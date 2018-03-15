Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 24-25 марта

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

Долгожданный беби-театр открывает двери для самых маленьких зрителей от 8 месяцев до 3 лет! Мы подготовили для вас новую историю другого формата. Весна на пороге, а это значит, что пора отправляться в бумажное путешествие с корабликом, насладиться новыми видами и увлекательными приключениями. Малыши своими руками смогут создать историю, полную красок, ярких моментов, и забрать частичку теплой весны с собой. Приходите всей семьей!

Режиссер-постановщик Олег Еремин считает, что его спектакль - это эксперимент: «Что сделал профессор Преображенский с собакой? Он провел эксперимент. И Булгаков писал свою повесть про эксперимент в глобальном смысле слова. Если взять 2018 год, то мы - результат эксперимента, который прошел в 20 веке и, возможно, продолжает происходить до сих пор. Хочется, чтобы те, кто придет на спектакль, попали в некую ловушку на уровне восприятия. Не стоит переживать - главные герои, сюжет и булгаковский текст останутся близки к первоисточнику, однако, мне хочется, чтобы зритель прочувствовал эмоциональное отражение того, что творилось в нашей стране во время и после революции. Ведь однозначного ответа, кто прав, кто виноват, - мы с вами так и не получили. Хочется, чтобы, посмотрев мой спектакль, тоже не было однозначного ответа, что же с нами произошло...»

Символично, что первым спектаклем, который Сахалинский Международный театральный центр им. А.П.Чехова покажет в год Собаки, станет постановка по повести Михаила Булгакова «Собачье сердце».

Удивительно, но обычный маленький лягушонок однажды попал в настоящее бескрайнее море. Он сначала растерялся, а потом так хорошо освоился там, что даже встретил новых друзей и помог им проучить злую, прожорливую и хитрую акулу.

«Вечная сказка» болгарского режиссера Жоро Цветанова – это красивая композиция из библейских рассказов, адаптированная для детей от пяти лет. В спектакле используются новые для сахалинского театра технологии — куклы «явайки» и театр теней.

Сахалинский областной краеведении музей приглашает посетить программу выходного дня, в рамках которого состоится демонстрация короткометражных сюжетов о Сахалине, снятых командой телепрограммы "Хочу знать!" и Первым каналом вместе с ведущим Михаилом Ширвиндтом. В сюжетах - устрицы о. Буссе, традиционная жизнь и кухня нивхов, блюда из лопуха, костюмы сахалинских дизайнеров.

Отдохнуть от городской суеты, насладиться природой и в очередной раз поверить в сказку поможет «Сад живых тропических бабочек». В нашем саду вы увидите, как из куколки рождается бабочка, сможете подержать ее на ладони и сделать красивые фотографии.

25 марта в Конгресс-холле бизнес-центра "Столица" пройдет юбилейная 10-я профессиональная специализированная выставка свадебного сервиса "Свадебный мир 2018". Это уникальная возможность для свадебных специалистов продемонстрировать свои достижения, ну а для будущих молодоженов - познакомиться с последними тенденциями в области моды, красоты и дизайна. Но не только! Масса полезной информации и важных знакомств пригодится не только для первого праздника любви, но и для драгоценных юбилеев, незабываемых выпускных балов, а также поможет каждому, кто хочет быть в курсе всех последних тенденций. И все это - за один день!

Только один раз в году! Только на Сахалине! Праздник любви и красоты объединит каждую влюбленную пару!

Почему городским общественным пространствам начали уделять так много внимания? Какие актуальные проблемы российских городов выявились во время повсеместного благоустройства? Отчего в контексте благоустройства так много говорят о «вовлечении жителей»? И могут ли жители как-то повлиять на то, как будут меняться парки, улицы и дворы в их родном городе? Ответам на эти вопросы будет посвящена лекция Михаила Алексеевского, куратора Мастерской урбанистики Сахалинского международного кинофестиваля «Край света», руководителя Центра городской антропологии КБ Стрелка, в 2016-2017 гг. проводившего социокультурные исследования ключевых общественных пространств в 43 крупных российских городах.

