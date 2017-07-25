Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 29-30 июля

О том, как провести выходные с максимальной пользой для души и тела читайте в обзоре АСТВ.РУ.

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

ТЕАТР Спектакль "Лесная история" Дом культуры "Родина" 29 июля, 13.00 (3+) Вход свободный На сцене Дома культуры своё творчество представят участники детской театральной студии «Восторг». Первая постановка по мотивам русской народной сказке «Лиса и Заяц» предстанет перед вами в новой современной музыкальной обработке. Яркие костюмы, новые персонажи, неожиданный финал старой сказки на новый лад не оставят вас равнодушными.

СОБЫТИЯ Фестиваль авторской песни "У Трех братьев" XI Областной фестиваль авторской песни «У Трёх братьев» пройдет в Александровске-Сахалинском с 29 по 30 июля 2017 года. В фестивале примут участие около 40 авторов и исполнителей бардовской песни. Это солисты и ансамбли, взрослые и дети из 9 муниципальных образований Сахалинской области: Ногликского, Александровск-Сахалинского, Невельского, Поронайского (Поронайск, с. Вахрушев), Холмского, Тымовского, Долинского и г. Южно-Сахалинска. Программа фестиваля откроется с творческого вечера председателя жюри Дениса Вялкина. Концерт начнется 28 июля в 18.30 в г. Южно-Сахалинске в зале Сахалинской универсальной научной библиотеки. Остальные мероприятия «У Трёх братьев» пройдут в г. Александровск-Сахалинский. 29 июля: 15.00 - Конкурсный концерт на берегу моря у скал «Три брата» 15.30 - Конкурс на изготовление изделий из природных материалов «Мои любимые «Три брата» 18.00 - Концерт гостей фестиваля. 30 июля: 14.00 - Награждение и гала-концерт с участием победителей и гостей фестиваля на площади им. 15 Мая (г. Александровск-Сахалинский). Телефон для справок в Южно-Сахалинске 8(4242)72-20-62. В Александровск-Сахалинском: 8(424-34)4-35-63 и 8-924-188-07-19. День лилипутов Сахалинский зооботанический парк 29 июля, 14.00 Праздник маленьких животных: мышей, морских свинок, хорьков, шиншилл – красивых, умных, трогательных животных. Какие они, эти мелкие грызуны? Чем примечательны и интересны? На празднике – все о них! Экзотические животные Сахалинский зооботанический парк 30 июля, 14.00 Экзотические животные – своими руками! Интересно, познавательно и необыкновенно! Завтрак с психологом: "Как не срываться на ребёнка" Детское пространство "Море" 30 июля, 10.00 (16+) Запись по телефону: 44-55-63 За чашечкой кофе вы познакомитесь с женским, семейным психологом, основателем психологического центра "Все краски жизни" Натальей Рогачёвой, обсудите актуальные темы и зададите беспокоящие вопросы. Место проведения: крытая беседка в парке, между картингом и бывшим танц.