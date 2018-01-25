Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 3-4 февраля

О том, как провести выходные с максимальной пользой для души и тела читайте в обзоре АСТВ.РУ.

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

ТЕАТР Спектакль "Золушка" Сахалинский театр кукол 3 февраля, 13.00 4 февраля, 11.00, 13.00 (5+) Как известно, в сказках случаются чудеса. Тыква превращается в карету, грязные лохмотья в прекрасное платье, а сбитые башмаки – в хрустальные туфельки. История доброго сказочника Евгения Шварца очарует детей и взрослых атмосферой волшебства и поведает о том, что даже самые невероятные мечты сбываются у тех, кто чист сердцем и верит в чудо. Спектакль "Опасный поворот" Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова 3 февраля, 18.00 В богатом особняке известного издателя проводят вечер его друзья. Случайный поворот разговора - и маски благопристойности и дружеского расположения падают, раскрывая истинные характеры собравшихся, а также несколько весьма опасных секретов. У каждого героя есть свой скелет в шкафу. И для некоторых правда может оказаться гибельной... Спектакль "Дамский портной" Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова 4 февраля 18.00 (16+) "Дамский портной" - искромётная комедия известного французского драматурга Жоржа Фейдо. Начало пикантной истории кладет любовная интрижка красавца Мулино. Вместо тайного свидания с дамой сердца ему приходится выдавать себя за другого. Волей-неволей в паутину лжи оказываются втянутыми все герои пьесы...Водоворот событий захлестывает персонажей, приводя к неожиданному финалу!

