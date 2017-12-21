Новогодние мероприятия в Южно-Сахалинске: 30 декабря - 8 января

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!
ТЕАТР
Сахалинский Театр Кукол
2-7 января, 11.00, 13.00 (3+)
Это трогательная история о мечте девочки Даренки увидеть козлика с серебряным копытцем, о большом и чутком сердце деда Коковани и о том, что чудеса в нашей жизни случаются всегда, стоит только в них верить.
Сахалинский Театр Кукол
2-7 января, 10.00, 12.00 (1+)
Волшебное путешествие одной Снежинки в гости к Солнышку, Луне, Звездам…И сказочное знакомство с Дедом Морозом в новогоднюю ночь.
Сахалинский Театр Кукол
2-7 января, 11.00, 14.00 (6+)
Спектакль «Расскажи мне про Красную Шапочку…» предлагает три варианта известной сказки. Рассказчики — эксцентричная семья Красношапкиных: Мама, Папа, Бабушка и Внучка, — трижды по-разному пересказывают известный сюжет. И каждый раз он, а вместе с ним и театральный жанр (пастораль, боевик, мюзикл), меняются в зависимости от поведения главной героини — Красной Шапочки. В истории Бабушки это очень положительная и послушная девочка. В папиной сказке Красная Шапочка смелая, боевая девочка. И только Внучка предлагает характер, который полностью соответствует старинному сюжету сказки.
Каждая из трех историй Красной Шапочки разыгрывается разными системами кукол: марионетки, «планшетки» «маппеты».
Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова
30 декабря, 2-6 января 10.00, 12.30, 15.00
На большой сцене будет показана старая сказка на новый лад «По щучьему велению» в постановке главного режиссера театра Александра Агеева. После спекаткля ребят ждет традиционный новогодний утренник в фойе театра, где юные зрители встретятся с героями сказки, Дедом Морозом и Снегурочкой.
Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова
30 декабря, 2-6 января 18.00 (13+)
Серия дискотек для подростков впервые была проведена пять лет назад и с тех пор стала традиционной для театра. Здесь есть все составляющие успешной вечеринки: клубная музыка, лазерное и световое шоу, лучшие ди-джеи Южно-Сахалинска и множество приятных сюрпризов.
Возраст участников 12 - 16 лет.
Ребят ждут тематические вечеринки. Безопасность, вкуснейшие десерты и шквал ярких положительных эмоций!
Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова
31 декабря, 7-8 января 10.00, 21.30, 14.00 (13+)
Одна девочка загадала такое желание, что удивился сам Дед Мороз. Удивился, но подарок принес. Что же он положил под елочку? Об этом вы узнаете вместе с ожившими игрушками: Зайцем, Куклой, Медведицей и Попугаем. И если трусливый станет храбрым, ворчливый - веселым, а задира – добряком, значит чудеса совсем рядом. Эта веселая и добрая сказка поможет поверить в чудо и детям и их родителям.
Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова
7 января 18.00 (18+)
«Боинг-Боинг» - комедия о романе молодого парижского ловеласа с тремя очаровательными стюардессами. Избранницы летают на разных авиалиниях, и это вынуждает изобретательного жениха подстраивать свою жизнь под расписание «прилета-отлета» всех невест. Возникающие недоразумения приводят к бесконечно смешным ситуациям…
Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова
8 января 18.00 (18+)
"Дамский портной" - искромётная комедия известного французского драматурга Жоржа Фейдо. Начало пикантной истории кладет любовная интрижка красавца Мулино. Вместо тайного свидания с дамой сердца ему приходится выдавать себя за другого. Волей-неволей в паутину лжи оказываются втянутыми все герои пьесы...Водоворот событий захлестывает персонажей, приводя к неожиданному финалу!
Концертный зал "Сити Холл"
3 января, 11.00, 14.00, 16.00
Хотите отправиться в увлекательное и, что самое главное, сказочное путешествие по новогоднему "королевству заколдованных игрушек"?
У вас есть такая возможность! Если придете на новогодний праздник в "Сити Холл", то сможете:
- Увидеть Новогодний Планетарий.
- Световое шоу для гостей Мероприятия.
- Поучаствовать в Снежно-бумажной буре от Деда Мороза.
- Пройти виртуальный квест (погружение в новогодний виртуальный мир)
- Стать частью большого интерактивного спектакля с самыми любимыми героями сказок.
