Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 4-6 ноября

О том, как провести выходные с максимальной пользой для души и тела читайте в обзоре АСТВ.РУ.

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

ТЕАТР

Спектакль "Тестостерон" Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова 4 ноября, 18.00 (18+) "Тестостерон" - комедия современного польского драматурга Анджея Сарамоновича. Жизнь биолога Корнеля внезапно пошла под откос: любимая женщина сбежала от него прямо из-под венца. Вместо свадебного торжества неудачливый жених, его друзья и родственники устраивают типичное мужское застолье. Тут будут и жаркие споры, и почти детективная интрига с расстроенной свадьбой, и внезапное раскрытие семейных тайн... Спектакль "Вишневый сад" Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова 5 ноября, 18.00 (16+) Помещица Любовь Раневская - воплощение старого русского дворянства. Она непрактична, сентиментальна, живет исключительно чувственными ощущениями. На смену таким, как она, идет поколение прагматичных и упрямых дельцов Лопахиных. Спасти вишневый сад Раневской невозможно - как невозможно остановить само время и начало новой жизни. Вот только будет ли эта жизнь лучше прежней? Чехов-центр предлагает зрителям новую встречу с любимыми героями - тем более, что пьеса вековой давности при каждом прочтении обнаруживает удивительные по актуальности смыслы. V Сахалинский международный фестиваль театров кукол «На островах чудес» Сахалинский театр кукол 4-6 ноября С 3 по 13 ноября 2017 года островная область станет центром яркого незабываемого праздника – IV Сахалинского международного фестиваля театров кукол «На островах чудес». 9 стран, 18 театров-участников, 2 театра — специальные гости фестиваля, 22 спектакля. Артисты, режиссеры, критики, искусствоведы из России, ближнего и дальнего зарубежья приедут в островной регион, чтобы представить свои лучшие спектакли, поделиться знаниями, познакомить сахалинцев и гостей области с театральными традициями мира.

СПОРТ

Клуб любителей бега

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

Практическая стрельба из ружья Стрельбище "Каспер" (в районе ТЭЦ) 4 ноября, 10.00 Соревнования по практической стрельбе проходят в четырех дисциплинах – пистолете, карабине, ружье и пневматике. Телефон для справок 41-56-65. XV Всероссийский турнир по рукопашному бою, посвященный памяти Героя России майора С.В. Ромашина СДЮСШОР по греко-римской борьбе ул. Горького, 7/1 4-5 ноября, 10.00 В турнире примут участие более 80 сильнейших спортсменов из Москвы, Хабаровского края и Сахалинской области. На ковер выйдут команды тайского бокса, грэпплинга, джиу-джитсу, армейского рукопашного боя и самбо. В первый день состоятся предварительные встречи, во второй день состоятся финальные поединки. Тяжелая атлетика Дворец спорта "Кристалл" 4 ноября, 11.00 4 ноября в спортивном зале на цокольном этаже «Кристалла» соберутся сильнейшие спортсмены области. В этот же день за медали первенства области по тяжелой атлетике поборются юноши и девушки в возрасте от 10 до 18 лет. Мас-рестлинг СДЮСШОР по греко-римской борьбе ул. Горького, 7/1 4 ноября, 10.00 В День народного единства в схватке сойдутся около 30 островных спортсменов в возрасте от 12 до 30 лет. Мас-рестлерам предстоит определить сильнейшего в весовых категориях от 40 до 80 (+) кг. Золотая осень Волейбольный центр "Сахалин" 3-5 ноября, 10.00 С 3 по 5 ноября в Южно-Сахалинске пройдет традиционный межрегиональный турнир «Золотая осень» на призы Сахалинской областной федерации волейбола.

ВЫСТАВКИ

Выставка "Силуэтная магия Семёна Надеина" Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 4-5 ноября и каждый день, кроме понедельника, с 11.00 до 21 января Около 30 силуэтных композиций, рукописи легенд, сказок и рассказов Семёна Надеина будут представлены в музее книги «Остров Сахалин». Экспонаты собраны из четырех музеев Сахалинской области и личной коллекции семьи Василия Курикалова. Часть уникальных силуэтных композиций будет экспонироваться впервые. Грациозные олени, живописные сцены из быта эвенкийского народа и пейзажи сахалинского ландшафта, – все это создал автор при помощи ножниц и бумаги. Вся художественная сложность работ, представленных на выставке, заключается в том, что предварительный рисунок не делался, поэтому художник должен был обладать от природы особым видом памяти и фантазией, чем в полной мере владел эвенкийский мастер. Выставка "Русский Север. Культура Каргаполья" Центр русского декоративно-прикладного искусства Курильская, 42 4-5 ноября и каждый день, кроме понедельника, до 27 ноября Выставка знакомит сахалинцев с коллекцией произведений народного искусства Русского Севера из фондов Сахалинского областного художественного музея. Среди представленных произведений - старинный сарафан и жемчужные кокошники, вышитые рубахи и браные полотенца, точеные ковши и фигурные ендовы, каргопольская глиняная игрушка и тряпичная кукла. Выставка работает до конца ноября с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00. Телефон для справок: 31-25-25.

