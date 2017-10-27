Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 4-6 ноября

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!
Спектакль "Тестостерон"
Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова
4 ноября, 18.00 (18+)
"Тестостерон" - комедия современного польского драматурга Анджея Сарамоновича. Жизнь биолога Корнеля внезапно пошла под откос: любимая женщина сбежала от него прямо из-под венца. Вместо свадебного торжества неудачливый жених, его друзья и родственники устраивают типичное мужское застолье. Тут будут и жаркие споры, и почти детективная интрига с расстроенной свадьбой, и внезапное раскрытие семейных тайн...
Спектакль "Вишневый сад"
Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова
5 ноября, 18.00 (16+)
Помещица Любовь Раневская - воплощение старого русского дворянства. Она непрактична, сентиментальна, живет исключительно чувственными ощущениями. На смену таким, как она, идет поколение прагматичных и упрямых дельцов Лопахиных. Спасти вишневый сад Раневской невозможно - как невозможно остановить само время и начало новой жизни. Вот только будет ли эта жизнь лучше прежней?
Чехов-центр предлагает зрителям новую встречу с любимыми героями - тем более, что пьеса вековой давности при каждом прочтении обнаруживает удивительные по актуальности смыслы.
Сахалинский театр кукол
4-6 ноября
С 3 по 13 ноября 2017 года островная область станет центром яркого незабываемого праздника – IV Сахалинского международного фестиваля театров кукол «На островах чудес». 9 стран, 18 театров-участников, 2 театра — специальные гости фестиваля, 22 спектакля. Артисты, режиссеры, критики, искусствоведы из России, ближнего и дальнего зарубежья приедут в островной регион, чтобы представить свои лучшие спектакли, поделиться знаниями, познакомить сахалинцев и гостей области с театральными традициями мира.
СОБЫТИЯ
Концертная программа "Россия, Родина, Единство"
Площадь Победы
4 ноября, 11.00
На площади Победы состоится концерт, посвященный празднованию Дня народного единства.
Гала-концерт победителей фестиваля вокальных ансамблей и солистов «Песни Великой России»
Дом культуры "Родина"
4 ноября, 14.00
4 ноября в 14.00 Дом культуры «Родина» приглашает жителей и гостей города Южно-Сахалинска на Гала-концерт победителей Ежегодного Городского фестиваля вокальных ансамблей и солистов «Песни Великой России», посвященный Дню народного единства.
Вход свободный
Площадь Победы
4 ноября, 10.30
Итоги будут подведены во время торжественного мероприятия, посвященного Дню народного единства. Команды, занявшие, 1-3 места, будут отмечены призами.
Исторический парк «Россия – моя история»
4 ноября, 13.00
5 ноября, 11.00
6 ноября, 11.00
С 4 по 6 ноября жители и гости Южно-Сахалинска смогут посетить бесплатно экскурсии в новом историческом парке «Россия – моя история».
На площади почти 7 тысяч квадратных метров история России буквально оживает благодаря интерактивному парку. Уникальным местом в станет единственный в Сахалинской области 12-ти метровый купольный кинотеатр. Посетители, разместившись на мягких креслах-пуфах, смогут посмотреть различные исторические фильмы. На сегодняшний день на единый сервер сахалинского мультимедийного выставочного проекта уже загружено 50 терабайт данных, планируется загрузить еще 100.
Площадь Победы
4 ноября, 12.00
Завершающим событием Дней армянской культуры станет большая тематическая программа, приуроченная к празднованию Дня народного единства. Для всех желающих проведут мастер-классы по изготовлению национальных домашних кукол и блюд, по игре на национальных инструментах. Гости также смогут сразиться в блиц-турнире по нардам и принять участие в танцевальном флешмобе «Кочари».
Концерт Танела Йоаметса
Сахалинский областной художественный музей
Музыкант исполнит произведения Ф.Шуберта, Э.Грига, К.Дебюсси, С.Рахманинова.
Амурский лесной кот и уссурийская харза
Сахалинский зооботанический парк
4-6 ноября
В Сахалинском зоопарке появились новые питомцы - амурский лесной кот и уссурийская харза. Познакомиться и увидеть новых животных Сахалинского зоопарка можно ежедневно с 10 до 17 часов.
Дальневосточный фестиваль рок и альтернативной музыки
Дом культуры железнодорожников
4 ноября, 17.00
4 ноября в Сахалинской области состоится Дальневосточный фестиваль рок и альтернативной музыки, посвященный памяти Дмитрия Донского.
