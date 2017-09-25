Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 30 сентября - 1 октября

О том, как провести выходные с максимальной пользой для души и тела читайте в обзоре АСТВ.РУ.

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

Сахалинский Театр Кукол 30 сентября - 1 октября, 18.00 Трансильвания: народ в страхе, Дракула скучает. Ему хочется чего-то нового… свежего, если угодно. Викторианская Англия манит главного героя! Но «Дракула» не призван «напугать до смерти». Вечная история об одном из самых известных графов создана в жанре мистического мюзикла, стильном и с хорошим чувством юмора! Спектакль "Вода" Сахалинский Театр Кукол 30 сентября - 1 октября, 10.00, 12.00 (1+) «Вода» играется почти без слов, на эмоциях, образах и тактильных ощущениях. Это рассказ о морях, кораблях и океанских жителях. Главный герой – вода, но дети и родители не просто зрители, они участники всех событий. В спектакле запросто можно попасть под проливной дождь, прогуляться по горам и найти сокровища! Спектакль "Гуси-лебеди" Сахалинский Театр Кукол 30 сентября - 11.00, 13.00, 15.00 1 октября, 11.00, 13.00 (2+) Интерактивная сказка, в которой с удовольствием примут участие зрители — они отправятся с главной героиней на поиски маленького Иванушки, украденного гусями-лебедями Бабы- Яги, и по пути встретятся с чудесной печкой, угощающей всех свежим хлебом, с волшебной яблоней, дарящей спелые сочные яблоки и с молочной речкой, которая напоит сказочно вкусным молоком.

