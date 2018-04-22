Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 29 апреля-2 мая

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

«Тестостерон» - комедия современного польского драматурга Анджея Сарамоновича. Жизнь биолога Корнеля внезапно пошла под откос: любимая женщина сбежала от него прямо из-под венца. Вместо свадебного торжества неудачливый жених, его друзья и родственники устраивают типичное мужское застолье. Тут будут и жаркие споры, и почти детективная интрига с расстроенной свадьбой, и внезапное раскрытие семейных тайн...

Главные персонажи в пьесе - три друга-пингвина, которые, как и положено друзьям, ссорятся, обижаются друг на друга, мирятся. И вдруг двое из них оказываются перед выбором: предать третьего и спасти свою жизнь, или же…

Москва, 1924 год. Выдающийся профессор Преображенский решается на небывалый эксперимент по пересадке человеческого гипофиза бродячему псу Шарику. Результаты операции превосходят все ожидания, однако в скором времени ученый вынужден признать свою задумку провальной…

Главные волшебники: улыбчивая босоногая фея Ма и Малыш Елисей. Человек и кукла, которая на фоне классической музыки и нежной сценографии, буквально оживает в руках актрисы.

Автор и режиссер постановки Оксана Исаева предлагает зрителям окунуться в океан счастья, который может вместить в себя всего лишь один день, проведенный мамой вместе с малышом.

"Чудо-день" — спектакль о радости быть мамой! Понятен он будет и взрослым, и детям!

Как здорово, когда школа это праздник, когда вместо строгих учителей уроки проводят забавные клоуны, которые не ставят двоек, не делают замечаний, а наоборот – разрешают смеяться, шутить, поют веселые песни и рассказывают смешные истории, когда звонка на очередной урок ждёшь с радостью и нетерпением. Всех, кто хочет оказаться в школе хорошего настроения, мы ждём на спектакль.

20 мая, - 11.00 - Квест с элементами научного шоу "Охотники за привидениями" (6-12 лет) - разыскиваем и обезвреживаем привидения, разгадывая головоломки и выполняя различные задания - творческие, интеллектуальные, активные, научные и др.

19 мая, - 18.00 - Научное шоу с элементами мастер-класса "В темноте" (5-12 лет) - увидим светящуюся колбу, цветное пламя, узнаем секрет неонового грима, сделаем светящихся лизунов и полимерных червяков и другие эксперименты.

13 мая, - в 11.00 мастер-класс "Экспериментариум" (4-7 лет) и в 14.00 мастер-класс "Экспериментариум" (7-12 лет) - научный мастер-класс - делаем полимерных червяков, лизунов, узнаем что такое индикаторы и делаем супер-пену, проверяем умеют ли шарики жужжать и др.эксперименты.

6 мая, в 11.00 - Мастер-класс "Мастер карамельных наук" (5-12 лет) - узнаем из чего и как делают карамель, делаем сами тематические леденцы на палочке ко Дню Победы, дегустируем карамель с разными вкусами, забираем с собой собственноручно сделанные леденцы.

1 мая, (выходной) в 15.00 - Научное шоу "4 стихии" (4-12 лет) - дети примут участие в химических и физических экспериментах связанных с четырьмя стихиями природы - воды, огня, воздуха и земли.

30 апреля, (выходной) в 11.00 - Мастер-класс "Шоколадные конфеты" (4-12 лет) - узнаем из чего и как делают шоколад, сделаем шоколадные конфеты с сухофруктами, цукатами и орехами.

Научный клуб для детей "Бум наук" приглашает ребят от 4 до 12 лет на мероприятия в апреле-мае.

Какое отношение имел Пушкин к Дальнему Востоку? Как по-русски звучит Пушкин в переводе с японского языка? Был ли Сахалин прообразом острова из "Сказки о царе Салтане"? На лекции Вас ждет забавный исторический экскурс в мир пушкинских историй.

Участники узнают о важных событиях в жизни и творчестве А. С. Пушкина. На выставке представлены подлинные предметы конца XVIII – начала XIX вв., по легенде принадлежавшие поэту. Это крестильная льняная рубашка и холщовое полотенце, вышитые няней А. С. Пушкина Ариной Родионовной.