- Беспрепятственно посещать и фотографироваться с новогодними декорациями и фотозонами Сити Холла.
- Получить бесплатно магнитик, распечатанный лабораторией моментального фото "Инсталаб".
На сказочном интерактивном представлении в Сити Холле ждут всех: детей и родителей, бабушек и дедушек, братьев и сестер, друзей и подруг. Ощутите волшебство новогодних праздников в кругу близких и друзей!
СОБЫТИЯ
Площадь Ленина
1 января
01.00-03.00 - Праздничная программа «Веселись, танцуй и пой, русская душа!»: зажигательные песни и танцы, интерактивные игры и конкурсы, подарки и призы от Деда Мороза и снегурочки,
02.00 и 02.30 - Музыкальный фейерверк
4 января
12.00 - Показательные выступления юных хоккеистов, открытые уроки по хоккею.
Дома культуры сел и планировочных районов
1 января
01.00 - Народное гулянье «Веселей гуляй - новый год встречай!» (с. Дальнее, площадка перед ДК «Дальненский».
01.00 - Новогоднее праздничное гулянье «Зимняя сказка» (с. Ключи, ДК «Ключи»).
01.00 - Новогодняя программа «С новым годом , Синегорск!» (с. Синегорск, ДК «Синегорье»)
01.00 - Праздничная программа «Новогодняя ночь-2018» (с. Березняки, ДК «Родник»).
01.00 - «Карнавальная ночь» (с. Старорусское, «Старорусский ДК»).
00.30 - Развлекательная программа «Елочки-иголочки» (с. Весточка, ДК «Электрон»).
01.00 - «Новогодняя диско-ночь» (Новоалександровск, ЦНК «Радуга»).
ГПКиО им. Ю. Гагарина
1 января
14.00-17.00 - Развлекательная программа «В гостях у Деда Мороза» (Дача Деда Мороза, д\с «Теремок», Коммунистический пр. 2).
2-8 января
11.00-16.00 - Развлекательная программа «В гостях у Деда Мороза» (Дача Деда Мороза, д\с «Теремок», Коммунистический пр. 2).
14.00 - Новогодние игровые программы (территория картодрома).
2, 3, 4 января
13.00 - Театрализованное игровое представление «Новогоднее путешествие в Изумрудный город» (территория картодрома).
18.00 - Театрализованные концертные программы «С Новым годом!» (территория картодрома).
5, 6, 8 января
13.00 - Спортивная эстафета для детей «Догоняй-Ка» (территория картодрома).
5 ,6, 7 января
14.00 - Новогодний сказочный квест «Там на неведомых дорожках» (территория парка. Сбор у озера «Нижнее»).
5 января
18.00 - Театрализованная концертная программа «Скоро Рождество» (территория картодрома).
6 января
18.00 - Театрализованная концертная программа «Рождественские Колядки» (территория картодрома).
7 января
13.00 - Развлекательная программа «Рождественские каникулы» (территория картодрома).
16.00 - Новогодний сказочный квест «Путешествие по сказкам» (территория парка. Сбор у скульптуры космонавта).
18.00 - Театрализованная концертная программа «Рождественские гулянья». (территория картодрома).
8 января
11.00 - Зимний фестиваль «Если снежинка не растает». Костюмированное шествие с домашними питомцами (Дог парк).
14.00 - Костюмированные командные состязания на льду (каток на роликовой площадке).
Программа может корректироваться. Подробная афиша мероприятий размещена на сайте администрации Южно-Сахалинска.
Сахалинский областной государственный художественный музей
2-7 января
В программе: экскурсии по выставкам Нины Николаевны Наумовой «Букет фантазий» и «Новогодние традиции», по постоянным экспозициям музея «Современное искусство Кореи», «Русское искусство XIX - н. XX вв.»; мастер-классы по изготовлению японской куклы-закладки «Чиогами», птицы из природного материала, нанайской куклы Акоан, нивхского орнамента; оригами.
6 января гости смогут бесплатно посетить музейный кинозал и посмотреть программу «В страну музеев вместе с Фафалей». Сказки о русских художниках; «Акварель. Из цикла«Русский музей – детям»;
На праздник Рождества Христова, 7 января, будет открыт Центр русского декоративно-прикладного искусства «На краю земли» (ул. Курильская, 42), где посетители смогут поучаствовать в мастер-классе по изготовлению куклы –пеленашки и посетить экскурсии по выставке «Новогодние традиции», а в Сахалинском областном художественном музее в этот день будут мастерить рождественского ангела.
