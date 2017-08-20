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Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 26-27 августа

Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 26-27 августа

О том, как провести выходные с максимальной пользой для души и тела читайте в обзоре АСТВ.РУ.

Кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!
СОБЫТИЯ
Фестиваль "Край света-2017"
 
 
26 АВГУСТА, СУББОТА
Чехов-центр
11.00 — Патерсон (США, Франция, Германия), Реж. Джим Джармуш, (18+)
13.00 — Q&A шатер: Паблик-ток «Как научиться смотреть кино и надо ли это делать» А.Медведев, А.Долин
13.30 — Ретроспектива Кодзи Ямамуры. Взрослые мультфильмы, (18+)
15.00 — Слава (Болгария), Реж. Кристина Грозева, Петар Валчанов, (16+), Q&A
18.30 — Молитва перед рассветом (Франция, Великобритания), Реж. Жан-Стефан Совэр, (18+), Q&A
21.00 — Нелюбовь (Россия), Реж. Андрей Звягинцев, (18+).
 
Кинотеатр «Октябрь», большой зал
16.30 — Ученик (Россия), Реж. Кирилл Серебренников, (18+)
19.00 — Микроб и бензин (Франция), Реж. Мишель Гондри, (18+)
ККЗ «Комсомолец»
11.00 — Российская анимация для самых маленьких, (6+)
12.00 — Ведьмина служба доставки, (12+)
14.00 — Посланник небес (Россия), Реж. Эдуард Новиков, (12+)
16.00 — Кино Сахалина: Мальчик, который рисовал кошек (Россия), Реж. Ирина Посыпкина, (0+)
Сыновья (Россия), Реж. Мария Павлова, (6+)
Папин пароход (Россия), Реж. Оксана Бычкова, (6+)
19.00 — Мамалэнд (США, Филиппины), Реж. Рамона С. Диаз,  (16+)
21.00 — Кровавый дневник. Азиатская анимация для взрослых, (18+).
 
Площадь: показы под открытым небом
22.00 — Спасти планету (США), Реж. Фишер Стивенс, (16+)
 
27 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Чехов-центр
11.00 — Красная черепаха (Франция, Бельгия, Япония), Реж. Михаэль Дюдок де Вит, ( 6+)
13.00 — Мой убийца (Россия), Реж Костас Марсан, (12+)
15.00 — Q&A шатер: Марианна Скрыбыкина, мастер-класс «Якутия: Опыт роста»
15.00 — Ретроспектива Кодзи Ямамуры. Новые мультфильмы, (16+)
16.00 — Король бельгийцев (Нидерланды, Бельгия, Болгария), Реж. Питер Бросенс, Джессика Хоуп Вудворт, (16+)
18.00 — Сеть (Южная Корея), Реж. Ким Ки Дук, ( 18+), Q&A
20.30 — Заложники (Россия, Грузия), Реж. Резо Гигинеишвили, 103', 16+, Q&A
 
Кинотеатр «Октябрь», большой зал
14.00 — Слава (Болгария), Реж. Кристина Грозева, Петар Валчанов, (16+)
16.00 — Молитва перед рассветом (Франция, Великобритания), Реж. Жан-Стефан Совэр, (18+)
18.30 — Гудбай, Берлин! (Германия), Реж. Фатих Акин, (12+)
20.30 — Пока мы здесь (Япония), Реж. Киеси Куросава, (18+)
 
ККЗ «Комсомолец»
10.30 — Российская арт-анимация для детей и взрослых, (16+)
12.00 — Его дочь (Россия), Реж. Татьяна Эверстова, (6+)
14.00 — Реквием по Госпоже Ю. (Сербия), Реж. Боян Вулетич, (12+)
16.30 — Кино Сахалина: В объятиях моря (Россия), Реж. Дмитрий Моисеев, (18+)
В ледовом плену (Россия), Реж. Дмитрий Ковалев, Фредерик Лорсан, (16+)
Колыбель для лосося (Россия), Реж. Александр Зарчиков, (12+)
20.00 — Гражданин Джейн: Битва за Нью-Йорк (США), Реж. Мэтт Тирнаейр,(18+)
22.00 — Призраки Исмаэля (Франция), Реж. Арно Деплешен, (18+)
 
Площадь: показы под открытым небом
Ночь российского кино:
21.00 Кухня. Последняя битва (Россия), Реж. Антон Федотов, (12+)
22.30 28 панфиловцев (Россия), Реж. Ким Дружинин, Андрей Шальопа, (12+)
00.50 Время первых (Россия), Реж. Дмитрий Киселев, (6+)
 

