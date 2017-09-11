Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 21-22 октября

О том, как провести выходные с максимальной пользой для души и тела читайте в обзоре АСТВ.РУ.

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

Сахалинский Театр Кукол 21-22 октября, 11.00, 13.00 (5+). Это трогательная история о прекрасной Ромашке, которая мечтала научиться летать, чтобы увидеть чудесный мир вокруг, и добродушном Ёжике, влюбленном в Ромашку. Её друзья Ёжик, Кузнечик и Медвежонок хотели, чтобы и все другие любовались нежным цветочком, радовались и оберегали его. Но этому помешал Лось… Спектакль "Дюймовочка" Сахалинский Театр Кукол 21-22 октября, 11.00, 13.00 (5+). Только знакомая сказка может быть любимой. А кто не слышал старую сказку о маленькой девочке, жабе, жуке, полевой мыши, кроте и ласточке? И уж поверьте, она обязательно станет вашей любимой, её расскажут очень добрые, обаятельные и забавные человечки – Клумпе-Думпе и Иведи-Аведи. Спектакль "Буратино" Концертный зал "Сити Холл" 22 октября, 12.00 (6+) С момента своего появления история о непоседливой деревянной кукле мало изменилась. Буратино такой же шалун, врун и лоботряс, Тортила такая же забывчивая и справедливая, лиса Алиса и кот Базилио – такие же прохвосты, какими и были прежде. Рок-опера "Юнона и Авось" Концертный зал "Сити Холл" 22 октября, 19.00 (6+) "Юнона и Авось" — самая известная рок-опера на российской сцене. Ее премьера состоялась в 1981 году на сцене московского театра "Ленком", и с тех пор вот уже более 30 лет спектакль идет с неизменным успехом. В 1983 году знаменитый французский кутюрье Пьер Карден представил "Юнону и Авось" французской публике, затем последовали триумфальные гастроли по всему миру. Полная авторская версия Алексея Рыбникова является серьезной новацией в жанре мирового музыкального театра и призвана возвратить изначальную идею авторов. В новой версии оперы соединились традиции русской духовной музыки, фольклор, жанры массовой "городской" музыки, с образными, идейными и эстетическими приоритетами композитора. Главный акцент сделан на музыку и вокал. Спектакль "Хапун" Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова 21-22 октября, 18.00 (16+) Свой 87-й сезон Чехов-центр откроет яркой премьерой. История, которая развернется на сцене театра, пронизанная колоритом народных приданий и поверий, вполне в духе «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Гоголя. Сюжет пьесы наполнен видениями, фантазиями и мистикой: ведь все начнется именно в ту ночь (единственную ночь в году), когда еврейский черт Хапун может выбрать в жертву одного человека, чтобы унести его к себе...

