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Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 27-28 января

Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 27-28 января

О том, как провести выходные с максимальной пользой для души и тела читайте в обзоре АСТВ.РУ.

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!
ТЕАТР
Спектакль "Нетеперь"
Сахалинский театр кукол
27 января, 18.00 (16+)
 
 
 
Фантасмагория из иррациональных анекдотов и эпизодов жизни Даниила Хармса. «Меня интересует только «чушь»,  только то,  что не имеет никакого практического смысла. Меня интересует жизнь только в своем нелепом проявлении», — так говорил великий мистификатор 20-го века, поэт, драматург, самый известный ОБЭРИУт Даниил Хармс. Его художественные произведения и личные дневники дополняют друг друга. Но даже в этих выдуманных и реальных сплетениях любви, ненависти, дружбы, вражды, ума, глупости и таланта прослеживается одна мысль: единственный смысл жизни – жить.
 
Спектакль "Волшебный сундучок"
Сахалинский театр кукол
27-28 января, 11.00, 13.00 (3+)
 
 
Спектакль "Волшебный сундучок" — это новогоднее представление, в котором происходят самые невероятные события с самыми необычными героями: у Доброго утра кружится голова, Улыбка вызывает слёзы сожаления, Прошлогодний букет роз отмечает день рождения, а все детские мечты юных зрителей попадают в чудесную копилочку Деда Мороза и непременно сбываются.
 
Сахалинский театр кукол
28 января, 11.00, 13.00 (3+)
 
 
Когда никто не ссорится — тогда и дело спорится. А что делать, если в большой семье все только и ворчат, спорят, ругаются, лают, царапаются, мяукают и пищат? Ответ прост — нужно вырастить огромную репку, вот она?то всех и помирит.
 
 
Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова
27 января, 15.00, 18.00 (16+)
 
 
«О, женщины!» - легкая воздушная комедия о прекрасной половине человечества, их удивительно загадочной натуре, неповторимых характерах, безумных поступках и о том, как они влияют на мужчин. Ранние рассказы Антона Чехова «Из дневника одной девицы», «Ушла», «Теща-адвокат», «Длинный язык», «О женщинах», «Драма», которые вошли в постановку, увлекут зрителей в мир чеховских женщин - галерею удивительно точных образов, иронично созданных талантливым писателем. 
 
Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова
28 января, 14.00 (16+)
3 февраля, 18.00
 
 
В богатом особняке известного издателя проводят вечер его друзья. Случайный поворот разговора - и маски благопристойности и дружеского расположения падают, раскрывая истинные характеры собравшихся, а также несколько весьма опасных секретов. У каждого героя есть свой скелет в шкафу. И для некоторых правда может оказаться гибельной... 
Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова
28 января 18.00 (16+)
 
 
 
Юная Маня живет с семьей на даче и готовится к своей первой роли: ей предстоит сыграть девицу, забеременевшую от негодяя и с позором изгнанную из отчего дома. Начинающая актриса репетирует с таким надрывом и достоверностью, что "новость" о ее беременности мигом разлетается по всей округе. Скандал для того времени неслыханный! 
Пьеса Василия Шкваркина - классика советской театральной школы, не сходящая с подмостков уже более 80 лет. Благодаря обаятельным героям, закрученной интриге и светлой, ностальгической атмосфере канувшей в прошлое эпохи она будет интересна и новому поколению зрителей.
СОБЫТИЯ
Развлекательная программа для детей с элементами викторины «По традиции Зимы»
Сквер им. Н.В. Рудановского
(ККЗ "Комсомолец")
28 января, 13.00
 
 
 
Вас ждёт увлекательное театрализованное представление, концертные номера, игры, танцы, весёлые конкурсы и яркая фотозона. Так же для всех желающих, совершенно бесплатно, будет работать буфет с горячим чаем и сладкими угощениями. 
Подробная информация по телефону: 72-84-85.
 
