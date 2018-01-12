Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 20-21 января

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

Эта история, пронизанная колоритом народных преданий и поверий, вполне в духе «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Гоголя. Сюжет пьесы наполнен видениями, фантазиями и мистикой: ведь все начнется именно в ту ночь (единственную ночь в году), когда еврейский черт Хапун может выбрать в жертву одного человека, чтобы унести его к себе...

«День рождения Смирновой» - одна из одноактных пьес легендарной Людмилы Петрушевской, написанная по просьбе Олега Ефремова в 1977году. Это история будто бы подсмотрена в замочную скважину и рассказана самой жизнью. Всё начинается с того, что к Эле Смирновой на день рождение, который она и не очень-то хотела отмечать, приходят нежданные гости...

Спектакль «Медвежонка Римцимци» создан по пьесе Яна Вильковского. Он о настоящей дружбе, взаимовыручке, доброте и том, как важно найти общий язык, особенно детям и родителям!

Творческая мастерская "Пан Карандаш" рада приветствовать всех ребят на занятия. Мы не проводим мастер-классы, лишь занятия с детьми.Мы направляем к творческому решению!

Танцы и веселье в вихре белоснежной бумажной соломки! Почему это интересно и весело? Горы бумажной соломки создают атмосферу волшебства – она падает "с неба", ей можно бросаться и даже падать в бумажные горы. Бумажная дискотека – это необыкновенный простор для творчества, возможность выплеснуть энергию и получить массу удовольствия.

Зимняя пора – это серьёзное испытание для пернатых. С каждым днём найти пищу становится всё труднее. Позаботьтесь о птичках – повесьте кормушку, сделанную своими руками из самых простых подручных средств, которые обычно выбрасываем.

Жители двух Королевств, раньше жившие мирно, начали ссорится. Кто в этом виноват и что нужно сделать? Как вернуть времена года на место, а волшебникам лета и зимы - дружбу? И что задумала Снежная Королева? Обо всём этом и о многом другом - в игре-сказке "Два Королевства"!

На интерактивном занятии в игровой форме участники получают знания из областей биологии, ботаники, зоологии, палеонтологии и других наук. Участников делят на команды «Следопытов» и «Археологов» и предлагают пройти цепочку заданий. «Археологи» попадают в «Затерянный мир», а «Следопыты» устремляются на поиски следов животных и птиц. Пройдя интеллектуальные испытания, все получают сувениры от музея.

В этот день основной площадкой праздника станет жемчужина островного региона - спортивно-туристический комплекс «Горный воздух». Организаторы разработали концепцию праздника в лучших русских традициях народных массовых гуляний и забав. Жители и гости Южно-Сахалинска смогут принять участие в зимней семейной эстафете, спортивном квесте и многочисленных конкурсах. Всех участников Дня снега ждут подарки от партнеров мероприятия.

К просмотру предлагается короткометражный фильм "Имена на карте. Путь к Сахалину" режиссера Н. Добровольского. В фильме рассказывается об экспедиции Г. И. Невельского 1848-1853 годов на Дальний Восток. Съемочная группа повторяет его путь от устья Амура к берегам Сахалина…

Черепахи – удивительные и такие разные! Сухопутные и водоплавающие, большие и маленькие, хищные и вегетарианцы. На экскурсии посетители узнают много нового о жизни черепах; местах их обитания, образе жизни, друзьях и врагах. Мероприятие проводится в помещении экзотариума.

14.00 - Праздники на Дворцовой. Две картины из одной эпохи. Фильм посвящен двум известным произведениям из собрания Русского музея, картинам Б.М.Кустодиева "Праздник в честь 2-го конгресса Коминтерна 19 июля 1920 года. Демонстрация на площади Урицкого" (1921) и В.В.Купцова "АНТ-20 "Максим Горький" (1934).

12.00 - Выставки Русского музея. Фильм рассказывает о временных выставках, прошедших в Русском музее: "Небо в искусстве" - работы от иконы до современного искусства, так или иначе связанные с "небесной" тематикой; "Гимн труду" - полотна представителей соцреализма и авангарда; "Смолянки" Д. Левицкого" - впервые выставляемые после масштабной реставрации портреты учениц Смольного института кисти Дмитрия Левицкого, и "Русский быт" - ретроспектива в живописную историю русского быта.

Так же можно посетить мастер-класс по предварительной заявке и в другие дни. Тел. 43–65–09.

На занятии ребята изготовят кормушки при помощи зерновой смеси и съедобной клейкой основы. Впоследствии поделки могут быть развешаны в парковых зонах и в лесу.

Юных посетителей приглашают сделать своими руками зерновые кормушки для птиц. Очень важно заботиться о тех, кто слабее, кто нуждается в нашей защите. Зимой птицам сложно найти корм, рацион в холодное время года оказывается весьма скудным. Поэтому изготовление поделки для птиц будет для них жизненно необходимым.

Субботнее театрализованное действие для детей будет основано на традиционных русских обрядах: народных колядках, потехах, христославах, плясовых и игровых произведениях. В развлекательную вереницу забав и потех артисты органично вплели и разговор с детьми о том, что же такое Святки, как и встречать и привечать и, что интересного на Святки происходит.

