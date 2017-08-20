Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 26-27 августа

О том, как провести выходные с максимальной пользой для души и тела читайте в обзоре АСТВ.РУ.

Кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

СОБЫТИЯ Фестиваль "Край света-2017" 26 АВГУСТА, СУББОТА Чехов-центр 11.00 — Патерсон (США, Франция, Германия), Реж. Джим Джармуш, (18+) 13.00 — Q&A шатер: Паблик-ток «Как научиться смотреть кино и надо ли это делать» А.Медведев, А.Долин 13.30 — Ретроспектива Кодзи Ямамуры. Взрослые мультфильмы, (18+) 15.00 — Слава (Болгария), Реж. Кристина Грозева, Петар Валчанов, (16+), Q&A 18.30 — Молитва перед рассветом (Франция, Великобритания), Реж. Жан-Стефан Совэр, (18+), Q&A 21.00 — Нелюбовь (Россия), Реж. Андрей Звягинцев, (18+). Кинотеатр «Октябрь», большой зал 16.30 — Ученик (Россия), Реж. Кирилл Серебренников, (18+) 19.00 — Микроб и бензин (Франция), Реж. Мишель Гондри, (18+) ККЗ «Комсомолец» 11.00 — Российская анимация для самых маленьких, (6+) 12.00 — Ведьмина служба доставки, (12+) 14.00 — Посланник небес (Россия), Реж. Эдуард Новиков, (12+) 16.00 — Кино Сахалина: Мальчик, который рисовал кошек (Россия), Реж. Ирина Посыпкина, (0+) Сыновья (Россия), Реж. Мария Павлова, (6+) Папин пароход (Россия), Реж. Оксана Бычкова, (6+) 19.00 — Мамалэнд (США, Филиппины), Реж. Рамона С. Диаз, (16+) 21.00 — Кровавый дневник. Азиатская анимация для взрослых, (18+). Площадь: показы под открытым небом 22.00 — Спасти планету (США), Реж. Фишер Стивенс, (16+) 27 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ Чехов-центр 11.00 — Красная черепаха (Франция, Бельгия, Япония), Реж. Михаэль Дюдок де Вит, ( 6+) 13.00 — Мой убийца (Россия), Реж Костас Марсан, (12+) 15.00 — Q&A шатер: Марианна Скрыбыкина, мастер-класс «Якутия: Опыт роста» 15.00 — Ретроспектива Кодзи Ямамуры. Новые мультфильмы, (16+) 16.00 — Король бельгийцев (Нидерланды, Бельгия, Болгария), Реж. Питер Бросенс, Джессика Хоуп Вудворт, (16+) 18.00 — Сеть (Южная Корея), Реж. Ким Ки Дук, ( 18+), Q&A 20.30 — Заложники (Россия, Грузия), Реж. Резо Гигинеишвили, 103', 16+, Q&A Кинотеатр «Октябрь», большой зал 14.00 — Слава (Болгария), Реж. Кристина Грозева, Петар Валчанов, (16+) 16.00 — Молитва перед рассветом (Франция, Великобритания), Реж. Жан-Стефан Совэр, (18+) 18.30 — Гудбай, Берлин! (Германия), Реж. Фатих Акин, (12+) 20.30 — Пока мы здесь (Япония), Реж. Киеси Куросава, (18+) ККЗ «Комсомолец» 10.30 — Российская арт-анимация для детей и взрослых, (16+) 12.00 — Его дочь (Россия), Реж. Татьяна Эверстова, (6+) 14.00 — Реквием по Госпоже Ю. (Сербия), Реж. Боян Вулетич, (12+) 16.30 — Кино Сахалина: В объятиях моря (Россия), Реж. Дмитрий Моисеев, (18+) В ледовом плену (Россия), Реж. Дмитрий Ковалев, Фредерик Лорсан, (16+) Колыбель для лосося (Россия), Реж. Александр Зарчиков, (12+) 20.00 — Гражданин Джейн: Битва за Нью-Йорк (США), Реж. Мэтт Тирнаейр,(18+) 22.00 — Призраки Исмаэля (Франция), Реж. Арно Деплешен, (18+) Площадь: показы под открытым небом Ночь российского кино: 21.00 Кухня. Последняя битва (Россия), Реж. Антон Федотов, (12+) 22.30 28 панфиловцев (Россия), Реж. Ким Дружинин, Андрей Шальопа, (12+) 00.50 Время первых (Россия), Реж. Дмитрий Киселев, (6+) Артисты театра и кино ГДК «Родина» 27 августа, 19.00 Островные зрители в ходе творческой встречи, которая приурочена к 70-летию образования Сахалинской области, смогут встретиться с Эдуардом Шульжевским, Сергеем Барышевым, Сергеем Колесниковым и Натальей Громушкиной. Билеты в кассе Сахалинской филармонии, тел. кассы (4242) 304–104. Адрес: ул. Ленина, 182 А, ТЦ «Большая мода» (бывший «Лунный свет»). Время работы кассы: с 10.00 до 19.00 (без выходных) Благотворительная брейк-данс битва Circle Street Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина (сцена у мех.