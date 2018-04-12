Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 21-22 апреля

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!
ТЕАТР
VIII Областной фестиваль театров кукол "Волшебный мир за ширмой"
Сахалинский театр кукол
21 апреля, с 11.00
22 апреля, 14.00
21 апреля на суд зрителей и жюри фестиваля будут представлены 11 спектаклей от лучших любительских театров кукол области. Постановки затронут извечные темы добра и зла, дружбы, порядочности, любви и гуманного отношения к окружающему миру, расскажут о взаимовыручке и оптимизме. В небольших перерывах между сказками к зрителям будут приходить синьор Карабас-Барабас и самая красивая кукла из его кукольного театра – Мальвина.
Программа конкурсного дня:
11.00 - Открытие фестиваля
11.15 - "Красная шапочка". По мотивам сказки Шарля Перро всем знакомая история предстанет пред нами яркой и красивой постановкой, где сотрется грань между куклой и человеком.
11.35 - "По щучьему велению". Автор обработки Олеся Емельянова. Русская народная сказка о том, к чему привело «веление» волшебной щуки и «хотение» не очень трудолюбивого Емели.
12.00 - "Ведьма и Петрушка". Ведьма пытается сорвать празднование дня рождения царской дочери. Петрушка и местный служитель порядка отправляются в опасное путешествие по сказочному лесу чтобы помешать злой колдунье.
12.22 - "Гуси-лебеди". Народная сказка в обработке Афанасьева расскажет вам удивительную историю похищения братца и его спасения отважной сестрицей.
12.46 - "Придет серенький волчок". По пьесе Дмитрия Войдак. С самого детства нам говорили «не ложиться на бочок» и вообще вовремя засыпать, а то придет серенький волчок и накажет за непослушание. Но так ли это на самом деле и такой ли он плохой?
14.00 - "Солнышко и снежные человечки". Автор Александр Веселов. Трогательная история о двух снеговиках, которых слепили дети. Они многого не знают и начинают сказочное путешествие с одной единственной целью – узнать, что такое солнышко, о котором говорят все лесные звери.
14.22 - "Русская соль". Автор Юрий Сидоров. Большая и зрелищная постановка с меняющимися картинами и местом действия. Вас ждут отважные моряки, очаровательные чертята, королевская кухня с хулиганским котом и много-много всего интересного в музыкально-танцевальном театральном действе.
15.00 - "Уважаемый Леший". Баба Яга подстрекает лешего напугать Иванушку. Ведь Иванушка, по словам Бабы Яги, не боится Лешего, а значит – не уважает. Но вселять страх он не любит, а вредить Аленушке, сестрице Иванушки, так и вообще отказывается. Однако у Бабы Яги еще осталась в запасе толика коварства, с помощью которой она и собирается поквитаться с неугодными.
15.20 - "Маша и Медведь". Русская народная сказка в обработке Олеси Емельяновой. Маша собирала ягоду в лесу, но заблудилась и попала к медведю. Он не хотел ее отпускать домой, но при помощи хитрости и смекалки девочка вернулась к родителям.
15.45 - "Третий лишний". Автор Владимир Илюхов. Лисенок и Зайчонок - друзья. Но дружить они хотят только друг с другом, чтоб не было никаких третьих лишних. Так они прогоняют Ёжика и Медвежонка. Но тут в их дружбу вторгается Волк…
16.20 - "Кошкин дом". Жила-была в настоящем Кошкином доме красавица Кошка. И были у нее котята — племянники, да вот случилась у котят беда, и Кошка их к себе не пустила. А когда у неё самой дом загорелся, котята её приютили…
22 апреля в 14.00 для всех участников и зрителей артисты театра покажут спектакль из своего репертуара, также состоится награждение победителей фестиваля.
Вход по бесплатным пригласительным билетам в кассе театра.
Справки по телефону 8 (4242) 72-20-62.
Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова
21 апреля, 18.00 (16+)
«День рождения Смирновой» - одна из одноактных пьес легендарной Людмилы Петрушевской, написанная по просьбе Олега Ефремова в 1977 году. Это история будто бы подсмотрена в замочную скважину и рассказана самой жизнью. Всё начинается с того, что к Эле Смирновой на день рождения, который она и не очень-то хотела отмечать, приходят нежданные гости...
Спектакль "Примадонны"
Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова
22 апреля, 18.00 (16+)
Двое молодых актёров-неудачников Джек и Лео гастролируют со спектаклями по американской глубинке, где публика категорически не принимает их творчества. Случайно они узнают о том, что некая старушка-миллионерша Флоренс Снайдер разыскивает своих юных племянниц, которых она не видела уже много лет. Кто же откажется от возможности обзавестись такой славной богатой тётушкой, даже если при этом придётся выдавать себя за особ противоположного пола!? Так Джек и Лео ввязываются в сомнительную авантюру…
СОБЫТИЯ
Библионочь - 2018
Сахалинская областная универсальная научная библиотека
21 апреля, 17.00
Всероссийская акция «Библионочь» - ежегодная социально-культурная акция, посвящённая книге и чтению. В 2018 году тема Библионочи – «Магия книги».
