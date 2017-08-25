Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 2-3 сентября

Кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!
СОБЫТИЯ
Выступление ансамблю песни и пляски Краснознамённого Черноморского флота РФ
Ансамбль песни и пляски Краснознамённого Черноморского флота РФ (г. Севастополь) — финалист танцевального проекта «Танцуют все!» Впервые на Сахалине!
«Сахалинская филармония» представляет: впервые в Южно-Сахалинске финалист телепроекта «Танцуют все!» – ансамбль песни и пляски Черноморского флота Российской Федерации (г. Севастополь).
Свой славный путь прославленный коллектив из Севастополя начал в далеком 1932 году и внес значительный вклад в художественную культуру. За время своего успешного существования ансамбль стал известен далеко за пределами нашего государства: артисты побывали с зарубежными гастролями в Англии, Франции, Швейцарии, Бельгии, Чехословакии, Голландии, Италии, Португалии, Греции, Польше, Германии, Дании, Турции, Болгарии и во многих других странах.
За годы творческой деятельности ансамбль выработал свой собственный, ярко индивидуальный стиль исполнения. Мастерство ансамбля увлекает своей солнечностью, радостностью, молодостью духа, всепобеждающим оптимизмом, позитивным настроением для каждого зрителя.
В настоящее время ансамбль находится в расцвете своих творческих сил. Артисты нынешнего поколения продолжают радовать зрителей бережным сохранением лучших концертных номеров «черноморцев», стройностью и приумножением современной программы коллектива.
Празднование Дня окончания Второй мировой войны
2 сентября
Торжественный митинг, посвященный 72-й годовщине окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курильских островов начнется в 10.00 на площади Победы. Таким образом удастся разместить гораздо большее количество зрителей, чем в прошлом году. Для ветеранов будут оборудованы трибуны, остальные зрители смогут расположиться по периметру площади. Парад пройдет до площади Славы, где участники Великой Отечественной войны, ветераны, первые лица Сахалинской области и города возложат цветы к Вечному огню.
После завершения торжественной части ветеранов на комфортабельных автобусах отвезут на традиционный солдатский обед. Запланированы поздравления и подготовлена творческая программа.
Для жителей и гостей Южно-Сахалинска множество площадок будут организованы в городском парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина. Здесь пройдут народные гулянья, выступление духового оркестра и других коллективов, спортивные мероприятия и развлекательная программа для детей. Основные площадки развернутся на территории картодрома, за теннисными кортами и на танцплощадке возле мехаттракционов. Празднование продлится до 17.00.
Параллельно на площади Ленина будет устроена выставка военной техники, там же пройдут выступления фронтовых концертных бригад.
В 20.00 на площади Победы начнется концерт, который завершится фейерверком в 22.00.
Праздничное гуляние "Солдатский перевал"
ГДК «Родина»
2 сентября, 14.00
Городской Дом культуры «Родина» приглашает жителей и гостей города Южно-Сахалинск на праздничное гуляние «Солдатский перевал», посвященное 72-ой годовщине окончания Второй мировой войны.
В программе: фронтовые песни; солдатская каша; тематические конкурсы.
Музыкальный фестиваль: Э.Х.О
Корсаков
ЭХО Кемпинг
2-3 сентября
Справки по телефону: 8-914-090-36-00
2 и 3 сентября тебя ждет самый эпичный конец танцевальных проектов независимой музыкальной сцены на открытым воздухе сезона 2017 с некислым размахом. Если излагать прямо - предстоит двухдневный фестиваль независимой электронной музыки и современного арт-перфоманса под открытым небом!
Проект "ЭХО" сравним с незабываемым путешествием в природный рай первозданной культуры сквозь призму актуального электронного саунда и его ведущих музыкальных жанров, представляющих основу мировой музыкальной индустрии. Территория фестиваля охватывает свыше 500 гектар невероятно дивной лесной полосы с изумительным видом на озеро и обширно развитой инфраструктурой, включающей зоны для палаточного кемпинга, авто-кемпинга, туалеты, различные чилл-зоны, понтон, точки продажи еды и напитков и, конечно же, концептуальный танцпол с футуристичной 3D-маппинг инсталляцией.