СОБЫТИЯ Концерт ансамбля народных инструментов "Братчина" Репетиционная база Сахалинской филармонии (ул. Дзержинского, 28 А) 22 октября, 18.00. Музыкальный коллектив под управлением Сергея Суханова приглашает на свое выступление всех любителей живой народной музыки. Прозвучит русская инструментальная музыка, народные песни, эстрадные произведения, джаз, кантри и произведения советских композиторов. Игровая программа "Малыши-Карандаши" Дом культуры "Родина" 22 октября, 12.0 Вас ждет увлекательное морское путешествие, встреча с Пиратами, поиск сундука сокровищ, веселые игры и конкурсы, а в завершении путешествия незабываемая пенная дискотека и сладкие угощения. Вход свободный. Арт-фестиваль "Заяви о себе" Киноконцертный зал "Октябрь" 21 октября Участниками могут стать творческие коллективы и индивидуальные исполнители в возрасте от 14 до 30 лет. Есть и особое требование – никто из ребят не должен быть профессионалом. Мастер-класс по живописи "Рисуем море" Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 22 октября, 15.00 (16+) Участники мастер-класса изобразят Охотское море под руководством опытного педагога. Пейзаж в жанре марина будет создан гуашевыми красками. Занятие проведёт педагог Людмила Асабина, член Союза художников России, лауреат и участник международных, всероссийских, областных и городских выставок. Все материалы предоставляются. После окончания занятия участники заберут рисунки с собой. Количество мест ограничено. Запись по телефонам: 43–65–09; 8–900–425–57–55. Воскресные мероприятия в ИграMix Парк развлечений ИграMix Сити молл, 5 этаж 22, 29 октября, 15.00 22 октября - Эстафета "Прием, прием как слышно?" 29 октября – Уроки рисования от Миньонов. Телефоны для справок: 708-825,26-58-13. Искусство каллиграфии Сахалинская областная универсальная научная библиотека 21 октября, 13.00. 21 октября в Сахалинской областной библиотеке пройдет мастер-класс «Сёдо» - искусство японской каллиграфии. Телефон для справок: 45-25-47 Мастер-классы "Фактуры" Школа для современных девушек и женщин "Фактура" Адрес: ул. Ленина 321\1, 4 этаж 21-22 октября 21 сентября Мастер-класс «Рисунок акрилом на холсте в стиле Popart» - 1300. Мини-курс по вязанию «Шапочка Бини» Занятие 1 - 13.00. Мастер-класс по шитью «Трикотажное платье» - 16.00. 22 октября Мастер-класс по шитью «Жакет без подклада» - 10.00. Мини-курс по вязанию «Шапочка Бини» Занятие 2 - 13.00. Мастер-класс по макияжу «Идеальный тон» - 15.00. Мастер-класс по шитью «Нижнее кружевное белье» - 16.00. Справки по телефону: 8-984-180-30-07. Русское народное искусство Сахалинский Музей Медведя ТРК "Сити Молл" 21-22 октября, 11.00 Творческая мастерская Сахалинского музея Медведя приглашает окунуться в русское народное искусство. - традиционная русская роспись - народное декоративное искусство - традиционная глиняная игрушка Предварительная запись: 260-597, (4242) 22-72-83. Музейный кинозал Сахалинский областной художественный музей 21 октября , 11.00, 12.00, 14.00, 15.00 Каждую субботу посетители музея смогут посмотреть видео-фильмы из фонда "Русский музей: виртуальный филиал" и из медиатеки Сахалинского областного художественного музея. Расписание сеансов "Музейного кинозала" на 21 октября: 11.00 - "В страну музеев вместе с Фафалей". В мастерской художника. Пейзаж 12.00 - "Акварель". Из цикла обучающих видеофильмов для детей 6-14 лет "Русский музей – детям". 14.00 - "Коллаж в России. ХХ век". Из цикла авторских программ директора Русского музея В.А. Гусева "Век Русского музея". 15.00 - "Во всех ты, Душенька, нарядах хороша..." Женский народный костюм в России XVIII-XX веков. Кинофестиваль «Немое кино. Живая музыка» ККЗ "Октябрь" 22 октября и 3 ноября В рамках фестиваля легендарным немым картинам будет дана вторая жизнь при непосредственном участии сахалинских и московских музыкантов. Зрители столкнутся не с простым кинопросмотром, на их глазах будет создано принципиально новое аудио-визуальное произведение искусства. Талант гениев кино начала XX века будет подзвучен новыми мелодиями и неожиданными аранжировками от лучших сахалинских музыкантов и легендарной рок-группы «Ва-банкъ», которые выступят на сцене ККЗ «Октябрь» во время просмотра кинолент. В программе фестиваля пять картин, представляющих немой период кинематографа пяти стран – лидеров кинопроизводства первой половины XX века. Расписание киноконцертов: 22 октября, 17.00 – Жилец. История Лондонского Тумана (Альфред Хичкок, 1927, Великобритания, 12+) – озвучивает Антон «Скарж» (электронная музыка). 3 ноября, 19.00 – Тюсингура: Правдивая история (Сёдзо Макино, 1928, Япония, 12+) – озвучивает группа «Ва-банкъ» (Москва). Мастер-класс по живописи мастихином Творческое объединение "Мыс Великан" пр. Мира, 424а, 2-эт., оф.5. 21 октября, 13.00. Творческое объединение "Мыс Великан" приглашает всех попробовать себя в живописи мастихином масляными красками. К участию приглашаются как начинающие люди, без каких либо художественных навыков, так и люди уже имеющие опыт работы с масляными красками. Вы научитесь, как с помощью мастихина реализовать свои творческие порывы в живописи. Мастихин — это лопатка из тонкой стали. Он позволяет выразить всю силу звучания той или иной краски, наиболее полно раскрыть цвета и их сочетания. С его помощью можно создать красивую и сложную фактуру краски на поверхности картины, он даёт большие возможности для импровизации в ходе творческой работы. В технике живопись мастихином картины получаются очень выразительными, эмоциональными. С мастер-класса вы уйдете с готовой картиной и с гордостью за себя. Запись по телефону 8-914-760-91-08. Рисуем абстракции Творческое объединение "Мыс Великан" пр. Мира, 424а, 2-эт., оф.5. 22, 29 октября, 13.00 (16+). Ни одно из направлений живописи не позволит вам так свободно выразить свои эмоции и настроение, как абстракционизм. Художник Потысьева Ольга - объявляет набор в группу на курс абстрактной живописи. Курс рассчитан на несколько уроков, будем пробовать себя в различных техниках. Телефон для справок: 8-914-760-91-08. Мастер-класс по портретной живописи Творческое объединение "Мыс Великан" пр. Мира, 424а, 2-эт., оф.5. 22, 29 октября, 11.00. Художник Бянкина Наталья Ростиславовна - директор арт галереи "Сахалин" объявляет набор в группу, желающих научиться рисовать портреты. Телефон для справок: 8-962-101-83-68. Dance вечеринка Коворкинг "Море" (16+) 22 октября, 17.00 Всех желающих ждут на Dance Вечеринку. Вечер танцев и веселья! В программе: 17.00 - Start 17.30 - МК DanceHall от студии Jamaica 18.00 - показательные выступления Jamaica 18.30 - МК Salsa & Bachata 19.00 - МК Hip Hop С 19.30 - свободный танцпол. Подробности по телефону 55-67-89. Мастер-классы в коворкинге "Море" Коворкинг "Море" 22 октября, 17.00 22 октября, 17.00 - расписываем зонтик от непогоды. Умение рисовать необязательно, нужно только желание! (зонт и все материалы предоставляются) Запись по телефону: 55-67-89. Sakh Stand Up Бар "Ковбой" 21 октября, 21.00 (18+) Sakh Stand Up - Это твой шанс попасть в команду профессионалов, выступать в разных заведениях нашего города и за его пределами, а также зарабатывать на юморе! Приди на открытый микрофон и докажи Всем, что на Сахалине есть Stand Up! Лучшего выступившего ждет денежный приз! "Осенний шоколад" своими руками Музей медведя 21-22 октября, 11.00 Если Вам грустно, а за окном тихо плачет дождь, самое время порадовать себя "Осенним шоколадом", сделанным своими руками в творческой мастерской Медведя. Запись по телефонам: 260-597, (4242) 22-72-83. Мастер-класс "Шоколадоварение " Сахалинский Музей Медведя ТРК "Сити Молл", 5 этаж 21-22 октября, с 11.00 до 31 декабря Создайте шоколадку своими руками. Приходите и взрослые, и дети на наш мастер класс! Подробнее по телефонам: 260-597, 22-72-83. Мастер-класс гончарного дела Сахалинский Музей Медведя Сити-молл, 5 этаж 21-22 октября и каждую субботу и воскресенье с 11.00 до 31 декабря (0+) Сахалинский Музей Медведя приглашает всех желающих прикоснуться к древнему ремеслу. Необходима предварительная запись по телефону: 260-597.

