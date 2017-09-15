Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 23-24 сентября

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!
Сахалинский Театр Кукол
23-24 сентября, 11.00, 14:00
Популярная волшебная сказка Шарля Перро о неунывающем Коте, который решил помочь своему разорившемуся хозяину Жаку обрести дом, любовь и счастье.
СОБЫТИЯ
Танцевальные выходные
Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина
24 сентября, 1 октября, 13.00.
Каждое воскресенье на сцене механических аттракционов в парке им. Гагарина будут танцы. А именно танцевальные джемы, показательные выступления тренеров и бесплатные, абсолютно бесплатные мастер-классы для всех пришедших по стилям: vogue, hiphop, popping, house.
Телефон для справок: 40-23-33.
Мастер-классы
Сахалинский областной государственный художественный музей
23-24 сентября
С 23 сентября по 27 сентября 2017 года в Центре русского декоративно-прикладного искусства «На краю земли» состоятся мастер-классы:
23 сентября, 12.00-15.00
«Особенности кроя традиционной русской рубахи. Обработка швов. ЧАСТЬ 1» (общее время проведения мастер-класса – 4-5 часов).
24 сентября, 12.00-14.00
«Особенности кроя традиционной русской рубахи. Обработка швов. ЧАСТЬ 2». (продолжение мастер-класса).
Общее время проведения мастер-класса – 4-5 часов. 18+
24 сентября, 15.00-17.30
«Русский сарафан. ЧАСТЬ 1». 18+
Общее время проведения мастер-класса – 4-5 часов.
Записаться можно по телефону: 31-25-25 (с понедельника по пятницу, с 9.00 до 17.00).
Мир аквариума
Сахалинский зооботанический парк
23 сентября, 14.00
На мероприятии посетителям будет предложено вспомнить, как готовятся животные и птицы к зиме. Игры, загадки и веселые старты. Много музыки и воздушных шаров.
Золотая осень
Сахалинский зооботанический парк
24 сентября, 14.00
На мероприятии посетителям будет предложено вспомнить, как готовятся животные и птицы к зиме. Игры, загадки и веселые старты. Много музыки и воздушных шаров.
Вызов: performance party 2
Тромбон Клаб
Специальная вечеринка в поддержку проекта "Вызов"!
Только рэп-выступления! Никаких баттлов!
На мероприятии вас ждут:
- розыгрыши призов среди зрителей!
- специальные музыкальные гости!
- незабываемая атмосфера!
- никакой цензуры!
Сахалинский областной краеведческий музей
23 сентября, 12.00, 14.00
Вас ждут программа выходного дня для семейного отдыха, включающая экскурсии, лекции, занятия, игры для детей и их родителей.
Школа для современных девушек и женщин "Фактура"
Адрес: ул. Ленина 321\1, 4 этаж
23-23 сентября
23 сентября
Мастер-класс по прическам "Актуальные хвосты и косы" - 14.00-16.00.
Интенсивный курс по рисунку для детей 6-12 лет "Скетчинг" Занятие 1 - 15.00-17.30.
Мастер-класс по шитью "Трикотажное платье" - 16.00-21.00.
24 сентября
Интенсивный курс по рисунку для детей 6-12 лет "Скетчинг" Занятие 2 -15.00-17.30.
Мастер-класс по шитью "Трикотажные брюки" - 16.00-21.00.
Справки по телефону: 8-984-180-30-07.
Сахалинский Музей Медведя
ТРК "Сити Молл"
23-24 сентября, 13.00, 18.00
Творческая мастерская Сахалинского Музея Медведя приглашает любителей акварельной живописи на занятия.
Научиться рисовать акварелью смогут взрослые и дети любого возраста. Даже если вы не имеете опыта, наш педагог поможет вам освоить акварельную технику.
Каждую субботу мастер-класс "Пишем с натуры", начало в 13:00.
Каждое воскресение мастер-класс даёт художник-акварелист, обладатель международных наград - Новосёлова Екатерина, начало в 18.00.
Предварительная запись: 260-597, 22-72-83.
Русское народное искусство
Сахалинский Музей Медведя
ТРК "Сити Молл"
23-24 сентября, 11.00, 12.30
Творческая мастерская Сахалинского музея Медведя приглашает окунуться в русское народное искусство.
- традиционная русская роспись
- народное декоративное искусство
- традиционная глиняная игрушка
Предварительная запись: 260-597, (4242) 22-72-83.
Воскресные мероприятия в ИграMix
ТРК "Сити Молл"
24 сентября, 15.00
Парк развлечений ИграMix приглашает всех детей на воскресные мероприятия!
24 сентября - Спортивные игры.
Вход свободный.
Открытие воскресной татарской школы
Гостиница "Геолог"
(ул Северная, 56)
24 сентября, 11.00.
