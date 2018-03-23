Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 31 марта - 1 апреля

О том, как провести выходные с максимальной пользой для души и тела читайте в обзоре АСТВ.РУ.

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

ТЕАТР Спектакль "Волшебное кольцо" Сахалинский театр кукол 31 марта - 1 апреля, 11.00, 13.00 (7+) Спектакль по мотивам удивительной сказки поморского писателя Бориса Шергина. Добрая, смешная и поучительная история о том, как обрести счастье, совершая добрые поступки. Спектакль подарит радость не только детям, но и взрослым. Это лучший выбор для семейного просмотра. Спектакль "Чудо-день" Сахалинский театр кукол 31 марта - 1 апреля, 10.00, 12.00 (1+) https://astv.ru/afisha/theaters/volshebnoe-koltso-7 Нежная история про один счастливый день из жизни мамы и малыша Автор и режиссер постановки Оксана Исаева предлагает зрителям окунуться в океан счастья, который может вместить в себя всего лишь один день, проведенный мамой вместе с малышом. Спектакль "Каштанка" Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова 31 марта, 11.00, 15.00 (6+) В доме у столяра живет маленькая собачка по имени Каштанка. Однажды она теряет своего хозяина. На улице собака встречает таинственного незнакомца, который решает ее приютить. Благодетель оказывается клоуном Жоржем, и перед Каштанкой открывается дивный новый мир - мир цирка, репетиций, закулисья. Но все это не может прогнать тоску собаки по прежнему хозяину... Спектакль "Собачье сердце" Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова 31 марта, 18.00 (16+) Символично, что первым спектаклем, который Сахалинский Международный театральный центр им. А.П.Чехова покажет в год Собаки, станет постановка по повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». Режиссер-постановщик Олег Еремин считает, что его спектакль - это эксперимент: «Что сделал профессор Преображенский с собакой? Он провел эксперимент. И Булгаков писал свою повесть про эксперимент в глобальном смысле слова. Если взять 2018 год, то мы - результат эксперимента, который прошел в 20 веке и, возможно, продолжает происходить до сих пор. Хочется, чтобы те, кто придет на спектакль, попали в некую ловушку на уровне восприятия. Не стоит переживать - главные герои, сюжет и булгаковский текст останутся близки к первоисточнику, однако, мне хочется, чтобы зритель прочувствовал эмоциональное отражение того, что творилось в нашей стране во время и после революции. Ведь однозначного ответа, кто прав, кто виноват, - мы с вами так и не получили. Хочется, чтобы, посмотрев мой спектакль, тоже не было однозначного ответа, что же с нами произошло...» Спектакль "У ковчега в восемь" Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова 1 апреля, 13.00, 15.00, 17.00 (6+) Главные персонажи в пьесе - три друга-пингвина, которые, как и положено друзьям, ссорятся, обижаются друг на друга, мирятся. И вдруг двое из них оказываются перед выбором: предать третьего и спасти свою жизнь, или же… Спектакль "О, женщины!" Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова 1 апреля, 19.00 (16+) «О, женщины!» - легкая воздушная комедия о прекрасной половине человечества, их удивительно загадочной натуре, неповторимых характерах, безумных поступках и о том, как они влияют на мужчин. Ранние рассказы Антона Чехова «Из дневника одной девицы», «Ушла», «Теща-адвокат», «Длинный язык», «О женщинах», «Драма», которые вошли в постановку, увлекут зрителей в мир чеховских женщин - галерею удивительно точных образов, иронично созданных талантливым писателем. Спектакль "Путешествие бумажного кораблика" Детское пространство "Море" 31 марта, 10.00, 11.30, 16.00 Долгожданный беби-театр открывает двери для самых маленьких зрителей от 8 месяцев до 3 лет! Мы подготовили для вас новую историю другого формата. Весна на пороге, а это значит, что пора отправляться в бумажное путешествие с корабликом, насладиться новыми видами и увлекательными приключениями. Малыши своими руками смогут создать историю, полную красок, ярких моментов, и забрать частичку теплой весны с собой. Приходите всей семьей!

