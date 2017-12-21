Новогодние мероприятия в Южно-Сахалинске: 30 декабря - 8 января

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

На сказочном интерактивном представлении в Сити Холле ждут всех: детей и родителей, бабушек и дедушек, братьев и сестер, друзей и подруг. Ощутите волшебство новогодних праздников в кругу близких и друзей!

У вас есть такая возможность! Если придете на новогодний праздник в "Сити Холл", то сможете:

«Боинг-Боинг» - комедия о романе молодого парижского ловеласа с тремя очаровательными стюардессами. Избранницы летают на разных авиалиниях, и это вынуждает изобретательного жениха подстраивать свою жизнь под расписание «прилета-отлета» всех невест. Возникающие недоразумения приводят к бесконечно смешным ситуациям…

Одна девочка загадала такое желание, что удивился сам Дед Мороз. Удивился, но подарок принес. Что же он положил под елочку? Об этом вы узнаете вместе с ожившими игрушками: Зайцем, Куклой, Медведицей и Попугаем. И если трусливый станет храбрым, ворчливый - веселым, а задира – добряком, значит чудеса совсем рядом. Эта веселая и добрая сказка поможет поверить в чудо и детям и их родителям.

Серия дискотек для подростков впервые была проведена пять лет назад и с тех пор стала традиционной для театра. Здесь есть все составляющие успешной вечеринки: клубная музыка, лазерное и световое шоу, лучшие ди-джеи Южно-Сахалинска и множество приятных сюрпризов.

На большой сцене будет показана старая сказка на новый лад «По щучьему велению» в постановке главного режиссера театра Александра Агеева. После спекаткля ребят ждет традиционный новогодний утренник в фойе театра, где юные зрители встретятся с героями сказки, Дедом Морозом и Снегурочкой.

Спектакль «Расскажи мне про Красную Шапочку…» предлагает три варианта известной сказки. Рассказчики — эксцентричная семья Красношапкиных: Мама, Папа, Бабушка и Внучка, — трижды по-разному пересказывают известный сюжет. И каждый раз он, а вместе с ним и театральный жанр (пастораль, боевик, мюзикл), меняются в зависимости от поведения главной героини — Красной Шапочки. В истории Бабушки это очень положительная и послушная девочка. В папиной сказке Красная Шапочка смелая, боевая девочка. И только Внучка предлагает характер, который полностью соответствует старинному сюжету сказки.

Это трогательная история о мечте девочки Даренки увидеть козлика с серебряным копытцем, о большом и чутком сердце деда Коковани и о том, что чудеса в нашей жизни случаются всегда, стоит только в них верить.

Конфетный букет своими руками - это универсальная поделка или подарок! Он понравится взрослым и детям. Живые цветы через несколько дней завянут, а конфетные букеты еще долго будут радовать своих владельцев.

Ни одно из направлений живописи не позволит вам так свободно выразить свои эмоции и настроение, как абстракционизм.

В Сахалинском краеведческом музее состоится демонстрация документального фильма "Южный - город вьюжный" (1964 г.). Документальный фильм Сахалинской студии телевидения в 1967 году получил Диплом Союза кинематографистов СССР на III зональном конкурсе кино-телестудий Урала, Сибири и Дальнего Востока, а в 1974 году фильм был признан лучшим на телевидении Сахалина.

Огромным плюсом от занятий правополушарным рисованием является возможность отвлечь детей от компьютера и телевизора. Современные дети настолько приобрели зависимость от этих технических средств, что это вызывает беспокойство родителей. Занятия творчеством - процесс очень увлекательный и может вызывать мотивацию в любом возрасте.

Индивидуальный подход к каждому ребенку, занятие длиться от 1-2 часов. Занятия проходят по предварительной записи, по субботам с 11.00 в группе от 3-х человек. Занятия платные. Правополушарное рисование является не просто обучение навыкам рисования. Это возможность открыть источник творческих способностей и приобрести чувство вдохновения. Режим творческого полета открывается у детей с хорошо развитым правым полушарием.