Святки это период времени, который приурочен к зимнему солнцевороту, он открывает новый солнечный год и включает в себя такие праздники как Рождество, Новый год (по старому стилю), Крещение. Название этого праздника происходит от словосочетания "святые вечера". Их отмечают в период от Рождества до Крещения. По традиции в эти дни с подарками и песнями посещают дома родных, близких, знакомых. И все, кто бы ни появился на пороге дома, тоже получают от хозяев подарки.

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

Покататься на лыжах и взять в прокат инвентарь можно на лыжной базе «Спартак» (школа зимних видов спорта). Прокат работает с 09.00 до 18.00.

На текущей неделе, с четверга, по воскресенье, юные лыжники будут разыгрывать медали первенства Сахалинской области. Сотням сильнейших девушек и юношей 14-17 лет предстоит проехать две гонки с раздельного старта и два спринта – классическим и свободным стилем. Эти соревнования уже 50 лет проводятся каждую зиму после приезда на Сахалин финского президента Урхо Кекконена в 1968 году.

Творческое объединение "Арт Студио" представляют вашему вниманию более тридцати картин авторов разных стран, профессий и возрастов - художников любителей. Людей безгранично влюбленных в свое хобби – изобразительное искусство. На выставке "Краски жизни" можно познакомиться с безграничными возможностями людей увлеченных и увлекающихся, в разное время и в разном возрасте нашедшие свой путь в творчестве, пришедшие в изобразительное искусство и достигшие своих успехов целеустремленностью, любовью к своему делу, трудом и грамотным советом профессиональных руководителей.

Грациозные олени, живописные сцены из быта эвенкийского народа и пейзажи сахалинского ландшафта, – все это создал автор при помощи ножниц и бумаги. Вся художественная сложность работ, представленных на выставке, заключается в том, что предварительный рисунок не делался, поэтому художник должен был обладать от природы особым видом памяти и фантазией, чем в полной мере владел эвенкийский мастер.

Около 30 силуэтных композиций, рукописи легенд, сказок и рассказов Семёна Надеина будут представлены в музее книги «Остров Сахалин». Экспонаты собраны из четырех музеев Сахалинской области и личной коллекции семьи Василия Курикалова. Часть уникальных силуэтных композиций будет экспонироваться впервые.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Посетители выставки смогут увидеть скульптурные и графические работы художников XIX века и наших современников, а также вещи участников сражения — образцы обмундирования, снаряжения и вооружения офицеров и нижних чинов вооруженных сил Российской империи и Великой армии Наполеона, многочисленные находки с поля сражения — ядра, осколки гранат, картечные и ружейные пули, металлические части ручного огнестрельного и холодного оружия, предметы амуниции.

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Приглашают посетить вторую часть постоянной экспозиции музея «Остров Сахалин»: открытый финал. В экспозиции воплощена жизнь великой книги о сахалинской каторге в театральном, музейном и научном пространстве. Посетитель сможет окунуться в атмосферу создания произведений А.П. Чеховым, а в интерактивной зоне дополнить сахалинскую летопись, начатую Чеховым в XIX веке.

Каждый, кто оказался на "Острове открытий", становится исследователем и может совершить немало открытий для себя. Как узнать по следам медведя, волка или лося? Легко ли с помощью словесного портрета определить динозавра? Могут ли встретиться в природе белый медведь и пингвин, а пума поохотиться на зебру? Какие растения едят животных? И всегда ли можно доверять названиям: кто страшнее для животных – росянка или фикус-душитель? Вопросов много, и ответы на них ребёнок может найти на выставке сам.

Темы рисунков и декоративных композиций посвящены закрытию Года экологии в России и 70-летию Сахалинской области. Работы юных художников рассказывают о природе родной земли, её обитателях, о жизни людей, предупреждают о том, какие последствия ожидают нас, если мы не будем оберегать окружающий мир.

В выставке приняли участие 95 школьников и студентов в возрасте от 10 до 22 лет из 21 детских художественных школ, школ искусств, колледжей искусств Сахалинской, Магаданской, Амурской областей и Хабаровского края.

На выставке представлены работы известных маститых художников и молодых авторов: Заслуженный художник России, член Сахалинского Союза художников, обладатель золотой медали за заслуги в творчестве Степанов Ю. В. Член Союза художников – Кирюхина Н. С., Профессиональный художник и директор АРТ галереи Бянкина Н. Р. Член Владивостокского Союза художников Арсененко А. Московский член Союза художников А. Майоров. Художники : Потысьева О. В. , Маркелов Ю., Проклова Е.,Гарбар С., Кузнецова Ж.

Посредством красок и холста художники делятся своим отношением к жизни, окружающему миру. Подобная выставка дает возможность не только посмотреть и насладиться красотой картин, но и подумать над тем, что старался выразить мастер.

Нина Николаевна Наумова родилась в маленьком поселке Дуэ в Александровск - Сахалинском районе. Окончила художественно - графический факультет Хабаровского педагогического института и, вернувшись обратно на остров, продолжила развиваться в выбранных направлениях и как педагог и как художник.

