Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 20-21 января

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!
ТЕАТР
Спектакль "Медвежонок Римцимци"
Сахалинский театр кукол
20 января, 11.00 (3+)
21 января, 13.00
Спектакль «Медвежонка Римцимци» создан по пьесе Яна Вильковского. Он о настоящей дружбе, взаимовыручке, доброте и том, как важно найти общий язык, особенно детям и родителям!
Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова
20 января 18.00 (16+)
«День рождения Смирновой» - одна из одноактных пьес легендарной Людмилы Петрушевской, написанная по просьбе Олега Ефремова в 1977году. Это история будто бы подсмотрена в замочную скважину и рассказана самой жизнью. Всё начинается с того, что к Эле Смирновой на день рождение, который она и не очень-то хотела отмечать, приходят нежданные гости...
Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова
21 января 18.00 (16+)
Эта история, пронизанная колоритом народных преданий и поверий, вполне в духе «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Гоголя. Сюжет пьесы наполнен видениями, фантазиями и мистикой: ведь все начнется именно в ту ночь (единственную ночь в году), когда еврейский черт Хапун может выбрать в жертву одного человека, чтобы унести его к себе...
СОБЫТИЯ
Репетиционная база Сахалинской Филармонии
ул. Дзержинского, 28 А
20 января, 19.00
Прозвучат инструментальные и вокальные произведения Антонио Вивальди, Пьетро Антонио Локателли и Иоганна Себастьяна Баха. Приглашаем всех насладиться удивительной и красивой старинной музыкой!
Конгресс-холл "Столица"
Шоу японских барабанщиков Sai – это завораживающее зрелище, с артистичными трюками, яркими костюмами и динамичным ритмом барабанов.
ТРК "Сити Молл"
20-21 января
Вот и Святки, да все празднички!
Сахалинский колледж искусств
Святки это период времени, который приурочен к зимнему солнцевороту, он открывает новый солнечный год и включает в себя такие праздники как Рождество, Новый год (по старому стилю), Крещение. Название этого праздника происходит от словосочетания "святые вечера". Их отмечают в период от Рождества до Крещения. По традиции в эти дни с подарками и песнями посещают дома родных, близких, знакомых. И все, кто бы ни появился на пороге дома, тоже получают от хозяев подарки.
Субботнее театрализованное действие для детей будет основано на традиционных русских обрядах: народных колядках, потехах, христославах, плясовых и игровых произведениях. В развлекательную вереницу забав и потех артисты органично вплели и разговор с детьми о том, что же такое Святки, как и встречать и привечать и, что интересного на Святки происходит.
Кормушки для птиц
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
21 января, 11.00, 12.30
Юных посетителей приглашают сделать своими руками зерновые кормушки для птиц. Очень важно заботиться о тех, кто слабее, кто нуждается в нашей защите. Зимой птицам сложно найти корм, рацион в холодное время года оказывается весьма скудным. Поэтому изготовление поделки для птиц будет для них жизненно необходимым.
На занятии ребята изготовят кормушки при помощи зерновой смеси и съедобной клейкой основы. Впоследствии поделки могут быть развешаны в парковых зонах и в лесу.
Так же можно посетить мастер-класс по предварительной заявке и в другие дни. Тел. 43–65–09.
Экскурсия выходного дня
Сахалинский областной краеведческий музей
20, 27, 28 января, 12.00, 15.00
Экскурсия расскажет об особенностях природы и истории единственной островной области России и познакомит с уникальными экспонатами музея.
Предварительная запись по телефону: 72–75–55.
Сахалинский областной художественный музей
20 января, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00
Каждую субботу посетители музея смогут посмотреть видео-фильмы из фонда "Русский музей: виртуальный филиал" и из медиатеки Сахалинского областного художественного музея.
Расписание сеансов "Музейного кинозала" на 20 января:
11.00 - Скульптура. Фильмы 1-2 (из цикла "Русский музей - детям").
