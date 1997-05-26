Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 28-29 октября

О том, как провести выходные с максимальной пользой для души и тела читайте в обзоре АСТВ.РУ.

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

ТЕАТР

Спектакль "Чужой ребенок" Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова 28 октября, 18.00 (16+) Юная Маня живет с семьей на даче и готовится к своей первой роли: ей предстоит сыграть девицу, забеременевшую от негодяя и с позором изгнанную из отчего дома. Начинающая актриса репетирует с таким надрывом и достоверностью, что "новость" о ее беременности мигом разлетается по всей округе. Скандал для того времени неслыханный! Благодаря обаятельным героям, закрученной интриге и светлой, ностальгической атмосфере канувшей в прошлое эпохи она будет интересна и новому поколению зрителей. Спектакль "Опасный поворот" Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова 28 октября, 18.00 (16+) В богатом особняке известного издателя проводят вечер его друзья. Случайный поворот разговора - и маски благопристойности и дружеского расположения падают, раскрывая истинные характеры собравшихся, а также несколько весьма опасных секретов. У каждого героя есть свой скелет в шкафу. И для некоторых правда может оказаться гибельной... Пьеса британца Джона Пристли, написанная в 1932 году, признана одним из лучших произведений автора. Несмотря на камерность – все события происходят в пределах одной комнаты, - постановка не заставит зрителя скучать, ведь действие в четырех стенах развивается с пугающей стремительностью, а детективная интрига вполне сопоставима с лучшими произведениями соотечественницы Пристли - великой Агаты Кристи.