СОБЫТИЯ Щенки в походе Концертный зал "Сити Холл" 1 апреля, 12.00, 15.00 Концерт был перенесен на 1 апреля 2018 года. Все купленные ранее билеты действительны! Отдых нужен всем, даже супергероям. И вот щенячий патруль собирается в поход. Но чудесные планы рассыпаются как стеклышки калейдоскопа после звонка мера Гудвей. В Бухте приключений происходят очень странные события. Жители жалуются на необыкновенные и ужасные крики, которые не дают покоя с самого утра. Во всем городе пропали фото мэра Гудвэй и это накануне выборов... Смогут ли наши герои узнать кто подставил Ципалету? Куда исчезли все фотографии мера Гудвэй? И кто стоит за всеми этим? Постановка наполнена элементами циркового шоу, хореографии, яркими интерактивными номерами, в которых дети помогут щенкам преодолеть препятствия на пути к цели. Телефон для справок 25-45-67. Концерт Вадима Самойлова Концертный зал "Сити Холл" 31 марта, 19.00 Легендарный коллектив "Агата Кристи" выпустил 10 номерных альбомов, десятки песен из которых стали всенародными хитами. На концерте Вадима Самойлова вы услышите лучшее из истории существования "Агаты Кристи", а также композиции из сольных проектов Вадима. По традиции выступление будет сопровождаться обновленным масштабным видео-шоу от легендарного режиссера Виктора Вилкса. Нарисуй картину за два часа! Дворец спорта "Кристалл" 1, 15 апреля, 13.00 Пошаговый мастер-класс для тех, кто хочет пробудить в себе художника. 1 апреля рисуем «Лаванду Прованса». Начало в 13.00 15 апреля вдохновляемся лёгкостью одуванчиков. Начало в 13.00 Справки по телефону: 8-914-095-41-49 (Ксения). IV Областной фестиваль-конкурс современной хореографии "Импульс нового времени" ККЗ "Октябрь" 31 марта, 13.00 С 29 марта по 2 апреля в Южно-Сахалинске будет проходить IV Областной фестиваль-конкурс современной хореографии. В фестивале-конкурсе принимают участие детские, юношеские, и молодежные хореографические коллективы независимо от ведомственной принадлежности в составе не менее 5 человек, старше 12 лет. Коллективы юношеской возрастной группы должны иметь не менее одного сопровождающего, руководитель таковым не является. 31 марта в кинотеатре "Октябрь" состоится гала-концерт фестиваля с участием победителей и лучших коллективов Сахалинской области. Вход по пригласительным билетам. Пригласительные билеты в кассах города. Фестиваль "Талант" Сахалинский государственный университет 31 марта - 1 апреля С 29 марта по 1 апреля в СахГУ проходит фестиваль студенческого творчества «Талант». Участники фестиваля соревнуются по нескольким направлениям: «Музыкальное», «Танцевальное», «Театральное» «Оригинальный жанр», «Журналистика» и «Арт-пространство». Так, 30 марта в 18.00 в актовом зале по улице Пограничной, 68 стартуют состязания в «Театральном направлении» и «Оригинальном жанре». 31 марта в 16.00 там же выступят участники «Музыкального направления». 1 апреля в 13.00 на Коммунистическом проспекте, 33 пройдет конкурс «Танцевального направления». В 18.00 здесь же пройдут закрытие фестиваля и гала-концерт. Дополнительная информация о проведении Фестиваля: 8(4242)45-23-10, 8(962)580-54-77, 8(924)182-79-58. День смеха в Зоопарке Сахалинский Зооботанический парк 1 апреля, 14.00 Веселый праздник «День смеха» пройдет в зоопарке с розыгрышами и забавными состязаниями. Воздушные шары и аниматоры создадут отличное настроение. Мероприятия в Арт-галерее "Сахалин" Арт-галерее "Сахалин" 31 марта - 1 апреля 1 апреля в воскресенье в 15.00 – мастер – класс по живописи. Рисуем кота на дереве. Маслом на холсте, материалы предоставляются. Записывайтесь по телефону: 8-962-101-83-68. Занятия для детей: 31 марта - детская группа правополушарного рисования. Справки по телефону: 8-914-760-91-08. Мастер-классы "Фактура" ул. Ленина 321\1, 4 этаж 31 марта - 1 апреля, с 13.00, 15.00, 16.00 Школа для современных девушек и женщин "Фактура" приглашает на различные курсы и мастер-классы по множеству творческих направлений. Все занятия подходят для новичков. 31 марта 12.00 - Открытый урок по Стилю. 15.00 - Мини-курс по вязанию "Сумка из трикотажной пряжи" Занятие 1. 16.00 - Мастер-класс по шитью "Юбка из фатина". 1 апреля 13.00 - Мастер-класс "Рисунок акрилом на холсте Pop Art". 15.00 - Мини-курс по вязанию "Сумка из трикотажной пряжи" Занятие 2. 16.00 - Старт курса по конструированию и шитью "Нижнее белье". Запись по телефону: 8-984-180-30-07. Мастер-классы в городском парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина Городской пак культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина Коммунистический проспект, 2 31 марта, 11.00, 13.00, 15.00 Городской парк культуры и отдыха им. Ю. Гагарина приглашает южносахалинцев посетить тематические мастер-классы по декоративно-прикладному и изобразительному творчеству. 31 марта- 11.00; 13.00; 15.00- Ниткография (6+). Справки по телефону: 72-45-75. Мастер-классы Городского парка Городской парк культуры и отдыха им. Ю. Гагарина Досуговый центр "Теремок" (Коммунистический проспект, 2) 31 марта, 1 апреля Режим работы, расписание занятий, стоимость услуг и другую информацию можно получить по телефону 25-33-82 или на официальном сайте ГПКиО www.sakhalin-park.ru. Мастер-классы RS КАФЕ ул. Ленина, 242 31 марта, 11.00, 14.00, 15.00 Справки по телефону: 8-914-756-97-35 (Наталья). Сад живых тропических бабочек Музей Медведя ТРК "Сити Молл", 6-й этаж 31 марта - 1 апреля Отдохнуть от городской суеты, насладиться природой и в очередной раз поверить в сказку поможет «Сад живых тропических бабочек». В нашем саду вы увидите, как из куколки рождается бабочка, сможете подержать ее на ладони и сделать красивые фотографии. Также вы можете подарить живую бабочку своим близким и удивить всех своим подарком! День открытых дверей" в Доме художника Союз художников России 31 марта - 1 апреля С 31 марта по 1 апреля будет проходить "День открытых дверей" в Доме художника. Вы можете посетить творческие мастерские членов Союза художников Кузьменко, Кирюхиной, Де Сон Ена, Антошкиной, Троегубовой и других, а также посмотреть отчетную выставку сахалинских художников за 2017 год. Мероприятия в "Киндер Пати" Киндер Пати ТЦ "Рояль", 3 этаж 31 марта, 18.00 Спортивно-развлекательная, увлекательно-познавательная программа "Джунгли Зовут". Справки по телефонам: 25-18-49, 26-000-9. Субботний киносеанс в музее Сахалинский областной краеведческий музей 31 марта, 17.00, 18.00 (16+) Сахалинский областной краеведении музей приглашает посетить программу выходного дня, в рамках которого состоится демонстрация короткометражных сюжетов о Сахалине, снятых командой телепрограммы "Хочу знать!" и Первым каналом вместе с ведущим Михаилом Ширвиндтом. В сюжетах - устрицы о. Буссе, традиционная жизнь и кухня нивхов, блюда из лопуха, костюмы сахалинских дизайнеров. Справки по телефону: 72-75-55.