СПОРТ

Клуб любителей бега

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

Региональные соревнования по фигурному катанию на коньках "Золотая осень" Ледовый дворец "Кристалл" 21-22 октября За медали поборются 38 спортсменов от 7 до 15 лет. Ребятам предстоит выступить в разных спортивных разрядах: от первого юношеского до КМС, в короткой и произвольной программе. Для юных фигуристов региональные соревнования - это шанс заявить о себе, и сделать заявку на включение в список сборной команды области. Соревноваться ребята начнут в предстоящую субботу с 08.30 часов. Открытие соревнований состоится 21 октября в 10.15 на ледовой арене «ДС «Кристалл». 22 октября спортсмены продолжат соревноваться с 09.45 до 12.45. Зрителей приглашают поддержать юных фигуристов. Вход свободный. Закрытие велосезона - 2017 ККЗ "Комсомолец" 22 октября, 09.00 На дворе осень, а это значит, что скоро велосипедисты отправят свой транспорт на долгий зимний покой. В связи с этим общественная организация "Адреналин" предлагает принять участие в последнем массовом велозаезде в этом году. По всем вопросам общаться по тел.: 8-914-746-12-68, Нина. Ночь на льду Ледовый дворец "Кристалл" 21 октября, 22.00 - 01.00. Гостей приглашают насладиться атмосферой танцпола и активным отдыхом на коньках. Справки по телефону: 240-160.

