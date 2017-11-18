Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 25-26 ноября

О том, как провести выходные с максимальной пользой для души и тела читайте в обзоре АСТВ.РУ.

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

ТЕАТР

Спектакль "Колобок" Сахалинский театр кукол 25 ноября, 13.00 (3+) 26 ноября, 11.00. 13.00 Колобок всегда и при любых обстоятельствах — веселый, задорный, неунывающий и немного озорной. Поэтому очень жаль, когда в конце сказки его съедает лиса. Но есть и другой финал у этой нестареющей и любимой истории, где Колобок остается целым, невредимым и даже возвращается к своим родным дедушке и бабушке. Сказку именно с таким финалом смогут увидеть зрители театра кукол. Спектакль "Ежик и осень" Сахалинский театр кукол 25-26 ноября, 11.00, 13.00 (5+) Спектакль «Ёжик и осень» — продолжение самой необыкновенной сказки С. Козлова про маленького созерцателя и почти поэта Ёжика. Вместе со своими друзьями он делает большие и маленькие открытия. Они вместе чистят звёзды, греют осеннюю траву и радуются тому, что «мы друг у друга есть». Спектакль "Играем преступление" Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова 25-26 ноября, 18.00 (18+) История о душевных страданиях нищего студента Раскольникова, ради идеи убившего старуху-процентщицу и ее сестру, сегодня звучит особенно остро. В современном обществе, где стерлись границы нравственных законов, довольно сложно понять, что является преступлением и каким будет наказание для каждого из героев спектакля. И, главное, есть ли для них хотя бы надежда на спасение?.. Балет "Спящая красавица" Концертный зал "Сити Холл" 26 ноября, 15.30 (0+) Знаменитый на весь мир балет "Спящая Красавица" - это ода любви и красоте, воплощенная в танце. Он по праву вошел в сокровищницу мировой культуры и давно стал золотой классикой балета.



Удивительная история принцессы Авроры, заколдованной злой феей Карабосс и обреченной на вечный сон, унесет Вас в прекрасный мир фей, волшебства и сказок. Но даже самое коварное проклятье не способно устоять перед силой любви. Магия поцелуя прекрасного принца разбивает оковы столетнего сна чары злой феи растворяются. Отточенное мастерство танцоров, изумительные сценические костюмы и масштабные декорации, расписанные вручную лучшими театральными художниками Москвы, перенесут вас в сказочный мир, наполненный музыкой Петра Ильича Чайковского и хореографией Мариуса Петипа. Балет "Лебединое озеро" Концертный зал "Сити Холл" 26 ноября, 19.00 (6+) "Лебединое озеро" – единственное в своем роде произведение, которое можно слушать и смотреть десятки раз с постоянно возрастающим интересом. Изящная и женственная музыка балета вся, до последних мелочей, перелилась в танцы, нервно утонченные и постоянно разрешающиеся мечтательно-неясными аккордами исполнения. При этом не совсем русская сказка, пройдя через обработку Чайковского и Льва Иванова, превратилась в живую символику всего того, что есть благородно-трогательного в душе славянской женщины. История заколдованной девушки Одетты, ставшей по воле Злого Гения, чародея Ротбарта, Лебедем – легенда, знакомая с детства. А мотивы зловещего двойничества в образе Черного Лебедя Одиллии до сих пор дают пищу для творчества современным художникам всех видов и жанров искусства! Спектакль "Невеста без места" Дом культуры железнодорожников 25-26 ноября, 18.00 (16+) В основе пьесы история взаимоотношений молодых людей, где выявляется, кто есть кто: кто любит, а кто притворяется, кому нужны деньги и московская прописка, а кому важно быть честным и откровенным с близкими. Зритель увидит, как герои справляются с неловкими ситуациями и что в отношениях важнее порядочность, а не хитрость и различные уловки.

