Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 27-28 мая

О том, как провести выходные с максимальной пользой для души и тела читайте в обзоре АСТВ.РУ.

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

ТЕАТР Спектакль "Мы летели на диване..." Сахалинский театр кукол 27 мая в 13.00, 28 мая в 11.00 и 13.00 (7+) «Мы летели на диване…» — спектакль для космонавтов от 7 до 105 лет! Фантастическая история для всей семьи. Девочки и мальчики, мамы и папы, дедушки и бабушки отправятся в мир воображения, где живут кометы, звезды, инопланетяне и полно сюрпризов! Спектакль "Вода" Сахалинский театр кукол 27-28 мая в 10.00 и 12.00 (1+) «Вода» играется почти без слов, на эмоциях, образах и тактильных ощущениях. Это рассказ о морях, кораблях и океанских жителях. Главный герой – вода, но дети и родители не просто зрители, они участники всех событий. В спектакле запросто можно попасть под проливной дождь, прогуляться по горам и найти сокровища! Спектакль для детей от 10 месяцев. Внимание! С собой необходимо иметь запасную обувь, а для ребенка запасную обувь и запасную одежду. В спектакле используется вода! Спектакль "Дамский портной" Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова 28 мая, 18.00 (16+) "Дамский портной" - искромётная комедия известного французского драматурга Жоржа Фейдо. Начало пикантной истории кладет любовная интрижка красавца Мулино. Вместо тайного свидания с дамой сердца ему приходится выдавать себя за другого. Волей-неволей в паутину лжи оказываются втянутыми все герои пьесы...Водоворот событий захлестывает персонажей, приводя к неожиданному финалу!

