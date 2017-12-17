Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 23-24 декабря

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!
ТЕАТР
Сахалинский Театр Кукол
23-24 декабря, 11.00, 13.00 (3+)
Это трогательная история о мечте девочки Даренки увидеть козлика с серебряным копытцем, о большом и чутком сердце деда Коковани и о том, что чудеса в нашей жизни случаются всегда, стоит только в них верить.
Сахалинский Театр Кукол
23-24 декабря, 10.00, 12.00 (1+)
Волшебное путешествие одной Снежинки в гости к Солнышку, Луне, Звездам…И сказочное знакомство с Дедом Морозом в новогоднюю ночь.
Сахалинский Театр Кукол
23-24 декабря, 11.00, 14.00 (6+)
Спектакль «Расскажи мне про Красную Шапочку…» предлагает три варианта известной сказки. Рассказчики — эксцентричная семья Красношапкиных: Мама, Папа, Бабушка и Внучка, — трижды по-разному пересказывают известный сюжет. И каждый раз он, а вместе с ним и театральный жанр (пастораль, боевик, мюзикл), меняются в зависимости от поведения главной героини — Красной Шапочки. В истории Бабушки это очень положительная и послушная девочка. В папиной сказке Красная Шапочка смелая, боевая девочка. И только Внучка предлагает характер, который полностью соответствует старинному сюжету сказки.
Каждая из трех историй Красной Шапочки разыгрывается разными системами кукол: марионетки, «планшетки» «маппеты».
Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова
23-24 декабря, 10.00, 12.30, 15.00
На большой сцене будет показана старая сказка на новый лад «По щучьему велению» в постановке главного режиссера театра Александра Агеева. После спекаткля ребят ждет традиционный новогодний утренник в фойе театра, где юные зрители встретятся с героями сказки, Дедом Морозом и Снегурочкой.
Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова
23-24 декабря, 18.00, 12.30, 15.00 (13+)
Серия дискотек для подростков впервые была проведена пять лет назад и с тех пор стала традиционной для театра. Здесь есть все составляющие успешной вечеринки: клубная музыка, лазерное и световое шоу, лучшие ди-джеи Южно-Сахалинска и множество приятных сюрпризов.
Возраст участников 12 - 16 лет.
Ребят ждут тематические вечеринки. Безопасность, вкуснейшие десерты и шквал ярких положительных эмоций!
СОБЫТИЯ
Дом культуры "Родина"
24 декабря, 12.00
Все! Все! Все! Все на праздник! Приглашаем жителей и гостей города принять участие в народном гулянии «Калейдоскоп дружбы», которое состоится 24 декабря в 12.00 в сквере Городского Дома культуры «Родина».
Дом культуры "Родина"
24 декабря, 14.00
24 декабря в 14.00 Городской Дом культуры «Родина» приглашает на праздничный концерт «В ритме дружбы».
Вход свободный.
Открытие горнолыжного сезона 2017-2018
СТК "Горный воздух"
23 декабря, 10.00
Первый массовый спуск в честь открытия горнолыжного сезона 2017-2018 гг. Праздничная лотерея: главный приз – ски-пасс «Безлимит на сезон»! В программе: отличное настроение, горячий чай и теплые встречи с друзьями.
Новогодняя фотоссесия в музее
Сахалинский областной краеведческий музей
23 декабря, 15.00
Приходите в музей и фотографируйтесь с Дедом Морозом и Снегурочкой около новогодней ретро-ёлки.
Дом культуры "Родина"
23-29 декабря
Справки по телефонам: 72-84-85
Дом культуры «Родина», приглашает юных искателей приключений на новогодний квест «Тайна замерзшего замка». Способен ли ты раскрыть все тайны, которые хранит «Замерзшее королевство»? Пройди квест и проверь свои силы! Тебя ждет: увлекательное путешествие по загадочным местам «Замершего королевства», встреча с главным героем новогоднего праздника — Дедом Морозом, дискотека и незабываемое бумажное шоу.
