Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 23-24 декабря

О том, как провести выходные с максимальной пользой для души и тела читайте в обзоре АСТВ.РУ.

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

ТЕАТР Спектакль "Серебряное копытце" Сахалинский Театр Кукол 23-24 декабря, 11.00, 13.00 (3+) Это трогательная история о мечте девочки Даренки увидеть козлика с серебряным копытцем, о большом и чутком сердце деда Коковани и о том, что чудеса в нашей жизни случаются всегда, стоит только в них верить. Спектакль "История одной снежинки" Сахалинский Театр Кукол 23-24 декабря, 10.00, 12.00 (1+) Волшебное путешествие одной Снежинки в гости к Солнышку, Луне, Звездам…И сказочное знакомство с Дедом Морозом в новогоднюю ночь. Спектакль "Расскажи мне про Красную Шапочку" Сахалинский Театр Кукол 23-24 декабря, 11.00, 14.00 (6+) Спектакль «Расскажи мне про Красную Шапочку…» предлагает три варианта известной сказки. Рассказчики — эксцентричная семья Красношапкиных: Мама, Папа, Бабушка и Внучка, — трижды по-разному пересказывают известный сюжет. И каждый раз он, а вместе с ним и театральный жанр (пастораль, боевик, мюзикл), меняются в зависимости от поведения главной героини — Красной Шапочки. В истории Бабушки это очень положительная и послушная девочка. В папиной сказке Красная Шапочка смелая, боевая девочка. И только Внучка предлагает характер, который полностью соответствует старинному сюжету сказки. Каждая из трех историй Красной Шапочки разыгрывается разными системами кукол: марионетки, «планшетки» «маппеты». Спектакль "По щучьему велению" Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова 23-24 декабря, 10.00, 12.30, 15.00 На большой сцене будет показана старая сказка на новый лад «По щучьему велению» в постановке главного режиссера театра Александра Агеева. После спекаткля ребят ждет традиционный новогодний утренник в фойе театра, где юные зрители встретятся с героями сказки, Дедом Морозом и Снегурочкой. Дискотека "Snow contact" Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова 23-24 декабря, 18.00, 12.30, 15.00 (13+) Серия дискотек для подростков впервые была проведена пять лет назад и с тех пор стала традиционной для театра. Здесь есть все составляющие успешной вечеринки: клубная музыка, лазерное и световое шоу, лучшие ди-джеи Южно-Сахалинска и множество приятных сюрпризов. Возраст участников 12 - 16 лет. Ребят ждут тематические вечеринки. Безопасность, вкуснейшие десерты и шквал ярких положительных эмоций!