Записаться на мастер-классы можно по телефону: 72-37-38.
Информацию о работе Центра русского декоративно-прикладного искусства «На краю земли» можно получить по телефону: 31-25-25.
Новогодние каникулы в краеведческом музее
Новый год — семейный праздник! Сахалинский областной краеведческий музей предлагает вам отдохнуть всей семьёй, провести праздничные дни незабываемо, интересно и познавательно, а главное вместе!
3 и 4 января, 11.00, 14.00
Новогодняя мастерская «Подарок Деда Мороза» — творческое занятие «Елочка» (по предварительным индивидуальным заявкам)
5 января, 11.00, 14.00
«Раз в крещенский вечерок» — рассказ о таинственном мире гаданий, древнерусских традициях и предсказаниях
6 января, 11.00, 14.00
Новогодняя мастерская «Подарок Деда Мороза» — творческое занятие «Елочная игрушка» (по предварительным индивидуальным заявкам)
6 января, 17.00, 18.00
«Субботний киносеанс в музее» предлагает к просмотру короткометражный фильм «Имена на карте. Путь к Сахалину» режиссера Н. Добровольского («ЦЕНТРНАУЧФИЛЬМ», 1987 г.). В фильме рассказывается об экспедиции Г. И. Невельского 1848–1853 годов на Дальний Восток. Съемочная группа повторяет его путь от устья Амура к берегам Сахалина…
7 января, 11.00, 14.00
«Рождественская сказка» — рассказ о празднике и мастер-класс «Рождественский ангел» (по предварительным индивидуальным заявкам)
Справки и предварительная запись по телефону: 72–75–55.
Квест "Метро времени"
С 7 по 12 января в Южно-Сахалинске пройдет новогодний квест "Метро времени". Главный приз составит 100 000 рублей. Приз победителю игрового дня — 5 000 рублей.
ЧТОБЫ УЧАСТВОВАТЬ В ИГРЕ, НУЖНО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА САЙТЕ МЕТРОВРЕМЕНИ.РФ
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Лаборатория танца
ул. Горького 30
2-7 января, 18.00 (8+)
Все что нужно от вас - максимальная открытость к новому.
В течение всей недели вы будете изучать базовые движения разных танцевальных направлений, и готовить собственное мини-выступление с помощью тренингов и лекций на творческих занятиях и с нашей помощью.
2-6 января с 18.00-21.30 - лекции, тренинги,занятия.
7 января в 18.00 - итоговое выступление приглашенных участников, педагогов, участников курса !
Стили: vogue, hip-hop, locking, popping, contemporary, stretching, йога, творческая лаборатория для всех участников любого уровня.
Справки по телефону: 402333.
Сахалинский колледж искусств
30 декабря, 13.00
Сахалинский колледж искусств приглашает детей на новогодние утренники — театрализованное игровое представление «Этот жаркий Новый год»! Вы думаете, Новый год встречают везде одинаково? Оказывается, что нет. В далёкой Африке его празднуют совсем по?другому. А как? — об этом ребятам расскажут жители одного маленького, но очень забавного племени, во главе со вспыльчивым вождем по имени Жара. А Дед Мороз и Снегурочка объяснят и покажут как весело и дружно отмечают Новогодние праздники у нас. Ребят ждут веселые игры, зажигательные танцы, «африканские» хороводы у пальмы и, конечно, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки.
Справки по телефону: 43–42–88.
Ретро-клуб
Дом культуры железнодорожников
30-31 декабря, 5-6 января (16+)
Справки по телефону: 472405.
Читающая мама – читающая страна
Сахалинская областная универсальная научная библиотека
6 января, 13.00
Сахалинская областная универсальная научная библиотека приглашает всех желающих принять участие в творческом конкурсе "Читающая мама – читающая страна". Целью конкурса является возрождение традиций семейного чтения. К участию приглашаются мамы и их дети в возрасте от четырёх лет и старше. Основным конкурсным заданием станет чтение мамой художественного текста: стихотворения, сказки, рассказа. Жюри оценит артистизм конкурсанта и оригинальность исполнения произведения.
Телефон для справок: 45-25-28. Вход свободный.
