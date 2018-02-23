Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 3-4 марта

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!
ТЕАТР
Спектакль "Карлик нос"
Сахалинский театр кукол
3 марта, 11.00
4 марта, 11.00, 13.00 (6+)
История немецкого сказочника Вильгельма Гауфа (в переводе М. Салье) о заколдованном мальчике Якобе расскажет о том, как важно уважать старших и быть ответственным за всё, что делаешь и говоришь. Но если в беду всё-таки попал, не теряй оптимизма и верь в настоящую крепкую дружбу.
Сахалинский театр кукол
3-4 марта, 11.00, 13.00 (2+)
Интерактивная сказка, в которой с удовольствием примут участие зрители — они отправятся с главной героиней на поиски маленького Иванушки, украденного гусями- лебедями Бабы- Яги, и по пути встретятся с чудесной печкой, угощающей всех свежим хлебом, с волшебной яблоней, дарящей спелые сочные яблоки и с молочной речкой, которая напоит сказочно вкусным молоком.
Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова
3 марта, 15.00, 18.00 (16+)
«О, женщины!» - легкая воздушная комедия о прекрасной половине человечества, их удивительно загадочной натуре, неповторимых характерах, безумных поступках и о том, как они влияют на мужчин. Ранние рассказы Антона Чехова «Из дневника одной девицы», «Ушла», «Теща-адвокат», «Длинный язык», «О женщинах», «Драма», которые вошли в постановку, увлекут зрителей в мир чеховских женщин - галерею удивительно точных образов, иронично созданных талантливым писателем.
Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова
4 марта, 18.00 (16+)
Эта история, пронизанная колоритом народных преданий и поверий, вполне в духе «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Гоголя. Сюжет пьесы наполнен видениями, фантазиями и мистикой: ведь все начнется именно в ту ночь (единственную ночь в году), когда еврейский черт Хапун может выбрать в жертву одного человека, чтобы унести его к себе...
Спектакль "Расплата"
Сахалинская областная универсальная научная библиотека
4 марта, 17.00 (12+)
Вниманию зрителей будет представлена искрометная комедия в одном действии о серьезных последствиях небольших недоразумений в исполнении актёров театра-студии "Разные лица".
СОБЫТИЯ
Thomas Mraz
Ночной клуб DUKE
3 марта, 19.00
Thomas Mraz, первый романтик neo-R'n'B и пришелец из реальности олдскульных аниме, отправляется в новый тур, чтобы растопить ваши оледеневшие за зиму сердца. Телефон для справок: 25-45-67.
Три вечера классической музыки
Приход святого Иакова
пр-т Победы, д. 26-Б
2-4 марта, 19.00
КВН
ККЗ "Октябрь"
3 марта, 17.00
3 марта в Южно-Сахалинске завершится областной фестиваль Сахалинской Лиги КВН сезона 2018 года. В фестивале примут участие команды КВН из Охи, Тымовска, Поронайска, Анивы, Долинска, Холмска и Южно-Сахалинска.
Музейный кинозал
Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина
3 марта, 11.00, 12.00 14.00, 15.00
Расписание сеансов «Музейного кинозала» на 3 марта:
11.00 - «В страну музеев вместе с Фафалей». Сказки о русских художниках. Айвазовский.
12.00 - «Пейзаж». Из цикла обучающих видеофильмов для детей 6-14 лет «Русский музей – детям».
14.00 - Времена года. Пейзаж в русской живописи. Из цикла авторских программ директора Русского музея В.А. Гусева «Век Русского музея».
15.00 - «Во всех ты, Душенька, нарядах хороша...» Женский народный костюм в России XVIII-XX веков. Мультимедийный фильм
ПРОСМОТР ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ МУЗЕЯ БЕСПЛАТНЫЙ.
"Цветочные" мастер-классы
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
4 марта, 11.00, 13.00. 15.00
8 марта, 12.00
4 марта состоятся мастер-классы, где все желающие под руководством опытного педагога создадут уникальные подарки к 8 Марта своими руками.
11.00 - "Цветочный вальс". Изготовление тканевого цветка, который станет украшением для одежды, сумки, заколки для волос, а также для создания красивых цветочных композиций.
