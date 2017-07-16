Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 22-23 июля

О том, как провести выходные с максимальной пользой для души и тела читайте в обзоре АСТВ.РУ.

Кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

СОБЫТИЯ Фестиваль "След Сахалина" Усадьба "Таранай" г. Анива, п. Таранай ул. Первомайская, 15, 8-962-580-77-35 22 июля, 12.30 Фестиваль воздушных змеев «Небо» СТК "Горный воздух" (средняя площадка) 22 июля, 11.00 Справки по телефону: 51-11-20 В фестивале могут принять участие как покупные, так и самодельные воздушные змеи. Оценивать конкурсантов будет специальное жюри по следующим номинациям: «Самый оригинальный самодельный воздушный змей», «Самый высокий и долгий полет», «Самый озорной воздушный змей». В этот день участников и гостей спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» ждет развлекательная программа – веселые конкурсы и состязания, сюрпризы и сладости, аквагрим (бесплатно). С 10.30 до 11.30 часов действует бесплатный подъем с нижней до средней станции СТК. Заявки для участия в конкурсе воздушных змеев необходимо прислать на электронный адрес: event.ski.gv@gmail.com до 22.07.2017 г. С указанием ФИО, название воздушного змея. Регистрация в день праздника заканчивается на средней площадке в 11.00 часов. Дальневосточный Сабантуй Стадион "Спартак" 22 июля, 09.00 22 июля в Южно-Сахалинске состоится первый в истории дальневосточный Сабантуй. В рамках масштабного праздника, который пройдет на стадионе "Спартак" запланировано проведение шествия представителей островных и "приезжих" общественных и национальных объединений, концерт профессиональных артистов, тематические конкурсы, выставка "предметов с историей", а также спортивные состязания и бесплатный плов для всех желающих. В этом году, программа Сабантуя стартует в 9 часов утра — в это время на стадионе "Спартак" начнутся футбольные баталии представителей национальных диаспор. В полдень должны приступить к основной программе: шествию представителей различных общественных и национальных объединений — как островных, так и прибывших на Сахалин из регионов ДФО, состязаниям по грэплингу (смешанной борьбе, включающей приемы и элементы различных видов единоборств) и национальной "борьбе на полотенцах" курэш, выставке-ярмарка рукоделия и предметов культуры, продаже сувениров от дальневосточных гостей, выставке рисунков, посвященных произведениям поэта Габдуллы Тукая, дегустации блюд национальной кухни и мастер-классам по их созданию. Кроме того, в ходе празднования сабантуя всех желающих угостят совершенно бесплатным "правильным" татарским пловом и дадут прикоснуться к нематериальным и материальным памятникам культуры татарского народа — старинным предметам и устному творчеству. День работников торговли Городской парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина (территория бывшего картодрома) 22 июля, 13.00 В программе праздника: - развлекательная программа; - тематические игры, конкурсы, викторины и розыгрыши. В этот день гости праздника смогут выступить в роли эксперта монетного двора, лучшего сборщика макулатуры, лучшего бухгалтера, снабженца и других непривичных для себя ролях. Всю интересующую информацию о предстоящем мероприятии можно узнать по телефону 72-45-75. Праздник больших животных и птиц Сахалинский зооботанический парк 22 июля, 14.00 22 июля в 14.00 в зоопарке пройдет праздничная театрализованная программа "День великанов". Этот праздник посвящен большим животным и птицам: льву, тигру, медведю, верблюду и страусу. Гости зоопарка смогут в этот день узнать об особенностях этих животных и принять участие в играх, конкурсах и веселых стартах. 23 июля в 14.00 гостям зоопарка предлагается стать участниками квеста, с помощью которого они перенесутся в галактику Андромеды на Затерянную планету. Там сохранились некоторые виды животных и растений, когда-то уничтоженных людьми на планете Земля. Их успел спасти от гибели известный ученый-генетик Мирабль Мудрый. Задача участников квеста — вернуть эти экземпляры на Землю. Завтрак с психологом: "Как воспитать мальчика" Детское пространство "Море" 23 июля, 10.00 (16+) Запись по телефону: 44-55-63 За чашечкой кофе вы познакомитесь с женским, семейным психологом, основателем психологического центра "Все краски жизни" Натальей Рогачёвой, обсудите актуальные темы и зададите беспокоящие вопросы. Место проведения: крытая беседка в парке, между картингом и бывшим танц.