Бар "Тромбон"
28 января, 19.00
 
 
 
Не упусти свой шанс! Каким будет проект, зависит только от тебя!
 
ТРК "Сити Молл"
27-28 января
 
 
Авторский семинар Евгения Уварова
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
27 января, 12.00
 
 
Авторский семинар Евгения Уварова посвящен эффективному коммерческому использованию уникальных функций и свойств системных фотокамер. На семинаре в литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» расскажут, как создать собственную портативную фотостудию с использованием аксессуаров Nissin, Lastolite и Manfrotto. 
На мастер-классе участники научатся таким необычным вещам, как, например, съемка объектов размером с дом, с помощью всего лишь одной накамерной вспышки; увидят, как с помощью специальных фирменных функций камеры можно получить глубину резкости в десяток метров, нарушая законы оптики, и снимать коммерческие макросюжеты с рук. О том, как делать супердетализированные снимки с разрешением 50 мегапискселей, которые можно распечатать на всю стену и превращать камеру со штатным объективом в настоящий цифровой «микроскоп».
Во второй части семинара Евгений Уваров расскажет, как быть с мнимой «нефотогеничностью», и научит делать хорошие портреты людям, которые уверены в том, что они не выходят на фото.
 
Мастер-классы "Фактура"
ул. Ленина 321\1, 4 этаж
27-28 января
Запись по телефону: 89841803007
 
Школа для современных девушек и женщин "Фактура" приглашает на различные курсы и мастер-классы по множеству творческих направлений.
Все занятия подходят для новичков.
27 января:
16.00 - Мини-курс по шитью "Кружевное белье на косточках" Заниятие 1.
16.00 - Мини-курс по шитью "Трикотажный костюм" Занятие 1.
28 января: 
16. 00 - Мини-курс по шитью "Кружевное белье на косточках" Заниятие 2.
16.00 - Мини-курс по шитью "Трикотажный костюм" Занятие 2.
 
Экскурсия выходного дня
Сахалинский областной краеведческий музей 
27, 28 января, 12.00, 15.00
 
 
Экскурсия расскажет об особенностях природы и истории единственной островной области России и познакомит с уникальными экспонатами музея. 
Предварительная запись по телефону: 72–75–55.
 

Автомобиль Мечты 

Детское пространство "Море"
28 января, 15.00
 
 
Детское пространство "Море" и компания Тойота приглашают на детский праздник "Автомобиль Мечты"!
Ребят ждут:
- Увлекательная игровая программа.
- Мастер-класс по дизайну автомобиля будущего.
- Пиньята.
- Сладкий стол.
И главное - возможность выиграть путешествие всей семьёй в Японию!
Запись по телефону 55-67-89 (доб.1).
 
Воскресные мероприятия в ИграMix 
Парк развлечений ИграMix
Сити Молл, 5 этаж,
Телефоны для справок: 708-825, 26-58-13
28 января, 15.00
 
 
28 января – Зажигательная дискотека с аниматорами - в 15.00.
 
Мы морозов не боимся!
Сахалинский зооботанический парк
27-28 января, 15.00
 
 
На экскурсии посетителей познакомят с характерными особенностями животных обитающих в Арктике и их способностью адаптироваться в суровых климатических условиях. 
Принимаются коллективные заявки.
Сахалинский областной краеведческий музей 
27 января, 17.00, 18.00 (16+)
 
 
К просмотру предлагается короткометражный фильм "Имена на карте. Путь к Сахалину" режиссера Н. Добровольского. В фильме рассказывается об экспедиции Г. И. Невельского 1848-1853 годов на Дальний Восток. Съемочная группа повторяет его путь от устья Амура к берегам Сахалина…
Справки по телефону: 72-75-55.
 