12.00 - Выставки Русского музея. Фильм рассказывает о временных выставках, прошедших в Русском музее: "Небо в искусстве" - работы от иконы до современного искусства, так или иначе связанные с "небесной" тематикой; "Гимн труду" - полотна представителей соцреализма и авангарда; "Смолянки" Д. Левицкого" - впервые выставляемые после масштабной реставрации портреты учениц Смольного института кисти Дмитрия Левицкого, и "Русский быт" - ретроспектива в живописную историю русского быта.
14.00 - Праздники на Дворцовой. Две картины из одной эпохи. Фильм посвящен двум известным произведениям из собрания Русского музея, картинам Б.М.Кустодиева "Праздник в честь 2-го конгресса Коминтерна 19 июля 1920 года. Демонстрация на площади Урицкого" (1921) и В.В.Купцова "АНТ-20 "Максим Горький" (1934).
15.00 - "Процессия". В фильме рассказывается о судьбах династии Романовых, особенностях мистических мировоззрений Павла I, интригующих фактах из жизни Ивана VI, "русской железной маски".
Просмотр для посетителей музея бесплатный.
Воскресные мероприятия в ИграMix
Парк развлечений ИграMix
Сити Молл, 5 этаж,
Телефоны для справок: 708-825, 26-58-13
21, 28 января, 15.00
21 января – Флешмоб "Обними ростовую куклу" в честь Международного дня объятий - в 15.00.
28 января – Зажигательная дискотека с аниматорами - в 15.00.
Мир черепах
Сахалинский зооботанический парк
20 января, 15.00
Черепахи – удивительные и такие разные! Сухопутные и водоплавающие, большие и маленькие, хищные и вегетарианцы. На экскурсии посетители узнают много нового о жизни черепах; местах их обитания, образе жизни, друзьях и врагах. Мероприятие проводится в помещении экзотариума.
Сахалинский областной краеведческий музей
20, 27 января, 17.00, 18.00 (16+)
К просмотру предлагается короткометражный фильм "Имена на карте. Путь к Сахалину" режиссера Н. Добровольского. В фильме рассказывается об экспедиции Г. И. Невельского 1848-1853 годов на Дальний Восток. Съемочная группа повторяет его путь от устья Амура к берегам Сахалина…
Справки по телефону: 72-75-55.
СТК "Горный воздух"
21 января, 11.00
В этот день основной площадкой праздника станет жемчужина островного региона - спортивно-туристический комплекс «Горный воздух». Организаторы разработали концепцию праздника в лучших русских традициях народных массовых гуляний и забав. Жители и гости Южно-Сахалинска смогут принять участие в зимней семейной эстафете, спортивном квесте и многочисленных конкурсах. Всех участников Дня снега ждут подарки от партнеров мероприятия.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
20 января в 12.00, 14.00, 15.00
21 января в 14.00, 15.30
Завершает свою работу интерактивная выставка «Остров открытий». 20 и 21 января состоятся заключительные занятия, которые приглашаем вас посетить всей семьей!
На интерактивном занятии в игровой форме участники получают знания из областей биологии, ботаники, зоологии, палеонтологии и других наук. Участников делят на команды «Следопытов» и «Археологов» и предлагают пройти цепочку заданий. «Археологи» попадают в «Затерянный мир», а «Следопыты» устремляются на поиски следов животных и птиц. Пройдя интеллектуальные испытания, все получают сувениры от музея.
Открытые уроки по уличным направлениям танца
Танцевальная студия "Твой город"
Горького 30
20-21 января
Состоятся открытые уроки по уличным направлениям: hip-hop, popping, locking, house, vogue.
Мероприятия в "Киндер Пати"
Детский клуб "Киндер Пати"
ТЦ "Рояль", 3 этаж
20-21 января
Справки и предварительная запись по телефонам: 26-00-09, 25-18-49
20 января:
Квестория "Два Королевства" - 15.30
Жители двух Королевств, раньше жившие мирно, начали ссорится. Кто в этом виноват и что нужно сделать? Как вернуть времена года на место, а волшебникам лета и зимы - дружбу? И что задумала Снежная Королева? Обо всём этом и о многом другом - в игре-сказке "Два Королевства"!