СОБЫТИЯ Танцевальные выходные Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина 1 октября, 13.00. Каждое воскресенье на сцене механических аттракционов в парке им. Гагарина будут танцы. А именно танцевальные джемы, показательные выступления тренеров и бесплатные, абсолютно бесплатные мастер-классы для всех пришедших по стилям: vogue, hiphop, popping, house. Телефон для справок: 40-23-33. Квартет "MoscowBoys" Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова 30 сентября, 18.00 В Южно-Сахалинск приедет восхитительный квартет виртуозов из Москвы. Четверка музыкантов — Алексей Завгородный и Павел Цветков (скрипки), Андрей Чапоров (альт) и Григорий Горячев (виолончель) — уведут зрителей в свой мир, с которым не захочется прощаться. «MoscowBoys» — классический струнный квартет, ставящий устойчивые представления о классике под большой вопрос. Почему обязательно нужно играть музыку, чинно усевшись на стуле? Почему в одной композиции не может встретиться Чайковский с Тимберлейком? Если так, как они, владеть инструментом, хореографией, акробатикой, мастерством пантомимы, актерской игрой, то «невозможное возможно» Мастер-класс "Цветочные чудеса" Сахалинский зооботанический парк 30 сентября, 14.00 Панно и портреты с использованием сухих цветов, листьев. Декорирующие элементы: ленты, бусины и нитки. Работа с кистью, клеем, природным материалом. День туризма СТК "Горный воздух" 30 сентября, 14.00 30 сентября все желающие смогут отпраздновать Всемирный день туризма на "Горном воздухе". Главным в развлекательной программе станет конкурс туристской песни под гитару. Принять в нем участие смогут все желающие. Для них 30 сентября с 13 до 17 часов будет организован бесплатный подъем на канатной дороге. "Билетом" здесь станет верный спутник любого туриста и барда — гитара. Победителей конкурса наградят в четырех номинациях: "Лучший вокал", "Звени, струна" (лучшее исполнение на гитаре), "Островной аккорд" (песня о Сахалине) и "Котелок" (лучшая туристская песня). Программа стартует в 14 часов. Для гостей откроются "школа путешественника", фотозона, прокат велосипедов и квадроциклов, их бесплатно накормят походной кашей и напоят чаем. Регистрация на песенный конкурс состоится на месте проведения (средняя площадка комплекса) с 13.30 до 14.30. Сельскохозяйственная ярмарка Золотая осень Сахалина – 2017 Площадь Победы 30 сентября - 1 октября, 09.00 В последний день сентября и первый – октября в Южно-Сахалинске пройдет традиционная областная сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень Сахалина – 2017». Она состоится на площади Победы. 30 сентября ярмарка будет работать с 9 до 16 часов, 1 октября – с 9 до 15 часов. Семейный досуг Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин" 30 сентября, 11.00, 12.00, 14.00, 16.00 В субботу в музее пройдут мастер-классы по изготовлению объемного дерева из бумаги, сувенирной вазочки и декоративного цветка. Так же гости смогут принять участие в поисковой программе по постоянной экспозиции. Расписание мероприятий: 11.00 - Музейное путешествие "По следам Чехова". Поисковая программа по постоянной экспозиции музея. Участников познакомят с выставкой "Человек и Сахалин глазами Антона Чехова", а также предложат ответить на вопросы и выполнить задания с помощью путеводителя (7+) 12.00 - "Я познаю природу". Мастер?класс по изготовлению объемного дерева из бумаги (7+) 14.00 - "Макаронная фабрика". Мастер- класс по изготовлению сувенирной вазочки с использованием макаронных изделий (12+) 16.00 - "Лови уходящее лето…" Мастер?класс, на котором научат делать цветок в технике джутовая филигрань (12+) Запись по телефону: 43–65–09. Мастер-классы "Фактуры" Школа для современных девушек и женщин "Фактура" Адрес: ул. Ленина 321\1, 4 этаж 30 сентября - 1 октября 30 сентября Мастер-класс по шитью "Свитшот" - 10.00-15.00 Мастер-класс по шитью "Блуза шелковая/трикотажная с запахом" - 16.00-21.00 01 октября Завтрак со стилистом - 11.00-13.00 Мастер-класс "Рисунок акрилом на холсте в стиле Pop-art" -13.00-16.00 Мастер-класс "Кружевное белье" - 16.00-21.00 Справки по телефону: 8-984-180-30-07. Клуб любителей акварели Сахалинский Музей Медведя ТРК "Сити Молл" 30 сентября, 13.00 1 октября, 18.00 Творческая мастерская Сахалинского Музея Медведя приглашает любителей акварельной живописи на занятия. Научиться рисовать акварелью смогут взрослые и дети любого возраста. Даже если вы не имеете опыта, наш педагог поможет вам освоить акварельную технику. Каждую субботу мастер-класс "Пишем с натуры", начало в 13:00. Каждое воскресение мастер-класс даёт художник-акварелист, обладатель международных наград - Новосёлова Екатерина, начало в 18.00. Предварительная запись: 260-597, 22-72-83. Русское народное искусство Сахалинский Музей Медведя ТРК "Сити Молл" 23-24 сентября, 11.00, 12.30 Творческая мастерская Сахалинского музея Медведя приглашает окунуться в русское народное искусство. - традиционная русская роспись - народное декоративное искусство - традиционная глиняная игрушка Предварительная запись: 260-597, (4242) 22-72-83. Музейный кинозал Сахалинский областной художественный музей 30 сентября , 11.00, 12.00, 14.00, 15.00 Каждую субботу посетители музея смогут посмотреть видео-фильмы из фонда "Русский музей: виртуальный филиал" и из медиатеки Сахалинского областного художественного музея. Расписание сеансов "Музейного кинозала" на 30 сентября: 11.00 - Санкт-Петербург. Вымышленный и реальный. 