13.00 и 15.00 - "Весенний комплимент". На занятии участники создадут оригинальную упаковку-цветок для сладкого сюрприза.
8 марта состоится мастер-класс по созданию открытки. Участники создадут открытку в технике скрапбукинг, которая станет отличным подарком для любимых мам, бабушек, сестер и подруг.
Справки по телефону: 43-65-09.
Литературный вечер по прозе сахалинского писателя Николая Тарасова
Сахалинская областная универсальная научная библиотека
3 марта, 17.30
В рамках проекта «Портрет сахалинского писателя» традиционно во Всемирный день писателя состоится литературный вечер прозы сахалинского поэта и прозаика, члена правления Союза писателей России, Николая Тарасова. Справки по тел. 45-25-02.
Творческие занятия в Мастерской Медведя
ТРК "Сити Молл"
3-4 марта, с 13.00, 15.00, 17.00
3-4 Марта - Готовим подарки к "Международному женскому дню"
13.00 - Шоколадоварение "Шоколадные конфеты с пожеланиями"
15.00 - Сладкий букет для мамы "Весенние тюльпаны"
17.00 - Для милой бабушки милые подарки.
Чайный домик, коробочка для специй или разделочная доска в технике декупаж.
10-11 Марта "Дни Мезенской росписи"
13.00 - Роспись деревянной доски
15.00 - Чайный домик
17.00 - Роспись ключницы
17-18 Марта отмечаем "Международный День лесов"
Делаем "Топиарий" – дерево счастья.
Дарим счастье себе и окружающим!
24-25 Марта "День Земли"
Посвящаем этот день работе с глиной по традиционной лепке.
13.00 Лепим "Полкана" - славянского кентавра, охраняющего землю.
15.00 Лепим "Берегиню" - одну из главных богинь земли.
17.00 Лепим "Медведко" - хранителя земных богатств и силы.
Справки по телефону: 260-597, 22-72-83.
Бородино. Погружение в эпоху
Сахалинский областной краеведческий музей
3 марта, 12.00, 15.00
Сахалинский областной краеведческий музей приглашает посетителей стать участниками образовательной программы «Бородино. Погружение в эпоху». Мероприятие включает знакомство с выставкой «Бородино — слава России» из собрания ФГБУК «Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник» (Московская область, д. Бородино), которая будет экспонироваться до 11 марта 2018 года, и лекцию об Отечественной войне 1812 года.
В ходе лекции будет раскрыта одна из самых ярких страниц военной истории России: вы узнаете о ключевых фигурах Отечественной войны 1812 года, их личных качествах, подвигах, случаях из жизни. Особое внимание будет уделено самому главному сражению Отечественной войны 1812 года — Бородинскому. Мы вместе вспомним ход сражения, соотношение сил и средств, познакомимся с мнениями историков по данному вопросу и последствиями этого сражения для России и Франции.
Ждем вас по адресу: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 29.
Справки по телефону: 72–75–55.
Городской пак культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина
3-4 марта
В рамках всероссийского фестиваля «Выходи гулять», городской парк культуры и отдыха им. Ю. Гагарина приглашает всех южносахалинцев на развлекательную программу.
Центр народной культуры "Радуга"
4 марта, 12.00
Мероприятия в "Киндер Пати"
Киндер Пати
ТЦ "Рояль"
3 марта, 11.00, 14.00, 16.00, 18.00 (5+)
4 марта, 11.00
3 марта в 11.00 - мастер-класс "Открытка на 8 марта"
3 марта в 14.00 - мастер-класс "Подвеска"
Вместе с детьми мы научимся делать подарочные подвески.
Тематика картинок ограничивается только вашей фантазией.
3 марта в 16.00 - субботний вечер с настольными играми.
3 марта в 18.00 - игра для детей "Мафия".
В увлекательной игровой форме мафия учит логически мыслить, внятно и убедительно излагать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию, держать удар, когда кажется, что все настроены против тебя, не поддаваться на манипуляции – и самому манипулировать общественным мнением.
4 марта в 11.00 - мастер-класс "Мыловарение".
