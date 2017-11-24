Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 2-3 декабря

О том, как провести выходные с максимальной пользой для души и тела читайте в обзоре АСТВ.РУ.

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

ТЕАТР

Спектакль "Три поросенка" Сахалинский театр кукол 2 декабря, 11.00 (3+) 3 декабря, 13.00 Всем известная забавная история, написанная Уолтом Диснеем, о трех поросятах Биме, Баме, Боме, похожих на детей. Спектакль "Опасный поворот" Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова 2 декабря, 18.00 (16+) В богатом особняке известного издателя проводят вечер его друзья. Случайный поворот разговора - и маски благопристойности и дружеского расположения падают, раскрывая истинные характеры собравшихся, а также несколько весьма опасных секретов. У каждого героя есть свой скелет в шкафу. И для некоторых правда может оказаться гибельной... Пьеса британца Джона Пристли, написанная в 1932 году, признана одним из лучших произведений автора. Несмотря на камерность – все события происходят в пределах одной комнаты, - постановка не заставит зрителя скучать, ведь действие в четырех стенах развивается с пугающей стремительностью, а детективная интрига вполне сопоставима с лучшими произведениями соотечественницы Пристли - великой Агаты Кристи. Спектакль "О, женщины!" Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова 3 декабря, 15.00 (16+) Легкая воздушная комедия о прекрасной половине человечества, их удивительно загадочной натуре, неповторимых характерах, безумных поступках и о том, как они влияют на мужчин. Спектакль "Хапун" Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова 3 декабря, 18.00 (16+) История, которая развернется на сцене ­­­­театра, пронизанная колоритом народных преданий и поверий, вполне в духе "Вечеров на хуторе близ Диканьки" Гоголя. Сюжет пьесы наполнен видениями, фантазиями и мистикой: ведь все начнется именно в ту ночь (единственную ночь в году), когда еврейский черт Хапун может выбрать в жертву одного человека, чтобы унести его к себе...

