Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 30 сентября - 1 октября

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!
Сахалинский Театр Кукол
30 сентября - 1 октября, 18.00
Трансильвания: народ в страхе, Дракула скучает. Ему хочется чего-то нового… свежего, если угодно. Викторианская Англия манит главного героя! Но «Дракула» не призван «напугать до смерти». Вечная история об одном из самых известных графов создана в жанре мистического мюзикла, стильном и с хорошим чувством юмора!
Спектакль "Вода"
Сахалинский Театр Кукол
30 сентября - 1 октября, 10.00, 12.00 (1+)
«Вода» играется почти без слов, на эмоциях, образах и тактильных ощущениях. Это рассказ о морях, кораблях и океанских жителях. Главный герой – вода, но дети и родители не просто зрители, они участники всех событий. В спектакле запросто можно попасть под проливной дождь, прогуляться по горам и найти сокровища!
Интерактивная сказка, в которой с удовольствием примут участие зрители — они отправятся с главной героиней на поиски маленького Иванушки, украденного гусями-лебедями Бабы- Яги, и по пути встретятся с чудесной печкой, угощающей всех свежим хлебом, с волшебной яблоней, дарящей спелые сочные яблоки и с молочной речкой, которая напоит сказочно вкусным молоком.
СОБЫТИЯ
Танцевальные выходные
Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина
1 октября, 13.00.
Каждое воскресенье на сцене механических аттракционов в парке им. Гагарина будут танцы. А именно танцевальные джемы, показательные выступления тренеров и бесплатные, абсолютно бесплатные мастер-классы для всех пришедших по стилям: vogue, hiphop, popping, house.
Телефон для справок: 40-23-33.
Квартет "MoscowBoys"
Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова
В Южно-Сахалинск приедет восхитительный квартет виртуозов из Москвы. Четверка музыкантов — Алексей Завгородный и Павел Цветков (скрипки), Андрей Чапоров (альт) и Григорий Горячев (виолончель) — уведут зрителей в свой мир, с которым не захочется прощаться.
«MoscowBoys» — классический струнный квартет, ставящий устойчивые представления о классике под большой вопрос. Почему обязательно нужно играть музыку, чинно усевшись на стуле? Почему в одной композиции не может встретиться Чайковский с Тимберлейком? Если так, как они, владеть инструментом, хореографией, акробатикой, мастерством пантомимы, актерской игрой, то «невозможное возможно»
Мастер-класс "Цветочные чудеса"
Сахалинский зооботанический парк
30 сентября, 14.00
Панно и портреты с использованием сухих цветов, листьев. Декорирующие элементы: ленты, бусины и нитки. Работа с кистью, клеем, природным материалом.
День туризма
СТК "Горный воздух"
30 сентября, 14.00
30 сентября все желающие смогут отпраздновать Всемирный день туризма на "Горном воздухе". Главным в развлекательной программе станет конкурс туристской песни под гитару. Принять в нем участие смогут все желающие. Для них 30 сентября с 13 до 17 часов будет организован бесплатный подъем на канатной дороге. "Билетом" здесь станет верный спутник любого туриста и барда — гитара.
Победителей конкурса наградят в четырех номинациях: "Лучший вокал", "Звени, струна" (лучшее исполнение на гитаре), "Островной аккорд" (песня о Сахалине) и "Котелок" (лучшая туристская песня).
Программа стартует в 14 часов. Для гостей откроются "школа путешественника", фотозона, прокат велосипедов и квадроциклов, их бесплатно накормят походной кашей и напоят чаем.
Регистрация на песенный конкурс состоится на месте проведения (средняя площадка комплекса) с 13.30 до 14.30.
Сельскохозяйственная ярмарка Золотая осень Сахалина – 2017
Площадь Победы
30 сентября - 1 октября, 09.00
В последний день сентября и первый – октября в Южно-Сахалинске пройдет традиционная областная сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень Сахалина – 2017». Она состоится на площади Победы. 30 сентября ярмарка будет работать с 9 до 16 часов, 1 октября – с 9 до 15 часов.
Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин"
30 сентября, 11.00, 12.00, 14.00, 16.00
В субботу в музее пройдут мастер-классы по изготовлению объемного дерева из бумаги, сувенирной вазочки и декоративного цветка. Так же гости смогут принять участие в поисковой программе по постоянной экспозиции.
Расписание мероприятий:
11.00 - Музейное путешествие "По следам Чехова". Поисковая программа по постоянной экспозиции музея. Участников познакомят с выставкой "Человек и Сахалин глазами Антона Чехова", а также предложат ответить на вопросы и выполнить задания с помощью путеводителя (7+)
12.00 - "Я познаю природу". Мастер?класс по изготовлению объемного дерева из бумаги (7+)
14.00 - "Макаронная фабрика". Мастер- класс по изготовлению сувенирной вазочки с использованием макаронных изделий (12+)
16.00 - "Лови уходящее лето…" Мастер?класс, на котором научат делать цветок в технике джутовая филигрань (12+)
Запись по телефону: 43–65–09.
Школа для современных девушек и женщин "Фактура"
Адрес: ул. Ленина 321\1, 4 этаж
30 сентября - 1 октября
30 сентября
Мастер-класс по шитью "Свитшот" - 10.00-15.00
Мастер-класс по шитью "Блуза шелковая/трикотажная с запахом" - 16.00-21.00
01 октября
Завтрак со стилистом - 11.00-13.00
Мастер-класс "Рисунок акрилом на холсте в стиле Pop-art" -13.00-16.00
Мастер-класс "Кружевное белье" - 16.00-21.00
Справки по телефону: 8-984-180-30-07.
Сахалинский Музей Медведя
ТРК "Сити Молл"
30 сентября, 13.00
1 октября, 18.00
Творческая мастерская Сахалинского Музея Медведя приглашает любителей акварельной живописи на занятия.
Научиться рисовать акварелью смогут взрослые и дети любого возраста. Даже если вы не имеете опыта, наш педагог поможет вам освоить акварельную технику.
Каждую субботу мастер-класс "Пишем с натуры", начало в 13:00.
Каждое воскресение мастер-класс даёт художник-акварелист, обладатель международных наград - Новосёлова Екатерина, начало в 18.00.
Предварительная запись: 260-597, 22-72-83.
Сахалинский Музей Медведя
ТРК "Сити Молл"
23-24 сентября, 11.00, 12.30
Творческая мастерская Сахалинского музея Медведя приглашает окунуться в русское народное искусство.
- традиционная русская роспись
- народное декоративное искусство
- традиционная глиняная игрушка
Предварительная запись: 260-597, (4242) 22-72-83.
Музейный кинозал
Сахалинский областной художественный музей
30 сентября , 11.00, 12.00, 14.00, 15.00
Каждую субботу посетители музея смогут посмотреть видео-фильмы из фонда "Русский музей: виртуальный филиал" и из медиатеки Сахалинского областного художественного музея.
Расписание сеансов "Музейного кинозала" на 30 сентября:
11.00 - Санкт-Петербург. Вымышленный и реальный.
12.00 - Неизвестный главный герой.
14.00 - Творчество А.П. Рябушкина. От мотива к картине
15.00 - Павел Филонов ("Очевидец незримого")
Просмотр для посетителей музея бесплатный.
Кинофестиваль «Немое кино. Живая музыка»
ККЗ "Октябрь"
1, 8, 15, 22 октября и 3 ноября
В рамках фестиваля легендарным немым картинам будет дана вторая жизнь при непосредственном участии сахалинских и московских музыкантов.
Зрители столкнутся не с простым кинопросмотром, на их глазах будет создано принципиально новое аудио-визуальное произведение искусства. Талант гениев кино начала XX века будет подзвучен новыми мелодиями и неожиданными аранжировками от лучших сахалинских музыкантов и легендарной рок-группы «Ва-банкъ», которые выступят на сцене ККЗ «Октябрь» во время просмотра кинолент.
В программе фестиваля пять картин, представляющих немой период кинематографа пяти стран – лидеров кинопроизводства первой половины XX века.
