Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 2-3 сентября

О том, как провести выходные с максимальной пользой для души и тела читайте в обзоре АСТВ.РУ.

Кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

СОБЫТИЯ Выступление ансамблю песни и пляски Краснознамённого Черноморского флота РФ Ансамбль песни и пляски Краснознамённого Черноморского флота РФ (г. Севастополь) — финалист танцевального проекта «Танцуют все!» Впервые на Сахалине! «Сахалинская филармония» представляет: впервые в Южно-Сахалинске финалист телепроекта «Танцуют все!» – ансамбль песни и пляски Черноморского флота Российской Федерации (г. Севастополь). Свой славный путь прославленный коллектив из Севастополя начал в далеком 1932 году и внес значительный вклад в художественную культуру. За время своего успешного существования ансамбль стал известен далеко за пределами нашего государства: артисты побывали с зарубежными гастролями в Англии, Франции, Швейцарии, Бельгии, Чехословакии, Голландии, Италии, Португалии, Греции, Польше, Германии, Дании, Турции, Болгарии и во многих других странах. За годы творческой деятельности ансамбль выработал свой собственный, ярко индивидуальный стиль исполнения. Мастерство ансамбля увлекает своей солнечностью, радостностью, молодостью духа, всепобеждающим оптимизмом, позитивным настроением для каждого зрителя. В настоящее время ансамбль находится в расцвете своих творческих сил. Артисты нынешнего поколения продолжают радовать зрителей бережным сохранением лучших концертных номеров «черноморцев», стройностью и приумножением современной программы коллектива. Празднование Дня окончания Второй мировой войны 2 сентября Торжественный митинг, посвященный 72-й годовщине окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курильских островов начнется в 10.00 на площади Победы. Таким образом удастся разместить гораздо большее количество зрителей, чем в прошлом году. Для ветеранов будут оборудованы трибуны, остальные зрители смогут расположиться по периметру площади. Парад пройдет до площади Славы, где участники Великой Отечественной войны, ветераны, первые лица Сахалинской области и города возложат цветы к Вечному огню. После завершения торжественной части ветеранов на комфортабельных автобусах отвезут на традиционный солдатский обед. Запланированы поздравления и подготовлена творческая программа. Для жителей и гостей Южно-Сахалинска множество площадок будут организованы в городском парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина. Здесь пройдут народные гулянья, выступление духового оркестра и других коллективов, спортивные мероприятия и развлекательная программа для детей. Основные площадки развернутся на территории картодрома, за теннисными кортами и на танцплощадке возле мехаттракционов. Празднование продлится до 17.00. Параллельно на площади Ленина будет устроена выставка военной техники, там же пройдут выступления фронтовых концертных бригад. В 20.00 на площади Победы начнется концерт, который завершится фейерверком в 22.00. Праздничное гуляние "Солдатский перевал" ГДК «Родина» 2 сентября, 14.00 Городской Дом культуры «Родина» приглашает жителей и гостей города Южно-Сахалинск на праздничное гуляние «Солдатский перевал», посвященное 72-ой годовщине окончания Второй мировой войны. В программе: фронтовые песни; солдатская каша; тематические конкурсы. Музыкальный фестиваль: Э.Х.О Корсаков ЭХО Кемпинг 2-3 сентября Справки по телефону: 8-914-090-36-00 2 и 3 сентября тебя ждет самый эпичный конец танцевальных проектов независимой музыкальной сцены на открытым воздухе сезона 2017 с некислым размахом. Если излагать прямо - предстоит двухдневный фестиваль независимой электронной музыки и современного арт-перфоманса под открытым небом! Проект "ЭХО" сравним с незабываемым путешествием в природный рай первозданной культуры сквозь призму актуального электронного саунда и его ведущих музыкальных жанров, представляющих основу мировой музыкальной индустрии. Территория фестиваля охватывает свыше 500 гектар невероятно дивной лесной полосы с изумительным видом на озеро и обширно развитой инфраструктурой, включающей зоны для палаточного кемпинга, авто-кемпинга, туалеты, различные чилл-зоны, понтон, точки продажи еды и напитков и, конечно же, концептуальный танцпол с футуристичной 