Программа масштабного мероприятия обещает быть яркой и насыщенной. Жители и гости Южно-Сахалинска смогут принять участие в книжном шествии «Время читать хорошие книги!», презентации книги «Жизнь – вокруг нас», читательской конференции, интеллект-играх, квестах, мастер-классах, читательском бенефисе. Для людей, интересующихся историей области несомненный интерес представят лекции сахалинских краеведов. Гостей библиотеки ждет увлекательное путешествие в основное фондохранение, где находятся книжные памятники федерального и регионального значений. Разнообразная концертная программа подарит праздничное весеннее настроение и положительные эмоции.
Завершающим аккордом Библионочи станет традиционная экскурсия по ночному Южно-Сахалинску.
Справки по телефону: 45-25-28.
Народный сахалинский гид
Сахалинская областная универсальная научная библиотека
21 апреля, 20.00
21 апреля в 20.00 состоится очередное заседание в рамках просветительского проекта "Народный сахалинский гид".
С лекцией "Забытые поселки Сахалина" выступит заместитель директора Сахалинского областного краеведческого музея, кандидат исторических наук В.В. Щеглов. Виктор Владиславович является автором трех книг, шести учебных пособий и более 50 научных статей и докладов. Тема лекции будет интересна широкому кругу сахалинцев, в том числе выходцам из населенных пунктов, которых уже нет на карте острова.
Вход свободный.
Телефон для справок: 45-25-28, 45-25-54.
Библионочь. Вслед за путеводной звездой
Центральная городская библиотека им. О.П. Кузнецова
21 апреля, 18.00 (16+)
Ежегодно центральная городская библиотека имени О. П. Кузнецова принимает участие во всероссийской акции "Библионочь". В 2018 году она посвящена 75-летию со дня выходя в свет книги "Маленький принц".
К участию в библионочи приглашаются все категории читателей: от дошколят до взрослых. Начнется праздник с "Библиосумерек" для детей и закончится "Библионочью" для взрослых.
В программе:
- для детей и их родителей – путешествие "Остров книжных сокровищ";
- библиоконцерт "Дождливый день";
- библиотечный квест "Вслед за путеводной звездой";
- живая музыка, песни и многое другое.
Концерт группы "Rainy Day"
Центральная городская библиотека им. О.П. Кузнецова
21 апреля, 20.00 (16+)
Rainy Day – это живая музыка от небольшого любительского коллектива; "любительского" от слова "любить" (…музыку, стихи, песни под гитару и не только).
Вас ждут романтично-философские стихи-тексты и легкие дождливые мотивы.
Вызов
Бар FINGER
ул. Железнодорожная, 166 б
22 апреля, 20.00 (18+)
Концерт Максима Галкина
Концертный зал "Сити Холл"
22 апреля, 18.00 (12+)
В этот воскресный вечер зрителей ждут неожиданные пародии, номера из телевизионного проекта Первого канала "Точь-в-точь" и юмористические сюжеты. Концерты Максима Галкина нельзя причислить к какому-то одному жанру. В них сочетаются пародии и песни, искрометный юмор и душевная беседа. Когда артист появляется на сцене, в зале мгновенно возникает атмосфера радости, хорошего настроения и праздника. Максим Галкин элегантно и мастерски управляет настроением зрителей, не отпуская их внимание ни на минуту. Публика знает многие его монологи наизусть, но все равно готова слушать их вновь. Каждая миниатюра и реприза Максима Галкина отточены до филигранного блеска, мастерство артиста вызывает восхищение, а каждая концертная программа не похожа на предыдущую.
Stigmata
Тромбон Клаб
ул. Горького 12в
21 апреля, 19.00 (16+)
Флагманы отечественной тяжелой сцены Stigmata представят сахалинским слушателям свой новый альбом 21 апреля на сцене Trombone club. Группа представит песни с нового альбома Mainstream?, а также задаст жару с помощью проверенных временем боевиков!
Справки по телефону 41-78-89.
Всё о чае и не только. Азербайджанское чаепитие
Сахалинский областной краеведческий музей
21 апреля, 14.00
Сахалинский областной краеведческий музей приглашает на третье мероприятие цикла "Такие разные чайные традиции" на базе выставки "Чайная традиция и современность" из Кяхтинского краеведческого музея им. академика В. А. Обручева.
Посетители узнают о богатых традициях азербайджанского чаепития на мероприятии "Всё о чае и не только. Азербайджанское чаепитие". В лекционном зале гостей музея ждет необычная и насыщенная чайная программа. Все желающие смогут продегустировать традиционный азербайджанский чай и попробовать варенье, приготовленное из баклажанов.
Справки по телефону: 72-75-55.
Отчетный концерт Студии восточного танца "Джамиля"
Дом культуры железнодорожников
21 апреля, 14.00
В программе концерта чувственные классические и зажигательные фольклорные арабские танцы. Кроме восточных танцев зрителей ждут индийские танцы, оригинальные шоу номера и танцы в стиле варьете.
Комната путешественника
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
21-22 апреля
Предлагаем совершить увлекательный квест по «Комнате путешественника» в Литературно-художественном музее книги А.П. Чехова «Острова Сахалин». При помощи компаса, корабельного справочника, звёздных карт и зашифрованных посланий вы побываете в местах обитания редких животных Сахалинской области, увидите исторические достопримечательности острова, почувствуете себя биологом, географом, историком и моряком!