Перед сахалинцами и гостями острова выступят местные коллективы «С.Т.О.Л.», «Инау», «Гвоздодёры», AutopsyNight, а также монстры дальневосточной сцены из Хабаровска – группа INGEBORGA.
Фестиваль является одним из самых значимых и старейших в Сахалинской области и на Дальнем Востоке. Ежегодно он собирает музыкальные коллективы, исполняющие авторскую музыку и реализующие свои творческие идеи.
Группа "ART"
Арт-бар "Нон-стоп"
4 ноября, 23.00
Бар "Нон-Стоп" запускает живую музыку! Каждый уик-энд на сцене бара гости смогут увидеть и услышать музыкальные вокально-инструментальные коллективы нашего города. В День народного единства барный вечер в "Нон-Стопе" украсит группа "ART". Это один из самых известных и талантливых бэндов Сахалина. "ART" - группа с кавер-версиями известных песен зарубежных и отечественных исполнителей в своей уникальной обработке.
Мега-Палас отель
4 ноября, 12.00-16.00
В День народного единства в отеле Мега-Палас пройдет второй благотворительный фестиваль GARAGE SALE, его целью является сбор денежных средств для оказания финансовой помощи подопечным Благотворительного Фонда «Улыбка ребенка» – семьям с больными детьми, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию.
Для гостей проведут мастер-классы по различным направлениям: создание личного блога, выбор натуральной косметики и бытовой химии, макияж и прическа. Художественные мастер-классы по живописи и новогоднему декору.
Мероприятие рассчитано на семьи с детьми, для юных гостей организована специальная анимационная программа, их познакомят с мировыми бестселлерами детской литературы, а мам научат, как правильно выбирать книги для детей, чтобы увлечь и приобщить к чтению.
Все участники фестиваля часть выручки передадут на благотворительные цели. Стоимость входного билета на фестиваль – 300 рублей (дети до 12 лет бесплатно) эти средства также будут направлены в Фонд "Улыбка ребёнка".
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
4-6 ноября, 10.00 (16+)
В течение последнего осеннего месяца в музее будут проходить мастер-классы для детей. Участники создадут силуэтные композиции из бумаги, акварельные рисунки, закладки, скульптурные фигурки и картины-аппликации.
Справки по телефону: 43-65-09.
ККЗ "Октябрь"
В ККЗ "Октябрь" состоится ежегодный турнир "Битва за Сахалин" по дисциплинам CS:GO и DOTA 2. Зрители смогут насладиться не только игровыми баталиями, но и принять участие в розыгрыше призов (Smart TV и PlayStation 4).
Вход бесплатный.
Сахалинский Музей Медведя
ТРК "Сити Молл"
4-5 ноября, 13.00, 18.00
Научиться рисовать акварелью смогут взрослые и дети любого возраста. Даже если вы не имеете опыта, наш педагог поможет вам освоить акварельную технику.
Каждую субботу мастер?класс "Пишем с натуры" - в 13.00.
Каждое воскресение мастер?класс даёт художник?акварелист, обладатель международных наград — Новосёлова Екатерина - в 18.00.
Предварительная запись: 260-597, (4242) 22-72-83.
Музейный кинозал
Сахалинский областной художественный музей
4 ноября , 11.00, 12.00, 14.00, 15.00
Каждую субботу посетители музея смогут посмотреть видео-фильмы из фонда "Русский музей: виртуальный филиал" и из медиатеки Сахалинского областного художественного музея.
Расписание сеансов "Музейного кинозала" на 4 ноября:
11.00 - "В страну музеев вместе с Фафалей". Сказки о русских художниках. Росси.
12.00 - "Народное искусство". Из цикла обучающих видеофильмов для детей 6-14 лет "Русский музей – детям".
14.00 - "В стенах Инженерного замка". Из цикла авторских программ директора Русского музея В.А. Гусева "Век Русского музея".
15.00 - "Неизвестный главный герой". Из цикла "История одного шедевра".
Просмотр для посетителей музея бесплатный.
Субботний киносеанс в музее
Сахалинский областной краеведческий музей
4, 11,18, 25 ноября, 16.00, 17.00 (16+)
К Году экологии в Сахалинской краеведческом музее состоится демонстрация фильмов "Цунами на о. Парамушире. 1952 год" и "Серые киты Сахалина" в рамках программы выходного дня.
Справки по телефону: 72-75-55.
"От техники "Гризайль" к живописи"
Мастерская АРТ Сахалин
Коммунистический пр-т, д. 39
6 ноября, 18.00
6 ноября в 18.00 состоится мастер-класс сахалинского художника Константина Колупаева "От техники "Гризайль" к живописи", на котором художник покажет как происходит "вибрация тона", работая с черно-белой краской, и как перейти к цвету! Это продолжение предыдущих мастер-классов художника: "Натюрморт в технике "Гризайль" и "Вплавление цвета".