СОБЫТИЯ Концертная программа "Воспоминая 80-е" Репетиционная база Сахалинской филармонии (ул. Дзержинского, 28 А) 29 октября, 18.00. Группа «Джаз Тайм» (руководитель — Заслуженный работник культуры Сахалинской области Владимир Киндинов) представляет всем любителям музыки новую концертную программу «Вспоминая 80-е», в которой прозвучат популярные отечественные и зарубежные песни 80-х годов XX века. VIII Областной фестиваль юных вокалистов «ДЕТИ XXI ВЕКУ» Дом культуры "Родина" 28 октября, 14.00 29 октября, 13.00 В фестивале примут участие исполнители 3-х возрастных групп (6-8, 9-12, 13-15 лет), прошедшие отборочные прослушивания в Муниципальных образованиях области в течение 2017 г. Это хоры, ансамбли и солисты из 15 МО области: Александровска-Сахалинского, Анивского, Долинского, Корсаковского, Курильского, Невельского, Ногликского, Охинского, Поронайского (Поронайск, Восток, Вахрушев), Смирныховского, Томаринского, Углегорского (Углегорск, Шахтерск), Холмского, Южно-Курильского (Южно-Курильск, Крабозоводское), Южно-Сахалинска. В программе фестиваля: 28 октября— конкурсный концерт фестиваля, ГДК «Родина», начало в 14.00. 29 октября— подведение итогов и гала-концерт с участием победителей и гостей фестиваля ГДК «Родина», начало в 13.00. Пригласительные билеты можно получить в кассе ДК «Родина». Фестиваль иностранных языков The Earth Is Our Home (Земля – наш дом) Сахалинская областная универсальная научная библиотека 28 октября, 14.00 В программе фестиваля выступления культурно-просветительских организаций, студентов, а также учащихся средних общеобразовательных и дошкольных учреждений города Южно-Сахалинска. Телефон для справок: 45-25-47. Вход свободный. Творческий вечер "Пушкин и Тукай" Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 28 октября, 15.00 (16+) 28 октября в 15.00 региональная национально-культурная автономия татар Сахалинской области приглашает жителей и гостей региона на творческий вечер "Пушкин и Тукай" в рамках празднования Дня народного единства. В программе: - презентация творчества великих поэтов Пушкина и Тукая; - выставка литературы из библиотеки учебно-культурного центра "Туган тел" (родной язык); - шоу песочный анимации; - чтение стихов на разных языках; - выставка "Бабушкин сундук"; - портретное шоу; - выставка рисунков участников конкурса "Мир сказок Тукая" народные песни; - дерево жизни И.П.Фархутдинова. Информация по телефону: 8-924-282-4761. Международная выставка кошек ТК "Коралл" Спортзал "Еврофит" проспект Мира, 66. 28-29 октября 28 и 29 октября в Южно-Сахалинске будет проведена международная выставка кошек, на которую приглашены три международных эксперта с Литвы, из Москвы и Новосибирска. Выставка организована клубом любителей кошек "Авантаж" и будет проходить по международной системе WCF. Организаторы приглашают жителей и гостей города на это зрелищное событие. Подробную информацию можно получить по телефонам: 44-18-01 и 26-77-55. Воскресные мероприятия в ИграMix Парк развлечений ИграMix Сити молл, 5 этаж 29 октября, 15.00 29 октября – Уроки рисования от Миньонов. Телефоны для справок: 708-825,26-58-13. Мастер-класс "Апельсиновые дольки" Мастерская "АРТ Сахалин" Коммунистический проспект 39В 28 октября, 13.00 (16+) Клуб "Арт-лаборатория" приглашает на мастер-класс по живописи акриловыми красками. За три часа вы напишете яркую и эффектную картину, даже если впервые взяли в руки кисть! Творческая атмосфера, расслабляющая музыка и угощения сделают субботний вечер приятным и запоминающимся. Справки по телефону: 8-914-755-92-36. Мастер-классы "Фактуры" Школа для современных девушек и женщин "Фактура" Адрес: ул. Ленина 321\1, 4 этаж 28-29 октября 28 октября Мини-курс по шитью "Домашний костюм из шелка" Занятие 1- 10.00. Мастер-класс по шитью "Интерьерная кукла" - 16.00. 29 октября Мини-курс "Домашний костюм из шелка" Занятие 2 - 10.00. Мастер-класс по шить "Топ\платье - комбинация из шелка или бархата или тонкой шерсти" - 16.00. Справки по телефону: 8-984-180-30-07. Русское народное искусство Сахалинский Музей Медведя ТРК "Сити Молл" 28-29 октября, 11.00 Творческая мастерская Сахалинского музея Медведя приглашает окунуться в русское народное искусство. - традиционная русская роспись - народное декоративное искусство - традиционная глиняная игрушка Предварительная запись: 260-597, (4242) 22-72-83. Музейный кинозал Сахалинский областной художественный музей 28 октября , 11.00, 12.00, 14.00, 15.00 Каждую субботу посетители музея смогут посмотреть видео-фильмы из фонда "Русский музей: виртуальный филиал" и из медиатеки Сахалинского областного художественного музея. Расписание сеансов "Музейного кинозала" на 28 октября: 11.00 - "В страну музеев вместе с Фафалей". Сказки о русских художниках. Айвазовский. 12.00 - "Пейзаж". Из цикла обучающих видеофильмов для детей 6-14 лет "Русский музей – детям". 14.00 - Арзамасская школа живописи (фильм 1-2). Из цикла авторских программ директора Русского музея В.А. Гусева "Век Русского музея". 15.00 - Алексей Венецианов (фильм 1-2). Из цикла авторских программ директора Русского музея В.