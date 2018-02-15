Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 23-25 февраля

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!
ТЕАТР
Спектакль "Волшебное кольцо"
Сахалинский театр кукол
24-25 февраля, 11.00, 13.00 (7+)
Спектакль по мотивам удивительной сказки поморского писателя Бориса Шергина. Добрая, смешная и поучительная история о том, как обрести счастье, совершая добрые поступки. Спектакль подарит радость не только детям, но и взрослым.
Сахалинский театр кукол
24-25 февраля, 11.00, 13.00 (3+)
«Сновидения» — спектакль-коллекция. Эта коллекция выделяется из всех, даже самых странных — она состоит из детских снов. Три мини-истории поведают о чудных превращениях Облака и помогут маленьким зрителям отправиться в морское путешествие и вместе с героями сказки рассказать, из чего и как создается история о сновидениях.
Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова
24 февраля, 18.00 (16+)
Юная Маня живет с семьей на даче и готовится к своей первой роли: ей предстоит сыграть девицу, забеременевшую от негодяя и с позором изгнанную из отчего дома. Начинающая актриса репетирует с таким надрывом и достоверностью, что "новость" о ее беременности мигом разлетается по всей округе. Скандал для того времени неслыханный!
Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова
25 февраля, 15.00 (16+)
В богатом особняке известного издателя проводят вечер его друзья. Случайный поворот разговора - и маски благопристойности и дружеского расположения падают, раскрывая истинные характеры собравшихся, а также несколько весьма опасных секретов. У каждого героя есть свой скелет в шкафу. И для некоторых правда может оказаться гибельной...
Спектакль "Прекрасное далеко"
Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова
25 февраля 18.00 (16+)
Тонкая лиричная история о жизни и смерти, о вечных поисках человеческой души. Все действующие лица пьесы – ангелы, мечтающие вернуться обратно в жизнь – далекую и прекрасную. Герои проходят долгий путь прежде, чем понять, что самое ценное – это то, что происходит с человеком здесь и сейчас, и пока человек жив – он свободен, а, стало быть, счастлив. Только вот понимание этого приходит в тот момент, когда земной путь заканчивается и, казалось бы, уже ничего нельзя изменить…
СОБЫТИЯ
Концерт "Цой жив!"
Корейский культурный центр
23 февраля, 18.30
Программа состоит из 25 хитов и пройдет в одно отделение. Мы создадим у вас ощущение присутствия на живом звучании группы "Кино". Для этого, музыканты, истинные ценители творчества группы, исполнят оригинальные аранжировки известных песен – те, которые играли на своих концертах участники группы "Кино".
Линия жизни: «Жить — значит петь!»
Дом культуры "Родина"
25 февраля, 15.00
Дом культуры «Родина» приглашает жителей и гостей города Южно-Сахалинска на Юбилейный Гала-концерт Светланы Маслиной-Козловой — «Линия жизни: «Жить — значит петь!»» В программе: песни из репертуара Муслима Магомаева, мировые хиты, кроссоверы, песни советских и российских композиторов.
Справки по телефону: 8-914-763-87-10.
Миссис Сахалин 2018
Конгресс Холл (ТДЦ "Столица")
23 февраля, 19.00
15 самых красивых женщин нашего региона будут бороться за корону первой красавицы. Победительница представит Южно-Сахалинск на всероссийском конкурсе "Миссис Россия-Вселенная / Universal Beauty 2018", который пройдет в начале 2018 года в Москве.
Программа конкурса:
16.00 - 17.30 – репетиция, фотосессия;
18.30 - сбор гостей;
19.00 - финальное шоу;
21.00 - совещание жюри, объявление победительниц (после окончания шоу также возможны интервью и фотосессия).
Телефоны для справок: 89841384468; 89147570010.
Всемирный день защиты морских млекопитающих
Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина
25 февраля, 12.00
25 февраля всех желающих приглашают на конкурс снежных фигур в городском парке Южно-Сахалинска. Островитянам предстоит проявить фантазию, чтобы создать фигуры китов, тюленей, дельфинов и других морских млекопитающих. Пригодятся лопаты, краски, пульверизаторы (можно от бытовой химии).