Вы научитесь вязать морские узлы, будете ориентироваться по сторонам света и расшифруете послания. Пройдя все испытания в период с 3 апреля по 1 мая, путешественники получат призы. Приглашаются ребята в возрасте от 8-ми лет.
Обязательная запись по телефону 43–65–09.
Сахалинский Зооботанический парк
21-22 апреля, с 10.00 до 16.00
Ни для кого не секрет, что самое популярное место в зоопарке - это контактный зоопарк. Здесь можно общаться с животными, напрямую контактируя с ними. Милые ручные его обитатели, будто притягивают маленьких гостей зоопарка, и те прямо с ходу, едва переступив порог зоопарка, прямиком направляются в уютный деревенский дворик.
Курообразные
Сахалинский Зооботанический парк
21 апреля, 15.00
Новые знания о птицах семейства курообразные, викторины и забавные конкурсы, музыкальные загадки, фонограммы птиц, подвижные юмористические игры. Экскурсия о курообразных.
День земли
Сахалинский Зооботанический парк
22 апреля, 14.00
Познавательное мероприятие экологической направленности, пропагандирующее идеи добрососедского существования в нашем общем доме – планете Земля. Множество разнообразных развлечений – как интеллектуальных, так и веселых игровых.
Сахалинский Зооботанический парк
21 апреля, 15.45
Зоопарк продолжает традицию показательных кормлений. В процессе кормления вы сможете насладиться общением с разными животными, узнать их предпочтения в питании и другие интересные факты.
Полная программа:
21 апреля, 15.45 кормление курообразных птиц (экспозиция водоплавающих и курообразных птиц).
28 апреля, 15.00 кормление тигра амурского (вольер кошачьих).
Сахалинский музей медведя
ТРК "Сити Молл", 6-й этаж
(4242) 260597
22 апреля
Мероприятия в Арт-галерее "Сахалин"
Арт-галерее "Сахалин"
21-22 апреля
21 апреля, суббота – рисуем картину с рыбами в 16.00 Холст, масло.
22 апреля в воскресенье - рисуем белого льва или пейзаж на выбор.
Телефон для справок: 8-962-101-83-68.
28 апреля – суббота в 16.00 мастер-класс по полимерной глине.
29 апреля в воскресенье в 15.00 пишем маяк маслом на холсте. Все вопросы и запись по т. 89621018368.
ул. Ленина 321\1, 4 этаж
21-22 апреля, 15.00, 16.00
29 апреля, 12.00, 14.00,16.00
Школа для современных девушек и женщин "Фактура" приглашает на различные курсы и мастер-классы по множеству творческих направлений.
Все занятия подходят для новичков.
21 апреля:
15.00 - Мини-курс по вязанию "Сумка из трикотажной пряжи" Занятие 1.
16.00 - Мастер-класс по прическам "Косоплетение".
16.00 - Мини-курс по шитью "Худи с капюшоном" Занятие 1.
22 апреля:
15.00 - Мини-курс по вязанию "Сумка из трикотажной пряжи" Занятие 2.
16.00 - Мини-курс по шитью "Худи с капюшоном" Занятие 2.
29 апреля:
12.00 - Мастер-класс "Рисунок на холсте в технике жидкого акрила".
14.00 - Мастер-класс "Интерьерная кукла" Занятие 1.
16.00 - Мини-курс по шитью "Кожаная куртка" Занятие 1.
Интересные факты об Александре Пушкине
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
21, 28 апреля, 17.00
Мы часто повторяем: «Пушкин – наше всё», и нам кажется, что мы знаем о нем всё, упуская при этом многие важные детали. На авторских лекциях посетителям расскажут о самом дорогом российскому читателю поэте Александре Сергеевиче Пушкине.
История жизни и творчества поэта полна загадок, учёным с трудом удаётся отличить подлинные факты и события от обобщений и домыслов. При создании лекций научные сотрудники старались рассказать о «другом» Пушкине, обратившись к воспоминаниям современников поэта, его сохранившимся письмам, произведениям и различным интересным источникам.
21 апреля - Мифы о Пушкине.
Александр Сергеевич Пушкин велик, гениален и неповторим. Всё сказанное и написанное о Пушкине стало частью русской культуры, вросло в нашу жизнь и в наш язык. Существует множество мифов и легенд о Пушкине, связанных с его родословной, донжуанством, дуэлью, смертью и другими событиями его жизни. На лекции вы узнаете о наиболее распространённых мифах, связанных с Пушкиным.
28 апреля - Тайны сказок Пушкина.
Где черпал вдохновение Пушкин, сочиняя свои сказки? Писал ли Александр Сергеевич свои сказки для детей? Откуда "прилетел" золотой петушок? Как образ Мёртвой царевны связан с представлениями Пушкина о женском идеале? Каков подтекст знаменитых сказок?
На лекции рассмотрят идейно-художественное своеобразие сказок Пушкина, прототипов героев, необычные факты из истории их создания.
Запись на лекции по телефону: 43–65–83.