На сказочном занятии дети заново откроют для себя волшебный мир сказок А.С. Пушкина, отвечая на вопросы и собирая пазлы. Также участники познакомятся с устаревшими словами, которые встречаются в произведениях Пушкина.

На мастер-классе «Алхимия творчества» дети и взрослые познакомятся с историей создания натуральных красок от глубокой древности до наших дней, сделают своими руками яркие краски из натуральных ингредиентов и создадут живописные этюды на тему волшебных сказок Александра Сергеевича Пушкина.

2 мая в музее пройдут интерактивные занятия-путешествия, экскурсии и мастер-классы по творчеству А. С. Пушкина.

Антон Павлович Чехов выступил как преемник и продолжатель лучших реалистических традиций русской литературы. Определение Льва Толстого «Чехов – это Пушкин в прозе» говорит о том, что творчество Чехова связано с творчеством Пушкина непрерывной нитью. На лекции расскажут об этом литературном влиянии, пушкинских образах и мотивах в прозе и драматургии А. П. Чехова.

Вы узнаете о важных событиях в жизни и творчестве А. С. Пушкина. На выставке представлены подлинные предметы конца XVIII – начала XIX вв., по легенде принадлежавшие поэту. Это крестильная льняная рубашка и холщовое полотенце, вышитые няней А. С. Пушкина Ариной Родионовной.

В интерактивном сказочном путешествии ребята познакомятся с героями сказок А. С. Пушкина, изучая иллюстрации, представленные на выставке. Царевна Лебедь, золотая рыбка, королевич Елисей и имена других героев составили основу ребусов, головоломок и кроссвордов, которые предстоит разгадать юным посетителям.

В игровой форме участники узнают о роли Василия Жуковского, Николая Карамзина, Гаврилы Державина и других известных личностей в жизни и творчестве Александра Сергеевича Пушкина, проверят знания известных произведений поэта.

Слушатели узнают про колдовские обряды, таинственные символы, предания и заветы предков в славянских избах. Какие тайны премудрости и секреты хранили традиционные славянские избы, или избушки на курьих ножках? Что из этого правда, ложь, примета, а что премудрость и завет? Во время изложения материала слушателям продемонстрируют домашнюю утварь предков, дадут попробовать свои силы в её применении, а также сыграют в детские и юношеские славянские игры.

1 Мая в музее Вы отметите тем, что создадите маленькие шедевры своими руками в технике трехмерного рисования, изготовите символ Победы, узнаете кто такие серые киты и как весна отражается на их жизни. По случаю праздника музей дарит подарок нашим посетителям. В этот день вы сможете бесплатно посетить любое из понравившихся мероприятий:

Литературно?художественный музей книги А. П. Чехова "Остров Сахалин" приглашает гостей и жителей города на комплекс мероприятий, посвященных празднику Весны и Труда и предлагает два цикла мероприятий для детей и взрослых.

Сахалинский областной краеведческий музей приглашает всех на экскурсии выходного дня, которые знакомят с особенностями природы и истории единственной островной области России и с уникальными экспонатами музея.

Сахалинский областной краеведческий музей приглашает слушателей познакомиться с традиционными хозяйственными занятиями и культурой коренных народов Сахалина, проблемами сохранения языков малочисленных народов, современными технологиями и исследованиями в области изучения, сохранения и трансляции языков коренных народов.

Сольная программа Александры Красновой "Счастье мое" будет представлена на творческом вечере в Южно-Сахалинске в кафе "Горный воздух". В программе прозвучат песни собственного сочинения, песни сахалинских авторов, популярные хиты современной эстрады.

Отдохнуть от городской суеты, насладиться природой и в очередной раз поверить в сказку поможет «Сад живых тропических бабочек». В нашем саду вы увидите, как из куколки рождается бабочка, сможете подержать ее на ладони и сделать красивые фотографии.

Приглашаем на творческий мастер-класс по декорированию в технике декупаж. Декупаж-способ украшения различных поверхностей, позволяющий создавать неповторимую "роспись" с помощью ярких салфеток, клея, красок и дополнительных декоративных материалов. Работа в данной технике приучает детей к аккуратности, формирует и развивает эстетический вкус.