Авторы всех работ получат в награду призы и дипломы. Начало в 12:00 в городском парке культуры и отдыха (сбор за станцией детской железной дороги). Справки по телефонам: 41-87-13, 76-27-13.
Мастер-класс по живописи "Рисуем снежные горы"
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
25 февраля, 16.00 (16+)
Участники мастер-класса изобразят снежные горы, будут учиться писать снег под руководством опытного педагога. Пейзаж будет создан гуашевыми красками. Занятие проведёт педагог Людмила Асабина, член Союза художников России, лауреат и участник международных, всероссийских, областных и городских выставок.
Все материалы предоставляются. После окончания занятия участники заберут рисунки с собой.
Количество мест ограничено, запись по тел.: 43–65–09; 8–900–425–57–55.
Пик Смелый
Пл. Победы
25 февраля, 09.00
25 февраля приглашаем всех желающих принять участие в восхождении на пик Смелый (высота 227 метров), посвященный Дню защитника Отечества.
До места старта участники восхождения добираются на личном транспорте самостоятельно!
Для тех, кто без автомобиля будет заказан автобус на 45 мест. Оплата предварительная !!! Перевозки детей до 7 лет в автобусе запрещены !!!
В случае не явки на мероприятие, деньги не возвращаются !!!
Сбор участников НА АВТОБУС состоится на пл. Победы в 8:30, выезд автобуса в 9:00.
По всем вопросам обращаться по телефону: 8-914-746-12-68 (Нина).
Царь горы
СТК "Горный воздух"
23 февраля, 10.00
24 февраля, 19.00
23 февраля на средней станции комплекса состоятся традиционные состязания для мужчин "Царь горы". Веселые конкурсы, шуточная коронация и хорошее настроение ждут всех участников. Начало в 12 часов.
В этот же день с 10 до 11 часов инструкторы "Горного воздуха" проведут бесплатный мастер-класс для новичков по горным лыжам, с 11 до 12 часов – по сноуборду. А вечером в кафе "Лиана" в 19 часов начнется вечер блюза с группой "Суровые морозильщики".
24 февраля в кафе "Лиана" пройдет вечер бардовской песни "Душевные посиделки". Вход свободный, начало в 19 часов.
В выходные и праздничные дни комплекс работает до 22 часов. "Горный воздух" напоминает гостям о необходимости соблюдения правил безопасного катания и парковки.
Творческие занятия в Мастерской Медведя
ТРК "Сити Молл"
24-25 февраля, с 13.00, 15.00, 17.00
24 февраля - Отмечаем "Международный день полярного медведя".
12.00 Игровая программа "Письмо с Cеверного полюса"
Игры, конкурсы, призы, творческие занятия.
25 февраля – Готовим подарки полярному медведю.
13.00 – Мастер-класс по лепке из глины "Медведко"
15.00 – Мастер-класс по бумагопластике "Умка – полярный медвежонок"
16.00 – Мастер-класс по акварели "Семья полярных медведей"
Справки по телефонам: 260–597, 8(4242) 22–72–83.
Семейный досуг в музее
Сахалинский областной краеведческий музей
23 февраля, 12.00
24 февраля, 12.00, 14.00
25 февраля, 12.00, 14.00
23 февраля, 12.00 - "Открытка к 23 февраля". Мастер-класс по изготовлению поздравительной открытки в технике скрапбукинг ко Дню защитника Отечества. Открытки к 23 февраля будут украшены аппликациями из цветной бумаги, и, безусловно, принесут радость дорогим мужчинам.
24 февраля, 12.00, 14.00 - Экскурсия по временной выставке детских рисунков "Новые имена". Гости увидят работы школьников и студентов. Яркие картины юных мечтательных художников поражают буйством красок и оригинальностью сюжетов. Выставка вдохновляет и заряжает позитивной энергией.