СОБЫТИЯ Концерт "Человек. Музыка. Небо" Корейский культурный центр 3 февраля, 19.00 Во время концерта музыка соединится с повествованиями о красоте и гармонии мира, о месте человека в этой гармонии. Мы вспомним о представлениях древних египтян и греков, об эпохе Возрождения, не забудем романтиков и даже авангардную поэзию современности. Программу «ЧЕЛОВЕК. МУЗЫКА. НЕБО» представляет музыкант, исследователь, переводчик, рассказчик Владимир Хробыстов. Справки по телефону: 9-984-137-14-70. Цирк "Bonjour" Дом культуры железнодорожников 3-4 февраля, 11.00, 13.30 Не пропустите яркое событие в жизни вашего города - - грандиозное цирковое шоу для отдыха всей семьей! В программе: - очаровательная воздушная гимнастка - принцесса цирка! - светящиеся пои; - искусство геометрии, - игра с хула-хупами и дьяболо. - веселые клоуны - дрессированные животные. Творческие занятия в Мастерской Медведя ТРК "Сити Молл" 3-4 февраля, с 11.00 Мастерская Медведя приглашает на творческие занятия в феврале: 3-4 февраля - Учимся Городецкой росписи. Мастер-класс по росписи на деревянных изделиях: доска ложа, свистулька. 10-11 февраля - Готовим подарки любимым на "День всех влюблённых" Работает "Почта святого Валентина" 13.00 Мастер-классы: "Футболка для любимых", "Шоколадное сердце", "Сердце на палочке". 17-18 Февраля - Готовим подарки ко "Дню защитника отечества" 13.00 - Мастер-класс по шоколадоварению "Шоколад для братика" 15.00 - Мастер-класс по росписи футболки "Мой папа лучший" 16.00 - Мастер-класс по росписи футболки для дедушки "Мой защитник" 24 февраля - Отмечаем "Международный день полярного медведя". 12.00 Игровая программа "Письмо с Cеверного полюса" Игры, конкурсы, призы, творческие занятия. 25 февраля – Готовим подарки полярному медведю. 13.00 – Мастер-класс по лепке из глины "Медведко" 15.00 – Мастер-класс по бумагопластике "Умка – полярный медвежонок" 16.00 – Мастер-класс по акварели "Семья полярных медведей" Справки по телефонам: 260–597, 8(4242) 22–72–83. "Семейный досуг" в музее. Занятие "Они живут в море" Сахалинский областной краеведческий музей 3-4 февраля, 12.00, 15.00 Сахалинский областной краеведческий музей приглашает на занятия, посвященные Всемирному дню защиты морских млекопитающих . На них можно будет узнать о тюленях, каланах, китах и других животных, которые обитают в Охотском море, омывающем Сахалин и Курильские острова. В завершении состоится мастер-класс "Китёнок" (поделка из бумаги). "Семейный досуг" - программа выходного дня для семейного отдыха, включающая экскурсии, лекции, занятия, игры для детей и их родителей. Справки и предварительная запись по телефону: 72-75-55. Мастер-классы "Фактура" ул. Ленина 321\1, 4 этаж 3-4 февраля Запись по телефону: 89841803007 Школа для современных девушек и женщин "Фактура" приглашает на различные курсы и мастер-классы по множеству творческих направлений. Все занятия подходят для новичков. 3 февраля: 12.00 - Курс по шитью "Нижнее белье" Старт. 16.00 - Мастер-класс по шитью "Блуза из трикотажа". 4 февраля: 14.00 - Мастер-класс по макияжу Smoky eyes. 16.00 - Курс по шитью "Мужская тостовка\бомбер" Старт. Экскурсия выходного дня Сахалинский областной краеведческий музей 17-18 февраля, 12.00, 15.00 Сахалинский областной краеведческий музей приглашает на экскурсии выходного дня «Коллекции музея». Подобное мероприятие – это замечательная возможность узнать больше об особенностях природы и истории единственной островной области России и познакомиться с уникальными экспонатами музея. Справки и предварительная запись по телефону: 72-75-55. Музейный кинозал Сахалинский областной художественный музей 3 февраля, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00 Каждую субботу посетители музея смогут посмотреть видео-фильмы из фонда "Русский музей: виртуальный филиал" и из медиатеки Сахалинского областного художественного музея. Расписание сеансов "Музейного кинозала" на 3 февраля: 11.00 - "В страну музеев вместе с Фафалей". В мастерской художника. Букет. 12.00 - "Натюрморт". Из цикла обучающих видеофильмов для детей 6-14 лет "Русский музей – детям". 14.00 - "Именитые люди Строгановы. Строгановский дворец". Из цикла авторских программ директора Русского музея В.А. Гусева "Век Русского музея". 15.00 - Николай Ге. Фильм из цикла "Передвижники" Просмотр для посетителей музея бесплатный. Уроки, мастер-классы по изобразительному искусству для взрослых и детей Мыс Великан Амурская, 4 Б, 2-й этаж 3 февраля, 12.00, 14.00 10 февраля, 12.00, 14.30, 18.30 Творческая мастерская "Мыс Великан" проводит занятия и мастер-классы по изобразительному искусству для взрослых и детей. Детская группа правополушарного рисования. Занятия проходят по предварительной записи, по субботам в 12.00 в группе от 3-х человек. Занятия платные. Индивидуальный подход к каждому ребенку, занятие длиться 1-2 часа. Расписание и темы на февраль: - 3 февраля рисуем кота; - 10 февраля тематический рисунок, ко Дню всех влюбленных рисуем двух зайцев. Занятия для взрослых: 3 февраля с 14.00 уроки на вольную тему, дописываем начатые работы. 10 февраля: - с 14.30 до 17.30 уроки на вольную тему, дописываем начатые работы; - в 18.30 Мастер класс по масляной живописи, рисуем зимний пейзаж. На мастер-классе вы поймете и разберетесь, как надо строить композицию, изучите влияние света и тени, поймете, как отобразить передний и дальний план и т.д. Научитесь работать кистью. Итогом МК станет ваш собственный шедевр. МК рассчитаны как на новичков, так и на людей уже умеющих рисовать. Справки по телефону: 8-914-760-91-08. Воскресные мероприятия в ИграMix Парк развлечений ИграMix Сити Молл, 5 этаж, Телефоны для справок: 708-825, 26-58-13 4 февраля, 15.00 Парк развлечений ИграMix приглашает на воскресные мероприятия: 4 февраля, 15.00 - Веселые эстафеты "Снежные обгонялки". 11 февраля, 15.00 - Поделки ко дню Влюбленных. 18 февраля, 15.00 - Рисунки "Сохраним морских обитателей". 23 февраля - Игра "Зарница" в честь Дня Защитника Отечества. Для детей от 4 до 9 лет, начало в 13.00 (Детский парк батутов, тир) Для детей от 9 до 13 лет в 15.00 (Веревочный парк, тир) В программе: веселые игры и задания, конкурсы в сопровождении аниматоров. Продолжительность 90 минут. Обязательна предварительная запись,. Подробная информация по телефонам: 708-825, 26-58-13. Зимние забавы Сахалинский зооботанический парк 3 февраля, 15.00 Посетителей ждет обширная и насыщенная программа, которая познакомит их с историей возникновения народных традиций. В программе: игры, потешки, выступление фольклорных коллективов, конкурсы, викторины. Мероприятие подарит вам массу положительных эмоций и хорошее настроение. Субботний киносеанс в музее Сахалинский областной краеведческий музей 3, 10, 17, 24 февраля, 17.00, 18.00 (16+) Сахалинский областной краеведении музей приглашает посетить программу выходного дня, в рамках которого состоится демонстрация короткометражных сюжетов о Сахалине, снятых командой телепрограммы "Хочу знать!" и Первым каналом вместе с ведущим Михаилом Ширвиндтом. В сюжетах - устрицы о. Буссе, традиционная жизнь и кухня нивхов, блюда из лопуха, костюмы сахалинских дизайнеров. Справки по телефону: 72-75-55. Занятия в мастерской "Пан Карандаш" Мастерская "Пан Карандаш" 3 февраля Творческая мастерская "Пан Карандаш" рада приветствовать всех ребят на занятия. Мы не проводим мастер-классы, лишь занятия с детьми.Мы направляем к творческому решению! Расписание занятий на январь-февраль 2018 года: Дети 2-4 года: 6 февраля 2018: Боровичок. Аппликация. 13 февраля 2018. Аппликация. Воробьи в скворечнике. Дети 4-7 лет: 3 февраля 2018: Крутим дерево. Пластилин. 10 февраля 2018: Боровичок. Аппликация. 11 февраля 2018: Аппликация из ватных палочек. Домики Запись по телефону 62-04-74.