СОБЫТИЯ Отчетный концерт школы танца и черлидинга "Grace" Сахалинский государственный университет Коммунистический проспект, 33 (актовый зал, 2 этаж) 27 мая, 16.00 Программа отчетного концерта под названием "Dance Evolution" состоит из двух отделений: - Детское отделение (0+) начало в 16.00 часов, - Взрослое отделение (16+) начало в 18.00 часов. В программе первого отделения воспитанницы отделений черлидинга и чир спорта дворца спорта "Кристалл", спортивной школы танца "Grace" и спортивно-оздоровительного комплекса "Флагман" из Корсакова, представят свои яркие и запоминающиеся номера. Участницы являются неоднократными победителями Чемпионатов Дальнего Востока, России, Азии и Европы. Второе отделение программы концерта включает в себя разнообразные номера от воспитанниц и тренеров школы в танцевальных направлениях: Ladies Dance, Exotic Strip, Jazz funk, Dancehall, Contemporary, Hip-hop, Strip Plastic, High Heels и др. Подробная информация по телефону: +7(924) 287-42-40. Концерт группы "Пикник" Конгресс-холл "Столица" 28 мая, 19.00 (12+) По доброй традиции концерт превратится в яркое шоу с участием Шамана, Гиганта на ходулях и Живой Виолончели. Творческий вечер Андрея Кончаловского ККЗ "Октябрь" 28 мая, 19.00 (16+) 28 мая в Южно-Сахалинске в рамках культурной программы, посвященной юбилею Андрея Кончаловского состоится ретроспектива творчества режиссера, которая увенчается творческим вечером-встречей с мэтром. К каждому, с кем столкнула его жизнь, Кончаловский испытывает чувство благодарности: к одним - за вдохновение, к другим - за помощь и веру, к третьим - за урок, а к некоторым - просто за то, что они были и есть в его судьбе. Воспоминаниями о людях, повлиявших на его жизнь и даже изменивших ее, - о родных и друзьях, об учителях и коллегах и даже о врагах - режиссер поделится на своем творческом вечере. Уборка территории у скульптуры оленей Территория у скульптуры оленей на Корсаковской трассе 27 мая, с 10.00 до 13.00 Примерная программа: - Сбор участников. - Распределение фронта работ и инвентаря. - Уборка территории от мусора, грязи, листьев и т.д. - Очистка кованых деревьев желаний от старых ленточек и замков. - Очистка скульптуры оленей от ленточек и мусора. - Заполнение скальника, на котором установлены олени, свежей землёй, высадка бархатцев, установка предупреждающей таблички. - Вывоз собранных мешков с мусором. - Фотосессия + пикник. - Сюрприз для самых юных участников уборки. Мероприятия, посвященные 22-ой годовщине землетрясения в Нефтегорске 10.00 - Памятное мероприятие, посвященное 22-ой годовщине разрушительного землетрясения в п. Нефтегорск, состоится в сквере на привокзальной площади у памятника жертвам Нефтегорского землетрясения в Южно-Сахалинске. 11.00 - Торжественный митинг и возложение цветов в сквере Пограничников. Поделись красотой Сахалинский зооботанический парк 27 мая, в 12.00 Перевоплощение – это всегда фонтан эмоций и впечатлений. Этот день в зоопарке пройдет под знаком аквагрима. Любые аква-гримм-фантазии в этот день будут исполнены мастерами кисти. Достаточно загадать желание – на какого питомца зоопарка хочешь быть похожим и вуа-ля! Вдобавок, о звере твоего аква-гримм-выбора, сотрудники зоопарка расскажут много удивительного и забавного. Подробная информация по телефонам: 30-37-47 и 50-56-26. Праздничные мероприятия, посвященные открытию летнего сезона Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина 27 мая На сцене у мехаттракционов в 12.00 начнется театрализованное представление «Детский мир». Здесь же в 14.00 выступят городские вокалисты и творческие коллективы, а также пройдет шуточное шоу «Солнечная коронация», в котором могут поучаствовать все обладатели рыжей шевелюры. С 16.00 до 18.00 для взрослой аудитории городской вокально-инструментальный ансамбль «Перекресток» исполнит известные и любимые всеми композиции. Детская игровая программа на батутах и конкурс рисунков на асфальте «Я рисую лето» стартуют в 12.00 на аллее у танцплощадки. В это же время в стеклянном шатре, расположенном неподалеку, заработает выставка предметов быта «Наш адрес - Советский Союз». А с 13.00 здесь же взрослые смогут посетить квартирник «Старый граммофон», выпить чашечку чая и послушать любимые ретро-мелодии в исполнении местных бардов, баянистов и рок-музыкантов. С 15.00 микрофон свободен для всех. Показательные выступления спортсменов начнутся в 12.00 на площадке картодрома. Мастера боевых искусств, капоэйро и воркаута продемонстрируют свои умения. Кроме этого южносахалинцы смогут поучаствовать в гонках радиоуправляемых машинок. С 13.00 здесь выступят и дадут мастер-классы танцоры ансамбля «Плей данс». Для самых маленьких гостей парка подготовлена тематическая площадка на территории детского городка. Специалисты центра молодежных инициатив