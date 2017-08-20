Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 26-27 августа
О том, как провести выходные с максимальной пользой для души и тела читайте в обзоре АСТВ.РУ.
Фестиваль "Край света-2017"
Благотворительная брейк-данс битва Circle Street
Полезные прищепки от сахалинского мишки
Первый раз в первый класс
Фестиваль "Крылья Сахалина"
Шоу мыльных пузырей
Мастер-классы "Фактуры"
Шепот звезд
Мобильный планетарий
Коробочка идей
Групповое посещение ИграMix
Клуб любителей бега
Драйлэнд «Ночной Кубок Федерации-2017»
Ночной клуб "DUKE"
25-26 августа, 22.00 (21+)
Loona night
Танцы
И как всегда, выходные можно провести в кинотеатре. Узнать о новинках и выяснить расписание вы можете на нашем сайте в афише.
ТЕМНАЯ БАШНЯ
ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ
МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ
Молодой парень по прозвищу Малыш обожает стильную музыку, быструю езду и адреналин в крови. Вся его жизнь — это сплошные погони и перестрелки, ведь он работает водителем, который помогает бандитам скрыться с места преступления. Однажды он по-настоящему влюбляется и решает выйти из игры, но сначала ему предстоит выполнить еще одно задание, которое вполне может оказаться последним в его жизни.
БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ
ЭМОДЖИ ФИЛЬМ
Знаете ли вы, что внутри каждого смартфона есть красочный городок Текстополис, в котором живут эмоджи? И что они ужасно радуются, когда владелец телефона именно их выбирает для своего сообщения? Каждый из эмоджи отвечает лишь за одну эмоцию, и только Джин может выражать несколько эмоций сразу. Он очень хочет стать таким же, как и его собратья, и для этого вместе со своими друзьями пускается в увлекательное путешествие по приложениям телефона в поисках программы, которая поможет ему измениться. Неожиданно герои узнают о грозной опасности, нависшей над городом. Смогут ли друзья спасти Текстополис и всех его обитателей?
ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ: ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА
Через несколько лет после трагической гибели маленькой дочери кукольник и его жена приглашают в свой дом монахиню и нескольких девочек из приюта, вскоре становящихся мишенью для одержимого создания кукольника — Аннабель.
ОНО ПРИХОДИТ НОЧЬЮ
Цивилизацию поражает зловещая эпидемия, превращающая инфицированных в чудовищных монстров. Мир погружается в невыносимый ужас. Спасаясь от гибели, отец прячет свою семью в заброшенном доме в чаще леса. Однажды на пороге дома появляются незнакомцы. Но как спастись от безумия, когда ад внутри тебя?..
ТЮЛЬПАННАЯ ЛИХОРАДКА
Голландия, 17 век. Луковицы прекрасных цветов становятся причиной баснословного богатства или унизительной нищеты. Жители Амстердама готовы ради них на все: обман, подлог… и даже убийство. В атмосфере всеобщей тюльпаномании страсть бедного художника к молодой обольстительной жене стареющего богатого торговца может завести очень далеко.
ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ ДЕНЬ 3D
Прошло более десяти лет с тех пор, как киборг-терминатор из 2029 года пытался уничтожить Сару Коннор — женщину, чей будущий сын выиграет войну человечества против машин.
Теперь у Сары родился сын Джон и время, когда он поведёт за собой выживших людей на борьбу с машинами, неумолимо приближается. Именно в этот момент из постапокалиптического будущего прибывает новый терминатор — практически неуязвимый и способный принимать любое обличье. Цель нового терминатора уже не Сара, а уничтожение молодого Джона Коннора.
РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА-2
В продолжении веселых хвостатых приключений белке Злюку и его друзьям снова нужно действовать сообща. На сей раз — чтобы спасти свой дом: мэр города задумал вырубить их парк и построить на его месте бездушные аттракционы… К счастью, у Злюка и других любителей арахиса есть план, не последняя роль в котором отведена новым друзьям наших героев — белым мышам под предводительством мудрого мистера Фэнга.
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА
Он — телохранитель мирового уровня. Его новая работа — охранять киллера, которого все мечтают убить. Он и сам с удовольствием прикончил бы этого гада. Но работа есть работа: смертельные враги в прошлом, они вынуждены объединиться в настоящем, чтобы выжить. Однако их методы настолько различны, а принципы противоположны, что вопрос выживания — под большим вопросом.
Вот такими насыщенными обещают стать выходные дни. Обязательно потратьте время с пользой!