Музейно-мемориальный комплекс «Победа»
ул. Горького, д.7-Б
23-24 декабря, 15.00, 16.30
Мастер класс «Новогодние смешинки» (волшебные поделки из бумаги и фетра) для детей от 4 до 7 лет - 24 декабря в 15.00; 16.30.
Мастер класс «Зимние узоры» (зимняя роспись тарелок) для детей от 6 до 10 лет -23 декабря в 15.00; в 16.30.
Справки и предварительная запись по телефону: 49–57–17.
Музейно-мемориальный комплекс «Победа»
ул. Горького, д.7-Б
23-24 декабря, 11.00, 12.00
Новогоднее мероприятие «Рубиновые звёзды» и мастер-класс «Чудо чудное» для детей от 4 до 7 лет.
Воскресные мероприятия в ИграMix
Парк развлечений ИграMix
Сити Молл, 5 этаж,
Телефоны для справок: 708-825, 26-58-13
24, 31 декабря
17 декабря – Усатая вечеринка - 15.00 (аквагрим, усатые конкурсы, усатая фотосессия). Необходима предварительная запись. Вход строго в усах!
24 декабря Мастер-класс "Письмо Деду Морозу" - 15.00.
31 декабря - Встречаем. Новый год вместе с ИграMix - 15.00.
Snow Party
Центр просвещения и культуры республики Корея
23 декабря, 18.00
Клуб любителей танца Ceroc приглашает на праздничную вечеринку.
23 декабря в Корейском культурном центре вас ждут:
- хорошее настроение,
- подарки, конкурсы и парочка сюрпризов,
- танцевальные номера приглашенных гостей,
- море фотографий на память (работает фотозона).
Телефон для справок: 8-914-756-77-88.
Найди символ года в Тёмной комнате
Сахалинский музей медведя
В преддверии всеми любимого праздника Музей медведя приготовил для Вас игру «Найди символ года в Тёмной комнате». Как известно, 2018 год это год собаки - самого доброго и верного друга человека. Чтобы год был счастливым, нужно расставить собачек разного размера и окраса по всему дому. Вот и мы решили не нарушать традицию и спрятали для вас в Тёмной комнате несколько символов года.
И если Вы их найдёте, Вас обязательно ждёт удача в Новом году и приятный сюрприз.
Правополушарное рисование для детей
Творческое объединение"Мыс Великан"
23, 30 декабря - 11.00 (9+)
ТО "Мыс Великан", творческая мастерская художников ведет набор в детскую группу правополушарного рисования для детей от 9 до 15 лет.
Индивидуальный подход к каждому ребенку, занятие длиться от 1-2 часов. Занятия проходят по предварительной записи, по субботам с 11.00 в группе от 3-х человек. Занятия платные. Правополушарное рисование является не просто обучение навыкам рисования. Это возможность открыть источник творческих способностей и приобрести чувство вдохновения. Режим творческого полета открывается у детей с хорошо развитым правым полушарием.
Огромным плюсом от занятий правополушарным рисованием является возможность отвлечь детей от компьютера и телевизора. Современные дети настолько приобрели зависимость от этих технических средств, что это вызывает беспокойство родителей. Занятия творчеством - процесс очень увлекательный и может вызывать мотивацию в любом возрасте.
Справки по телефону: 8-914-760- 91-08.
Тесла-шоу
Клуб юных химиков "Бум наук"
ул. Емельянова 35а, подъезд 6, кв.162.
23-24 декабря, с 18.00 (4+)
Клуб юных химиков "Бум наук" приглашает ребят от 4-х до 12 лет на незабываемое высоковольтное Тесла-шоу.
Что будем делать:
- примем участие в опытах со статическим электричеством,
- загадаем желания на плазма-шаре,
- увидим настоящую радугу,
- раскроем секрет лампочек, которые загораются на расстоянии,
- увидим настоящие молнии и даже сможем прикоснуться к ним своими руками (в специальной кольчужной перчатке),
- и др.эксперименты.