аттракционов) 26 августа, 14.00 Соревнования пройдут в нескольких номинациях. Первая - Брейкинг 3х3. В этой номинации каждая сборная будет состоять из трех танцоров - танцора любого стиля, Bboy kids (7-11 лет ) и bboy Monster (14 и старше). Тройки сформируют на месте при помощи жеребьевки. Также лучших определят в номинациях Seven too Smoke Toprock, Seven too Smoke Bgirls, Seven too Smoke Powermoves. "Самая крутая номинация - Who is more (Кто больше?). В ней определят - кто дольше простоит на руках, на локтях, сделает Windmill (гелик) за 15 секунд. Собранные во время битвы средства направят на лечение 8-летнего Ромы Глухова. У маленького сахалинца врождённый порок развития желудочно-кишечного тракта, врожденная аномалия фиксации кишечника. Мальчик вылетел в Корею, но средств на операцию семье не хватает. Полезные прищепки от сахалинского мишки Сахалинский зооботанический парк 26 августа, 14.00 В канун 1 сентября школьникам будет предложено смастерить своими руками табличку-планинг из картона, цветной бумаги и декоративных прищепок. Основа планинга – картон с изображением символа зоопарка – медведя. Ежедневник интересен тем, что задания могут легко пристегиваться и отстегиваться. Удобно, быстро и неординарно можно создать себе красивый настенный планинг на каждый день. Пригодится и детям, и взрослым. Первый раз в первый класс Сахалинский зооботанический парк 27 августа, 15.00 Детеныши животных впервые собрались в школу. По такому сценарию пройдет праздник «Первый раз в первый класс». Какие им предстоят испытания? Что они узнают нового? Смогут ли собраться в школу? Маленьким посетителям зоопарка будет предложено принять участие в театрализованном представлении, надев маски животных-героев. Фестиваль "Крылья Сахалина" Аэродром "Пушистый" 25-26 августа Шоу мыльных пузырей Детский клуб "Киндер Пати" 26 августа, 15.30 (4+) Мыльное шоу понравится всем, кто хранит память о детстве, кто любит волшебство и яркие краски. Мыльные пузыри придутся по душе не только детям, но и взрослым. Ведь шоу поистине увлекательное! Справки и предварительная запись по телефонам: 26-00-09, 25-18-49. Мастер-классы "Фактуры" Школа для современных девушек и женщин "Фактура" Адрес: ул. Ленина 321\1, 4 этаж 26-27 августа Школа для современных девушек и женщин "Фактура" приглашает на различные курсы и мастер-классы по множеству творческих направлений. 26 августа: 10.00-15.00 Мастер-класс по шитью "Кружевное нижнее белье". 13.00-15.00 Мастер-класс по прическам "Ежедневные укладки". 16.00-21.00 Мастер-класс по шитью "Кюлоты из легкой ткани". 27 августа: 13.00-15.00 Мастер-класс по рисунку "Леттеринг". 16.00-21.00 Мастер-класс по шитью "Кружевное боди / Боди из сетки". Запись по телефону: +8-984-180-30-07. Шепот звезд СТК "Горный воздух" 26 августа, 19.00 26 августа СТК "Горный воздух" приглашает сахалинцев на ночную прогулку под звездами. Она состоится на средней площадке спортивно-туристического комплекса. Все секреты организаторы раскрывать не торопятся. Но уже сейчас известно, что атмосферный вечер "Шепот звезд" соберет ценителей живой музыки и танцев. В программе мероприятия: джаз и горячие испанские мелодии августа - фламенко, аргентинское танго, серок. - Обязательное условие участия в вечере – "пледовое" настроение и добрая компания, влюбленность в сахалинскую ночь, в гору и родной город. Мы приготовили еще много сюрпризов, но о них расскажем чуть позже, - замечает начальник отдела продаж СТК "Горный воздух" Наталья Пахолкова. В этот день спортивно-туристический комплекс будет работать с 19.00 до 24.00 часов. Мобильный планетарий Детский клуб "Киндер Пати" 26 августа, 11.00 (3+) Мобильный планетарий - это универсальная конструкция в виде надувного купола и специального проекционного оборудования, имеющая широкую сферу применения, изображение отображается на 360 градусов на внутренней поверхности купола, чем создает особый эффект от просмотра фильма. Коробочка идей Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина 26 августа, 13.00 (и каждую субботу до конца августа) Всем желающим совершенно бесплатно помогут освоить популярные технологии декоративно-прикладного и изобразительного творчества с использованием различных материалов. Телефон для справок: 43-11-48. Деревенский дворик Сахалинский зооботанический парк 26-27 августа, с 11.00-13.00 и с 14.00-16.00 Обитатели «Деревенского дворика» ждут вас в гости! Групповое посещение ИграMix ИграMix 5 этаж, ТРК "Сити-молл" Со 2 июня по 31 августа Мастер-класс "Шоколадоварение " Сахалинский Музей Медведя ТРК "Сити Молл", 5 этаж 26-27 августа, с 11.00 до 31 декабря Создайте шоколадку своими руками. Приходите и взрослые, и дети на наш мастер класс! Подробнее по телефонам: 260-597, 22-72-83. Мастер-класс гончарного дела Сахалинский Музей Медведя Сити-молл, 5 этаж 26-27 августа и каждую субботу и воскресенье с 11.00 до 31 декабря (0+) Сахалинский Музей Медведя приглашает всех желающих прикоснуться к древнему ремеслу. Необходима предварительная запись по телефону: 260-597.