ВЫСТАВКИ

Выставка "Дом Романовых" Сахалинский областной государственный художественный музей 21-22 октября и каждый день до 29 октября, кроме понедельника На выставке представлено более 40 произведений живописных и графических произведений XVIII – XIX вв. из собрания Дальневосточного художественного музея. Через экспонаты выставки сахалинцы и гости острова познакомятся с историческими личностям Российской империи. В различной художественной манере и стилистике русским художникам удалось передать облик тех, кто вершил человеческие судьбы, вводил новые законы, новые традиции в историю государства Российского на протяжении нескольких столетий – представителей Дома Романовых и его окружения. Справки по телефонам: 72-36-43, 72-37-38 Выставка "Портрет ушедшей эпохи" Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 21-22 октября и каждый день, кроме понедельника, до 22 октября На выставке «Портрет ушедшей эпохи» представлены 47 чёрно-белых фотографий 60–80-х годов XX века, отражающие трудовую, культурную и бытовую жизнь советских граждан.

Сахалинский областной государственный художественный музей 21-22 октября и каждый день, кроме понедельника с 10.00.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Музей медведя, ТРК «Сити Молл»

21-22 октября и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 21-22 октября и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Музей медведя, ТРК «Сити Молл» 21-22 октября и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 21-22 октября и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Выставка "Послевоенный Сахалин: образование. культура" Сахалинский областной государственный художественный музей 21-22 октября и каждый день, кроме понедельника с 10.00, до 29 октября. На выставке представлены документы, фотографии из фондов Государственного исторического архива Сахалинской области; произведения изобразительного искусства из фондов Сахалинского областного художественного музея (Г.М. Манткавы, Н.Л. Генина, В.А. Риделя, Н.И. Степановой), посвященные жизни Сахалина в послевоенные годы (1950-1960-е гг.); а так же работы из фондов Сахалинского областного краеведческого музея, Поронайского краеведческого музея и из личных архивов Лины Александровны Аверичевой, Марины Гивичны Манткавы, жителей Южно-Сахалинска и о. Хоккайдо. Подробную информацию можно узнать по телефонам: 72-18-26, 72-36-43. Выставка "Море глазами взрослых и детей" Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 21-22 октября и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 10.00 до 22 октября. Выставка «Море глазами взрослых и детей» – собрание работ художников разных возрастов из фондов Сахалинского областного художественного музея, Сахалинского областного научно-методического центра по образованию в сфере культуры и искусства и частных коллекций. Гости увидят работы членов союза художников Сергея Васенкина, Натальи Ковалевской и Виктора Ковалевского, курильских художниц Марины Кораблёвой и Ирины Фёдоровой, а также детские рисунки. Выставка показывает, насколько по-разному видят и изображают море люди разных возрастов. В музее «Остров Сахалин» будут представлены 13 полотен профессиональных художников и 10 детских работ. Выставка Алексея Мезиса "Много в море дорог" Центральная городская библиотека им. О. П. Кузнецова В часы работы библиотеки до 12 ноября Справки по телефону: 72-50-38 Выставка "Наука - это интересно!" Музей занимательных наук Эйнштейна Справки по телефонам: 400-076, 8-962-580-00-76, 8-962-580-00-23 21-22 октября (до 31 октября) У профессора Открывашкина появился свой музей и он перевернет Ваше представление о музеях с ног на голову! Странные маятники. Системы рычагов - когда сам себя можешь поднять, сидя на стуле. Необычные оптические иллюзии. Бесконечный коридор. Некруглые колеса. Вечный двигатель. Дракон Гарднера, который смотрит на тебя в какой бы точке зала ты не находился...Экскурсоводы не просто всё демонстрируют, но и объясняют, что происходит и как это работает. В музее занимательных наук Эйнштейна экспонаты можно трогать, запускать, крутить, дергать, толкать, некоторые можно бросать, собирать и разбирать. Мальчишкам и девчонкам и даже их родителям там очень интересно. Выставка сувенирных слонов Сахалинский Музей Медведя 21-22 октября и каждый день, кроме понедельника и вторника до 22 октября, с 12.00 Свою коллекцию предоставила Троегубова Надежда Викторовна — живописец, дизайнер. В музее представлены слоны из сандалового дерева, янтаря, природных минералов. Выставка шаржей Арт-галерея "Сахалин" 21-22 октября и каждый день, кроме понедельника, до 30 октября Эта выставка – своеобразный отчет работы художников создававших хорошее настроение участникам Восточно-Экономического форума. Проходившего с 5 по 9 сентября во Владивостоке на острове Русском. Сахалинскую область представлял павильон в виде рыбы, которая демонстрировала чудеса развития нашего острова и технологии. Кроме входа в павильон можно было увидеть еще одну дверь с надписью "Добро пожаловать на Сахалин". Открывая дверь, гости форума попадали в Южно-Сахалинск. Использовался телемост, прямое включение ТВ. Одна камера находилась возле Краеведческого музея, где наша экскурсовод знакомила с Сахалинским музеем. И если еще раз открыть дверь, то происходило переключение на площадь Победы, где находились художники шаржисты. Рисовали и передавали готовые шаржи через сканер. Рисовали на Сахалине, получали тут же готовый шарж во Владивостоке. Выставка "Сахалин и Сахалинцы" Бизнес-центр "Сфера" 21 октября Выставка приурочена к 70-ти летию Сахалинской области. Авторы работ: Кройт-Полежаева Надежда Александровна, Никифорова Елена Аркадьевна, Чуев Константин Анатольевич, Завалишина Екатерина Александровна, Маркелов Юрий Константинович. Вход свободный. Выставка "Революционный 1917 г.: документы свидетельствуют" Сахалинский областной краеведческий музей 21-22 октября и каждый день, кроме понедельника до 12 декабря, 11.00 Выставка посвящена 100-летнему юбилею одного из важнейших событий в истории России — Великой российской революции, которая кардинально изменила жизнь граждан и определила облик страны на десятилетия вперед. Экспозиция знакомит с материалами, отражающими деятельность руководителей первого советского государства (В.Ленина, Г.Петровского, П.Лепешинского, Г.Орджоникидзе), личными вещами Я.Свердлова, Ф.Дзержинского, а также подлинным оружием участников революции, фотографиями, листовками, памятными жетонами и медалями, подлинными документами, рассказывающими о ключевых эпизодах драматических событий 1917 года. «Остров Сахалин»: открытый финал Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 21-22 октября и каждый день, кроме понедельника и вторника Приглашают посетить вторую часть постоянной экспозиции музея «Остров Сахалин»: открытый финал. В экспозиции воплощена жизнь великой книги о сахалинской каторге в театральном, музейном и научном пространстве. Посетитель сможет окунуться в атмосферу создания произведений А.П. Чеховым, а в интерактивной зоне дополнить сахалинскую летопись, начатую Чеховым в XIX веке.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ Fashion Night Ночной клуб "DUKE"