Мастер-классы Городского парка
Городской парк культуры и отдыха им. Ю. Гагарина
Досуговый центр "Теремок"
(Коммунистический проспект, 2)
21-22 апреля
21 апреля:
11.00 - Игрушка из капрона «Бабуся Ягуся» (8+).
11.00 - Макияж Куколка (7+).
11.00 - Весенний пряник (7+).
13.00 - Искусство создания пейзажа в технике "Акварель по сырому" (5+).
13.00 - Макияж Куколка (7+).
13.00 -Весенний пряник (7+).
15.00 -Игрушка из капрона "Бабуся Ягуся" (8+).
15.00 - Макияж Куколка (7+).
22 апреля:
11.00 - Искусство создания пейзажа в технике "Акварель по сырому" (5+).
11.00 - Макияж Куколка (7+).
11.00 - Тайны японского искусства (оригами) (7+).
13.00 - Игрушка из капрона "Бабуся Ягуся" (8+).
13.00 - Макияж Куколка (7+).
13.00 -Тайны японского искусства (оригами) (7+).
13.00 - Вязание ключком. Закладка для книги.
15.00 - Искусство создания пейзажа в технике "Акварель по сырому" (5+).
15.00 - Макияж Куколка (7+).
Режим работы, расписание занятий, стоимость услуг и другую информацию можно получить по телефону 25-33-82 или на официальном сайте ГПКиО www.sakhalin-park.ru
Мероприятия в "Логоклассе"
Студия детского развития "Логокласс",
Коммунистический проспект 31, 2 этаж.
Справки по телефону: 8-962-108-68-88
21 апреля, 15.00
22 апреля, 11:.0, 13.00, 15.00
"Весеннее настроение" - увлекательный мастер-класс по созданию цветов из привычных и доступных материалов. Цветы получатся яркими и объемными, совсем как живые. Они станут отличным украшением Вашего дома на долгий срок. Подарите себе и своему ребенку весеннее настроение!
Мастер-класс "Рисование солью". Приобщая детей к искусству, необходимо использовать различные техники рисования. Среди них много таких, которые дают возможность создавать самые неожиданные варианты художественного изображения и колоссальный толчок детскому воображению. Рисование солью – очень интересная техника, сам процесс работы в которой станет для Вас и Вашего малыша увлекательным приключением в мир ярких красок, ведь их растекание по соли просто завораживает. Научите ребенка создавать настоящий шедевр из красок, клея и соли. Он будет восхищен своими картинами и сможет дорисовать их, подключая фантазию и воображение. Это очень полезный навык в развитии ребенка, помогающий в будущем легко ориентироваться в пространстве, придумывать выход из ситуаций, создавать проекты. В дополнение мы самостоятельно изготовим из подручных материалов "Моталочку"- веселую игру для самых маленьких.
Сад живых тропических бабочек
Музей Медведя
ТРК "Сити Молл", 6-й этаж
21-22 апреля
Отдохнуть от городской суеты, насладиться природой и в очередной раз поверить в сказку поможет «Сад живых тропических бабочек». В нашем саду вы увидите, как из куколки рождается бабочка, сможете подержать ее на ладони и сделать красивые фотографии.
Также вы можете подарить живую бабочку своим близким и удивить всех своим подарком!
Лепка из глины
ул. Курильская, 35
14 апреля, 10.00, 14.00
В рамках проведения II Международного российско-японского Фестиваля культуры и искусства, на территории детской художественной школы г. Южно-Сахалинска (ул. Курильская, 35) состоятся мастер-классы по лепке из глины, которые проведет член Союза художников России Наталья Сергеевна Кирюхина. Изготовленные произведения на мастер-классах примут участие в XМеждународном обжиге керамических изделий под открытым небом в г. Невельске.
Для участия в мастер-классах необходима регистрация по телефону: 72-37-38.
Апрель в ИграMix
Парк развлечений ИграMix
Сити Молл, 5 этаж
22, 29 апреля, 15.00
22 апреля - Творческая мастерская "Блокнот своими руками".
29 апреля - Зажигательная дискотека в честь Всемирного дня Танца.
Подробная информация по телефону: 708-825, 26-58-13.
Мероприятия в краеведческом музее
Лекция "Изучение и сохранение редких и исчезающих языков". О создании аудиодиска к букварю "Уйль-тадаирису" ("Говорим по-уильтински").
Апрель (по заявкам).
Сахалинский областной краеведческий музей приглашает слушателей познакомиться с традиционными хозяйственными занятиями и культурой коренных народов Сахалина, проблемами сохранения языков малочисленных народов, современными технологиями и исследованиями в области изучения, сохранения и трансляции языков коренных народов.
Экологический квест "Не дикие МЫ в дикой природе".
22 апреля, 12.00, 15.00 (по заявкам)
Сахалинский областной краеведческий музей приглашает посетить мероприятие ко Дню экологических знаний (15 апреля) и проверить свою эрудицию, так же помочь медведю, используя музейные подсказки, выйти из зимней спячки.
"Первые в космосе".
24–27 апреля (по заявкам)
Сахалинский областной краеведческий музей приглашает посетить образовательную программу, посвященную годовщине первого полета человека в космос и начала космической эры. Программа предусматривает два варианта: первый для детей младшего и среднего школьного возраста, второй для старшеклассников, студентов, взрослой аудитории.