Музыкальная программа фестиваля стартует 2-го сентября в 16.00 и растянется на протяжении 16 часов и двух дней.
Веселые камешки
Сахалинский зооботанический парк
2 сентября, 14.00
Рисование на камешках различной формы гуашью. С помощью кисти и красок дети создают маленькие шедевры.
Праздник черепахи
Сахалинский зооботанический парк
3 сентября, 14.00
Отгадывание загадок, игры и викторины, весёлые эстафеты и физкульминутка.
Победа во Второй мировой войне
Сахалинский областной краеведческий музей
2 сентября, 11.00
В программе:
- экскурсия по постоянной экспозиции "Сахалинская область в годы Великой Отечественной войны". Начало в 11.00, 13.00 и 15.00;
- экскурсия по временной выставке "Сахалин фронту. Сахалинские нефтяники в годы Великой Отечественной войны 1941?1955". Начало в 12.00 и 14.00;
- интерактивное занятие для детей "Танк Т-34". Начало в 11.00 и 13.00;
- демонстрация видеофильмов "Десант на Курилы", "Битва за Сахалин". В течение дня с 11.00 до 20.00.
Вход свободный.
День окончания второй мировой войны
Сельский дом культуры с. Троицкое
2 сентября, 11.00
2 сентября в селе Троицкое состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курильских островов.
В рамках мероприятия в 11 часов на площади перед сельским Домом культуры будет выставлена военная техника, в 11.30 состоится высадка воздушного десанта и начнется праздничный митинг.
Сценической площадкой театрализованной концертной программы станет "Солдатский привал". Зрители, находясь рядом с артистами, смогут окунуться в праздничную атмосферу, послушать любимые песни и стихи о войне, увидеть озорную, веселую солдатскую пляску.
Особенность концерта – отсутствие ведущих программы. Связующим звеном между концертными номерами станет игра актеров, задействованных в привале.
Завершится мероприятие традиционным угощением солдатской кашей и сладким чаем.
Школа для современных девушек и женщин "Фактура"
Адрес: ул. Ленина 321\1, 4 этаж
2-3 сентября
Школа для современных девушек и женщин "Фактура" приглашает на различные курсы и мастер-классы по множеству творческих направлений.
2 сентября:
10.00-15.00 Курс "Пальто/Жакет" Старт.
16.00-18.00 Открытый урок на тему: "Insta-грамотность".
18.00-21.00 Мастер-класс по живописи "Wine&Draw".
3 сентября:
16.00-21.00 Мастер-класс по шитью "Удлиненный жилет со спущенным рукавом".
Запись по телефону: +8-984-180-30-07.
Сахалинский Музей Медведя
ТРК "Сити Молл"
2-3 сентября, 13.00
Творческая мастерская Сахалинского Музея Медведя приглашает любителей акварельной живописи на занятия.
Научиться рисовать акварелью смогут взрослые и дети любого возраста. Даже если вы не имеете опыта, наш педагог поможет вам освоить акварельную технику.
Каждую субботу мастер-класс "Пишем с натуры", начало в 13:00.
Каждое воскресение мастер-класс даёт художник-акварелист, обладатель международных наград - Новосёлова Екатерина, начало в 18.00.
Предварительная запись: 260-597, 22-72-83.
Воскресные мероприятия в ИграMix
ТРК "Сити Молл"
3 сентября, 15.00
Парк развлечений ИграMix приглашает всех детей на воскресные мероприятия!
3 сентября - Игровая программа с аниматорами,
10 сентября - Что? Где? Когда?,
17 сентября - Творческая программа в честь "Дня рождения Смайлика",
24 сентября - Спортивные игры.
Вход свободный.
ЧАЙ С ЛИМОНОМ
Rider bar
2 сентября, 22.30
Телефон для справок: 25-75-63
Выражать осень в музыкальных звуках для вас будут Женя Тодика и dj The Pro. Женька споет свои любимые песни, а Паша сведет свои любимые треки на виниловых пластинках. Танцуют все!