Сахалинский Музей Медведя (вход через парк развлечений ИграMix, 5 этаж). 26-27 августа и каждую субботу и воскресенье, с 11.00 до 12.30 до 31 августа Телефон для справок: 26-05-97.

СПОРТ

Клуб любителей бега

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

Драйлэнд «Ночной Кубок Федерации-2017» Окрестности с. Тамбовское Корсаковского района 26 августа, 17.00 Возможно изменение даты в связи с погодными условиями Программа мероприятия: 17.00 - 19.00 Приезд участников, осмотр трассы; 18.30 - 19.20 Регистрация участников, ветеринарный контроль собак, контроль снаряжения; 19.30 Церемония открытия; 20.00 Старты участников. После финиша всех участников - Церемония награждения, закрытие, отъезд участников.

Скандинавская ходьба СДЮСШОР зимних видов спорта (ул. Венская, д. 5) Телефон для справок: 73-45-74. В школе зимних видов спорта этим летом продолжает работу социальный проект «скандинавская ходьба». Ежедневно, все желающие, могут взять палки и заняться ходьбой. Прокат работает с 9.00 до 21.00

ВЫСТАВКИ

Выставка "Сахалин - фронту. Нефтяники в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг)" Сахалинский областной краеведческий музей 26-27 августа и каждый день, кроме понедельника, до 17 сентября На выставке представлены подлинные документы и предметы из фондов Сахалинского областного краеведческого музея и корпоративного музея ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», раскрывающие героический труд сахалинских нефтяников в деле добычи нефти для нужд обороны нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Дополняют выставку копии статей военного периода, повествующие о жизни и труде жителей северного Сахалина в годы войны, о передовиках производства и о положении дел на фронтах. На выставке представлены две инсталляции: кинотеатр «Нефтяник» и «Бытовое помещение нефтяника». Посетителю предоставляется возможность свободного доступа к инсталляции. Разрешается примерить телогрейку и сфотографироваться в ней, а также посмотреть фильмы, которые смотрели сахалинцы в годы времен Великой Отечественной войны: Х/ф «Два бойца», д/ф «Разгром немецких войск под Москвой», американский фильм «Серенада солнечной долины» и английская комедия «Джордж из Динки-джаза».

