Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 27-28 января

О том, как провести выходные с максимальной пользой для души и тела читайте в обзоре АСТВ.РУ.

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

ТЕАТР Спектакль "Нетеперь" Сахалинский театр кукол 27 января, 18.00 (16+) Фантасмагория из иррациональных анекдотов и эпизодов жизни Даниила Хармса. «Меня интересует только «чушь», только то, что не имеет никакого практического смысла. Меня интересует жизнь только в своем нелепом проявлении», — так говорил великий мистификатор 20-го века, поэт, драматург, самый известный ОБЭРИУт Даниил Хармс. Его художественные произведения и личные дневники дополняют друг друга. Но даже в этих выдуманных и реальных сплетениях любви, ненависти, дружбы, вражды, ума, глупости и таланта прослеживается одна мысль: единственный смысл жизни – жить. Спектакль "Волшебный сундучок" Сахалинский театр кукол 27-28 января, 11.00, 13.00 (3+) Спектакль "Волшебный сундучок" — это новогоднее представление, в котором происходят самые невероятные события с самыми необычными героями: у Доброго утра кружится голова, Улыбка вызывает слёзы сожаления, Прошлогодний букет роз отмечает день рождения, а все детские мечты юных зрителей попадают в чудесную копилочку Деда Мороза и непременно сбываются. Спектакль "Ай да репка" Сахалинский театр кукол 28 января, 11.00, 13.00 (3+) Когда никто не ссорится — тогда и дело спорится. А что делать, если в большой семье все только и ворчат, спорят, ругаются, лают, царапаются, мяукают и пищат? Ответ прост — нужно вырастить огромную репку, вот она?то всех и помирит. Спектакль "О, женщины!" Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова 27 января, 15.00, 18.00 (16+) «О, женщины!» - легкая воздушная комедия о прекрасной половине человечества, их удивительно загадочной натуре, неповторимых характерах, безумных поступках и о том, как они влияют на мужчин. Ранние рассказы Антона Чехова «Из дневника одной девицы», «Ушла», «Теща-адвокат», «Длинный язык», «О женщинах», «Драма», которые вошли в постановку, увлекут зрителей в мир чеховских женщин - галерею удивительно точных образов, иронично созданных талантливым писателем. Спектакль "Опасный поворот" Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова 28 января, 14.00 (16+) 3 февраля, 18.00 В богатом особняке известного издателя проводят вечер его друзья. Случайный поворот разговора - и маски благопристойности и дружеского расположения падают, раскрывая истинные характеры собравшихся, а также несколько весьма опасных секретов. У каждого героя есть свой скелет в шкафу. И для некоторых правда может оказаться гибельной... Спектакль "Чужой ребенок" Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова 28 января 18.00 (16+) Юная Маня живет с семьей на даче и готовится к своей первой роли: ей предстоит сыграть девицу, забеременевшую от негодяя и с позором изгнанную из отчего дома. Начинающая актриса репетирует с таким надрывом и достоверностью, что "новость" о ее беременности мигом разлетается по всей округе. Скандал для того времени неслыханный! Пьеса Василия Шкваркина - классика советской театральной школы, не сходящая с подмостков уже более 80 лет. Благодаря обаятельным героям, закрученной интриге и светлой, ностальгической атмосфере канувшей в прошлое эпохи она будет интересна и новому поколению зрителей.

