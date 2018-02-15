Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 23-25 февраля

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

Тонкая лиричная история о жизни и смерти, о вечных поисках человеческой души. Все действующие лица пьесы – ангелы, мечтающие вернуться обратно в жизнь – далекую и прекрасную. Герои проходят долгий путь прежде, чем понять, что самое ценное – это то, что происходит с человеком здесь и сейчас, и пока человек жив – он свободен, а, стало быть, счастлив. Только вот понимание этого приходит в тот момент, когда земной путь заканчивается и, казалось бы, уже ничего нельзя изменить…

В богатом особняке известного издателя проводят вечер его друзья. Случайный поворот разговора - и маски благопристойности и дружеского расположения падают, раскрывая истинные характеры собравшихся, а также несколько весьма опасных секретов. У каждого героя есть свой скелет в шкафу. И для некоторых правда может оказаться гибельной...

Юная Маня живет с семьей на даче и готовится к своей первой роли: ей предстоит сыграть девицу, забеременевшую от негодяя и с позором изгнанную из отчего дома. Начинающая актриса репетирует с таким надрывом и достоверностью, что "новость" о ее беременности мигом разлетается по всей округе. Скандал для того времени неслыханный!

«Сновидения» — спектакль-коллекция. Эта коллекция выделяется из всех, даже самых странных — она состоит из детских снов. Три мини-истории поведают о чудных превращениях Облака и помогут маленьким зрителям отправиться в морское путешествие и вместе с героями сказки рассказать, из чего и как создается история о сновидениях.

Спектакль по мотивам удивительной сказки поморского писателя Бориса Шергина. Добрая, смешная и поучительная история о том, как обрести счастье, совершая добрые поступки. Спектакль подарит радость не только детям, но и взрослым.

Сахалинский областной краеведении музей приглашает посетить программу выходного дня, в рамках которого состоится демонстрация короткометражных сюжетов о Сахалине, снятых командой телепрограммы "Хочу знать!" и Первым каналом вместе с ведущим Михаилом Ширвиндтом. В сюжетах - устрицы о. Буссе, традиционная жизнь и кухня нивхов, блюда из лопуха, костюмы сахалинских дизайнеров.

Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов отмечается во многих странах в одну из суббот февраля. Эта экологическая дата считается днем защиты не только китов, но и всех морских млекопитающих и разных других живых существ, обитающих в морях и океанах нашей планеты. Игры, конкурсы, викторины, мастер-класс, познавательные экскурсии о млекопитающих животных .

Сахалинский областной краеведческий музей приглашает на лекции, из которых слушатели узнают об историческом событии - Амурской экспедиции, ее результатах, включая закрепление огромных территорий Дальнего Востока, в том числе и острова Сахалин, за Россией, о трудностях и лишениях, с которыми столкнулись участники экспедиции при исследовании Сахалина, об открытии первых военных постов, а также о сподвижниках Г. И. Невельского.

Горы бумажной соломки создают атмосферу волшебства – она падает "с неба" и не думает заканчиваться, ей можно бросаться, и даже падать в бумажные горы.

25 февраля, 12.00, 14.00 - Поисковая программа "Маршрутом Чехова". Отвечая на вопросы и выполняя задания, участники познакомятся с путешествием писателя на каторжный остров в 1890 году, а заодно и посмотрят постоянную экспозицию "Человек и Сахалин глазами А. П. Чехова".

В этот же день с 10 до 11 часов инструкторы "Горного воздуха" проведут бесплатный мастер-класс для новичков по горным лыжам, с 11 до 12 часов – по сноуборду. А вечером в кафе "Лиана" в 19 часов начнется вечер блюза с группой "Суровые морозильщики".

Для тех, кто без автомобиля будет заказан автобус на 45 мест. Оплата предварительная !!! Перевозки детей до 7 лет в автобусе запрещены !!!

Авторы всех работ получат в награду призы и дипломы. Начало в 12:00 в городском парке культуры и отдыха (сбор за станцией детской железной дороги). Справки по телефонам: 41-87-13, 76-27-13.