12.00 - Неизвестный главный герой. 14.00 - Творчество А.П. Рябушкина. От мотива к картине 15.00 - Павел Филонов ("Очевидец незримого") Просмотр для посетителей музея бесплатный. Кинофестиваль «Немое кино. Живая музыка» ККЗ "Октябрь" 1, 8, 15, 22 октября и 3 ноября В рамках фестиваля легендарным немым картинам будет дана вторая жизнь при непосредственном участии сахалинских и московских музыкантов. Зрители столкнутся не с простым кинопросмотром, на их глазах будет создано принципиально новое аудио-визуальное произведение искусства. Талант гениев кино начала XX века будет подзвучен новыми мелодиями и неожиданными аранжировками от лучших сахалинских музыкантов и легендарной рок-группы «Ва-банкъ», которые выступят на сцене ККЗ «Октябрь» во время просмотра кинолент. В программе фестиваля пять картин, представляющих немой период кинематографа пяти стран – лидеров кинопроизводства первой половины XX века. Расписание киноконцертов: 1 октября, 17.00 – Огни большого города (Чарльз. Чаплин, 1931, США, 0+) – озвучивает квартет Александра Гимро (баян, балалайка, домра, бас-балалайка). 8 октября, 17:00 – Бабы рязанские (Ольга Преображенская, Иван Правов, 1927, СССР, 0+) – озвучивает Владимир Киндинов (клавиши). 15 октября, 17:00 – Принцесса устриц (Эрнст Любич, 1919, Германия, 12+) – озвучивает Сергей Вербицкий (клавиши). 22 октября, 17:00 – Жилец. История Лондонского Тумана (Альфред Хичкок, 1927, Великобритания, 12+) – озвучивает Антон «Скарж» (электронная музыка). 3 ноября, 19:00 – Тюсингура: Правдивая история (Сёдзо Макино, 1928, Япония, 12+) – озвучивает группа «Ва-банкъ» (Москва). Мастер-класс по живописи мастихином Творческое объединение "Мыс Великан" пр. Мира, 424а, 2-эт., оф.5. 30 сентября, 13.00. Творческое объединение "Мыс Великан" приглашает всех попробовать себя в живописи мастихином масляными красками. К участию приглашаются как начинающие люди, без каких либо художественных навыков, так и люди уже имеющие опыт работы с масляными красками. Вы научитесь, как с помощью мастихина реализовать свои творческие порывы в живописи. Мастихин — это лопатка из тонкой стали. Он позволяет выразить всю силу звучания той или иной краски, наиболее полно раскрыть цвета и их сочетания. С его помощью можно создать красивую и сложную фактуру краски на поверхности картины, он даёт большие возможности для импровизации в ходе творческой работы. В технике живопись мастихином картины получаются очень выразительными, эмоциональными. С мастер-класса вы уйдете с готовой картиной и с гордостью за себя. Запись по телефону 8-914-760-91-08. Мастер-класс по портретной живописи Творческое объединение "Мыс Великан" пр. Мира, 424а, 2-эт., оф.5. 1, 8, 15, 22, 29 октября, 11.00. Художник Бянкина Наталья Ростиславовна - директор арт галереи "Сахалин" объявляет набор в группу, желающих научиться рисовать портреты. Телефон для справок: 8-962-101-83-68. Наш квартирник Пространство "Море" 1 октября, 18.00 Приглашаем всех на вечер в домашней обстановке. Вас ждут: - песни под гитару - настольные игры - приставка "Денди" с играми из детства - просмотр фильма "Звёздная пыль" - фотозона с советским ковром и фотоотчёт от Sakhalin Geometria - вкуснейший какао с зефирками - уютная,тёплая атмосфера и много замечательных людей! Приходи,и гитару приноси! Ждём тебя!!! Телефоны для справок: 44-55-63, 61-73-74. Мастер-классы в коворкинге "Море" Коворкинг "Море" 30 сентября, 12.00, 17.00 30 сентября, с 12.00 - 18.00 - мастер-класс "Интерьерная кукла". Имея в своем арсенале подробные уроки от опытного мастера быстро и легко Вы сможете сшить эксклюзивное дополнение к своему интерьеру. Украшение интерьера - прекрасное хобби, способ самовыражения, в котором может проявить себя каждый. 30 сентября в 17.00-19.00 - Мастер-класс по леттерингу. Вас научат не просто красиво писать и выводить каждую букву,а именно рисовать целую композицию из текста и создавать свой неповторимый стиль символов,ведь леттеринг направлен на раскрытие в вас творческих способностей.Каждый участник в итоге получит визитку собственного дизайна. Запись по телефону: 55-67-89. Мастер-класс по изготовлению поздравительной открытки Детский клуб "Киндер Пати" 1 октября, 11.00 (7+) Мастер-класс по изготовлению поздравительной открытки "С Днем учителя" в технике скрапбукинг. Справки и предварительная запись по телефонам: 26-00-09, 25-18-49. Деревенский дворик Сахалинский зооботанический парк 30 сентября - 1 октября, с 11.00-13.00 и с 14.00-16.00 Обитатели «Деревенского дворика» ждут вас в гости! Мастер-класс "Шоколадоварение " Сахалинский Музей Медведя ТРК "Сити Молл", 5 этаж 30 сентября - 1 октября, с 11.00 до 31 декабря Создайте шоколадку своими руками. Приходите и взрослые, и дети на наш мастер класс! Подробнее по телефонам: 260-597, 22-72-83. Мастер-класс гончарного дела Сахалинский Музей Медведя Сити-молл, 5 этаж 30 сентября - 1 октября и каждую субботу и воскресенье с 11.00 до 31 декабря (0+) Сахалинский Музей Медведя приглашает всех желающих прикоснуться к древнему ремеслу. Необходима предварительная запись по телефону: 260-597.

