Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 26-27 августа

Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина

(сцена у мех.аттракционов)

26 августа, 14.00

Соревнования пройдут в нескольких номинациях. Первая - Брейкинг 3х3. В этой номинации каждая сборная будет состоять из трех танцоров - танцора любого стиля, Bboy kids (7-11 лет ) и bboy Monster (14 и старше). Тройки сформируют на месте при помощи жеребьевки.

Также лучших определят в номинациях Seven too Smoke Toprock, Seven too Smoke Bgirls, Seven too Smoke Powermoves.

"Самая крутая номинация - Who is more (Кто больше?). В ней определят - кто дольше простоит на руках, на локтях, сделает Windmill (гелик) за 15 секунд.

Собранные во время битвы средства направят на лечение 8-летнего Ромы Глухова. У маленького сахалинца врождённый порок развития желудочно-кишечного тракта, врожденная аномалия фиксации кишечника. Мальчик вылетел в Корею, но средств на операцию семье не хватает.