24 сентября в 11:00 в состоится открытие Воскресной татарской школы! Приглашаем всех желающих научиться понимать и свободно разговаривать на татарском языке.
Общественная организация "Сахалинская национально-культурная автономия татар" - sakhtatary.ru
Всей семьей в библиотеку
Сахалинская областная универсальная научная библиотека
23 сентября, 12.00.
Сахалинская областная универсальная научная библиотека возобновляет психологические семинары-тренинги в рамках проекта "Всей семьей в библиотеку".
Профессиональный нейропсихолог Анна Умрихина на тренинге для молодых родителей "Играем вместе" расскажет об особенностях детской психологии и об индивидуальных способностях каждого ребёнка.
А во время семинара, специалисты библиотеки проведут мастер-классы и интерактивные занятия с вашими детьми.
Вход свободный.
Запись по телефонам: 45-25-27, 45-25-28.
Photo Party
Коворкинг "Море"
24 сентября, 15.00
Для вас на протяжении всего дня:
- фото-зона от наших друзей Фотостудии "Соты" с мгновенной печатью!
- семейная и детская студийная фотография!
- фото-зона из воздушных шаров от "Море для детей"
- портретное фото от Ивана Савостина
- подробный фотоотчет от Geometria
В 17.00 Мастер-класс от том, как с помощью фото увеличить количество подписчиков в Instagram от основателя SMM агенства "Будь первым" и блоггера Александры Хейфец.
18.00 Мастер-класс "Мобильный Цвет" от Дмитрия Дегтярёва!
Участие - бесплатно!
Мастер-классы в детском пространстве "Море"
Пространство "Море"
24 сентября, 12.00, 14.00, 15.00
Пенал "Мороженка" - 12.00.
Пришла школьная пора, а значит самое время для интересных вещиц, которые будут создавать радостное настроение в течение всей учебной недели.
Картина "Краски осени" - 14.00.
Пришла яркая пора пёстрых красок,а значит самое время для творчества.
Брошь "Пироженка"- 15.00.
Мастер-класс для самых нежных и прекрасных девочек, которые давно мечтали об "изюминке" в своём образе.
Запись по телефону: 55-67-89.
Мастер-класс "Стакан для карандашей"
Детский клуб "Киндер Пати"
Маленькие жёлтые миньоны, герои мультфильма "Гадкий я", а также "Миньоны", покорили сердца многих ребятишек!
Именно поэтому в последнее время различные детские поделки с их изображением так популярны. В мастер-классе мы покажем, как сделать своими руками необычную подставку для карандашей и ручек в виде миньона Дэйва.
Справки и предварительная запись по телефонам: 26-00-09, 25-18-49.
Сахалинский зооботанический парк
23-24 сентября, с 11.00-13.00 и с 14.00-16.00
Обитатели «Деревенского дворика» ждут вас в гости!
Сахалинский Музей Медведя
ТРК "Сити Молл", 5 этаж
23-24 сентября, с 11.00 до 31 декабря
Создайте шоколадку своими руками. Приходите и взрослые, и дети на наш мастер класс!
Подробнее по телефонам: 260-597, 22-72-83.
Сахалинский Музей Медведя
Сити-молл, 5 этаж
23-24 сентября и каждую субботу и воскресенье с 11.00 до 31 декабря (0+)
Сахалинский Музей Медведя приглашает всех желающих прикоснуться к древнему ремеслу. Необходима предварительная запись по телефону: 260-597.
Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».
Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.
Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.
Закрытие мотосезона
Парковка аэропорта Хомутово
23 сентября отделение всероссийского клуба Red & White Army MC Russia Sakhalin проводит традиционное областное "Закрытие мотосезона".
План мероприятия:
- сбор мотоколонны с 11.30 до 12.00 на парковке аэропорта Хомутово
- в 12.00 — выезд по маршруту
- c 17.00 — на территории Club House Red & White Army MC Russia Sakhalin support World мотобарахолка и дружеская вечеринка (с 19 часов)
В программе: музыка, конкурсы и призы.
Тропа Майорская
Адреналин, общественная организация
Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 239-В, кв 47
24 сентября, 09.00
Телефон для справок: 8-914-746-12-68
24 сентября уже по обустроенной тропе будет организовано традиционное восхождение на гору Майорскую, которое проводится в честь Всемирного дня туризма.
Мотокросс
Территория бывшей воинской части (химбат)
по улице Украинской (район железнодорожной больницы
24 сентября, 11.00
24 сентября в Южно-Сахалинске состоится открытый турнир по мотокроссу, посвященный Дню города Южно-Сахалинска. Планируется, что на соревнования приедут около 100 спортсменов со всех районов Сахалина.
Участникам состязаний от 5 до 65 лет. Победителей выявят в восьми категориях. Лучших определят по количеству очков, набранных в двух заездах.