полом. P.S.: встреча пройдет при условии набора группы, поэтому запись обязательна Семинар по кинезиотейпированию пр.Мира, 426 22-23 июля Во время семинара инструктор познакомит участников с основами метода кинезиотейпирования, его уникальными особенностями и с 6 возможными коррекционными техниками (механической, функциональной, послабляющей, фасциальной, связочно-сухожильной и лимфатической (лимфодренаж). Все техники будут отработаны на практике. По вопросам участия в семинаре обращаться по тел. 27-28-11. Количество мест ограничено. Коробочка идей Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина 22 июля, 13.00 (и каждую субботу до конца августа) 8 июля, в стеклянном павильоне у стадиона «Космос» (на территории городского парка) в 13.00 стартует череда мастер-классов «Коробочка идей», где всем желающим совершенно бесплатно помогут освоить популярные технологии декоративно-прикладного и изобразительного творчества с использованием различных материалов. Мастер-классы будут проводиться каждую субботу до конца августа. Телефон для справок: 43-11-48. Мексиканская вечеринка для детей Детское пространство "Море" (городской парк) 16 июля, с 16.00 до 18.00 Телефон для справок: 44-55-63 В программе конкурсы, танцы, бар для детей и яркий салют из сладостей! Место проведения: крытая беседка в парке (между бывшим картингом и танц. полом) Подъем на хребет Жданко Площадь Победы 23 июля Справки по телефону: 25-83-65 Хребет Жданко – одна из достопримечательностей Сахалина, является комплексным памятником природы регионального значения. Памятник природы представляет собой сложный комплекс горных и приморских экосистем. По мнению ученых, он был сформирован застывшими лавовыми потоками во время образования вулкана. Горная цепь имеет 13 км протяженности при сравнительно небольшой ширине в 1,5–2 км. Наивысшая точка хребта – гора Жданко, находится на высоте 682 м над уровнем моря. Путешествие на Чертов мост Привокзальная площадь около д/к Железнодорожник 23 июля Справки по телефонам: 41-79-88, 8-962-419-08-66, 8-962-416-79-88 Путешествие к уникальному комплексу сооружений, который известен под названием "Чертов мост". Деревенский дворик Сахалинский зооботанический парк 22-23 июля, с 11.00-13.00 и с 14.00-16.00 Обитатели «Деревенского дворика» ждут вас в гости! Групповое посещение ИграMix ИграMix 5 этаж, ТРК "Сити-молл" Со 2 июня по 31 августа Мастер-класс "Сладкий букет из конфет" Сахалинский Музей Медведя ТРК Сити Молл, 5 этаж 22-23 июля и каждый день, кроме понедельника и вторника с 11.00 или 12.00 до 11 августа Конфетный букет своими руками - это универсальная поделка или подарок! Он понравится взрослым и детям. Живые цветы через несколько дней завянут, а конфетные букеты еще долго будут радовать своих владельцев. Запись на мастер-классы по телефонам 260-597, 22-72-83. Мастер-класс "Шоколадоварение " Сахалинский Музей Медведя ТРК "Сити Молл", 5 этаж 22-23 июля, с 11.00 до 31 декабря Создайте шоколадку своими руками. Приходите и взрослые, и дети на наш мастер класс! Подробнее по телефонам: 260-597, 22-72-83. Мастер-класс гончарного дела Сахалинский Музей Медведя Сити-молл, 5 этаж 22-23 июля и каждую субботу и воскресенье с 11.00 до 31 декабря (0+) Сахалинский Музей Медведя приглашает всех желающих прикоснуться к древнему ремеслу. Необходима предварительная запись по телефону: 260-597. Музейный кинозал Сахалинский областной художественный музей 22 июля, с 11.00-16.00 Каждую субботу посетители музея смогут посмотреть видео-фильмы из фонда "Русский музей: виртуальный филиал" и из медиатеки Сахалинского областного художественного музея. Расписание сеансов "Музейного кинозала" на 22 июля: 11.00 «В страну музеев вместе с Фафалей». Сказки о русских художниках.Васнецов. 12.00 «Пейзаж».Из цикла обучающих видеофильмов для детей 6-14 лет «Русский музей – детям». 14.00 Избранники Клио (фильм 1-2) Из цикла авторских программ директора Русского музея В.А. Гусева «Век Русского музея». 15.00 «Владимир Татлин. Конструктивисты. Опыты для будущего». Просмотр для посетителей музея бесплатный.