Скоро лето-время поездок на дачу, домашней зелени, фруктов и овощей! Но мы уже не в силах ждать, поэтому предлагаем начать выращивать зелень уже сейчас, дома. На нашем мастер-классе дети изготовят горшочки, а затем займутся посевом семян петрушки, укропа и салата. Создание такого мини-огорода приучает ребенка к самостоятельной деятельности и помогает привить чувство ответственности, ведь растения требуют ухода. Если не забывать о своих «зеленых друзьях» и своевременно их поливать, то летом их можно будет пересадить из горшочка на грядку Вашего огорода. Тогда у ребенка появится занятие и на даче, а также он с гордостью и удовольствием угостит Вас плодами своего труда.

Режим работы, расписание занятий, стоимость услуг и другую информацию можно получить по телефону 25-33-82 или на официальном сайте ГПКиО www.sakhalin-park.ru

Школа для современных девушек и женщин "Фактура" приглашает на различные курсы и мастер-классы по множеству творческих направлений.

29 апреля в воскресенье в 15.00 пишем маяк маслом на холсте. Все вопросы и запись по телефону: 8-962-10183-68.

Представлены два вида переправы: параллельные перила и бабочка. Все желающие могут попробовать себя в роли туристов, преодолевая невидимые реки в сопровождении опытных инструкторов центра и Сахалинского поисково-спасательного отряда имени Полякова.

Юные краеведы центра детско-юношеского туризма Южно-Сахалинска познакомят с историей нашего замечательного парка и раскроют некоторые биологические секреты хвойных и лиственных деревьев произрастающих в парке, а затем проверят, как вы запомнили новые знания на интерактивной викторине. Все эрудиты — большие и маленькие — получат незабываемые призы от центра. Отправка экскурсионных групп будет происходить каждые 30 минут.

12.00, 15.00 – Интерактивная площадка "Дивная природа островов" (рассказ о природоохранных территориях Сахалина и Курильских островов и их обитателях; творческое занятие "Мимимишки и зайчишки"). 3+

12.00, 14.00, 16.00 - Интерактивная площадка "По великому чайному пути" (экскурсия и новая музейная игра по выставке "Чайная традиция и современность" из Кяхтинского краеведческого музея). 10+

Праздник Айболита – это море улыбок и хорошего настроения. На мероприятии посетители смогут познакомиться с удивительными животными, которые могут лечить себя самостоятельно, а также собрать аптечку и оказать первую помощь заболевшим «питомцам». Много игр и веселой музыки.

Ни для кого не секрет, что самое популярное место в зоопарке - это контактный зоопарк. Здесь можно общаться с животными, напрямую контактируя с ними. Милые ручные его обитатели, будто притягивают маленьких гостей зоопарка, и те прямо с ходу, едва переступив порог зоопарка, прямиком направляются в уютный деревенский дворик.

Вы научитесь вязать морские узлы, будете ориентироваться по сторонам света и расшифруете послания. Пройдя все испытания в период с 3 апреля по 1 мая, путешественники получат призы. Приглашаются ребята в возрасте от 8-ми лет.

Предлагаем совершить увлекательный квест по «Комнате путешественника» в Литературно-художественном музее книги А.П. Чехова «Острова Сахалин». При помощи компаса, корабельного справочника, звёздных карт и зашифрованных посланий вы побываете в местах обитания редких животных Сахалинской области, увидите исторические достопримечательности острова, почувствуете себя биологом, географом, историком и моряком!

Мир! Труд! Май! Знакомый всем с детства лозунг, если его услышали улицы, значит, пришла настоящая весна. День Первомая – это день, когда все объединяются, чтобы пройти по городу с яркими плакатами, воздушными шарами, а потом с родными и близкими собраться на маёвку.

Постепенно узелки на веревках стали использоваться для украшений одежды и стали неотъемлемым элементом декоративно-прикладного искусства. Искусство плетения узлов развивается уже много десятков веков, поэтому узлы становятся все красивее.

