Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 5-6 августа

О том, как провести выходные с максимальной пользой для души и тела читайте в обзоре АСТВ.РУ.

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

ТЕАТР Спектакль "Лесная история" Дом культуры "Родина" 6 августа, 13.00 (3+) Вход свободный На сцене Дома культуры своё творчество представят участники детской театральной студии «Восторг». Первая постановка по мотивам русской народной сказке «Лиса и Заяц» предстанет перед вами в новой современной музыкальной обработке. Яркие костюмы, новые персонажи, неожиданный финал старой сказки на новый лад не оставят вас равнодушными.

СОБЫТИЯ Фестиваль красок Холи-2017 Анивский пляж 5 августа, 12.00 Радио АСТВ приглашает на самое яркое событие этого лета – Фестиваль красок Холи 2017. Лето, солнце, горячий песок Анивского пляжа, тонны яркой краски и двенадцать часов безудержного веселья вместе с Радио АСТВ! Ведущие «Обла-бла-стного шоу» Василий Арсеньев и Анна Кривонос, Яра Калашникова и Денис Федосеев, Ирина Мосиенко и Артем Бушаев обеспечат заряд позитива и забавные конкурсы с замечательными призами и подарками! На сцене для вас выступят музыкальные коллективы - Show Project DieZ, Li’Raw, группа Sky Fly, танцевальные коллективы «Твой город» и «Ямайка», также вы увидите показательные выступления от Сахалинской региональной общественной организации бодибилдинга, а в 21.00 начнутся танцы. Еще вас ждут - шоу мыльных пузырей, развлекательные площадки для детей и взрослых, водные бои, аквагрим, художественная роспись камней и запуск сверкающих шаров в небо. А каждый час все вместе мы будем раскрашивать анивское небо и ваше настроение красочными «залпами». Волк, лиса и остальные Сахалинский зооботанический парк 5 августа, 14.00 Вас ждут викторины, загадки, игры о животных, обитающих в псовом ряду: волках, лисах, енотах, носухах. Ежик в коробке Сахалинский зооботанический парк 6 августа, 14.00 С помощью картона, бечевки, цветной бумаги и шерстяной пряжи своими руками можно будет смастерить красивую коробку и милого ёжика. Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Георгиева Площадь перед зданием Дома правительства 6 августа, 20.00 Концерт посвящен 70-летию образования Сахалинской области. Симфонический оркестр Мариинского театра – один из старейших в России: его история восходит к первому оркестру Санкт?Петербургской Императорской оперы и насчитывает более двухсот лет. Художественным руководителем и дирижером является народный артист Российской Федерации, Герой Труда РФ, трехкратный лауреат Государственной премии РФ и премии Правительства РФ, обладатель других многочисленных престижных премий, званий и наград Валерий Гергиев, который руководит легендарным коллективом более двадцати лет. Мастер-класс "Объемные Цветы" Детский клуб "Киндер Пати" (ТЦ "Рояль", 3 этаж) 5 августа, 11.00 (5+) Предварительная запись по телефонам: 25-18-49, 26-00-09. Коробочка идей Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина 5 вагуста, 13.00 (и каждую субботу до конца августа) 8 июля, в стеклянном павильоне у стадиона «Космос» (на территории городского парка) в 13.00 стартует череда мастер-классов «Коробочка идей», где всем желающим совершенно бесплатно помогут освоить популярные технологии декоративно-прикладного и изобразительного творчества с использованием различных материалов. Мастер-классы будут проводиться каждую субботу до конца августа. Телефон для справок: 43-11-48. Музейный кинозал Сахалинский областной художественный музей 5 августа, с 11.00 "Музейный кинозал" ко дню рождения Владимира Лукича Боровиковского: 11.00 Живописец. Портретист. Иконописец В.Л. Боровиковский. 12.00 Боровиковский В. Портрет императора Павла I в коронационном облачении. 14:.0 Владимир Боровиковский. Из цикла авторских программ директора Русского музея В.А. Гусева "Век Русского музея". 15.00 Боровиковский В. "Портрет А.И. Безбородко с дочерьми". Из цикла "История одного шедевра". Деревенский дворик Сахалинский зооботанический парк 5-6 августа, с 11.00-13.00 и с 14.00-16.00 Обитатели «Деревенского дворика» ждут вас в гости! Групповое посещение ИграMix ИграMix 5 этаж, ТРК "Сити-молл" Со 2 июня по 31 августа Мастер-класс "Сладкий букет из конфет" Сахалинский Музей Медведя ТРК Сити Молл, 5 этаж 5-6 августа и каждый день, кроме понедельника и вторника с 11.00 или 12.00 до 11 августа Конфетный букет своими руками - это универсальная поделка или подарок! Он понравится взрослым и детям. Живые цветы через несколько дней завянут, а конфетные букеты еще долго будут радовать своих владельцев. Запись на мастер-классы по телефонам 260-597, 22-72-83. Мастер-класс "Шоколадоварение " Сахалинский Музей Медведя ТРК "Сити Молл", 5 этаж 5-6 августа, с 11.00 до 31 декабря Создайте шоколадку своими руками. Приходите и взрослые, и дети на наш мастер класс! Подробнее по телефонам: 260-597, 22-72-83. Мастер-класс гончарного дела Сахалинский Музей Медведя Сити-молл, 5 этаж 5-6 августа и каждую субботу и воскресенье с 11.00 до 31 декабря (0+) Сахалинский Музей Медведя приглашает всех желающих прикоснуться к древнему ремеслу. Необходима предварительная запись по телефону: 260-597.