Расписание киноконцертов:
1 октября, 17.00 – Огни большого города (Чарльз. Чаплин, 1931, США, 0+) – озвучивает квартет Александра Гимро (баян, балалайка, домра, бас-балалайка).
8 октября, 17:00 – Бабы рязанские (Ольга Преображенская, Иван Правов, 1927, СССР, 0+) – озвучивает Владимир Киндинов (клавиши).
15 октября, 17:00 – Принцесса устриц (Эрнст Любич, 1919, Германия, 12+) – озвучивает Сергей Вербицкий (клавиши).
22 октября, 17:00 – Жилец. История Лондонского Тумана (Альфред Хичкок, 1927, Великобритания, 12+) – озвучивает Антон «Скарж» (электронная музыка).
3 ноября, 19:00 – Тюсингура: Правдивая история (Сёдзо Макино, 1928, Япония, 12+) – озвучивает группа «Ва-банкъ» (Москва).
Мастер-класс по живописи мастихином
Творческое объединение "Мыс Великан"
пр. Мира, 424а, 2-эт., оф.5.
30 сентября, 13.00.
Творческое объединение "Мыс Великан" приглашает всех попробовать себя в живописи мастихином масляными красками.
К участию приглашаются как начинающие люди, без каких либо художественных навыков, так и люди уже имеющие опыт работы с масляными красками.
Вы научитесь, как с помощью мастихина реализовать свои творческие порывы в живописи. Мастихин — это лопатка из тонкой стали. Он позволяет выразить всю силу звучания той или иной краски, наиболее полно раскрыть цвета и их сочетания. С его помощью можно создать красивую и сложную фактуру краски на поверхности картины, он даёт большие возможности для импровизации в ходе творческой работы.
В технике живопись мастихином картины получаются очень выразительными, эмоциональными. С мастер-класса вы уйдете с готовой картиной и с гордостью за себя.
Запись по телефону 8-914-760-91-08.
Мастер-класс по портретной живописи
Творческое объединение "Мыс Великан"
пр. Мира, 424а, 2-эт., оф.5.
1, 8, 15, 22, 29 октября, 11.00.
Художник Бянкина Наталья Ростиславовна - директор арт галереи "Сахалин" объявляет набор в группу, желающих научиться рисовать портреты.
Телефон для справок: 8-962-101-83-68.
Наш квартирник
Пространство "Море"
1 октября, 18.00
Приглашаем всех на вечер в домашней обстановке.
Вас ждут:
- песни под гитару
- настольные игры
- приставка "Денди" с играми из детства
- просмотр фильма "Звёздная пыль"
- фотозона с советским ковром и фотоотчёт от Sakhalin Geometria
- вкуснейший какао с зефирками
- уютная,тёплая атмосфера и много замечательных людей!
Приходи,и гитару приноси! Ждём тебя!!!
Телефоны для справок: 44-55-63, 61-73-74.
Мастер-классы в коворкинге "Море"
Коворкинг "Море"
30 сентября, 12.00, 17.00
30 сентября, с 12.00 - 18.00 - мастер-класс "Интерьерная кукла".
Имея в своем арсенале подробные уроки от опытного мастера быстро и легко Вы сможете сшить эксклюзивное дополнение к своему интерьеру. Украшение интерьера - прекрасное хобби, способ самовыражения, в котором может проявить себя каждый.
30 сентября в 17.00-19.00 - Мастер-класс по леттерингу.
Вас научат не просто красиво писать и выводить каждую букву,а именно рисовать целую композицию из текста и создавать свой неповторимый стиль символов,ведь леттеринг направлен на раскрытие в вас творческих способностей.Каждый участник в итоге получит визитку собственного дизайна.
Запись по телефону: 55-67-89.
Мастер-класс по изготовлению поздравительной открытки
Детский клуб "Киндер Пати"
Мастер-класс по изготовлению поздравительной открытки "С Днем учителя" в технике скрапбукинг.
Справки и предварительная запись по телефонам: 26-00-09, 25-18-49.
Сахалинский зооботанический парк
30 сентября - 1 октября, с 11.00-13.00 и с 14.00-16.00
Обитатели «Деревенского дворика» ждут вас в гости!