СОБЫТИЯ Развлекательная программа для детей с элементами викторины «По традиции Зимы» Сквер им. Н.В. Рудановского (ККЗ "Комсомолец") 28 января, 13.00 Вас ждёт увлекательное театрализованное представление, концертные номера, игры, танцы, весёлые конкурсы и яркая фотозона. Так же для всех желающих, совершенно бесплатно, будет работать буфет с горячим чаем и сладкими угощениями. Подробная информация по телефону: 72-84-85. Кастинг проекта "Голос улиц" Бар "Тромбон" 28 января, 19.00 Не упусти свой шанс! Каким будет проект, зависит только от тебя! Творческие занятия в Сахалинском Музее Медведя ТРК "Сити Молл" 27-28 января Авторский семинар Евгения Уварова Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 27 января, 12.00 Авторский семинар Евгения Уварова посвящен эффективному коммерческому использованию уникальных функций и свойств системных фотокамер. На семинаре в литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» расскажут, как создать собственную портативную фотостудию с использованием аксессуаров Nissin, Lastolite и Manfrotto. На мастер-классе участники научатся таким необычным вещам, как, например, съемка объектов размером с дом, с помощью всего лишь одной накамерной вспышки; увидят, как с помощью специальных фирменных функций камеры можно получить глубину резкости в десяток метров, нарушая законы оптики, и снимать коммерческие макросюжеты с рук. О том, как делать супердетализированные снимки с разрешением 50 мегапискселей, которые можно распечатать на всю стену и превращать камеру со штатным объективом в настоящий цифровой «микроскоп». Во второй части семинара Евгений Уваров расскажет, как быть с мнимой «нефотогеничностью», и научит делать хорошие портреты людям, которые уверены в том, что они не выходят на фото. Мастер-классы "Фактура" ул. Ленина 321\1, 4 этаж 27-28 января Запись по телефону: 89841803007 Школа для современных девушек и женщин "Фактура" приглашает на различные курсы и мастер-классы по множеству творческих направлений. Все занятия подходят для новичков. 27 января: 16.00 - Мини-курс по шитью "Кружевное белье на косточках" Заниятие 1. 16.00 - Мини-курс по шитью "Трикотажный костюм" Занятие 1. 28 января: 16. 00 - Мини-курс по шитью "Кружевное белье на косточках" Заниятие 2. 16.00 - Мини-курс по шитью "Трикотажный костюм" Занятие 2. Экскурсия выходного дня Сахалинский областной краеведческий музей 27, 28 января, 12.00, 15.00 Экскурсия расскажет об особенностях природы и истории единственной островной области России и познакомит с уникальными экспонатами музея. Предварительная запись по телефону: 72–75–55. Автомобиль Мечты Детское пространство "Море" 28 января, 15.00 Детское пространство "Море" и компания Тойота приглашают на детский праздник "Автомобиль Мечты"! Ребят ждут: - Увлекательная игровая программа. - Мастер-класс по дизайну автомобиля будущего. - Пиньята. - Сладкий стол. И главное - возможность выиграть путешествие всей семьёй в Японию! Запись по телефону 55-67-89 (доб.1). Воскресные мероприятия в ИграMix Парк развлечений ИграMix Сити Молл, 5 этаж, Телефоны для справок: 708-825, 26-58-13 28 января, 15.00 28 января – Зажигательная дискотека с аниматорами - в 15.00. Мы морозов не боимся! Сахалинский зооботанический парк 27-28 января, 15.00 На экскурсии посетителей познакомят с характерными особенностями животных обитающих в Арктике и их способностью адаптироваться в суровых климатических условиях. Принимаются коллективные заявки. Субботний киносеанс в музее Сахалинский областной краеведческий музей 27 января, 17.00, 18.00 (16+) К просмотру предлагается короткометражный фильм "Имена на карте. Путь к Сахалину" режиссера Н. Добровольского. В фильме рассказывается об экспедиции Г. И. Невельского 1848-1853 годов на Дальний Восток. Съемочная группа повторяет его путь от устья Амура к берегам Сахалина… Справки по телефону: 72-75-55. Тесла-шоу Бум наук Емельянова 35а, подъезд 6, кв.162 27-28 января, 18.00 Справки по телефону: 607-223 Клуб юных химиков "Бум наук" приглашает ребят от 5 до 12 лет на незабываемое высоковольтное "Тесла-шоу". 27 января с 18.00 до 19.30 для детей от 4 до 8 лет. 28 января с 18.00 до 19.30 для детей от 7 до 12 лет. Что будем делать: - примем участие в опытах со статическим электричеством, - загадаем желания на плазма-шаре, - увидим настоящую радугу, - раскроем секрет лампочек, которые загораются на расстоянии, - увидим настоящие молнии и даже сможем прикоснуться к ним своими руками (в специальной кольчужной перчатке), - и др.эксперименты. Участие в мероприятии возможно только по предварительной записи. Мероприятия в "Киндер Пати" Детский клуб "Киндер Пати" ТЦ "Рояль", 3 этаж 27-28 января Справки и предварительная запись по телефонам: 26-00-09, 25-18-49 27 января, 18.00 - Игровая программа "Трансформер". Автоботы терпят поражение в схватке с десептиконами! На Землю отправлена шифровка с просьбой о помощи! Кто отправится спасать автоботов? Помогать им в этом будет немного сумасшедший, впрочем, как и все талантливые люди, ученый и его последнее изобретение - новый, самый сильный и мощный трансфомер – Магобот. 28 января, 11:30 - Мастер-класс "Саше" "Саше?" - подушечка или мешочек с сухим наполнителем, применяется для ароматизации (белья, бумаги и пр.) Аромат саше может сохраняться в течение длительного времени. За душевными разговорами о травах, традициях и способах применения саше, каждый украсит по 2 своих мешочка. Юным мастерам предстоит не лёгкий выбор, чем же наполнить свои саше: зерна кофе, прованские травы, различные ароматические масла. 28 января, 13.00 - Квест-игра "Город в облаках". Участникам предстоит путешествие по облакам. Преодолев умную дорогу, они окажутся на танцующем облаке, найдут таинственный город, познакомятся с его жителями и многое другое. Занятия в мастерской "Пан Карандаш" Мастерская "Пан Карандаш" 27 января Творческая мастерская "Пан Карандаш" рада приветствовать всех ребят на занятия. Мы не проводим мастер-классы, лишь занятия с детьми.Мы направляем к творческому решению! Расписание занятий на январь-февраль 2018 года: Дети 2-4 года: 30 января 2018: Аппликация. Пингвин 27 января 2018: Аппликация. В деревне ночь. 6 февраля 2018: Боровичок. Аппликация. 13 февраля 2018. Аппликация. Воробьи в скворечнике. Дети 4-7 лет: 27 января 2018: Организуем стену Ежедневник 3 февраля 2018: Крутим дерево. Пластилин. 10 февраля 2018: Боровичок. Аппликация. 11 февраля 2018: Аппликация из ватных палочек. Домики Запись по телефону 62-04-74.