«Китайские узлы» имеют не только красивую форму, но и красивый яркий цвет. Они – не только отражение старых традиций Китая, но и символ стремления людей к истине, доброте и красоте. Именно поэтому данный жанр народного искусства живет и развивается на протяжении тысячелетий.

На заре китайской цивилизации люди видели в обычных веревках прообразы драконов, и узлы на веревках делались для того, чтобы добиться большего «сходства». Узел – символ гармонии и близости, чтение иероглифа «цзе» в известной мере созвучно словам «счастье», «долголетие», «богатство», «радость» и «здоровье».

Согласно археологическим данным, «узелки на память» китайцы стали завязывать уже в эпоху палеолита. Важные дела и события обозначались большими узелками, малозначительные – малыми.

"Звери" - российская группа, созданная в 2001 бессменным фронтменом коллектива Романом Билыком (Рома Зверь) и по праву является одной из лучших отечественных живых групп в России. Всем известные хиты "Зверей" долгое время занимали лидирующие позиции в различных чартах, а клипы на них задали высокую планку в видеоиндустрии, которую до сих пор мало кому удается превзойти.

Thomas Mraz, первый романтик neo-R'n'B и пришелец из реальности олдскульных аниме, отправляется в новый тур, чтобы растопить ваши оледеневшие за зиму сердца. Пол — это лава, и тебя спасет лишь танец.

Всех гостей вечера ждут места за столиками с угощением и свободная танцевальная площадка. Каждый участник мероприятия сможет лично оценить изысканный вкус эксклюзивных шоколадных лакомств.

В программе выступят: известная сахалинская группа «Джаз Тайм» (руководитель – музыкант, композитор и аранжировщик, Заслуженный работник культуры Сахалинской области Владимир Киндинов), артисты Театра Танца «Диалог», а также специально приглашенные звезды из Сеула (Республика Корея) – Bebopdance team «Jazzy Bratz».

Артисты коллектива являются участниками и победителями многочисленных международных фестивалей и баттлов. Они очень популярны не только у себя на родине, но и далеко за ее пределами!

«Jazzy Bratz» - это уникальное сочетание танцевального и музыкального искусства. Любимцы сеульской публики, успешно совмещаяв своем творчестве современную хореографию и живую джазовую музыку, всегда демонстрируют на сцене яркое шоу.

Если ты смел и отважен, приходи и докажи это самому колоритному пирату нашего времени.

Дом культуры «Родина» приглашает всех желающих принять участие в увлекательной игровой программе «Открываем тайны моря». Сам Капитан Джек Воробей отправится вместе с вами навстречу приключениям и поможет отыскать давно затерянные сокровища.

Море — это красивейшая и уникальная часть земной природы. В глубине моря лежит великолепное сокровище, которое только и ждет, чтобы его кто-нибудь нашел!

В Международный день танца состоится отчётный концерт Образцового ансамбля эстрадного танца «Плэйданс», под руководством Николая Самусева, где коллектив будет радовать вас ярким многообразием хореографического искусства.

Танец – это искусство, для которого не нужны ни кисть, ни ручка, его единственным инструментом является человеческое тело.

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

Спортивные баталии будут проходить по круговой системе. Лучшие из лучших встретятся в финале, где оспорят призовые места.

В борьбе за заветный трофей сойдутся спортсмены из Долинска, Невельска, Поронайска, Южно-Сахалинска и Охи. Кроме того, мастерство владения мячом продемонстрирует команда «Феникс». Всего за пьедестал почёта поборются шесть мужских и четыре женских команды.

В субботу, 28 апреля матчи начнутся в 10:00, а в воскресенье команды выйдут на площадку в 09:30. Участие в турнире и самые юные волейболисты. У них пока нет большого соревновательного опыта. Вход для болельщиков свободный.

На соревнования приедут юные волейболисты из Анивы, Корсакова и Холмска. Сам волейбольный центр, на правах хозяев, выставит больше десяти команд.

Сахалинский областной художественный музей один из немногих обладает постоянной экспозицией христианского искусства. В зале представлена коллекция копий древнерусских фресокXI–XVII вв., выполненные преподавателем Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Александром Константиновичем Крыловым и его учениками; иконы и медное литье.