Сахалинский областной государственный художественный музей 26-27 августа и каждый день, кроме понедельника с 10.00.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Музей медведя, ТРК «Сити Молл»

26-27 августа и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 26-27 августа и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Музей медведя, ТРК «Сити Молл» 26-27 августа и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 26-27 августа и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Выставка "Дальний Восток. История открытия и освоения в творчестве Валерия Шиляева" Сахалинский областной государственный художественный музей 26-27 августа и каждый день, кроме понедельника с 10.00 до 15 сентября На выставке представлено свыше 50 произведений живописи и графики начала XXI века из мастерской художника и частных коллекций. Выставка "Сахалинское взморье - берег родной" Музей медведя, ТРК «Сити Молл» 26-27 августа и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00 до 7 сентября. Свои работы представили мастера Елена Авенировна и Татьяна Ивановна. Разный стиль и методика мастеров превратили дары морей в различных животных и предметов. Приходите в Музей и посмотрите эту выставку! Выставка "Мир акварели" Сахалинский областной художественный музей 26-27 августа и каждый день, кроме понедельника (до 31 августа) В Сахалинском областном художественном музее представлено свыше 70 произведений, выполненных в технике акварели. В своих работах автор создает художественный образ природы тех мест, где ему приходилось бывать: пейзажи Екатеринбурга, Южно-Сахалинска, полуострова Крым и Курильских островов, Литвы, Италии, республик Шри-Ланки и Греции. Многие работы посвящены родному Уралу. Справки по телефонам: 72-36-43, 72-18-26. Выставка "Рыбы дальневосточных морей" Сахалинский областной краеведческий музей 26-27 августа и каждый день, кроме понедельника до 8 октября, 11.00 Необычайно удивителен и прекрасен мир вод, омывающих Сахалин и Курильские острова. Разнообразные видов рыб и моллюсков, растений и животных — все это природное богатство Сахалинской области. Вы сможете погрузиться в мир представителей фауны, которые обитают в водах, омывающих острова Сахалинской области. Представленная коллекция из фондов Сахалинского областного краеведческого музея. Справки по телефону: 72–75–55. Выставка "Шахтерская слава" Сахалинский областной краеведческий музей 26-27 августа и каждый день, кроме понедельника, 11.00 На выставке будут представлены фотографии, документы, награды и подлинные предметы шахтеров, которые трудились на шахтах и угольных разрезах Сахалина в 1950?1980-е годы из фондов Сахалинского областного краеведческого музея; фотографии добычи угля в наши дни, а также специальное оборудование шахтеров, переданное Восточной горнорудной компанией в дар музею.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ The Endless Summer Ночной клуб "DUKE"

25-26 августа, 22.00 (21+) Лето – всеми любимое время года: жаркие дни, волнующие ночи, особая раскованность в жестах и движениях. В эти выходные мы завершаем это жаркое лето вместе с вами! Веселая дружеская атмосфера, отдых, общение, новые знакомства, множество позитивных эмоций и хорошего настроения вам гарантируются! Loona night Клуб Loona 25-26 августа (21+) Loona Night - это ночная жизнь Острова, когда многие не впадают в Мир снов, чтобы разделить музыкальную эйфорию с королями Главного Танцпола Острова: это непревзойденные Markow и Nairi, как дорогой выдержанный коньяк, Callypso и Miar - молодые таланты любящие Хайп! Стало интересно? Звони 272-050. Танцы Арт-бар "Нон-Стоп" 25-26 августа, 21.00 Традиционная танцевальная вечеринка в баре "Нон-Стоп" по все той же традиции проходит непринужденно, крайне весело и эмоционально! Приходите, убедитесь!