Сахалинский зооботанический парк
2-3 сентября, с 11.00-13.00 и с 14.00-16.00
Обитатели «Деревенского дворика» ждут вас в гости!
Сахалинский Музей Медведя
ТРК "Сити Молл", 5 этаж
2-3 сентября, с 11.00 до 31 декабря
Создайте шоколадку своими руками. Приходите и взрослые, и дети на наш мастер класс!
Подробнее по телефонам: 260-597, 22-72-83.
Сахалинский Музей Медведя
Сити-молл, 5 этаж
2-3 сентября и каждую субботу и воскресенье с 11.00 до 31 декабря (0+)
Сахалинский Музей Медведя приглашает всех желающих прикоснуться к древнему ремеслу. Необходима предварительная запись по телефону: 260-597.
Кафе "Старый друг"
3 сентября, 08.00
По всем вопросам обращаться по телефону:
8-914-746-12-68 (Нина).
3 сентября состоится общегородское восхождение на пик Чехова, посвященное освобождению южного Сахалина и Курильских островов от японских захватчиков!!!
Для желающих принять участие в восхождении с 21 по 31 августа открыта регистрация на сайте www.adrenalin65.ru, где Вы можете заполнить заявку в любое удобное для Вас время, а так же по телефону 23-65-10 или 89147461268 с 10:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья!
Регистрация и инструктаж участников с 8:00 до 9:00 возле кафе "Старый друг".
К восхождению приглашаются все желающие (лица до 18 лет допускаются к восхождению в сопровождении взрослых).
Тропа будет промаркирована заранее. Также по всему маршруту будут стоять волонтеры и сотрудники МЧС и указывать дорогу. На обратном пути участникам восхождения будет предложен чай !!!
ВНИМАНИЕ !!! ПРИ НАЛИЧИИ НА ПИКЕ ТУМАНА ВОСХОЖДЕНИЕ ОТМЕНЯЕТСЯ!!!
СПОРТ
Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».
Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.
Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.
Вольная борьба
СДЮСШОР по греко-римской борьбе
ул. Горького, 7/1
2 сентября, 10.00
2 сентября в островной столице пройдет первенство Сахалинской области по вольной борьбе.
На ковер выйдут юноши и девушки 2002 – 2003 г.р. Юноши определят сильнейших в 14 весовых категориях (самая легкая – до 32 кг, самая тяжелая – свыше 120 кг), а девушки в – десяти (самая легкая – до 32 кг, самая тяжелая – до 68 кг).
СДЮСШОР по греко-римской борьбе
ул. Горького, 7/1
3 сентября, 11.00
Первенство области по дзюдо пройдет на Сахалине. Уже 3 сентября состоится главный региональный турнир года для юношей трех возрастных групп. В Южно-Сахалинске (в спортивном зале СДЮСШОР по греко-римской борьбе) будут определены победители и призеры первенства области среди дзюдоистов 1998 – 2000, 2001 – 2003, 2004 – 2005 г.р.
В младшей и средней возрастных группах участники будут состязаться в девяти весовых категориях, в старшей – в восьми. О значимости первенства можно и не упоминать. И так понятно, что итоги турнира будут иметь непосредственное влияние на формирование сборных команд Сахалинской области, которым предстоит участвовать в дальневосточных, всероссийских и международных соревнованиях.
СДЮСШОР зимних видов спорта
(ул. Венская, д. 5)
Телефон для справок: 73-45-74.
В школе зимних видов спорта этим летом продолжает работу социальный проект «скандинавская ходьба». Ежедневно, все желающие, могут взять палки и заняться ходьбой. Прокат работает с 9.00 до 21.00
Сахалинский областной краеведческий музей
2-3 сентября и каждый день, кроме понедельника, до 17 сентября
На выставке представлены подлинные документы и предметы из фондов Сахалинского областного краеведческого музея и корпоративного музея ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», раскрывающие героический труд сахалинских нефтяников в деле добычи нефти для нужд обороны нашей страны в годы Великой Отечественной войны.