25 февраля, 12.00, 14.00 - Поисковая программа "Маршрутом Чехова". Отвечая на вопросы и выполняя задания, участники познакомятся с путешествием писателя на каторжный остров в 1890 году, а заодно и посмотрят постоянную экспозицию "Человек и Сахалин глазами А. П. Чехова".
Мероприятия в "Киндер Пати"
Киндер Пати
ТЦ "Рояль"
23 февраль, 18.00
24 февраля, 17.30
25 февраля, 18.00
23 февраля, 18.00 - "Курс молодого бойца".
24 февраля, 17.30 - Командный квест на выживание "Остаться в живых".
Вам предстоит добывать себе пропитание, дерево и железо, строить убежище и мастерить оружие, расследовать загадочное исчезновение учёных и, в конце концов, встретиться с настоящими инопланетянами.
25 февраля, 18.00 - "Бумажная дискотека"
Танцы и веселье в вихре белоснежной бумажной соломки!
Почему это интересно и весело?
Горы бумажной соломки создают атмосферу волшебства – она падает "с неба" и не думает заканчиваться, ей можно бросаться, и даже падать в бумажные горы.
Бумажная дискотека – это необыкновенный простор для творчества, возможность выплеснуть энергию и получить массу удовольствия.
Мероприятия в краеведческом музее
Сахалинский областной краеведческий музей
24-25 февраля, 12.00, 15.00
24, 25 февраля, 12.00, 15.00 (по заявкам).
Лекция "Историческое наследие. Амурская экспедиция 1849?1855 гг."
Сахалинский областной краеведческий музей приглашает на лекции, из которых слушатели узнают об историческом событии - Амурской экспедиции, ее результатах, включая закрепление огромных территорий Дальнего Востока, в том числе и острова Сахалин, за Россией, о трудностях и лишениях, с которыми столкнулись участники экспедиции при исследовании Сахалина, об открытии первых военных постов, а также о сподвижниках Г. И. Невельского.
По входным билетам в музей.
Воскресные мероприятия в ИграMix
Парк развлечений ИграMix
Сити Молл, 5 этаж,
Телефоны для справок: 708-825, 26-58-13
23 февраля, 15.00
Парк развлечений ИграMix приглашает на воскресные мероприятия:
23 февраля - Игра "Зарница" в честь Дня Защитника Отечества.
Для детей от 4 до 9 лет, начало в 13.00 (Детский парк батутов, тир)
Для детей от 9 до 13 лет в 15.00 (Веревочный парк, тир)
В программе: веселые игры и задания, конкурсы в сопровождении аниматоров. Продолжительность 90 минут. Обязательна предварительная запись,.
Подробная информация по телефонам: 708-825, 26-58-13.
День рождения льва Лорда
Сахалинский зооботанический парк
23 февраля, 15.00
Театрализованное представление, в рамках которого посетители зоопарка смогут поучаствовать в «Львиной викторине», разгадать загадки на тему «Животные Африки». Главной частью мероприятия станет показательное кормление льва и вручения ему подарков.
Насыщенная шоу программа подарит яркие эмоции и хорошее настроение всем присутствующим гостям.
День кита
Сахалинский зооботанический парк
Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов отмечается во многих странах в одну из суббот февраля. Эта экологическая дата считается днем защиты не только китов, но и всех морских млекопитающих и разных других живых существ, обитающих в морях и океанах нашей планеты. Игры, конкурсы, викторины, мастер-класс, познавательные экскурсии о млекопитающих животных .
Сахалинский областной краеведческий музей
24 февраля, 17.00, 18.00 (16+)
Сахалинский областной краеведении музей приглашает посетить программу выходного дня, в рамках которого состоится демонстрация короткометражных сюжетов о Сахалине, снятых командой телепрограммы "Хочу знать!" и Первым каналом вместе с ведущим Михаилом Ширвиндтом. В сюжетах - устрицы о. Буссе, традиционная жизнь и кухня нивхов, блюда из лопуха, костюмы сахалинских дизайнеров.