Тесла-шоу
Бум наук 
Емельянова 35а, подъезд 6, кв.162
27-28 января, 18.00
Справки по телефону: 607-223 
 
 
 
Клуб юных химиков "Бум наук" приглашает ребят от 5 до 12 лет на незабываемое высоковольтное "Тесла-шоу".
27 января с 18.00 до 19.30 для детей от 4 до 8 лет.
28 января с 18.00 до 19.30 для детей от 7 до 12 лет.
Что будем делать:
- примем участие в опытах со статическим электричеством,
- загадаем желания на плазма-шаре,
- увидим настоящую радугу,
- раскроем секрет лампочек, которые загораются на расстоянии,
- увидим настоящие молнии и даже сможем прикоснуться к ним своими руками (в специальной кольчужной перчатке),
- и др.эксперименты.
Участие в мероприятии возможно только по предварительной записи.
 
Мероприятия в "Киндер Пати"
Детский клуб "Киндер Пати"
ТЦ "Рояль", 3 этаж
27-28 января
Справки и предварительная запись по телефонам: 26-00-09, 25-18-49
 
 
27 января, 18.00 - Игровая программа "Трансформер".
Автоботы терпят поражение в схватке с десептиконами! На Землю отправлена шифровка с просьбой о помощи! Кто отправится спасать автоботов? Помогать им в этом будет немного сумасшедший, впрочем, как и все талантливые люди, ученый и его последнее изобретение - новый, самый сильный и мощный трансфомер – Магобот.
28 января, 11:30 - Мастер-класс "Саше"
"Саше?" - подушечка или мешочек с сухим наполнителем, применяется для ароматизации (белья, бумаги и пр.) Аромат саше может сохраняться в течение длительного времени. За душевными разговорами о травах, традициях и способах применения саше, каждый украсит по 2 своих мешочка. Юным мастерам предстоит не лёгкий выбор, чем же наполнить свои саше: зерна кофе, прованские травы, различные ароматические масла.
28 января, 13.00 - Квест-игра "Город в облаках".
Участникам предстоит путешествие по облакам. Преодолев умную дорогу, они окажутся на танцующем облаке, найдут таинственный город, познакомятся с его жителями и многое другое. 
 
Занятия в мастерской "Пан Карандаш"
Мастерская "Пан Карандаш"
27 января
 
 
Творческая мастерская "Пан Карандаш" рада приветствовать всех ребят на занятия. Мы не проводим мастер-классы, лишь занятия с детьми.Мы направляем к творческому решению!
 
Расписание занятий на январь-февраль 2018 года:
Дети 2-4 года:
30 января 2018: Аппликация. Пингвин
27 января 2018: Аппликация. В деревне ночь.
6 февраля 2018: Боровичок. Аппликация.
13 февраля 2018. Аппликация. Воробьи в скворечнике.
 
Дети 4-7 лет:
27 января 2018: Организуем стену Ежедневник
3 февраля 2018: Крутим дерево. Пластилин.
10 февраля 2018: Боровичок. Аппликация.
11 февраля 2018: Аппликация из ватных палочек. Домики
Запись по телефону 62-04-74.
СПОРТ

Клуб любителей бега

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».
 
 
Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.
Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.
 
Первенство Дальневосточного федерального округа (ДФО) по боксу 
 
СДЮСШОР по греко-римской борьбе
Южно-Сахалинск, ул. Горького, 7/1
24-27 января
 
 
 
Первенство Дальневосточного федерального округа (ДФО) по боксу проходитйдёт в Южно-Сахалинске с 24 по 27 января.
За кубки и медали турнира сражаются сильнейшие юниоры из Якутии, Приморья, Магадана, Хабаровского края, Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной областей. На ринг выйдет более 100 боксёров в возрасте 17-18 лет. Спортсмены померятся силами в 10 весовых категориях – от 49 до +91 кг.
Победители будут включены в состав спортивных сборных команд ДФО для участия в первенстве России.
Сахалинцев приглашают поддержать своих земляков.
Вход свободный. 
 