СПОРТ

Клуб любителей бега

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

Первенство Дальневосточного федерального округа (ДФО) по боксу СДЮСШОР по греко-римской борьбе Южно-Сахалинск, ул. Горького, 7/1 24-27 января Первенство Дальневосточного федерального округа (ДФО) по боксу проходитйдёт в Южно-Сахалинске с 24 по 27 января. За кубки и медали турнира сражаются сильнейшие юниоры из Якутии, Приморья, Магадана, Хабаровского края, Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной областей. На ринг выйдет более 100 боксёров в возрасте 17-18 лет. Спортсмены померятся силами в 10 весовых категориях – от 49 до +91 кг. Победители будут включены в состав спортивных сборных команд ДФО для участия в первенстве России. Сахалинцев приглашают поддержать своих земляков. Вход свободный. Ночь на льду Ледовый дворец "Кристалл" 27 января, 22.00 (16+) Гостей ждут зажигательная атмосфера, приятное звуковое и яркое световое сопровождение. Также к услугам посетителей традиционной акции "Ночь на льду" прокат коньков. Справки по телефону: 240-160. Прокат лыж СДЮСШОР зимних видов спорта ул. Венская, 5 27-28 января, с 09.00 Покататься на лыжах и взять в прокат инвентарь можно на лыжной базе «Спартак» (школа зимних видов спорта). Прокат работает с 09.00 до 18.00. Стоимость проката для взрослых составит 250 рублей в час, детям и пенсионерам - 100 рублей. При себе необходимо иметь паспорт. Восхождение на гору Московскую Место сбора остановка "Земляничные холмы" 28 января, 10.00 Сбор участников: 09.30 28 января всех любителей активного отдыха приглашают прогуляться на гору Московскую! Восхождение приурочено ко дню студента России. Гора Московская имеет две вершины, южную и северную. Мы отправимся на южную, высота которой составляет 570 м. Эта гора примечательна тем что до второй половины 1980-х годов там стояли локаторы, поэтому гору ещё называют «Локаторной» и «Куполами». В настоящее время от этих локаторов сохранились фундаменты, имеющие кольцеобразную форму. По всем вопросам обращаться по тел.: 89147461268 - Нина

ВЫСТАВКИ

Выставка "Краски жизни" Бизнес-центр "Сфера" До 31 января Творческое объединение "Арт Студио" представляют вашему вниманию более тридцати картин авторов разных стран, профессий и возрастов - художников любителей. Людей безгранично влюбленных в свое хобби – изобразительное искусство. На выставке "Краски жизни" можно познакомиться с безграничными возможностями людей увлеченных и увлекающихся, в разное время и в разном возрасте нашедшие свой путь в творчестве, пришедшие в изобразительное искусство и достигшие своих успехов целеустремленностью, любовью к своему делу, трудом и грамотным советом профессиональных руководителей. Вход свободный. Выставка бабочек ТЦ Успех ул.Сахалинская, 71 27-28 января и каждый день до 25 февраля Прикоснитесь к прекрасному. На выставке представлены тропические бабочки cо всех континентов: Австралии, Новой Зеландии, Индонезии, Филиппин, Коста-Рики, Бразилии, Китая, Вьетнама, острова Мадагаскар. Вы сможете увидеть рождение этих прекрасных насекомых, почувствовать полный контакт с ними и покормить, фото бесплатно. Телефоны для справок: 8-961-867-95-85.