Кружок "Юный краевед".
27 апреля (по заявкам), 15.00
Сахалинский областной краеведческий музей приглашает посетить образовательную программу для детей дошкольного и младшего школьного возраста, которая включает экскурсии, лекции, игры, занятия, викторины. Мероприятие в игровой форме поможет приобщить детей к культурным ценностям и развить интерес к родному краю.
"Всё о чае и не только".
Сахалинский областной краеведческий музей приглашает посетить интерактивную площадку "Всё о чае и не только" на базе выставки «Чайная традиция и современность» из Кяхтинского краеведческого музея им. академика В. А. Обручева с чаепитием.
"Коллекции музея"
21, 29 апреля, 12.00, 15.00
Сахалинский областной краеведческий музей приглашает всех на экскурсии выходного дня, которые знакомят с особенностями природы и истории единственной островной области России и с уникальными экспонатами музея.
"Символика Сахалинской области"
25 апреля, 12.00
Сахалинский областной краеведческий музей приглашает всех посетить мероприятие, на котором вам расскажут о государственных символах Сахалинской области с пояснением, как отражены в них особенностей каждого района. В конце программы вас ждет занятие "Мои острова" (рисование).
"Природоохранные территории Сахалина и Курильских островов"
24–27 апреля (по заявкам)
Сахалинский областной краеведческий музей приглашает на лекцию, посвященную Дню Земли (отмечается 22 апреля 2018 года).
"Историческое наследие. Амурская экспедиция 1849–1855 гг."
24–27 апреля (по заявкам)
Сахалинский областной краеведческий музей приглашает посетить лекции, на которых слушатели узнают об историческом событии - Амурской экспедиции, ее результатах, включая закрепление огромных территорий Дальнего Востока, в том числе и острова Сахалин, за Россией, о трудностях и лишениях, с которыми столкнулись участники экспедиции при исследовании Сахалина, об открытии первых военных постов, а также о сподвижниках Г. И. Невельского.
"Сахалин и космическая эра"
24–27 апреля (по заявкам)
Сахалинский областной краеведческий музей приглашает посетить лекции, на которых слушатели познакомятся с историей изучения первых искусственных спутников в Сахалинской области, с развитием и изменениями технологий в области наблюдения искусственных спутников, дистанционным зондированием Земли, современными космическими технологиями.
"Флористическое разнообразие лесов Сахалина"
Сахалинский областной краеведческий музей приглашает посетить Научно-просветительную лекцию "Флористическое разнообразие лесов Сахалина". Лекцию читает Сабиров Ринат Нигматзянович, старший научный сотрудник лаборатории береговых геосистем ИМГиГ ДВО РАН. Лекторий «Естественная история Сахалина и Курильских островов» работает в музее с 2003 года, в нем принимают участие ученые музея и других научно-исследовательских учреждений Сахалинской области. Основная аудитория - взрослые, студенческая молодежь, учащиеся старшего школьного возраста.
По входным билетам в музей.
Справки и предварительная запись по телефону: 72-75-55.
Сахалинский областной краеведческий музей
21 апреля, 17.00, 18.00 (16+)
Сахалинский областной краеведческий музей приглашает всех желающих посмотреть документальный фильм «Заповедный Кунашир» (о государственном природном заповеднике "Курильский", 2015 г. SavosinPRO).
По входным билетам в музей, без дополнительной оплаты за демонстрацию фильма.
Справки по телефону: 72-75-55.
Мероприятия научного клуба для детей "Бум наук"
Бум Наук
ул. Емельянова, 35а, 162
22 апреля, 11.00
29 апреля, 11.00
Научный клуб для детей "Бум наук" приглашает ребят от 4 до 12 лет на мероприятия в апреле-мае.
Расписание:
22 апреля - Мастер-класс "Мастер карамельных наук" (5-12 лет) - узнаем из чего и как делают карамель, делаем сами леденцы на палочке, дегустируем карамель с разными вкусами, участвуем в веселой викторине, забираем с собой собственноручно сделанные леденцы.
29 апреля - Научное шоу "Морозный бум" (4-12 лет) - узнаем что такое сухой лед, попробуем морозную газировку, приготовим мыльную кашу, сделаем мега-туман и др.
30 апреля, (выходной) в 11.00 - Мастер-класс "Шоколадные конфеты" (4-12 лет) - узнаем из чего и как делают шоколад, сделаем шоколадные конфеты с сухофруктами, цукатами и орехами.
1 мая, (выходной) в 15.00 - Научное шоу "4 стихии" (4-12 лет) - дети примут участие в химических и физических экспериментах связанных с четырьмя стихиями природы - воды, огня, воздуха и земли.
2 мая, (выходной) в 12.00 - Кулинарный квест "Загадочный конверт" (5-12 лет) - разгадываем головоломки, выполняем задания, ищем ингредиенты, готовим самостоятельно выпечку и молочные коктейли = 1600 р.
6 мая, в 11.00 - Мастер-класс "Мастер карамельных наук" (5-12 лет) - узнаем из чего и как делают карамель, делаем сами тематические леденцы на палочке ко Дню Победы, дегустируем карамель с разными вкусами, забираем с собой собственноручно сделанные леденцы.