Справки по телефону: 72-75-55.
Мастер-класс "Картина маме"
RS КАФЕ
ул. Ленина, 242
24 февраля, 13.00
Спешим пригласить вас на очередной мастер-класс для детей (5+)!
Мы вместе будем делать картины на 8 марта для мам!
С нас уютное место и вкусные угощения, а с вас хорошее настроение!
Справки по телефону: 8-924-482-04-33.
Городской парк культуры и отдыха им. Ю. Гагарина
23-24 февраля, 11.00,13.00, 15.00
Городской парк культуры и отдыха им. Ю. Гагарина приглашает южносахалинцев посетить тематические мастер-классы по декоративно-прикладному и изобразительному творчеству.
Обучающие занятия пройдут по следующему расписанию:
24, 25 февраля - 11.00; 13.00; 15.00- Джутовая филигрань (7+).
Продолжительность мастер классов: 90 минут. Дети до 10 лет – в сопровождении родителей.
Справки по телефону: 72-45-75.
Научный квест "Пропавший профессор"
Бум наук
25 февраля, 11.00, 14.00 (4+)
Что будем делать на квесте?
- искать подсказки,
- разгадывать головоломки,
- выполняем задания,
- использовать научные знания
- и проводить эксперименты, чтобы узнать тайну пропавшего профессора.
Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».
Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.
Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.
Открытый каток
Дворец спорта "Кристалл"
23-25 февраля
Сезон массовых катаний на открытом катке, расположенном на территории у дворца спорта «Кристалл», продолжается.
Ледовая площадка успешно пережила снежную непогоду, и ждет своих посетителей ежедневно по будням с 18.00 до 21.45, и в выходные с 11.00 до 21.45.
Площадь катка под открытым небом составляет 50 на 18 метров, поэтому ледовое поле единовременно за сеанс может вместить не более 50 посетителей. Обслуживание катка на протяжении сезона работы обеспечивает специальная ледозаливочная техника, поэтому покрытие здесь не хуже, чем на крытой ледовой арене.
Время катания разграничено на сеансы продолжительностью по 45 минут. Гостей ждут дружелюбная атмосфера, приятное звуковое сопровождение, а также работает прокат коньков.
Справки по телефону: 240-160.
Ночь на льду
Ледовый дворец "Кристалл"
24 февраля, 22.00 (16+)
Гостей ждут зажигательная атмосфера, приятное звуковое и яркое световое сопровождение. Также к услугам посетителей традиционной акции "Ночь на льду" прокат коньков.
Справки по телефону: 240-160.
СДЮСШОР зимних видов спорта
ул. Венская, 5
23-25 февраля, с 09.00
Покататься на лыжах и взять в прокат инвентарь можно на лыжной базе «Спартак» (школа зимних видов спорта). Прокат работает с 09.00 до 18.00.
Стоимость проката для взрослых составит 250 рублей в час, детям и пенсионерам - 100 рублей. При себе необходимо иметь паспорт.
Игра ГО. Японские шахматы
Сахалинская областная универсальная научная библиотека
24 февраля, 13.00
Мастер-класс «Игра ГО. Японские шахматы»
Справки по телефону: 45-25-47.
Пауэрлифтинг
г. Холмск
Физкультурно-оздоровительный комплекс им. Мамыкина
(ул. Победы, 6А)
24 февраля, 10.00
В чемпионате и первенстве примут участие сильнейшие пауэрлифтеры из Макарова, Поронайска, Тымовского, Корсакова, Холмска,Ноглик, Углегорска, Анивы и Южно-Сахалинска. Всего ожидается более60 участников. Островитяне поборются за медали в весовых категориях от 47 кг до 120 кг и выше.