25 февраля всех желающих приглашают на конкурс снежных фигур в городском парке Южно-Сахалинска. Островитянам предстоит проявить фантазию, чтобы создать фигуры китов, тюленей, дельфинов и других морских млекопитающих. Пригодятся лопаты, краски, пульверизаторы (можно от бытовой химии).

Программа состоит из 25 хитов и пройдет в одно отделение. Мы создадим у вас ощущение присутствия на живом звучании группы "Кино". Для этого, музыканты, истинные ценители творчества группы, исполнят оригинальные аранжировки известных песен – те, которые играли на своих концертах участники группы "Кино".

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

Спортсмены поборются за кубки и медали в трёх возрастных группах: 2004-2005, 2006-2007, а также 2008 года рождения и младше. В первый день соревнований юным лыжникам предстоит пробежать классическим стилем 500 метров, 1 и 3 км. 23 февраля их ждёт эстафета свободным стилем на 1 и 2 км.

Лично-командное первенство по лыжным гонкам «Юный динамовец» на призы мастера спорта СССР Анны Ермаковой пройдет в Южно-Сахалинске с 22 по 23 февраля. В 21 по счёту соревнованиях выступят воспитанники детско-юношеских спортивных школ области. Всего ожидается около 300 участников.

Следом за фигуристами на лед выйдут представители хоккея. Товарищеская встреча между командами «Кристалл-2008» и «Холмск-Арена-2008» будет посвящена Дню защитника Отечества. Начало игры в 16.45. Вход для зрителей и болельщиков свободный.

Уютные трассы села Троицкого в 25-й раз примут у себя всех желающий на лыжном марафоне. В предстоящие выходные 24-25 февраля спортсмены сразятся за призы от спонсоров, а простые любители смогут большой компанией проехать 10 километров классикой или марафон по большому кругу.

Принять участие в ежегодных состязаниях приглашаются все желающие в возрасте от 25 лет и старше. В прошлом году самому опытному пловцу было 89 лет.

Впервые в истории в Южно-Сахалинске состоятся соревнования по двоеборью (бильярд + шахматы). Шахматная составляющая двоеборья включает в себя блиц-турнир с контролем времени 3 минуты на ход + 2 секунды за каждый сделанный ход. А в бильярде сильнейшие будут определены в «американке».

На соревнованиях вне зачета планируется выступление взрослых спортсменов, которые продемонстрируют несколько мастерских упражнений со штангой, и, тем самым, подарят молодым участникам дополнительный стимул для совершенствования своих возможностей.

23 февраля порядка двадцати спортсменов от 10 до 18 лет поборются за награды традиционных соревнований. Тяжелоатлеты выступят в нескольких весовых категориях: от 34 кг до 90+ кг. Все участники являются воспитанниками соответствующего спортивного отделения дворца спорта «Кристалл», и за плечами имеют опыт подготовки от года до четырех лет.

При пяти участниках победитель будет определен по круговой системе. Если же добавится кто-то еще, то сначала спортсмены сыграют в подгруппах, а затем состоятся матчи за первое и третье место.

В Южно-Сахалинске состоится турнир ветеранов по волейболу, посвященный Дню защитника Отечества. На площадку выйдут спортсмены в возрасте от 50 лет и старше. Среди них – немало победителей и призеров областных и дальневосточных турниров. На сегодняшний день заявки подали уже пять команд. Это «Рыбак», «Динамо», «ХБМ» (все – Южно-Сахалинск), а также сборные Долинска и Корсакова.

В чемпионате и первенстве примут участие сильнейшие пауэрлифтеры из Макарова, Поронайска, Тымовского, Корсакова, Холмска,Ноглик, Углегорска, Анивы и Южно-Сахалинска. Всего ожидается более60 участников. Островитяне поборются за медали в весовых категориях от 47 кг до 120 кг и выше.

Площадь катка под открытым небом составляет 50 на 18 метров, поэтому ледовое поле единовременно за сеанс может вместить не более 50 посетителей. Обслуживание катка на протяжении сезона работы обеспечивает специальная ледозаливочная техника, поэтому покрытие здесь не хуже, чем на крытой ледовой арене.

Ледовая площадка успешно пережила снежную непогоду, и ждет своих посетителей ежедневно по будням с 18.00 до 21.45, и в выходные с 11.00 до 21.45.