Воскресные мероприятия в ИграMix
Парк развлечений ИграMix
Сити Молл, 5 этаж,
Телефоны для справок: 708-825, 26-58-13
31 декабря
31 декабря - Встречаем. Новый год вместе с ИграMix - 15.00.
Правополушарное рисование для детей
Творческое объединение"Мыс Великан"
ТО "Мыс Великан", творческая мастерская художников ведет набор в детскую группу правополушарного рисования для детей от 9 до 15 лет.
Индивидуальный подход к каждому ребенку, занятие длиться от 1-2 часов. Занятия проходят по предварительной записи, по субботам с 11.00 в группе от 3-х человек. Занятия платные. Правополушарное рисование является не просто обучение навыкам рисования. Это возможность открыть источник творческих способностей и приобрести чувство вдохновения. Режим творческого полета открывается у детей с хорошо развитым правым полушарием.
Огромным плюсом от занятий правополушарным рисованием является возможность отвлечь детей от компьютера и телевизора. Современные дети настолько приобрели зависимость от этих технических средств, что это вызывает беспокойство родителей. Занятия творчеством - процесс очень увлекательный и может вызывать мотивацию в любом возрасте.
Справки по телефону: 8-914-760- 91-08.
"Ловец снов" своими руками
Сахалинский Музей медведя
31 декабря, с 11.00
Мастерская Музея медведя приглашает на мастер-классы по изготовлению талисмана "Ловец снов" в Новогоднем стиле!
Телефоны для справок: 260–597, 8(4242) 22–72–83.
Амурский лесной кот и уссурийская харза
Сахалинский зооботанический парк
30-31 декабря
В Сахалинском зоопарке появились новые питомцы - амурский лесной кот и уссурийская харза. Познакомиться и увидеть новых животных Сахалинского зоопарка можно ежедневно с 10 до 17 часов.
Антарктида - изо льда и снега пирамида
Сахалинский зооботанический парк
3 января, 14.00
Участникам фестиваля снежных фигур будет предложено создать своими руками из снега фигуры животных.
Сахалинский зооботанический парк
5 января, 15.00
Праздничная программа с веселыми фонограммами, играми и конкурсами.
Арктические животные
Сахалинский зооботанический парк
6 января, 15.00
На мероприятии будут озвучены интересные факты о животных, обитающих в Арктике. Игры, конкурсы, загадки и подвижные игры на свежем воздухе.
ул. Шлакоблочная, д. 24/8
5-8 января
Субботний киносеанс в музее
Сахалинский областной краеведческий музей
30 декабря, 17.00, 18.00 (16+)
В Сахалинском краеведческом музее состоится демонстрация документального фильма "Южный - город вьюжный" (1964 г.). Документальный фильм Сахалинской студии телевидения в 1967 году получил Диплом Союза кинематографистов СССР на III зональном конкурсе кино-телестудий Урала, Сибири и Дальнего Востока, а в 1974 году фильм был признан лучшим на телевидении Сахалина.
Справки по телефону: 72-75-55.
Рисуем абстракции
Творческое объединение "Мыс Великан"
пр. Мира, 424а, 2-эт., оф.5.
30 декабря, 15.00 (16+).
Ни одно из направлений живописи не позволит вам так свободно выразить свои эмоции и настроение, как абстракционизм.
Художник Потысьева Ольга - объявляет набор в группу на курс абстрактной живописи. Курс рассчитан на несколько уроков, будем пробовать себя в различных техниках.
Телефон для справок: 8-914-760-91-08.
Декабрьские мероприятия Музея медведя
Сахалинский Музей Медведя
30-31 декабря, 11.00
Сахалинский Музей Медведя приглашает на мероприятия декабря:
30-31 декабря - мастер-класс "Игрушка на ёлку и праздничная упаковка подарка".
Сладкий букет из конфет
Сахалинский Музей Медведя
ТРК "Сити Молл", 5 этаж
23-24 декабря, 11.00 или 12.00
Конфетный букет своими руками - это универсальная поделка или подарок! Он понравится взрослым и детям. Живые цветы через несколько дней завянут, а конфетные букеты еще долго будут радовать своих владельцев.
Запись на мастер-классы по телефонам 260-597, 22-72-83.
Сахалинский Музей Медведя
ТРК "Сити Молл", 5 этаж
30-31 декабря, с 11.00
Создайте шоколадку своими руками. Приходите и взрослые, и дети на наш мастер класс!