Сахалинский областной государственный художественный музей 27-28 января и каждый день, кроме понедельника, с 10.00.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Сахалинский областной краеведческий музей 27-28 января и каждый день, кроме понедельника до 11 марта (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

В выставочном зале будут представлены экспонаты из фондов Государственного Бородинского военно-историческогомузея-заповедника, старейшего в мире, из основанных на полях сражений. Посетители выставки смогут увидеть скульптурные и графические работы художников XIX века и наших современников, а также вещи участников сражения — образцы обмундирования, снаряжения и вооружения офицеров и нижних чинов вооруженных сил Российской империи и Великой армии Наполеона, многочисленные находки с поля сражения — ядра, осколки гранат, картечные и ружейные пули, металлические части ручного огнестрельного и холодного оружия, предметы амуниции.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 27-28 января и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Музей медведя, ТРК «Сити Молл» 27-28 января и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 27-28 января и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Выставка Нины Наумовой "Букет фантазий" Сахалинский областной государственный художественный музей 27-28 с 10.00. Нина Николаевна Наумова родилась в маленьком поселке Дуэ в Александровск - Сахалинском районе. Окончила художественно - графический факультет Хабаровского педагогического института и, вернувшись обратно на остров, продолжила развиваться в выбранных направлениях и как педагог и как художник. Нина Николаевна Наумова - одна из самых ярких островных представителей авангардного искусства. Более семидесяти экспонируемых на выставке работ покажут безграничный полет фантазии, эмоциональную окраску каждого произведения и глубокую философскую нагрузку. В поисках новых способов творческой самореализации, художница воплощает свои идеи, мысли, видение мира с помощью ткани и красок в технике – батик. Выставка "Философия красок" Арт-галерея "Сахалин" Амурская 4Б (за ТЦ "Океан") 27-28 января (До 1 марта) Посредством красок и холста художники делятся своим отношением к жизни, окружающему миру. Подобная выставка дает возможность не только посмотреть и насладиться красотой картин, но и подумать над тем, что старался выразить мастер. На выставке представлены работы известных маститых художников и молодых авторов: Заслуженный художник России, член Сахалинского Союза художников, обладатель золотой медали за заслуги в творчестве Степанов Ю. В. Член Союза художников – Кирюхина Н. С., Профессиональный художник и директор АРТ галереи Бянкина Н. Р. Член Владивостокского Союза художников Арсененко А. Московский член Союза художников А. Майоров. Художники : Потысьева О. В. , Маркелов Ю., Проклова Е.,Гарбар С., Кузнецова Ж. «Остров Сахалин»: открытый финал Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 27-28 января Приглашают посетить вторую часть постоянной экспозиции музея «Остров Сахалин»: открытый финал. В экспозиции воплощена жизнь великой книги о сахалинской каторге в театральном, музейном и научном пространстве. Посетитель сможет окунуться в атмосферу создания произведений А.П. Чеховым, а в интерактивной зоне дополнить сахалинскую летопись, начатую Чеховым в XIX веке. Выставка "Главные..." Сахалинский областной краеведческий музей 27-28 января Выставка «Главные…» из фондов Мемориального музея космонавтики (г. Москва) посвящена шестидесятилетию запуска первого искусственного спутника Земли. На экспозиции представлены уникальные предметы: макеты космической техники, личные вещи космонавтов и многое другое.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ EVOLUTION DUKE/Student’s Night Ночной клуб "DUKE"

27 января, 22.00 (21+) В эту субботу продолжаем отмечать День студентов (Татьянин день) вместе с DJ Deems / г. Хабаровск. Dj Svet Loona club ул. Комсомольская, 133 27 января, 22.00 (21+) 26-27 января встречайте Dj Svet - наш Московский резидент, который готов подарить всем правильный музыкальный саунд. Стало интересно? Звони 272-050.