Сахалинская областная универсальная научная библиотека приглашает всех желающих принять участие в творческом конкурсе "Читающая мама – читающая страна". Целью конкурса является возрождение традиций семейного чтения. К участию приглашаются мамы и их дети в возрасте от четырёх лет и старше. Основным конкурсным заданием станет чтение мамой художественного текста: стихотворения, сказки, рассказа. Жюри оценит артистизм конкурсанта и оригинальность исполнения произведения.

Сахалинский колледж искусств приглашает детей на новогодние утренники — театрализованное игровое представление «Этот жаркий Новый год»! Вы думаете, Новый год встречают везде одинаково? Оказывается, что нет. В далёкой Африке его празднуют совсем по?другому. А как? — об этом ребятам расскажут жители одного маленького, но очень забавного племени, во главе со вспыльчивым вождем по имени Жара. А Дед Мороз и Снегурочка объяснят и покажут как весело и дружно отмечают Новогодние праздники у нас. Ребят ждут веселые игры, зажигательные танцы, «африканские» хороводы у пальмы и, конечно, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки.

В течение всей недели вы будете изучать базовые движения разных танцевальных направлений, и готовить собственное мини-выступление с помощью тренингов и лекций на творческих занятиях и с нашей помощью.

«Субботний киносеанс в музее» предлагает к просмотру короткометражный фильм «Имена на карте. Путь к Сахалину» режиссера Н. Добровольского («ЦЕНТРНАУЧФИЛЬМ», 1987 г.). В фильме рассказывается об экспедиции Г. И. Невельского 1848–1853 годов на Дальний Восток. Съемочная группа повторяет его путь от устья Амура к берегам Сахалина…

На праздник Рождества Христова, 7 января, будет открыт Центр русского декоративно-прикладного искусства «На краю земли» (ул. Курильская, 42), где посетители смогут поучаствовать в мастер-классе по изготовлению куклы –пеленашки и посетить экскурсии по выставке «Новогодние традиции», а в Сахалинском областном художественном музее в этот день будут мастерить рождественского ангела.

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

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В канун Нового года так важно сделать спокойный глубокий вдох, символизирующий готовность к будущим событиям, и плавный выдох, освобождающий от тяжелых пройденных ситуаций. 30 Декабря в "Лотосе" подводят итоги уходящего года и строят планы на будущий 2018.

Можно попасть и на экскурсии - только по предварительной заявке по телефону: 31-25-25, с понедельника по пятницу!

Творческое объединение "Арт Студио" представляют вашему вниманию более тридцати картин авторов разных стран, профессий и возрастов - художников любителей. Людей безгранично влюбленных в свое хобби – изобразительное искусство. На выставке "Краски жизни" можно познакомиться с безграничными возможностями людей увлеченных и увлекающихся, в разное время и в разном возрасте нашедшие свой путь в творчестве, пришедшие в изобразительное искусство и достигшие своих успехов целеустремленностью, любовью к своему делу, трудом и грамотным советом профессиональных руководителей.

Грациозные олени, живописные сцены из быта эвенкийского народа и пейзажи сахалинского ландшафта, – все это создал автор при помощи ножниц и бумаги. Вся художественная сложность работ, представленных на выставке, заключается в том, что предварительный рисунок не делался, поэтому художник должен был обладать от природы особым видом памяти и фантазией, чем в полной мере владел эвенкийский мастер.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Посетители выставки смогут увидеть скульптурные и графические работы художников XIX века и наших современников, а также вещи участников сражения — образцы обмундирования, снаряжения и вооружения офицеров и нижних чинов вооруженных сил Российской империи и Великой армии Наполеона, многочисленные находки с поля сражения — ядра, осколки гранат, картечные и ружейные пули, металлические части ручного огнестрельного и холодного оружия, предметы амуниции.

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Приглашают посетить вторую часть постоянной экспозиции музея «Остров Сахалин»: открытый финал. В экспозиции воплощена жизнь великой книги о сахалинской каторге в театральном, музейном и научном пространстве. Посетитель сможет окунуться в атмосферу создания произведений А.П. Чеховым, а в интерактивной зоне дополнить сахалинскую летопись, начатую Чеховым в XIX веке.