Справки по телефону: 607-223 или в вотсап 89147586434.
"Ловец снов" своими руками
Сахалинский Музей медведя
24, 31 декабря, с 11.00
Мастерская Музея медведя приглашает на мастер-классы по изготовлению талисмана "Ловец снов" в Новогоднем стиле!
Телефоны для справок: 260–597, 8(4242) 22–72–83.
Фиксики-шоу
Сахалинский колледж искусств
ул. Чехова, 6
23 декабря, 10.00, 12.00
Посетителей ждет театрализованное музыкальное шоу на основе мультфильма о Фиксиках. Интерактивная программа составлена так, чтобы детям было интересно, увлекательно и познавательно. Зрители будут вовлечены в сказочное игровое представление, в котором есть место песням и танцам, загадкам и играм. На протяжении почти часа детей будут сопровождать сказочные герои, музыкальные подарки, интересный мультипликационный видеоряд, музыкальная игра "Угадай мультфильм по песням" и многое другое.
Вход свободный.
Новый год в музее для школьников
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
23-24 декабря
24 декабря, 14.00 - «Новогодний секрет»«Новогодний секрет». Изготовление объёмной коробочки-открытки с новогодними пожеланиями в технике скрапбукинг.
24 декабря в 12.00 - «Ёлочная игрушка». Создание из ваты украшения
23 декабря и 12 января в 14.00 - «Силуэтное вырезание». Участники вырежут из бумаги различные фигурки.
23 декабря в 11.00 - «Часовые Нового года». Изготовление совы из шишек и фетра.
Все материалы предоставляются.
Музейный кинозал
Сахалинский областной художественный музей
23 декабря, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00
Каждую субботу посетители музея смогут посмотреть видео-фильмы из фонда "Русский музей: виртуальный филиал" и из медиатеки Сахалинского областного художественного музея.
Расписание сеансов "Музейного кинозала" на 23 декабря:
11.00 - "В страну музеев вместе с Фафалей". В мастерской художника. Букет.
12.00 - "Натюрморт". Из цикла обучающих видеофильмов для детей 6-14 лет "Русский музей – детям".
14.00 - "Именитые люди Строгановы. Строгановский дворец". Из цикла авторских программ директора Русского музея В.А. Гусева "Век Русского музея".
15.00 - Христоф Гроот и Елизаветинское время. Фильмы 1-2.
Просмотр для посетителей музея бесплатный.
Амурский лесной кот и уссурийская харза
Сахалинский зооботанический парк
23-24 декабря
В Сахалинском зоопарке появились новые питомцы - амурский лесной кот и уссурийская харза. Познакомиться и увидеть новых животных Сахалинского зоопарка можно ежедневно с 10 до 17 часов.
Тайны старого шамана
Сахалинский зооботанический парк
23-24 декабря, 12.00, 14.00
Нивхская сказка-квест с захватывающей историей, разгадыванием тайн шамана, ответы на которые дети должны найти самостоятельно.
В ходе представления дети выручают из беды внучку шамана, заколдованную злым колдуном. Помогают в сказке детям добрые животные: олень, волк, медведь и другие.
Дед Мороз и Снегурочка завершают счастливый конец новогоднего приключения. У волшебной елки гостеприимно развернется скатерть-самобранка со сладостями и горячим чаем.
Роспись по керамике и дереву
Сахалинский зооботанический парк
23-24 декабря, с 11.00
Роспись по керамике и дереву — это мастер-класс для тех, кто хочет открывать для себя и своего творчества новые горизонты и свежие мысли. Всегда приятно взять кисти в руки и выразить своё состояние души в художественной форме.
Справки по телефонам: 260–597, 22–72–83.
Субботний киносеанс в музее
Сахалинский областной краеведческий музей
23, 30 декабря, 17.00, 18.00 (16+)
В Сахалинском краеведческом музее состоится демонстрация документального фильма "Южный - город вьюжный" (1964 г.). Документальный фильм Сахалинской студии телевидения в 1967 году получил Диплом Союза кинематографистов СССР на III зональном конкурсе кино-телестудий Урала, Сибири и Дальнего Востока, а в 1974 году фильм был признан лучшим на телевидении Сахалина.