Волейбол
Волейбольный центр "Сахалин"
ул. Горького, д. 7/1
23 февраля, 11.00
В Южно-Сахалинске состоится турнир ветеранов по волейболу, посвященный Дню защитника Отечества. На площадку выйдут спортсмены в возрасте от 50 лет и старше. Среди них – немало победителей и призеров областных и дальневосточных турниров. На сегодняшний день заявки подали уже пять команд. Это «Рыбак», «Динамо», «ХБМ» (все – Южно-Сахалинск), а также сборные Долинска и Корсакова.
При пяти участниках победитель будет определен по круговой системе. Если же добавится кто-то еще, то сначала спортсмены сыграют в подгруппах, а затем состоятся матчи за первое и третье место.
Тяжелая атлетика
Дворец спорта "Кристалл"
23 февраля порядка двадцати спортсменов от 10 до 18 лет поборются за награды традиционных соревнований. Тяжелоатлеты выступят в нескольких весовых категориях: от 34 кг до 90+ кг. Все участники являются воспитанниками соответствующего спортивного отделения дворца спорта «Кристалл», и за плечами имеют опыт подготовки от года до четырех лет.
На соревнованиях вне зачета планируется выступление взрослых спортсменов, которые продемонстрируют несколько мастерских упражнений со штангой, и, тем самым, подарят молодым участникам дополнительный стимул для совершенствования своих возможностей.
Бильярд + шахматы
Бильярдный клуб «Классик»
ул.Сахалинская, 138а
25 февраля, 12.00
Впервые в истории в Южно-Сахалинске состоятся соревнования по двоеборью (бильярд + шахматы). Шахматная составляющая двоеборья включает в себя блиц-турнир с контролем времени 3 минуты на ход + 2 секунды за каждый сделанный ход. А в бильярде сильнейшие будут определены в «американке».
Плавание
Городской бассейн
Ежегодное событие охватит десятки островитян из разных уголков региона. Ожидаются спортсмены из Корсакова, Холмска, Анивы и других городов.
Сахалинцам и гостям региона предлагается проплыть 50 метров свободным стилем.
Принять участие в ежегодных состязаниях приглашаются все желающие в возрасте от 25 лет и старше. В прошлом году самому опытному пловцу было 89 лет.
Заявки принимаются вплоть до начала состязаний.
с. Троицкое
24 февраля, 11.00
Уютные трассы села Троицкого в 25-й раз примут у себя всех желающий на лыжном марафоне. В предстоящие выходные 24-25 февраля спортсмены сразятся за призы от спонсоров, а простые любители смогут большой компанией проехать 10 километров классикой или марафон по большому кругу.
День защитника Отечества в ДС «Кристалл»
Дворец спорта "Кристалл"
23 февраля, 10.00, 16.45
День защитника Отечества во дворце спорта «Кристалл» начнется с проведения первенства на призы региональной общественной организации «Федерация фигурного катания на коньках Сахалинской области» с зимним названием «Хрустальный лед».
Первенство пройдет 23 февраля с 10.00 до 15.00 часов на крытой ледовой арене «Кристалла» (ул. Горького, 29). Приглашаются все неравнодушные к фигурному катанию.
Следом за фигуристами на лед выйдут представители хоккея. Товарищеская встреча между командами «Кристалл-2008» и «Холмск-Арена-2008» будет посвящена Дню защитника Отечества. Начало игры в 16.45. Вход для зрителей и болельщиков свободный.
СДЮСШОР зимних видов спорта
ул. Венская, д. 5
23 февраля, 10.40, 11.00
Лично-командное первенство по лыжным гонкам «Юный динамовец» на призы мастера спорта СССР Анны Ермаковой пройдет в Южно-Сахалинске с 22 по 23 февраля. В 21 по счёту соревнованиях выступят воспитанники детско-юношеских спортивных школ области. Всего ожидается около 300 участников.
Спортсмены поборются за кубки и медали в трёх возрастных группах: 2004-2005, 2006-2007, а также 2008 года рождения и младше. В первый день соревнований юным лыжникам предстоит пробежать классическим стилем 500 метров, 1 и 3 км. 23 февраля их ждёт эстафета свободным стилем на 1 и 2 км.