Ночь на льду 
Ледовый дворец "Кристалл"
27 января, 22.00 (16+)
 
 
Гостей ждут зажигательная атмосфера, приятное звуковое и яркое световое сопровождение. Также к услугам посетителей традиционной акции "Ночь на льду" прокат коньков. 
Справки по телефону: 240-160. 
 
СДЮСШОР зимних видов спорта
ул. Венская, 5
27-28 января, с 09.00
 
 
 
Покататься на лыжах и взять в прокат инвентарь можно на лыжной базе «Спартак» (школа зимних видов спорта). Прокат работает с 09.00 до 18.00. 
Стоимость проката для взрослых составит 250 рублей в час, детям и пенсионерам - 100 рублей. При себе необходимо иметь паспорт.
 

Восхождение на гору Московскую

Место сбора остановка "Земляничные холмы"
28 января, 10.00
Сбор участников: 09.30
 
 
28 января всех любителей активного отдыха приглашают прогуляться на гору Московскую! Восхождение приурочено ко дню студента России.
 
Гора Московская имеет две вершины, южную и северную. Мы отправимся на южную, высота которой составляет 570 м. Эта гора примечательна тем что до второй половины 1980-х годов там стояли локаторы, поэтому гору ещё называют «Локаторной» и «Куполами». В настоящее время от этих локаторов сохранились фундаменты, имеющие кольцеобразную форму. 
По всем вопросам обращаться по тел.: 89147461268 - Нина
ВЫСТАВКИ
Выставка "Краски жизни"
Бизнес-центр "Сфера"
До 31 января
 
 
Творческое объединение "Арт Студио" представляют вашему вниманию более тридцати картин авторов разных стран, профессий и возрастов - художников любителей. Людей безгранично влюбленных в свое хобби – изобразительное искусство. На выставке "Краски жизни" можно познакомиться с безграничными возможностями людей увлеченных и увлекающихся, в разное время и в разном возрасте нашедшие свой путь в творчестве, пришедшие в изобразительное искусство и достигшие своих успехов целеустремленностью, любовью к своему делу, трудом и грамотным советом профессиональных руководителей.
Вход свободный.
 
Выставка бабочек
ТЦ Успех
ул.Сахалинская, 71
27-28 января и каждый день до 25 февраля
 
 
Прикоснитесь к прекрасному. На выставке представлены тропические бабочки cо всех континентов: Австралии, Новой Зеландии, Индонезии, Филиппин, Коста-Рики, Бразилии, Китая, Вьетнама, острова Мадагаскар. Вы сможете увидеть рождение этих прекрасных насекомых, почувствовать полный контакт с ними и покормить, фото бесплатно.
Телефоны для справок: 8-961-867-95-85.
 
Сахалинский областной государственный художественный музей
27-28 января и каждый день, кроме понедельника, с 10.00.
 
 
Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства. 
 
Выставка "Бородино- слава России"
Сахалинский областной краеведческий музей 
27-28 января и каждый день, кроме понедельника до 11 марта
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
 
 
В выставочном зале будут представлены экспонаты из фондов Государственного Бородинского  военно-историческогомузея-заповедника, старейшего в мире, из основанных на полях сражений. 
Посетители выставки смогут увидеть скульптурные и графические работы художников XIX века и наших современников, а также вещи участников сражения — образцы обмундирования, снаряжения и вооружения офицеров и нижних чинов вооруженных сил Российской империи и Великой армии Наполеона, многочисленные находки с поля сражения — ядра, осколки гранат, картечные и ружейные пули, металлические части ручного огнестрельного и холодного оружия, предметы амуниции. 
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
27-28 января и каждый день, кроме понедельника. 
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
 
 
Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым.  Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».
Музей медведя, ТРК «Сити Молл»
27-28 января и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.
 
 
Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
27-28 января и каждый день, кроме понедельника. 
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
 
 
Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.
Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.
 
