуковского, чьим учеником считал себя Пушкин.
Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин"
5-6 мая и каждый день, кроме понедельника, до 20 мая
Выставка является итогом одноимённого конкурса грантового проекта, который проводился в прошлом году Сахалинской областной общественной организацией Клубом "Бумеранг" при поддержке компании "Эксон Нефтегаз Лимитед".
Участники конкурса придумывали имена серым китам, почти 70 из них биологи присвоили представителям охотско-корейской популяции серых китов, которая кормится у северо-восточных берегов Сахалина. Благодаря детям, у китов появились такие имена, как Путешественник, Вайда, Охинский, Шумшу. Среди имён, которые придумали нивхские ребята с севера Сахалина, – Пилкан, Ниф, Тайгун, Мевундя и другие.
На выставку было отобрано 35 детских работ, выполненных разнообразными материалами – от карандаша до пастели. Некоторые из работ исполнены в необычной технике воскографии.
Сахалинский областной краеведческий музей
5-6 мая и каждый день, кроме понедельника, до 10 июня
Чай уже давно стал любимым и привычным напитком во всем мире. Сегодня трудно представить, что в былые времена он являлся предметом роскоши и его преподносили в качестве подарка царственным особам. В разных странах существуют свои традиционные способы употребления чая, но суть чаепития одна и та же; чай дает силу, возможность отдохнуть, поддержать беседу. Наверное, нет на земле такого места, где бы чай сыграл такую важную роль, как в Кяхте.
На выставке «Чайная традиция и современность» представлены образцы китайского чая:«Зуй-се», «Мян-зун», «Та-чен», «Пеклинг», «Жемчужный», «Улун», плиточный, кирпичный и др. Увидеть насколько были сложными процедура подготовки чайного листа к продаже, транспортировка чая помогут фотографии Н. А. Чарущина — этнографа, публициста, народника, проживающего в Троицкосавске с 1885 по 1895 год.
В экспозиции представлены сопутствующие предметы торговли — предметыдекоративно-прикладного искусства Японии и Китая, а также деревянная скульптура, отражающая жизнь народа: сцены труда и отдыха.
Справки по телефону: 72–87–99 (доб. 119), Чен Татьяна Мунгуновна.
Сахалинский областной государственный художественный музей
5-6 мая и каждый день, кроме понедельника, до 22 мая
На выставке будут представлены работы 2014 - 2017 годов из мастерской художника, выполненные в технике туши, акрила и масла.
Телефоны для справок: 72-36-43, 72-37-38.
Бизнес-центр «Сфера»
5-6 мая (до 13 мая)
В Южно-Сахалинске открылась выставка островного художника Алексея Мазова. Он представил публике больше 30 полотен. Это пейзажи Сахалина. Любимые места автора – бухта Тихая, мыс Великан, озеро Тунайча.
Музейно-мемориальный комплекс «Победа»
ул. Горького, д.7-Б
5-6 мая (до 9 мая)
Экспозиция рассказывает об участниках Второй мировой войны, пропавших без вести на полях сражений, чьи судьбы были восстановлены активистами Общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» в ходе поисковых работ.
Телефон для справок: 49-57-28
Выставка "Ветераны говорят"
Сахалинский областной краеведческий музей
5-6 мая и каждый день, кроме понедельника до 24 июня
На выставке представлены воспоминания ветеранов - участников Великой Отечественной войны на западных фронтах и трудового тыла. Бесценные воспоминания, собранные в разное время научным сотрудником музея Надеждой Андреевной Глушковой, содержат яркие эпизоды, раскрывающие военную действительность, быт солдат и тяжелейший труд тружеников тыла, неподдельный патриотизм, любовь к Родине, подлинные эмоции и чувства.
Справки по телефону: 72–75–55.
Сахалинский областной художественный музей
5-6 мая и каждый день, кроме понедельника, до 1 июля
Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства (г. Москва) и Сахалинский областной художественный музей представляет выставочный проект «Царская игра», посвященный уникальному явлению в истории мировой культуры — игре в шахматы.
Игра, появившаяся в Индии около двух тысяч лет назад, была неразрывно связаны с искусством. С древних времен лучшие художники трудились над выполнением шахматных фигур, которые первоначально изготавливались из кости. А в настоящее время уже трудно назвать материал, из которого не изготавливались бы фигуры.
В большом зале Сахалинского областного художественного музея представлены шахматы из фарфора и металла, из моржовой, мамонтовой и слоновой кости, из дерева, стекла и камня, из бересты и янтаря, резные, точёные и литые фигурки, изображающие животных и людей.
Также церемонию открытия украсит большое шахматное поле, на котором юные участники шахматного клуба г. Южно-Сахалинска выступят в роли шахматных фигур и разыграют увлекательное представление этой старинной игры.
Справки по телефону: 72-36-43, 72-37-38
НОЧНАЯ ЖИЗНЬ
EVOLUTION DUKE/DJ Sanya Swede
Ночной клуб "DUKE"
5 мая, 22.00 (21+)
Продолжаем серию энергичных вечеринок «Wild Party». Новые ритмы, новые кумиры, новые акции и подарки, новое поколение клабберов!
Сладостное забытье в ритмичных звуковых волнах гарантировано! Special guest – Dj Sanya Swede, г. Хабаровск.
Dj Ametisto
Ночной клуб "House of People"
пр. Мира, 456
4-5 мая, 23.00 (21+)
House of People приглашает в гости! 4-5 мая для вас играет гость из Москвы - Dj Ametisto!
КИНО
И как всегда, выходные можно провести в кинотеатре. Узнать о новинках и выяснить расписание вы можете на нашем сайте в афише.
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Такими насыщенными обещают стать выходные дни. Обязательно потратьте время с пользой!