полом. P.S.: встреча пройдет при условии набора группы, поэтому запись обязательна. Мастер-класс "Мандала" Детский клуб "Киндер Пати" (ТЦ "Рояль", 3 этаж) 29 июля, 11.00 Предварительная запись по телефонам: 25-18-49, 26-00-09. Это самая древняя обережная кукла наших предков. Крестообразная композиция выражает идею распространения сил добра или охраняющих сил на все четыре стороны света. Её помещают над входной дверью в дом, комнату, над кроватью ребенка, в место, которое хорошо видно входящему человеку. Яркий и неожиданный образ оберега притягивает внимание входящего, который забывает о недобром намерении по отношению к владельцам дома. Коробочка идей Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина 29 июля, 13.00 (и каждую субботу до конца августа) 8 июля, в стеклянном павильоне у стадиона «Космос» (на территории городского парка) в 13.00 стартует череда мастер-классов «Коробочка идей», где всем желающим совершенно бесплатно помогут освоить популярные технологии декоративно-прикладного и изобразительного творчества с использованием различных материалов. Мастер-классы будут проводиться каждую субботу до конца августа. Телефон для справок: 43-11-48. Мастер-класс "Жираф из фетра" Детский клуб "Киндер Пати" (ТЦ "Рояль", 3 этаж) 30 июля, 10.00 Предварительная запись по телефонам: 25-18-49, 26-00-09. Жирафик из фетра станет отличным украшением в детской или просто подарком-игрушкой. Игрушку удобно держать в маленькой детской ручке, а безопасный пошив без мелких деталей позволит ребёнку играть жирафиком в своё удовольствие. Яркие цвета поднимут настроение и будут радовать обладателя игрушки! Карьерные озера Новиково Площадь Победы 30 июля Справки по телефону: 25-83-65 Неимоверная сила природы может поразить своей изобретательностью и умением превратить следы человеческого пребывания в нечто совершенное и исключительное. Так, когда-то "разрытые" человеком месторождения были оставлены за ненадобностью… Это были обычные карьеры в последствии превратившиеся в замечательные озера и пруды совершенно неземного цвета. В программе представлено 5 озер различного окраса и величины, по пути к ним можно наблюдать завод СПГ, остатки синтоистского храма, следы периода Карафуто в Новиково и многое другое! Деревенский дворик Сахалинский зооботанический парк 29-30 июля, с 11.00-13.00 и с 14.00-16.00 Обитатели «Деревенского дворика» ждут вас в гости! Групповое посещение ИграMix ИграMix 5 этаж, ТРК "Сити-молл" Со 2 июня по 31 августа Мастер-класс "Сладкий букет из конфет" Сахалинский Музей Медведя ТРК Сити Молл, 5 этаж 29-30 июля и каждый день, кроме понедельника и вторника с 11.00 или 12.00 до 11 августа Конфетный букет своими руками - это универсальная поделка или подарок! Он понравится взрослым и детям. Живые цветы через несколько дней завянут, а конфетные букеты еще долго будут радовать своих владельцев. Запись на мастер-классы по телефонам 260-597, 22-72-83. Мастер-класс "Шоколадоварение " Сахалинский Музей Медведя ТРК "Сити Молл", 5 этаж 29-30 июля, с 11.00 до 31 декабря Создайте шоколадку своими руками. Приходите и взрослые, и дети на наш мастер класс! Подробнее по телефонам: 260-597, 22-72-83. Мастер-класс гончарного дела Сахалинский Музей Медведя Сити-молл, 5 этаж 29-30 июля и каждую субботу и воскресенье с 11.00 до 31 декабря (0+) Сахалинский Музей Медведя приглашает всех желающих прикоснуться к древнему ремеслу. Необходима предварительная запись по телефону: 260-597.