А. Гусева "Век Русского музея". Кинофестиваль «Немое кино. Живая музыка» ККЗ "Октябрь" 3 ноября В рамках фестиваля легендарным немым картинам будет дана вторая жизнь при непосредственном участии сахалинских и московских музыкантов. Зрители столкнутся не с простым кинопросмотром, на их глазах будет создано принципиально новое аудио-визуальное произведение искусства. Талант гениев кино начала XX века будет подзвучен новыми мелодиями и неожиданными аранжировками от лучших сахалинских музыкантов и легендарной рок-группы «Ва-банкъ», которые выступят на сцене ККЗ «Октябрь» во время просмотра кинолент. В программе фестиваля пять картин, представляющих немой период кинематографа пяти стран – лидеров кинопроизводства первой половины XX века. Расписание киноконцертов: 3 ноября, 19.00 – Тюсингура: Правдивая история (Сёдзо Макино, 1928, Япония, 12+) – озвучивает группа «Ва-банкъ» (Москва). Мастер-класс по живописи Творческое объединение "Мыс Великан" пр. Мира, 424а, 2-эт., оф.5. 28 октября, 11.00, 13.00, 15.00. Ни одно из направлений живописи не позволит вам так свободно выразить свои эмоции и настроение, как абстракционизм. Своего рода арт-терапия для тех, кто хочет перезагрузиться, забыть о проблемах и окунуться с головой в мир творчества в кругу единомышленников. Справки по телефону 8-914-760-91-08. Рисуем абстракции Творческое объединение "Мыс Великан" пр. Мира, 424а, 2-эт., оф.5. 29 октября, 13.00 (16+). Ни одно из направлений живописи не позволит вам так свободно выразить свои эмоции и настроение, как абстракционизм. Художник Потысьева Ольга - объявляет набор в группу на курс абстрактной живописи. Курс рассчитан на несколько уроков, будем пробовать себя в различных техниках. Телефон для справок: 8-914-760-91-08. Мастер-класс по портретной живописи Творческое объединение "Мыс Великан" пр. Мира, 424а, 2-эт., оф.5. 29 октября, 11.00. Художник Бянкина Наталья Ростиславовна - директор арт галереи "Сахалин" объявляет набор в группу, желающих научиться рисовать портреты. Телефон для справок: 8-962-101-83-68. Декоративные свечи своими руками Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин" 28 октября, 10.00 Мастер-классы по созданию объемной аппликации и декоративной свечи пройдут в субботнем "Семейном досуге" в музее. "Божья коровка" (4+) - 12.00. Малыши изготовят забавную поделку из бумаги и овладеют техникой создания объемной аппликации. "Волшебная свеча" (15+) -14.00 и 16.00. Посетители изготовят свечу. На мастер-классе расскажут тонкости изготовления этого элемента декора своими руками. Все материалы для творческой работы предоставляются на мастер-классе, а поделки можно забрать с собой. Предварительная запись по телефону: 43–65–09 Количество мест ограничено. Halloween Party в коворкинге "Море" Коворкинг "Море" (16+) 29 октября, 17.00 Включено: Кровавая мэри Закуски в виде человеческих пальцев Закуска - "Человеческие мозги" Квест "Традиции Дома Батори", покерный стол Комната виртуальной реальности со шлемом VR Справки по телефону: 55-67-89. Halloween в World’Клашке World Class Южно-Сахалинск 28 октября, 18.00 28 октября в 18:00 детский клуб World’Клашка приглашает ваших детей на вечеринку в стиле Halloween! Страшно интересные конкурсы! Жутко вкусный фуршет от фит-бара Kiwi, чумовые фотографии и отвязная дискотека! Приз за лучший образ вечера! Костюм обязателен! Возраст детей: от 7 до 13 лет Подробности уточняйте на рецепции фитнес-клуба World Class или по тел. 797-999. Праздник русской деревянной ложки! Сахалинский музей Медведя 29 октября, 12.00 Вас познакомят с историей деревянной ложки, расскажут и покажут, что ложка - это не только столовый прибор, а ещё и музыкальный инструмент. В программе: “Хохломская роспись” деревянной ложки. Занятие проводит художник Сайгушкина Екатерина Владимировна. Обучение игре на деревянных ложках. Занятие проводит участник Оркестра русских народных инструментов "Серебряные струны" Ярославцева Лариса Николаевна. Предварительная запись по тел. 22-72-83, 26-05-97 Поделки к Хеллоуину Сахалинский музей Медведя 28-29 октября, 15.00 В мастерских Медведя Вам помогут сделать своими руками «Страшненький» подсвечник из глины. Мастер-класс "Шоколадоварение " Сахалинский Музей Медведя ТРК "Сити Молл", 5 этаж 28-29 октября, с 11.00 до 31 декабря Создайте шоколадку своими руками. Приходите и взрослые, и дети на наш мастер класс! Подробнее по телефонам: 260-597, 22-72-83. Мастер-класс гончарного дела Сахалинский Музей Медведя Сити-молл, 5 этаж 28-29 октября и каждую субботу и воскресенье с 11.00 до 31 декабря (0+) Сахалинский Музей Медведя приглашает всех желающих прикоснуться к древнему ремеслу. Необходима предварительная запись по телефону: 260-597. Сладкий букет из конфет Сахалинский Музей Медведя Сити-молл, 5 этаж 28-29 октября с 11.00 или 12.00 и каждый день, кроме понедельника и вторника с 11.00 или 12.00 (до 11 августа) (0+) Конфетный букет своими руками - это универсальная поделка или подарок! Он понравится взрослым и детям. Живые цветы через несколько дней завянут, а конфетные букеты еще долго будут радовать своих владельцев. Запись на мастер-классы по телефонам 260-597, 22-72-83. Коллекция музея Сахалинский областной краеведческий музей 28-29 октября, 12.00, 15.00 Экскурсии выходного дня «Коллекция музея» — это возможность узнать больше об особенностях природы и истории единственной островной области России и познакомиться с уникальными экспонатами музея.