СПОРТ

Клуб любителей бега

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

Открытый каток Дворец спорта "Кристалл" 3-4 февраля Сезон массовых катаний на открытом катке, расположенном на территории у дворца спорта «Кристалл», продолжается. Ледовая площадка успешно пережила снежную непогоду, и ждет своих посетителей ежедневно по будням с 18.00 до 21.45, и в выходные с 11.00 до 21.45. Площадь катка под открытым небом составляет 50 на 18 метров, поэтому ледовое поле единовременно за сеанс может вместить не более 50 посетителей. Обслуживание катка на протяжении сезона работы обеспечивает специальная ледозаливочная техника, поэтому покрытие здесь не хуже, чем на крытой ледовой арене. Время катания разграничено на сеансы продолжительностью по 45 минут. Гостей ждут дружелюбная атмосфера, приятное звуковое сопровождение, а также работает прокат коньков. Справки по телефону: 240-160. Ночь на льду Ледовый дворец "Кристалл" 3 февраля, 22.00 (16+) Гостей ждут зажигательная атмосфера, приятное звуковое и яркое световое сопровождение. Также к услугам посетителей традиционной акции "Ночь на льду" прокат коньков. Справки по телефону: 240-160. Прокат лыж СДЮСШОР зимних видов спорта ул. Венская, 5 3-4 февраля, с 09.00 Покататься на лыжах и взять в прокат инвентарь можно на лыжной базе «Спартак» (школа зимних видов спорта). Прокат работает с 09.00 до 18.00. Стоимость проката для взрослых составит 250 рублей в час, детям и пенсионерам - 100 рублей. При себе необходимо иметь паспорт.

