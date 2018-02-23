Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 3-4 марта

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

Эта история, пронизанная колоритом народных преданий и поверий, вполне в духе «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Гоголя. Сюжет пьесы наполнен видениями, фантазиями и мистикой: ведь все начнется именно в ту ночь (единственную ночь в году), когда еврейский черт Хапун может выбрать в жертву одного человека, чтобы унести его к себе...

«О, женщины!» - легкая воздушная комедия о прекрасной половине человечества, их удивительно загадочной натуре, неповторимых характерах, безумных поступках и о том, как они влияют на мужчин. Ранние рассказы Антона Чехова «Из дневника одной девицы», «Ушла», «Теща-адвокат», «Длинный язык», «О женщинах», «Драма», которые вошли в постановку, увлекут зрителей в мир чеховских женщин - галерею удивительно точных образов, иронично созданных талантливым писателем.

Интерактивная сказка, в которой с удовольствием примут участие зрители — они отправятся с главной героиней на поиски маленького Иванушки, украденного гусями- лебедями Бабы- Яги, и по пути встретятся с чудесной печкой, угощающей всех свежим хлебом, с волшебной яблоней, дарящей спелые сочные яблоки и с молочной речкой, которая напоит сказочно вкусным молоком.

История немецкого сказочника Вильгельма Гауфа (в переводе М. Салье) о заколдованном мальчике Якобе расскажет о том, как важно уважать старших и быть ответственным за всё, что делаешь и говоришь. Но если в беду всё-таки попал, не теряй оптимизма и верь в настоящую крепкую дружбу.

Сахалинский областной краеведении музей приглашает посетить программу выходного дня, в рамках которого состоится демонстрация короткометражных сюжетов о Сахалине, снятых командой телепрограммы "Хочу знать!" и Первым каналом вместе с ведущим Михаилом Ширвиндтом. В сюжетах - устрицы о. Буссе, традиционная жизнь и кухня нивхов, блюда из лопуха, костюмы сахалинских дизайнеров.

В этот день посетители зоопарка смогут узнать много интересного о диких и домашних кошках: местах их обитания, образе жизни, друзьях и врагах.

Мыловарение - это увлекательно, а мыло, созданное своими руками - это не только прекрасный подарок для друзей и близких на 8 марта, но и удовольствие для себя!

В увлекательной игровой форме мафия учит логически мыслить, внятно и убедительно излагать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию, держать удар, когда кажется, что все настроены против тебя, не поддаваться на манипуляции – и самому манипулировать общественным мнением.

В ходе лекции будет раскрыта одна из самых ярких страниц военной истории России: вы узнаете о ключевых фигурах Отечественной войны 1812 года, их личных качествах, подвигах, случаях из жизни. Особое внимание будет уделено самому главному сражению Отечественной войны 1812 года — Бородинскому. Мы вместе вспомним ход сражения, соотношение сил и средств, познакомимся с мнениями историков по данному вопросу и последствиями этого сражения для России и Франции.

Сахалинский областной краеведческий музей приглашает посетителей стать участниками образовательной программы «Бородино. Погружение в эпоху». Мероприятие включает знакомство с выставкой «Бородино — слава России» из собрания ФГБУК «Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник» (Московская область, д. Бородино), которая будет экспонироваться до 11 марта 2018 года, и лекцию об Отечественной войне 1812 года.

Thomas Mraz, первый романтик neo-R'n'B и пришелец из реальности олдскульных аниме, отправляется в новый тур, чтобы растопить ваши оледеневшие за зиму сердца. Телефон для справок: 25-45-67.

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

Площадь катка под открытым небом составляет 50 на 18 метров, поэтому ледовое поле единовременно за сеанс может вместить не более 50 посетителей. Обслуживание катка на протяжении сезона работы обеспечивает специальная ледозаливочная техника, поэтому покрытие здесь не хуже, чем на крытой ледовой арене.

Ледовая площадка успешно пережила снежную непогоду, и ждет своих посетителей ежедневно по будням с 18.00 до 21.45, и в выходные с 11.00 до 21.45.