СДЮСШОР зимних видов спорта
(ул. Венская, д. 5)
Телефон для справок: 73-45-74.
В школе зимних видов спорта этим летом продолжает работу социальный проект «скандинавская ходьба». Ежедневно, все желающие, могут взять палки и заняться ходьбой. Прокат работает с 9.00 до 21.00
Сахалинский областной государственный художественный музей
23-24 сентября, и каждый день, кроме понедельника до 30 сентября
Выставочный проект представит более 20 композиций икебаны, выполненных из осенних природных материалов, собранных в окрестностях Южно-Сахалинска. Авторы работ - признанный мастер икебаны Александра Кудряшова и ее ученики. В рамках открытия выставки пройдет вручение «Дипломов учителя» выпускникам полного курса обучения по программе «Икебана Согецу».
Подробную информацию можно узнать по телефону: 72-36-43.
Сахалинский областной государственный художественный музей
23-24 сентября и каждый день, кроме понедельника, до 27 сентября
Выставка «Русский Север. Культура Каргополья» родилась в рамках грантового проекта «Когда б весь год веселый праздник длился…», который реализуется при поддержке «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд» и Ассоциации музеев Сахалинской области.
Костюм, головные уборы, платки, полотенца, произведения художественного металла и дерева XIX века и созданные современными мастерами НХП «Беломорские узоры» и МУК «Берегиня» предметы лоскутного шитья, ручного ткачества, тряпичная кукла, глиняная игрушка, произведения из бересты представляют наследие богатейшей крестьянской культуры.
Телефоны для справок: 31-25-25, 72-36-43.
Сахалинский областной государственный художественный музей
23-24 сентября и каждый день, кроме понедельника с 10.00.
Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.
Музей медведя, ТРК «Сити Молл»
23-24 сентября и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.
Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
23-24 сентября и каждый день, кроме понедельника.
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».
Музей медведя, ТРК «Сити Молл»
23-24 сентября и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.
Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
23-24 сентября и каждый день, кроме понедельника.
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.
Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.
Выставка "Художник и город"
Союз художников России
23-24 сентября и каждый день, кроме понедельника и вторника с 11.00 до 25 сентября
Представлены работы художников Сахалина.
Телефон для справок: 72-40-85.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
23-24 сентября и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 10.00 до 22 октября.
Выставка «Море глазами взрослых и детей» – собрание работ художников разных возрастов из фондов Сахалинского областного художественного музея, Сахалинского областного научно-методического центра по образованию в сфере культуры и искусства и частных коллекций.
Гости увидят работы членов союза художников Сергея Васенкина, Натальи Ковалевской и Виктора Ковалевского, курильских художниц Марины Кораблёвой и Ирины Фёдоровой, а также детские рисунки. Выставка показывает, насколько по-разному видят и изображают море люди разных возрастов. В музее «Остров Сахалин» будут представлены 13 полотен профессиональных художников и 10 детских работ.
Сахалинский областной краеведческий музей
23-24 сентября и каждый день, кроме понедельника до 8 октября, 11.00
Необычайно удивителен и прекрасен мир вод, омывающих Сахалин и Курильские острова. Разнообразные видов рыб и моллюсков, растений и животных — все это природное богатство Сахалинской области.
Вы сможете погрузиться в мир представителей фауны, которые обитают в водах, омывающих острова Сахалинской области.
Представленная коллекция из фондов Сахалинского областного краеведческого музея.
Справки по телефону: 72–75–55.
Сахалинский областной краеведческий музей
23-24 сентября и каждый день, кроме понедельника, 11.00
На выставке представлены 48 рисунков военных лет Бориса Трофимовича Горлача — известного скульптора, члена Союза художников СССР, участника Великой Отечественной войны и войны с милитаристской Японией, ветерана труда.
В августе 1945 года Б. Т. Горлач прошёл тяжкий боевой путь через Амур, Малый Хинган и затопленные равнины Маньчжурии. В перерывах между боями он рисовал на трофейной японской бумаге карандашом, пером и тушью товарищей по оружию, жителей освобождённых маньчжурских деревень, китайских детей, японских военнопленных.
Серия графических рисунков Бориса Трофимовича Горлача — документальные свидетельствасолдата-освободителя, прошедшего дорогами войны.
Справки по телефону: 72–75–55.
НОЧНАЯ ЖИЗНЬ
EVOLUTIONDUKE/ Sweet&Sexy
Ночной клуб "DUKE"
23 сентября, 22.00 (21+)
Уже целую эпоху мы работаем для Вас! И останавливаться не собираемся! Развиваемся вместе с Вами! Каждую ночь самые жаркие танцы, самые лучшие хиты, самая яркая атмосфера, только новые знакомства и только позитивное настроение!
Loona night
Клуб Loona
15-16 сентября (21+)
Loona night - это качественный музыкальный формат от наших резидентов и мощная энергетика Главного Танцпола Острова. Стало интересно? Звони 272-050.