Подробнее по телефонам: 260-597, 22-72-83.
Сахалинский Музей Медведя
Сити-молл, 5 этаж
30-31 декабря (0+)
Сахалинский Музей Медведя приглашает всех желающих прикоснуться к древнему ремеслу. Необходима предварительная запись по телефону: 260-597.
Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».
Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.
Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.
Чемпионат и Первенство города Южно-Сахалинска по ездовому спорту
ул. Венская, 5
24 декабря, 14.00
Федерация ездового спорта приглашает всех жителей и гостей областной столицы посетить увлекательное спортивное мероприятие.
Ночь на льду
Ледовый дворец "Кристалл"
23, 30 декабря, 22.00 (16+)
Гостей ждут зажигательная атмосфера, приятное звуковое и яркое световое сопровождение. Также к услугам посетителей традиционной акции "Ночь на льду" прокат коньков.
Справки по телефону: 240-160.
СДЮСШОР зимних видов спорта
ул. Венская, 5
30 декабря - 8 января, 09.00
Покататься на лыжах и взять в прокат инвентарь можно на лыжной базе «Спартак» (школа зимних видов спорта). Прокат работает с 09.00 до 18.00.
Стоимость проката для взрослых составит 250 рублей в час, детям и пенсионерам - 100 рублей. При себе необходимо иметь паспорт.
Йога каждый день
Центр йоги "Лотос"
ул. Курильская 38, 3 этаж
30 декабря, 10.00 (16+)
В канун Нового года так важно сделать спокойный глубокий вдох, символизирующий готовность к будущим событиям, и плавный выдох, освобождающий от тяжелых пройденных ситуаций. 30 Декабря в "Лотосе" подводят итоги уходящего года и строят планы на будущий 2018.
В программе:
10.00-11.30 – совместная практика Хатха-йоги для любого уровня
11.30-13.00 – Лекция "Йога каждый день", на которой мы поговорим о том
- как мы понимаем, что такое йога, кому она показана, зачем люди занимаются йогой
- как и кем мы себя воспринимаем, почему это важно
- что такое восьмиричный путь йоги, зачем нужно следовать ему в повседневной жизни
- как методы практики йоги помогут лично мне в построении каждого дня (затронем темы питания, сна, отношений, работы и пр)
- что такое счастье, и как приблизиться к нему.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
30 декабря - 8 января и каждый день, кроме понедельника, с 11.00 до 21 января
Около 30 силуэтных композиций, рукописи легенд, сказок и рассказов Семёна Надеина будут представлены в музее книги «Остров Сахалин». Экспонаты собраны из четырех музеев Сахалинской области и личной коллекции семьи Василия Курикалова. Часть уникальных силуэтных композиций будет экспонироваться впервые.
Грациозные олени, живописные сцены из быта эвенкийского народа и пейзажи сахалинского ландшафта, – все это создал автор при помощи ножниц и бумаги. Вся художественная сложность работ, представленных на выставке, заключается в том, что предварительный рисунок не делался, поэтому художник должен был обладать от природы особым видом памяти и фантазией, чем в полной мере владел эвенкийский мастер.
Выставка "Краски жизни"
Бизнес-центр "Сфера"
30-31 января
Творческое объединение "Арт Студио" представляют вашему вниманию более тридцати картин авторов разных стран, профессий и возрастов - художников любителей. Людей безгранично влюбленных в свое хобби – изобразительное искусство. На выставке "Краски жизни" можно познакомиться с безграничными возможностями людей увлеченных и увлекающихся, в разное время и в разном возрасте нашедшие свой путь в творчестве, пришедшие в изобразительное искусство и достигшие своих успехов целеустремленностью, любовью к своему делу, трудом и грамотным советом профессиональных руководителей.
Вход свободный.
Центр русского декоративно-прикладного искусства «На краю земли»
Телефоны для справок: 31-25-25, 72-37-38
На выставке представлены ёлочные игрушки 1940-1980 годов и графические работы Юрия и Елизаветы Васнецовых. Экспонаты создают атмосферу праздника, зимней сказки.
Можно попасть и на экскурсии - только по предварительной заявке по телефону: 31-25-25, с понедельника по пятницу!
7 января в 12.00 и в 16.00 можно посетить экскурсии по выставке «Новогодние традиции».
Сахалинский областной государственный художественный музей
30 декабря-8 января и каждый день, кроме понедельника, с 10.00.
Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.
Выставка "Бородино- слава России"
Сахалинский областной краеведческий музей
30 декабря - 8 января и каждый день, кроме понедельника до 11 марта
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
В выставочном зале будут представлены экспонаты из фондов Государственного Бородинского военно-историческогомузея-заповедника, старейшего в мире, из основанных на полях сражений.
Посетители выставки смогут увидеть скульптурные и графические работы художников XIX века и наших современников, а также вещи участников сражения — образцы обмундирования, снаряжения и вооружения офицеров и нижних чинов вооруженных сил Российской империи и Великой армии Наполеона, многочисленные находки с поля сражения — ядра, осколки гранат, картечные и ружейные пули, металлические части ручного огнестрельного и холодного оружия, предметы амуниции.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
30 декабря - 8 января и каждый день, кроме понедельника.
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».
Музей медведя, ТРК «Сити Молл»
30 декабря - 8 января и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.
Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
30 декабря -8 января и каждый день, кроме понедельника.
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.
Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.
Выставка Нины Наумовой "Букет фантазий"
Сахалинский областной государственный художественный музей
30 декабря - 8 января и каждый день, кроме понедельника, до 21 января с 10.00.
Нина Николаевна Наумова родилась в маленьком поселке Дуэ в Александровск - Сахалинском районе. Окончила художественно - графический факультет Хабаровского педагогического института и, вернувшись обратно на остров, продолжила развиваться в выбранных направлениях и как педагог и как художник.
Нина Николаевна Наумова - одна из самых ярких островных представителей авангардного искусства. Более семидесяти экспонируемых на выставке работ покажут безграничный полет фантазии, эмоциональную окраску каждого произведения и глубокую философскую нагрузку.
В поисках новых способов творческой самореализации, художница воплощает свои идеи, мысли, видение мира с помощью ткани и красок в технике – батик.
Сахалинский областной краеведческий музей
30-31 декабря
В рамках экспозиции будут представлены фотографии, выполненные в жанрах пейзажа и анималистики. На фотографиях посетители увидят дикую природу и животный мир севера Сахалина и острова Итуруп. Фотографией Даниил Дёмкин занялся несколько лет назад.
Его работы вошли в число 100 лучших снимков фотокорреспондентов агентства ТАСС «2015 год в объективе ТАСС» и 100 лучших работ фестиваля «Черноречье-2016», Дзержинск.
Сахалинский областной государственный художественный музей
30-31 декабря с 11.00
2017 год - год юбилея Октябрьской Революции 1917 года. В рамках этого события Сахалинский областной художественный музей приглашает жителей и гостей города посетить серию мероприятий:
Справки по телефонам: 72-36-43, 72-37-38.
Сахалинский областной государственный художественный музей
30 декабря - 8 января и каждый день, кроме понедельника, до 20 января с 10.00.
В сахалинском областном художественном музее открылся выставочный проект «Природу вместе сохраним!» XI-го Сахалинского фестиваля - конкурса детского художественного творчества «Новые имена».
В выставке приняли участие 95 школьников и студентов в возрасте от 10 до 22 лет из 21 детских художественных школ, школ искусств, колледжей искусств Сахалинской, Магаданской, Амурской областей и Хабаровского края.
Темы рисунков и декоративных композиций посвящены закрытию Года экологии в России и 70-летию Сахалинской области. Работы юных художников рассказывают о природе родной земли, её обитателях, о жизни людей, предупреждают о том, какие последствия ожидают нас, если мы не будем оберегать окружающий мир.
Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин"
30 декабря - 8 января (до 13 января)
Каждый, кто оказался на "Острове открытий", становится исследователем и может совершить немало открытий для себя. Как узнать по следам медведя, волка или лося? Легко ли с помощью словесного портрета определить динозавра? Могут ли встретиться в природе белый медведь и пингвин, а пума поохотиться на зебру? Какие растения едят животных? И всегда ли можно доверять названиям: кто страшнее для животных – росянка или фикус-душитель? Вопросов много, и ответы на них ребёнок может найти на выставке сам.
График работы музея:
31 декабря, 1 и 2 января – выходные дни
3 января – с 10.00 до 17.00
4 и 5 января – с 10.00 до 18.00
6 и 7 января – с 11.00 до 17.00
8 января – выходной день
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
30 декабря - 8 января
Приглашают посетить вторую часть постоянной экспозиции музея «Остров Сахалин»: открытый финал. В экспозиции воплощена жизнь великой книги о сахалинской каторге в театральном, музейном и научном пространстве. Посетитель сможет окунуться в атмосферу создания произведений А.П. Чеховым, а в интерактивной зоне дополнить сахалинскую летопись, начатую Чеховым в XIX веке.