Выставка Нины Наумовой "Букет фантазий"
Сахалинский областной государственный художественный музей
27-28 с 10.00.
 
 
 
Нина Николаевна Наумова родилась в маленьком поселке Дуэ в Александровск - Сахалинском районе. Окончила художественно - графический факультет Хабаровского педагогического института и, вернувшись обратно на остров, продолжила развиваться в выбранных направлениях и как педагог и как художник.
Нина Николаевна Наумова - одна из самых ярких островных представителей авангардного искусства. Более семидесяти экспонируемых на выставке работ покажут безграничный полет фантазии, эмоциональную окраску каждого произведения и глубокую философскую нагрузку.
В поисках новых способов творческой самореализации, художница воплощает свои идеи, мысли, видение мира с помощью ткани и красок в технике – батик.  
 
Выставка "Философия красок"
Арт-галерея "Сахалин"
Амурская 4Б (за ТЦ "Океан")
27-28 января (До 1 марта)
 
 
Посредством красок и холста художники делятся своим отношением к жизни, окружающему миру. Подобная выставка дает возможность не только посмотреть и насладиться красотой картин, но и подумать над тем, что старался выразить мастер. 
На выставке представлены работы известных маститых художников и молодых авторов: Заслуженный художник России, член Сахалинского Союза художников, обладатель золотой медали за заслуги в творчестве Степанов Ю. В. Член Союза художников – Кирюхина Н. С., Профессиональный художник и директор АРТ галереи Бянкина Н. Р. Член Владивостокского Союза художников Арсененко А. Московский член Союза художников А. Майоров. Художники : Потысьева О. В. , Маркелов Ю., Проклова Е.,Гарбар С., Кузнецова Ж. 
 
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
27-28 января
 

Приглашают посетить вторую часть постоянной экспозиции музея «Остров Сахалин»: открытый финал. В экспозиции воплощена жизнь великой книги о сахалинской каторге в театральном, музейном и научном пространстве. Посетитель сможет окунуться в атмосферу создания произведений А.П. Чеховым, а в интерактивной зоне дополнить сахалинскую летопись, начатую Чеховым в XIX веке. 

Сахалинский областной краеведческий музей
27-28 января 
 
 
Выставка «Главные…» из фондов Мемориального музея космонавтики (г. Москва) посвящена шестидесятилетию запуска первого искусственного спутника Земли. На экспозиции представлены уникальные предметы: макеты космической техники, личные вещи космонавтов и многое другое.
НОЧНАЯ ЖИЗНЬ
EVOLUTION DUKE/Student’s Night

Ночной клуб "DUKE"
27 января, 22.00 (21+)

В эту субботу продолжаем отмечать День студентов (Татьянин день) вместе с DJ  Deems / г. Хабаровск.
 
Dj Svet
 
Loona club
ул. Комсомольская, 133
27 января, 22.00 (21+)
 
 
 
26-27 января встречайте Dj Svet - наш Московский резидент, который готов подарить всем правильный музыкальный саунд.
Стало интересно? Звони 272-050.
КИНО

И как всегда, выходные можно провести в кинотеатре. Узнать о новинках и выяснить расписание вы можете на нашем сайте в афише.

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ

Есть победы, которые меняют ход истории. Победы духа, победы страны, победы всего мира. Таким триумфом стали легендарные «три секунды» — выигрыш сборной СССР по баскетболу на роковой мюнхенской Олимпиаде 1972г. Впервые за 36 лет была повержена «непобедимая» команда США. Никто даже помыслить не мог о том, что это возможно — обыграть великолепных непогрешимых американцев на Олимпийских играх! Никто, кроме советских баскетболистов (русских и грузин, украинцев и казахов, белорусов и литовцев).

Когда проигрыш означал поражение страны, когда нужно было выходить и бороться в раскаленной обстановке из-за произошедшего теракта, великий тренер сборной СССР был готов на все, лишь бы помочь своим подопечным разбить американский миф о непотопляемой команде мечты. Ведь он знал, что создал самую сильную сборную на планете, и в начале заставил поверить в это своих игроков, а затем весь мир.