СПОРТ

Клуб любителей бега

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

Чемпионат и Первенство Сахалинской области по ездовому спорту Окрестности села Тамбовское 1 октября, 09.00 Всероссийский день ходьбы Лыжероллерная трасса 30 сентября, 12.00 30 сентября в стране отметят Всероссийский день ходьбы. Жители островного региона смогут присоединиться и принять участие в празднике спорта и здоровья. Организатором мероприятия выступает Олимпийский комитет России. Основная цель Всероссийского дня ходьбы – популяризация ходьбы, как наиболее естественного и доступного вида физической культуры и здорового образа жизни. - В Южно-Сахалинске праздник спорта и здорового образа жизни состоится на лыжероллерной трассе. Начало в 12:00 часов. Здесь нет ограничений по возрасту, полу и уровню физической подготовки. Участники смогут пройтись обычным шагом или скандинавской ходьбой. Протяженность трассы составит около 3 км, - сообщают в пресс-службе министерства спорта. Чтобы стать участником Всероссийского дня ходьбы – 2017 нужно заранее пройти регистрацию на сайте ОлимпийскаяСтрана.РФ. найти город Южно-Сахалинск и подать заявку. Если такой возможности нет, то номера участников можно получить перед стартом. Каждый участник получит диплом. Первенство и Региональный турнир "Золотая осень-2017" СДЮСШОР по греко-римской борьбе ул. Горького, 7/1 30 сентября, 12.00 30 сентября в школе по греко-римской борьбе состоится первенство и региональный турнир «Золотая осень – 2017». Планируется, что в соревнованиях примут участие около 120 спортсменов из Охи, Ноглик, Анивы, Невельска, Корсакова и Южно-Сахалинска в возрасте 14-15 лет. Соревнования начнутся в 10.00. Торжественное открытие запланировано на 12.00. Сахалинцев приглашают понаблюдать за захватывающими поединками. Вход свободный. Хоккей Дворец спорта "Кристалл" 1 октября, 17.00, 19.00 1 и 2 октября островитяне встретятся с клубом из Южной Кореи "Хай 1".

Скандинавская ходьба СДЮСШОР зимних видов спорта (ул. Венская, д. 5) Телефон для справок: 73-45-74. В школе зимних видов спорта этим летом продолжает работу социальный проект «скандинавская ходьба». Ежедневно, все желающие, могут взять палки и заняться ходьбой. Прокат работает с 9.00 до 21.00

ВЫСТАВКИ

Выставка "Осенняя палитра Южно-Сахалинска" Сахалинский областной государственный художественный музей 30 сентября Выставочный проект представит более 20 композиций икебаны, выполненных из осенних природных материалов, собранных в окрестностях Южно-Сахалинска. Авторы работ - признанный мастер икебаны Александра Кудряшова и ее ученики. В рамках открытия выставки пройдет вручение «Дипломов учителя» выпускникам полного курса обучения по программе «Икебана Согецу». Подробную информацию можно узнать по телефону: 72-36-43. Выставка "Портрет ушедшей эпохи" Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 30 сентября - 1 октября и каждый день, кроме понедельника, до 22 октября На выставке «Портрет ушедшей эпохи» представлены 47 чёрно-белых фотографий 60–80-х годов XX века, отражающие трудовую, культурную и бытовую жизнь советских граждан.