Сахалинский областной краеведческий музей
30 декабря - 8 января и каждый день, кроме понедельника до 28 января
Выставка «Главные…» из фондов Мемориального музея космонавтики (г. Москва) посвящена шестидесятилетию запуска первого искусственного спутника Земли. На экспозиции представлены уникальные предметы: макеты космической техники, личные вещи космонавтов и многое другое.
НОЧНАЯ ЖИЗНЬ
Happy New Year
Ночной клуб "DUKE"
29-30 декабря, 22.00 (21+)
Новогодняя ночь – время магии и волшебства. Мы начинаем готовимся к этой ночи заранее. Приглашаем Вас на предновогодние вечеринки.
Каждую ночь самые жаркие танцы, самые лучшие хиты, самая яркая атмосфера, только новые знакомства и только позитивное настроение!
Ночь с 31 декабря на 1 января - одна из самых горячих и продолжительных в году! Пусть она станет для Вас по – настоящему волшебной и необыкновенной, роскошной и шикарной!
Новый год наоборот
Клуб "Браво"
ул. Ленина, 156
30 декабря -1 января, 22.00 (21+)
Новый год наоборот, Мы перевернём представления о празднике.
Только в эту ночь будет не снег, а лето. Вас ждут дикие танцы под замечательные хиты арт-группы и уйма веселья. Эта ночь перевернет представления привычной для Вас вечеринки.
Мы готовы Вам предоставить караоке с хитами новых и прошлых годов, лучшие коктейли от нашей замечательной команды клуба Bravo, жаркие сеты от Нашего DJ Lime и приятные призы.
1+1
Караоке-бар "Гагарин"
2 января, 19.00 (18+)
1+1 - каждый вторник караоке бар "Гагарин" готов утолить вашу жажду не только к пению, но и к напиткам! Купи один, второй - комплимент! Мы рады Вас побаловать!
Black Cupro
Клуб "Loona"
31 декабря - 1 января, 00.00 (21+)
31 декабря и 1 января - две ночи - на Главном Танцполе Острова Самый Модный Электронный Проект России.
Black Cupro – псевдоним, который решили взять для себя яркие представители столичного DJ-сообщества – DJ Sherry Brown и DJ Pasha Lee.
Стало интересно? Звони 272-050.
Трюм - Зимние заплывы
Музыкальная лаборатория "Трюм"
30 декабря, 6 января 20.00 (21+)
КИНО
И как всегда, выходные можно провести в кинотеатре. Узнать о новинках и выяснить расписание вы можете на нашем сайте в афише.
Есть победы, которые меняют ход истории. Победы духа, победы страны, победы всего мира. Таким триумфом стали легендарные «три секунды» — выигрыш сборной СССР по баскетболу на роковой мюнхенской Олимпиаде 1972г. Впервые за 36 лет была повержена «непобедимая» команда США. Никто даже помыслить не мог о том, что это возможно — обыграть великолепных непогрешимых американцев на Олимпийских играх! Никто, кроме советских баскетболистов (русских и грузин, украинцев и казахов, белорусов и литовцев).
Когда проигрыш означал поражение страны, когда нужно было выходить и бороться в раскаленной обстановке из-за произошедшего теракта, великий тренер сборной СССР был готов на все, лишь бы помочь своим подопечным разбить американский миф о непотопляемой команде мечты. Ведь он знал, что создал самую сильную сборную на планете, и в начале заставил поверить в это своих игроков, а затем весь мир.
В декабре 2017 будет жарко! Дружба Жени и Бори едва не сгорит в огне семейного скандала; глубоко беременная Снегурочка отправится в Одиссею по нижегородским семьям; отчаянная Галя из Новосибирска пойдет на все, чтобы провести ночь с любимым врачом; экстремальный поход в лес за елкой станет проверкой на прочность для юного хипстера из Тюмени и его потенциального отчима. Новые и хорошо знакомые герои «Ёлок» влюбляются, ссорятся и мирятся, совершают геройские поступки и попадают впросак, лишь бы найти на Новый год настоящую родственную душу, как один смелый мальчик из Хабаровска, сбежавший в поисках новой мамы в Москву. И помочь им может только чудо… или вся страна!