Детская дискотека с баром - 18.00.
Дискотека - это самый необыкновенный и сказочный праздник. Дискотека для детей-это взрыв радости, смеха и танцев. Детская дискотека - это безудержное веселье и чудесное настроение.
21 января:
Мастер-класс "Кормушка для птиц" - 11.30.
Зимняя пора – это серьёзное испытание для пернатых. С каждым днём найти пищу становится всё труднее. Позаботьтесь о птичках – повесьте кормушку, сделанную своими руками из самых простых подручных средств, которые обычно выбрасываем.
"Бумажная дискотека" - 18.00.
Танцы и веселье в вихре белоснежной бумажной соломки! Почему это интересно и весело? Горы бумажной соломки создают атмосферу волшебства – она падает "с неба", ей можно бросаться и даже падать в бумажные горы. Бумажная дискотека – это необыкновенный простор для творчества, возможность выплеснуть энергию и получить массу удовольствия.
Занятия в мастерской "Пан Карандаш"
Мастерская "Пан Карандаш"
20 января
Творческая мастерская "Пан Карандаш" рада приветствовать всех ребят на занятия. Мы не проводим мастер-классы, лишь занятия с детьми.Мы направляем к творческому решению!
Расписание занятий на январь-февраль 2018 года:
Дети 2-4 года:
1. 20 января: Аппликация. Декорация Варежка
2. 23 января 2018: Аппликация клеим. Гусенка
3. 30 января 2018: Аппликация. Пингвин
4. 27 января 2018: Аппликация. В деревне ночь.
5. 6 февраля 2018: Боровичок. Аппликация.
6. 13 февраля 2018. Аппликация. Воробьи в скворечнике.
Дети 4-7 лет:
1. 27 января 2018: Организуем стену Ежедневник
2. 3 февраля 2018: Крутим дерево. Пластилин.
3. 10 февраля 2018: Боровичок. Аппликация.
4. 11 февраля 2018: Аппликация из ватных палочек. Домики
Запись по телефону 62-04-74.
Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».
Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.
Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.
Соревнования на призы «Дружбы»
СДЮСШОР зимних видов спорта
ул. Венская, д. 5, тел. (4242) 73-45-74
20-21 января
На текущей неделе, с четверга, по воскресенье, юные лыжники будут разыгрывать медали первенства Сахалинской области. Сотням сильнейших девушек и юношей 14-17 лет предстоит проехать две гонки с раздельного старта и два спринта – классическим и свободным стилем. Эти соревнования уже 50 лет проводятся каждую зиму после приезда на Сахалин финского президента Урхо Кекконена в 1968 году.
Программа соревнований на 20-21 января:
20 января (суббота) - спринт свободным стилем;
21 января (воскресенье) - индивидуальная гонка свободным стилем. Девушки 2002-03 г.р. - 3 км, юноши 2002-03 г.р. - 5 км, девушки 2000-01 г.р. - 5 км, юноши 2000-01 г.р. - 10 км.
Ночь на льду
Ледовый дворец "Кристалл"
20, 27 января, 22.00 (16+)
Гостей ждут зажигательная атмосфера, приятное звуковое и яркое световое сопровождение. Также к услугам посетителей традиционной акции "Ночь на льду" прокат коньков.
Справки по телефону: 240-160.
СДЮСШОР зимних видов спорта
ул. Венская, 5
20-21 января, с 09.00
Покататься на лыжах и взять в прокат инвентарь можно на лыжной базе «Спартак» (школа зимних видов спорта). Прокат работает с 09.00 до 18.00.
Стоимость проката для взрослых составит 250 рублей в час, детям и пенсионерам - 100 рублей. При себе необходимо иметь паспорт.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
20-21 января и каждый день, кроме понедельника, с 11.00
Около 30 силуэтных композиций, рукописи легенд, сказок и рассказов Семёна Надеина будут представлены в музее книги «Остров Сахалин». Экспонаты собраны из четырех музеев Сахалинской области и личной коллекции семьи Василия Курикалова. Часть уникальных силуэтных композиций будет экспонироваться впервые.