Справки по телефону: 72-75-55.
Рисуем абстракции
Творческое объединение "Мыс Великан"
пр. Мира, 424а, 2-эт., оф.5.
23 декабря, 15.00 (16+).
Ни одно из направлений живописи не позволит вам так свободно выразить свои эмоции и настроение, как абстракционизм.
Художник Потысьева Ольга - объявляет набор в группу на курс абстрактной живописи. Курс рассчитан на несколько уроков, будем пробовать себя в различных техниках.
Телефон для справок: 8-914-760-91-08.
Декабрьские мероприятия Музея медведя
Сахалинский Музей Медведя
23-24 декабря, 11.00
Сахалинский Музей Медведя приглашает на мероприятия декабря:
23-24 декабря - мастер-класс "Зимний букет - не только из конфет".
29 декабря - Подведение итогов конкурса "Новогодняя открытка СССР".
30-31 декабря - мастер-класс "Игрушка на ёлку и праздничная упаковка подарка".
Сладкий букет из конфет
Сахалинский Музей Медведя
ТРК "Сити Молл", 5 этаж
23-24 декабря, 11.00 или 12.00
Конфетный букет своими руками - это универсальная поделка или подарок! Он понравится взрослым и детям. Живые цветы через несколько дней завянут, а конфетные букеты еще долго будут радовать своих владельцев.
Запись на мастер-классы по телефонам 260-597, 22-72-83.
Сахалинский Музей Медведя
ТРК "Сити Молл", 5 этаж
23-24 декабря, с 11.00 до 31 декабря
Создайте шоколадку своими руками. Приходите и взрослые, и дети на наш мастер класс!
Подробнее по телефонам: 260-597, 22-72-83.
Сахалинский Музей Медведя
Сити-молл, 5 этаж
23-24 декабря и каждую субботу и воскресенье с 11.00 до 31 декабря (0+)
Сахалинский Музей Медведя приглашает всех желающих прикоснуться к древнему ремеслу. Необходима предварительная запись по телефону: 260-597.
Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».
Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.
Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.
Чемпионат и Первенство города Южно-Сахалинска по ездовому спорту
ул. Венская, 5
24 декабря, 14.00
Федерация ездового спорта приглашает всех жителей и гостей областной столицы посетить увлекательное спортивное мероприятие.
Ночь на льду
Ледовый дворец "Кристалл"
23, 30 декабря, 22.00 (16+)
Гостей ждут зажигательная атмосфера, приятное звуковое и яркое световое сопровождение. Также к услугам посетителей традиционной акции "Ночь на льду" прокат коньков.
Справки по телефону: 240-160.
ул. Венская, 5
23-24 декабря, 10.30
В ближайшие выходные лыжная трасса на улице Венской примет у себя "Гонку сильнейших" – традиционные предновогодние соревнования среди лыжников. В течение двух дней спортсмены со всего островного региона будут соревноваться на коньковых и классических дистанциях. Старт в 11 утра.
Тир СОШ №3
23-24 декабря
С 22 по 24 декабря в областном центре пройдут традиционные областные соревнования по стрельбе из пневматического оружия «Кубок Престижа – 2017» на призы Романа Бакай.
Соревнования пройдут как в командном, так и в личном первенствах. Чтобы завоевать звание лучшей команды, спортсменам предстоит как можно точнее и безошибочнее стрелять из пневматической винтовки класса ИЖ-38, сидя с рук с опорой на стол в мишень «П», при этом дистанция стрельбы составит 5-10 м. В личном зачете мужчинам и женщинам предстоят выполнять упражнения ВП-1, ПП-1, ВП-4, ПП-2, ПП-3, ВП-6. В финал попадут 6 лучших стрелков из винтовки и 6 – из пневматического пистолета.