13 мая, - в 11.00 мастер-класс "Экспериментариум" (4-7 лет) и в 14.00 мастер-класс "Экспериментариум" (7-12 лет) - научный мастер-класс - делаем полимерных червяков, лизунов, узнаем что такое индикаторы и делаем супер-пену, проверяем умеют ли шарики жужжать и др.эксперименты.
19 мая, - 18.00 - Научное шоу с элементами мастер-класса "В темноте" (5-12 лет) - увидим светящуюся колбу, цветное пламя, узнаем секрет неонового грима, сделаем светящихся лизунов и полимерных червяков и другие эксперименты.
20 мая, - 11.00 - Квест с элементами научного шоу "Охотники за привидениями" (6-12 лет) - разыскиваем и обезвреживаем привидения, разгадывая головоломки и выполняя различные задания - творческие, интеллектуальные, активные, научные и др.
Предварительная запись обязательна.
Справки по телефону: 607-223.
Мероприятия в "Киндер Пати"
Детский клуб "Киндер Пати"
ТЦ "Рояль"
21 апреля, 18.00
22 апреля, 11.00
21 апреля, 18.00 -"Детская дискотека".
Мы предлагаем научить наших детей не только повторять движения за аниматором, а дать им возможность самовыражения, свободы, ощущения музыки и полета в ней.
22 апреля в 11.00 - Кулинарный МК "Кейкпопсы".
Справки и предварительная запись по телефону: 25-18-49.
ТДЦ "Столица"
21 апреля, 18.00
22 апреля, 16.00
28 апреля, 18.00
Расписание игр на апрель:
21 апреля в 18.00 - Поисковой квест "Барлиома" (до 10 человек)
Поисковой квест "Барлиома" - Проходит в городе. До 10 человек (2 команды по 2-5 человек, наличие 2 автомобилей)
...В последнее время участились случаи убийств девушек лёгкого поведения. Отличительной особенностью всех жертв были обнаруженные на теле черные отметены различной формы. Все жертвы были найдены в пределах одного района. Полиция на данный момент не может установить круг подозреваемых лиц, причастных к убийствам...
22 апреля в 16.00 - Семейная интеллектуальная игра "Я Знаю!" (Команды от 2 до 8 человек, количество мест неограниченно)
Семейная интеллектуальная игра "Я Знаю!" - это отличная возможность провести время с вашими детьми в веселой обстановке и с пользой для ума! Команды, состоящие из мам, пап, бабушек, дедушек, дочек, сыночков, внуков, внучек и просто хороших друзей.
5 различных категорий вопросов (от разминки до видеоряда??).
28 апреля в 18.00 - Тимбилдинг "Офисные бои" (до 40 человек)
Тимбилдинг "Офисные бои". "Офисные бои" - игровой тренинг командообразования, программа-соревнование по выдуманным "офисным видам спорта", направленная на эмоциональную разрядку и отдых в кругу друзей и коллег. Шансы выиграть у всех участников равны, но важно скорее участие, а не победа! Здесь можно то, что нельзя, но иногда хотелось бы - кричать и бросать, рвать и стрелять, разрушать опостылевшую офисную технику и многое- многое другое. Эта весёлая командная программа - радикальный способ снять стресс, "выпустить пар", возможность от души посмеяться, неожиданный взгляд на привычные вещи, позитивный эмоциональный тимбилдинг.
Справки по телефону: 41-68-82.
Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».
Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.
Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.
Ночь на льду
Ледовый дворец "Кристалл"
21 апреля, 22.00 (16+)
Гостей ждут зажигательная атмосфера, приятное звуковое и яркое световое сопровождение. Также к услугам посетителей традиционной акции "Ночь на льду" прокат коньков.
Справки по телефону: 240-160.
Индортриталон
Триталон в закрытом помещении - новый формат соревнований, набирающий популярность в северных странах по всему миру. Теперь у сахалинских любители и начинающих спортсменов появилась уникальная возможность проверить свои силы в бассейне, на велосипедном тренажере и беговой дорожке в формате часового старта. 20-21 апреля городской бассейн Южно-Сахалинска и новый спортивный комплекс GSport (Алтайский переулок, дом 11) примут у себя 40 атлетов.
Индор триатлон пройдет в формате 10/30/20: 10 минут плавания, 30 минут велосипеда и 20 минут бега. Пройденные расстояния каждого участника складываются через коэффициенты. Выигрывает тот, кто набрал больше километров.
Большинство участников мероприятия уже проплыли первый этап в рамках заплывов, и около десяти спортсменов соберутся в пятницу вечером в городском бассейне Южно-Сахалинска и проплывут 10 минут.
На следующее утро в спортивном комплексе GSport четыре "волны" по десять атлетов пройдут оставшиеся два этапа индор триатлона: полчаса на велосипеде и после пятиминутного перерыва - треть часа на беговой дорожке. Старт первой волны в 9:00, а последней в 11:15. Подведение итогов и церемония награждения пройдет здесь же в 13:00. Участники разбиты по возрастным группам, победителей и призеров ожидают денежные сертификаты от магазина SKIMiR и сертификаты на посещение сайкла в спортивном комплексе GSport.