Еще несколько лет назад на состояние общественных пространств в российских городах мало кто обращал внимание. Казалось, что есть проблемы поважнее. Внезапно все изменилось, и сейчас благоустройство оказалось в центре государственного внимания. По данным статистики, только в 2017 году в рамках проекта «Комфортная городская среда» было благоустроено более 19 тыс. дворов и 2,7 тысяч парков.

Пои - это парный инструмент, представляющий собой грузы на веревках или цепях, их используют для кручения с выполнением разнообразных захватывающих элементов и трюков. Это несколько напоминает жонглирование, но выглядит совсем иначе.

Аквагрим для детей позволяет за считанные минуты преобразиться в сказочного персонажа, стать птичкой, бабочкой. Дискотека для детей - это взрыв радости танцев безудержное веселье и чудесное настроение.

2 года назад знаменитый коллектив впервые посетил Сахалин и покорил всех без исключения зрителей особым Венским стилем, неоспоримым мастерством и виртуозностью исполнения широкого репертуара Венской классики и Венской музыки 19 века.

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

Для этого необходимо подать предварительные заявки с медицинской отметкой о допуске в соревнованиях не позднее трех дней до начала соревнований на электронный адрес: a.kolychev@yuzhno-sakh.ru. Также заявки можно подать в управление по физической культуре и спорту администрации Южно-Сахалинска по адресу: Южно-Сахалинск, улица Невельская, 31, кабинет №14, телефон 8(4242) 31-25-98 (добавочный 8).

Принять участие в соревнованиях смогут команды предприятий и учреждений Южно-Сахалинска, а также филиалы и дочерние фирмы разных форм собственности и коллективы общественных организаций.

Всего спартакиада трудовых коллективов включает в себя несколько этапов: легкоатлетическая эстафета, плавание, мини-футбол, испытания из нормативов ГТО, стрельба пулевая, настольный теннис, лыжные гонки и шахматы.

Также 24 марта в городском бассейне ДЮСШ по плаванию Южно-Сахалинска пройдут соревнования для юных пловцов на кубок ДЮСШ по плаванию и "Золотая рыбка" по комплексной дисциплине и спринт.

24 марта в 11.00 в спортивном зале южносахалинской СДЮСШОР по греко-римской борьбе пройдет традиционный открытый турнир по рукопашному бою, приуроченный памяти Героя России майора С. Ромашина. Сразиться за звание сильнейшего и почтить память известного сахалинца выйдут более 60 спортсменов из разных спортивных секций и клубов.

Традиционные 17-е по счету региональные соревнования по лыжным гонкам на призы почетного мастера спорта СССР Василия Павловича Комышева пройдут на лыжной базе Спартак в Южно-Сахалинске. Ожидается более 250 участников со всего островного региона.

Стоимость проката для взрослых составит 250 рублей в час, детям и пенсионерам - 100 рублей. При себе необходимо иметь паспорт.

Покататься на лыжах и взять в прокат инвентарь можно на лыжной базе «Спартак» (школа зимних видов спорта). Прокат работает с 09.00 до 18.00.

Сахалинский областной художественный музей один из немногих обладает постоянной экспозицией христианского искусства. В зале представлена коллекция копий древнерусских фресокXI–XVII вв., выполненные преподавателем Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Александром Константиновичем Крыловым и его учениками; иконы и медное литье.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

24-25 марта, и каждый день, кроме понедельника и вторника с 11.00 (до 15 апреля)

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

24-25 марта и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Первая на Сахалине выставка шиншилл пройдет в областном центре 24 марта. В этот день с 13 до 17 часов посетители RS Cafe, расположенного в доме №242 по улице Ленина, смогут полюбоваться на экзотических пушистых зверьков.

Цель проекта - познакомить сахалинского зрителя с дальневосточным декоративно-прикладным искусством в контексте национальных культур в связи с чайными традициями и их философским и историко-культурным своеобразием.