Начало соревнований состоится в пятницу, 22 декабря в 09.00 часов (командные соревнования). Торжественное открытие в 11.00 часов. Затем соревнования продолжатся. В субботу в 9.00 часов стартуют соревнования в личный зачет.
Финал и награждение победителей и призеров состоится в воскресенье, 24 декабря в 13.10 часов.
Вход для зрителей и болельщиков свободный.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
23-24 декабря и каждый день, кроме понедельника, с 11.00 до 21 января
Около 30 силуэтных композиций, рукописи легенд, сказок и рассказов Семёна Надеина будут представлены в музее книги «Остров Сахалин». Экспонаты собраны из четырех музеев Сахалинской области и личной коллекции семьи Василия Курикалова. Часть уникальных силуэтных композиций будет экспонироваться впервые.
Грациозные олени, живописные сцены из быта эвенкийского народа и пейзажи сахалинского ландшафта, – все это создал автор при помощи ножниц и бумаги. Вся художественная сложность работ, представленных на выставке, заключается в том, что предварительный рисунок не делался, поэтому художник должен был обладать от природы особым видом памяти и фантазией, чем в полной мере владел эвенкийский мастер.
Выставка "Краски жизни"
Бизнес-центр "Сфера"
23-24 декабря, до 31 января
Творческое объединение "Арт Студио" представляют вашему вниманию более тридцати картин авторов разных стран, профессий и возрастов - художников любителей. Людей безгранично влюбленных в свое хобби – изобразительное искусство. На выставке "Краски жизни" можно познакомиться с безграничными возможностями людей увлеченных и увлекающихся, в разное время и в разном возрасте нашедшие свой путь в творчестве, пришедшие в изобразительное искусство и достигшие своих успехов целеустремленностью, любовью к своему делу, трудом и грамотным советом профессиональных руководителей.
Вход свободный.
Выставка Олега Носырева
Союз художников России
23-24 декабря (до 28 декабря)
Сахалинское отделение Союза художников России представляет выставку живописных работ художника Олега Носырева.
Телефон для справок: 72-40-85.
Сахалинский областной государственный художественный музей
23-24 декабря и каждый день, кроме понедельника, с 10.00.
Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.
Выставка "Бородино- слава России"
Сахалинский областной краеведческий музей
23-24 декабря и каждый день, кроме понедельника до 11 марта
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
В выставочном зале будут представлены экспонаты из фондов Государственного Бородинского военно-историческогомузея-заповедника, старейшего в мире, из основанных на полях сражений.
Посетители выставки смогут увидеть скульптурные и графические работы художников XIX века и наших современников, а также вещи участников сражения — образцы обмундирования, снаряжения и вооружения офицеров и нижних чинов вооруженных сил Российской империи и Великой армии Наполеона, многочисленные находки с поля сражения — ядра, осколки гранат, картечные и ружейные пули, металлические части ручного огнестрельного и холодного оружия, предметы амуниции.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
23-24 декабря и каждый день, кроме понедельника.
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».
Музей медведя, ТРК «Сити Молл»
23-24 декабря и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.
Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
23-24 декабря и каждый день, кроме понедельника.
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.
Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.
Выставка Нины Наумовой "Букет фантазий"
Сахалинский областной государственный художественный музей
23-24 декабря и каждый день, кроме понедельника, до 21 января с 10.00.
Нина Николаевна Наумова родилась в маленьком поселке Дуэ в Александровск - Сахалинском районе. Окончила художественно - графический факультет Хабаровского педагогического института и, вернувшись обратно на остров, продолжила развиваться в выбранных направлениях и как педагог и как художник.
Нина Николаевна Наумова - одна из самых ярких островных представителей авангардного искусства. Более семидесяти экспонируемых на выставке работ покажут безграничный полет фантазии, эмоциональную окраску каждого произведения и глубокую философскую нагрузку.
В поисках новых способов творческой самореализации, художница воплощает свои идеи, мысли, видение мира с помощью ткани и красок в технике – батик.