проведут игры для всей семьи, уроки рисования и плетения различных видов косичек. У скульптурной композиции «Муза» с 12.00 расположится выставка картин сахалинских художников. С 14.00 все желающие могут попробовать себя в поэтическом батле, а также во фристайле. На поляне за теннисными кортами с 12.00 до 16.00 пройдет концертно-развлекательная программа «Мы молодые!» с участием популярных сахалинских молодежных групп. Также южносахалинцам предложат поучаствовать в интересных конкурсах, розыгрышах призов и веселых аукционах. На самом теннисном корте с 13.00 до 14.00 тренеры проекта «Социальный фитнес» проведут для всех желающих силовую тренировку. При себе необходимо иметь гимнастический коврик. На новом деревянном помосте, расположенном близ озера Верхнего, в 12.00 для гостей праздника пройдут мастер-классы по сальсе и бачата, в 14.00 начнется урок американского бального танца серок. Отметим, что танцплощадка у озера пользуется большой популярностью у танцевальных коллективов, причем как профессиональных, так и любительских. После зимы покрытие танцплощадки нуждалось в ремонте. Здесь были проведены работы по полной замене настила, и сейчас площадка открыта в качестве импровизационной сцены как для уличных танцоров, так и для музыкантов. Традиционная «Ярмарка идей» начнет свою работу в 12.00 на Аллее сакуры. Порядка 30 южно-сахалинских мастериц представят украшения и предметы декора ручной работы, игрушки, бисероплетение, вязание, изделия из глины и дерева. Также будут работать тематические площадки: экспресс-макияж, детский аквагрим, роспись михенди. Здесь же сахалинский клуб лучников «Сокол» проведет мастер-классы по стрельбе из лука. В 13.00 начнется театрализованный концерт «Здравствуй, лето!». Шоу рыжих-конопатых! Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина (сцена у мех.аттракционов) 27 мая, 14.00 Если цвет ваших волос — ЗОЛОТОЙ, если солнце оставило на ваших носах и носиках свои веселые отметины — ВЕСНУШКИ, ждем ваших заявок на участие в конкурсной программе «СОЛНЕЧНАЯ КОРОНАЦИЯ»! С Положением конкурса можно ознакомиться на сайте Городского парка http:sakhalin?park.ru в разделе «Документы». Телефон для справок: 72–45–75. День Солнца Сахалинский областной краеведческий музей 28 мая, 12.00 В программе праздника: 1. Выступление фольклорного ансамбля «Затея» под руководством Мищенко Марии Игоревны. 2. Познавательная лекция и викторина «Под лучами Жёлтой Звезды». 3. Творческое занятие «Солнечная красота». Лекция и творческое занятие проводятся по предварительным заявкам. Вопросы и заявки по телефону: 72–75–55. Деревенский дворик Сахалинский зооботанический парк 27-28 мая, с 11.00-13.00 и с 14.00-16.00 Обитатели «Деревенского дворика» ждут вас в гости! Майские выходные для детей ИграMix 5 этаж, ТРК "Сити-молл" 28 мая, 15.00 Парк развлечений ИграMix приглашает на майские выходные: 28 мая – Конкурс рисунков любимых героев. Начало - 15.00. Необходима предварительная запись по телефону: 708-825. Мастер-класс "Сладкий букет из конфет" Сахалинский Музей Медведя ТРК Сити Молл, 5 этаж 27-28 мая и каждый день, кроме понедельника и вторника с 11.00 или 12.00 Конфетный букет своими руками - это универсальная поделка или подарок! Он понравится взрослым и детям. Живые цветы через несколько дней завянут, а конфетные букеты еще долго будут радовать своих владельцев. Запись на мастер-классы по телефонам 260-597, 22-72-83. Мастер-класс "Шоколадоварение " Сахалинский Музей Медведя ТРК "Сити Молл", 5 этаж 27-28 мая, с 11.00 Создайте шоколадку своими руками. Приходите и взрослые, и дети на наш мастер класс! Подробнее по телефонам: 260-597, 22-72-83. Презентация диска сахалинского автора и исполнителя Вячеслава Юрьева "По первому снегу" Сахалинская областная универсальная научная библиотека 28 мая, 19.00 (16+) Сахалинская областная универсальна научная библиотека, творческое объединение "АПостров" проводят презентацию диска сахалинского автора и исполнителя Вячеслава Юрьева "По первому снегу". Вячеслав Юрьев — лауреат и дипломант фестивалей авторской песни Приморья, Сахалинской области, Хабаровского края. Впервые вышел на сцену в 2008 году. Особенно любимы сахалинцами лирические произведения автора: "Я бежал за тобой по следу", "Хочешь", "Я собираю в пригоршни солнечный свет..." и другие. Пользуются популярностью шуточные и сатирические песни автора. Вход свободный. Лежбище сивучей Общественная организация "Адреналин" ул. Ленина, д. 239-В, кв 47, Телефон для справок: 8-914-746-12-68 27 мая Уникальное природное явление – лежбище сивучей в черте города – есть всего в трех точках мир — в Невельске, на Камчатке и в Сиэтле (США). Час поэзии Городской парк культуры и отдыха им. Ю. Гагарина 27 мая, 13.00 Сахалинцев приглашают поделиться своим творчеством и принять участие в поэтическом батле - "Час Поэзии" и, тех, кто владеет скоростной читкой - на поэтический фристайл "Мы из детства". Конкурсы состоятся 27 мая с 13.00 до 16.00 в городском парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина на площадке у скульптурной композиции "Муза". Положение о конкурсах размещено на сайте Городского парка www.sakhalin-park.ru в разделе "Документы". Cправки по телефону 72-45-75. Лекторий к выставке из Ясной Поляны Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин" 27-28 мая, 17.00 В рамках выставки экспонатов из музея-усадьбы "Ясная Поляна" в литературно-художественном музее книги Чехова "Остров Сахалин" продолжает свою работу лекторий. 