Сахалинский Музей Медведя
ТРК "Сити Молл", 5 этаж
30 сентября - 1 октября, с 11.00 до 31 декабря
Создайте шоколадку своими руками. Приходите и взрослые, и дети на наш мастер класс!
Подробнее по телефонам: 260-597, 22-72-83.
Сахалинский Музей Медведя
Сити-молл, 5 этаж
30 сентября - 1 октября и каждую субботу и воскресенье с 11.00 до 31 декабря (0+)
Сахалинский Музей Медведя приглашает всех желающих прикоснуться к древнему ремеслу. Необходима предварительная запись по телефону: 260-597.
Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».
Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.
Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.
Чемпионат и Первенство Сахалинской области по ездовому спорту
Окрестности села Тамбовское
Всероссийский день ходьбы
Лыжероллерная трасса
30 сентября, 12.00
30 сентября в стране отметят Всероссийский день ходьбы. Жители островного региона смогут присоединиться и принять участие в празднике спорта и здоровья. Организатором мероприятия выступает Олимпийский комитет России.
Основная цель Всероссийского дня ходьбы – популяризация ходьбы, как наиболее естественного и доступного вида физической культуры и здорового образа жизни.
- В Южно-Сахалинске праздник спорта и здорового образа жизни состоится на лыжероллерной трассе. Начало в 12:00 часов. Здесь нет ограничений по возрасту, полу и уровню физической подготовки. Участники смогут пройтись обычным шагом или скандинавской ходьбой. Протяженность трассы составит около 3 км, - сообщают в пресс-службе министерства спорта.
Чтобы стать участником Всероссийского дня ходьбы – 2017 нужно заранее пройти регистрацию на сайте ОлимпийскаяСтрана.РФ. найти город Южно-Сахалинск и подать заявку. Если такой возможности нет, то номера участников можно получить перед стартом. Каждый участник получит диплом.
Первенство и Региональный турнир "Золотая осень-2017"
СДЮСШОР по греко-римской борьбе
ул. Горького, 7/1
30 сентября, 12.00
30 сентября в школе по греко-римской борьбе состоится первенство и региональный турнир «Золотая осень – 2017». Планируется, что в соревнованиях примут участие около 120 спортсменов из Охи, Ноглик, Анивы, Невельска, Корсакова и Южно-Сахалинска в возрасте 14-15 лет.
Соревнования начнутся в 10.00. Торжественное открытие запланировано на 12.00. Сахалинцев приглашают понаблюдать за захватывающими поединками.
Вход свободный.
Дворец спорта "Кристалл"
1 октября, 17.00, 19.00
1 и 2 октября островитяне встретятся с клубом из Южной Кореи "Хай 1".
СДЮСШОР зимних видов спорта
(ул. Венская, д. 5)
Телефон для справок: 73-45-74.
В школе зимних видов спорта этим летом продолжает работу социальный проект «скандинавская ходьба». Ежедневно, все желающие, могут взять палки и заняться ходьбой. Прокат работает с 9.00 до 21.00
Сахалинский областной государственный художественный музей
30 сентября
Выставочный проект представит более 20 композиций икебаны, выполненных из осенних природных материалов, собранных в окрестностях Южно-Сахалинска. Авторы работ - признанный мастер икебаны Александра Кудряшова и ее ученики. В рамках открытия выставки пройдет вручение «Дипломов учителя» выпускникам полного курса обучения по программе «Икебана Согецу».
Подробную информацию можно узнать по телефону: 72-36-43.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
30 сентября - 1 октября и каждый день, кроме понедельника, до 22 октября
На выставке «Портрет ушедшей эпохи» представлены 47 чёрно-белых фотографий 60–80-х годов XX века, отражающие трудовую, культурную и бытовую жизнь советских граждан.
Сахалинский областной государственный художественный музей
30 сентября - 1 октября и каждый день, кроме понедельника с 10.00.
Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.
Музей медведя, ТРК «Сити Молл»
30 сентября - 1 октября и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.
Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
30 сентября - 1 октября и каждый день, кроме понедельника.
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».
