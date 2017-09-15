Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 23-24 сентября

О том, как провести выходные с максимальной пользой для души и тела читайте в обзоре АСТВ.РУ.

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

Сахалинский Театр Кукол 23-24 сентября, 11.00, 14:00 Популярная волшебная сказка Шарля Перро о неунывающем Коте, который решил помочь своему разорившемуся хозяину Жаку обрести дом, любовь и счастье.

СОБЫТИЯ Танцевальные выходные Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина 24 сентября, 1 октября, 13.00. Каждое воскресенье на сцене механических аттракционов в парке им. Гагарина будут танцы. А именно танцевальные джемы, показательные выступления тренеров и бесплатные, абсолютно бесплатные мастер-классы для всех пришедших по стилям: vogue, hiphop, popping, house. Телефон для справок: 40-23-33. Мастер-классы Сахалинский областной государственный художественный музей 23-24 сентября С 23 сентября по 27 сентября 2017 года в Центре русского декоративно-прикладного искусства «На краю земли» состоятся мастер-классы: 23 сентября, 12.00-15.00 «Особенности кроя традиционной русской рубахи. Обработка швов. ЧАСТЬ 1» (общее время проведения мастер-класса – 4-5 часов). 24 сентября, 12.00-14.00 «Особенности кроя традиционной русской рубахи. Обработка швов. ЧАСТЬ 2». (продолжение мастер-класса). Общее время проведения мастер-класса – 4-5 часов. 18+ 24 сентября, 15.00-17.30 «Русский сарафан. ЧАСТЬ 1». 18+ Общее время проведения мастер-класса – 4-5 часов. Записаться можно по телефону: 31-25-25 (с понедельника по пятницу, с 9.00 до 17.00). Мир аквариума Сахалинский зооботанический парк 23 сентября, 14.00 На мероприятии посетителям будет предложено вспомнить, как готовятся животные и птицы к зиме. Игры, загадки и веселые старты. Много музыки и воздушных шаров. Золотая осень Сахалинский зооботанический парк 24 сентября, 14.00 На мероприятии посетителям будет предложено вспомнить, как готовятся животные и птицы к зиме. Игры, загадки и веселые старты. Много музыки и воздушных шаров. Вызов: performance party 2 Тромбон Клаб 23 сентября, 21.00 Специальная вечеринка в поддержку проекта "Вызов"! Только рэп-выступления! Никаких баттлов! На мероприятии вас ждут: - розыгрыши призов среди зрителей! - специальные музыкальные гости! - незабываемая атмосфера! - никакой цензуры! «Семейный досуг» в краеведческом музее Сахалинский областной краеведческий музей 23 сентября, 12.00, 14.00 Вас ждут программа выходного дня для семейного отдыха, включающая экскурсии, лекции, занятия, игры для детей и их родителей. Мастер-классы "Фактуры" Школа для современных девушек и женщин "Фактура" Адрес: ул. Ленина 321\1, 4 этаж 23-23 сентября 23 сентября Мастер-класс по прическам "Актуальные хвосты и косы" - 14.00-16.00. Интенсивный курс по рисунку для детей 6-12 лет "Скетчинг" Занятие 1 - 15.00-17.30. Мастер-класс по шитью "Трикотажное платье" - 16.00-21.00. 24 сентября Интенсивный курс по рисунку для детей 6-12 лет "Скетчинг" Занятие 2 -15.00-17.30. Мастер-класс по шитью "Трикотажные брюки" - 16.00-21.00. Справки по телефону: 8-984-180-30-07. Клуб любителей акварели Сахалинский Музей Медведя ТРК "Сити Молл" 23-24 сентября, 13.00, 18.00 Творческая мастерская Сахалинского Музея Медведя приглашает любителей акварельной живописи на занятия. Научиться рисовать акварелью смогут взрослые и дети любого возраста. Даже если вы не имеете опыта, наш педагог поможет вам освоить акварельную технику. Каждую субботу мастер-класс "Пишем с натуры", начало в 13:00. Каждое воскресение мастер-класс даёт художник-акварелист, обладатель международных наград - Новосёлова Екатерина, начало в 18.00. Предварительная запись: 260-597, 22-72-83. Русское народное искусство Сахалинский Музей Медведя ТРК "Сити Молл" 23-24 сентября, 11.00, 12.30 Творческая мастерская Сахалинского музея Медведя приглашает окунуться в русское народное искусство. - традиционная русская роспись - народное декоративное искусство - традиционная глиняная игрушка Предварительная запись: 260-597, (4242) 22-72-83. Воскресные мероприятия в ИграMix Парк развлечений ИграMix ТРК "Сити Молл" 24 сентября, 15.00 Парк развлечений ИграMix приглашает всех детей на воскресные мероприятия! 