В новогоднюю ночь, в то время, как Князь готовится произнести торжественную речь, а Юлий распаковывает подарки и следит за приготовлением праздничного стола, богатыри едут в гости к Алеше, и встречают там странного товарища по имени Дурило. Оказывается, это тринадцатый месяц, который никому особенно не нужен, и который пытается осуществить свое заветное желание — стать самым главным месяцем в году. Только и надо ему, что притвориться Дедом Морозом, показать доверчивому Алеше пару фокусов, подружиться с богатырями и оказаться в Египте — стране фараонов и древних пирамид. А дальше — пирамиды, заклинание, Древний огонь — и дело в шляпе! Но не так-то просто осуществить свое коварное желание, когда на пути у тебя встают не только три богатыри, но и их жены, Князь и Юлий, Змей Горыныч и Дед Мороз и даже — сама принцесса Нефертити!
Фердинанд — самый добродушный бык во всей Испании. Несмотря на внушительные размеры и недюжинную силу, он с детства предпочитал сидеть на лужайке и любоваться цветами вместо того, чтобы бодаться с другими быками. По нелепой случайности Фердинанд был выбран среди других соплеменников для участия в бое быков в Мадриде.
Четверо подростков оказываются внутри игры «Джуманджи». Их ждет схватка с носорогами, черными мамбами, а на каждом шагу будет подстерегать бесконечная череда ловушек и головоломок. Чтобы пройти игру и остаться в живых, им придется перевоплотиться в персонажей игры: робкий и застенчивый Спенсер превращается в отважного и сильного исследователя, здоровяк Фридж — в коротышку, модница и красавица Беттани — в профессора, а неуклюжая и нескладная Марта становится бесстрашной и ловкой амазонкой. Друзьям придется привыкнуть к совершенно новым и таким непривычным для себя ролям и найти дорогу домой.
4 января 2018 года в 14.00 Сахалинская областная универсальная научная библиотека приглашает на просмотр документального фильма «Коктебельские камешки». Картина состоит из девяти новелл, каждая из которых повествует о жизни определённого человека, вписанной в историю Коктебеля. Документальный фильм стал призёром XXV Открытого фестиваля документального кино «Россия» в 2014 году и лауреатом премии «Ника» как лучший документальный фильм в 2015 году.
Вход свободный. Справки по телефону: 45-25-40.
Финеас Тейлор Барнум всегда мечтал войти в историю, но все его занятия не приносили ему удовольствия. И когда, казалось, весь мир обернулся против него, он решает пойти вслед за своей мечтой. Барнум создает завораживающее представление-сенсацию, которое стало рождением мирового шоу-бизнеса.
Необыкновенная сказочная история о том, как Царевич Иван отправляется сразиться с драконом Чудо-Юдо. А злодей оказывается вовсе не грозным трехглавым чудищем, а маленьким дракончиком вдвое меньше Ивана с одной единственной головой. Вместо того, чтобы повергнуть его, Царевич спасает Чудо-Юдо и берет себе в помощники для спасения пропавшей Царевны Варвары. На пути их ждут самые неожиданные приключения и испытания, но Иван и не догадывается, что Чудо-Юдо совсем не тот, за кого себя выдает.
В специальном праздничном выпуске смотрите самые новые эпизоды мультсериалов «Лунтик и его друзья», «Четверо в кубе», «Лео и Тиг», «Деревяшки», «Три кота» и «Знайчишка и его друзья».
Новая история о противостоянии света и тьмы, добра и зла начинается после гибели Хана Соло. В Галактике, где Первый Орден и Сопротивление яростно сражаются друг с другом в войне, героиня Рей пробудила в себе Силу. Но что произойдет, когда она встретится с единственным оставшимся в живых рыцарем-джедаем — Люком Скайуокером?
Кайло Рен перешел на Темную сторону Силы и убил собственного отца, заняв высокую позицию в Первом Ордене. Но куда приведут его неуемные амбиции, подаренные по наследству грозным дедом Дартом Вейдером? Ситуация обострится еще больше, когда мать Кайло, лидер Сопротивления Лея, вместе с По, Финном и BB-8 приступит к новой миссии.
Вот такими насыщенными обещают стать выходные дни. Обязательно потратьте время с пользой!