Мыловарение - это увлекательно, а мыло, созданное своими руками - это не только прекрасный подарок для друзей и близких на 8 марта, но и удовольствие для себя!
Автоледи Сахалина - 2018
Автодром автомобильной школы РО ДОСААФ
3 марта, 09.00
3 марта на автодроме автомобильной школы РО ДОСААФ России Сахалинской области (Ленина 442б, район Большой Елани, въезд со стороны улицы Железнодорожной) будет проведен первый стартовый этап по автомобильному спорту "Автоледи Сахалина - 2018" - "Скоростное маневрирование".
Март в ИграMix
Парк развлечений ИграMix
Сити Молл, 5 этаж,
Телефоны для справок: 708-825, 26-58-13
4 марта, 15.00
4 марта - Занимательная викторина ко "Дню писателя".
8 марта - Мастерская подарков для мамы: открытки в стиле "Квиллинг".
18 марта - Флешмоб "Подари другу счастье". Каждому участнику - шарик в подарок.
25 марта - Веселые игры с аниматорами для всех!
Всемирный день кошек
Сахалинский зооботанический парк
3 марта, 15.00
В этот день посетители зоопарка смогут узнать много интересного о диких и домашних кошках: местах их обитания, образе жизни, друзьях и врагах.
Игры, конкурсы, викторины.
Усатый, полосатый
Сахалинский зооботанический парк
На мастер-классе посетители зоопарка смогут сделать забавную игрушку кота своими руками. В работе будут использованы материалы: цветная, бумага, одноразовая посуда, ленты, булавки, фетр.
Сахалинский областной краеведческий музей
3, 10, 17, 24, 31 марта, 17.00, 18.00 (16+)
Сахалинский областной краеведении музей приглашает посетить программу выходного дня, в рамках которого состоится демонстрация короткометражных сюжетов о Сахалине, снятых командой телепрограммы "Хочу знать!" и Первым каналом вместе с ведущим Михаилом Ширвиндтом. В сюжетах - устрицы о. Буссе, традиционная жизнь и кухня нивхов, блюда из лопуха, костюмы сахалинских дизайнеров.
Справки по телефону: 72-75-55.
Весна подарками красна
Дом культуры железнодорожников
Маркет "Весна подарками красна" – это выставка-ярмарка, которая собирает вместе талантливых мастеров декоративно-прикладного творчества в преддверии замечательного праздника 8 Марта в гостеприимном холле Дома культуры "Железнодорожник".
На маркете вы найдете отличные дизайнерские решения к празднику, весенние элементы декора и интерьера, авторские украшения, открытки и альбомы, текстильные, вязанные, валеные игрушки, куклы, мишки-тедди, шкатулки, комоды, гастрономические новинки и многое-многое другое.
Вход свободный.
Справки по телефону: 8-962-415-10-59 (Нина Михайловна).
Городской парк культуры и отдыха им. Ю. Гагарина
Центр досуга "Теремок"
Коммунистический пр-т, 2
3-4 марта, 11.00, 13.00, 15.00
Телефон для справок 72-45-75, 28-38-11.
Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».
Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.
Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.
Открытый каток
Дворец спорта "Кристалл"
3-4 марта
Сезон массовых катаний на открытом катке, расположенном на территории у дворца спорта «Кристалл», продолжается.
Ледовая площадка успешно пережила снежную непогоду, и ждет своих посетителей ежедневно по будням с 18.00 до 21.45, и в выходные с 11.00 до 21.45.
Площадь катка под открытым небом составляет 50 на 18 метров, поэтому ледовое поле единовременно за сеанс может вместить не более 50 посетителей. Обслуживание катка на протяжении сезона работы обеспечивает специальная ледозаливочная техника, поэтому покрытие здесь не хуже, чем на крытой ледовой арене.
Время катания разграничено на сеансы продолжительностью по 45 минут. Гостей ждут дружелюбная атмосфера, приятное звуковое сопровождение, а также работает прокат коньков.
Справки по телефону: 240-160.
Ночь на льду
Ледовый дворец "Кристалл"
3 марта, 22.00 (16+)
Гостей ждут зажигательная атмосфера, приятное звуковое и яркое световое сопровождение. Также к услугам посетителей традиционной акции "Ночь на льду" прокат коньков.