Каждый, кто оказался на "Острове открытий", становится исследователем и может совершить немало открытий для себя. Как узнать по следам медведя, волка или лося? Легко ли с помощью словесного портрета определить динозавра? Могут ли встретиться в природе белый медведь и пингвин, а пума поохотиться на зебру? Какие растения едят животных? И всегда ли можно доверять названиям: кто страшнее для животных – росянка или фикус-душитель? Вопросов много, и ответы на них ребёнок может найти на выставке сам.

Темы рисунков и декоративных композиций посвящены закрытию Года экологии в России и 70-летию Сахалинской области. Работы юных художников рассказывают о природе родной земли, её обитателях, о жизни людей, предупреждают о том, какие последствия ожидают нас, если мы не будем оберегать окружающий мир.

В выставке приняли участие 95 школьников и студентов в возрасте от 10 до 22 лет из 21 детских художественных школ, школ искусств, колледжей искусств Сахалинской, Магаданской, Амурской областей и Хабаровского края.

В рамках экспозиции будут представлены фотографии, выполненные в жанрах пейзажа и анималистики. На фотографиях посетители увидят дикую природу и животный мир севера Сахалина и острова Итуруп. Фотографией Даниил Дёмкин занялся несколько лет назад.

Нина Николаевна Наумова родилась в маленьком поселке Дуэ в Александровск - Сахалинском районе. Окончила художественно - графический факультет Хабаровского педагогического института и, вернувшись обратно на остров, продолжила развиваться в выбранных направлениях и как педагог и как художник.

1+1 - каждый вторник караоке бар "Гагарин" готов утолить вашу жажду не только к пению, но и к напиткам! Купи один, второй - комплимент! Мы рады Вас побаловать!

Только в эту ночь будет не снег, а лето. Вас ждут дикие танцы под замечательные хиты арт-группы и уйма веселья. Эта ночь перевернет представления привычной для Вас вечеринки.

Ночь с 31 декабря на 1 января - одна из самых горячих и продолжительных в году! Пусть она станет для Вас по – настоящему волшебной и необыкновенной, роскошной и шикарной!

КИНО

И как всегда, выходные можно провести в кинотеатре. Узнать о новинках и выяснить расписание вы можете на нашем сайте в афише.

Есть победы, которые меняют ход истории. Победы духа, победы страны, победы всего мира. Таким триумфом стали легендарные «три секунды» — выигрыш сборной СССР по баскетболу на роковой мюнхенской Олимпиаде 1972г. Впервые за 36 лет была повержена «непобедимая» команда США. Никто даже помыслить не мог о том, что это возможно — обыграть великолепных непогрешимых американцев на Олимпийских играх! Никто, кроме советских баскетболистов (русских и грузин, украинцев и казахов, белорусов и литовцев).



Когда проигрыш означал поражение страны, когда нужно было выходить и бороться в раскаленной обстановке из-за произошедшего теракта, великий тренер сборной СССР был готов на все, лишь бы помочь своим подопечным разбить американский миф о непотопляемой команде мечты. Ведь он знал, что создал самую сильную сборную на планете, и в начале заставил поверить в это своих игроков, а затем весь мир.

В декабре 2017 будет жарко! Дружба Жени и Бори едва не сгорит в огне семейного скандала; глубоко беременная Снегурочка отправится в Одиссею по нижегородским семьям; отчаянная Галя из Новосибирска пойдет на все, чтобы провести ночь с любимым врачом; экстремальный поход в лес за елкой станет проверкой на прочность для юного хипстера из Тюмени и его потенциального отчима. Новые и хорошо знакомые герои «Ёлок» влюбляются, ссорятся и мирятся, совершают геройские поступки и попадают впросак, лишь бы найти на Новый год настоящую родственную душу, как один смелый мальчик из Хабаровска, сбежавший в поисках новой мамы в Москву. И помочь им может только чудо… или вся страна!