СОБЫТИЯ Праздничный концерт, посвященный 7-летию благотворительного движения "Вольные музыканты" Сахалинская областная универсальная библиотека 2 декабря, 17.00 Об этом движении жителям Южно-Сахалинска и островному региону известно не понаслышке. Вот уже 7 лет ребята устраивают благотворительные выступления на улицах, на языке "вольных" — значит "стрит". Средства, собранные на стритах, отправляются на лечение тяжелобольных маленьких сахалинцев. Также движение "Вольные музыканты" выступает с концертами в школах, социально-реабилитационных центрах, детских домах, где не только исполняют светлые песни и стихи, но и обучают игре на гитаре. На праздничном концерте можно будет вместе с участниками проследить историю движения. Телефон для справок: 8-984-180-19-76. Zouk Дом культуры железнодорожников 3 декабря, 18.00 (18+) Танец Zouk теперь и в Южно-Сахалинске! Современный и яркий, чувственный и динамичный, социальный танец Зук становится популярным во всем мире! Если Вы хотите попробовать новое для себя танцевальное направление, если Вы никогда не танцевали, но хотели бы открыть для себя этот волшебный парный танец – Вас ждут в клубе "Альтаир"! Справки по телефонам: 8-984-138-10-13, 8-914-695-07-32. Воскресные мероприятия в ИграMix Парк развлечений ИграMix Сити Молл, 5 этаж, Телефоны для справок: 708-825, 26-58-13 3, 10, 17, 24, 31 декабря 3 декабря - Дискотека "Миньон Party" - 14.00 (зажигательные танцы, увлекательные конкурсы от миньонов, фонтан для напитков). 10 декабря - Веселые эстафеты ко "Дню футбола" - 15.00. 17 декабря – Усатая вечеринка - 15.00 (аквагрим, усатые конкурсы, усатая фотосессия). Необходима предварительная запись. Вход строго в усах! 24 декабря Мастер-класс "Письмо Деду Морозу" - 15.00. 31 декабря - Встречаем. Новый год вместе с ИграMix - 15.00. Цирк чудес Дом культуры железнодорожников 2 декабря, 13.00, 15.30, 18.00 Справки по телефону - 8-924-147-44-41 Шоу, в котором наряду с традиционными для цирка жанрами; иллюзией, дрессурой, клоунадой, задействованы новые направления в индустрии развлечений. Мистический дух оживает, рискованные воздушные номера принцессы цирка, опасные для жизни артиста трюки, захватывающий дух экстрим аттракционе – все это и не только Вы сможете увидеть в программе Цирка чудес из Новосибирска. Найди символ года в Тёмной комнате Сахалинский музей медведя 2-3 декабря, с 11.00 В преддверии всеми любимого праздника Музей медведя приготовил для Вас игру «Найди символ года в Тёмной комнате». Как известно, 2018 год это год собаки - самого доброго и верного друга человека. Чтобы год был счастливым, нужно расставить собачек разного размера и окраса по всему дому. Вот и мы решили не нарушать традицию и спрятали для вас в Тёмной комнате несколько символов года. И если Вы их найдёте, Вас обязательно ждёт удача в Новом году и приятный сюрприз. Уроки по изобразительному искусству Творческое объединение"Мыс Великан" 2, 9, декабря - 19.00, 16 декабря - 13.00 (16+) По субботам проходят уроки по абстрактной живописи. Ни одно из направлений живописи не позволит вам так свободно выразить свои эмоции и настроение, как абстракционизм. Своего рода арт-терапия для тех, кто хочет перезагрузиться, забыть о проблемах и окунуться с головой в мир творчества в кругу единомышленников. Справки по телефону: 8-914-760-91-08. Музей для всех: день инклюзии в художественном музее Сахалинский областной художественный музей 2 декабря, 11.00 "Музей для всех! День инклюзии" – это Всероссийская акция, в рамках которой музеи-участники со всей страны проведут мероприятия для посетителей с инвалидностью, их семей, друзей и всех желающих. Участие в акции бесплатное. Справки по телефону: 72-37-38, 72-13-40. "Ловец снов" своими руками Сахалинский Музей медведя 3, 10, 17, 24, 31 декабря, с 11.00 Мастерская Музея медведя приглашает на мастер-классы по изготовлению талисмана "Ловец снов" в Новогоднем стиле! Телефоны для справок: 260–597, 8(4242) 22–72–83. Детская дискотека Детский клуб "Киндер Пати" ТЦ "Рояль", 3 этаж 2 декабря, 18.00 (6+) "Детская дискотека"- конкурсы, призы, напитки и всё это в одном месте! Справки по телефону: 25-18-49. Мастер-класс "Рисование ватными палочками" Детский клуб "Киндер Пати" ТЦ "Рояль", 3 этаж 2 декабря, 11.00 (4+) Ватные палочки прекрасно подходят для использования в качестве "орудия труда" маленьких художников при их знакомстве с нетрадиционной техникой пуантилизм (точечное рисование). Такие творческие занятия способствуют не только развитию мелкой моторики и творческой