Справки по телефону: 240-160.
СДЮСШОР зимних видов спорта
ул. Венская, 5
3-4 марта, с 09.00
Покататься на лыжах и взять в прокат инвентарь можно на лыжной базе «Спартак» (школа зимних видов спорта). Прокат работает с 09.00 до 18.00.
Стоимость проката для взрослых составит 250 рублей в час, детям и пенсионерам - 100 рублей. При себе необходимо иметь паспорт.
Игра ГО. Японские шахматы
Сахалинская областная универсальная научная библиотека
3, 10,17,24, 31 марта, 13.00
Мастер-класс «Игра ГО. Японские шахматы»
Справки по телефону: 45-25-47.
Волейбол
Волейбольный центр "Сахалин"
ул. Горького, д. 7/1
3-4 марта, 10.00
В ближайшие выходные в Южно-Сахалинске пройдет открытое первенство ГБУ СО «ВЦ «Сахалин» по волейболу среди девушек, посвященное 8 марта.
Вход на соревнования свободный.
Сахалинская весна
Олимпия-парк
15 км. Корсаковской трассы
2-3 марта, 10.00
Более ста спортсменок встретятся на соревнованиях по художественной гимнастике.
Сахалинский областной государственный художественный музей
3-4 марта и каждый день, кроме понедельника с 11.00
Сахалинский областной художественный музей один из немногих обладает постоянной экспозицией христианского искусства. В зале представлена коллекция копий древнерусских фресокXI–XVII вв., выполненные преподавателем Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Александром Константиновичем Крыловым и его учениками; иконы и медное литье.
Справки по телефону: 72-36-43, 72-37-38.
Сахалинский областной государственный художественный музей
3-4 марта и каждый день, кроме понедельника до 8 марта с 11.00
На выставке представлены акварельные пейзажи и портреты, рисунки мастера. Яркая и эмоциональная акварель Бронислава Тамулевича точно передает отражения в осенних лужах, блики солнечного света, морскую волну, мокрую дорогу, пахнущую весной. Художник тонко чувствовал настроение каждого мгновения.
На портретах Бронислав Тамулевич изображал близких, друзей, знакомых. В серии карандашных работ «Рисующие девушки» им создан выразительный собирательный образ современной студентки — трогательный и живой. Часто он рисовал в мастерской за чашечкой кофе в дружеском и непринужденном общении. С легкостью и невероятным профессионализмом он несколькими штрихами передает живость образа, выхватывая типичную позу, передавая освещение.
Справки по телефону: 72-36-43, 72-37-38.
Весенняя выставка икебаны-школы "Согецу"
Бизнес-центр "Сфера"
3-4 марта
Вход свободный.
Справки по телефонам: 46-84-10, 46-84-00.
Сахалинский областной государственный художественный музей
3-4 марта и каждый день, кроме понедельника, с 10.00.
Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.
Выставка "Бородино- слава России"
Сахалинский областной краеведческий музей
3-4 марта и каждый день, кроме понедельника до 11 марта
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
В выставочном зале будут представлены экспонаты из фондов Государственного Бородинского военно-историческогомузея-заповедника, старейшего в мире, из основанных на полях сражений.
Посетители выставки смогут увидеть скульптурные и графические работы художников XIX века и наших современников, а также вещи участников сражения — образцы обмундирования, снаряжения и вооружения офицеров и нижних чинов вооруженных сил Российской империи и Великой армии Наполеона, многочисленные находки с поля сражения — ядра, осколки гранат, картечные и ружейные пули, металлические части ручного огнестрельного и холодного оружия, предметы амуниции.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
3-4 марта и каждый день, кроме понедельника.
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».
Музей медведя, ТРК «Сити Молл»
3-4 марта и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.
Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
3-4 марта и каждый день, кроме понедельника.
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.
Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.
Персональная выставка работ Надежды Белых
Бизнес-центр "Сфера"
3-4 марта и каждый день до 31 марта
На выставке будут представлены не только графика, но и живописные полотна, раскрывающие внутренний мир художника.
Вход свободный.