Сахалинский Музей Медведя (вход через парк развлечений ИграMix, 5 этаж). 29-30 июля и каждую субботу и воскресенье, с 11.00 до 12.30 до 31 августа Телефон для справок: 26-05-97.

СПОРТ

Клуб любителей бега

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

Золотая подкова 2017 Село Кировское Тымовского района 29 июля, 10.00 Уже по традиции соревнования пройдут в конце июля в селе Кировское Тымовского района. Этот год станет двенадцатым по счету. К соревнованиям будут допущены не только профессионалы, которые занимаются в спортивных клубах, но и любители этого вида спорта. Возраст участников от 18 до 60 лет. Парад открытия соревнований состоится 29 июля в 10 часов. В этом году в программу включены 2 обязательные дисциплины: «экстерьер» - здесь оцениваются внешние признаки ухода и содержания животных, умения навыки. Скачки «Дерби» - состоят из предварительных заездов и финального, в котором и состоится розыгрыш главного приза Губернатора Сахалинской области. Дополнительная дисциплина – «Конкур». Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 671-053.

Скандинавская ходьба СДЮСШОР зимних видов спорта (ул. Венская, д. 5) Телефон для справок: 73-45-74. В школе зимних видов спорта этим летом продолжает работу социальный проект «скандинавская ходьба». Ежедневно, все желающие, могут взять палки и заняться ходьбой. Прокат работает с 9.00 до 21.00

ВЫСТАВКИ

Выставка Ивана Куликова "Русский стиль" Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин" 29-30 июля и каждый день до 1 августа, кроме понедельника Выставка из фондов Муромского историко-художественного музея посвящена творчеству художника Ивана Куликова. На выставке представлены 15 подлинных картин кисти Ивана Куликова, которые отражают русский быт XVII-XVIII веков, и полотна из цикла о городе Муроме. Помимо живописи на выставке можно увидеть подлинные предметы русского быта XVIII-XIX веков из этнографической коллекции художника: бусы, кокошники, кувшины и другие экспонаты. Выставка "Amotional Revolution №2" Арт-галерея "Сахалин" 29-30 июля до 31 июля Экспрессивные, эмоциональные и взрывные по цветовой гамме картины предлагают утонченному зрителю Сахалинские художники: Член Союза художников РФ Метельский Ю. Профессиональный художник, директор АРТ галереи Бянкина Н. Потысьева О. талантливый художник, ученица Асабиной Л. Проклова Е. – экспрессивное творчество. Тузлукова Н. - ученица Бянкиной Н. Браткин А. Глядя на такую картину возникает мысль, что создать такую композицию очень легко. Вот мы и посмотрим, как вы справитесь – предлагаем поучаствовать в создании такой картины на открытии выставки - 10 июня. Приглашаем всех, желающих принять участие в перфомансе. Взять в руки кисть или мастихин, не боясь испачкать руки, попробовать себя в коллективном создании абстрактного шедевра. В основе создания абстрактного произведения лежит прежде всего эмоция, которая выражается в цвете. Впечатление от увиденного окружающего нас мира. Сайт www.art-gallery-sakhalin.ru

Выставка "Зимный сад" Сахалинский областной государственный художественный музей 29-30 июля, 11.00 2 5 июня в 11.00, в рамках проведения международного российско-японского фестиваля культуры и искусства, Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова на открытие двух выставочных проектов: «Зимний сад: изучение образов направления Micropop в современном японском искусстве» и «Декоративно-прикладного искусства мастеров Хоккайдо». Выставка "Сахалин - фронту. Нефтяники в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг)" Сахалинский областной краеведческий музей 29-30 июля и каждый день, кроме понедельника, до 17 сентября На выставке представлены подлинные документы и предметы из фондов Сахалинского областного краеведческого музея и корпоративного музея ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», раскрывающие героический труд сахалинских нефтяников в деле добычи нефти для нужд обороны нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Дополняют выставку копии статей военного периода, повествующие о жизни и труде жителей северного Сахалина в годы войны, о передовиках производства и о положении дел на фронтах. На выставке представлены две инсталляции: кинотеатр «Нефтяник» и «Бытовое помещение нефтяника». Посетителю предоставляется возможность свободного доступа к инсталляции. Разрешается примерить телогрейку и сфотографироваться в ней, а также посмотреть фильмы, которые смотрели сахалинцы в годы времен Великой Отечественной войны: Х/ф «Два бойца», д/ф «Разгром немецких войск под Москвой», американский фильм «Серенада солнечной долины» и английская комедия «Джордж из Динки-джаза».

Сахалинский областной государственный художественный музей 29-30 июля и каждый день, кроме понедельника с 10.00.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Музей медведя, ТРК «Сити Молл»