СОБЫТИЯ Сюита-шутка "Путешествие серенького козлика" Сахалинский колледж искусств ул. Чехова, 6 25 ноября, 10.00, 12.00 Серенький козлик отправиться в путь по городам, странам и континентам, вернется домой живым и невредимым. В этом ему помогут музыканты ансамбля "Сказ". В основе сюиты лежит популярная тема детской песенки "Жил был у бабушки серенький козлик". Вся композиция состоит из 12 миниатюр, где используются характерные национальные обороты различных стран: мазурки, польки, блюза. Как всегда гостей будут окружать заботливые плюшевые герои: кот, обезьяна и олень. По традиции концерт пройдет в игровой, интерактивной форме с участием веселого и доброго козлика и его друзей. Вход свободный. Zouk Клуб "Альтаир" 26 ноября, 18.00 (18+) Танец Zouk теперь и в Южно-Сахалинске! Современный и яркий, чувственный и динамичный, социальный танец Зук становится популярным во всем мире! Если Вы хотите попробовать новое для себя танцевальное направление, если Вы никогда не танцевали, но хотели бы открыть для себя этот волшебный парный танец – Вас ждут в клубе "Альтаир"! Справки по телефонам: 8-984-138-10-13, 8-914-695-07-32. Воскресные мероприятия в ИграMix Парк развлечений ИграMix Сити Молл, 5 этаж, Телефоны для справок: 708-825, 26-58-13 26 ноября, 15.00 26 ноября - поделки ко "Дню матери". Выступление группы "Jackpot" Арт-бар "Нон-Стоп 25 ноября, 23.00 Бар "Нон-Стоп" продолжает линию "живых" концертов! Каждый уик-энд с 23.00 на сцене бара гости смогут увидеть и услышать музыкальные вокально-инструментальные коллективы нашего города. Вход свободный. Справки по телефону: 8-924-192-06-82. X Сахалинский чемпионат кулинарного искусства и сервиса Конгресс-Холл 25 ноября, 10.00 (16+) Жителей областного центра приглашают "к столу" 24 и 25 ноября, где они смогут отведать кулинарные изыски местных производителей или поучаствовать в открытых мастер-классах в Конгресс-Холле ТЦ "Столица" в любое время, начиная с 10 часов утра. Вход свободный для всех. Воркшоп Гостиница Пасифик Плаза Сахалин пр. Мира, 172 25-26 ноября, 10.00, 14.00 Впервые на Сахалине проводится воркшоп международного уровня по фотографии в жанре fashion/erotic с приглашенной моделью из Москвы. На воркшопе можно будет пополнить своё портфолио действительно крутыми фото. Это отличный шанс классно провести время и узнать больше о секретах фотоискусства. Справки по телефону: 8-914-759-92-59 (Иван) Мастер-класс "Браслет из цепочки и бусин" RS КАФЕ ул. Ленина, 242 25 ноября, 12.00 Все материалы и инструменты предоставляются. Мастер-класс будет благотворительный и все собранные средства пойдут в помощь для фонда "Помощь животным. Сахалин.". Записаться можно по номеру 8-924-482-04-33 (Ксения). День матери Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин" 25 ноября, 15.00 В преддверии Дня матери приглашаем детей изготовить своими руками подарки для мам. На салфетках участники мастер-класса нарисуют медведя с фиалкой в лапе, который считается символом Дня матери. Рисунок наносится на вафельную салфетку с помощью восковых карандашей, а затем закрепляется утюгом. Благодаря этой технике готовое изделие можно использовать по назначению, не боясь испортить изображение. Все материалы предоставляются. Предварительная запись по телефону 43-65-09. День Рождения B.G. Тромбон Клаб 25 ноября, 21.00 На сцене будут: - Flieger - Askal - Евгений Торик - Паша Перс - Machet (Black Market) - Realeast - Wisha - Green - Ktwz - Дэкс - Shi22o Dj Tony Hardy Мастер-класс "Рисунок на спиле дерева" Детский клуб "Киндер Пати" ТЦ "Рояль", 3 этаж 25 ноября, 18.00 (7+) Вдохновитесь магией леса и создать мини-картины на спиле дерева. Спил, обрамленный корой – прекрасная основа под живопись, а мини-картина на спиле послужит амулетом на счастье, украшением интерьера и просто хорошим подарком. Справки по телефону: 25-18-49. Ярмарка дарения Детский клуб "Киндер Пати" ТЦ "Рояль", 3 этаж 26 ноября, 18.00 (16+) Освободить себя и окружающих от "ненужных" предметов и вещей, которые жалко выбросить и некому отдать, но подарив которые можно получить в ответ улыбку и слова благодарности. Все желающие могут принести то, что пригодится другим участникам акции: вещи, ставшие не по размеру или не по вкусу, прочитанные книги, аксессуары, игрушки, исправную домашнюю утварь и т.