Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 5-6 августа

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!
ТЕАТР
Дом культуры "Родина"
6 августа, 13.00 (3+)
Вход свободный
На сцене Дома культуры своё творчество представят участники детской театральной студии «Восторг». Первая постановка по мотивам русской народной сказке «Лиса и Заяц» предстанет перед вами в новой современной музыкальной обработке. Яркие костюмы, новые персонажи, неожиданный финал старой сказки на новый лад не оставят вас равнодушными.
СОБЫТИЯ
Фестиваль красок Холи-2017
Анивский пляж
Радио АСТВ приглашает на самое яркое событие этого лета – Фестиваль красок Холи 2017. Лето, солнце, горячий песок Анивского пляжа, тонны яркой краски и двенадцать часов безудержного веселья вместе с Радио АСТВ!
Ведущие «Обла-бла-стного шоу» Василий Арсеньев и Анна Кривонос, Яра Калашникова и Денис Федосеев, Ирина Мосиенко и Артем Бушаев обеспечат заряд позитива и забавные конкурсы с замечательными призами и подарками! На сцене для вас выступят музыкальные коллективы - Show Project DieZ, Li’Raw, группа Sky Fly, танцевальные коллективы «Твой город» и «Ямайка», также вы увидите показательные выступления от Сахалинской региональной общественной организации бодибилдинга, а в 21.00 начнутся танцы.
Еще вас ждут - шоу мыльных пузырей, развлекательные площадки для детей и взрослых, водные бои, аквагрим, художественная роспись камней и запуск сверкающих шаров в небо. А каждый час все вместе мы будем раскрашивать анивское небо и ваше настроение красочными «залпами».
Волк, лиса и остальные
Сахалинский зооботанический парк
5 августа, 14.00
Вас ждут викторины, загадки, игры о животных, обитающих в псовом ряду: волках, лисах, енотах, носухах.
Сахалинский зооботанический парк
6 августа, 14.00
С помощью картона, бечевки, цветной бумаги и шерстяной пряжи своими руками можно будет смастерить красивую коробку и милого ёжика.
Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Георгиева
Площадь перед зданием Дома правительства
6 августа, 20.00
Концерт посвящен 70-летию образования Сахалинской области.
Симфонический оркестр Мариинского театра – один из старейших в России: его история восходит к первому оркестру Санкт?Петербургской Императорской оперы и насчитывает более двухсот лет. Художественным руководителем и дирижером является народный артист Российской Федерации, Герой Труда РФ, трехкратный лауреат Государственной премии РФ и премии Правительства РФ, обладатель других многочисленных престижных премий, званий и наград Валерий Гергиев, который руководит легендарным коллективом более двадцати лет.
Мастер-класс "Объемные Цветы"
Детский клуб "Киндер Пати"
(ТЦ "Рояль", 3 этаж)
5 августа, 11.00 (5+)
Предварительная запись по телефонам: 25-18-49, 26-00-09.
Коробочка идей
Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина
5 вагуста, 13.00 (и каждую субботу до конца августа)
8 июля, в стеклянном павильоне у стадиона «Космос» (на территории городского парка) в 13.00 стартует череда мастер-классов «Коробочка идей», где всем желающим совершенно бесплатно помогут освоить популярные технологии декоративно-прикладного и изобразительного творчества с использованием различных материалов. Мастер-классы будут проводиться каждую субботу до конца августа.
Телефон для справок: 43-11-48.
"Музейный кинозал" ко дню рождения Владимира Лукича Боровиковского:
11.00 Живописец. Портретист. Иконописец В.Л. Боровиковский.
12.00 Боровиковский В. Портрет императора Павла I в коронационном облачении.
14:.0 Владимир Боровиковский. Из цикла авторских программ директора Русского музея В.А. Гусева "Век Русского музея".
15.00 Боровиковский В. "Портрет А.И. Безбородко с дочерьми". Из цикла "История одного шедевра".
Сахалинский зооботанический парк
5-6 августа, с 11.00-13.00 и с 14.00-16.00
Обитатели «Деревенского дворика» ждут вас в гости!
Групповое посещение ИграMix
ИграMix
5 этаж, ТРК "Сити-молл"
Со 2 июня по 31 августа
Мастер-класс "Сладкий букет из конфет"
Сахалинский Музей Медведя
ТРК Сити Молл, 5 этаж
5-6 августа и каждый день, кроме понедельника и вторника с 11.00 или 12.00 до 11 августа
Конфетный букет своими руками - это универсальная поделка или подарок! Он понравится взрослым и детям. Живые цветы через несколько дней завянут, а конфетные букеты еще долго будут радовать своих владельцев.