29-30 июля и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 29-30 июля и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Музей медведя, ТРК «Сити Молл» 29-30 июля и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 29-30 июля и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Выставка "Сахалин в объективе островных фотографов" Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин" 29-30 июля, с 12.00 до 15 августа. Выставка "Сахалин в объективе островных фотографов" — результат творческих экспедиций японских и русских фотографов в Холмск, Аниву, Корсаков, Стародубское и бухту Тихую. Эти поездки прошли с 29 мая по 1 июня в рамках международного российско-японского фестиваля культуры и искусства. На выставке представлены 36 авторских фотографии Гасё Ито (Синъити), Сатору Тогава, Казутомо Таширо, Масахидэ Иида, Такафуми Кано, Дмитрия Ковалёва, Ольги Куликовой и Зинаиды Макаровой. Выставка "Доисторические насекомые в янтаре" Сахалинский областной краеведческий музей 29-30 июля, и каждый день, кроме понедельника до 31 июля На выставке представлены древние насекомые, в первозданном виде сохранившиеся до наших дней в натуральном янтаре — сукцините, возраст которого составляет 40-50 миллионов лет, что соответствует палеогену. В этот период после вымирания большого количества рептилий начался бурный расцвет доисторических млекопитающих. С тех пор Земля пережила множество ледниковых периодов и изменила места положения континентов. Выставка "Под покровительством Тэму, Подя и Дуэнте Эдени. Искусство ульчей Хабаровского края" Сахалинский областной государственный художественный музей 29-30 июля, и каждый день до 7 августа. кроме понедельника, 10.00 Выставка объединила традиционное искусство и произведения cовременных мастеров, раскрывающие миропредставление ульчского народа конца XIX – начала XXI веков. Название выставки отсылает нас древним верованиям ульчей, так, согласно традиционным представлениям народа, Тэму являлся духом воды, духом огня считали Подя, а в Дуэнти Эдени ульчи видели духа тайги. Шаманские практики ныне утрачены, и современные предметы культа являются произведениями декоративно-прикладного искусства. В качестве материалов мастера используют кожу рыб, замшу, из пород дерева излюбленными являются осина, береза, маньчжурский орех и амурский бархат. Зритель сможет сравнить произведения мужского искусства, такие как резьба по дереву, художественная обработка кости с вышивкой и плетением, созданных мастерицами. А также увидеть ритуальные маски, свадебный халат, зооморфные орнаменты, выполненные природными красителями из копоти с растолченной икрой. Выставка "Россия Заповедная" Сахалинский областной краеведческий музей 29-30 июля На выставке представлены фотоработы лучших российских фотографов-анималистов и фотографов живой природы. Жители и гости области смогут увидеть самые красивые уголки России и редких животных — дальневосточного леопарда, амурского тигра, белого медведя, баргузинского соболя, черного аиста и других. Справки по телефону: 72–87–99 (Чен Татьяна Мунгуновна) Выставка "Мир акварели" Сахалинский областной художественный музей 29-30 июля и каждый день, кроме понедельника до 13 августа В Сахалинском областном художественном музее представлено свыше 70 произведений, выполненных в технике акварели. В своих работах автор создает художественный образ природы тех мест, где ему приходилось бывать: пейзажи Екатеринбурга, Южно-Сахалинска, полуострова Крым и Курильских островов, Литвы, Италии, республик Шри-Ланки и Греции. Многие работы посвящены родному Уралу. Справки по телефонам: 72-36-43, 72-18-26.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ Summer Party Ночной клуб "DUKE"

29 июля, 22.00 (21+) В эту субботу клуб приглашает вас на самую жаркую вечеринку этого лета!!! Кроме того, ночной клуб «DUKE» и ООО «МЕРИДИАН» устраивают розыгрыш сертификата номиналом 50 000 рублей на приобретение туристической путёвки! Приходи и выигрывай! Июльские Заплывы Музыкальная лаборатория "Трюм" (ул. Шлакоблочная, 24/2) 29 июля, 20.00 29 июля - "Июльский Заплыв" c Sakhalin.Ru, OverPlay. Будем рады видеть вас! Резерв столов и предварительные заказы на проведение мероприятий по телефону 8-962-581-8383. Kan (Black Star) Клуб "Aura2" 29 июля, 23.00 Kan - артист музыкального лейбла Black Star, певец и диджей. Исполнитель имеет свой собственный музыкальный вкус и своё личное представление об организации настоящих вечеринок. Его уникальное исполнение, талант и сумасшедшая энергетика не могли остаться незамеченными. Каждый раз его музыка позволяла собирать полные танцполы, не взирая на возрастной контингент и вкусы любителей музыки. Радиоволна Арт-бар "Non-Stop" 28-29 июля, 21.00 В этот уикэнд слушаем и танцуем пол любимые хиты радиостанций. Все, что вы любите, зазвучит в нашей акустической системе. Вам останется только наслаждаться и танцевать.