27 мая, 17.00 - Л.Н. Толстой на полотнах великих художников 28 мая, 17.00 - "Анна Каренина": разум и чувства по Л.Н. Толстому Мастер-класс гончарного дела Сахалинский Музей Медведя Сити-молл, 5 этаж 27-28 мая и каждую субботу и воскресенье с 11.00 (0+) Сахалинский Музей Медведя приглашает всех желающих прикоснуться к древнему ремеслу. Необходима предварительная запись по телефону: 260-597. Малыш Гарик Зооботанический парк 27-28 мая, с 10.00 (0+) Зооботанический парк Южно-Сахалинска спешит поделиться с горожанами радостной новостью. Малыш Гарик – первенец семьи зеленых мартышек Чипа и Дианы - теперь живет по соседству с родителями, в приматнике. Детский карнавал улыбок Кафе "Хантер-парк" 28 мая, в 12.00 (5+) Кафе "Хантер Парк" открывает еженедельные детские праздники для детишек старше 5 лет. Лучшие наработки многолетнего труда от зажигательных детских ведущих. Сюрпризы, танцевальные и активные игры. Масса яркого реквизита и нарядная зона для фотографирования. Для маленьких гурманов специально разработали детское меню. Только свежие, вкусные и с добротой приготовленные блюда, обязательно понравятся ребятам. Музейный кинозал Сахалинский областной художественный музей 27 мая, с 11.00-16.00 Каждую субботу посетители музея смогут посмотреть видео-фильмы из фонда "Русский музей: виртуальный филиал" и из медиатеки Сахалинского областного художественного музея. Расписание сеансов "Музейного кинозала" на 27 мая: 11.00 - "В страну музеев вместе с Фафалей". В мастерской художника. Пейзаж. 12.00 - "Акварель". Из цикла обучающих видеофильмов для детей 6-14 лет "Русский музей – детям". 14.00 - "Сокровища Отдела древнерусского искусства". Из цикла авторских программ директора Русского музея В.А. Гусева "Век Русского музея". 15.00 - Рублев А. "Апостол Петр. Апостол Павел". Из цикла "История одного шедевра". Просмотр для посетителей музея бесплатный. Мастер-класс "Рисование акварелью и капиллярной ручкой" Детский клуб "Киндер пати" ТЦ "Рояль", 3 этаж 28 мая, 18.00 (5+) Научиться рисовать ручкой может любой, будь то школьник или пенсионер. Что нужно для того, чтобы начать рисовать? Конечно, желание и терпение. Все справки и предварительная запись по телефонам: 26-00-09, 25-18-49. Весна-2017 Площадь Победы 27 мая, 09.00 Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на традиционную областную сельскохозяйственную ярмарку "Весна-2017". В ярмарке примут участие сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, садоводы и огородники, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, рыбопромышленного комплекса, а также торговые предприятия, реализующие сельскохозяйственный инвентарь, вспомогательные и расходные материалы для садоводов-огородников. Finish Line Студия танца и фитнеса "Ямайка" 27 мая, 17.00 (16+) Finish Line - это культовое танцевальное событие, задача которого выявить самых лучших танцоров острова Сахалин. Вас ждут топовые батлы между представителями всех уличных стилей. Finish Line радует неравнодушных зрителей уже 4 год подряд! И мы продолжаем поднимать уровень организации для вас. В этом году Сахалинских танцоров будут судить Dixon (Санкт-Петербург) и BambawayAtuna (Владивосток) . Темная комната Сахалинский Музей Медведя (вход через парк развлечений ИграMix, 5 этаж). 27-28 мая Телефон для справок: 26-05-97 Проект «Темная комната» - это познавательная экскурсия в полной темноте по тематическим помещениям, имитирующим настоящие жизненные пространства. Посетители погружаются в новую реальность, где все привычные предметы, запахи и вкусы обретают удивительные очертания. Необычный гид, для которого отсутствие света является частью повседневной жизни, будет надежным спутником на протяжении всей экскурсии. Темная часть экскурсии это не квест на выполнение заданий, а проверка чувств обычного человека, где он попробует ориентироваться в совершенной темноте в течении 20 минут. Затем Далее в светлой части экспозиции, гид обсудит с посетителями все что они «увидели», почувствовали, расскажет об азбуке Брайля и увлекательных фактах из жизни незрячих людей, об их достижениях и возможностях в современном мире.