Запись на мастер-классы по телефонам 260-597, 22-72-83.
Сахалинский Музей Медведя
ТРК "Сити Молл", 5 этаж
5-6 августа, с 11.00 до 31 декабря
Создайте шоколадку своими руками. Приходите и взрослые, и дети на наш мастер класс!
Подробнее по телефонам: 260-597, 22-72-83.
Сахалинский Музей Медведя
Сити-молл, 5 этаж
5-6 августа и каждую субботу и воскресенье с 11.00 до 31 декабря (0+)
Сахалинский Музей Медведя приглашает всех желающих прикоснуться к древнему ремеслу. Необходима предварительная запись по телефону: 260-597.
Сахалинский Музей Медведя
(вход через парк развлечений ИграMix, 5 этаж).
5-6 августа и каждую субботу и воскресенье, с 11.00 до 12.30 до 31 августа
Телефон для справок: 26-05-97.
Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».
Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.
Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.
СДЮСШОР зимних видов спорта
(ул. Венская, д. 5)
Телефон для справок: 73-45-74.
В школе зимних видов спорта этим летом продолжает работу социальный проект «скандинавская ходьба». Ежедневно, все желающие, могут взять палки и заняться ходьбой. Прокат работает с 9.00 до 21.00
Сахалинский областной краеведческий музей
5-6 августа и каждый день, кроме понедельника, до 17 сентября
На выставке представлены подлинные документы и предметы из фондов Сахалинского областного краеведческого музея и корпоративного музея ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», раскрывающие героический труд сахалинских нефтяников в деле добычи нефти для нужд обороны нашей страны в годы Великой Отечественной войны.
Дополняют выставку копии статей военного периода, повествующие о жизни и труде жителей северного Сахалина в годы войны, о передовиках производства и о положении дел на фронтах.
На выставке представлены две инсталляции: кинотеатр «Нефтяник» и «Бытовое помещение нефтяника». Посетителю предоставляется возможность свободного доступа к инсталляции. Разрешается примерить телогрейку и сфотографироваться в ней, а также посмотреть фильмы, которые смотрели сахалинцы в годы времен Великой Отечественной войны: Х/ф «Два бойца», д/ф «Разгром немецких войск под Москвой», американский фильм «Серенада солнечной долины» и английская комедия «Джордж из Динки-джаза».
Сахалинский областной государственный художественный музей
5-6 августа и каждый день, кроме понедельника с 10.00.
Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.
Музей медведя, ТРК «Сити Молл»
5-6 августа и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.
Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
5-6 августа и каждый день, кроме понедельника.
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».
Музей медведя, ТРК «Сити Молл»
5-6 августа и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.
Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
5-6 августа и каждый день, кроме понедельника.
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.
Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.
Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин"
5-6 августа, с 12.00 до 15 августа.
Выставка "Сахалин в объективе островных фотографов" — результат творческих экспедиций японских и русских фотографов в Холмск, Аниву, Корсаков, Стародубское и бухту Тихую. Эти поездки прошли с 29 мая по 1 июня в рамках международного российско-японского фестиваля культуры и искусства.
На выставке представлены 36 авторских фотографии Гасё Ито (Синъити), Сатору Тогава, Казутомо Таширо, Масахидэ Иида, Такафуми Кано, Дмитрия Ковалёва, Ольги Куликовой и Зинаиды Макаровой.
Сахалинский областной государственный художественный музей
5-6 августа, и каждый день до 7 августа. кроме понедельника, 10.00
Выставка объединила традиционное искусство и произведения cовременных мастеров, раскрывающие миропредставление ульчского народа конца XIX – начала XXI веков. Название выставки отсылает нас древним верованиям ульчей, так, согласно традиционным представлениям народа, Тэму являлся духом воды, духом огня считали Подя, а в Дуэнти Эдени ульчи видели духа тайги. Шаманские практики ныне утрачены, и современные предметы культа являются произведениями декоративно-прикладного искусства.
В качестве материалов мастера используют кожу рыб, замшу, из пород дерева излюбленными являются осина, береза, маньчжурский орех и амурский бархат. Зритель сможет сравнить произведения мужского искусства, такие как резьба по дереву, художественная обработка кости с вышивкой и плетением, созданных мастерицами. А также увидеть ритуальные маски, свадебный халат, зооморфные орнаменты, выполненные природными красителями из копоти с растолченной икрой.
Сахалинский областной художественный музей
5-6 августа и каждый день, кроме понедельника до 13 августа
В Сахалинском областном художественном музее представлено свыше 70 произведений, выполненных в технике акварели. В своих работах автор создает художественный образ природы тех мест, где ему приходилось бывать: пейзажи Екатеринбурга, Южно-Сахалинска, полуострова Крым и Курильских островов, Литвы, Италии, республик Шри-Ланки и Греции. Многие работы посвящены родному Уралу.