ВЫСТАВКИ

Выставка "Современное искусство КНДР" Сахалинский областной государственный художественный музей 3-4 февраля и каждый день, кроме понедельника до 28 февраля с 11.00 На выставке представлены фотографии, книги, произведения живописи и вышивки, в которых прослеживаются многовековые традиции декоративно-прикладного искусства КНДР. Справки по телефону: 72-36-43, 72-37-38. Выставка бабочек ТЦ Успех ул.Сахалинская, 71 3-4 февраля и каждый день до 25 февраля Прикоснитесь к прекрасному. На выставке представлены тропические бабочки cо всех континентов: Австралии, Новой Зеландии, Индонезии, Филиппин, Коста-Рики, Бразилии, Китая, Вьетнама, острова Мадагаскар. Вы сможете увидеть рождение этих прекрасных насекомых, почувствовать полный контакт с ними и покормить, фото бесплатно. Телефоны для справок: 8-961-867-95-85.

Сахалинский областной государственный художественный музей 3-4 февраля и каждый день, кроме понедельника, с 10.00.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Сахалинский областной краеведческий музей 3-4 февраля и каждый день, кроме понедельника до 11 марта (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

В выставочном зале будут представлены экспонаты из фондов Государственного Бородинского военно-историческогомузея-заповедника, старейшего в мире, из основанных на полях сражений. Посетители выставки смогут увидеть скульптурные и графические работы художников XIX века и наших современников, а также вещи участников сражения — образцы обмундирования, снаряжения и вооружения офицеров и нижних чинов вооруженных сил Российской империи и Великой армии Наполеона, многочисленные находки с поля сражения — ядра, осколки гранат, картечные и ружейные пули, металлические части ручного огнестрельного и холодного оружия, предметы амуниции.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 3-4 февраля и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Музей медведя, ТРК «Сити Молл» 3-4 февраля и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 3-4 февраля и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Выставка "Философия красок" Арт-галерея "Сахалин" Амурская 4Б (за ТЦ "Океан") 3-4 февраля (До 1 марта) Посредством красок и холста художники делятся своим отношением к жизни, окружающему миру. Подобная выставка дает возможность не только посмотреть и насладиться красотой картин, но и подумать над тем, что старался выразить мастер. На выставке представлены работы известных маститых художников и молодых авторов: Заслуженный художник России, член Сахалинского Союза художников, обладатель золотой медали за заслуги в творчестве Степанов Ю. В. Член Союза художников – Кирюхина Н. С., Профессиональный художник и директор АРТ галереи Бянкина Н. Р. Член Владивостокского Союза художников Арсененко А. Московский член Союза художников А. Майоров. Художники : Потысьева О. В. , Маркелов Ю., Проклова Е.,Гарбар С., Кузнецова Ж. «Остров Сахалин»: открытый финал Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 3-4 февраля Приглашают посетить вторую часть постоянной экспозиции музея «Остров Сахалин»: открытый финал. В экспозиции воплощена жизнь великой книги о сахалинской каторге в театральном, музейном и научном пространстве. Посетитель сможет окунуться в атмосферу создания произведений А.П. Чеховым, а в интерактивной зоне дополнить сахалинскую летопись, начатую Чеховым в XIX веке.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ Winter Sound Ночной клуб "DUKE" 3 февраля, 22.00 (21+) Каждую ночь самые жаркие танцы, самые лучшие хиты, самая яркая атмосфера, только новые знакомства и только позитивное настроение! Tops & Hits Арт-бар Non-Stop 2-3 февраля, 21.00 В этот уикэнд слушаем любимые хиты. Все, что вы любите, зазвучит в нашей акустической системе. Вам останется только наслаждаться и танцевать. Вход: свободный