Радиоволна
Арт-бар "Нон-Стоп"
22-23 сентября, 21.00
В этот уикэнд слушаем и танцуем пол любимые хиты радиостанций. Все, что вы любите, зазвучит в нашей акустической системе. Вам останется только наслаждаться и танцевать.
Арт-бар "Нон-Стоп"
24 сентября, 21.00
Каждое воскресенье в баре "Нон-Стоп" звучат хиты минувших лет, ретроспективная музыка прошлого и полюбившаяся музыка настоящего.
Услышав любимые мелодии, можно окунуться в недалёкое прошлое и вспомнить времена, когда всё было по-другому. Другая мода, музыка, и сама жизнь! Ретро для каждого из нас - что-то свое, родное. И каждое воскресенье для гостей бара звучит не только шикарные мелодичные песни 80-90-00 годов, но и совсем свежие хиты!
КИНО
И как всегда, выходные можно провести в кинотеатре. Узнать о новинках и выяснить расписание вы можете на нашем сайте в афише.
Казаки, ведьмы, русалки, утопленницы и другие обитатели Диканьки встречаются лицом к лицу со своим создателем Николаем Гоголем, молодым писарем из Петербурга, который страдает загадочными припадками и может общаться с персонажами из потустороннего мира. Вместе со своим начальником, блестящим столичным следователем Яковым Гуро, начинающий писатель приезжает на Полтавщину расследовать таинственные убийства девушек. Здесь же он встречает свою любовь, которой суждено сыграть роковую роль в его судьбе. Но хватит ли юному литератору духу противостоять невообразимому? Ведь по слухам, которые активно разносят напуганные местные жители, за преступлениями стоит не кто иной, как сам Дьявол в обличии черного всадника.
Неудачная спецоперация заканчивается для майора Хромова переселением в тело маленького ребенка. И всему виной проклятие гадалки! Но даже пересев из полицейской машины в детскую коляску, он умудряется доставить немало хлопот преступному синдикату на Дальнем Востоке. При этом мама ребенка не подозревает, что ее сын способен вести жесткие допросы, а папа вынужден стать невольным «напарником» Хромова. Ведь для того, чтобы вернуть все на свои места, им предстоит закончить спецоперацию, а значит, отец с младенцем начинают охоту на самого опасного главаря местной мафии.
Когда в городке Дерри, штат Мэн, начинают пропадать дети, несколько ребят сталкиваются со своими величайшими страхами и вынуждены помериться силами со злобным клоуном Пеннивайзом, чьи проявления жестокости и список жертв уходят в глубь веков.
Когда штаб-квартиры секретной службы «Kingsman» уничтожены, и весь мир оказался в заложниках у неизвестных, британские суперагенты обнаруживают, что в один день вместе с их организацией была еще создана американская разведка — «Statesman». Теперь эти две элитные спецслужбы должны объединиться и бросить вызов общему безжалостному врагу, чтобы спасти мир, то есть заняться тем, что для Эггси становится обычным делом…
Начало 80-х. Советская Грузия. Всего несколько лет до распада Советского Союза. Молодые люди из уважаемых грузинских семей ищут себя в условиях закрытой системы. Музыка Beatles, джинсы, американские сигареты, положение в обществе, гарантированное будущее… У них, казалось, было все, кроме одного — свободы. Цена этой свободы окажется слишком высока… Подлинная история о событиях 1983 года, когда шесть парней и одна девушка пытались угнать самолет с целью побега из СССР.
Ниндзяго-сити призывает на свою защиту юного Ллойда, он же Зеленый ниндзя, и его друзей, тайных воинов и Великих мастеров ЛЕГО. Под предводительством кунг-фу мастера Ву, столь же умного, сколь и остроумного, они должны одолеть злобного диктатора Гармадона, Самого Злодейского Злодея, который оказывается отцом Ллойда. Роботы против роботов, сын против отца; эпическое столкновение проверит на прочность эту неистовую, но не самую дисциплинированную команду современных ниндзя, которые должны научиться усмирять свое самомнение, чтобы по полной проявить свои способности.
Отношения молодой пары оказываются под угрозой, когда, нарушая безмятежное существование супругов, в их дом заявляются незваные гости.
У Брэда есть все, чтобы быть счастливым. Но, когда он встречает более успешных друзей детства, которые обставили его по всем статьям, он чувствует себя полным лузером.
Сразу две премьеры: новый мультсериал «Капитан Кракен и его команда», и впервые в киножурнале — «Джинглики». Также в новом выпуске смотрите свежие эпизоды мультсериалов «Барбоскины», «Лео и Тиг» и «Четверо в кубе».
Вот такими насыщенными обещают стать выходные дни. Обязательно потратьте время с пользой!
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