Прикоснитесь к прекрасному. На выставке представлены тропические бабочки cо всех континентов: Австралии, Новой Зеландии, Индонезии, Филиппин, Коста-Рики, Бразилии, Китая, Вьетнама, острова Мадагаскар. Вы сможете увидеть рождение этих прекрасных насекомых, почувствовать полный контакт с ними и покормить, фото бесплатно.

На портретах Бронислав Тамулевич изображал близких, друзей, знакомых. В серии карандашных работ «Рисующие девушки» им создан выразительный собирательный образ современной студентки — трогательный и живой. Часто он рисовал в мастерской за чашечкой кофе в дружеском и непринужденном общении. С легкостью и невероятным профессионализмом он несколькими штрихами передает живость образа, выхватывая типичную позу, передавая освещение.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Посетители выставки смогут увидеть скульптурные и графические работы художников XIX века и наших современников, а также вещи участников сражения — образцы обмундирования, снаряжения и вооружения офицеров и нижних чинов вооруженных сил Российской империи и Великой армии Наполеона, многочисленные находки с поля сражения — ядра, осколки гранат, картечные и ружейные пули, металлические части ручного огнестрельного и холодного оружия, предметы амуниции.

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Другое направление творчества мастера – куклы из папье-маше. Здесь и ангел, благословляющий в добрый путь, и брошенный хозяйкой Заяц, и «русский спасатель» дед Мазай. Добрые, трогательные, печальные персонажи вызывают гамму эмоций и чувство восхищения перед фантазией и мастерством художника.

«Солнцеворот» - центральная работа выставки с одноименным названием, объединяющая разные по темам и техникам выполнения работы. При создании своих произведений автор часто использует смешанную технику, сочетая мокрое и сухое валяние. Так, например, выполнено панно «Вьюжный Южный». В арт-объекте «Рыба Зима» применяется преимущественно сухое валяние. Оригинальный эффект дает такая разновидность мокрого валяния шерсти на шёлке, как нунофелтинг, используемая в работе «Зимнее солнце».

Приглашают посетить вторую часть постоянной экспозиции музея «Остров Сахалин»: открытый финал. В экспозиции воплощена жизнь великой книги о сахалинской каторге в театральном, музейном и научном пространстве. Посетитель сможет окунуться в атмосферу создания произведений А.П. Чеховым, а в интерактивной зоне дополнить сахалинскую летопись, начатую Чеховым в XIX веке.

На выставке представлены работы известных маститых художников и молодых авторов: Заслуженный художник России, член Сахалинского Союза художников, обладатель золотой медали за заслуги в творчестве Степанов Ю. В. Член Союза художников – Кирюхина Н. С., Профессиональный художник и директор АРТ галереи Бянкина Н. Р. Член Владивостокского Союза художников Арсененко А. Московский член Союза художников А. Майоров. Художники : Потысьева О. В. , Маркелов Ю., Проклова Е.,Гарбар С., Кузнецова Ж.

Посредством красок и холста художники делятся своим отношением к жизни, окружающему миру. Подобная выставка дает возможность не только посмотреть и насладиться красотой картин, но и подумать над тем, что старался выразить мастер.

Бар "Нон-Стоп" приглашает на ретро-вечернику в честь Дня защитника Отечества. Всеми любимые шлягеры и хиты, хорошо забытые и все еще популярные, проверенные временем и навсегда оставшиеся в наших сердцах - все это в праздничную пятницу!

КИНО

И как всегда, выходные можно провести в кинотеатре. Узнать о новинках и выяснить расписание вы можете на нашем сайте в афише.

У Михаила есть всё. Всё, кроме любви, и его это устраивает. Но вот он встречает ЕЁ, и всё, чего он добился в этой жизни, рушится в один миг. Не все умеют любить. Не каждому дано любить… Чтобы обрести право на любовь, Михаил получает возможность перемещаться во времени. Туда, где нет кредиток и гаджетов, где гибнут миллионы людей, и превращаются в руины города. Теперь, чтобы не сойти с ума и остаться в настоящем, ему придется принять правила опасного экзистенциального квеста.