Сахалинский Музей Медведя (вход через парк развлечений ИграMix, 5 этаж). 22-23 июля и каждую субботу и воскресенье, с 11.00 до 12.30 до 31 августа Телефон для справок: 26-05-97.

СПОРТ

Клуб любителей бега

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

Скандинавская ходьба СДЮСШОР зимних видов спорта (ул. Венская, д. 5) Телефон для справок: 73-45-74. В школе зимних видов спорта этим летом продолжает работу социальный проект «скандинавская ходьба». Ежедневно, все желающие, могут взять палки и заняться ходьбой. Прокат работает с 9.00 до 21.00

ВЫСТАВКИ

Выставка Ивана Куликова "Русский стиль" Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин" 22-23 июля и каждый день до 1 августа, кроме понедельника Выставка из фондов Муромского историко-художественного музея посвящена творчеству художника Ивана Куликова. На выставке представлены 15 подлинных картин кисти Ивана Куликова, которые отражают русский быт XVII-XVIII веков, и полотна из цикла о городе Муроме. Помимо живописи на выставке можно увидеть подлинные предметы русского быта XVIII-XIX веков из этнографической коллекции художника: бусы, кокошники, кувшины и другие экспонаты. Выставка "Amotional Revolution №2" Арт-галерея "Сахалин" 22-23 июля до 31 июля Экспрессивные, эмоциональные и взрывные по цветовой гамме картины предлагают утонченному зрителю Сахалинские художники: Член Союза художников РФ Метельский Ю. Профессиональный художник, директор АРТ галереи Бянкина Н. Потысьева О. талантливый художник, ученица Асабиной Л. Проклова Е. – экспрессивное творчество. Тузлукова Н. - ученица Бянкиной Н. Браткин А. Глядя на такую картину возникает мысль, что создать такую композицию очень легко. Вот мы и посмотрим, как вы справитесь – предлагаем поучаствовать в создании такой картины на открытии выставки - 10 июня. Приглашаем всех, желающих принять участие в перфомансе. Взять в руки кисть или мастихин, не боясь испачкать руки, попробовать себя в коллективном создании абстрактного шедевра. В основе создания абстрактного произведения лежит прежде всего эмоция, которая выражается в цвете. Впечатление от увиденного окружающего нас мира. Сайт www.art-gallery-sakhalin.ru

Выставка "Зимный сад" Сахалинский областной государственный художественный музей 22-23 июля, 11.00 2 5 июня в 11.00, в рамках проведения международного российско-японского фестиваля культуры и искусства, Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова на открытие двух выставочных проектов: «Зимний сад: изучение образов направления Micropop в современном японском искусстве» и «Декоративно-прикладного искусства мастеров Хоккайдо». Выставка "Сахалин - фронту. Нефтяники в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг)" Сахалинский областной краеведческий музей 22-23 июля и каждый день, кроме понедельника, до 17 сентября На выставке представлены подлинные документы и предметы из фондов Сахалинского областного краеведческого музея и корпоративного музея ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», раскрывающие героический труд сахалинских нефтяников в деле добычи нефти для нужд обороны нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Дополняют выставку копии статей военного периода, повествующие о жизни и труде жителей северного Сахалина в годы войны, о передовиках производства и о положении дел на фронтах. На выставке представлены две инсталляции: кинотеатр «Нефтяник» и «Бытовое помещение нефтяника». Посетителю предоставляется возможность свободного доступа к инсталляции. Разрешается примерить телогрейку и сфотографироваться в ней, а также посмотреть фильмы, которые смотрели сахалинцы в годы времен Великой Отечественной войны: Х/ф «Два бойца», д/ф «Разгром немецких войск под Москвой», американский фильм «Серенада солнечной долины» и английская комедия «Джордж из Динки-джаза».