СПОРТ

Клуб любителей бега

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

Ночь на льду Ледовый дворец "Кристалл" 31 марта, 22.00 (16+) Гостей ждут зажигательная атмосфера, приятное звуковое и яркое световое сопровождение. Также к услугам посетителей традиционной акции "Ночь на льду" прокат коньков. Справки по телефону: 240-160. Прокат лыж СДЮСШОР зимних видов спорта ул. Венская, 5 31 марта - 1 марта, с 09.00 Покататься на лыжах и взять в прокат инвентарь можно на лыжной базе «Спартак» (школа зимних видов спорта). Прокат работает с 09.00 до 18.00. Стоимость проката для взрослых составит 250 рублей в час, детям и пенсионерам - 100 рублей. При себе необходимо иметь паспорт. Второй этап кубка России по сноубайку СТК "Горный воздух" 31 марта, 10.30 Второй этап кубка России по сноубайку состоится 31 марта на СТК "Горный воздух" в областном центре. Сахалинцы смогут понаблюдать за двумя видами гонок на "снежных" мотоциклах: сначала гонщики выйдут на трассу для сноубайк-кросса (движение по кругу), а после посоревнуются в горном спринте. Игра ГО. Японские шахматы Сахалинская областная универсальная научная библиотека 31 марта, 13.00 Мастер-класс «Игра ГО. Японские шахматы» Справки по телефону: 45-25-47.

ВЫСТАВКИ

Выставка "Христианское искусство" Сахалинский областной государственный художественный музей 31 марта - 1 апреля и каждый день, кроме понедельника с 11.00 Сахалинский областной художественный музей один из немногих обладает постоянной экспозицией христианского искусства. В зале представлена коллекция копий древнерусских фресокXI–XVII вв., выполненные преподавателем Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Александром Константиновичем Крыловым и его учениками; иконы и медное литье. Справки по телефону: 72-36-43, 72-37-38.