Сахалинский Музей Медведя (вход через парк развлечений ИграMix, 5 этаж). 5-6 августа и каждую субботу и воскресенье, с 11.00 до 12.30 до 31 августа Телефон для справок: 26-05-97.

СПОРТ

Клуб любителей бега

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

Скандинавская ходьба СДЮСШОР зимних видов спорта (ул. Венская, д. 5) Телефон для справок: 73-45-74. В школе зимних видов спорта этим летом продолжает работу социальный проект «скандинавская ходьба». Ежедневно, все желающие, могут взять палки и заняться ходьбой. Прокат работает с 9.00 до 21.00

ВЫСТАВКИ

Выставка "Сахалин - фронту. Нефтяники в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг)" Сахалинский областной краеведческий музей 5-6 августа и каждый день, кроме понедельника, до 17 сентября На выставке представлены подлинные документы и предметы из фондов Сахалинского областного краеведческого музея и корпоративного музея ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», раскрывающие героический труд сахалинских нефтяников в деле добычи нефти для нужд обороны нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Дополняют выставку копии статей военного периода, повествующие о жизни и труде жителей северного Сахалина в годы войны, о передовиках производства и о положении дел на фронтах. На выставке представлены две инсталляции: кинотеатр «Нефтяник» и «Бытовое помещение нефтяника». Посетителю предоставляется возможность свободного доступа к инсталляции. Разрешается примерить телогрейку и сфотографироваться в ней, а также посмотреть фильмы, которые смотрели сахалинцы в годы времен Великой Отечественной войны: Х/ф «Два бойца», д/ф «Разгром немецких войск под Москвой», американский фильм «Серенада солнечной долины» и английская комедия «Джордж из Динки-джаза».

Сахалинский областной государственный художественный музей 5-6 августа и каждый день, кроме понедельника с 10.00.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Музей медведя, ТРК «Сити Молл»

5-6 августа и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 5-6 августа и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Музей медведя, ТРК «Сити Молл» 5-6 августа и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 5-6 августа и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Выставка "Сахалин в объективе островных фотографов" Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин" 5-6 августа, с 12.00 до 15 августа. Выставка "Сахалин в объективе островных фотографов" — результат творческих экспедиций японских и русских фотографов в Холмск, Аниву, Корсаков, Стародубское и бухту Тихую. Эти поездки прошли с 29 мая по 1 июня в рамках международного российско-японского фестиваля культуры и искусства. На выставке представлены 36 авторских фотографии Гасё Ито (Синъити), Сатору Тогава, Казутомо Таширо, Масахидэ Иида, Такафуми Кано, Дмитрия Ковалёва, Ольги Куликовой и Зинаиды Макаровой. Выставка "Под покровительством Тэму, Подя и Дуэнте Эдени. Искусство ульчей Хабаровского края" Сахалинский областной государственный художественный музей 5-6 августа, и каждый день до 7 августа. кроме понедельника, 10.00 Выставка объединила традиционное искусство и произведения cовременных мастеров, раскрывающие миропредставление ульчского народа конца XIX – начала XXI веков. Название выставки отсылает нас древним верованиям ульчей, так, согласно традиционным представлениям народа, Тэму являлся духом воды, духом огня считали Подя, а в Дуэнти Эдени ульчи видели духа тайги. Шаманские практики ныне утрачены, и современные предметы культа являются произведениями декоративно-прикладного искусства. В качестве материалов мастера используют кожу рыб, замшу, из пород дерева излюбленными являются осина, береза, маньчжурский орех и амурский бархат. Зритель сможет сравнить произведения мужского искусства, такие как резьба по дереву, художественная обработка кости с вышивкой и плетением, созданных мастерицами. А также увидеть ритуальные маски, свадебный халат, зооморфные орнаменты, выполненные природными красителями из копоти с растолченной икрой. Выставка "Мир акварели" Сахалинский областной художественный музей 5-6 августа и каждый день, кроме понедельника до 13 августа В Сахалинском областном художественном музее представлено свыше 70 произведений, выполненных в технике акварели. В своих работах автор создает художественный образ природы тех мест, где ему приходилось бывать: пейзажи Екатеринбурга, Южно-Сахалинска, полуострова Крым и Курильских островов, Литвы, Италии, республик Шри-Ланки и Греции. Многие работы посвящены родному Уралу. Справки по телефонам: 72-36-43, 72-18-26.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ Summer Cocktail Night Ночной клуб "DUKE"

4-5 августа, 22.00 (21+) В эти выходные весь мир будет отмечать Международный День Пива. Главная цель всех подобных праздников – собраться вместе с друзьями и насладиться вкусом любимых напитков! Syntheticsax Ночной клуб "Loona" 4-5 августа, 20.00 Syntheticsax – это проект талантливого московского саксофониста, композитора, автора и исполнителя современной клубной музыки, выступающего в России и Зарубежье. Его музыка не просто прекрасна, она заставляет сердце биться быстрее... Стало интересно? Звони 272-050.