В экспозиции представлены сопутствующие предметы торговли — предметыдекоративно-прикладного искусства Японии и Китая, а также деревянная скульптура, отражающая жизнь народа: сцены труда и отдыха.

На выставке «Чайная традиция и современность» представлены образцы китайского чая:«Зуй-се», «Мян-зун», «Та-чен», «Пеклинг», «Жемчужный», «Улун», плиточный, кирпичный и др. Увидеть насколько были сложными процедура подготовки чайного листа к продаже, транспортировка чая помогут фотографии Н. А. Чарущина — этнографа, публициста, народника, проживающего в Троицкосавске с 1885 по 1895 год.

Чай уже давно стал любимым и привычным напитком во всем мире. Сегодня трудно представить, что в былые времена он являлся предметом роскоши и его преподносили в качестве подарка царственным особам. В разных странах существуют свои традиционные способы употребления чая, но суть чаепития одна и та же; чай дает силу, возможность отдохнуть, поддержать беседу. Наверное, нет на земле такого места, где бы чай сыграл такую важную роль, как в Кяхте.

Основу экспозиции выставки составляют произведения из собраний областного художественного музея — работы художников И.Холоменюка, И.Титова, Д.Штеренберга, С.Ротницкого и многих других, изобразивших героические страницы огненных военных лет. Из фондов областного краеведческого музея представлены работы Г.Манткавы и П.Погодина, посвященные военной тематике.

В галерее проводятся мастер – классы по живописи, АРТ вечеринки, мастер – классы по батику и полимерной глине. У нас вы сможете интересно и с пользой провести время. Обращаться по адресу : ул. Амурская 4Б.

После зимних нескончаемых метелей, от которых мы все уже устали, наши художники делятся с нами своими солнечными работами. Сахалинские пейзажи и цветы, романтические жанровые композиции и абстрактные солнечные холсты. Приходите, отогревайтесь, получайте позитивные эмоции. Участники все те же наши любимые, хорошо известные художники. Степанов Ю. В. - старейший наш заслуженный художник, член Союза Художников России. Кирюхина Н.С. - член Союза Художников России с потрясающими городскими композициями и темой - космос. Метельский Ю.- так же член Союза Художников, представляет солнечные яркие летние работы, Кузьменко В.- союз Художников, интересная цветовая гамма в картине "Пик Чехова". Бянкина Н. Р.- профессиональный художник, директор Художественной галереи представляет морские пейзажи и летний городской пейзаж. Молодые авторы - Потысьева Ольга представляет много летних композиций на любой вкус. Валиева А., Маркелов Ю., Гарбар С., Баронина О., Кузнецова Ж., Проклова Е. и многие другие начинающие авторы. Все картины продаются.

Приглашают посетить вторую часть постоянной экспозиции музея «Остров Сахалин»: открытый финал. В экспозиции воплощена жизнь великой книги о сахалинской каторге в театральном, музейном и научном пространстве. Посетитель сможет окунуться в атмосферу создания произведений А.П. Чеховым, а в интерактивной зоне дополнить сахалинскую летопись, начатую Чеховым в XIX веке.

На выставке будут представлены не только графика, но и живописные полотна, раскрывающие внутренний мир художника.

КИНО

И как всегда, выходные можно провести в кинотеатре. Узнать о новинках и выяснить расписание вы можете на нашем сайте в афише.

Каменный век и даже более поздние цивилизации — всё равно дикие предки, но как же они были похожи на нас. У них тоже было слишком много родственников, а мужчины боролись за любимую женщину. Они тоже обожали драгоценности, играли в кожаный мяч, и каждый стремился стать первым…

Гномео и Джульетту ждет новое захватывающее приключение — теперь в огромном Лондоне. Когда герои с семьями и друзьями переезжают в город, их главная забота — подготовить свой новый сад к весне. Но вскоре они узнают тревожную новость: по всему Лондону таинственным образом исчезают их собратья-гномы! И вот однажды Гномео и Джульетта, вернувшись домой, обнаруживают, что и вся их родня исчезла. В такой ситуации на выручку может прийти только… Шерлок Гномс. Известный детектив становится на защиту обитателей лондонских садов и не без помощи своего верного спутника Ватсона берется раскрыть запутанное дело.