Музей медведя, ТРК «Сити Молл»
30 сентября - 1 октября и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.
Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
30 сентября - 1 октября и каждый день, кроме понедельника.
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.
Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.
Сахалинский областной государственный художественный музей
30 сентября - 1 октября и каждый день, кроме понедельника с 10.00, до 29 октября.
На выставке представлены документы, фотографии из фондов Государственного исторического архива Сахалинской области; произведения изобразительного искусства из фондов Сахалинского областного художественного музея (Г.М. Манткавы, Н.Л. Генина, В.А. Риделя, Н.И. Степановой), посвященные жизни Сахалина в послевоенные годы (1950-1960-е гг.); а так же работы из фондов Сахалинского областного краеведческого музея, Поронайского краеведческого музея и из личных архивов Лины Александровны Аверичевой, Марины Гивичны Манткавы, жителей Южно-Сахалинска и о. Хоккайдо.
Подробную информацию можно узнать по телефонам: 72-18-26, 72-36-43.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
30 сентября - 1 октября и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 10.00 до 22 октября.
Выставка «Море глазами взрослых и детей» – собрание работ художников разных возрастов из фондов Сахалинского областного художественного музея, Сахалинского областного научно-методического центра по образованию в сфере культуры и искусства и частных коллекций.
Гости увидят работы членов союза художников Сергея Васенкина, Натальи Ковалевской и Виктора Ковалевского, курильских художниц Марины Кораблёвой и Ирины Фёдоровой, а также детские рисунки. Выставка показывает, насколько по-разному видят и изображают море люди разных возрастов. В музее «Остров Сахалин» будут представлены 13 полотен профессиональных художников и 10 детских работ.
Сахалинский областной краеведческий музей
30 сентября - 1 октября и каждый день, кроме понедельника до 8 октября, 11.00
Необычайно удивителен и прекрасен мир вод, омывающих Сахалин и Курильские острова. Разнообразные видов рыб и моллюсков, растений и животных — все это природное богатство Сахалинской области.
Вы сможете погрузиться в мир представителей фауны, которые обитают в водах, омывающих острова Сахалинской области.
Представленная коллекция из фондов Сахалинского областного краеведческого музея.
Справки по телефону: 72–75–55.
Сахалинский областной краеведческий музей
30 сентября, 11.00
На выставке представлены 48 рисунков военных лет Бориса Трофимовича Горлача — известного скульптора, члена Союза художников СССР, участника Великой Отечественной войны и войны с милитаристской Японией, ветерана труда.
В августе 1945 года Б. Т. Горлач прошёл тяжкий боевой путь через Амур, Малый Хинган и затопленные равнины Маньчжурии. В перерывах между боями он рисовал на трофейной японской бумаге карандашом, пером и тушью товарищей по оружию, жителей освобождённых маньчжурских деревень, китайских детей, японских военнопленных.
Серия графических рисунков Бориса Трофимовича Горлача — документальные свидетельствасолдата-освободителя, прошедшего дорогами войны.
Справки по телефону: 72–75–55.
Сахалинский Музей Медведя
30 сентября - 1 октября и каждый день, кроме понедельника и вторника до 22 октября, с 12.00
Свою коллекцию предоставила Троегубова Надежда Викторовна — живописец, дизайнер. В музее представлены слоны из сандалового дерева, янтаря, природных минералов.
Выставка шаржей
Арт-галерея "Сахалин"
30 сентября - 1 октября и каждый день, кроме понедельника, до 30 октября
Эта выставка – своеобразный отчет работы художников создававших хорошее настроение участникам Восточно-Экономического форума. Проходившего с 5 по 9 сентября во Владивостоке на острове Русском. Сахалинскую область представлял павильон в виде рыбы, которая демонстрировала чудеса развития нашего острова и технологии. Кроме входа в павильон можно было увидеть еще одну дверь с надписью "Добро пожаловать на Сахалин". Открывая дверь, гости форума попадали в Южно-Сахалинск. Использовался телемост, прямое включение ТВ. Одна камера находилась возле Краеведческого музея, где наша экскурсовод знакомила с Сахалинским музеем. И если еще раз открыть дверь, то происходило переключение на площадь Победы, где находились художники шаржисты. Рисовали и передавали готовые шаржи через сканер. Рисовали на Сахалине, получали тут же готовый шарж во Владивостоке.