24 сентября - Спортивные игры. Вход свободный. Открытие воскресной татарской школы Гостиница "Геолог" (ул Северная, 56) 24 сентября, 11.00. 24 сентября в 11:00 в состоится открытие Воскресной татарской школы! Приглашаем всех желающих научиться понимать и свободно разговаривать на татарском языке. Общественная организация "Сахалинская национально-культурная автономия татар" - sakhtatary.ru Всей семьей в библиотеку Сахалинская областная универсальная научная библиотека 23 сентября, 12.00. Сахалинская областная универсальная научная библиотека возобновляет психологические семинары-тренинги в рамках проекта "Всей семьей в библиотеку". Профессиональный нейропсихолог Анна Умрихина на тренинге для молодых родителей "Играем вместе" расскажет об особенностях детской психологии и об индивидуальных способностях каждого ребёнка. А во время семинара, специалисты библиотеки проведут мастер-классы и интерактивные занятия с вашими детьми. Вход свободный. Запись по телефонам: 45-25-27, 45-25-28. Photo Party Коворкинг "Море" 24 сентября, 15.00 Для вас на протяжении всего дня: - фото-зона от наших друзей Фотостудии "Соты" с мгновенной печатью! - семейная и детская студийная фотография! - фото-зона из воздушных шаров от "Море для детей" - портретное фото от Ивана Савостина - подробный фотоотчет от Geometria В 17.00 Мастер-класс от том, как с помощью фото увеличить количество подписчиков в Instagram от основателя SMM агенства "Будь первым" и блоггера Александры Хейфец. 18.00 Мастер-класс "Мобильный Цвет" от Дмитрия Дегтярёва! Участие - бесплатно! Мастер-классы в детском пространстве "Море" Пространство "Море" 24 сентября, 12.00, 14.00, 15.00 Пенал "Мороженка" - 12.00. Пришла школьная пора, а значит самое время для интересных вещиц, которые будут создавать радостное настроение в течение всей учебной недели. Картина "Краски осени" - 14.00. Пришла яркая пора пёстрых красок,а значит самое время для творчества. Брошь "Пироженка"- 15.00. Мастер-класс для самых нежных и прекрасных девочек, которые давно мечтали об "изюминке" в своём образе. Запись по телефону: 55-67-89. Мастер-класс "Стакан для карандашей" Детский клуб "Киндер Пати" 24 сентября, 11.30 Маленькие жёлтые миньоны, герои мультфильма "Гадкий я", а также "Миньоны", покорили сердца многих ребятишек! Именно поэтому в последнее время различные детские поделки с их изображением так популярны. В мастер-классе мы покажем, как сделать своими руками необычную подставку для карандашей и ручек в виде миньона Дэйва. Справки и предварительная запись по телефонам: 26-00-09, 25-18-49. Деревенский дворик Сахалинский зооботанический парк 23-24 сентября, с 11.00-13.00 и с 14.00-16.00 Обитатели «Деревенского дворика» ждут вас в гости! Мастер-класс "Шоколадоварение " Сахалинский Музей Медведя ТРК "Сити Молл", 5 этаж 23-24 сентября, с 11.00 до 31 декабря Создайте шоколадку своими руками. Приходите и взрослые, и дети на наш мастер класс! Подробнее по телефонам: 260-597, 22-72-83. Мастер-класс гончарного дела Сахалинский Музей Медведя Сити-молл, 5 этаж 23-24 сентября и каждую субботу и воскресенье с 11.00 до 31 декабря (0+) Сахалинский Музей Медведя приглашает всех желающих прикоснуться к древнему ремеслу. Необходима предварительная запись по телефону: 260-597.