СОБЫТИЯ Народное гуляние "Калейдоскоп дружбы" Дом культуры "Родина" 24 декабря, 12.00 Все! Все! Все! Все на праздник! Приглашаем жителей и гостей города принять участие в народном гулянии «Калейдоскоп дружбы», которое состоится 24 декабря в 12.00 в сквере Городского Дома культуры «Родина». Праздничный концерт "В ритме дружбы" Дом культуры "Родина" 24 декабря, 14.00 24 декабря в 14.00 Городской Дом культуры «Родина» приглашает на праздничный концерт «В ритме дружбы». Вход свободный. Открытие горнолыжного сезона 2017-2018 СТК "Горный воздух" 23 декабря, 10.00 Первый массовый спуск в честь открытия горнолыжного сезона 2017-2018 гг. Праздничная лотерея: главный приз – ски-пасс «Безлимит на сезон»! В программе: отличное настроение, горячий чай и теплые встречи с друзьями. Новогодняя фотоссесия в музее Сахалинский областной краеведческий музей 23 декабря, 15.00 Приходите в музей и фотографируйтесь с Дедом Морозом и Снегурочкой около новогодней ретро-ёлки. Квест "Тайна замерзшего замка" Дом культуры "Родина" 23-29 декабря Справки по телефонам: 72-84-85 Дом культуры «Родина», приглашает юных искателей приключений на новогодний квест «Тайна замерзшего замка». Способен ли ты раскрыть все тайны, которые хранит «Замерзшее королевство»? Пройди квест и проверь свои силы! Тебя ждет: увлекательное путешествие по загадочным местам «Замершего королевства», встреча с главным героем новогоднего праздника — Дедом Морозом, дискотека и незабываемое бумажное шоу. Новогодние мастер-классы Музейно-мемориальный комплекс «Победа» ул. Горького, д.7-Б 23-24 декабря, 15.00, 16.30 Мастер класс «Новогодние смешинки» (волшебные поделки из бумаги и фетра) для детей от 4 до 7 лет - 24 декабря в 15.00; 16.30. Мастер класс «Зимние узоры» (зимняя роспись тарелок) для детей от 6 до 10 лет -23 декабря в 15.00; в 16.30. Справки и предварительная запись по телефону: 49–57–17. Новогоднее мероприятие "Рубиновые звёзды" Музейно-мемориальный комплекс «Победа» ул. Горького, д.7-Б 23-24 декабря, 11.00, 12.00 Новогоднее мероприятие «Рубиновые звёзды» и мастер-класс «Чудо чудное» для детей от 4 до 7 лет. Воскресные мероприятия в ИграMix Парк развлечений ИграMix Сити Молл, 5 этаж, Телефоны для справок: 708-825, 26-58-13 24, 31 декабря 17 декабря – Усатая вечеринка - 15.00 (аквагрим, усатые конкурсы, усатая фотосессия). Необходима предварительная запись. Вход строго в усах! 24 декабря Мастер-класс "Письмо Деду Морозу" - 15.00. 31 декабря - Встречаем. Новый год вместе с ИграMix - 15.00. Snow Party Центр просвещения и культуры республики Корея 23 декабря, 18.00 Клуб любителей танца Ceroc приглашает на праздничную вечеринку. 23 декабря в Корейском культурном центре вас ждут: - хорошее настроение, - подарки, конкурсы и парочка сюрпризов, - танцевальные номера приглашенных гостей, - море фотографий на память (работает фотозона). Телефон для справок: 8-914-756-77-88. Найди символ года в Тёмной комнате Сахалинский музей медведя 23-24 декабря, с 11.00 В преддверии всеми любимого праздника Музей медведя приготовил для Вас игру «Найди символ года в Тёмной комнате». Как известно, 2018 год это год собаки - самого доброго и верного друга человека. Чтобы год был счастливым, нужно расставить собачек разного размера и окраса по всему дому. Вот и мы решили не нарушать традицию и спрятали для вас в Тёмной комнате несколько символов года. И если Вы их найдёте, Вас обязательно ждёт удача в Новом году и приятный сюрприз. Правополушарное рисование для детей Творческое объединение"Мыс Великан" 23, 30 декабря - 11.00 (9+) ТО "Мыс Великан", творческая мастерская художников ведет набор в детскую группу правополушарного рисования для детей от 9 до 15 лет. Индивидуальный подход к каждому ребенку, занятие длиться от 1-2 часов. Занятия проходят по предварительной записи, по субботам с 11.00 в группе от 3-х человек. Занятия платные. Правополушарное рисование является не просто обучение навыкам рисования. Это возможность открыть источник творческих способностей и приобрести чувство вдохновения. Режим творческого полета открывается у детей с хорошо развитым правым полушарием. Огромным плюсом от занятий правополушарным рисованием является возможность отвлечь детей от компьютера и телевизора. Современные дети настолько приобрели зависимость от этих технических средств, что это вызывает беспокойство родителей. Занятия творчеством - процесс очень увлекательный и может вызывать мотивацию в любом возрасте. Справки по телефону: 8-914-760- 91-08. Тесла-шоу Клуб юных химиков "Бум наук" ул. Емельянова 35а, подъезд 6, кв.162. 23-24 декабря, с 18.00 (4+) Клуб юных химиков "Бум наук" приглашает ребят от 4-х до 12 лет на незабываемое высоковольтное Тесла-шоу. Что будем делать: - примем участие в опытах со статическим электричеством, - загадаем желания на плазма-шаре, - увидим настоящую радугу, - раскроем секрет лампочек, которые загораются на расстоянии, - увидим настоящие молнии и даже сможем прикоснуться к ним своими руками (в специальной кольчужной перчатке), - и др.