Сахалинский областной государственный художественный музей
24-25 февраля и каждый день, кроме понедельника до 28 февраля с 11.00
На выставке представлены фотографии, книги, произведения живописи и вышивки, в которых прослеживаются многовековые традиции декоративно-прикладного искусства КНДР.
Справки по телефону: 72-36-43, 72-37-38.
Сахалинский областной государственный художественный музей
24-25 февраля и каждый день, кроме понедельника до 8 марта с 11.00
На выставке представлены акварельные пейзажи и портреты, рисунки мастера. Яркая и эмоциональная акварель Бронислава Тамулевича точно передает отражения в осенних лужах, блики солнечного света, морскую волну, мокрую дорогу, пахнущую весной. Художник тонко чувствовал настроение каждого мгновения.
На портретах Бронислав Тамулевич изображал близких, друзей, знакомых. В серии карандашных работ «Рисующие девушки» им создан выразительный собирательный образ современной студентки — трогательный и живой. Часто он рисовал в мастерской за чашечкой кофе в дружеском и непринужденном общении. С легкостью и невероятным профессионализмом он несколькими штрихами передает живость образа, выхватывая типичную позу, передавая освещение.
Справки по телефону: 72-36-43, 72-37-38.
Выставка бабочек
ТЦ Успех
ул.Сахалинская, 71
24-25 февраля
Прикоснитесь к прекрасному. На выставке представлены тропические бабочки cо всех континентов: Австралии, Новой Зеландии, Индонезии, Филиппин, Коста-Рики, Бразилии, Китая, Вьетнама, острова Мадагаскар. Вы сможете увидеть рождение этих прекрасных насекомых, почувствовать полный контакт с ними и покормить, фото бесплатно.
Телефоны для справок: 8-961-867-95-85.
Сахалинский областной государственный художественный музей
24-25 февраля и каждый день, кроме понедельника, с 10.00.
Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.
Выставка "Бородино- слава России"
Сахалинский областной краеведческий музей
24-25 февраля и каждый день, кроме понедельника до 11 марта
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
В выставочном зале будут представлены экспонаты из фондов Государственного Бородинского военно-историческогомузея-заповедника, старейшего в мире, из основанных на полях сражений.
Посетители выставки смогут увидеть скульптурные и графические работы художников XIX века и наших современников, а также вещи участников сражения — образцы обмундирования, снаряжения и вооружения офицеров и нижних чинов вооруженных сил Российской империи и Великой армии Наполеона, многочисленные находки с поля сражения — ядра, осколки гранат, картечные и ружейные пули, металлические части ручного огнестрельного и холодного оружия, предметы амуниции.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
24-25 февраля и каждый день, кроме понедельника.
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».
Музей медведя, ТРК «Сити Молл»
24-25 февраля и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.
Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
24-25 февраля и каждый день, кроме понедельника.
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.
Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.
Выставка "Философия красок"
Арт-галерея "Сахалин"
Амурская 4Б (за ТЦ "Океан")
24-25 февраля (До 1 марта)
Посредством красок и холста художники делятся своим отношением к жизни, окружающему миру. Подобная выставка дает возможность не только посмотреть и насладиться красотой картин, но и подумать над тем, что старался выразить мастер.
На выставке представлены работы известных маститых художников и молодых авторов: Заслуженный художник России, член Сахалинского Союза художников, обладатель золотой медали за заслуги в творчестве Степанов Ю. В. Член Союза художников – Кирюхина Н. С., Профессиональный художник и директор АРТ галереи Бянкина Н. Р. Член Владивостокского Союза художников Арсененко А. Московский член Союза художников А. Майоров. Художники : Потысьева О. В. , Маркелов Ю., Проклова Е.,Гарбар С., Кузнецова Ж.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
24-25 февраля
Приглашают посетить вторую часть постоянной экспозиции музея «Остров Сахалин»: открытый финал. В экспозиции воплощена жизнь великой книги о сахалинской каторге в театральном, музейном и научном пространстве. Посетитель сможет окунуться в атмосферу создания произведений А.П. Чеховым, а в интерактивной зоне дополнить сахалинскую летопись, начатую Чеховым в XIX веке.