21 сентября, 22.00 (21+) Целую эпоху мы работаем для Вас! И останавливаться не собираемся! Развиваемся вместе с Вами! Очередная субботняя ночь будет самой модной и красивой - долгожданное открытие нового мультибрендового интернет-магазина Bardono.ru! Markownick Клуб Loona 20-21 октября (21+) Markownick - хаус дуэт диджеев, в состав которого входят известные под псевдонимами Dj Nick&DjMarkow! Всего лишь за год существования проекта им удалось завоевать любовь публики за счёт своего тонкого вкуса и неповторимого стиля! Markownick сразу же были замечены благодаря своему уникальному звучанию! Умение смешивать танцевальные грувы Deep House, интересные нотки лучшего из Progressive звучания и фанковые примеси, свойственные Nu Disco, полюбились не одной тысячи человек! Feel the Aura Aura² ул. Детская, 1-Б 20-21 октября, 23.00 (21+) Какого цвета твоя аура? Что ближе тебе по духу? Взрывное и испепеляющее всё на своём пути пламя или высокое напряжение и мощь молний? Наши новые резиденты Naama и Flash Beat помогут определиться! Ретроспектива Арт-бар "Нон-Стоп" 22, 29 октября, 21.00 Каждое воскресенье в баре "Нон-Стоп" звучат хиты минувших лет, ретроспективная музыка прошлого и полюбившаяся музыка настоящего. Услышав любимые мелодии, можно окунуться в недалёкое прошлое и вспомнить времена, когда всё было по-другому. Другая мода, музыка, и сама жизнь! Ретро для каждого из нас - что-то свое, родное. И каждое воскресенье для гостей бара звучит не только шикарные мелодичные песни 80-90-00 годов, но и совсем свежие хиты!