29 апреля - 2 мая и каждый день, кроме понедельника с 11.00

29 апреля - 2 мая и каждый день, кроме понедельника, с 10.00.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Посетители смогут увидеть уникальные фотографии японских огневых укреплений, некогда грозной военной техники, мест высадки советского десанта и ожесточенных боев, братских могил воинов и памятников, воздвигнутых в честь героев, погибших в августе 1945 года. Среди снимков – остатки десантного судна и японского танка "Чи-Ха" на острове Шумшу, деревянная взлетно-посадочная полоса армейского аэродрома Хигаси-Кумохара, расположенная на Урупе, скальный артиллерийский ДОТ острова Зеленый и другие.

На выставкет представлены авторские снимки известного сахалинского историка, археолога, этнографа Игоря Анатольевича Самарина, сделанные им во время поездок по местам боевой славы советских солдат – участников Курильской десантной и Южно-Сахалинской наступательной операций.

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

29 апреля - 2 мая и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Также церемонию открытия украсит большое шахматное поле, на котором юные участники шахматного клуба г. Южно-Сахалинска выступят в роли шахматных фигур и разыграют увлекательное представление этой старинной игры.

В большом зале Сахалинского областного художественного музея представлены шахматы из фарфора и металла, из моржовой, мамонтовой и слоновой кости, из дерева, стекла и камня, из бересты и янтаря, резные, точёные и литые фигурки, изображающие животных и людей.

Игра, появившаяся в Индии около двух тысяч лет назад, была неразрывно связаны с искусством. С древних времен лучшие художники трудились над выполнением шахматных фигур, которые первоначально изготавливались из кости. А в настоящее время уже трудно назвать материал, из которого не изготавливались бы фигуры.

Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства (г. Москва) и Сахалинский областной художественный музей представляет выставочный проект «Царская игра», посвященный уникальному явлению в истории мировой культуры — игре в шахматы.

29 апреля - 2 мая и каждый день, кроме понедельника, до 1 июля

На выставке представлены воспоминания ветеранов - участников Великой Отечественной войны на западных фронтах и трудового тыла. Бесценные воспоминания, собранные в разное время научным сотрудником музея Надеждой Андреевной Глушковой, содержат яркие эпизоды, раскрывающие военную действительность, быт солдат и тяжелейший труд тружеников тыла, неподдельный патриотизм, любовь к Родине, подлинные эмоции и чувства.

29 апреля- 2 мая и каждый день, кроме понедельника до 24 июня

Экспозиция рассказывает об участниках Второй мировой войны, пропавших без вести на полях сражений, чьи судьбы были восстановлены активистами Общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» в ходе поисковых работ.

Цель проекта - познакомить сахалинского зрителя с дальневосточным декоративно-прикладным искусством в контексте национальных культур в связи с чайными традициями и их философским и историко-культурным своеобразием.

Это первый на Сахалине совместный выставочный проект Государственного музея искусства народов Востока г. Москвы и Сахалинского областного художественного музея.

29 апреля - 2 мая и каждый день, кроме понедельника, до 3 мая

В экспозиции представлены сопутствующие предметы торговли — предметыдекоративно-прикладного искусства Японии и Китая, а также деревянная скульптура, отражающая жизнь народа: сцены труда и отдыха.

На выставке «Чайная традиция и современность» представлены образцы китайского чая:«Зуй-се», «Мян-зун», «Та-чен», «Пеклинг», «Жемчужный», «Улун», плиточный, кирпичный и др. Увидеть насколько были сложными процедура подготовки чайного листа к продаже, транспортировка чая помогут фотографии Н. А. Чарущина — этнографа, публициста, народника, проживающего в Троицкосавске с 1885 по 1895 год.

Чай уже давно стал любимым и привычным напитком во всем мире. Сегодня трудно представить, что в былые времена он являлся предметом роскоши и его преподносили в качестве подарка царственным особам. В разных странах существуют свои традиционные способы употребления чая, но суть чаепития одна и та же; чай дает силу, возможность отдохнуть, поддержать беседу. Наверное, нет на земле такого места, где бы чай сыграл такую важную роль, как в Кяхте.