КИНО

И как всегда, выходные можно провести в кинотеатре. Узнать о новинках и выяснить расписание вы можете на нашем сайте в афише.

Есть победы, которые меняют ход истории. Победы духа, победы страны, победы всего мира. Таким триумфом стали легендарные «три секунды» — выигрыш сборной СССР по баскетболу на роковой мюнхенской Олимпиаде 1972г. Впервые за 36 лет была повержена «непобедимая» команда США. Никто даже помыслить не мог о том, что это возможно — обыграть великолепных непогрешимых американцев на Олимпийских играх! Никто, кроме советских баскетболистов (русских и грузин, украинцев и казахов, белорусов и литовцев).



Когда проигрыш означал поражение страны, когда нужно было выходить и бороться в раскаленной обстановке из-за произошедшего теракта, великий тренер сборной СССР был готов на все, лишь бы помочь своим подопечным разбить американский миф о непотопляемой команде мечты. Ведь он знал, что создал самую сильную сборную на планете, и в начале заставил поверить в это своих игроков, а затем весь мир.

Действие фильма происходит во время смены цивилизаций. В Евразии начинается новая эра. Ушли в небытие гордые воины — скифы, их вымирающие потомки превратились в безжалостных наемных убийц, «волков Ареса». Ратнику Лютобору предстоит тяжелое испытание. Втянутый в междоусобные интриги он отправляется в опасный путь ради спасения семьи, а его проводником становится пленный скиф Куница. Они — враги и молятся разным богам, но вынуждены идти вместе. Через дикий степной мир к пристанищу последних скифов, где их ждет почти неминуемая смерть…

В новогоднюю ночь, в то время, как Князь готовится произнести торжественную речь, а Юлий распаковывает подарки и следит за приготовлением праздничного стола, богатыри едут в гости к Алеше, и встречают там странного товарища по имени Дурило. Оказывается, это тринадцатый месяц, который никому особенно не нужен, и который пытается осуществить свое заветное желание — стать самым главным месяцем в году. Только и надо ему, что притвориться Дедом Морозом, показать доверчивому Алеше пару фокусов, подружиться с богатырями и оказаться в Египте — стране фараонов и древних пирамид. А дальше — пирамиды, заклинание, Древний огонь — и дело в шляпе! Но не так-то просто осуществить свое коварное желание, когда на пути у тебя встают не только три богатыри, но и их жены, Князь и Юлий, Змей Горыныч и Дед Мороз и даже — сама принцесса Нефертити!

Елена Михайловна скромно живёт на пенсии в провинциальном городке. Неожиданно для себя она узнаёт о смертельном диагнозе, который может в любой момент оборвать её жизнь. Чтобы лишний раз не тревожить любимого, но постоянно занятого сына, работающего в большом городе бизнес-тренером, и избавить его от потенциальных забот, Елена Михайловна берет дело в свои руки и принимается активно хлопотать над организацией собственных похорон.

Действие разворачивается в 1963 году. Главная героиня — немая уборщица в научной лаборатории. В стенах секретного учреждения идёт работа по изучению отловленного человека-амфибии. Женщина влюбляется в мутанта и помогает ему бежать…

Молли Блум называли Принцессой покера. Она построила самое дорогое подпольное казино в Голливуде. Каждую минуту здесь шли ва-банк кинозвезды, шейхи, миллиардеры. Большие деньги пахнут кровью. Как выжить, когда за тобой охотится мафия и ФБР?

Финеас Тейлор Барнум всегда мечтал войти в историю, но все его занятия не приносили ему удовольствия. И когда, казалось, весь мир обернулся против него, он решает пойти вслед за своей мечтой. Барнум создает завораживающее представление-сенсацию, которое стало рождением мирового шоу-бизнеса.

История о первом и решающем шаге Уинстона Черчилля на посту премьер-министра Великобритании, получившего власть при чрезвычайных обстоятельствах. Успехи нацистской армии взбудоражили британское сообщество, но вопреки давлению и страху других политиков Черчилль отказывается идти на соглашение с Гитлером.

Тихая неудачница Клэр получает в подарок от отца старинную шкатулку. К ее удивлению оказывается, что шкатулка умеет исполнять желания. Теперь-то она расквитается со всеми, кто над ней смеялся. Желания исполняются, но не совсем так, как задумывала Клэр, и с каждым новым желанием последствия становятся все страшнее. Какую еще плату попросит шкатулка взамен, и что за древнее зло скрывается в ней?

Питер и Кайл Рейнольдсы — два брата, которых эксцентричная мать вырастила в полной уверенности, что их отец умер, когда они были маленькими. Но после того, как они выясняют, что это неправда, они отправляются на поиски своего настоящего отца, в ходе которых узнают о своей матери больше, чем, вероятно, когда-либо хотели знать.

Новая глава истории об экстрасенсе, которая умеет разговаривать с мертвыми. На этот раз в жизнь воплощается ее самый страшный кошмар: сущности из потустороннего мира проникают в ее собственный дом.

Вот такими насыщенными обещают стать выходные дни. Обязательно потратьте время с пользой!