Грациозные олени, живописные сцены из быта эвенкийского народа и пейзажи сахалинского ландшафта, – все это создал автор при помощи ножниц и бумаги. Вся художественная сложность работ, представленных на выставке, заключается в том, что предварительный рисунок не делался, поэтому художник должен был обладать от природы особым видом памяти и фантазией, чем в полной мере владел эвенкийский мастер.
Выставка "Краски жизни"
Бизнес-центр "Сфера"
До 31 января
Творческое объединение "Арт Студио" представляют вашему вниманию более тридцати картин авторов разных стран, профессий и возрастов - художников любителей. Людей безгранично влюбленных в свое хобби – изобразительное искусство. На выставке "Краски жизни" можно познакомиться с безграничными возможностями людей увлеченных и увлекающихся, в разное время и в разном возрасте нашедшие свой путь в творчестве, пришедшие в изобразительное искусство и достигшие своих успехов целеустремленностью, любовью к своему делу, трудом и грамотным советом профессиональных руководителей.
Вход свободный.
Центр русского декоративно-прикладного искусства «На краю земли»
ул. Курильская, 42
20-21 января (до 25 января)
Телефоны для справок: 31-25-25, 72-37-38
На выставке представлены ёлочные игрушки 1940-1980 годов и графические работы Юрия и Елизаветы Васнецовых. Экспонаты создают атмосферу праздника, зимней сказки.
Телефон дня справок: 31-25-25.
Сахалинский областной государственный художественный музей
20-21 января и каждый день, кроме понедельника, с 10.00.
Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.
Выставка "Бородино- слава России"
Сахалинский областной краеведческий музей
20-21 января и каждый день, кроме понедельника до 11 марта
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
В выставочном зале будут представлены экспонаты из фондов Государственного Бородинского военно-историческогомузея-заповедника, старейшего в мире, из основанных на полях сражений.
Посетители выставки смогут увидеть скульптурные и графические работы художников XIX века и наших современников, а также вещи участников сражения — образцы обмундирования, снаряжения и вооружения офицеров и нижних чинов вооруженных сил Российской империи и Великой армии Наполеона, многочисленные находки с поля сражения — ядра, осколки гранат, картечные и ружейные пули, металлические части ручного огнестрельного и холодного оружия, предметы амуниции.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
20-21 января и каждый день, кроме понедельника.
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».
Музей медведя, ТРК «Сити Молл»
20-21 января и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.
Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
20-21 января и каждый день, кроме понедельника.
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.
Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.
Выставка Нины Наумовой "Букет фантазий"
Сахалинский областной государственный художественный музей
20-21 с 10.00.
Нина Николаевна Наумова родилась в маленьком поселке Дуэ в Александровск - Сахалинском районе. Окончила художественно - графический факультет Хабаровского педагогического института и, вернувшись обратно на остров, продолжила развиваться в выбранных направлениях и как педагог и как художник.
Нина Николаевна Наумова - одна из самых ярких островных представителей авангардного искусства. Более семидесяти экспонируемых на выставке работ покажут безграничный полет фантазии, эмоциональную окраску каждого произведения и глубокую философскую нагрузку.
В поисках новых способов творческой самореализации, художница воплощает свои идеи, мысли, видение мира с помощью ткани и красок в технике – батик.
Выставка "Философия красок"
Арт-галерея "Сахалин"
Амурская 4Б (за ТЦ "Океан")
20-21 января (До 1 марта)
Посредством красок и холста художники делятся своим отношением к жизни, окружающему миру. Подобная выставка дает возможность не только посмотреть и насладиться красотой картин, но и подумать над тем, что старался выразить мастер.
На выставке представлены работы известных маститых художников и молодых авторов: Заслуженный художник России, член Сахалинского Союза художников, обладатель золотой медали за заслуги в творчестве Степанов Ю. В. Член Союза художников – Кирюхина Н. С., Профессиональный художник и директор АРТ галереи Бянкина Н. Р. Член Владивостокского Союза художников Арсененко А. Московский член Союза художников А. Майоров. Художники : Потысьева О. В. , Маркелов Ю., Проклова Е.,Гарбар С., Кузнецова Ж.