СПОРТ

Клуб любителей бега

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

Турнир по тяжелой атлетике Ледовый дворец "Кристалл" Зал тяжелой атлетики 29 октября, 11.00 Соревнования объединят порядка тридцати спортсменов от 10 до 18 лет, в числе которых за награды будут бороться воспитанники отделения тяжелой атлетики ЦСКА и ДС "Кристалл". В силовых упражнениях "рывок" и "толчок" будут соревноваться юноши и девушки в нескольких весовых категориях: от 34 кг до 90+ кг. Это и новички, которые занимаются тяжелой атлетикой менее года, так и опытные штангисты. Армейский рукопашный бой Спортшкола "Спартак" (улица Горького, 7/1) 28-29 октября, 10.00 28 и 29 октября в Южно-Сахалинске пройдет открытый чемпионат Сахалинской области по армейскому рукопашному бою, посвященный памяти Героя России, майора Виктора Дудкина, сотрудника управления «В» Организаторы приглашают всех желающих посетить чемпионат и поддержать его участников. Справки по телефону: 89147489732. Всероссийский день гимнастики Дворец спорта "Кристалл" 28 октября, 17.00 Впервые в островном регионе состоится всероссийский день гимнастики. Главная цель фестиваля спорта -дать возможность сахалинским детям стать участниками масштабного проекта. Соревнования на лонгбордах в дисциплине слалом Лыжероллерная трасса 29 октября, 11.00 29 октября на лыжероллерной трассе в Южно-Сахалинске пройдут соревнования на лонгбордах в дисциплине слалом. Это специально разработанные длиннобазные скейтборды, которые отлично подходят сноубордистам параллельных дисциплин для летних тренировок. Организаторы приглашают участников и болельщиков. Телефон для справок: 8-962-120-57-38.

ВЫСТАВКИ

Выставка "Дом Романовых" Сахалинский областной государственный художественный музей 28-29 октября На выставке представлено более 40 произведений живописных и графических произведений XVIII – XIX вв. из собрания Дальневосточного художественного музея. Через экспонаты выставки сахалинцы и гости острова познакомятся с историческими личностям Российской империи. В различной художественной манере и стилистике русским художникам удалось передать облик тех, кто вершил человеческие судьбы, вводил новые законы, новые традиции в историю государства Российского на протяжении нескольких столетий – представителей Дома Романовых и его окружения. Справки по телефонам: 72-36-43, 72-37-38 Выставка "Русский Север. Культура Каргаполья" Центр русского декоративно-прикладного искусства 28-29 октября и каждый день, кроме понедельника, до 27 ноября Выставка знакомит сахалинцев с коллекцией произведений народного искусства Русского Севера из фондов Сахалинского областного художественного музея. Среди представленных произведений - старинный сарафан и жемчужные кокошники, вышитые рубахи и браные полотенца, точеные ковши и фигурные ендовы, каргопольская глиняная игрушка и тряпичная кукла. Выставка работает до конца ноября с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00. Телефон для справок: 31-25-25.

Сахалинский областной государственный художественный музей 28-29 октября и каждый день, кроме понедельника с 10.00.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Музей медведя, ТРК «Сити Молл»