Артисты театра и кино

ГДК «Родина»
27 августа, 19.00 
 
 
Островные зрители в ходе творческой встречи, которая приурочена к 70-летию образования Сахалинской области, смогут встретиться с Эдуардом Шульжевским, Сергеем Барышевым, Сергеем Колесниковым и Натальей Громушкиной.
Билеты в кассе Сахалинской филармонии, тел. кассы (4242) 304–104. Адрес: ул. Ленина, 182 А, ТЦ «Большая мода» (бывший «Лунный свет»). Время работы кассы: с 10.00 до 19.00 (без выходных)
 
Благотворительная брейк-данс битва Circle Street
Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина
(сцена у мех.аттракционов)
26 августа, 14.00
 
 
 
Соревнования пройдут в нескольких номинациях. Первая - Брейкинг 3х3. В этой номинации каждая сборная будет состоять из трех танцоров - танцора любого стиля, Bboy kids (7-11 лет ) и bboy Monster (14 и старше). Тройки сформируют на месте при помощи жеребьевки.
 
Также лучших определят в номинациях Seven too Smoke Toprock, Seven too Smoke Bgirls, Seven too Smoke Powermoves.
 
"Самая крутая номинация - Who is more (Кто больше?). В ней определят - кто дольше простоит на руках, на локтях, сделает Windmill (гелик) за 15 секунд.
 
Собранные во время битвы средства направят на лечение 8-летнего Ромы Глухова. У маленького сахалинца врождённый порок развития желудочно-кишечного тракта, врожденная аномалия фиксации кишечника. Мальчик вылетел в Корею, но средств на операцию семье не хватает.
 
Полезные прищепки от сахалинского мишки
Сахалинский зооботанический парк
26 августа, 14.00 
 
 
В канун 1 сентября школьникам будет предложено смастерить своими руками табличку-планинг из картона, цветной бумаги и декоративных прищепок. Основа планинга – картон с изображением символа зоопарка – медведя. Ежедневник интересен тем, что задания могут легко пристегиваться и отстегиваться. Удобно, быстро и неординарно можно создать себе красивый настенный планинг на каждый день. Пригодится и детям, и взрослым.
 
Первый раз в первый класс
Сахалинский зооботанический парк
27 августа, 15.00 
 
 
 
Детеныши животных впервые собрались в школу. По такому сценарию пройдет праздник «Первый раз в первый класс». Какие им предстоят испытания? Что они узнают нового? Смогут ли собраться в школу? Маленьким посетителям зоопарка будет предложено принять участие в театрализованном представлении, надев маски животных-героев.
 
Фестиваль "Крылья Сахалина"
Аэродром "Пушистый"
25-26 августа
 
 
 
 

Шоу мыльных пузырей

Детский клуб "Киндер Пати"
26 августа, 15.30 (4+)
 
 
Мыльное шоу понравится всем, кто хранит память о детстве, кто любит волшебство и яркие краски. Мыльные пузыри придутся по душе не только детям, но и взрослым. Ведь шоу поистине увлекательное!
Справки и предварительная запись по телефонам: 26-00-09, 25-18-49.
 

Мастер-классы "Фактуры"

Школа для современных девушек и женщин "Фактура"
Адрес: ул. Ленина 321\1, 4 этаж
26-27 августа 
 
 
 
Школа для современных девушек и женщин "Фактура" приглашает на различные курсы и мастер-классы по множеству творческих направлений.
 
26 августа:
10.00-15.00 Мастер-класс по шитью "Кружевное нижнее белье".
13.00-15.00 Мастер-класс по прическам "Ежедневные укладки".
16.00-21.00 Мастер-класс по шитью "Кюлоты из легкой ткани".
 
27 августа:
13.00-15.00 Мастер-класс по рисунку "Леттеринг".
16.00-21.00 Мастер-класс по шитью "Кружевное боди / Боди из сетки".
Запись по телефону: +8-984-180-30-07.
 

Шепот звезд

СТК "Горный воздух"
26 августа, 19.00
 
 
 
26 августа СТК "Горный воздух" приглашает сахалинцев на ночную прогулку под звездами. Она состоится на средней площадке спортивно-туристического комплекса. 
Все секреты организаторы раскрывать не торопятся. Но уже сейчас известно, что атмосферный вечер "Шепот звезд" соберет ценителей живой музыки и танцев. В программе мероприятия: джаз и горячие испанские мелодии августа - фламенко, аргентинское танго, серок. 
- Обязательное условие участия в вечере – "пледовое" настроение и добрая компания, влюбленность в сахалинскую ночь, в гору и родной город. Мы приготовили еще много сюрпризов, но о них расскажем чуть позже, - замечает начальник отдела продаж СТК "Горный воздух" Наталья Пахолкова. 
В этот день спортивно-туристический комплекс будет работать с 19.00 до 24.00 часов.
 