Сахалинский областной государственный художественный музей 31 марта - 1 апреля и каждый день, кроме понедельника, с 10.00.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Отчетная выставка Союза художников

Союз художников России 31 марта - 1 апреля, и каждый день, кроме понедельника и вторника с 11.00 (до 15 апреля)

На выставке представлено 79 произведений живописи, графики, скульптуры восемнадцати Сахалинских художников. Работы выполнены в различных техниках, индивидуальной творческой манере, характерной для каждого мастера.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 31 марта - 1 апреля и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Музей медведя, ТРК «Сити Молл» 31 марта - 1 апреля и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 31 марта - 1 апреля и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Персональная выставка работ Надежды Белых Бизнес-центр "Сфера" 31 марта На выставке будут представлены не только графика, но и живописные полотна, раскрывающие внутренний мир художника. Вход свободный. Информация по телефонам: 46-84-10, 46-84-00. «Остров Сахалин»: открытый финал Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 31 марта - 1 апреля Приглашают посетить вторую часть постоянной экспозиции музея «Остров Сахалин»: открытый финал. В экспозиции воплощена жизнь великой книги о сахалинской каторге в театральном, музейном и научном пространстве. Посетитель сможет окунуться в атмосферу создания произведений А.П. Чеховым, а в интерактивной зоне дополнить сахалинскую летопись, начатую Чеховым в XIX веке. Выставка "В ожидании лета" Арт-галерея "Сахалин" 31 марта - 1 апреля (до 5 мая) После зимних нескончаемых метелей, от которых мы все уже устали, наши художники делятся с нами своими солнечными работами. Сахалинские пейзажи и цветы, романтические жанровые композиции и абстрактные солнечные холсты. Приходите, отогревайтесь, получайте позитивные эмоции. Участники все те же наши любимые, хорошо известные художники. Степанов Ю. В. - старейший наш заслуженный художник, член Союза Художников России. Кирюхина Н.С. - член Союза Художников России с потрясающими городскими композициями и темой - космос. Метельский Ю.- так же член Союза Художников, представляет солнечные яркие летние работы, Кузьменко В.- союз Художников, интересная цветовая гамма в картине "Пик Чехова". Бянкина Н. Р.- профессиональный художник, директор Художественной галереи представляет морские пейзажи и летний городской пейзаж. Молодые авторы - Потысьева Ольга представляет много летних композиций на любой вкус. Валиева А., Маркелов Ю., Гарбар С., Баронина О., Кузнецова Ж., Проклова Е. и многие другие начинающие авторы. Все картины продаются. В галерее проводятся мастер – классы по живописи, АРТ вечеринки, мастер – классы по батику и полимерной глине. У нас вы сможете интересно и с пользой провести время. Обращаться по адресу : ул. Амурская 4Б. Справки по телефону: 8-962-101-83-68. Мультимедийная выставка "Сахалин. Автобиография" Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин" 31 марта- 1 апреля и каждый день, кроме понедельника до 13 апреля В основе выставки – этапная работа четырех творческих мастерских Сахалинского международного кинофестиваля "Край света": – Старейшая творческая мастерская "Края света" – Мастерская урбанистики "Сделай сам", действующая в Южно-Сахалинске уже четыре года; – Детская анимационная мастерская "Острова" – востребованная жителями Южно-Сахалинска аншлаговая история, набор детей в которую закончился задолго до начала фестиваля; – Мастерская "Кинолаборатория для подростков", в рамках которой летом 2017 года снимали свое кино пятьдесят юных сахалинцев; – Мастерская "Большая история", представляющая на выставке "Музей самого себя", – и отвечающая за частную, личную память в связи с прошлым, настоящим и будущим острова. "Сахалин. Автобиография" - это первый осознанный шаг к появлению новой волны в сахалинской культуре. Выставка является отражением и описанием зарождающихся перемен, роста и развития собственных творческих сил Сахалина. Слоган выставки - "Необыкновенные истории о прошлом, будущем и настоящем". В фокусе внимания авторов - частные истории, которые с помощью различных медиаинструментов рассказывают жители острова про самих себя. Из них складывается непарадный портрет Сахалина, увиденный внимательным и умным взглядом. Выставка "Волшебная шкатулка" Сахалинский областной краеведческий музей 31 марта - 1 апреля и каждый день, кроме понедельника до 15 апреля Каждый посетитель выставки «Волшебная шкатулка» увидит свою экспозицию: женские образы ушедшей эпохи, милые сердцу предметы прошлого поколения или богатейшее культурное наследие нашей страны. Справки по телефону: 72–75–55. Выставка "Искусство и война" Мемориальный комплекс "Победа" 31 марта - 1 апреля (до 4 апреля) Основу экспозиции выставки составляют произведения из собраний областного художественного музея — работы художников И.