28-29 октября и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 28-29 октября и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Музей медведя, ТРК «Сити Молл» 28-29 октября и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 28-29 октября и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Выставка "Послевоенный Сахалин: образование. культура" Сахалинский областной государственный художественный музей 28-29 октября На выставке представлены документы, фотографии из фондов Государственного исторического архива Сахалинской области; произведения изобразительного искусства из фондов Сахалинского областного художественного музея (Г.М. Манткавы, Н.Л. Генина, В.А. Риделя, Н.И. Степановой), посвященные жизни Сахалина в послевоенные годы (1950-1960-е гг.); а так же работы из фондов Сахалинского областного краеведческого музея, Поронайского краеведческого музея и из личных архивов Лины Александровны Аверичевой, Марины Гивичны Манткавы, жителей Южно-Сахалинска и о. Хоккайдо. Подробную информацию можно узнать по телефонам: 72-18-26, 72-36-43. Молодые художники Сахалина Союз художников России, сахалинское отделение ул. Вокзальная, 5а 28-29 октября, 10.00 (до 20 ноября) Цель выставки-конкурса: сохранение и развитие лучших традиций изобразительного искусства. Выставка Алексея Мезиса "Много в море дорог" Центральная городская библиотека им. О. П. Кузнецова В часы работы библиотеки до 12 ноября Справки по телефону: 72-50-38 Выставка "Наука - это интересно!" Музей занимательных наук Эйнштейна Справки по телефонам: 400-076, 8-962-580-00-76, 8-962-580-00-23 28-29 октября (до 31 октября) У профессора Открывашкина появился свой музей и он перевернет Ваше представление о музеях с ног на голову! Странные маятники. Системы рычагов - когда сам себя можешь поднять, сидя на стуле. Необычные оптические иллюзии. Бесконечный коридор. Некруглые колеса. Вечный двигатель. Дракон Гарднера, который смотрит на тебя в какой бы точке зала ты не находился...Экскурсоводы не просто всё демонстрируют, но и объясняют, что происходит и как это работает. В музее занимательных наук Эйнштейна экспонаты можно трогать, запускать, крутить, дергать, толкать, некоторые можно бросать, собирать и разбирать. Мальчишкам и девчонкам и даже их родителям там очень интересно. Фотовыставка "Тибет. Другой мир" Сахалинский областной государственный художественный музей 28-29 октября и каждый день, кроме понедельника до 3 декабря Авторы работ – Варвара Вахрушева и Олег Новоселов. Телефоны для справок: 72-36-43. Выставка шаржей Арт-галерея "Сахалин" 28-29 октября и каждый день, кроме понедельника, до 30 октября Эта выставка – своеобразный отчет работы художников создававших хорошее настроение участникам Восточно-Экономического форума. Проходившего с 5 по 9 сентября во Владивостоке на острове Русском. Сахалинскую область представлял павильон в виде рыбы, которая демонстрировала чудеса развития нашего острова и технологии. Кроме входа в павильон можно было увидеть еще одну дверь с надписью "Добро пожаловать на Сахалин". Открывая дверь, гости форума попадали в Южно-Сахалинск. Использовался телемост, прямое включение ТВ. Одна камера находилась возле Краеведческого музея, где наша экскурсовод знакомила с Сахалинским музеем. И если еще раз открыть дверь, то происходило переключение на площадь Победы, где находились художники шаржисты. Рисовали и передавали готовые шаржи через сканер. Рисовали на Сахалине, получали тут же готовый шарж во Владивостоке. Выставка "#яживунастровах" Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 28-29 октября и каждый день, кроме понедельника, до 26 ноября Грантовый проект «#яживунаостровах», посвященный 70-летию Сахалинской области, реализовывался Литературно-художественным музеем книги А.П. Чехова «Остров Сахалин», Ассоциацией музеев Сахалинской области при поддержке Правительства Сахалинской области. В рамках проекта ребят школьного возраста обучали теории и практике фотографии, а также читали лекции об истории Сахалинской области. Выставка "Революционный 1917 г.: документы свидетельствуют" Сахалинский областной краеведческий музей 28-29 октября и каждый день, кроме понедельника до 12 декабря, 11.00 Выставка посвящена 100-летнему юбилею одного из важнейших событий в истории России — Великой российской революции, которая кардинально изменила жизнь граждан и определила облик страны на десятилетия вперед. Экспозиция знакомит с материалами, отражающими деятельность руководителей первого советского государства (В.Ленина, Г.Петровского, П.Лепешинского, Г.Орджоникидзе), личными вещами Я.Свердлова, Ф.Дзержинского, а также подлинным оружием участников революции, фотографиями, листовками, памятными жетонами и медалями, подлинными документами, рассказывающими о ключевых эпизодах драматических событий 1917 года. «Остров Сахалин»: открытый финал Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 28-29 октября и каждый день, кроме понедельника и вторника Приглашают посетить вторую часть постоянной экспозиции музея «Остров Сахалин»: открытый финал. В экспозиции воплощена жизнь великой книги о сахалинской каторге в театральном, музейном и научном пространстве. Посетитель сможет окунуться в атмосферу создания произведений А.П. Чеховым, а в интерактивной зоне дополнить сахалинскую летопись, начатую Чеховым в XIX веке.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ HALLOWEEN DUKE/DJ Alex Mutti Ночной клуб "DUKE"

28 сентября, 22.00 (21+) Грандиозное клубное празднование самой страшной ночи в году. Вас ждут самые зловещие образы, пугающий перфоманс, адские коктейли и незабываемая музыка, а также подарки за самый лучший костюм. Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286. Ретроспектива Арт-бар "Нон-Стоп" 29 октября, 21.00 Каждое воскресенье в баре "Нон-Стоп" звучат хиты минувших лет, ретроспективная музыка прошлого и полюбившаяся музыка настоящего. Услышав любимые мелодии, можно окунуться в недалёкое прошлое и вспомнить времена, когда всё было по-другому. Другая мода, музыка, и сама жизнь! Ретро для каждого из нас - что-то свое, родное. И каждое воскресенье для гостей бара звучит не только шикарные мелодичные песни 80-90-00 годов, но и совсем свежие хиты! Non-Stop music Арт-бар "Нон-Стоп" 27-28 октября, 21.00 Еще один нескучный уикэнд в компании бара "Нон-Стоп" пройдет по традиции музыкально и эмоционально!