Принять участие в мастер-классе могут все желающие, независимо от уровня подготовки!
Справки по телефону: 8-924-282-07-24!
Рисуем абстракции
Творческое объединение "Мыс Великан"
пр. Мира, 424а, 2-эт., оф.5.
4, 11,18,25 ноября, 15.00 (16+).
Ни одно из направлений живописи не позволит вам так свободно выразить свои эмоции и настроение, как абстракционизм.
Художник Потысьева Ольга - объявляет набор в группу на курс абстрактной живописи. Курс рассчитан на несколько уроков, будем пробовать себя в различных техниках.
Телефон для справок: 8-914-760-91-08.
Таежные байки
Сахалинский областной краеведческий музей
Сахалинский областной краеведческий музей приглашает на музейный квест, который в игровой форме знакомит с экспозицией "Животный и растительный мир Сахалина и Курильских островов" (по заявкам).
Справки по телефону: 72–75–55.
Ораторское искусство
Коворкинг "Море" (16+)
6 ноября, 18.30
В коворкинге "Море" каждому предлагают возможность освоить уроки, приемы, упражнения и правила применения риторики. Занятия ведёт профессионал своего дела, режиссер театра.
6 ноября - тема "Искусство диалога" в 18.30.
Сладкий букет из конфет
Сахалинский Музей Медведя
ТРК "Сити Молл", 5 этаж
4-5, 11.00 или 12.00
Конфетный букет своими руками - это универсальная поделка или подарок! Он понравится взрослым и детям. Живые цветы через несколько дней завянут, а конфетные букеты еще долго будут радовать своих владельцев.
Запись на мастер-классы по телефонам 260-597, 22-72-83.
Сахалинский Музей Медведя
ТРК "Сити Молл", 5 этаж
4-5 ноября, с 11.00 до 31 декабря
Создайте шоколадку своими руками. Приходите и взрослые, и дети на наш мастер класс!
Подробнее по телефонам: 260-597, 22-72-83.
Сахалинский Музей Медведя
Сити-молл, 5 этаж
4-5 ноября и каждую субботу и воскресенье с 11.00 до 31 декабря (0+)
Сахалинский Музей Медведя приглашает всех желающих прикоснуться к древнему ремеслу. Необходима предварительная запись по телефону: 260-597.
Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».
Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.
Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.
Практическая стрельба из ружья
Стрельбище "Каспер"
(в районе ТЭЦ)
4 ноября, 10.00
Соревнования по практической стрельбе проходят в четырех дисциплинах – пистолете, карабине, ружье и пневматике.
Телефон для справок 41-56-65.
XV Всероссийский турнир по рукопашному бою, посвященный памяти Героя России майора С.В. Ромашина
СДЮСШОР по греко-римской борьбе
ул. Горького, 7/1
4-5 ноября, 10.00
В турнире примут участие более 80 сильнейших спортсменов из Москвы, Хабаровского края и Сахалинской области. На ковер выйдут команды тайского бокса, грэпплинга, джиу-джитсу, армейского рукопашного боя и самбо.
В первый день состоятся предварительные встречи, во второй день состоятся финальные поединки.
Дворец спорта "Кристалл"
4 ноября, 11.00
4 ноября в спортивном зале на цокольном этаже «Кристалла» соберутся сильнейшие спортсмены области. В этот же день за медали первенства области по тяжелой атлетике поборются юноши и девушки в возрасте от 10 до 18 лет.
Мас-рестлинг
СДЮСШОР по греко-римской борьбе
ул. Горького, 7/1
4 ноября, 10.00
В День народного единства в схватке сойдутся около 30 островных спортсменов в возрасте от 12 до 30 лет. Мас-рестлерам предстоит определить сильнейшего в весовых категориях от 40 до 80 (+) кг.
Волейбольный центр "Сахалин"
3-5 ноября, 10.00
С 3 по 5 ноября в Южно-Сахалинске пройдет традиционный межрегиональный турнир «Золотая осень» на призы Сахалинской областной федерации волейбола.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
4-5 ноября и каждый день, кроме понедельника, с 11.00 до 21 января
Около 30 силуэтных композиций, рукописи легенд, сказок и рассказов Семёна Надеина будут представлены в музее книги «Остров Сахалин». Экспонаты собраны из четырех музеев Сахалинской области и личной коллекции семьи Василия Курикалова. Часть уникальных силуэтных композиций будет экспонироваться впервые.