На портретах Бронислав Тамулевич изображал близких, друзей, знакомых. В серии карандашных работ «Рисующие девушки» им создан выразительный собирательный образ современной студентки — трогательный и живой. Часто он рисовал в мастерской за чашечкой кофе в дружеском и непринужденном общении. С легкостью и невероятным профессионализмом он несколькими штрихами передает живость образа, выхватывая типичную позу, передавая освещение.

Сахалинский областной художественный музей один из немногих обладает постоянной экспозицией христианского искусства. В зале представлена коллекция копий древнерусских фресокXI–XVII вв., выполненные преподавателем Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Александром Константиновичем Крыловым и его учениками; иконы и медное литье.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Посетители выставки смогут увидеть скульптурные и графические работы художников XIX века и наших современников, а также вещи участников сражения — образцы обмундирования, снаряжения и вооружения офицеров и нижних чинов вооруженных сил Российской империи и Великой армии Наполеона, многочисленные находки с поля сражения — ядра, осколки гранат, картечные и ружейные пули, металлические части ручного огнестрельного и холодного оружия, предметы амуниции.

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Другое направление творчества мастера – куклы из папье-маше. Здесь и ангел, благословляющий в добрый путь, и брошенный хозяйкой Заяц, и «русский спасатель» дед Мазай. Добрые, трогательные, печальные персонажи вызывают гамму эмоций и чувство восхищения перед фантазией и мастерством художника.

«Солнцеворот» - центральная работа выставки с одноименным названием, объединяющая разные по темам и техникам выполнения работы. При создании своих произведений автор часто использует смешанную технику, сочетая мокрое и сухое валяние. Так, например, выполнено панно «Вьюжный Южный». В арт-объекте «Рыба Зима» применяется преимущественно сухое валяние. Оригинальный эффект дает такая разновидность мокрого валяния шерсти на шёлке, как нунофелтинг, используемая в работе «Зимнее солнце».

Приглашают посетить вторую часть постоянной экспозиции музея «Остров Сахалин»: открытый финал. В экспозиции воплощена жизнь великой книги о сахалинской каторге в театральном, музейном и научном пространстве. Посетитель сможет окунуться в атмосферу создания произведений А.П. Чеховым, а в интерактивной зоне дополнить сахалинскую летопись, начатую Чеховым в XIX веке.

КИНО

И как всегда, выходные можно провести в кинотеатре. Узнать о новинках и выяснить расписание вы можете на нашем сайте в афише.

У Михаила есть всё. Всё, кроме любви, и его это устраивает. Но вот он встречает ЕЁ, и всё, чего он добился в этой жизни, рушится в один миг. Не все умеют любить. Не каждому дано любить… Чтобы обрести право на любовь, Михаил получает возможность перемещаться во времени. Туда, где нет кредиток и гаджетов, где гибнут миллионы людей, и превращаются в руины города. Теперь, чтобы не сойти с ума и остаться в настоящем, ему придется принять правила опасного экзистенциального квеста.

История Макса и Энни, которые вместе с другими парами каждую неделю устраивают так называемые «ночные игры». И вот однажды харизматичный брат Макса Брукс организовывает вечер по разгадыванию «убийственного» квеста с «ряжеными» головорезами и агентами ФБР. Получается, похищение Брукса в тот вечер — это розыгрыш… или нет?

В итоге, по мере того, как шестеро мега-азартных игроков пытаются решить заготовленные головоломки и выиграть, они начинают осознавать, что и «квест», и Брукс — совсем не такие, как кажутся. В течение всей этой суматошной ночи друзья не раз прыгают выше головы, пытаясь выпутаться из очередной передряги. В игре нет правил, за нее не начисляются очки, а игроки понятия не имеют, кому противостоят. Эта ночь может стать самой зажигательной в их жизни… или последней.

КУПИ МЕНЯ

Три девушки — три истории о том, как изменить свою жизнь и чем предстоит пожертвовать, чтобы стать «счастливыми». Порше, олигархи, секс, любовь и мечты о красивой жизни. Смогут ли героини добиться успеха, или они сломаются, так и не дойдя до цели?