Мобильный планетарий
 
 
Детский клуб "Киндер Пати"
26 августа, 11.00 (3+)
 
 
 
Мобильный планетарий - это универсальная конструкция в виде надувного купола и специального проекционного оборудования, имеющая широкую сферу применения, изображение отображается на 360 градусов на внутренней поверхности купола, чем создает особый эффект от просмотра фильма.
 
Коробочка идей
Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина
26 августа, 13.00 (и каждую субботу до конца августа)
 
 
Всем желающим совершенно бесплатно помогут освоить популярные технологии декоративно-прикладного и изобразительного творчества с использованием различных материалов. 
Телефон для справок: 43-11-48.
 
Сахалинский зооботанический парк
26-27 августа, с 11.00-13.00 и с 14.00-16.00
 
 
Обитатели «Деревенского дворика» ждут вас в гости!
 
Групповое посещение ИграMix
ИграMix
5 этаж, ТРК "Сити-молл"
Со 2 июня по 31 августа
 
 
Сахалинский Музей Медведя
ТРК "Сити Молл", 5 этаж
26-27 августа, с 11.00 до 31 декабря
 
 
Создайте шоколадку своими руками. Приходите и взрослые, и дети на наш мастер класс! 
Подробнее по телефонам: 260-597, 22-72-83. 
 
Сахалинский Музей Медведя
Сити-молл, 5 этаж
26-27 августа и каждую субботу и воскресенье с 11.00 до 31 декабря (0+)
 
 
Сахалинский Музей Медведя приглашает всех желающих прикоснуться к древнему ремеслу. Необходима предварительная запись по телефону: 260-597.
Сахалинский Музей Медведя
(вход через парк развлечений ИграMix, 5 этаж).
26-27 августа и каждую субботу и воскресенье, с 11.00 до 12.30 до 31 августа
Телефон для справок: 26-05-97.
 
СПОРТ

Клуб любителей бега

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».
 
 
Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.
Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.
 
Драйлэнд «Ночной Кубок Федерации-2017»
Окрестности с. Тамбовское Корсаковского района  
26 августа, 17.00
Возможно изменение даты в связи с погодными условиями
 
 
 
Программа мероприятия:
17.00 - 19.00 Приезд участников, осмотр трассы;
18.30 - 19.20 Регистрация участников, ветеринарный контроль собак, контроль снаряжения;
19.30 Церемония открытия;
20.00 Старты участников. После финиша всех участников - Церемония награждения, закрытие, отъезд участников.
 
СДЮСШОР зимних видов спорта
(ул. Венская, д. 5)
Телефон для справок: 73-45-74.
 
 
В школе зимних видов спорта этим летом продолжает работу социальный проект «скандинавская ходьба». Ежедневно, все желающие, могут взять палки и заняться ходьбой. Прокат работает с 9.00 до 21.00
ВЫСТАВКИ
Сахалинский областной краеведческий музей
26-27 августа и каждый день, кроме понедельника, до 17 сентября
 
 
На выставке представлены подлинные документы и предметы из фондов Сахалинского областного краеведческого музея и корпоративного музея ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», раскрывающие героический труд сахалинских нефтяников в деле добычи нефти для нужд обороны нашей страны в годы Великой Отечественной войны. 
Дополняют выставку копии статей военного периода, повествующие о жизни и труде жителей северного Сахалина в годы войны, о передовиках производства и о положении дел на фронтах. 
На выставке представлены две инсталляции: кинотеатр «Нефтяник» и «Бытовое помещение нефтяника». Посетителю предоставляется возможность свободного доступа к инсталляции. Разрешается примерить телогрейку и сфотографироваться в ней, а также посмотреть фильмы, которые смотрели сахалинцы в годы времен Великой Отечественной войны: Х/ф «Два бойца», д/ф «Разгром немецких войск под Москвой», американский фильм «Серенада солнечной долины» и английская комедия «Джордж из Динки-джаза». 
 
Сахалинский областной государственный художественный музей
26-27 августа и каждый день, кроме понедельника с 10.00.
 
 
Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства. 
 
Музей медведя, ТРК «Сити Молл»
26-27 августа и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.
 
Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай».  В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом. 
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
26-27 августа и каждый день, кроме понедельника. 
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
 
 
Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым.  Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».
Музей медведя, ТРК «Сити Молл»
26-27 августа и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.
 
 
Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
26-27 августа и каждый день, кроме понедельника. 
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
 
 
Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.
Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.
 
Сахалинский областной государственный художественный музей
26-27 августа и каждый день, кроме понедельника с 10.00 до 15 сентября
 
 
 
На выставке представлено свыше 50 произведений живописи и графики начала XXI века из мастерской художника и частных коллекций.
 
Музей медведя, ТРК «Сити Молл»
26-27 августа и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00 до 7 сентября.
 
 
 
Свои работы представили мастера Елена Авенировна и Татьяна Ивановна. Разный стиль и методика мастеров превратили дары морей в различных животных и предметов. Приходите в Музей и посмотрите эту выставку!
 
 
Сахалинский областной художественный музей
26-27 августа и каждый день, кроме понедельника (до 31 августа)
 
 
 
В Сахалинском областном художественном музее представлено свыше 70 произведений, выполненных в технике акварели. В своих работах автор  создает художественный образ природы тех мест, где ему приходилось бывать:  пейзажи Екатеринбурга, Южно-Сахалинска, полуострова Крым и Курильских островов, Литвы, Италии, республик Шри-Ланки и Греции. Многие работы посвящены родному Уралу.
Справки по телефонам: 72-36-43, 72-18-26.
 
 
Сахалинский областной краеведческий музей
26-27 августа и каждый день, кроме понедельника до 8 октября, 11.00
 
 
Необычайно удивителен и прекрасен мир вод, омывающих Сахалин и Курильские острова. Разнообразные видов рыб и моллюсков, растений и животных — все это природное богатство Сахалинской области. 
Вы сможете погрузиться в мир представителей фауны, которые обитают в водах, омывающих острова Сахалинской области. 
Представленная коллекция из фондов Сахалинского областного краеведческого музея.
Справки по телефону: 72–75–55.
 
Сахалинский областной краеведческий музей
26-27 августа и каждый день, кроме понедельника, 11.00
 
 
На выставке будут представлены фотографии, документы, награды и подлинные предметы шахтеров, которые трудились на шахтах и угольных разрезах Сахалина в 1950?1980-е годы из фондов Сахалинского областного краеведческого музея; фотографии добычи угля в наши дни, а также специальное оборудование шахтеров, переданное Восточной горнорудной компанией в дар музею.
 
НОЧНАЯ ЖИЗНЬ

The Endless Summer

Ночной клуб "DUKE"
25-26 августа, 22.00 (21+)

Лето – всеми любимое время года: жаркие дни, волнующие ночи, особая раскованность в жестах и движениях.
В эти выходные мы завершаем это жаркое лето вместе с вами!
Веселая дружеская атмосфера, отдых, общение, новые знакомства, множество позитивных эмоций и хорошего настроения вам гарантируются!
 
Loona night
Клуб Loona
25-26 августа (21+)
 
 
 
Loona Night - это ночная жизнь Острова, когда многие не впадают в Мир снов, чтобы разделить музыкальную эйфорию с королями Главного Танцпола Острова: это непревзойденные Markow и Nairi, как дорогой выдержанный коньяк, Callypso и Miar - молодые таланты любящие Хайп!
Стало интересно? Звони 272-050.
 
 
Танцы
Арт-бар "Нон-Стоп"
25-26 августа, 21.00
 
 
 
Традиционная танцевальная вечеринка в баре "Нон-Стоп" по все той же традиции проходит непринужденно, крайне весело и эмоционально! 
Приходите, убедитесь!
КИНО

И как всегда, выходные можно провести в кинотеатре. Узнать о новинках и выяснить расписание вы можете на нашем сайте в афише.

ТЕМНАЯ БАШНЯ

Наш мир — не единственный из существующих. Заклятые враги Роланд Дискейн, последний из ордена стрелков, и Уолтер О’Дим, известный также как Человек в черном, ведут извечную борьбу. На кону — мифическая Темная Башня, последний оплот и надежда вселенной, без которой мир будет повержен в полный хаос и разрушение. Силам добра и зла суждено столкнуться в последней схватке, ведь Роланд Дискейн — единственный, кому под силу остановить Человека в черном, прежде чем тот разрушит Темную Башню.

ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ

2700 год. Валериан и Лорелин — космические спецагенты, которые по долгу службы впутались в подозрительное дело и стали невольными участниками то ли межгалактического заговора, то ли аферы причудливых поселенцев планеты Альфа, прибывших туда из различных миров со всех уголков галактик.

МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ

Молодой парень по прозвищу Малыш обожает стильную музыку, быструю езду и адреналин в крови. Вся его жизнь — это сплошные погони и перестрелки, ведь он работает водителем, который помогает бандитам скрыться с места преступления. Однажды он по-настоящему влюбляется и решает выйти из игры, но сначала ему предстоит выполнить еще одно задание, которое вполне может оказаться последним в его жизни.

БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ

Мастер перевоплощений Саня по прозвищу Трансформер провернул кучу афер, точь-в-точь изображая десятки персонажей. Но в этот раз он украл не у тех… Теперь у парня на хвосте очень плохие люди с пистолетами. Саня решает залечь на дно в доме престарелых в образе пожилой тети. И когда ему казалось, что он попал в безвыходную ситуацию, новый поворот судьбы дарит ему любовь и надежду превратиться в приличного человека.

ЭМОДЖИ ФИЛЬМ

Знаете ли вы, что внутри каждого смартфона есть красочный городок Текстополис, в котором живут эмоджи? И что они ужасно радуются, когда владелец телефона именно их выбирает для своего сообщения? Каждый из эмоджи отвечает лишь за одну эмоцию, и только Джин может выражать несколько эмоций сразу. Он очень хочет стать таким же, как и его собратья, и для этого вместе со своими друзьями пускается в увлекательное путешествие по приложениям телефона в поисках программы, которая поможет ему измениться. Неожиданно герои узнают о грозной опасности, нависшей над городом. Смогут ли друзья спасти Текстополис и всех его обитателей?

ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ: ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА

Через несколько лет после трагической гибели маленькой дочери кукольник и его жена приглашают в свой дом монахиню и нескольких девочек из приюта, вскоре становящихся мишенью для одержимого создания кукольника — Аннабель.

ОНО ПРИХОДИТ НОЧЬЮ

Цивилизацию поражает зловещая эпидемия, превращающая инфицированных в чудовищных монстров. Мир погружается в невыносимый ужас. Спасаясь от гибели, отец прячет свою семью в заброшенном доме в чаще леса. Однажды на пороге дома появляются незнакомцы. Но как спастись от безумия, когда ад внутри тебя?..

ТЮЛЬПАННАЯ ЛИХОРАДКА

Голландия, 17 век. Луковицы прекрасных цветов становятся причиной баснословного богатства или унизительной нищеты. Жители Амстердама готовы ради них на все: обман, подлог… и даже убийство. В атмосфере всеобщей тюльпаномании страсть бедного художника к молодой обольстительной жене стареющего богатого торговца может завести очень далеко.

ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ ДЕНЬ 3D

Прошло более десяти лет с тех пор, как киборг-терминатор из 2029 года пытался уничтожить Сару Коннор — женщину, чей будущий сын выиграет войну человечества против машин. 
Теперь у Сары родился сын Джон и время, когда он поведёт за собой выживших людей на борьбу с машинами, неумолимо приближается. Именно в этот момент из постапокалиптического будущего прибывает новый терминатор — практически неуязвимый и способный принимать любое обличье. Цель нового терминатора уже не Сара, а уничтожение молодого Джона Коннора.

РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА-2

В продолжении веселых хвостатых приключений белке Злюку и его друзьям снова нужно действовать сообща. На сей раз — чтобы спасти свой дом: мэр города задумал вырубить их парк и построить на его месте бездушные аттракционы… К счастью, у Злюка и других любителей арахиса есть план, не последняя роль в котором отведена новым друзьям наших героев — белым мышам под предводительством мудрого мистера Фэнга.

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА

Он — телохранитель мирового уровня. Его новая работа — охранять киллера, которого все мечтают убить. Он и сам с удовольствием прикончил бы этого гада. Но работа есть работа: смертельные враги в прошлом, они вынуждены объединиться в настоящем, чтобы выжить. Однако их методы настолько различны, а принципы противоположны, что вопрос выживания — под большим вопросом.

Вот такими насыщенными обещают стать выходные дни. Обязательно потратьте время с пользой!

 

Автор: Elena Poletova, 24 августа, в 13:19 +2
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«Край света» открыт: участники и гости кинофестиваля прошли по красной дорожке
«Край света» открыт: участники и гости кинофестиваля прошли по красной дорожке
Чистый взгляд: домашние хлопоты вместе с KÄRCHER*
Чистый взгляд: домашние хлопоты вместе с KÄRCHER*
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