СКИФ

Действие фильма происходит во время смены цивилизаций. В Евразии начинается новая эра. Ушли в небытие гордые воины — скифы, их вымирающие потомки превратились в безжалостных наемных убийц, «волков Ареса». Ратнику Лютобору предстоит тяжелое испытание. Втянутый в междоусобные интриги он отправляется в опасный путь ради спасения семьи, а его проводником становится пленный скиф Куница. Они — враги и молятся разным богам, но вынуждены идти вместе. Через дикий степной мир к пристанищу последних скифов, где их ждет почти неминуемая смерть…

ZOMBOЯЩИК

Во времена Шекспира весь мир был театром, в наши же дни его захватил зомбоящик. 30 звезд ТНТ. Все жанры: драма, комедия, боевик, триллер, научная фантастика, байопик, эротика и экспериментальное кино. От бессмысленного и беспощадного стеба не скроется никто: ни футболисты, ни геи, ни чиновники, ни священники, ни расисты, ни онанисты! Герои «Zомбоящика» интригуют, дразнят, издеваются и смеются вместе со зрителями, доказывая, что вся наша жизнь и есть «Zомбоящик».
 
 

КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ

Елена Михайловна скромно живёт на пенсии в провинциальном городке. Неожиданно для себя она узнаёт о смертельном диагнозе, который может в любой момент оборвать её жизнь. Чтобы лишний раз не тревожить любимого, но постоянно занятого сына, работающего в большом городе бизнес-тренером, и избавить его от потенциальных забот, Елена Михайловна берет дело в свои руки и принимается активно хлопотать над организацией собственных похорон.

ФОРМА ВОДЫ

Действие разворачивается в 1963 году. Главная героиня — немая уборщица в научной лаборатории. В стенах секретного учреждения идёт работа по изучению отловленного человека-амфибии. Женщина влюбляется в мутанта и помогает ему бежать…

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА2

В антикварном магазине Лондона обаятельный и хорошо воспитанный медведь Паддингтон находит уникальную старинную книгу. Пока он изо всех своих медвежьих сил старается накопить на нее деньги, редчайшее издание внезапно похищают. Паддингтон оказывается вовлечен в аферу века, затеянную знаменитым, но вышедшим в тираж актером, который ныне рекламирует собачьи консервы, а свой талант к перевоплощению использует в охоте за сокровищами, спрятанными по всему Лондону.
 

БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ

Томас возглавляет отряд выживших глейдеров, чтобы выполнить последнюю и самую опасную миссию. Ради спасения своих друзей они должны проникнуть в легендарный Последний город, смертоносный лабиринт, контролируемый ПОРОКом. Каждый, кто выживет там, наконец-то получит ответы на все вопросы, которые мучили глейдеров с момента попадания в лабиринт.

ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА

История о первом и решающем шаге Уинстона Черчилля на посту премьер-министра Великобритании, получившего власть при чрезвычайных обстоятельствах. Успехи нацистской армии взбудоражили британское сообщество, но вопреки давлению и страху других политиков Черчилль отказывается идти на соглашение с Гитлером.

АСТРАЛ 4: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ

Новая глава истории об экстрасенсе, которая умеет разговаривать с мертвыми. На этот раз в жизнь воплощается ее самый страшный кошмар: сущности из потустороннего мира проникают в ее собственный дом.

Такими насыщенными обещают стать выходные дни. Обязательно потратьте время с пользой!

 

Автор: Elena Poletova, сегодня, в 17:29 +2
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Большая рыбалка на Найбе "Сахалинский лёд" собрала сотни участников

Выходные на Сахалине

В пятницу вам не придётся ломать голову и штудировать афиши в поисках досуга на выходные. Не пропускайте всю хурму!

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