д. Обязательные условия: все вещи должны быть в чистом и исправном виде. Справки по телефону: 25-18-49. Мастер-класс "Кукла-путешественница" Детский клуб "Киндер Пати" ТЦ "Рояль", 3 этаж 26 ноября, 11.00 (6+) Если вам нравится изготавливать куклы обереги своими руками — берегиня обязательно должна быть в вашем доме. Эта обрядовая лялька всегда защищала дома наших предков, прогоняла нечисть, приносила удачу и благосостояние. Справки по телефону: 25-18-49. Музейный кинозал Сахалинский областной художественный музей 25 ноября, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00 Каждую субботу посетители музея смогут посмотреть видео-фильмы из фонда "Русский музей: виртуальный филиал" и из медиатеки Сахалинского областного художественного музея. Расписание сеансов "Музейного кинозала": 10.00 - "В страну музеев вместе с Фафалей". В мастерской художника. Букет. (повтор в 12.00) 11.00 - "Гравюра". Фильм из цикла "Русский музей - детям" 14.00 - Илья Репин "Торжественное заседание Государственного совета". Из цикла авторских программ директора Русского музея В.А. Гусева "Век Русского музея". 15.00 - "Бытовой жанр. Народная тематика в русском искусстве (живопись, дайджест)". Просмотр для посетителей музея бесплатный. Амурский лесной кот и уссурийская харза Сахалинский зооботанический парк 25-26 ноября В Сахалинском зоопарке появились новые питомцы - амурский лесной кот и уссурийская харза. Познакомиться и увидеть новых животных Сахалинского зоопарка можно ежедневно с 10 до 17 часов. Всемирный день моржа Сахалинский зооботанический парк 25 ноября, 15.00 Морж – животное сильное, выносливое. Команды участников будут соревноваться между собой на быстроту и скорость. Интеллектуальная разминка. Физкультминутка. Мамы всякие нужны, мамы всякие важны Сахалинский зооботанический парк 26 ноября, 14.00 Мама-овца, мама-альпака, мама-лиса…Какие они? Добрые, строгие или хитрые? Как воспитывают своих детенышей? Как заботятся о них? Как ведут себя в дикой природе? Мероприятие позволит не только больше узнать о самках и их детенышах, но и поиграть, потанцевать и получить массу положительных эмоций! Плюс ко всему мартышка Гарик празднует свой первый день рождения! Краеведческий музей - мероприятия на ноябрь 26 ноября, 12.00, 15.00 - "Коллекции музея" Экскурсия выходного дня "Коллекция музея" - это возможность узнать больше об особенностях природы и истории единственной островной области России и познакомиться с уникальными экспонатами музея. с 17 ноября 2017 фотовыставка "На самом краешке земли" Фотовыставка посвящена 70-летию образования Сахалинской области, Году экологи в РФ и закрывает цикл мероприятий, приуроченных к этим датам. На выставке представлены лучшие работы сахалинского фотографа-любителя Даниила Дёмкина, которые познакомят с удивительным миром природы Сахалинской области. 18 ноября 12.00, 14.00 "Семейный досуг в музее" Интерактивное занятие для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Открытка Деду Морозу" 20 ноября – 18 декабря выставка-конкурс "Ретро-ёлка" Приём новогодних ёлочных игрушек и украшений до 1980 года выпуска на выставку-конкурс "Ретро-ёлка – 2018". 25 ноября 12.00, 14.00 "Семейный досуг в музее" Мероприятие "Обитатели природоохранных территорий" включает лекцию и экскурсию, которые познакомят с животными, занесенными в Красную книгу Сахалинской области. В конце мероприятия всем желающим предлагается сделать поделку из бумаги с изображениями редких животных. 28-30 ноября (по заявкам) "Обитатели природоохранных территорий" Лекция ко Дню Всероссийского общества охраны природы знакомит с природными особенностями Сахалинской области, природоохранными территориями Сахалина и курильских островов: заповедниками, заказниками и памятниками природы. 28-30 ноября (по заявкам) "Человек и природа" Лекция ко Дню образования Всемирного общества охраны природы знакомит с природоохранными территориями Сахалина и Курильских островов: заповедниками, заказниками и памятниками природы. 