Сахалинский областной краеведческий музей
23-24 декабря
В рамках экспозиции будут представлены фотографии, выполненные в жанрах пейзажа и анималистики. На фотографиях посетители увидят дикую природу и животный мир севера Сахалина и острова Итуруп. Фотографией Даниил Дёмкин занялся несколько лет назад.
Его работы вошли в число 100 лучших снимков фотокорреспондентов агентства ТАСС «2015 год в объективе ТАСС» и 100 лучших работ фестиваля «Черноречье-2016», Дзержинск.
Сахалинский областной государственный художественный музей
23-24 декабря с 11.00
2017 год - год юбилея Октябрьской Революции 1917 года. В рамках этого события Сахалинский областной художественный музей приглашает жителей и гостей города посетить серию мероприятий:
Справки по телефонам: 72-36-43, 72-37-38.
Сахалинский областной государственный художественный музей
23-24 декабря и каждый день, кроме понедельника, до 20 января с 10.00.
В сахалинском областном художественном музее открылся выставочный проект «Природу вместе сохраним!» XI-го Сахалинского фестиваля - конкурса детского художественного творчества «Новые имена».
В выставке приняли участие 95 школьников и студентов в возрасте от 10 до 22 лет из 21 детских художественных школ, школ искусств, колледжей искусств Сахалинской, Магаданской, Амурской областей и Хабаровского края.
Темы рисунков и декоративных композиций посвящены закрытию Года экологии в России и 70-летию Сахалинской области. Работы юных художников рассказывают о природе родной земли, её обитателях, о жизни людей, предупреждают о том, какие последствия ожидают нас, если мы не будем оберегать окружающий мир.
Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин"
23-24 декабря (до 13 января)
Каждый, кто оказался на "Острове открытий", становится исследователем и может совершить немало открытий для себя. Как узнать по следам медведя, волка или лося? Легко ли с помощью словесного портрета определить динозавра? Могут ли встретиться в природе белый медведь и пингвин, а пума поохотиться на зебру? Какие растения едят животных? И всегда ли можно доверять названиям: кто страшнее для животных – росянка или фикус-душитель? Вопросов много, и ответы на них ребёнок может найти на выставке сам.
График работы музея:
25 декабря – с 11:00 до 18:00
31 декабря, 1 и 2 января – выходные дни
3 января – с 10:00 до17:00
4 и 5 января – с 10:00 до 18:00
6 и 7 января – с 11:00 до 17:00
8 января – выходной день
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
23-24 декабря
Приглашают посетить вторую часть постоянной экспозиции музея «Остров Сахалин»: открытый финал. В экспозиции воплощена жизнь великой книги о сахалинской каторге в театральном, музейном и научном пространстве. Посетитель сможет окунуться в атмосферу создания произведений А.П. Чеховым, а в интерактивной зоне дополнить сахалинскую летопись, начатую Чеховым в XIX веке.
Сахалинский областной краеведческий музей
23-24 декабря и каждый день, кроме понедельника до 28 января
Выставка «Главные…» из фондов Мемориального музея космонавтики (г. Москва) посвящена шестидесятилетию запуска первого искусственного спутника Земли. На экспозиции представлены уникальные предметы: макеты космической техники, личные вещи космонавтов и многое другое.
НОЧНАЯ ЖИЗНЬ
EVOLUTION DUKE/RETRO DANCE
Ночной клуб "DUKE"
23 декабря, 22.00 (21+)
В эту ночь вам предлагают окунуться в атмосферу лучших хитов 80-х, 90-х, 2000-х годов, под руководством #лучшегоретродиджея. Это будет последняя ретро – вечеринка в 2017 году! Справки по телефонам: 450–525 / 286-286.
Бар "Нон-Стоп"
23 декабря, 00.00 (21+)
В гостях у бара "Нон-Стоп" очередная вокально-инструментальная команда. Это значит - танцы, эмоции и рок-н-ролл! Кавер-группа "Sound Claus" - это зарубежные и отечественные хиты, интерпретации легендарных песен поп- и рок-сцены, приправленные забористым мужским вокалом.