Выставка "Сахалин и Сахалинцы"
Бизнес-центр "Сфера"
30 сентября - 1 октября, до 21 октября
Выставка приурочена к 70-ти летию Сахалинской области. Авторы работ: Кройт-Полежаева Надежда Александровна, Никифорова Елена Аркадьевна, Чуев Константин Анатольевич, Завалишина Екатерина Александровна, Маркелов Юрий Константинович.
Вход свободный.
Выставка "Колодозеро"
Выставочный зал Храма Рождества Христова
(площадь Победы)
30 сентября -1 октября, до 13 октября
Южно-Сахалинская и Курильская епархия приглашает островитян на выставку документальной фотографии Алексея Мякишева "Колодозеро".
Выставка "Колодозеро" — это своего рода визуальное исследование жизни в российской глубинке. В конце 1990-х годов, сбежав от городского шума и суеты, эти места открыли для себя трое друзей из Москвы. Они стали приезжать снова и снова с женами и детьми. Скоро они сменили бешеный ритм города на размеренный уклад жизни в карельской деревне. Так появилась колодозерская община, где в 2003 году на частные пожертвования был восстановлен храм Рождества Пресвятой Богородицы, разрушенный в советский период. Отец Аркадий, один из тех трех друзей-москвичей, сейчас настоятель этого храма, и именно он и местные жители являются главными героями проекта Алексея Мякишева.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
30 сентября - 1 октября и каждый день, кроме понедельника и вторника
Приглашают посетить вторую часть постоянной экспозиции музея «Остров Сахалин»: открытый финал. В экспозиции воплощена жизнь великой книги о сахалинской каторге в театральном, музейном и научном пространстве. Посетитель сможет окунуться в атмосферу создания произведений А.П. Чеховым, а в интерактивной зоне дополнить сахалинскую летопись, начатую Чеховым в XIX веке.
НОЧНАЯ ЖИЗНЬ
EVOLUTIONDUKE/ РЕТРО – ДИСКОТЕКА
Ночной клуб "DUKE"
30 сентября, 22.00 (21+)
Уже целую эпоху мы работаем для Вас! И останавливаться не собираемся! Развиваемся вместе с Вами! Каждую ночь самые жаркие танцы, самые лучшие хиты, самая яркая атмосфера, только новые знакомства и только позитивное настроение!
DJ Pasha Lee
Клуб Loona
29-30 сентября (21+)
Две ночи безудержного веселья и счастья, где царит атмосфера добра и танцевального позитива в стиле Black Cupro! 29 и 30 сентября на сцене Главного Танцпола Острова человек, обладающий бешенной энергетикой и музыкальной харизмой, наш вечный любимчик- единственный и неповторимый маэстро DJ Pasha Lee.
Стало интересно? Звони 272-050.
Радиоволна
Арт-бар "Нон-Стоп"
29-30 сентября, 21.00
Традиционная танцевальная вечеринка в баре "Нон-Стоп" по все той же традиции проходит непринужденно, крайне весело и эмоционально! Приходите, убедитесь!
Арт-бар "Нон-Стоп"
1, 8, 15, 22. 29 октября, 21.00
Каждое воскресенье в баре "Нон-Стоп" звучат хиты минувших лет, ретроспективная музыка прошлого и полюбившаяся музыка настоящего.
Услышав любимые мелодии, можно окунуться в недалёкое прошлое и вспомнить времена, когда всё было по-другому. Другая мода, музыка, и сама жизнь! Ретро для каждого из нас - что-то свое, родное. И каждое воскресенье для гостей бара звучит не только шикарные мелодичные песни 80-90-00 годов, но и совсем свежие хиты!
КИНО
И как всегда, выходные можно провести в кинотеатре. Узнать о новинках и выяснить расписание вы можете на нашем сайте в афише.
История о любви, вере и чести, о силе духа и настоящей дружбе на фоне реальных событий крымской весны 2014 года.