Сахалинский Музей Медведя (вход через парк развлечений ИграMix, 5 этаж). 27-28 мая и каждую субботу и воскресенье, с 11.00 до 12.30. Телефон для справок: 26-05-97.

СПОРТ

Клуб любителей бега

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

Открытый чемпионат и первенство Сахалинской области по армейскому рукопашному бою Волейбольный центр "Сахалин" Южно-Сахалинск, ул. Горького, д. 7/1 27-28 мая, в 10.00 27 мая всех ждет торжественный парад открытия, захватывающие поединки по Армейскому рукопашному бою, показательные выступления. Так же в программе рассчитаны выступления групп художественной самодеятельности. Справки по телефонам: 89147489732, 89242859661.

Велолавина-2017 СТК "Горный воздух" 28 мая, 14.00 28 мая на "Горном воздухе" официально открывается новый летний велосипедный сезон. Традиционно его стартом считаются соревнования любителей двухколесного транспорта "Велолавина". К участию в драйвовом спуске с горы приглашаются мужчины и женщины старше 18 лет либо молодежь до 18 лет при наличии письменного согласия от родителей или их присутствии. Справки по телефону: 51-11-10 (доб.133). Официальное областное открытие байкерского сезона Площадка ледового комплекса "Кристалл" 27 мая, 11.30 (16+) 27-го мая 2017 года состоится официальное областное открытие байкерского сезона при участии всех мотосообществ Сахалина.

ВЫСТАВКИ

Выставка И Чоль Су "В поисках гармонии" Сахалинский областной государственный художественный музей 27-28 мая и каждый день до 6 июня, кроме понедельника Выставка графических работ И Чоль Су, получившего широкое признание по всему миру, впервые будет представлена российскому зрителю. Художник через философию буддизма напоминает нам о том, что нельзя забывать сегодня, что человек – только часть биоценоза и достичь гармонии можно благодаря объединению с другими людьми. Выставка " Крест - святыня драгоценная" Сахалинский областной краеведческий музей 27-28 мая, в 10.00. Выставка посвящена исторической символике, а также типологии и бытованию нагрудных крестов у православных мирян России, в различных этнокультурных традициях. На выставке представлены образцы крестечного дела XII?XXI вв., предметы быта, костюмы. Справки по телефону: 72-75-55

Выставка "Когда не можешь не писать…" Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 27-28 мая (16+). Выставка экспонатов из музея-усадьбы "Ясная Поляна" открылась с 1 марта. В основе проекта под названием "Когда не можешь не писать…" лежит создание творческой атмосферы, в которой Лев Толстой задумывал и создавал художественные и публицистические произведения. Будут представлены личные вещи писателя, фотографии Льва Николаевича и членов его семьи, издания романов, повестей и статей, созданных Толстым в разных кабинетах. Выставка позволяет узнать о важных событиях в жизни и творчестве писателя. Выставка "Сахалин в цвете" Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин" 27-28 мая и каждый день, кроме понедельника до 19 июня (6+) Выставка посвящена 70-летию образования Сахалинской области памяти и легендарного сахалинского фотографа. На выставке "Сахалин в цвете" можно увидеть красоту природы области на островах, яркие кадры из жизни сахалинцев, представителей коренных малочисленных народов севера Сахалина. Выставка "Сахалин - фронту. Нефтяники в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг)" Сахалинский областной краеведческий музей 27-28 мая и каждый день, кроме понедельника, до 17 сентября На выставке представлены подлинные документы и предметы из фондов Сахалинского областного краеведческого музея и корпоративного музея ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», раскрывающие героический труд сахалинских нефтяников в деле добычи нефти для нужд обороны нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Дополняют выставку копии статей военного периода, повествующие о жизни и труде жителей северного Сахалина в годы войны, о передовиках производства и о положении дел на фронтах. На выставке представлены две инсталляции: кинотеатр «Нефтяник» и «Бытовое помещение нефтяника». Посетителю предоставляется возможность свободного доступа к инсталляции. Разрешается примерить телогрейку и сфотографироваться в ней, а также посмотреть фильмы, которые смотрели сахалинцы в годы времен Великой Отечественной войны: Х/ф «Два бойца», д/ф «Разгром немецких войск под Москвой», американский фильм «Серенада солнечной долины» и английская комедия «Джордж из Динки-джаза». Выставка работ Олега Носырева "Впечатление" Бизнес-центр "Сфера" 27-28 мая и каждый день до 17 июня Вход свободный. Выставка "Магия тела" Арт-галерея "Сахалин" Дом Торговли, 2 этаж 27-28 мая, до 30 мая (18+) Полотна сахалинских художников объединила тема красоты пластики женского тела. Галерея представляет работы четырех авторов. Тема Ню – это проверка на профессионализм художника, самый сложный жанр. Изобразить образ, наполнить его идеей, изобразить не просто обнаженную модель, но и создать сюжетную линию очень не просто.