29 ноября 15.00 "Водотоки острова Сахалин. Жизнь в текучей воде" Лекцию читает Лабай Вячеслав Степанович, кандидат биологических наук, ведущий сотрудник лаборатории гидробиологии НИИ опережающего развития СахГУ. Справки по телефону: 72-75-55. Мастер-классы в музее Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 25-26 ноября, 10.00 (16+) В течение последнего осеннего месяца в музее будут проходить мастер-классы для детей. Участники создадут силуэтные композиции из бумаги, акварельные рисунки, закладки, скульптурные фигурки и картины-аппликации. Справки по телефону: 43-65-09. Этно-вечеринка Коворкинг "Море" 26 ноября, 17.00 (16+) Программа вечеринки: 17.30 - Чайная церемония от магазина настоящего чая "Колодец Дракона", 18.00 - Показательное выступление и мастер-класс по капоэйра от танцевальной группы "Мундо Капоэйро", 18.30 - Мастер-класс и демонстрация техники массажа Мнуши, 19.00 - Мастер-класс/практика по кундалини йоге, 20.00 - Концерт этнической музыки от группы "Истоки" С 17.00 до 20.00 мастер-классы по записи: - МК Ловец снов - МК Картина акрилом - МК Роспись на джинсе, приносим с собой джинсовую вещь - МК Мыловарение (200 р) с человека Справки по телефону 55-67-89 (доб 2). Мастер-классы в пространстве "Море" Пространство "Море" 25 ноября, с 11.00 11.00 - рисование цветным льдом для малышей 2-4 лет 11.30- рисуем сказку "Элмер" Творческое занятие помогает деткам 2-4 лет вспомнить любимые сказки. 12.00 -мастерим комодик для мелочей из спичечных коробков Делаем почти настоящую мебель с детками 4-6 лет. 13.00 - шьем холдер "Лисичка" для кружки, чтобы согреть любимый напиток. 14.30 - строим ракету для полета в космос. Для начинающих конструкторов 16.00 - панно из пуговиц "Радуга" Создавать такую картину – это очень увлекательное занятие. Нужно подобрать подходящие размеры и цвета, скоординировать расположение пуговиц и зафиксировать их. Для любителей рукоделия и творчества такая идея – настоящий подарок. Для ребят 5-12 лет. Справки по телефону: 556789 (доб. 1). Мастер-класс "Мечты о море" Арт-мастерская "Сахалин" 26 ноября, 16.00 (16+) Терапия морем в череде хмурых ноябрьских дней. Мастер-классы рассчитаны на участников без какой-либо художественной подготовки. Все материалы включены! Справки по телефону: 8-914-755-92-36. Клуб любителей акварели Сахалинский Музей Медведя ТРК "Сити Молл" 25-26 ноября, 13.00, 18.00 Научиться рисовать акварелью смогут взрослые и дети любого возраста. Даже если вы не имеете опыта, наш педагог поможет вам освоить акварельную технику. Каждую субботу мастер-класс "Пишем с натуры" - в 13.00. Каждое воскресение мастер-класс даёт художник-акварелист, обладатель международных наград — Новосёлова Екатерина - в 18.00. Предварительная запись: 260-597, (4242) 22-72-83. Субботний киносеанс в музее Сахалинский областной краеведческий музей 25 ноября, 16.00, 17.00 (16+) К Году экологии в Сахалинской краеведческом музее состоится демонстрация фильмов "Цунами на о. Парамушире. 1952 год" и "Серые киты Сахалина" в рамках программы выходного дня. Справки по телефону: 72-75-55. Рисуем абстракции Творческое объединение "Мыс Великан" пр. Мира, 424а, 2-эт., оф.5. 25 ноября, 15.00 (16+). Ни одно из направлений живописи не позволит вам так свободно выразить свои эмоции и настроение, как абстракционизм. Художник Потысьева Ольга - объявляет набор в группу на курс абстрактной живописи. Курс рассчитан на несколько уроков, будем пробовать себя в различных техниках. Телефон для справок: 8-914-760-91-08. Таежные байки Сахалинский областной краеведческий музей 25-26 ноября Сахалинский областной краеведческий музей приглашает на музейный квест, который в игровой форме знакомит с экспозицией "Животный и растительный мир Сахалина и Курильских островов" (по заявкам). Справки по телефону: 72–75–55. Сладкий букет из конфет Сахалинский Музей Медведя ТРК "Сити Молл", 5 этаж 25-26, 11.00 или 12.00 Конфетный букет своими руками - это универсальная поделка или подарок! Он понравится взрослым и детям. Живые цветы через несколько дней завянут, а конфетные букеты еще долго будут радовать своих владельцев. Запись на мастер-классы по телефонам 260-597, 22-72-83. Мастер-класс "Шоколадоварение " Сахалинский Музей Медведя ТРК "Сити Молл", 5 этаж 25-26 ноября, с 11.00 до 31 декабря Создайте шоколадку своими руками. Приходите и взрослые, и дети на наш мастер класс! Подробнее по телефонам: 260-597, 22-72-83. Мастер-класс гончарного дела Сахалинский Музей Медведя Сити-молл, 5 этаж 25-26 ноября и каждую субботу и воскресенье с 11.00 до 31 декабря (0+) Сахалинский Музей Медведя приглашает всех желающих прикоснуться к древнему ремеслу. Необходима предварительная запись по телефону: 260-597.