3D-маппинг инсталляцией. Музыкальная программа фестиваля стартует 2-го сентября в 16.00 и растянется на протяжении 16 часов и двух дней. Веселые камешки Сахалинский зооботанический парк 2 сентября, 14.00 Рисование на камешках различной формы гуашью. С помощью кисти и красок дети создают маленькие шедевры. Праздник черепахи Сахалинский зооботанический парк 3 сентября, 14.00 Отгадывание загадок, игры и викторины, весёлые эстафеты и физкульминутка. Победа во Второй мировой войне Сахалинский областной краеведческий музей 2 сентября, 11.00 В программе: - экскурсия по постоянной экспозиции "Сахалинская область в годы Великой Отечественной войны". Начало в 11.00, 13.00 и 15.00; - экскурсия по временной выставке "Сахалин фронту. Сахалинские нефтяники в годы Великой Отечественной войны 1941?1955". Начало в 12.00 и 14.00; - интерактивное занятие для детей "Танк Т-34". Начало в 11.00 и 13.00; - демонстрация видеофильмов "Десант на Курилы", "Битва за Сахалин". В течение дня с 11.00 до 20.00. Вход свободный. День окончания второй мировой войны Сельский дом культуры с. Троицкое 2 сентября, 11.00 2 сентября в селе Троицкое состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курильских островов. В рамках мероприятия в 11 часов на площади перед сельским Домом культуры будет выставлена военная техника, в 11.30 состоится высадка воздушного десанта и начнется праздничный митинг. Сценической площадкой театрализованной концертной программы станет "Солдатский привал". Зрители, находясь рядом с артистами, смогут окунуться в праздничную атмосферу, послушать любимые песни и стихи о войне, увидеть озорную, веселую солдатскую пляску. Особенность концерта – отсутствие ведущих программы. Связующим звеном между концертными номерами станет игра актеров, задействованных в привале. Завершится мероприятие традиционным угощением солдатской кашей и сладким чаем. Мастер-классы "Фактуры" Школа для современных девушек и женщин "Фактура" Адрес: ул. Ленина 321\1, 4 этаж 2-3 сентября Школа для современных девушек и женщин "Фактура" приглашает на различные курсы и мастер-классы по множеству творческих направлений. 2 сентября: 10.00-15.00 Курс "Пальто/Жакет" Старт. 16.00-18.00 Открытый урок на тему: "Insta-грамотность". 18.00-21.00 Мастер-класс по живописи "Wine&Draw". 3 сентября: 16.00-21.00 Мастер-класс по шитью "Удлиненный жилет со спущенным рукавом". Запись по телефону: +8-984-180-30-07. Клуб любителей акварели Сахалинский Музей Медведя ТРК "Сити Молл" 2-3 сентября, 13.00 Творческая мастерская Сахалинского Музея Медведя приглашает любителей акварельной живописи на занятия. Научиться рисовать акварелью смогут взрослые и дети любого возраста. Даже если вы не имеете опыта, наш педагог поможет вам освоить акварельную технику. Каждую субботу мастер-класс "Пишем с натуры", начало в 13:00. Каждое воскресение мастер-класс даёт художник-акварелист, обладатель международных наград - Новосёлова Екатерина, начало в 18.00. Предварительная запись: 260-597, 22-72-83. Воскресные мероприятия в ИграMix Парк развлечений ИграMix ТРК "Сити Молл" 3 сентября, 15.00 Парк развлечений ИграMix приглашает всех детей на воскресные мероприятия! 3 сентября - Игровая программа с аниматорами, 10 сентября - Что? Где? Когда?, 17 сентября - Творческая программа в честь "Дня рождения Смайлика", 24 сентября - Спортивные игры. Вход свободный. ЧАЙ С ЛИМОНОМ Rider bar 2 сентября, 22.30 Телефон для справок: 25-75-63 Выражать осень в музыкальных звуках для вас будут Женя Тодика и dj The Pro. Женька споет свои любимые песни, а Паша сведет свои любимые треки на виниловых пластинках. Танцуют все! Деревенский дворик Сахалинский зооботанический парк 2-3 сентября, с 11.00-13.00 и с 14.00-16.00 Обитатели «Деревенского дворика» ждут вас в гости! Мастер-класс "Шоколадоварение " Сахалинский Музей Медведя ТРК "Сити Молл", 5 этаж 2-3 сентября, с 11.00 до 31 декабря Создайте шоколадку своими руками. Приходите и взрослые, и дети на наш мастер класс! Подробнее по телефонам: 260-597, 22-72-83. Мастер-класс гончарного дела Сахалинский Музей Медведя Сити-молл, 5 этаж 2-3 сентября и каждую субботу и воскресенье с 11.00 до 31 декабря (0+) Сахалинский Музей Медведя приглашает всех желающих прикоснуться к древнему ремеслу. Необходима предварительная запись по телефону: 260-597.