Сахалинский областной государственный художественный музей
24-25 февраля и каждый день, кроме понедельника до 9 марта
В Сахалинском областном художественном музее состоится открылась персональная выставка мастера декоративно-прикладного искусства, члена Международного объединения авторов кукол Наталии Крушановой «Солнцеворот».
«Солнцеворот» - центральная работа выставки с одноименным названием, объединяющая разные по темам и техникам выполнения работы. При создании своих произведений автор часто использует смешанную технику, сочетая мокрое и сухое валяние. Так, например, выполнено панно «Вьюжный Южный». В арт-объекте «Рыба Зима» применяется преимущественно сухое валяние. Оригинальный эффект дает такая разновидность мокрого валяния шерсти на шёлке, как нунофелтинг, используемая в работе «Зимнее солнце».
Другое направление творчества мастера – куклы из папье-маше. Здесь и ангел, благословляющий в добрый путь, и брошенный хозяйкой Заяц, и «русский спасатель» дед Мазай. Добрые, трогательные, печальные персонажи вызывают гамму эмоций и чувство восхищения перед фантазией и мастерством художника.
На выставке представлено более 80 работ.
НОЧНАЯ ЖИЗНЬ
DJ КАТЯ САМБУКА
Ночной клуб "DUKE"
23 февраля, 22.00 (21+)
Только одну ночь для самых настоящих мужчин – откровенное эротическое шоу нашей страны!
Ночной клуб "DUKE"
24 февраля, 22.00 (21+)
Этот week-end мы посвящаем всем мужчинам нашей планеты. Мы будем защищать ваше отличное настроение на протяжении всей ночи.
Зимние заплывы
Музыкальная лаборатория "Трюм"
ул. Шлакоблочная, 24/2
23-24 февраля
Музыкальная лаборатория "Трюм" представляет "Зимние заплывы"!
23 февраля – "Февральский заплыв"
Сахалин.ру, "DreamBox".
24 февраля – "Зимний заплыв"
Сахалин.ру, "BeatSound".
8 марта – "Весенний заплыв"
Сахалин.ру, "Men in Black".
10 марта – "Весенний заплыв"
Сахалин.ру, "DreamBox".
24 марта – "Весенний заплыв"
Сахалин.ру, "BeatSound".
Арт-бар Non-Stop
23 февраля, 21.00
Бар "Нон-Стоп" приглашает на ретро-вечернику в честь Дня защитника Отечества. Всеми любимые шлягеры и хиты, хорошо забытые и все еще популярные, проверенные временем и навсегда оставшиеся в наших сердцах - все это в праздничную пятницу!
КИНО
И как всегда, выходные можно провести в кинотеатре. Узнать о новинках и выяснить расписание вы можете на нашем сайте в афише.
У Михаила есть всё. Всё, кроме любви, и его это устраивает. Но вот он встречает ЕЁ, и всё, чего он добился в этой жизни, рушится в один миг. Не все умеют любить. Не каждому дано любить… Чтобы обрести право на любовь, Михаил получает возможность перемещаться во времени. Туда, где нет кредиток и гаджетов, где гибнут миллионы людей, и превращаются в руины города. Теперь, чтобы не сойти с ума и остаться в настоящем, ему придется принять правила опасного экзистенциального квеста.
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В итоге, по мере того, как шестеро мега-азартных игроков пытаются решить заготовленные головоломки и выиграть, они начинают осознавать, что и «квест», и Брукс — совсем не такие, как кажутся. В течение всей этой суматошной ночи друзья не раз прыгают выше головы, пытаясь выпутаться из очередной передряги. В игре нет правил, за нее не начисляются очки, а игроки понятия не имеют, кому противостоят. Эта ночь может стать самой зажигательной в их жизни… или последней.
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