Как отмечают многие, самое главное здесь не победа, а именно участие и бесценный соревновательный опыт еще до начала летнего сезона, а также общение с такими же увлеченными людьми. Все участники перед соревнованиями проходят важное тестирование на тренажерах и узнают текущие показатели свой формы, мощность и пульс, с которой оптимально ехать триатлон.
Сахалинский областной государственный художественный музей
21-22 апреля и каждый день, кроме понедельника с 11.00
Сахалинский областной художественный музей один из немногих обладает постоянной экспозицией христианского искусства. В зале представлена коллекция копий древнерусских фресокXI–XVII вв., выполненные преподавателем Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Александром Константиновичем Крыловым и его учениками; иконы и медное литье.
Справки по телефону: 72-36-43, 72-37-38.
Сахалинский областной государственный художественный музей
21-22 апреля и каждый день, кроме понедельника, с 10.00.
Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.
Выставка "Острова ратной славы"
Музейно-мемориальный комплекс «Победа»
21-22 апреля (до 21 мая)
На выставкет представлены авторские снимки известного сахалинского историка, археолога, этнографа Игоря Анатольевича Самарина, сделанные им во время поездок по местам боевой славы советских солдат – участников Курильской десантной и Южно-Сахалинской наступательной операций.
Посетители смогут увидеть уникальные фотографии японских огневых укреплений, некогда грозной военной техники, мест высадки советского десанта и ожесточенных боев, братских могил воинов и памятников, воздвигнутых в честь героев, погибших в августе 1945 года. Среди снимков – остатки десантного судна и японского танка "Чи-Ха" на острове Шумшу, деревянная взлетно-посадочная полоса армейского аэродрома Хигаси-Кумохара, расположенная на Урупе, скальный артиллерийский ДОТ острова Зеленый и другие.
Справки по телефону: 49-57-17.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
21-22 апреля и каждый день, кроме понедельника.
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».
Музей медведя, ТРК «Сити Молл»
21-22 апреля и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.
Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
21-22 апреля и каждый день, кроме понедельника.
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.
Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.
Выставка "Острова вдохновения"
Союз художников России
Сахалинские художники влюблены в свой остров, здесь они родились, учились, продолжают жить и работать. Не все участники выставки родом с островов, но приехав сюда, были очарованы красотой природы и влюбились в этот уголок Великой России. Здесь рождаются их лучшие произведения, здесь они черпают вдохновение для творчества.
Выставка собрала более 100 работ 42 участников. Кроме художников регионального СХ России участвуют художники и других городов Сахалина.
Представлены произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
21-22 апреля
Приглашают посетить вторую часть постоянной экспозиции музея «Остров Сахалин»: открытый финал. В экспозиции воплощена жизнь великой книги о сахалинской каторге в театральном, музейном и научном пространстве. Посетитель сможет окунуться в атмосферу создания произведений А.П. Чеховым, а в интерактивной зоне дополнить сахалинскую летопись, начатую Чеховым в XIX веке.
Арт-галерея "Сахалин"
21-22 апреля (до 5 мая)
После зимних нескончаемых метелей, от которых мы все уже устали, наши художники делятся с нами своими солнечными работами. Сахалинские пейзажи и цветы, романтические жанровые композиции и абстрактные солнечные холсты. Приходите, отогревайтесь, получайте позитивные эмоции. Участники все те же наши любимые, хорошо известные художники. Степанов Ю. В. - старейший наш заслуженный художник, член Союза Художников России. Кирюхина Н.С. - член Союза Художников России с потрясающими городскими композициями и темой - космос. Метельский Ю.- так же член Союза Художников, представляет солнечные яркие летние работы, Кузьменко В.- союз Художников, интересная цветовая гамма в картине "Пик Чехова". Бянкина Н. Р.- профессиональный художник, директор Художественной галереи представляет морские пейзажи и летний городской пейзаж. Молодые авторы - Потысьева Ольга представляет много летних композиций на любой вкус. Валиева А., Маркелов Ю., Гарбар С., Баронина О., Кузнецова Ж., Проклова Е. и многие другие начинающие авторы. Все картины продаются.
В галерее проводятся мастер – классы по живописи, АРТ вечеринки, мастер – классы по батику и полимерной глине. У нас вы сможете интересно и с пользой провести время. Обращаться по адресу : ул. Амурская 4Б.
Справки по телефону: 8-962-101-83-68.
Выставка "А.С. Пушкин. Жизнь и лира"
Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин"
21-22 апреля и каждый день, кроме понедельника до 15 июля
В Литературно-художественном музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» открылась выставка «А.С. Пушкин. Жизнь и лира» из фондов Государственного музея А.С. Пушкина города Москвы. Она показывает основные этапы жизни и творчества великого поэта от его рождения до смерти. В первой части экспозиции представлены подлинные предметы конца XVIII – начала XIX вв., принадлежавшие Александру Сергеевичу. Это крестильная льняная рубашка и холщовое полотенце, вышитое няней великого поэта Ариной Родионовной Яковлевой. Также представлена копия посмертной маски великого поэта.