29 апреля - 2 мая и каждый день, кроме понедельника, до 10 июня

На выставку было отобрано 35 детских работ, выполненных разнообразными материалами – от карандаша до пастели. Некоторые из работ исполнены в необычной технике воскографии.

Участники конкурса придумывали имена серым китам, почти 70 из них биологи присвоили представителям охотско-корейской популяции серых китов, которая кормится у северо-восточных берегов Сахалина. Благодаря детям, у китов появились такие имена, как Путешественник, Вайда, Охинский, Шумшу. Среди имён, которые придумали нивхские ребята с севера Сахалина, – Пилкан, Ниф, Тайгун, Мевундя и другие.

29 апреля - 2 мая и каждый день, кроме понедельника, до 20 мая

Посетители выставки увидят акварели и гравюры, на которых изображены литературные единомышленники, друзья и недруги Пушкина. Портрет Антона Дельвига – друга Пушкина со времен учёбы в Царскосельском лицее, офорт с изображением Василия Жуковского, чьим учеником считал себя Пушкин.

В Литературно-художественном музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» открылась выставка «А.С. Пушкин. Жизнь и лира» из фондов Государственного музея А.С. Пушкина города Москвы. Она показывает основные этапы жизни и творчества великого поэта от его рождения до смерти. В первой части экспозиции представлены подлинные предметы конца XVIII – начала XIX вв., принадлежавшие Александру Сергеевичу. Это крестильная льняная рубашка и холщовое полотенце, вышитое няней великого поэта Ариной Родионовной Яковлевой. Также представлена копия посмертной маски великого поэта.

29 апреля - 2 мая и каждый день, кроме понедельника до 15 июля

В галерее проводятся мастер – классы по живописи, АРТ вечеринки, мастер – классы по батику и полимерной глине. У нас вы сможете интересно и с пользой провести время. Обращаться по адресу : ул. Амурская 4Б.

После зимних нескончаемых метелей, от которых мы все уже устали, наши художники делятся с нами своими солнечными работами. Сахалинские пейзажи и цветы, романтические жанровые композиции и абстрактные солнечные холсты. Приходите, отогревайтесь, получайте позитивные эмоции. Участники все те же наши любимые, хорошо известные художники. Степанов Ю. В. - старейший наш заслуженный художник, член Союза Художников России. Кирюхина Н.С. - член Союза Художников России с потрясающими городскими композициями и темой - космос. Метельский Ю.- так же член Союза Художников, представляет солнечные яркие летние работы, Кузьменко В.- союз Художников, интересная цветовая гамма в картине "Пик Чехова". Бянкина Н. Р.- профессиональный художник, директор Художественной галереи представляет морские пейзажи и летний городской пейзаж. Молодые авторы - Потысьева Ольга представляет много летних композиций на любой вкус. Валиева А., Маркелов Ю., Гарбар С., Баронина О., Кузнецова Ж., Проклова Е. и многие другие начинающие авторы. Все картины продаются.

Приглашают посетить вторую часть постоянной экспозиции музея «Остров Сахалин»: открытый финал. В экспозиции воплощена жизнь великой книги о сахалинской каторге в театральном, музейном и научном пространстве. Посетитель сможет окунуться в атмосферу создания произведений А.П. Чеховым, а в интерактивной зоне дополнить сахалинскую летопись, начатую Чеховым в XIX веке.

Сахалинские художники влюблены в свой остров, здесь они родились, учились, продолжают жить и работать. Не все участники выставки родом с островов, но приехав сюда, были очарованы красотой природы и влюбились в этот уголок Великой России. Здесь рождаются их лучшие произведения, здесь они черпают вдохновение для творчества.

В очередной раз представляем Вашему вниманию танцевальную терапию с лучшими хитами 90-х и 2000-х годов. Стоять на месте не придётся!

Отмечаем Международный День Танца! Присоединяйтесь! Для Вас танцуют горячие парни «DefRush» и обворожительная штучка Yulisa, г. Москва.