эксперименты. Справки по телефону: 607-223 или в вотсап 89147586434. "Ловец снов" своими руками Сахалинский Музей медведя 24, 31 декабря, с 11.00 Мастерская Музея медведя приглашает на мастер-классы по изготовлению талисмана "Ловец снов" в Новогоднем стиле! Телефоны для справок: 260–597, 8(4242) 22–72–83. Фиксики-шоу Сахалинский колледж искусств ул. Чехова, 6 23 декабря, 10.00, 12.00 Посетителей ждет театрализованное музыкальное шоу на основе мультфильма о Фиксиках. Интерактивная программа составлена так, чтобы детям было интересно, увлекательно и познавательно. Зрители будут вовлечены в сказочное игровое представление, в котором есть место песням и танцам, загадкам и играм. На протяжении почти часа детей будут сопровождать сказочные герои, музыкальные подарки, интересный мультипликационный видеоряд, музыкальная игра "Угадай мультфильм по песням" и многое другое. Вход свободный. Новый год в музее для школьников Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 23-24 декабря 24 декабря, 14.00 - «Новогодний секрет»«Новогодний секрет». Изготовление объёмной коробочки-открытки с новогодними пожеланиями в технике скрапбукинг. 24 декабря в 12.00 - «Ёлочная игрушка». Создание из ваты украшения 23 декабря и 12 января в 14.00 - «Силуэтное вырезание». Участники вырежут из бумаги различные фигурки. 23 декабря в 11.00 - «Часовые Нового года». Изготовление совы из шишек и фетра. Все материалы предоставляются. Музейный кинозал Сахалинский областной художественный музей 23 декабря, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00 Каждую субботу посетители музея смогут посмотреть видео-фильмы из фонда "Русский музей: виртуальный филиал" и из медиатеки Сахалинского областного художественного музея. Расписание сеансов "Музейного кинозала" на 23 декабря: 11.00 - "В страну музеев вместе с Фафалей". В мастерской художника. Букет. 12.00 - "Натюрморт". Из цикла обучающих видеофильмов для детей 6-14 лет "Русский музей – детям". 14.00 - "Именитые люди Строгановы. Строгановский дворец". Из цикла авторских программ директора Русского музея В.А. Гусева "Век Русского музея". 15.00 - Христоф Гроот и Елизаветинское время. Фильмы 1-2. Просмотр для посетителей музея бесплатный. Амурский лесной кот и уссурийская харза Сахалинский зооботанический парк 23-24 декабря В Сахалинском зоопарке появились новые питомцы - амурский лесной кот и уссурийская харза. Познакомиться и увидеть новых животных Сахалинского зоопарка можно ежедневно с 10 до 17 часов. Тайны старого шамана Сахалинский зооботанический парк 23-24 декабря, 12.00, 14.00 Нивхская сказка-квест с захватывающей историей, разгадыванием тайн шамана, ответы на которые дети должны найти самостоятельно. В ходе представления дети выручают из беды внучку шамана, заколдованную злым колдуном. Помогают в сказке детям добрые животные: олень, волк, медведь и другие. Дед Мороз и Снегурочка завершают счастливый конец новогоднего приключения. У волшебной елки гостеприимно развернется скатерть-самобранка со сладостями и горячим чаем. Роспись по керамике и дереву Сахалинский зооботанический парк 23-24 декабря, с 11.00 Роспись по керамике и дереву — это мастер-класс для тех, кто хочет открывать для себя и своего творчества новые горизонты и свежие мысли. Всегда приятно взять кисти в руки и выразить своё состояние души в художественной форме. Справки по телефонам: 260–597, 22–72–83. Субботний киносеанс в музее Сахалинский областной краеведческий музей 23, 30 декабря, 17.00, 18.00 (16+) В Сахалинском краеведческом музее состоится демонстрация документального фильма "Южный - город вьюжный" (1964 г.). Документальный фильм Сахалинской студии телевидения в 1967 году получил Диплом Союза кинематографистов СССР на III зональном конкурсе кино-телестудий Урала, Сибири и Дальнего Востока, а в 1974 году фильм был признан лучшим на телевидении Сахалина. Справки по телефону: 72-75-55. Рисуем абстракции Творческое объединение "Мыс Великан" пр. Мира, 424а, 2-эт., оф.5. 23 декабря, 15.00 (16+). Ни одно из направлений живописи не позволит вам так свободно выразить свои эмоции и настроение, как абстракционизм. Художник Потысьева Ольга - объявляет набор в группу на курс абстрактной живописи. Курс рассчитан на несколько уроков, будем пробовать себя в различных техниках. Телефон для справок: 8-914-760-91-08. Декабрьские мероприятия Музея медведя Сахалинский Музей Медведя 23-24 декабря, 11.00 Сахалинский Музей Медведя приглашает на мероприятия декабря: 23-24 декабря - мастер-класс "Зимний букет - не только из конфет". 29 декабря - Подведение итогов конкурса "Новогодняя открытка СССР". 30-31 декабря - мастер-класс "Игрушка на ёлку и праздничная упаковка подарка". Сладкий букет из конфет Сахалинский Музей Медведя ТРК "Сити Молл", 5 этаж 23-24 декабря, 11.00 или 12.00 Конфетный букет своими руками - это универсальная поделка или подарок! Он понравится взрослым и детям. Живые цветы через несколько дней завянут, а конфетные букеты еще долго будут радовать своих владельцев. Запись на мастер-классы по телефонам 260-597, 22-72-83. Мастер-класс "Шоколадоварение " Сахалинский Музей Медведя ТРК "Сити Молл", 5 этаж 23-24 декабря, с 11.00 до 31 декабря Создайте шоколадку своими руками. Приходите и взрослые, и дети на наш мастер класс! Подробнее по телефонам: 260-597, 22-72-83. Мастер-класс гончарного дела Сахалинский Музей Медведя Сити-молл, 5 этаж 23-24 декабря и каждую субботу и воскресенье с 11.00 до 31 декабря (0+) Сахалинский Музей Медведя приглашает всех желающих прикоснуться к древнему ремеслу. Необходима предварительная запись по телефону: 260-597.