Посетители выставки увидят акварели и гравюры, на которых изображены литературные единомышленники, друзья и недруги Пушкина. Портрет Антона Дельвига – друга Пушкина со времен учёбы в Царскосельском лицее, офорт с изображением Василия Жуковского, чьим учеником считал себя Пушкин.
Выставка "Имя кита"
Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин"
21-22 апреля и каждый день, кроме понедельника, до 20 мая
Выставка является итогом одноимённого конкурса грантового проекта, который проводился в прошлом году Сахалинской областной общественной организацией Клубом "Бумеранг" при поддержке компании "Эксон Нефтегаз Лимитед".
Участники конкурса придумывали имена серым китам, почти 70 из них биологи присвоили представителям охотско-корейской популяции серых китов, которая кормится у северо-восточных берегов Сахалина. Благодаря детям, у китов появились такие имена, как Путешественник, Вайда, Охинский, Шумшу. Среди имён, которые придумали нивхские ребята с севера Сахалина, – Пилкан, Ниф, Тайгун, Мевундя и другие.
На выставку было отобрано 35 детских работ, выполненных разнообразными материалами – от карандаша до пастели. Некоторые из работ исполнены в необычной технике воскографии.
Сахалинский областной краеведческий музей
21-22 апреля и каждый день, кроме понедельника, до 10 июня
Чай уже давно стал любимым и привычным напитком во всем мире. Сегодня трудно представить, что в былые времена он являлся предметом роскоши и его преподносили в качестве подарка царственным особам. В разных странах существуют свои традиционные способы употребления чая, но суть чаепития одна и та же; чай дает силу, возможность отдохнуть, поддержать беседу. Наверное, нет на земле такого места, где бы чай сыграл такую важную роль, как в Кяхте.
На выставке «Чайная традиция и современность» представлены образцы китайского чая:«Зуй-се», «Мян-зун», «Та-чен», «Пеклинг», «Жемчужный», «Улун», плиточный, кирпичный и др. Увидеть насколько были сложными процедура подготовки чайного листа к продаже, транспортировка чая помогут фотографии Н. А. Чарущина — этнографа, публициста, народника, проживающего в Троицкосавске с 1885 по 1895 год.
В экспозиции представлены сопутствующие предметы торговли — предметыдекоративно-прикладного искусства Японии и Китая, а также деревянная скульптура, отражающая жизнь народа: сцены труда и отдыха.
Справки по телефону: 72–87–99 (доб. 119), Чен Татьяна Мунгуновна.
Сахалинский областной государственный художественный музей
21-22 апреля и каждый день, кроме понедельника, до 3 мая
Это первый на Сахалине совместный выставочный проект Государственного музея искусства народов Востока г. Москвы и Сахалинского областного художественного музея.
Цель проекта - познакомить сахалинского зрителя с дальневосточным декоративно-прикладным искусством в контексте национальных культур в связи с чайными традициями и их философским и историко-культурным своеобразием.
Справки по телефону: 72-36-43, 72-37-38.
Бизнес-центр «Сфера»
21-22 апреля (до 13 мая)
В Южно-Сахалинске открылась выставка островного художника Алексея Мазова. Он представил публике больше 30 полотен. Это пейзажи Сахалина. Любимые места автора – бухта Тихая, мыс Великан, озеро Тунайча.
Музейно-мемориальный комплекс «Победа»
ул. Горького, д.7-Б
21-22 апреля (до 9 мая)
Экспозиция рассказывает об участниках Второй мировой войны, пропавших без вести на полях сражений, чьи судьбы были восстановлены активистами Общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» в ходе поисковых работ.
Телефон для справок: 49-57-28
НОЧНАЯ ЖИЗНЬ
EVOLUTION DUKE/Wild Party
Ночной клуб "DUKE"
21 апреля, 22.00 (21+)
С наступлением весны клуб запускает серию энергичных вечеринок «Wild Party». Новые ритмы, новые кумиры, новые акции и подарки, новое поколение клабберов!
Весенние заплывы
Музыкальная лаборатория "Трюм"
ул. Шлакоблочная, 24/2
28 апреля, 1 мая
Музыкальная лаборатория "Трюм" представляет "Зимние заплывы"!
28 апреля – "Весенний заплыв"
"Sakhalin.Ru", "BeatSound"
1 мая – "Весенний ЗАПЛЫВ"
"Sakhalin.Ru", "777Band"
КИНО
И как всегда, выходные можно провести в кинотеатре. Узнать о новинках и выяснить расписание вы можете на нашем сайте в афише.
Приматолог Дэвис Окойи предпочитает держаться подальше от людей и дружит с Джорджем, удивительно умным альфа-самцом — гориллой, которого он воспитывал с самого рождения. Но вышедший из-под контроля генетический эксперимент превращает послушную обезьяну в яростного монстра. Более того, вскоре обнаруживается, что существуют и другие модифицированные хищники. Пока свежесозданные чудовища превращают в руины Северную Америку, стирая с лица Земли все, что попадается у них на пути, Окойи вместе с опальным генным инженером пытается изобрести антидот, прорываясь по бесконечному полю боя не только, чтобы предотвратить глобальную катастрофу, но и спасти бесстрашное существо, которое когда-то было его другом.
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Такими насыщенными обещают стать выходные дни. Обязательно потратьте время с пользой!