Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 21-22 апреля

21 апреля на суд зрителей и жюри фестиваля будут представлены 11 спектаклей от лучших любительских театров кукол области. Постановки затронут извечные темы добра и зла, дружбы, порядочности, любви и гуманного отношения к окружающему миру, расскажут о взаимовыручке и оптимизме. В небольших перерывах между сказками к зрителям будут приходить синьор Карабас-Барабас и самая красивая кукла из его кукольного театра – Мальвина.

Программа конкурсного дня:

11.00 - Открытие фестиваля

11.15 - "Красная шапочка". По мотивам сказки Шарля Перро всем знакомая история предстанет пред нами яркой и красивой постановкой, где сотрется грань между куклой и человеком.

11.35 - "По щучьему велению". Автор обработки Олеся Емельянова. Русская народная сказка о том, к чему привело «веление» волшебной щуки и «хотение» не очень трудолюбивого Емели.

12.00 - "Ведьма и Петрушка". Ведьма пытается сорвать празднование дня рождения царской дочери. Петрушка и местный служитель порядка отправляются в опасное путешествие по сказочному лесу чтобы помешать злой колдунье.

12.22 - "Гуси-лебеди". Народная сказка в обработке Афанасьева расскажет вам удивительную историю похищения братца и его спасения отважной сестрицей.

12.46 - "Придет серенький волчок". По пьесе Дмитрия Войдак. С самого детства нам говорили «не ложиться на бочок» и вообще вовремя засыпать, а то придет серенький волчок и накажет за непослушание. Но так ли это на самом деле и такой ли он плохой?

14.00 - "Солнышко и снежные человечки". Автор Александр Веселов. Трогательная история о двух снеговиках, которых слепили дети. Они многого не знают и начинают сказочное путешествие с одной единственной целью – узнать, что такое солнышко, о котором говорят все лесные звери.

14.22 - "Русская соль". Автор Юрий Сидоров. Большая и зрелищная постановка с меняющимися картинами и местом действия. Вас ждут отважные моряки, очаровательные чертята, королевская кухня с хулиганским котом и много-много всего интересного в музыкально-танцевальном театральном действе.

15.00 - "Уважаемый Леший". Баба Яга подстрекает лешего напугать Иванушку. Ведь Иванушка, по словам Бабы Яги, не боится Лешего, а значит – не уважает. Но вселять страх он не любит, а вредить Аленушке, сестрице Иванушки, так и вообще отказывается. Однако у Бабы Яги еще осталась в запасе толика коварства, с помощью которой она и собирается поквитаться с неугодными.

15.20 - "Маша и Медведь". Русская народная сказка в обработке Олеси Емельяновой. Маша собирала ягоду в лесу, но заблудилась и попала к медведю. Он не хотел ее отпускать домой, но при помощи хитрости и смекалки девочка вернулась к родителям.

15.45 - "Третий лишний". Автор Владимир Илюхов. Лисенок и Зайчонок - друзья. Но дружить они хотят только друг с другом, чтоб не было никаких третьих лишних. Так они прогоняют Ёжика и Медвежонка. Но тут в их дружбу вторгается Волк…

16.20 - "Кошкин дом". Жила-была в настоящем Кошкином доме красавица Кошка. И были у нее котята — племянники, да вот случилась у котят беда, и Кошка их к себе не пустила. А когда у неё самой дом загорелся, котята её приютили…

22 апреля в 14.00 для всех участников и зрителей артисты театра покажут спектакль из своего репертуара, также состоится награждение победителей фестиваля.

Вход по бесплатным пригласительным билетам в кассе театра.

Справки по телефону 8 (4242) 72-20-62.