СПОРТ

Клуб любителей бега

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

Закрытие мотосезона Парковка аэропорта Хомутово 23 сентября, 11.30 23 сентября отделение всероссийского клуба Red & White Army MC Russia Sakhalin проводит традиционное областное "Закрытие мотосезона". План мероприятия: - сбор мотоколонны с 11.30 до 12.00 на парковке аэропорта Хомутово - в 12.00 — выезд по маршруту - c 17.00 — на территории Club House Red & White Army MC Russia Sakhalin support World мотобарахолка и дружеская вечеринка (с 19 часов) В программе: музыка, конкурсы и призы. Тропа Майорская Адреналин, общественная организация Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 239-В, кв 47 24 сентября, 09.00 Телефон для справок: 8-914-746-12-68 24 сентября уже по обустроенной тропе будет организовано традиционное восхождение на гору Майорскую, которое проводится в честь Всемирного дня туризма. Мотокросс Территория бывшей воинской части (химбат) по улице Украинской (район железнодорожной больницы 24 сентября, 11.00 24 сентября в Южно-Сахалинске состоится открытый турнир по мотокроссу, посвященный Дню города Южно-Сахалинска. Планируется, что на соревнования приедут около 100 спортсменов со всех районов Сахалина. Участникам состязаний от 5 до 65 лет. Победителей выявят в восьми категориях. Лучших определят по количеству очков, набранных в двух заездах.

Скандинавская ходьба СДЮСШОР зимних видов спорта (ул. Венская, д. 5) Телефон для справок: 73-45-74. В школе зимних видов спорта этим летом продолжает работу социальный проект «скандинавская ходьба». Ежедневно, все желающие, могут взять палки и заняться ходьбой. Прокат работает с 9.00 до 21.00

ВЫСТАВКИ

Выставка "Осенняя палитра Южно-Сахалинска" Сахалинский областной государственный художественный музей 23-24 сентября, и каждый день, кроме понедельника до 30 сентября Выставочный проект представит более 20 композиций икебаны, выполненных из осенних природных материалов, собранных в окрестностях Южно-Сахалинска. Авторы работ - признанный мастер икебаны Александра Кудряшова и ее ученики. В рамках открытия выставки пройдет вручение «Дипломов учителя» выпускникам полного курса обучения по программе «Икебана Согецу». Подробную информацию можно узнать по телефону: 72-36-43. Выставка "Русский Север. Культура Каргополья" Сахалинский областной государственный художественный музей 23-24 сентября и каждый день, кроме понедельника, до 27 сентября Выставка «Русский Север. Культура Каргополья» родилась в рамках грантового проекта «Когда б весь год веселый праздник длился…», который реализуется при поддержке «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд» и Ассоциации музеев Сахалинской области. Костюм, головные уборы, платки, полотенца, произведения художественного металла и дерева XIX века и созданные современными мастерами НХП «Беломорские узоры» и МУК «Берегиня» предметы лоскутного шитья, ручного ткачества, тряпичная кукла, глиняная игрушка, произведения из бересты представляют наследие богатейшей крестьянской культуры. Телефоны для справок: 31-25-25, 72-36-43.