Трюм - Зимние заплывы
Музыкальная лаборатория "Трюм"
23, 30 декабря, 20.00 (21+)
КИНО
И как всегда, выходные можно провести в кинотеатре. Узнать о новинках и выяснить расписание вы можете на нашем сайте в афише.
Наверняка вы давно не играли в снежки… А в крокодила? Как ни странно, но именно этим вынуждены заниматься обитатели усадьбы Морозовых, потому что на кону отцовское наследство. И в этой нешуточной борьбе в ход идут любые средства. А средний сын Дима, неисправимый авантюрист, даже умудрился привезти с собой фиктивную семью. Только вот глава семейства, своенравный отставной генерал Георгий Иванович Морозов, даже не подозревает, что далеко не любовь к семейным традициям привела в дом всех членов семьи.
В декабре 2017 будет жарко! Дружба Жени и Бори едва не сгорит в огне семейного скандала; глубоко беременная Снегурочка отправится в Одиссею по нижегородским семьям; отчаянная Галя из Новосибирска пойдет на все, чтобы провести ночь с любимым врачом; экстремальный поход в лес за елкой станет проверкой на прочность для юного хипстера из Тюмени и его потенциального отчима. Новые и хорошо знакомые герои «Ёлок» влюбляются, ссорятся и мирятся, совершают геройские поступки и попадают впросак, лишь бы найти на Новый год настоящую родственную душу, как один смелый мальчик из Хабаровска, сбежавший в поисках новой мамы в Москву. И помочь им может только чудо… или вся страна!
Взойдя на престол в возрасте 18-ти лет, Виктория стала королевой Великобритании, Ирландии, а позже и императрицей Индии. Среди бесчисленных подданных короны был красавец Абдул Карим. Появившись, казалось бы, из ниоткуда, он превратился в очень влиятельного человека при дворе. Ему завидовали, против него плели интриги, а их отношения с королевой обсуждали не только в Англии, но и во всем мире.
Фердинанд — самый добродушный бык во всей Испании. Несмотря на внушительные размеры и недюжинную силу, он с детства предпочитал сидеть на лужайке и любоваться цветами вместо того, чтобы бодаться с другими быками. По нелепой случайности Фердинанд был выбран среди других соплеменников для участия в бое быков в Мадриде.
Четверо подростков оказываются внутри игры «Джуманджи». Их ждет схватка с носорогами, черными мамбами, а на каждом шагу будет подстерегать бесконечная череда ловушек и головоломок. Чтобы пройти игру и остаться в живых, им придется перевоплотиться в персонажей игры: робкий и застенчивый Спенсер превращается в отважного и сильного исследователя, здоровяк Фридж — в коротышку, модница и красавица Беттани — в профессора, а неуклюжая и нескладная Марта становится бесстрашной и ловкой амазонкой. Друзьям придется привыкнуть к совершенно новым и таким непривычным для себя ролям и найти дорогу домой.
Новая история о противостоянии света и тьмы, добра и зла начинается после гибели Хана Соло. В Галактике, где Первый Орден и Сопротивление яростно сражаются друг с другом в войне, героиня Рей пробудила в себе Силу. Но что произойдет, когда она встретится с единственным оставшимся в живых рыцарем-джедаем — Люком Скайуокером?
Кайло Рен перешел на Темную сторону Силы и убил собственного отца, заняв высокую позицию в Первом Ордене. Но куда приведут его неуемные амбиции, подаренные по наследству грозным дедом Дартом Вейдером? Ситуация обострится еще больше, когда мать Кайло, лидер Сопротивления Лея, вместе с По, Финном и BB-8 приступит к новой миссии.
Вот такими насыщенными обещают стать выходные дни. Обязательно потратьте время с пользой!
А вот у Кили вопрос: а куда идти левополушарным детям?
Я бы на Копытце сходил, мне мультик нравится. Ещё на Теслу обязательно.