КИНО

И как всегда, выходные можно провести в кинотеатре. Узнать о новинках и выяснить расписание вы можете на нашем сайте в афише.

Приматолог Дэвис Окойи предпочитает держаться подальше от людей и дружит с Джорджем, удивительно умным альфа-самцом — гориллой, которого он воспитывал с самого рождения. Но вышедший из-под контроля генетический эксперимент превращает послушную обезьяну в яростного монстра. Более того, вскоре обнаруживается, что существуют и другие модифицированные хищники. Пока свежесозданные чудовища превращают в руины Северную Америку, стирая с лица Земли все, что попадается у них на пути, Окойи вместе с опальным генным инженером пытается изобрести антидот, прорываясь по бесконечному полю боя не только, чтобы предотвратить глобальную катастрофу, но и спасти бесстрашное существо, которое когда-то было его другом.

Футболист национальной сборной Юрий Столешников в ответственный момент не забивает пенальти. После досадной ошибки Столешников покидает сборную, завершает карьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды. Именно с этим клубом Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя.

На пороге войны с фашистской Германией инженер Михаил Кошкин разрабатывает прототип нового инновационного танка Т-34. Чтобы доказать уникальность боевой машины, Кошкин и его команда отправляются в Москву на танках своим ходом. Но вскоре пробег превращается в непредсказуемую гонку, где бездорожье лишь меньшее из зол… Пройдя череду опасных приключений и благодаря безупречным техническим и боевым качествам новых танков, героям удается одержать верх над преследователями и доказать превосходство Т-34.

Обычная игра «Правда или действие» превращается в жестокую гонку со смертью, когда к процессу подключается нечто сверхъестественное. Стоит кому-то из участников соврать или не выполнить положенное действие, его ждет жестокая расправа. Кто в итоге сможет выйти победителем в жестокой игре?

Красавица Макия — из рода бессмертных. На протяжении веков многие армии пытались захватить её народ, чтобы завладеть секретом вечной жизни. И вот теперь, когда город разрушен, девушка прячется в лесу. Здесь она встречает потерявшего родителей маленького мальчика Эриала и начинает о нём заботиться…

Проходят годы, мальчик превращается в прекрасного юношу, и у беглецов возникают чувства друг к другу. Но Макия понимает, что Эриал — простой человек, а значит, он смертен…

Крош решает устроить незабываемый день рождения Копатыча — он обращается в агентство «Дежавю», которое обещает своим клиентам удивительные путешествия во времени. Но из-за несоблюдения условий договора всех смешариков раскидывает во времени, а Крошу придется собирать друзей по разным эпохам в компании своего второго «Я» — повзрослевшего и ворчливого Шорка, появившегося из-за временного парадокса.

Каждый день он просыпается в новом теле. Его утро — это новый дом, новая семья, новые друзья. Он — бестелесный дух, который видит мир глазами других и проживает короткие моменты чужих жизней. Но однажды он встречает Рианнон, и каждый день превращается в попытку вернуться к этой девушке, ставшей для него той самой единственной. Теперь им нужно найти способ остаться вместе.

ТИТАН

Американский военный Рик принимает участие в грандиозной космической программе. Лучшие умы планеты пытаются создать сверхлюдей, которые после гибели Земли обеспечат продолжение существования человечества на планете Титан. Однако эксперимент по скрещиванию генов Homo sapiens с инопланетным существом приводит к совершенно непредсказуемым последствиям.

Пэм — веселый и самовлюбленный неудачник, который постоянно попадает в нелепые ситуации и подвергает свою родню опасности. Ему всегда удавалось избежать наказания, но не в этот раз…. Из-за полученной травмы крыла, неудачливый эгоист упал на землю, где не сумел благополучно приземлиться. Рухнув вниз, он чуть было не задавил двух маленьких утят. Несмотря на свой скверный и несерьезный характер, Пэм проявил заботу о малышах. У гуся созрел план — отправиться в дорогу с птенцами пешком. Им предстоит преодолеть множество километров, где их ждет масса приключений и испытаний.

Такими насыщенными обещают стать выходные дни. Обязательно потратьте время с пользой!