С самого детства Надя верила в чудеса. Она представляла себе, как выходит на лёд под овации публики и танцует свой самый красивый танец. И вот, благодаря вере и упорству, Надя становится знаменитой фигуристкой. Но когда ее мечты о громких победах, красивой жизни и прекрасном принце уже, кажется, готовы исполниться, судьба преподносит ей настоящее испытание. И чтобы его пройти, нужно будет снова, как в детстве, поверить в мечту. Ведь, может быть, победа не всегда должна быть громкой, а прекрасный принц не обязательно передвигается на белом коне?..

Во всем мире не было человека богаче, чем Пол Гетти. Принадлежать к его роду — все равно что быть богом. Однако, когда в Риме неизвестные похищают его внука, нефтяной магнат, ко всеобщему шоку, наотрез отказывается платить выкуп. И тогда единственной надеждой для матери мальчика становится таинственный сотрудник службы безопасности самого Гетти…

Фильм о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде начала 70-х годов накануне эмиграции его друга, будущего лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского. Это круговорот из парадоксальных и смешных ситуации?. Столкновение с криминалом, светская и литературная жизнь Ленинграда, киностудия «Ленфильм», музыка, чтение стихов, ремесло журналиста, страстное желание купить для своей дочери куклу, которую не достать нигде.



В череде жизненных коллизии?, иногда смешных, а иногда пронзительных, зритель открывает для себя жизнь тонкого, блестящего, ироничного человека, который выбирает свои? творческий путь, чтобы позже превратиться в одного из самых популярных русских прозаиков XX века.

Переезжая в старинный особняк, никто даже не подозревал, что большой дом скрывает «маленькие» тайны. Садовые гномы, живущие тут, веками защищали наш мир от злобных троггов. У людей не останется выбора — они должны будут присоединиться к великой битве…

На этот раз Леша, Слава, Камиль и Саша едут в Питер. Причем трое из четверых даже не знают, зачем они туда едут. Но в какой-то момент становится понятно, что неважно — зачем. Важно, что едут. И, конечно, плохо, что дома осталась куча нерешенных проблем, но как же хорошо, что про них можно не думать… хотя бы до понедельника. И еще, конечно, плохо, что отстали от сапсана и пришлось ехать в плацкарте, но как же это неожиданно хорошо… и уютно. А еще неожиданно хорошо бывает выпить в пять утра текилу-бум. Вроде рано… но так вовремя! А как это вдохновляет на всякие свершения!

С первого взгляда можно решить, что Ваканда — обычная территория дикой Африки, но это не так. Здесь, в недрах пустынных земель, скрываются залежи уникального металла, способного поглощать вибрацию. Многие пытались добраться до него, разоряя всё на своём пути и принося смерть аборигенам, но каждый раз таинственный дух саванны — Чёрная Пантера — вставал на защиту угнетённых.

Спустя много лет беда снова приходит в Ваканду, и в этот раз враг заручился поддержкой современных технологий. Когда шансов почти не остаётся, Т`Чалла, молодой принц Ваканды, узнаёт, что именно ему предстоит возродить легенду и продолжить вечную борьбу, надев маску Чёрной Пантеры.

СО ДНА ВЕРШИНЫ

Алексей Царёв — семнадцатилетний лидер школы и подающий большие надежды чемпион юношеской сборной по горным лыжам. У Алексея есть любимая девушка Лина и друг Костя, его соперник и в спорте, и в любви. Алексей — первый во всём. Он уверен в себе, не умеет и не желает проигрывать. Но всё меняется в один миг. После трагической случайности, которая происходит с Алексеем по вине Кости, их дружбе предстоит пройти проверку на прочность. Но сила духа, добро и любовь помогут перенести все испытания судьбы и приведут каждого к своей победе.

Встречаем весну с новым выпуском киножурнала и яркими премьерами! В 70-м выпуске смотрите самые новые серии мультфильмов «Барбоскины», «Сказочный патруль», «Лео и Тиг», «Деревяшки», «Дракоша Тоша», а также впервые в проекте — мультсериал «Бодо Бородо». «МУЛЬТ в кино. Выпуск №70. Привет, весна!» — с 3 марта!

Такими насыщенными обещают стать выходные дни. Обязательно потратьте время с пользой!