Кафе "Старый друг" 3 сентября, 08.00 По всем вопросам обращаться по телефону: 8-914-746-12-68 (Нина).

3 сентября состоится общегородское восхождение на пик Чехова, посвященное освобождению южного Сахалина и Курильских островов от японских захватчиков!!! Для желающих принять участие в восхождении с 21 по 31 августа открыта регистрация на сайте www.adrenalin65.ru, где Вы можете заполнить заявку в любое удобное для Вас время, а так же по телефону 23-65-10 или 89147461268 с 10:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья! Регистрация и инструктаж участников с 8:00 до 9:00 возле кафе "Старый друг". К восхождению приглашаются все желающие (лица до 18 лет допускаются к восхождению в сопровождении взрослых). Тропа будет промаркирована заранее. Также по всему маршруту будут стоять волонтеры и сотрудники МЧС и указывать дорогу. На обратном пути участникам восхождения будет предложен чай !!! ВНИМАНИЕ !!! ПРИ НАЛИЧИИ НА ПИКЕ ТУМАНА ВОСХОЖДЕНИЕ ОТМЕНЯЕТСЯ!!! СПОРТ

Клуб любителей бега

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

Вольная борьба СДЮСШОР по греко-римской борьбе ул. Горького, 7/1 2 сентября, 10.00 2 сентября в островной столице пройдет первенство Сахалинской области по вольной борьбе. На ковер выйдут юноши и девушки 2002 – 2003 г.р. Юноши определят сильнейших в 14 весовых категориях (самая легкая – до 32 кг, самая тяжелая – свыше 120 кг), а девушки в – десяти (самая легкая – до 32 кг, самая тяжелая – до 68 кг). Дзюдо СДЮСШОР по греко-римской борьбе ул. Горького, 7/1 3 сентября, 11.00 Первенство области по дзюдо пройдет на Сахалине. Уже 3 сентября состоится главный региональный турнир года для юношей трех возрастных групп. В Южно-Сахалинске (в спортивном зале СДЮСШОР по греко-римской борьбе) будут определены победители и призеры первенства области среди дзюдоистов 1998 – 2000, 2001 – 2003, 2004 – 2005 г.р. В младшей и средней возрастных группах участники будут состязаться в девяти весовых категориях, в старшей – в восьми. О значимости первенства можно и не упоминать. И так понятно, что итоги турнира будут иметь непосредственное влияние на формирование сборных команд Сахалинской области, которым предстоит участвовать в дальневосточных, всероссийских и международных соревнованиях.