Холоменюка, И.Титова, Д.Штеренберга, С.Ротницкого и многих других, изобразивших героические страницы огненных военных лет. Из фондов областного краеведческого музея представлены работы Г.Манткавы и П.Погодина, посвященные военной тематике. Справки по телефону 8 (4242) 49-57-17. Выставка "Чайная традиция и современность" Сахалинский областной краеведческий музей 31 марта - 1 апреля и каждый день, кроме понедельника, до 10 июня Чай уже давно стал любимым и привычным напитком во всем мире. Сегодня трудно представить, что в былые времена он являлся предметом роскоши и его преподносили в качестве подарка царственным особам. В разных странах существуют свои традиционные способы употребления чая, но суть чаепития одна и та же; чай дает силу, возможность отдохнуть, поддержать беседу. Наверное, нет на земле такого места, где бы чай сыграл такую важную роль, как в Кяхте. На выставке «Чайная традиция и современность» представлены образцы китайского чая:«Зуй-се», «Мян-зун», «Та-чен», «Пеклинг», «Жемчужный», «Улун», плиточный, кирпичный и др. Увидеть насколько были сложными процедура подготовки чайного листа к продаже, транспортировка чая помогут фотографии Н. А. Чарущина — этнографа, публициста, народника, проживающего в Троицкосавске с 1885 по 1895 год. В экспозиции представлены сопутствующие предметы торговли — предметыдекоративно-прикладного искусства Японии и Китая, а также деревянная скульптура, отражающая жизнь народа: сцены труда и отдыха. Справки по телефону: 72–87–99 (доб. 119), Чен Татьяна Мунгуновна. Выставка "Приносящие счастье в дом: заварные чайники" Сахалинский областной государственный художественный музей 31 марта -1 апреля и каждый день, кроме понедельника, до 3 мая Это первый на Сахалине совместный выставочный проект Государственного музея искусства народов Востока г. Москвы и Сахалинского областного художественного музея. Цель проекта - познакомить сахалинского зрителя с дальневосточным декоративно-прикладным искусством в контексте национальных культур в связи с чайными традициями и их философским и историко-культурным своеобразием. Справки по телефону: 72-36-43, 72-37-38 Выставка "Рафаэль и его время" Сахалинский колледж искусств 31 марта В библиотеке Сахалинского колледжа искусств представлена выставка «Рафаэль и его время», посвященная 545-летию со дня рождения великого художника – одного из ярчайших представителей эпохи Возрождения. На выставке представлены книги о жизни и творчестве Рафаэля, альбомы с репродукциями его картин.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ DJ Baur / Luxury Music / Radio Record Ночной клуб "DUKE" 31 марта, 22.00 (21+) DJ BAUR - успешный Московский DJ и продюсер, музыкальный директор лейбла LUXURY MUSIC (L MUSIC), резидент РАДИО РЕКОРД и ведущий популярных радиошоу RECORD MEGAMIX и RECORD CLUB. Зимние заплывы Музыкальная лаборатория "Трюм" ул. Шлакоблочная, 24/2 31 марта, 7, 14, 21, 28 апреля, 1 мая Музыкальная лаборатория "Трюм" представляет "Зимние заплывы"! 31 марта – "Весенний заплыв" "Sakhalin.Ru", "DreamBox" 7 апреля – "Весенний заплыв" "Sakhalin.Ru", "777Band" 14 апреля – "Весенний заплыв" "Sakhalin.Ru", "Man in Black" 28 апреля – "Весенний заплыв" "Sakhalin.Ru", "BeatSound" 1 мая – "Весенний ЗАПЛЫВ" "Sakhalin.Ru", "777Band" People Of People: DJ Stan Williams | NY House of People пр. Мира, 456 30-31 марта, 23.00 (21+) 30-31 марта Вы приглашены на эксклюзивный сет от ветерана клубной музыки, который уже более 20 лет несет в массы музыкальные новинки в различных формах - DJ Stan Williams! Вас ждут две потрясающие танцевальные ночи под управлением этого зажигательного ДиДжея! Вход бесплатный для всех в честь открытия клуба!