Сахалинский областной государственный художественный музей 4-5 ноября и каждый день, кроме понедельника, с 10.00.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Дом культуры "Родина"

4-5 ноября

На выставке представлены работы 170 учащихся из шести образовательных учреждений областного центра: ДХШ, ДД(Ю)Т, ОЦВВР, гимназия №3, студия «Шедевр», детский центр «Шагами». Справки по телефонам: 312-703 (доб.7), 722-962.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 4-5 ноября и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Музей медведя, ТРК «Сити Молл» 4-5 ноября и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 4-5 ноября и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Выставка "Лоскутный остров" Бизнес-центр "Сфера" 4-5 ноября (до 15 декабря) Выставка лоскутных работ участников клуба "Лоскутный остров". Клуб "Лоскутный остров" был создан год назад, летом 2016 года. Основным выставочным фондом клуба стали работы, созданные в рамках грантового проекта осуществленного с помощью фонда социальных инициатив "Энергия" компании "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд". Молодые художники Сахалина Союз художников России, сахалинское отделение ул. Вокзальная, 5а 4-5 ноября, 10.00 (до 20 ноября) Цель выставки-конкурса: сохранение и развитие лучших традиций изобразительного искусства. Выставка Алексея Мезиса "Много в море дорог" Центральная городская библиотека им. О. П. Кузнецова В часы работы библиотеки до 12 ноября Справки по телефону: 72-50-38 Выставка "7 ноября – первый солнечный день в жизни пролетариата" Сахалинский областной государственный художественный музей 4-5 ноября и каждый день, кроме понедельника, с 11.00 до 2 декабря 2017 год - год юбилея Октябрьской Революции 1917 года. В рамках этого события Сахалинский областной художественный музей приглашает жителей и гостей города посетить серию мероприятий: Справки по телефонам: 72-36-43, 72-37-38 Фотовыставка "Тибет. Другой мир" Сахалинский областной государственный художественный музей 4-5 ноября и каждый день, кроме понедельника до 3 декабря Авторы работ – Варвара Вахрушева и Олег Новоселов. Телефоны для справок: 72-36-43. Выставка "#яживунастровах" Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 4-5 ноября и каждый день, кроме понедельника, до 26 ноября Грантовый проект «#яживунаостровах», посвященный 70-летию Сахалинской области, реализовывался Литературно-художественным музеем книги А.П. Чехова «Остров Сахалин», Ассоциацией музеев Сахалинской области при поддержке Правительства Сахалинской области. В рамках проекта ребят школьного возраста обучали теории и практике фотографии, а также читали лекции об истории Сахалинской области. Выставка "Революционный 1917 г.: документы свидетельствуют" Сахалинский областной краеведческий музей 4-5 ноября и каждый день, кроме понедельника до 12 декабря, 11.00 Выставка посвящена 100-летнему юбилею одного из важнейших событий в истории России — Великой российской революции, которая кардинально изменила жизнь граждан и определила облик страны на десятилетия вперед. Экспозиция знакомит с материалами, отражающими деятельность руководителей первого советского государства (В.Ленина, Г.Петровского, П.Лепешинского, Г.Орджоникидзе), личными вещами Я.Свердлова, Ф.Дзержинского, а также подлинным оружием участников революции, фотографиями, листовками, памятными жетонами и медалями, подлинными документами, рассказывающими о ключевых эпизодах драматических событий 1917 года. «Остров Сахалин»: открытый финал Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 4-5 ноября и каждый день, кроме понедельника и вторника Приглашают посетить вторую часть постоянной экспозиции музея «Остров Сахалин»: открытый финал. В экспозиции воплощена жизнь великой книги о сахалинской каторге в театральном, музейном и научном пространстве. Посетитель сможет окунуться в атмосферу создания произведений А.П. Чеховым, а в интерактивной зоне дополнить сахалинскую летопись, начатую Чеховым в XIX веке.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ EVOLUTION DUKE / Sweet & Sexy Ночной клуб "DUKE"

3-4 ноября, 22.00 (21+) Уже целую эпоху мы работаем для Вас! И останавливаться не собираемся! Развиваемся вместе с Вами! Каждую ночь самые жаркие танцы, самые лучшие хиты, самая яркая атмосфера, только новые знакомства и только позитивное настроение! Справки по телефонам: 450 – 525 / 286-286. Sunday Dance Арт-бар "Нон-Стоп" 5 ноября, 21.00 Танцевальная вечеринка в лучших барных традициях! Веселимся, отдыхаем, праздник празднуем, бух...будем здоровы! Знакомая дружественная атмосфера, музыка на всякий вкус и цвет, студеные коктейли и обжигающие напитки - все это в одном порыве "Воскресных танцев"!