Сахалинский областной государственный художественный музей
В сахалинском областном художественном музее открылся выставочный проект «Природу вместе сохраним!» XI-го Сахалинского фестиваля - конкурса детского художественного творчества «Новые имена».
В выставке приняли участие 95 школьников и студентов в возрасте от 10 до 22 лет из 21 детских художественных школ, школ искусств, колледжей искусств Сахалинской, Магаданской, Амурской областей и Хабаровского края.
Темы рисунков и декоративных композиций посвящены закрытию Года экологии в России и 70-летию Сахалинской области. Работы юных художников рассказывают о природе родной земли, её обитателях, о жизни людей, предупреждают о том, какие последствия ожидают нас, если мы не будем оберегать окружающий мир.
Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин"
Каждый, кто оказался на "Острове открытий", становится исследователем и может совершить немало открытий для себя. Как узнать по следам медведя, волка или лося? Легко ли с помощью словесного портрета определить динозавра? Могут ли встретиться в природе белый медведь и пингвин, а пума поохотиться на зебру? Какие растения едят животных? И всегда ли можно доверять названиям: кто страшнее для животных – росянка или фикус-душитель? Вопросов много, и ответы на них ребёнок может найти на выставке сам.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
20-21 января
Приглашают посетить вторую часть постоянной экспозиции музея «Остров Сахалин»: открытый финал. В экспозиции воплощена жизнь великой книги о сахалинской каторге в театральном, музейном и научном пространстве. Посетитель сможет окунуться в атмосферу создания произведений А.П. Чеховым, а в интерактивной зоне дополнить сахалинскую летопись, начатую Чеховым в XIX веке.
Сахалинский областной краеведческий музей
20-21 января и каждый день, кроме понедельника до 28 января
Выставка «Главные…» из фондов Мемориального музея космонавтики (г. Москва) посвящена шестидесятилетию запуска первого искусственного спутника Земли. На экспозиции представлены уникальные предметы: макеты космической техники, личные вещи космонавтов и многое другое.
НОЧНАЯ ЖИЗНЬ
Live Show by Redgi & Hardy
Ночной клуб "DUKE"
19-20 января, 22.00 (21+)
В эти выходные для Вас будут выступать диджей и вокалистка популярного артиста T-Killah - Redgi & Hardy.
Live music
Клуб "Браво"
ул. Ленина, 156
19-20 января, 22.00 (21+)
Целых две головокружительных ночи хитов от наших певцов, зажигательные танцы от Vanchay и лучшие ремиксы от DJ Lime.
Для тех, кто любит петь - рады будем представить к вашему вниманию общий зал караоке. Обновленный каталог песен, отличный звук и позитивное настроение!
Трюм - Зимние заплывы
Музыкальная лаборатория "Трюм"
20 января 20.00 (21+)
КИНО
И как всегда, выходные можно провести в кинотеатре. Узнать о новинках и выяснить расписание вы можете на нашем сайте в афише.
Есть победы, которые меняют ход истории. Победы духа, победы страны, победы всего мира. Таким триумфом стали легендарные «три секунды» — выигрыш сборной СССР по баскетболу на роковой мюнхенской Олимпиаде 1972г. Впервые за 36 лет была повержена «непобедимая» команда США. Никто даже помыслить не мог о том, что это возможно — обыграть великолепных непогрешимых американцев на Олимпийских играх! Никто, кроме советских баскетболистов (русских и грузин, украинцев и казахов, белорусов и литовцев).
Когда проигрыш означал поражение страны, когда нужно было выходить и бороться в раскаленной обстановке из-за произошедшего теракта, великий тренер сборной СССР был готов на все, лишь бы помочь своим подопечным разбить американский миф о непотопляемой команде мечты. Ведь он знал, что создал самую сильную сборную на планете, и в начале заставил поверить в это своих игроков, а затем весь мир.