Дополняют выставку копии статей военного периода, повествующие о жизни и труде жителей северного Сахалина в годы войны, о передовиках производства и о положении дел на фронтах.
На выставке представлены две инсталляции: кинотеатр «Нефтяник» и «Бытовое помещение нефтяника». Посетителю предоставляется возможность свободного доступа к инсталляции. Разрешается примерить телогрейку и сфотографироваться в ней, а также посмотреть фильмы, которые смотрели сахалинцы в годы времен Великой Отечественной войны: Х/ф «Два бойца», д/ф «Разгром немецких войск под Москвой», американский фильм «Серенада солнечной долины» и английская комедия «Джордж из Динки-джаза».
Сахалинский областной государственный художественный музей
2-3 сентября и каждый день, кроме понедельника с 10.00.
Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.
Музей медведя, ТРК «Сити Молл»
2-3 сентября и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.
Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
2-3 сентября и каждый день, кроме понедельника.
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».
Музей медведя, ТРК «Сити Молл»
2-3 сентября и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.
Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
2-3 сентября и каждый день, кроме понедельника.
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.
Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.
Сахалинский областной государственный художественный музей
2-3 сентября и каждый день, кроме понедельника с 10.00 до 15 сентября
На выставке представлено свыше 50 произведений живописи и графики начала XXI века из мастерской художника и частных коллекций.
Музей медведя, ТРК «Сити Молл»
2-3 сентяря и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00 до 7 сентября.
Свои работы представили мастера Елена Авенировна и Татьяна Ивановна. Разный стиль и методика мастеров превратили дары морей в различных животных и предметов. Приходите в Музей и посмотрите эту выставку!
Сахалинский областной краеведческий музей
2-3 сентября и каждый день, кроме понедельника до 8 октября, 11.00
Необычайно удивителен и прекрасен мир вод, омывающих Сахалин и Курильские острова. Разнообразные видов рыб и моллюсков, растений и животных — все это природное богатство Сахалинской области.
Вы сможете погрузиться в мир представителей фауны, которые обитают в водах, омывающих острова Сахалинской области.
Представленная коллекция из фондов Сахалинского областного краеведческого музея.
Справки по телефону: 72–75–55.
Сахалинский областной краеведческий музей
2-3 сентября и каждый день, кроме понедельника, 11.00
На выставке представлены 48 рисунков военных лет Бориса Трофимовича Горлача — известного скульптора, члена Союза художников СССР, участника Великой Отечественной войны и войны с милитаристской Японией, ветерана труда.
В августе 1945 года Б. Т. Горлач прошёл тяжкий боевой путь через Амур, Малый Хинган и затопленные равнины Маньчжурии. В перерывах между боями он рисовал на трофейной японской бумаге карандашом, пером и тушью товарищей по оружию, жителей освобождённых маньчжурских деревень, китайских детей, японских военнопленных.
Серия графических рисунков Бориса Трофимовича Горлача — документальные свидетельствасолдата-освободителя, прошедшего дорогами войны.
Справки по телефону: 72–75–55.
НОЧНАЯ ЖИЗНЬ
Evolution Duke / Sweet & Sexy
Ночной клуб "DUKE"
1-2 сентября, 22.00 (21+)
Этой осенью ночному клубу Duke исполняется 11 лет! Уже целую эпоху мы работаем для Вас! И останавливаться не собираемся! Развиваемся вместе с Вами!
Каждую ночь самые жаркие танцы, самые лучшие хиты, самая яркая атмосфера, только новые знакомства и только позитивное настроение!
M.Hustler
Клуб Loona
1-2 сентября (21+)
M.Hustler - диджей и продюсер из нашей Столицы. Тот, кто в марте прошлого года устроил Жаришку на Главном Танцполе Острова!
Стиль, драйв, энергетика - это то, чем цепляет M.Hustler!