Сахалинский областной государственный художественный музей 22-23 июля и каждый день, кроме понедельника с 10.00.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Музей медведя, ТРК «Сити Молл»

22-23 июля и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 22-23 июля и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Музей медведя, ТРК «Сити Молл» 22-23 июля и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 22-23 июля и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Выставка "Сахалин в объективе островных фотографов" Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин" 22-23 июля, с 12.00 до 25 июля. Выставка "Сахалин в объективе островных фотографов" — результат творческих экспедиций японских и русских фотографов в Холмск, Аниву, Корсаков, Стародубское и бухту Тихую. Эти поездки прошли с 29 мая по 1 июня в рамках международного российско-японского фестиваля культуры и искусства. На выставке представлены 36 авторских фотографии Гасё Ито (Синъити), Сатору Тогава, Казутомо Таширо, Масахидэ Иида, Такафуми Кано, Дмитрия Ковалёва, Ольги Куликовой и Зинаиды Макаровой. Выставка "Доисторические насекомые в янтаре" Сахалинский областной краеведческий музей 22-23 июля, и каждый день, кроме понедельника до 31 июля На выставке представлены древние насекомые, в первозданном виде сохранившиеся до наших дней в натуральном янтаре — сукцините, возраст которого составляет 40-50 миллионов лет, что соответствует палеогену. В этот период после вымирания большого количества рептилий начался бурный расцвет доисторических млекопитающих. С тех пор Земля пережила множество ледниковых периодов и изменила места положения континентов. Выставка "Под покровительством Тэму, Подя и Дуэнте Эдени. Искусство ульчей Хабаровского края" Сахалинский областной государственный художественный музей 22-23 июля, и каждый день до 7 августа. кроме понедельника, 10.00 Выставка объединила традиционное искусство и произведения cовременных мастеров, раскрывающие миропредставление ульчского народа конца XIX – начала XXI веков. Название выставки отсылает нас древним верованиям ульчей, так, согласно традиционным представлениям народа, Тэму являлся духом воды, духом огня считали Подя, а в Дуэнти Эдени ульчи видели духа тайги. Шаманские практики ныне утрачены, и современные предметы культа являются произведениями декоративно-прикладного искусства. В качестве материалов мастера используют кожу рыб, замшу, из пород дерева излюбленными являются осина, береза, маньчжурский орех и амурский бархат. Зритель сможет сравнить произведения мужского искусства, такие как резьба по дереву, художественная обработка кости с вышивкой и плетением, созданных мастерицами. А также увидеть ритуальные маски, свадебный халат, зооморфные орнаменты, выполненные природными красителями из копоти с растолченной икрой. Выставка "Россия Заповедная" Сахалинский областной краеведческий музей 22-23 июля На выставке представлены фотоработы лучших российских фотографов-анималистов и фотографов живой природы. Жители и гости области смогут увидеть самые красивые уголки России и редких животных — дальневосточного леопарда, амурского тигра, белого медведя, баргузинского соболя, черного аиста и других. Справки по телефону: 72–87–99 (Чен Татьяна Мунгуновна) Выставка "Мир акварели" Сахалинский областной художественный музей 22-23 июля и каждый день, кроме понедельника до 13 августа В Сахалинском областном художественном музее представлено свыше 70 произведений, выполненных в технике акварели. В своих работах автор создает художественный образ природы тех мест, где ему приходилось бывать: пейзажи Екатеринбурга, Южно-Сахалинска, полуострова Крым и Курильских островов, Литвы, Италии, республик Шри-Ланки и Греции. Многие работы посвящены родному Уралу. Справки по телефонам: 72-36-43, 72-18-26.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ Fashion Night Ночной клуб "DUKE"

22 июля, 22.00 (21+) Лето – всеми любимое время года: жаркие дни, волнующие ночи, особая раскованность в жестах и движениях. Эта субботняя ночь будет самой модной и красивой! Будем радовать вас новинками причёсок и make-up от салона красоты «Сах.АРТ» и самыми красивыми вещами от магазины модной одежды «Базар». Dj Kirilich Ночной клуб "Loona" 21-22 июля, 22.00 (18+) В эти выходные Loona club станет твоим самым ярким светом в мире завораживающих звуков, музыки и танцев! Главным светилом острова выступает Dj Kirilich. Стало интересно? Звони 272-050.