Судьба свела их в Крыму близ древнего города Мангуп-Кале. Это была любовь с первого взгляда… В непростые дни исторических перемен они должны сохранить свою жизнь и любовь.
Неудачная спецоперация заканчивается для майора Хромова переселением в тело маленького ребенка. И всему виной проклятие гадалки! Но даже пересев из полицейской машины в детскую коляску, он умудряется доставить немало хлопот преступному синдикату на Дальнем Востоке. При этом мама ребенка не подозревает, что ее сын способен вести жесткие допросы, а папа вынужден стать невольным «напарником» Хромова. Ведь для того, чтобы вернуть все на свои места, им предстоит закончить спецоперацию, а значит, отец с младенцем начинают охоту на самого опасного главаря местной мафии.
Когда в городке Дерри, штат Мэн, начинают пропадать дети, несколько ребят сталкиваются со своими величайшими страхами и вынуждены помериться силами со злобным клоуном Пеннивайзом, чьи проявления жестокости и список жертв уходят в глубь веков.
Когда штаб-квартиры секретной службы «Kingsman» уничтожены, и весь мир оказался в заложниках у неизвестных, британские суперагенты обнаруживают, что в один день вместе с их организацией была еще создана американская разведка — «Statesman». Теперь эти две элитные спецслужбы должны объединиться и бросить вызов общему безжалостному врагу, чтобы спасти мир, то есть заняться тем, что для Эггси становится обычным делом…
Начало 80-х. Советская Грузия. Всего несколько лет до распада Советского Союза. Молодые люди из уважаемых грузинских семей ищут себя в условиях закрытой системы. Музыка Beatles, джинсы, американские сигареты, положение в обществе, гарантированное будущее… У них, казалось, было все, кроме одного — свободы. Цена этой свободы окажется слишком высока… Подлинная история о событиях 1983 года, когда шесть парней и одна девушка пытались угнать самолет с целью побега из СССР.
Ниндзяго-сити призывает на свою защиту юного Ллойда, он же Зеленый ниндзя, и его друзей, тайных воинов и Великих мастеров ЛЕГО. Под предводительством кунг-фу мастера Ву, столь же умного, сколь и остроумного, они должны одолеть злобного диктатора Гармадона, Самого Злодейского Злодея, который оказывается отцом Ллойда. Роботы против роботов, сын против отца; эпическое столкновение проверит на прочность эту неистовую, но не самую дисциплинированную команду современных ниндзя, которые должны научиться усмирять свое самомнение, чтобы по полной проявить свои способности.
В Лос Анджелесе, в самом романтичном городе в мире, встретились два самых неромантичных человека — она на первом свидании выбросила его букет в помойку, а он поил ее самым невкусным кофе в городе. Она пришла на второе свидание в одном нижнем белье, а он обманул ее, так и не решившись безрассудно своровать для нее платье в магазине. И тем не менее, это были самые красивые несколько дней в жизни каждого из них.
Будет ли у этих отношений продолжение, ведь он даже имени ее не знает? В этом городе, на песочном берегу, конечно, возможно все. Океан нашепчет им мелодию любви и где, как не в Городе Ангелов поверить в настоящую любовь. Пусть даже и на несколько дней.
Тайный наёмник ЦРУ Митч Рэпп раздавлен потерей невесты в результате теракта. Заместитель директора ЦРУ назначает Стэна Хёрли обучать убитого горем, но серьёзно настроенного Митча для предотвращения террористических операций и охоты на преступников. Вместе они исследуют волну, на первый взгляд, случайных нападений на военные и гражданские объекты. Но позже напарникам предстоит объединиться с турецким агентом, чтобы предотвратить начало Третьей мировой войны на Ближнем Востоке.
Сразу две премьеры: новый мультсериал «Капитан Кракен и его команда», и впервые в киножурнале — «Джинглики». Также в новом выпуске смотрите свежие эпизоды мультсериалов «Барбоскины», «Лео и Тиг» и «Четверо в кубе».
Вот такими насыщенными обещают стать выходные дни. Обязательно потратьте время с пользой!