СПОРТ

Клуб любителей бега

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

Сахалин - Никко Айс Бакс Дворец спорта "Кристалл" 26 ноября, 17.00 (16+) Встречи хоккейной команды ПСК "Сахалин" и "Никко Айс Бакс" состоятся 26 и 27 ноября во дворе спорта "Кристалл". Традиционно воскресная игра начнется в 17.00, а будничная — в 19.00. Ночь на льду Ледовый дворец "Кристалл" 25 ноября, 22.00 (16+) Гостей ждут зажигательная атмосфера, приятное звуковое и яркое световое сопровождение. Также к услугам посетителей традиционной акции "Ночь на льду" прокат коньков. Справки по телефону: 240-160.

ВЫСТАВКИ

Выставка "Силуэтная магия Семёна Надеина" Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 25-26 ноября и каждый день, кроме понедельника, с 11.00 до 21 января Около 30 силуэтных композиций, рукописи легенд, сказок и рассказов Семёна Надеина будут представлены в музее книги «Остров Сахалин». Экспонаты собраны из четырех музеев Сахалинской области и личной коллекции семьи Василия Курикалова. Часть уникальных силуэтных композиций будет экспонироваться впервые. Грациозные олени, живописные сцены из быта эвенкийского народа и пейзажи сахалинского ландшафта, – все это создал автор при помощи ножниц и бумаги. Вся художественная сложность работ, представленных на выставке, заключается в том, что предварительный рисунок не делался, поэтому художник должен был обладать от природы особым видом памяти и фантазией, чем в полной мере владел эвенкийский мастер. Выставка "Русский Север. Культура Каргаполья" Центр русского декоративно-прикладного искусства Курильская, 42 25-26 ноября и каждый день, кроме понедельника, до 27 ноября Выставка знакомит сахалинцев с коллекцией произведений народного искусства Русского Севера из фондов Сахалинского областного художественного музея. Среди представленных произведений - старинный сарафан и жемчужные кокошники, вышитые рубахи и браные полотенца, точеные ковши и фигурные ендовы, каргопольская глиняная игрушка и тряпичная кукла. Выставка работает до конца ноября с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00. Телефон для справок: 31-25-25.

Сахалинский областной государственный художественный музей 25-26 ноября и каждый день, кроме понедельника, с 10.00.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Сахалинский областной государственный художественный музей