Команда пилотируемых роботов-защитников остановила вторжение гигантских инопланетных монстров. Великая битва за Тихоокеанский рубеж ознаменовала новую главу в истории человечества. Однако война только начинается… Пришло время нового поколения отстаивать своё право на Землю.

В жизни Ани есть две главные любви — её парень Женя и еда. Из-за еды они и расстаются: Жене совсем не нравится, как Аня стала выглядеть. Аня не готова просто сдаться. При поддержке лучшей подруги и увлечённого здоровым образом жизни добряка Коли она пускается в увлекательное приключение, чтобы похудеть и обрести любовь и счастье.

Фильм о приключениях маленького и непоседливого крольчонка по имени Питер, который хочет пробраться в огород к грозному фермеру и вдоволь полакомиться там фруктами и овощами.

В центре сюжета находится юная Мег Мурри, отец которой бесследно исчез во время научного эксперимента. После череды таинственных событий она отправляется на его поиски вместе с одноклассником и младшим кузеном. Им предстоят путешествия во времени и знакомство со странными мирами.





Кристина МакФерсон учится в консервативной католической школе в Сакраменто. Она ищет себя, своё место в мире и пытается быть не похожей на других. Её волосы выкрашены в странный красно-розовый цвет, а имя Леди Бёрд она дала себе сама и именно так просит её называть. И главная её мечта — вырваться из этого провинциального захолустья и поехать учиться в Нью-Йорк.

Лара Крофт — весьма самостоятельная дочь эксцентричного искателя приключений, который пропал, едва она стала подростком. Теперь ей двадцать один, она бесцельно проживает свою жизнь, курьером рассекая на байке по забитым улицам восточного Лондона, а ее заработка едва хватает на оплату квартиры и занятий в колледже. Решительно настроенная пробиться сама, она отказывается брать на себя руководство глобальной империей отца, столь же категорично отвергая мысль о том, что он действительно пропал. Слыша советы о том, что ей нужно смириться с этим фактом и жить дальше после семи лет бесплодных поисков, Лара уже и сама не понимает, что же заставляет ее распутывать обстоятельства его таинственной смерти.

Ночами 17-летняя Кэти сочиняет свои красивые песни под гитару, а днем вынуждена скрываться во мраке: её нежная кожа не выносит солнечного света. Но однажды в полночь она знакомится с Чарли, веселым парнем с копной рыжих, как солнце, волос и очаровательной улыбкой. Внезапная и страстная любовь яркой вспышкой озаряет жизнь больной девушки. И теперь ради возлюбленного она готова сгореть в лучах света безумного чувства…

С первого взгляда можно решить, что Ваканда — обычная территория дикой Африки, но это не так. Здесь, в недрах пустынных земель, скрываются залежи уникального металла, способного поглощать вибрацию. Многие пытались добраться до него, разоряя всё на своём пути и принося смерть аборигенам, но каждый раз таинственный дух саванны — Чёрная Пантера — вставал на защиту угнетённых.

Спустя много лет беда снова приходит в Ваканду, и в этот раз враг заручился поддержкой современных технологий. Когда шансов почти не остаётся, Т`Чалла, молодой принц Ваканды, узнаёт, что именно ему предстоит возродить легенду и продолжить вечную борьбу, надев маску Чёрной Пантеры.

Весна продолжается! В 71-м выпуске смотрите самые новые серии мультфильмов "Четверо в кубе", "Деревяшки", "Дракоша Тоша", "Котики, вперёд!", "Волшебный фонарь", а также впервые в проекте — мультсериал "Буба".

Такими насыщенными обещают стать выходные дни. Обязательно потратьте время с пользой!