СПОРТ

Клуб любителей бега

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

Чемпионат и Первенство города Южно-Сахалинска по ездовому спорту ул. Венская, 5 24 декабря, 14.00 Федерация ездового спорта приглашает всех жителей и гостей областной столицы посетить увлекательное спортивное мероприятие. Ночь на льду Ледовый дворец "Кристалл" 23, 30 декабря, 22.00 (16+) Гостей ждут зажигательная атмосфера, приятное звуковое и яркое световое сопровождение. Также к услугам посетителей традиционной акции "Ночь на льду" прокат коньков. Справки по телефону: 240-160. Гонка сильнейших ул. Венская, 5 23-24 декабря, 10.30 В ближайшие выходные лыжная трасса на улице Венской примет у себя "Гонку сильнейших" – традиционные предновогодние соревнования среди лыжников. В течение двух дней спортсмены со всего островного региона будут соревноваться на коньковых и классических дистанциях. Старт в 11 утра. Кубок Престижа – 2017 Тир СОШ №3 23-24 декабря С 22 по 24 декабря в областном центре пройдут традиционные областные соревнования по стрельбе из пневматического оружия «Кубок Престижа – 2017» на призы Романа Бакай. Соревнования пройдут как в командном, так и в личном первенствах. Чтобы завоевать звание лучшей команды, спортсменам предстоит как можно точнее и безошибочнее стрелять из пневматической винтовки класса ИЖ-38, сидя с рук с опорой на стол в мишень «П», при этом дистанция стрельбы составит 5-10 м. В личном зачете мужчинам и женщинам предстоят выполнять упражнения ВП-1, ПП-1, ВП-4, ПП-2, ПП-3, ВП-6. В финал попадут 6 лучших стрелков из винтовки и 6 – из пневматического пистолета. Начало соревнований состоится в пятницу, 22 декабря в 09.00 часов (командные соревнования). Торжественное открытие в 11.00 часов. Затем соревнования продолжатся. В субботу в 9.00 часов стартуют соревнования в личный зачет. Финал и награждение победителей и призеров состоится в воскресенье, 24 декабря в 13.10 часов. Вход для зрителей и болельщиков свободный.