Сахалинский областной государственный художественный музей 30 сентября - 1 октября и каждый день, кроме понедельника с 10.00.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Музей медведя, ТРК «Сити Молл»

30 сентября - 1 октября и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 30 сентября - 1 октября и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Музей медведя, ТРК «Сити Молл» 30 сентября - 1 октября и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 30 сентября - 1 октября и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Выставка "Послевоенный Сахалин: образование. культура" Сахалинский областной государственный художественный музей 30 сентября - 1 октября и каждый день, кроме понедельника с 10.00, до 29 октября. На выставке представлены документы, фотографии из фондов Государственного исторического архива Сахалинской области; произведения изобразительного искусства из фондов Сахалинского областного художественного музея (Г.М. Манткавы, Н.Л. Генина, В.А. Риделя, Н.И. Степановой), посвященные жизни Сахалина в послевоенные годы (1950-1960-е гг.); а так же работы из фондов Сахалинского областного краеведческого музея, Поронайского краеведческого музея и из личных архивов Лины Александровны Аверичевой, Марины Гивичны Манткавы, жителей Южно-Сахалинска и о. Хоккайдо. Подробную информацию можно узнать по телефонам: 72-18-26, 72-36-43. Выставка "Море глазами взрослых и детей" Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 30 сентября - 1 октября и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 10.00 до 22 октября. Выставка «Море глазами взрослых и детей» – собрание работ художников разных возрастов из фондов Сахалинского областного художественного музея, Сахалинского областного научно-методического центра по образованию в сфере культуры и искусства и частных коллекций. Гости увидят работы членов союза художников Сергея Васенкина, Натальи Ковалевской и Виктора Ковалевского, курильских художниц Марины Кораблёвой и Ирины Фёдоровой, а также детские рисунки. Выставка показывает, насколько по-разному видят и изображают море люди разных возрастов. В музее «Остров Сахалин» будут представлены 13 полотен профессиональных художников и 10 детских работ. Выставка "Рыбы дальневосточных морей" Сахалинский областной краеведческий музей 30 сентября - 1 октября и каждый день, кроме понедельника до 8 октября, 11.00 Необычайно удивителен и прекрасен мир вод, омывающих Сахалин и Курильские острова. Разнообразные видов рыб и моллюсков, растений и животных — все это природное богатство Сахалинской области. Вы сможете погрузиться в мир представителей фауны, которые обитают в водах, омывающих острова Сахалинской области. Представленная коллекция из фондов Сахалинского областного краеведческого музея. Справки по телефону: 72–75–55. Выставка "Дорогами Маньчжурии" Сахалинский областной краеведческий музей 30 сентября, 11.00 На выставке представлены 48 рисунков военных лет Бориса Трофимовича Горлача — известного скульптора, члена Союза художников СССР, участника Великой Отечественной войны и войны с милитаристской Японией, ветерана труда. В августе 1945 года Б. Т. Горлач прошёл тяжкий боевой путь через Амур, Малый Хинган и затопленные равнины Маньчжурии. В перерывах между боями он рисовал на трофейной японской бумаге карандашом, пером и тушью товарищей по оружию, жителей освобождённых маньчжурских деревень, китайских детей, японских военнопленных. Серия графических рисунков Бориса Трофимовича Горлача — документальные свидетельствасолдата-освободителя, прошедшего дорогами войны. Справки по телефону: 72–75–55. Выставка сувенирных слонов Сахалинский Музей Медведя 30 сентября - 1 октября и каждый день, кроме понедельника и вторника до 22 октября, с 12.00 Свою коллекцию предоставила Троегубова Надежда Викторовна — живописец, дизайнер. В музее представлены слоны из сандалового дерева, янтаря, природных минералов. Выставка шаржей Арт-галерея "Сахалин" 30 сентября - 1 октября и каждый день, кроме понедельника, до 30 октября Эта выставка – своеобразный отчет работы художников создававших хорошее настроение участникам Восточно-Экономического форума. Проходившего с 5 по 9 сентября во Владивостоке на острове Русском. Сахалинскую область представлял павильон в виде рыбы, которая демонстрировала чудеса развития нашего острова и технологии. Кроме входа в павильон можно было увидеть еще одну дверь с надписью "Добро пожаловать на Сахалин". Открывая дверь, гости форума попадали в Южно-Сахалинск. Использовался телемост, прямое включение ТВ. Одна камера находилась возле Краеведческого музея, где наша экскурсовод знакомила с Сахалинским музеем. И если еще раз открыть дверь, то происходило переключение на площадь Победы, где находились художники шаржисты. Рисовали и передавали готовые шаржи через сканер. Рисовали на Сахалине, получали тут же готовый шарж во Владивостоке. Выставка "Сахалин и Сахалинцы" Бизнес-центр "Сфера" 30 сентября - 1 октября, до 21 октября Выставка приурочена к 70-ти летию Сахалинской области. Авторы работ: Кройт-Полежаева Надежда Александровна, Никифорова Елена Аркадьевна, Чуев Константин Анатольевич, Завалишина Екатерина Александровна, Маркелов Юрий Константинович. Вход свободный. Выставка "Колодозеро" Выставочный зал Храма Рождества Христова (площадь Победы) 30 сентября -1 октября, до 13 октября Южно-Сахалинская и Курильская епархия приглашает островитян на выставку документальной фотографии Алексея Мякишева "Колодозеро". Выставка "Колодозеро" — это своего рода визуальное исследование жизни в российской глубинке. В конце 1990-х годов, сбежав от городского шума и суеты, эти места открыли для себя трое друзей из Москвы. Они стали приезжать снова и снова с женами и детьми. Скоро они сменили бешеный ритм города на размеренный уклад жизни в карельской деревне. Так появилась колодозерская община, где в 2003 году на частные пожертвования был восстановлен храм Рождества Пресвятой Богородицы, разрушенный в советский период. Отец Аркадий, один из тех трех друзей-москвичей, сейчас настоятель этого храма, и именно он и местные жители являются главными героями проекта Алексея Мякишева. «Остров Сахалин»: открытый финал Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 30 сентября - 1 октября и каждый день, кроме понедельника и вторника Приглашают посетить вторую часть постоянной экспозиции музея «Остров Сахалин»: открытый финал. В экспозиции воплощена жизнь великой книги о сахалинской каторге в театральном, музейном и научном пространстве. Посетитель сможет окунуться в атмосферу создания произведений А.П. Чеховым, а в интерактивной зоне дополнить сахалинскую летопись, начатую Чеховым в XIX веке.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ EVOLUTIONDUKE/ РЕТРО – ДИСКОТЕКА Ночной клуб "DUKE"