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КИНО
И как всегда, выходные можно провести в кинотеатре. Узнать о новинках и выяснить расписание вы можете на нашем сайте в афише.
Казаки, ведьмы, русалки, утопленницы и другие обитатели Диканьки встречаются лицом к лицу со своим создателем Николаем Гоголем, молодым писарем из Петербурга, который страдает загадочными припадками и может общаться с персонажами из потустороннего мира. Вместе со своим начальником, блестящим столичным следователем Яковым Гуро, начинающий писатель приезжает на Полтавщину расследовать таинственные убийства девушек. Здесь же он встречает свою любовь, которой суждено сыграть роковую роль в его судьбе. Но хватит ли юному литератору духу противостоять невообразимому? Ведь по слухам, которые активно разносят напуганные местные жители, за преступлениями стоит не кто иной, как сам Дьявол в обличии черного всадника.
Молодой парень по прозвищу Малыш обожает стильную музыку, быструю езду и адреналин в крови. Вся его жизнь — это сплошные погони и перестрелки, ведь он работает водителем, который помогает бандитам скрыться с места преступления. Однажды он по-настоящему влюбляется и решает выйти из игры, но сначала ему предстоит выполнить еще одно задание, которое вполне может оказаться последним в его жизни.
Мастер перевоплощений Саня по прозвищу Трансформер провернул кучу афер, точь-в-точь изображая десятки персонажей. Но в этот раз он украл не у тех… Теперь у парня на хвосте очень плохие люди с пистолетами. Саня решает залечь на дно в доме престарелых в образе пожилой тети. И когда ему казалось, что он попал в безвыходную ситуацию, новый поворот судьбы дарит ему любовь и надежду превратиться в приличного человека.
Знаете ли вы, что внутри каждого смартфона есть красочный городок Текстополис, в котором живут эмоджи? И что они ужасно радуются, когда владелец телефона именно их выбирает для своего сообщения? Каждый из эмоджи отвечает лишь за одну эмоцию, и только Джин может выражать несколько эмоций сразу. Он очень хочет стать таким же, как и его собратья, и для этого вместе со своими друзьями пускается в увлекательное путешествие по приложениям телефона в поисках программы, которая поможет ему измениться. Неожиданно герои узнают о грозной опасности, нависшей над городом. Смогут ли друзья спасти Текстополис и всех его обитателей?
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Голландия, 17 век. Луковицы прекрасных цветов становятся причиной баснословного богатства или унизительной нищеты. Жители Амстердама готовы ради них на все: обман, подлог… и даже убийство. В атмосфере всеобщей тюльпаномании страсть бедного художника к молодой обольстительной жене стареющего богатого торговца может завести очень далеко.
Прошло более десяти лет с тех пор, как киборг-терминатор из 2029 года пытался уничтожить Сару Коннор — женщину, чей будущий сын выиграет войну человечества против машин.
Теперь у Сары родился сын Джон и время, когда он поведёт за собой выживших людей на борьбу с машинами, неумолимо приближается. Именно в этот момент из постапокалиптического будущего прибывает новый терминатор — практически неуязвимый и способный принимать любое обличье. Цель нового терминатора уже не Сара, а уничтожение молодого Джона Коннора.
В продолжении веселых хвостатых приключений белке Злюку и его друзьям снова нужно действовать сообща. На сей раз — чтобы спасти свой дом: мэр города задумал вырубить их парк и построить на его месте бездушные аттракционы… К счастью, у Злюка и других любителей арахиса есть план, не последняя роль в котором отведена новым друзьям наших героев — белым мышам под предводительством мудрого мистера Фэнга.
Он — телохранитель мирового уровня. Его новая работа — охранять киллера, которого все мечтают убить. Он и сам с удовольствием прикончил бы этого гада. Но работа есть работа: смертельные враги в прошлом, они вынуждены объединиться в настоящем, чтобы выжить. Однако их методы настолько различны, а принципы противоположны, что вопрос выживания — под большим вопросом.
Вот такими насыщенными обещают стать выходные дни. Обязательно потратьте время с пользой!