Грациозные олени, живописные сцены из быта эвенкийского народа и пейзажи сахалинского ландшафта, – все это создал автор при помощи ножниц и бумаги. Вся художественная сложность работ, представленных на выставке, заключается в том, что предварительный рисунок не делался, поэтому художник должен был обладать от природы особым видом памяти и фантазией, чем в полной мере владел эвенкийский мастер.
Центр русского декоративно-прикладного искусства
Курильская, 42
4-5 ноября и каждый день, кроме понедельника, до 27 ноября
Выставка знакомит сахалинцев с коллекцией произведений народного искусства Русского Севера из фондов Сахалинского областного художественного музея. Среди представленных произведений - старинный сарафан и жемчужные кокошники, вышитые рубахи и браные полотенца, точеные ковши и фигурные ендовы, каргопольская глиняная игрушка и тряпичная кукла.
Выставка работает до конца ноября с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00.
Телефон для справок: 31-25-25.
Сахалинский областной государственный художественный музей
4-5 ноября и каждый день, кроме понедельника, с 10.00.
Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.
Остров фантазий — 2017
Дом культуры "Родина"
4-5 ноября
На выставке представлены работы 170 учащихся из шести образовательных учреждений областного центра: ДХШ, ДД(Ю)Т, ОЦВВР, гимназия №3, студия «Шедевр», детский центр «Шагами».
Справки по телефонам: 312-703 (доб.7), 722-962.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
4-5 ноября и каждый день, кроме понедельника.
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».
Музей медведя, ТРК «Сити Молл»
4-5 ноября и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.
Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
4-5 ноября и каждый день, кроме понедельника.
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.
Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.
Выставка "Лоскутный остров"
Бизнес-центр "Сфера"
4-5 ноября (до 15 декабря)
Выставка лоскутных работ участников клуба "Лоскутный остров". Клуб "Лоскутный остров" был создан год назад, летом 2016 года. Основным выставочным фондом клуба стали работы, созданные в рамках грантового проекта осуществленного с помощью фонда социальных инициатив "Энергия" компании "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд".
Союз художников России, сахалинское отделение
ул. Вокзальная, 5а
4-5 ноября, 10.00 (до 20 ноября)
Цель выставки-конкурса: сохранение и развитие лучших традиций изобразительного искусства.
Выставка Алексея Мезиса "Много в море дорог"
Центральная городская библиотека им. О. П. Кузнецова
В часы работы библиотеки до 12 ноября
Справки по телефону: 72-50-38
Сахалинский областной государственный художественный музей
4-5 ноября и каждый день, кроме понедельника, с 11.00 до 2 декабря
2017 год - год юбилея Октябрьской Революции 1917 года. В рамках этого события Сахалинский областной художественный музей приглашает жителей и гостей города посетить серию мероприятий:
Справки по телефонам: 72-36-43, 72-37-38
Сахалинский областной государственный художественный музей
4-5 ноября и каждый день, кроме понедельника до 3 декабря
Авторы работ – Варвара Вахрушева и Олег Новоселов.
Телефоны для справок: 72-36-43.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
4-5 ноября и каждый день, кроме понедельника, до 26 ноября
Грантовый проект «#яживунаостровах», посвященный 70-летию Сахалинской области, реализовывался Литературно-художественным музеем книги А.П. Чехова «Остров Сахалин», Ассоциацией музеев Сахалинской области при поддержке Правительства Сахалинской области. В рамках проекта ребят школьного возраста обучали теории и практике фотографии, а также читали лекции об истории Сахалинской области.
Выставка "Революционный 1917 г.: документы свидетельствуют"
Сахалинский областной краеведческий музей
4-5 ноября и каждый день, кроме понедельника до 12 декабря, 11.00
Выставка посвящена 100-летнему юбилею одного из важнейших событий в истории России — Великой российской революции, которая кардинально изменила жизнь граждан и определила облик страны на десятилетия вперед.
Экспозиция знакомит с материалами, отражающими деятельность руководителей первого советского государства (В.Ленина, Г.Петровского, П.Лепешинского, Г.Орджоникидзе), личными вещами Я.Свердлова, Ф.Дзержинского, а также подлинным оружием участников революции, фотографиями, листовками, памятными жетонами и медалями, подлинными документами, рассказывающими о ключевых эпизодах драматических событий 1917 года.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
4-5 ноября и каждый день, кроме понедельника и вторника
Приглашают посетить вторую часть постоянной экспозиции музея «Остров Сахалин»: открытый финал. В экспозиции воплощена жизнь великой книги о сахалинской каторге в театральном, музейном и научном пространстве. Посетитель сможет окунуться в атмосферу создания произведений А.П. Чеховым, а в интерактивной зоне дополнить сахалинскую летопись, начатую Чеховым в XIX веке.