Сахалинский областной государственный художественный музей 23-24 сентября и каждый день, кроме понедельника с 10.00.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Музей медведя, ТРК «Сити Молл»

23-24 сентября и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 23-24 сентября и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Музей медведя, ТРК «Сити Молл» 23-24 сентября и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 23-24 сентября и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Выставка "Художник и город" Союз художников России 23-24 сентября и каждый день, кроме понедельника и вторника с 11.00 до 25 сентября Представлены работы художников Сахалина. Телефон для справок: 72-40-85. Выставка "Море глазами взрослых и детей" Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 23-24 сентября и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 10.00 до 22 октября. Выставка «Море глазами взрослых и детей» – собрание работ художников разных возрастов из фондов Сахалинского областного художественного музея, Сахалинского областного научно-методического центра по образованию в сфере культуры и искусства и частных коллекций. Гости увидят работы членов союза художников Сергея Васенкина, Натальи Ковалевской и Виктора Ковалевского, курильских художниц Марины Кораблёвой и Ирины Фёдоровой, а также детские рисунки. Выставка показывает, насколько по-разному видят и изображают море люди разных возрастов. В музее «Остров Сахалин» будут представлены 13 полотен профессиональных художников и 10 детских работ. Выставка "Рыбы дальневосточных морей" Сахалинский областной краеведческий музей 23-24 сентября и каждый день, кроме понедельника до 8 октября, 11.00 Необычайно удивителен и прекрасен мир вод, омывающих Сахалин и Курильские острова. Разнообразные видов рыб и моллюсков, растений и животных — все это природное богатство Сахалинской области. Вы сможете погрузиться в мир представителей фауны, которые обитают в водах, омывающих острова Сахалинской области. Представленная коллекция из фондов Сахалинского областного краеведческого музея. Справки по телефону: 72–75–55. Выставка "Дорогами Маньчжурии" Сахалинский областной краеведческий музей 23-24 сентября и каждый день, кроме понедельника, 11.00 На выставке представлены 48 рисунков военных лет Бориса Трофимовича Горлача — известного скульптора, члена Союза художников СССР, участника Великой Отечественной войны и войны с милитаристской Японией, ветерана труда. В августе 1945 года Б. Т. Горлач прошёл тяжкий боевой путь через Амур, Малый Хинган и затопленные равнины Маньчжурии. В перерывах между боями он рисовал на трофейной японской бумаге карандашом, пером и тушью товарищей по оружию, жителей освобождённых маньчжурских деревень, китайских детей, японских военнопленных. Серия графических рисунков Бориса Трофимовича Горлача — документальные свидетельствасолдата-освободителя, прошедшего дорогами войны. Справки по телефону: 72–75–55.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ EVOLUTIONDUKE/ Sweet&Sexy Ночной клуб "DUKE"

23 сентября, 22.00 (21+) Уже целую эпоху мы работаем для Вас! И останавливаться не собираемся! Развиваемся вместе с Вами! Каждую ночь самые жаркие танцы, самые лучшие хиты, самая яркая атмосфера, только новые знакомства и только позитивное настроение! Loona night Клуб Loona 15-16 сентября (21+) Loona night - это качественный музыкальный формат от наших резидентов и мощная энергетика Главного Танцпола Острова. Стало интересно? Звони 272-050. Радиоволна Арт-бар "Нон-Стоп" 22-23 сентября, 21.00 В этот уикэнд слушаем и танцуем пол любимые хиты радиостанций. Все, что вы любите, зазвучит в нашей акустической системе. Вам останется только наслаждаться и танцевать. Ретроспектива Арт-бар "Нон-Стоп" 24 сентября, 21.00 Каждое воскресенье в баре "Нон-Стоп" звучат хиты минувших лет, ретроспективная музыка прошлого и полюбившаяся музыка настоящего. Услышав любимые мелодии, можно окунуться в недалёкое прошлое и вспомнить времена, когда всё было по-другому. Другая мода, музыка, и сама жизнь! Ретро для каждого из нас - что-то свое, родное. И каждое воскресенье для гостей бара звучит не только шикарные мелодичные песни 80-90-00 годов, но и совсем свежие хиты!