История Макса и Энни, которые вместе с другими парами каждую неделю устраивают так называемые «ночные игры». И вот однажды харизматичный брат Макса Брукс организовывает вечер по разгадыванию «убийственного» квеста с «ряжеными» головорезами и агентами ФБР. Получается, похищение Брукса в тот вечер — это розыгрыш… или нет?

В итоге, по мере того, как шестеро мега-азартных игроков пытаются решить заготовленные головоломки и выиграть, они начинают осознавать, что и «квест», и Брукс — совсем не такие, как кажутся. В течение всей этой суматошной ночи друзья не раз прыгают выше головы, пытаясь выпутаться из очередной передряги. В игре нет правил, за нее не начисляются очки, а игроки понятия не имеют, кому противостоят. Эта ночь может стать самой зажигательной в их жизни… или последней.

Отправиться в отпуск сразу после развода — довольно заманчивая идея. Особенно, если за компанию можно прихватить двух своих лучших приятелей. Но, когда в том же отеле встречаешь свою бывшую жену-красавицу, то это к неприятностям. А если экс-супруга оказывается там же с двумя своими лучшими подругами, которые к тому же являются бывшими женами твоих друзей, — то легкая месть за старые обиды превращается в увлекательную «войну» и незабываемые приключения.

С самого детства Надя верила в чудеса. Она представляла себе, как выходит на лёд под овации публики и танцует свой самый красивый танец. И вот, благодаря вере и упорству, Надя становится знаменитой фигуристкой. Но когда ее мечты о громких победах, красивой жизни и прекрасном принце уже, кажется, готовы исполниться, судьба преподносит ей настоящее испытание. И чтобы его пройти, нужно будет снова, как в детстве, поверить в мечту. Ведь, может быть, победа не всегда должна быть громкой, а прекрасный принц не обязательно передвигается на белом коне?..

Во всем мире не было человека богаче, чем Пол Гетти. Принадлежать к его роду — все равно что быть богом. Однако, когда в Риме неизвестные похищают его внука, нефтяной магнат, ко всеобщему шоку, наотрез отказывается платить выкуп. И тогда единственной надеждой для матери мальчика становится таинственный сотрудник службы безопасности самого Гетти…

История Кэтрин Грэм, первой женщины-издателя газеты «Вашингтон пост», и редактора Бена Брэдли. Они вступают в гонку с «Нью-Йорк таймс» за право пролить свет на государственные тайны, скрывавшиеся более 30 лет. Журналистам придется преодолеть свои разногласия и рискнуть карьерой и свободой, чтобы мир узнал правду.

Переезжая в старинный особняк, никто даже не подозревал, что большой дом скрывает «маленькие» тайны. Садовые гномы, живущие тут, веками защищали наш мир от злобных троггов. У людей не останется выбора — они должны будут присоединиться к великой битве…

На этот раз Леша, Слава, Камиль и Саша едут в Питер. Причем трое из четверых даже не знают, зачем они туда едут. Но в какой-то момент становится понятно, что неважно — зачем. Важно, что едут. И, конечно, плохо, что дома осталась куча нерешенных проблем, но как же хорошо, что про них можно не думать… хотя бы до понедельника. И еще, конечно, плохо, что отстали от сапсана и пришлось ехать в плацкарте, но как же это неожиданно хорошо… и уютно. А еще неожиданно хорошо бывает выпить в пять утра текилу-бум. Вроде рано… но так вовремя! А как это вдохновляет на всякие свершения!

Кристиан и Анастейша поженились и живут в своё удовольствие, наслаждаясь обществом друг друга. Однако жизнь новоиспечённой миссис Грей находится в опасности, поскольку объявляется недруг, который собирается мстить, используя свою богатую фантазию. Призраки прошлого Кристиана вновь вернулись, а тучи над супругами сгущаются всё сильнее.

В новом выпуске киножурнала «МУЛЬТ в кино» — 6 новых серий! Смотрите свежие эпизоды мультфильмов «Четверо в кубе», «Дракоша Тоша», «Барбоскины», сразу две серии «Деревяшек», а также премьеру — мультсериал «Кошка Бяка и хороший мальчик».

Такими насыщенными обещают стать выходные дни. Обязательно потратьте время с пользой!