Сахалинский областной государственный художественный музей 27-28 мая и каждый день, кроме понедельника с 10.00.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Музей медведя, ТРК «Сити Молл»

27-28 мая и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом.

Живые тропические бабочки

Областной краеведческий музей 27-28 мая, с 10.00 до 6 июня (0+) В краеведческом музее можно наблюдать редкие виды бабочек в свободном полете, а также увидеть их рождение. Экспозиция захватывает с первого взгляда, дарит ощущение яркости жизни, полета и теплоты. Посещение только по предварительной записи, телефону: 8–914–766–29–00. Выставка "Образы любви и вдохновения" Сахалинский областной художественной музей 27-28 мая и каждый день, кроме понедельника, с 10.00 На выставке представлены произведения живописи, графики, скульптуры, экслибриса, декоративно-прикладного искусства из фондов Сахалинского областного художественного музея: иллюстрации к произведениям, тематические композиции, портреты поэта, пейзажи пушкинских мест, статуэтки героев его произведений, выполненные художниками 20 века.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 27-28 мая и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Музей медведя, ТРК «Сити Молл» 27-28 мая и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 27-28 мая и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Выставка фоторабот Владимира Чуйко "Утомленное солнце" Сахалинский областной краеведческий музей 27-28 мая Фотовыставка приурочена к празднованию Международного дня музеев и Году экологии в Российской Федерации, посвящена памяти сахалинских фотографов Владислава Титова и Андрея Клитина. Справки по телефону: 72–75–55 (Чен Татьяна Мунгуновна)

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ Ladies Night: Ночь брюнеток Ночной клуб "DUKE"

27 мая, 22.00 (21+) Этой субботней ночью в России наступает неофициальный праздник всех темноволосых девушек и женщин! Вы будете блистать на танцполе, танцевать, не жалея шпилек, и получать море удовольствия от горячительных напитков, ароматных кальянов и отдыха в любимом клубе. Safari Ночной клуб "Aura²" 27 мая, 23.00 (21+) Safari — это новый танцевальный проект, в совокупности с интересным декором пространства и оригинальным танцевальным уклоном. Это твои бессонные прогулки по мысленной акватории Африки в компании знаменитых и просто перспективных артистов, ди-джеев, старых друзей и новых знакомых. Особенный взгляд вечернего времяпровождения и танцев на песке где в жаркие моменты скрывшись под пальмами, ты видишь вокруг только улыбки, любовь и ощущаешь невыносимую легкость Сахалинского бытия. Deep Night Ночной клуб "Loona" 26-27 мая, 23.00 (21+) Конец мая красиво переходит в летнюю концепцию вечеринок под названием Deep Night! Мы подарим Вам самый качественный музыкальный саунд, который играет на всех модных танцполах нашей Страны. Loona Club - это Стабильность, Красота и Процветание! А что для себя выберешь ты? Стало интересно? Звони 272-050.