Скандинавская ходьба СДЮСШОР зимних видов спорта (ул. Венская, д. 5) Телефон для справок: 73-45-74. В школе зимних видов спорта этим летом продолжает работу социальный проект «скандинавская ходьба». Ежедневно, все желающие, могут взять палки и заняться ходьбой. Прокат работает с 9.00 до 21.00

ВЫСТАВКИ

Выставка "Сахалин - фронту. Нефтяники в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг)" Сахалинский областной краеведческий музей 2-3 сентября и каждый день, кроме понедельника, до 17 сентября На выставке представлены подлинные документы и предметы из фондов Сахалинского областного краеведческого музея и корпоративного музея ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», раскрывающие героический труд сахалинских нефтяников в деле добычи нефти для нужд обороны нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Дополняют выставку копии статей военного периода, повествующие о жизни и труде жителей северного Сахалина в годы войны, о передовиках производства и о положении дел на фронтах. На выставке представлены две инсталляции: кинотеатр «Нефтяник» и «Бытовое помещение нефтяника». Посетителю предоставляется возможность свободного доступа к инсталляции. Разрешается примерить телогрейку и сфотографироваться в ней, а также посмотреть фильмы, которые смотрели сахалинцы в годы времен Великой Отечественной войны: Х/ф «Два бойца», д/ф «Разгром немецких войск под Москвой», американский фильм «Серенада солнечной долины» и английская комедия «Джордж из Динки-джаза».

Сахалинский областной государственный художественный музей 2-3 сентября и каждый день, кроме понедельника с 10.00.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Музей медведя, ТРК «Сити Молл»

2-3 сентября и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 2-3 сентября и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Музей медведя, ТРК «Сити Молл» 2-3 сентября и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 2-3 сентября и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Выставка "Дальний Восток. История открытия и освоения в творчестве Валерия Шиляева" Сахалинский областной государственный художественный музей 2-3 сентября и каждый день, кроме понедельника с 10.00 до 15 сентября На выставке представлено свыше 50 произведений живописи и графики начала XXI века из мастерской художника и частных коллекций. Выставка "Сахалинское взморье - берег родной" Музей медведя, ТРК «Сити Молл» 2-3 сентяря и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00 до 7 сентября. Свои работы представили мастера Елена Авенировна и Татьяна Ивановна. Разный стиль и методика мастеров превратили дары морей в различных животных и предметов. Приходите в Музей и посмотрите эту выставку! Выставка "Рыбы дальневосточных морей" Сахалинский областной краеведческий музей 2-3 сентября и каждый день, кроме понедельника до 8 октября, 11.00 Необычайно удивителен и прекрасен мир вод, омывающих Сахалин и Курильские острова. Разнообразные видов рыб и моллюсков, растений и животных — все это природное богатство Сахалинской области. Вы сможете погрузиться в мир представителей фауны, которые обитают в водах, омывающих острова Сахалинской области. Представленная коллекция из фондов Сахалинского областного краеведческого музея. Справки по телефону: 72–75–55. Выставка "Дорогами Маньчжурии" Сахалинский областной краеведческий музей 2-3 сентября и каждый день, кроме понедельника, 11.00 На выставке представлены 48 рисунков военных лет Бориса Трофимовича Горлача — известного скульптора, члена Союза художников СССР, участника Великой Отечественной войны и войны с милитаристской Японией, ветерана труда. В августе 1945 года Б. Т. Горлач прошёл тяжкий боевой путь через Амур, Малый Хинган и затопленные равнины Маньчжурии. В перерывах между боями он рисовал на трофейной японской бумаге карандашом, пером и тушью товарищей по оружию, жителей освобождённых маньчжурских деревень, китайских детей, японских военнопленных. Серия графических рисунков Бориса Трофимовича Горлача — документальные свидетельствасолдата-освободителя, прошедшего дорогами войны. Справки по телефону: 72–75–55.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ Evolution Duke / Sweet & Sexy Ночной клуб "DUKE"

1-2 сентября, 22.00 (21+) Этой осенью ночному клубу Duke исполняется 11 лет! Уже целую эпоху мы работаем для Вас! И останавливаться не собираемся! Развиваемся вместе с Вами! Каждую ночь самые жаркие танцы, самые лучшие хиты, самая яркая атмосфера, только новые знакомства и только позитивное настроение! M.Hustler Клуб Loona 1-2 сентября (21+) M.Hustler - диджей и продюсер из нашей Столицы. Тот, кто в марте прошлого года устроил Жаришку на Главном Танцполе Острова! Стиль, драйв, энергетика - это то, чем цепляет M.Hustler! Стало интересно? Звони 272-050.