ВЫСТАВКИ

Выставка "Силуэтная магия Семёна Надеина" Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 23-24 декабря и каждый день, кроме понедельника, с 11.00 до 21 января Около 30 силуэтных композиций, рукописи легенд, сказок и рассказов Семёна Надеина будут представлены в музее книги «Остров Сахалин». Экспонаты собраны из четырех музеев Сахалинской области и личной коллекции семьи Василия Курикалова. Часть уникальных силуэтных композиций будет экспонироваться впервые. Грациозные олени, живописные сцены из быта эвенкийского народа и пейзажи сахалинского ландшафта, – все это создал автор при помощи ножниц и бумаги. Вся художественная сложность работ, представленных на выставке, заключается в том, что предварительный рисунок не делался, поэтому художник должен был обладать от природы особым видом памяти и фантазией, чем в полной мере владел эвенкийский мастер. Выставка "Краски жизни" Бизнес-центр "Сфера" 23-24 декабря, до 31 января Творческое объединение "Арт Студио" представляют вашему вниманию более тридцати картин авторов разных стран, профессий и возрастов - художников любителей. Людей безгранично влюбленных в свое хобби – изобразительное искусство. На выставке "Краски жизни" можно познакомиться с безграничными возможностями людей увлеченных и увлекающихся, в разное время и в разном возрасте нашедшие свой путь в творчестве, пришедшие в изобразительное искусство и достигшие своих успехов целеустремленностью, любовью к своему делу, трудом и грамотным советом профессиональных руководителей. Вход свободный. Выставка Олега Носырева Союз художников России 23-24 декабря (до 28 декабря) Сахалинское отделение Союза художников России представляет выставку живописных работ художника Олега Носырева. Телефон для справок: 72-40-85.

Сахалинский областной государственный художественный музей 23-24 декабря и каждый день, кроме понедельника, с 10.00.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Сахалинский областной краеведческий музей 23-24 декабря и каждый день, кроме понедельника до 11 марта (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