В новогоднюю ночь, в то время, как Князь готовится произнести торжественную речь, а Юлий распаковывает подарки и следит за приготовлением праздничного стола, богатыри едут в гости к Алеше, и встречают там странного товарища по имени Дурило. Оказывается, это тринадцатый месяц, который никому особенно не нужен, и который пытается осуществить свое заветное желание — стать самым главным месяцем в году. Только и надо ему, что притвориться Дедом Морозом, показать доверчивому Алеше пару фокусов, подружиться с богатырями и оказаться в Египте — стране фараонов и древних пирамид. А дальше — пирамиды, заклинание, Древний огонь — и дело в шляпе! Но не так-то просто осуществить свое коварное желание, когда на пути у тебя встают не только три богатыри, но и их жены, Князь и Юлий, Змей Горыныч и Дед Мороз и даже — сама принцесса Нефертити!

Фердинанд — самый добродушный бык во всей Испании. Несмотря на внушительные размеры и недюжинную силу, он с детства предпочитал сидеть на лужайке и любоваться цветами вместо того, чтобы бодаться с другими быками. По нелепой случайности Фердинанд был выбран среди других соплеменников для участия в бое быков в Мадриде.

Четверо подростков оказываются внутри игры «Джуманджи». Их ждет схватка с носорогами, черными мамбами, а на каждом шагу будет подстерегать бесконечная череда ловушек и головоломок. Чтобы пройти игру и остаться в живых, им придется перевоплотиться в персонажей игры: робкий и застенчивый Спенсер превращается в отважного и сильного исследователя, здоровяк Фридж — в коротышку, модница и красавица Беттани — в профессора, а неуклюжая и нескладная Марта становится бесстрашной и ловкой амазонкой. Друзьям придется привыкнуть к совершенно новым и таким непривычным для себя ролям и найти дорогу домой.

4 января 2018 года в 14.00 Сахалинская областная универсальная научная библиотека приглашает на просмотр документального фильма «Коктебельские камешки». Картина состоит из девяти новелл, каждая из которых повествует о жизни определённого человека, вписанной в историю Коктебеля. Документальный фильм стал призёром XXV Открытого фестиваля документального кино «Россия» в 2014 году и лауреатом премии «Ника» как лучший документальный фильм в 2015 году.

Вход свободный. Справки по телефону: 45-25-40.

Финеас Тейлор Барнум всегда мечтал войти в историю, но все его занятия не приносили ему удовольствия. И когда, казалось, весь мир обернулся против него, он решает пойти вслед за своей мечтой. Барнум создает завораживающее представление-сенсацию, которое стало рождением мирового шоу-бизнеса.

Необыкновенная сказочная история о том, как Царевич Иван отправляется сразиться с драконом Чудо-Юдо. А злодей оказывается вовсе не грозным трехглавым чудищем, а маленьким дракончиком вдвое меньше Ивана с одной единственной головой. Вместо того, чтобы повергнуть его, Царевич спасает Чудо-Юдо и берет себе в помощники для спасения пропавшей Царевны Варвары. На пути их ждут самые неожиданные приключения и испытания, но Иван и не догадывается, что Чудо-Юдо совсем не тот, за кого себя выдает.

В специальном праздничном выпуске смотрите самые новые эпизоды мультсериалов «Лунтик и его друзья», «Четверо в кубе», «Лео и Тиг», «Деревяшки», «Три кота» и «Знайчишка и его друзья».

Новая история о противостоянии света и тьмы, добра и зла начинается после гибели Хана Соло. В Галактике, где Первый Орден и Сопротивление яростно сражаются друг с другом в войне, героиня Рей пробудила в себе Силу. Но что произойдет, когда она встретится с единственным оставшимся в живых рыцарем-джедаем — Люком Скайуокером? Кайло Рен перешел на Темную сторону Силы и убил собственного отца, заняв высокую позицию в Первом Ордене. Но куда приведут его неуемные амбиции, подаренные по наследству грозным дедом Дартом Вейдером? Ситуация обострится еще больше, когда мать Кайло, лидер Сопротивления Лея, вместе с По, Финном и BB-8 приступит к новой миссии.

Вот такими насыщенными обещают стать выходные дни. Обязательно потратьте время с пользой!