30 сентября, 22.00 (21+) Уже целую эпоху мы работаем для Вас! И останавливаться не собираемся! Развиваемся вместе с Вами! Каждую ночь самые жаркие танцы, самые лучшие хиты, самая яркая атмосфера, только новые знакомства и только позитивное настроение! DJ Pasha Lee Клуб Loona 29-30 сентября (21+) Две ночи безудержного веселья и счастья, где царит атмосфера добра и танцевального позитива в стиле Black Cupro! 29 и 30 сентября на сцене Главного Танцпола Острова человек, обладающий бешенной энергетикой и музыкальной харизмой, наш вечный любимчик- единственный и неповторимый маэстро DJ Pasha Lee. Стало интересно? Звони 272-050. Радиоволна Арт-бар "Нон-Стоп" 29-30 сентября, 21.00 Традиционная танцевальная вечеринка в баре "Нон-Стоп" по все той же традиции проходит непринужденно, крайне весело и эмоционально! Приходите, убедитесь! Ретроспектива Арт-бар "Нон-Стоп" 1, 8, 15, 22. 29 октября, 21.00 Каждое воскресенье в баре "Нон-Стоп" звучат хиты минувших лет, ретроспективная музыка прошлого и полюбившаяся музыка настоящего. Услышав любимые мелодии, можно окунуться в недалёкое прошлое и вспомнить времена, когда всё было по-другому. Другая мода, музыка, и сама жизнь! Ретро для каждого из нас - что-то свое, родное. И каждое воскресенье для гостей бара звучит не только шикарные мелодичные песни 80-90-00 годов, но и совсем свежие хиты!