25-26 ноября и каждый день, кроме понедельника, до 21 декабря

Телефоны для справок: 72-36-43, 72-29-25

Нонконформизм или неофициальное советское искусство – своеобразное, во многом парадоксальное отражение в изобразительном искусстве духовной, психологической и общественной ситуации в СССР 1960-1980 гг. В истории российского искусства нонконформизм - яркое явление, которое занимает особое место и до сих пор является одним из наиболее сложных и трудно поддающихся оценке. В фондах музея представлена уникальная коллекция работ художников-нонконформистов. Выполнены они в период с 1946 по 2004 гг. Работы представляют яркое явление нонконформизма. В коллекции представлено 7 имен художников, 89 произведение. Среди них работы Бордачева С.М., Брусиловского А.Р., Турецкого Б.З., Чаругина Н.П., Шелковского И.С. Гросицкого А.Б. Самой значительной фигурой русского нонконформизма является Э.М. Белютин. Элий Михайлович – художник и теоретик искусства, основатель студии «Новая реальность», где училось более 3 тыс. художников.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 25-26 ноября и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Музей медведя, ТРК «Сити Молл» 25-26 ноября и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 25-26 ноября и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Выставка "Лоскутный остров" Бизнес-центр "Сфера" 25-26 ноября (до 15 декабря) Выставка лоскутных работ участников клуба "Лоскутный остров". Клуб "Лоскутный остров" был создан год назад, летом 2016 года. Основным выставочным фондом клуба стали работы, созданные в рамках грантового проекта осуществленного с помощью фонда социальных инициатив "Энергия" компании "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд". Выставка Даниила Дёмкина "На самом краешке земли" Сахалинский областной краеведческий музей 25-26 ноября (до 17 декабря) В рамках экспозиции будут представлены фотографии, выполненные в жанрах пейзажа и анималистики. На фотографиях посетители увидят дикую природу и животный мир севера Сахалина и острова Итуруп. Фотографией Даниил Дёмкин занялся несколько лет назад. Его работы вошли в число 100 лучших снимков фотокорреспондентов агентства ТАСС «2015 год в объективе ТАСС» и 100 лучших работ фестиваля «Черноречье-2016», Дзержинск. Выставка "7 ноября – первый солнечный день в жизни пролетариата" Сахалинский областной государственный художественный музей 25-26 ноября и каждый день, кроме понедельника, с 11.00 до 2 декабря 2017 год - год юбилея Октябрьской Революции 1917 года. В рамках этого события Сахалинский областной художественный музей приглашает жителей и гостей города посетить серию мероприятий: Справки по телефонам: 72-36-43, 72-37-38 Фотовыставка "Тибет. Другой мир" Сахалинский областной государственный художественный музей 25-26 ноября и каждый день, кроме понедельника до 3 декабря Авторы работ – Варвара Вахрушева и Олег Новоселов. Телефоны для справок: 72-36-43. Выставка "#яживунастровах" Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 25-26 ноября Грантовый проект «#яживунаостровах», посвященный 70-летию Сахалинской области, реализовывался Литературно-художественным музеем книги А.П. Чехова «Остров Сахалин», Ассоциацией музеев Сахалинской области при поддержке Правительства Сахалинской области. В рамках проекта ребят школьного возраста обучали теории и практике фотографии, а также читали лекции об истории Сахалинской области. Выставка "Революционный 1917 г.: документы свидетельствуют" Сахалинский областной краеведческий музей 25-26 ноября и каждый день, кроме понедельника до 12 декабря, 11.00 Выставка посвящена 100-летнему юбилею одного из важнейших событий в истории России — Великой российской революции, которая кардинально изменила жизнь граждан и определила облик страны на десятилетия вперед. Экспозиция знакомит с материалами, отражающими деятельность руководителей первого советского государства (В.Ленина, Г.Петровского, П.Лепешинского, Г.Орджоникидзе), личными вещами Я.Свердлова, Ф.Дзержинского, а также подлинным оружием участников революции, фотографиями, листовками, памятными жетонами и медалями, подлинными документами, рассказывающими о ключевых эпизодах драматических событий 1917 года. «Остров Сахалин»: открытый финал Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 25-26 ноября и каждый день, кроме понедельника и вторника Приглашают посетить вторую часть постоянной экспозиции музея «Остров Сахалин»: открытый финал. В экспозиции воплощена жизнь великой книги о сахалинской каторге в театральном, музейном и научном пространстве. Посетитель сможет окунуться в атмосферу создания произведений А.П. Чеховым, а в интерактивной зоне дополнить сахалинскую летопись, начатую Чеховым в XIX веке. Выставка "Многоликие острова" Сахалинский центр научно-технической информации Коммунистический пр. 31. 25-26 ноября Мероприятие направлено на сохранение и развитие традиционных художественных ремесел народов России. Среди экспонатов будут работы мастеров Сахалинской области, исполненные в различных техниках, стилях, материалах. Каждый пришедший сможет не только оценить, но и приобрести понравившиеся работы, а также сделать селфи с арт-объектами и на фоне тематической фотозоны. Вход на выставку свободный.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ DJ Denis Agamirov / г. Москва Ночной клуб "DUKE"

24-25 ноября, 22.00 (21+) В эти выходные для Вас выступает DJ Denis Agamirov – producer, DJ / MC, showman. Справки по телефонам: 450 – 525 / 286-286. Dj Tequila (Msk) Ночной клуб Loona 24-25 ноября, 22.00 С вами будут Dj Tequila (Msk), Tequilagirls и экзотический дуэт Go-go топлесс (г. Владивосток). Стало интересно? Звони 272-050. Кравц Ночной клуб Aura² 25 ноября, 22.00 (21+) 25 ноября на сцене ночного клуба Aura² исполнитель популярного хита "Дисконнект" Кравц!