Действие фильма происходит во время смены цивилизаций. В Евразии начинается новая эра. Ушли в небытие гордые воины — скифы, их вымирающие потомки превратились в безжалостных наемных убийц, «волков Ареса». Ратнику Лютобору предстоит тяжелое испытание. Втянутый в междоусобные интриги он отправляется в опасный путь ради спасения семьи, а его проводником становится пленный скиф Куница. Они — враги и молятся разным богам, но вынуждены идти вместе. Через дикий степной мир к пристанищу последних скифов, где их ждет почти неминуемая смерть…
В новогоднюю ночь, в то время, как Князь готовится произнести торжественную речь, а Юлий распаковывает подарки и следит за приготовлением праздничного стола, богатыри едут в гости к Алеше, и встречают там странного товарища по имени Дурило. Оказывается, это тринадцатый месяц, который никому особенно не нужен, и который пытается осуществить свое заветное желание — стать самым главным месяцем в году. Только и надо ему, что притвориться Дедом Морозом, показать доверчивому Алеше пару фокусов, подружиться с богатырями и оказаться в Египте — стране фараонов и древних пирамид. А дальше — пирамиды, заклинание, Древний огонь — и дело в шляпе! Но не так-то просто осуществить свое коварное желание, когда на пути у тебя встают не только три богатыри, но и их жены, Князь и Юлий, Змей Горыныч и Дед Мороз и даже — сама принцесса Нефертити!
Елена Михайловна скромно живёт на пенсии в провинциальном городке. Неожиданно для себя она узнаёт о смертельном диагнозе, который может в любой момент оборвать её жизнь. Чтобы лишний раз не тревожить любимого, но постоянно занятого сына, работающего в большом городе бизнес-тренером, и избавить его от потенциальных забот, Елена Михайловна берет дело в свои руки и принимается активно хлопотать над организацией собственных похорон.
Действие разворачивается в 1963 году. Главная героиня — немая уборщица в научной лаборатории. В стенах секретного учреждения идёт работа по изучению отловленного человека-амфибии. Женщина влюбляется в мутанта и помогает ему бежать…
Молли Блум называли Принцессой покера. Она построила самое дорогое подпольное казино в Голливуде. Каждую минуту здесь шли ва-банк кинозвезды, шейхи, миллиардеры. Большие деньги пахнут кровью. Как выжить, когда за тобой охотится мафия и ФБР?
Финеас Тейлор Барнум всегда мечтал войти в историю, но все его занятия не приносили ему удовольствия. И когда, казалось, весь мир обернулся против него, он решает пойти вслед за своей мечтой. Барнум создает завораживающее представление-сенсацию, которое стало рождением мирового шоу-бизнеса.
История о первом и решающем шаге Уинстона Черчилля на посту премьер-министра Великобритании, получившего власть при чрезвычайных обстоятельствах. Успехи нацистской армии взбудоражили британское сообщество, но вопреки давлению и страху других политиков Черчилль отказывается идти на соглашение с Гитлером.
Тихая неудачница Клэр получает в подарок от отца старинную шкатулку. К ее удивлению оказывается, что шкатулка умеет исполнять желания. Теперь-то она расквитается со всеми, кто над ней смеялся. Желания исполняются, но не совсем так, как задумывала Клэр, и с каждым новым желанием последствия становятся все страшнее. Какую еще плату попросит шкатулка взамен, и что за древнее зло скрывается в ней?
Питер и Кайл Рейнольдсы — два брата, которых эксцентричная мать вырастила в полной уверенности, что их отец умер, когда они были маленькими. Но после того, как они выясняют, что это неправда, они отправляются на поиски своего настоящего отца, в ходе которых узнают о своей матери больше, чем, вероятно, когда-либо хотели знать.
Новая глава истории об экстрасенсе, которая умеет разговаривать с мертвыми. На этот раз в жизнь воплощается ее самый страшный кошмар: сущности из потустороннего мира проникают в ее собственный дом.
Вот такими насыщенными обещают стать выходные дни. Обязательно потратьте время с пользой!