В выставочном зале будут представлены экспонаты из фондов Государственного Бородинского военно-историческогомузея-заповедника, старейшего в мире, из основанных на полях сражений. Посетители выставки смогут увидеть скульптурные и графические работы художников XIX века и наших современников, а также вещи участников сражения — образцы обмундирования, снаряжения и вооружения офицеров и нижних чинов вооруженных сил Российской империи и Великой армии Наполеона, многочисленные находки с поля сражения — ядра, осколки гранат, картечные и ружейные пули, металлические части ручного огнестрельного и холодного оружия, предметы амуниции.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 23-24 декабря и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Музей медведя, ТРК «Сити Молл» 23-24 декабря и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 23-24 декабря и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Выставка Нины Наумовой "Букет фантазий" Сахалинский областной государственный художественный музей 23-24 декабря и каждый день, кроме понедельника, до 21 января с 10.00. Нина Николаевна Наумова родилась в маленьком поселке Дуэ в Александровск - Сахалинском районе. Окончила художественно - графический факультет Хабаровского педагогического института и, вернувшись обратно на остров, продолжила развиваться в выбранных направлениях и как педагог и как художник. Нина Николаевна Наумова - одна из самых ярких островных представителей авангардного искусства. Более семидесяти экспонируемых на выставке работ покажут безграничный полет фантазии, эмоциональную окраску каждого произведения и глубокую философскую нагрузку. В поисках новых способов творческой самореализации, художница воплощает свои идеи, мысли, видение мира с помощью ткани и красок в технике – батик. Выставка Даниила Дёмкина "На самом краешке земли" Сахалинский областной краеведческий музей 23-24 декабря В рамках экспозиции будут представлены фотографии, выполненные в жанрах пейзажа и анималистики. На фотографиях посетители увидят дикую природу и животный мир севера Сахалина и острова Итуруп. Фотографией Даниил Дёмкин занялся несколько лет назад. Его работы вошли в число 100 лучших снимков фотокорреспондентов агентства ТАСС «2015 год в объективе ТАСС» и 100 лучших работ фестиваля «Черноречье-2016», Дзержинск. Выставка "7 ноября – первый солнечный день в жизни пролетариата" Сахалинский областной государственный художественный музей 23-24 декабря с 11.00 2017 год - год юбилея Октябрьской Революции 1917 года. В рамках этого события Сахалинский областной художественный музей приглашает жителей и гостей города посетить серию мероприятий: Справки по телефонам: 72-36-43, 72-37-38. Выставка "Природу вместе сохраним! Сахалинский областной государственный художественный музей 23-24 декабря и каждый день, кроме понедельника, до 20 января с 10.00. В сахалинском областном художественном музее открылся выставочный проект «Природу вместе сохраним!» XI-го Сахалинского фестиваля - конкурса детского художественного творчества «Новые имена». В выставке приняли участие 95 школьников и студентов в возрасте от 10 до 22 лет из 21 детских художественных школ, школ искусств, колледжей искусств Сахалинской, Магаданской, Амурской областей и Хабаровского края. Темы рисунков и декоративных композиций посвящены закрытию Года экологии в России и 70-летию Сахалинской области. Работы юных художников рассказывают о природе родной земли, её обитателях, о жизни людей, предупреждают о том, какие последствия ожидают нас, если мы не будем оберегать окружающий мир. Интерактивная выставка "Остров открытий" Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин" 23-24 декабря (до 13 января) Каждый, кто оказался на "Острове открытий", становится исследователем и может совершить немало открытий для себя. Как узнать по следам медведя, волка или лося? Легко ли с помощью словесного портрета определить динозавра? Могут ли встретиться в природе белый медведь и пингвин, а пума поохотиться на зебру? Какие растения едят животных? И всегда ли можно доверять названиям: кто страшнее для животных – росянка или фикус-душитель? Вопросов много, и ответы на них ребёнок может найти на выставке сам. График работы музея: 25 декабря – с 11:00 до 18:00 31 декабря, 1 и 2 января – выходные дни 3 января – с 10:00 до17:00 4 и 5 января – с 10:00 до 18:00 6 и 7 января – с 11:00 до 17:00 8 января – выходной день «Остров Сахалин»: открытый финал Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 23-24 декабря Приглашают посетить вторую часть постоянной экспозиции музея «Остров Сахалин»: открытый финал. В экспозиции воплощена жизнь великой книги о сахалинской каторге в театральном, музейном и научном пространстве. Посетитель сможет окунуться в атмосферу создания произведений А.П. Чеховым, а в интерактивной зоне дополнить сахалинскую летопись, начатую Чеховым в XIX веке. Выставка "Главные..." Сахалинский областной краеведческий музей 23-24 декабря и каждый день, кроме понедельника до 28 января Выставка «Главные…» из фондов Мемориального музея космонавтики (г. Москва) посвящена шестидесятилетию запуска первого искусственного спутника Земли. На экспозиции представлены уникальные предметы: макеты космической техники, личные вещи космонавтов и многое другое.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ EVOLUTION DUKE/RETRO DANCE Ночной клуб "DUKE"

23 декабря, 22.00 (21+) В эту ночь вам предлагают окунуться в атмосферу лучших хитов 80-х, 90-х, 2000-х годов, под руководством #лучшегоретродиджея. Это будет последняя ретро – вечеринка в 2017 году! Справки по телефонам: 450–525 / 286-286. Happy New Year Ночной клуб "DUKE" 24 декабря, 22.00 (21+) Группа "ART" Бар "Нон-Стоп" 23 декабря, 00.00 (21+) В гостях у бара "Нон-Стоп" очередная вокально-инструментальная команда. Это значит - танцы, эмоции и рок-н-ролл! Кавер-группа "Sound Claus" - это зарубежные и отечественные хиты, интерпретации легендарных песен поп- и рок-сцены, приправленные забористым мужским вокалом. Трюм - Зимние заплывы Музыкальная лаборатория "Трюм" 23, 30 декабря, 20.00 (21+)