Справки по телефонам: 72-36-43, 72-18-26.
НОЧНАЯ ЖИЗНЬ
Summer Cocktail Night
Ночной клуб "DUKE"
4-5 августа, 22.00 (21+)
В эти выходные весь мир будет отмечать Международный День Пива.
Главная цель всех подобных праздников – собраться вместе с друзьями и насладиться вкусом любимых напитков!
Syntheticsax – это проект талантливого московского саксофониста, композитора, автора и исполнителя современной клубной музыки, выступающего в России и Зарубежье. Его музыка не просто прекрасна, она заставляет сердце биться быстрее...
Стало интересно? Звони 272-050.
КИНО
И как всегда, выходные можно провести в кинотеатре. Узнать о новинках и выяснить расписание вы можете на нашем сайте в афише.
Наш мир — не единственный из существующих. Заклятые враги Роланд Дискейн, последний из ордена стрелков, и Уолтер О’Дим, известный также как Человек в черном, ведут извечную борьбу. На кону — мифическая Темная Башня, последний оплот и надежда вселенной, без которой мир будет повержен в полный хаос и разрушение. Силам добра и зла суждено столкнуться в последней схватке, ведь Роланд Дискейн — единственный, кому под силу остановить Человека в черном, прежде чем тот разрушит Темную Башню.
Когда Карла видит, как кто-то увозит ее сына, а полицейские бездействуют, она бросается в погоню за похитителями. Без раздумий, без страха, без… телефона. В этой гонке со временем для спасения собственного ребенка ни скорости, ни риски не имеют значения.
В пустыне на территории индейской резервации «Ветреная река» егерь Кори Ламберт находит изувеченное тело молодой девушки. Опытный охотник с трагическим прошлым, он берется помочь в расследовании этого дела агенту ФБР Джейн Бэннер, которая оказывается в мире, полном загадок и насилия. Но смогут ли они противостоять зловещим силам этих мест, где сама природа пропитана горечью и жаждой мщения?..
Саманта — крутая девчонка, которой всегда и во всем везло. Но в тот день, в пятницу, 12 февраля, что-то пошло не так, а потом та авария на трассе… Саманта оказалась в заколдованном круге проклятого дня, и теперь она вынуждена проживать ужас той пятницы снова и снова. Чтобы распутать петлю времени, она должна вычислить ошибку и исправить неверный шаг. Но каждый раз что-то не срабатывает…
Фильм расскажет историю чудесного спасения более трехсот тысяч солдат в ходе Дюнкеркской операции, имевшей место в начале Второй мировой войны. События начинаются с окружения сотен тысяч британских и союзных войск силами противника. Пойманные в ловушку на пляже, и находясь спиной к морю, они сталкиваются лицом к лицу с неразрешимой ситуацией, тем временем как тиски противника сжимаются все сильнее и сильнее.
Обычный подросток по имени Адам отправляется на поиски своего давно пропавшего отца и попадает в приключение мифических масштабов. Его мир переворачивается вверх дном, когда оказывается, что в нем течет кровь последних легендарных хранителей леса — бигфутов. Теперь ему открыты такие способности как суперскорость, живительное прикосновение и возможность понимать язык животных.
Агент Лоррейн Бротон, бриллиант в короне Секретной разведывательной службы Ее Величества, не просто мастер шпионажа: она бомбически сексуальна, взрывоопасна и использует весь арсенал своих уникальных умений во время невыполнимых миссий. В неспокойном Берлине, куда ее направляют с заданием вернуть бесценное досье, она вынуждена объединиться с агентом под прикрытием Дэвидом Персивалем. Вместе им предстоит проложить путь через тернии смертельных шпионских игр.
Закрытый пансион для девушек был надежно спрятан от внешнего мира до того дня, пока искавший помощи и укрытия молодой человек не ступил за его ворота. С этого мгновения таинственный особняк оказался в плену рокового искушения…
Армию генетически модифицированных обезьян ожидает новый вызов: они вынуждены вступить в смертельную схватку с армией людей под руководством безжалостного полковника. После невообразимых потерь среди своих воинов вождь обезьян Цезарь начинает личную борьбу с темными инстинктами и собирается отомстить за весь свой вид. В конце концов он и полковник должны будут сойтись в эпической битве, которая решит, кто теперь будет править на Земле — люди или обезьяны.
Вот такими насыщенными обещают стать выходные дни. Обязательно потратьте время с пользой!
А еноты из породы псовых чо ли? Я не знала))