Информация по телефонам: 46-84-10, 46-84-00.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
3-4 марта
Приглашают посетить вторую часть постоянной экспозиции музея «Остров Сахалин»: открытый финал. В экспозиции воплощена жизнь великой книги о сахалинской каторге в театральном, музейном и научном пространстве. Посетитель сможет окунуться в атмосферу создания произведений А.П. Чеховым, а в интерактивной зоне дополнить сахалинскую летопись, начатую Чеховым в XIX веке.
Сахалинский областной государственный художественный музей
3-4 марта и каждый день, кроме понедельника до 9 марта
В Сахалинском областном художественном музее состоится открылась персональная выставка мастера декоративно-прикладного искусства, члена Международного объединения авторов кукол Наталии Крушановой «Солнцеворот».
«Солнцеворот» - центральная работа выставки с одноименным названием, объединяющая разные по темам и техникам выполнения работы. При создании своих произведений автор часто использует смешанную технику, сочетая мокрое и сухое валяние. Так, например, выполнено панно «Вьюжный Южный». В арт-объекте «Рыба Зима» применяется преимущественно сухое валяние. Оригинальный эффект дает такая разновидность мокрого валяния шерсти на шёлке, как нунофелтинг, используемая в работе «Зимнее солнце».
Другое направление творчества мастера – куклы из папье-маше. Здесь и ангел, благословляющий в добрый путь, и брошенный хозяйкой Заяц, и «русский спасатель» дед Мазай. Добрые, трогательные, печальные персонажи вызывают гамму эмоций и чувство восхищения перед фантазией и мастерством художника.
На выставке представлено более 80 работ.
НОЧНАЯ ЖИЗНЬ
Весне дорогу!
Ночной клуб "DUKE"
2-3 марта, 22.00 (21+)
Мы создаём только приятную атмосферу для Вашего отдыха.
Каждую ночь самые жаркие танцы, самые лучшие хиты,
только новые знакомства и только позитивное настроение!
Зимние заплывы
Музыкальная лаборатория "Трюм"
ул. Шлакоблочная, 24/2
8 марта
Музыкальная лаборатория "Трюм" представляет "Зимние заплывы"!
8 марта – "Весенний заплыв"
Сахалин.ру, "Men in Black".
10 марта – "Весенний заплыв"
Сахалин.ру, "DreamBox".
24 марта – "Весенний заплыв"
Сахалин.ру, "BeatSound".
КИНО
И как всегда, выходные можно провести в кинотеатре. Узнать о новинках и выяснить расписание вы можете на нашем сайте в афише.
У Михаила есть всё. Всё, кроме любви, и его это устраивает. Но вот он встречает ЕЁ, и всё, чего он добился в этой жизни, рушится в один миг. Не все умеют любить. Не каждому дано любить… Чтобы обрести право на любовь, Михаил получает возможность перемещаться во времени. Туда, где нет кредиток и гаджетов, где гибнут миллионы людей, и превращаются в руины города. Теперь, чтобы не сойти с ума и остаться в настоящем, ему придется принять правила опасного экзистенциального квеста.
История Макса и Энни, которые вместе с другими парами каждую неделю устраивают так называемые «ночные игры». И вот однажды харизматичный брат Макса Брукс организовывает вечер по разгадыванию «убийственного» квеста с «ряжеными» головорезами и агентами ФБР. Получается, похищение Брукса в тот вечер — это розыгрыш… или нет?
В итоге, по мере того, как шестеро мега-азартных игроков пытаются решить заготовленные головоломки и выиграть, они начинают осознавать, что и «квест», и Брукс — совсем не такие, как кажутся. В течение всей этой суматошной ночи друзья не раз прыгают выше головы, пытаясь выпутаться из очередной передряги. В игре нет правил, за нее не начисляются очки, а игроки понятия не имеют, кому противостоят. Эта ночь может стать самой зажигательной в их жизни… или последней.
КУПИ МЕНЯ
Три девушки — три истории о том, как изменить свою жизнь и чем предстоит пожертвовать, чтобы стать «счастливыми». Порше, олигархи, секс, любовь и мечты о красивой жизни. Смогут ли героини добиться успеха, или они сломаются, так и не дойдя до цели?