НОЧНАЯ ЖИЗНЬ
Ночной клуб "DUKE"
3-4 ноября, 22.00 (21+)
Уже целую эпоху мы работаем для Вас! И останавливаться не собираемся! Развиваемся вместе с Вами! Каждую ночь самые жаркие танцы, самые лучшие хиты, самая яркая атмосфера, только новые знакомства и только позитивное настроение!
Справки по телефонам: 450 – 525 / 286-286.
Арт-бар "Нон-Стоп"
5 ноября, 21.00
Танцевальная вечеринка в лучших барных традициях! Веселимся, отдыхаем, праздник празднуем, бух...будем здоровы!
Знакомая дружественная атмосфера, музыка на всякий вкус и цвет, студеные коктейли и обжигающие напитки - все это в одном порыве "Воскресных танцев"!
КИНО
И как всегда, выходные можно провести в кинотеатре. Узнать о новинках и выяснить расписание вы можете на нашем сайте в афише.
В городе обнаруживают несколько тел, обладатели которых встретили определенно не лучший конец. Все улики указывают на одного человека: Джона Крамера. Но как это возможно? Человек, известный как Пила, мертв уже более десяти лет. Неужели все-таки нашелся тот, кто рискнул подобрать мантию жестокого маньяка?
По воле могущественного Дракулы вся семейка Уишбоун сталкивается с «монстрическими» проблемами: мама превращается в вампира, папа — в Франкенштейна, а их дети — в мумию и оборотня. Теперь они должны сплотиться, чтобы победить повелителя тьмы и снова стать не только людьми, но и дружной семьей.
Последний русский император и балерина, утвердившая славу русского балета. Страсть, которая могла изменить русскую историю. Любовь, ставшая легендой. В жизни каждого человека случаются несколько дней, которые могут изменить её навсегда. Когда происходит самое главное. Ты оборачиваешься на голос любви. И делаешь выбор. Но если властитель империи полюбит танцовщицу, сводящую с ума своей красотой… Успенский собор, Кремль, Ходынское поле, царские дворцы, сцены Мариинского и Большого театров — там, где бьется сердце вечной России.
В мире — хаос и паника. Небо закрыли нависающие над городами космические корабли, которые через огромные столпы света затягивают к себе на борт тысячи людей прямо с улиц. Чтобы найти похищенного сына, бесстрашному детективу придется проникнуть на корабль агрессивных пришельцев, отбить атаку этих разъяренных тварей и… попытаться вернуть планету землянам.
После беспрецедентной серии стихийных бедствий, обрушившихся на нашу планету, лидеры мировых держав объединили усилия, чтобы создать разветвленную сеть орбитальных спутников по контролю над климатом для предотвращения природных катаклизмов. Но что-то пошло не так — система, выстроенная для защиты Земли, теперь угрожает ей. Начинается гонка наперегонки со временем, в которой надо успеть обнаружить реальную угрозу до того, как всемирный Геошторм сотрет с лица Земли все живое… и всех живых заодно.
Космическая станция «Салют-7», находящаяся на орбите в беспилотном режиме, неожиданно перестает отвечать на сигналы центра управления полетом. Принято решение об отправке на орбиту спасательной экспедиции. Космический экипаж должен найти «мертвую» станцию и впервые в мире провести стыковку с 20-тонной глыбой неуправляемого железа. Космонавты понимают, что шансов вернуться на Землю у них немного. Но этот рискованный путь — единственно возможный. Они должны не только проникнуть на «Салют-7», но и оживить его. Смогут ли два человека предотвратить неминуемую катастрофу и спасти планету от падения станции?
История о маленьких человечках, обитающих внутри электрических приборов. Скрываясь от людей, они приводят в движение любую технику: как только в доме что-то выходит из строя, фиксики тут же приходят на помощь.
Иван, обычный парень, по воле случая переносится из современной Москвы в фантастическую страну Белогорье. В этом параллельном мире живут герои русских сказок, волшебство — неотъемлемая часть быта, а спорные вопросы решаются битвой на богатырских мечах. Неожиданно Иван оказывается в самом центре борьбы светлых и темных сил, вот только непонятно, почему главная роль в происходящих событиях, по всеобщему мнению, уготована именно ему.
Вот такими насыщенными обещают стать выходные дни. Обязательно потратьте время с пользой!