С самого детства Надя верила в чудеса. Она представляла себе, как выходит на лёд под овации публики и танцует свой самый красивый танец. И вот, благодаря вере и упорству, Надя становится знаменитой фигуристкой. Но когда ее мечты о громких победах, красивой жизни и прекрасном принце уже, кажется, готовы исполниться, судьба преподносит ей настоящее испытание. И чтобы его пройти, нужно будет снова, как в детстве, поверить в мечту. Ведь, может быть, победа не всегда должна быть громкой, а прекрасный принц не обязательно передвигается на белом коне?..
Во всем мире не было человека богаче, чем Пол Гетти. Принадлежать к его роду — все равно что быть богом. Однако, когда в Риме неизвестные похищают его внука, нефтяной магнат, ко всеобщему шоку, наотрез отказывается платить выкуп. И тогда единственной надеждой для матери мальчика становится таинственный сотрудник службы безопасности самого Гетти…
Фильм о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде начала 70-х годов накануне эмиграции его друга, будущего лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского. Это круговорот из парадоксальных и смешных ситуации?. Столкновение с криминалом, светская и литературная жизнь Ленинграда, киностудия «Ленфильм», музыка, чтение стихов, ремесло журналиста, страстное желание купить для своей дочери куклу, которую не достать нигде.
В череде жизненных коллизии?, иногда смешных, а иногда пронзительных, зритель открывает для себя жизнь тонкого, блестящего, ироничного человека, который выбирает свои? творческий путь, чтобы позже превратиться в одного из самых популярных русских прозаиков XX века.
Переезжая в старинный особняк, никто даже не подозревал, что большой дом скрывает «маленькие» тайны. Садовые гномы, живущие тут, веками защищали наш мир от злобных троггов. У людей не останется выбора — они должны будут присоединиться к великой битве…
На этот раз Леша, Слава, Камиль и Саша едут в Питер. Причем трое из четверых даже не знают, зачем они туда едут. Но в какой-то момент становится понятно, что неважно — зачем. Важно, что едут. И, конечно, плохо, что дома осталась куча нерешенных проблем, но как же хорошо, что про них можно не думать… хотя бы до понедельника. И еще, конечно, плохо, что отстали от сапсана и пришлось ехать в плацкарте, но как же это неожиданно хорошо… и уютно. А еще неожиданно хорошо бывает выпить в пять утра текилу-бум. Вроде рано… но так вовремя! А как это вдохновляет на всякие свершения!
С первого взгляда можно решить, что Ваканда — обычная территория дикой Африки, но это не так. Здесь, в недрах пустынных земель, скрываются залежи уникального металла, способного поглощать вибрацию. Многие пытались добраться до него, разоряя всё на своём пути и принося смерть аборигенам, но каждый раз таинственный дух саванны — Чёрная Пантера — вставал на защиту угнетённых.
Спустя много лет беда снова приходит в Ваканду, и в этот раз враг заручился поддержкой современных технологий. Когда шансов почти не остаётся, Т`Чалла, молодой принц Ваканды, узнаёт, что именно ему предстоит возродить легенду и продолжить вечную борьбу, надев маску Чёрной Пантеры.
СО ДНА ВЕРШИНЫ
Алексей Царёв — семнадцатилетний лидер школы и подающий большие надежды чемпион юношеской сборной по горным лыжам. У Алексея есть любимая девушка Лина и друг Костя, его соперник и в спорте, и в любви. Алексей — первый во всём. Он уверен в себе, не умеет и не желает проигрывать. Но всё меняется в один миг. После трагической случайности, которая происходит с Алексеем по вине Кости, их дружбе предстоит пройти проверку на прочность. Но сила духа, добро и любовь помогут перенести все испытания судьбы и приведут каждого к своей победе.
Встречаем весну с новым выпуском киножурнала и яркими премьерами! В 70-м выпуске смотрите самые новые серии мультфильмов «Барбоскины», «Сказочный патруль», «Лео и Тиг», «Деревяшки», «Дракоша Тоша», а также впервые в проекте — мультсериал «Бодо Бородо». «МУЛЬТ в кино. Выпуск №70. Привет, весна!» — с 3 марта!
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