фантазии, но и успокоению, расслаблению ребёнка, развитию его усидчивости, терпения, концентрации внимания. Справки по телефону: 25-18-49. Игра для детей "Мафия" Детский клуб "Киндер Пати" ТЦ "Рояль", 3 этаж 3 декабря, 18.00 (8+) "Мафия" - игра азартных интеллектуалов. Это своеобразный тренинг выдержки, умения манипулировать людьми, стремления к победе команды. "Мафия" развивает наблюдательность и сообразительность Ваших детей, тренирует аналитические способности, воспитывает командный дух и умение работать в коллективе. Для игры в "Мафию" нужны только: наш зажигательный ведущий, стулья и команда ребят, готовых посоревноваться в смекалистости, хитрости и интеллекте. Справки по телефону: 25-18-49. Экспериментариум Сахалинский областной художественный музей 3 декабря, 11.00, 14.00 (4+) Ребята почувствуют себя настоящими учеными и смогут своими руками провести интересные химические и физические эксперименты. В мастер-классе: - ребята узнают что такое индикаторы и сами проведут красочный химический эксперимент - прикоснутся к природе звука и проверят, умеют ли шарики жужжать - сделают сами искусственный снег, - создадут полимерных червяков и настоящего лизуна! и другие эксперименты. +чаепитие с вкусняшками. Амурский лесной кот и уссурийская харза Сахалинский зооботанический парк 2-3 декабря В Сахалинском зоопарке появились новые питомцы - амурский лесной кот и уссурийская харза. Познакомиться и увидеть новых животных Сахалинского зоопарка можно ежедневно с 10 до 17 часов. День рождения зоопарка - 24 года Сахалинский зооботанический парк 2 декабря, 11.00 В рамках праздничной программы гости зоопарка смогут посетить экскурсию, принять участие в фотосушке и розыгрыше призов, театрализованном представлении, посвященном Дню рождения зоопарка. Роспись по керамике и дереву Сахалинский зооботанический парк 2-3 декабря, с 11.00 Роспись по керамике и дереву — это мастер-класс для тех, кто хочет открывать для себя и своего творчества новые горизонты и свежие мысли. Всегда приятно взять кисти в руки и выразить своё состояние души в художественной форме. Справки по телефонам: 260–597, 22–72–83. Семейный досуг Программа выходного дня в Сахалинском областном краеведческом музее: 3, 16 декабря - рассказ "Про Новый год" и творческое занятие "Экоигрушка на новогоднюю ёлку" 12:00 (по заявкам). 9, 10, 17 декабря - экскурсия "Зима в сахалинском лесу" и творческое занятие "Зимний сюрприз" (поделка из бумаги) - 12.00 (по заявкам). Справки по телефону: 72-75-55. Субботний киносеанс в музее Сахалинский областной краеведческий музей 2, 9, 16, 23, 30 декабря, 17.00, 18.00 (16+) В Сахалинском краеведческом музее состоится демонстрация документального фильма "Южный - город вьюжный" (1964 г.). Документальный фильм Сахалинской студии телевидения в 1967 году получил Диплом Союза кинематографистов СССР на III зональном конкурсе кино-телестудий Урала, Сибири и Дальнего Востока, а в 1974 году фильм был признан лучшим на телевидении Сахалина. Справки по телефону: 72-75-55. Рисуем абстракции Творческое объединение "Мыс Великан" пр. Мира, 424а, 2-эт., оф.5. 25 ноября, 15.00 (16+). Ни одно из направлений живописи не позволит вам так свободно выразить свои эмоции и настроение, как абстракционизм. Художник Потысьева Ольга - объявляет набор в группу на курс абстрактной живописи. Курс рассчитан на несколько уроков, будем пробовать себя в различных техниках. Телефон для справок: 8-914-760-91-08. Сладкий букет из конфет Сахалинский Музей Медведя ТРК "Сити Молл", 5 этаж 2-3 декабря, 11.00 или 12.00 Конфетный букет своими руками - это универсальная поделка или подарок! Он понравится взрослым и детям. Живые цветы через несколько дней завянут, а конфетные букеты еще долго будут радовать своих владельцев. Запись на мастер-классы по телефонам 260-597, 22-72-83. Мастер-класс "Шоколадоварение " Сахалинский Музей Медведя ТРК "Сити Молл", 5 этаж 2-3 декабря, с 11.00 до 31 декабря Создайте шоколадку своими руками. Приходите и взрослые, и дети на наш мастер класс! Подробнее по телефонам: 260-597, 22-72-83. Мастер-класс гончарного дела Сахалинский Музей Медведя Сити-молл, 5 этаж 2-3 декабря и каждую субботу и воскресенье с 11.00 до 31 декабря (0+) Сахалинский Музей Медведя приглашает всех желающих прикоснуться к древнему ремеслу. Необходима предварительная запись по телефону: 260-597.

СПОРТ

Клуб любителей бега

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

Соревнования по боксу на Кубок заслуженного спортивного журналиста, основателя турнира Аветиса Агриева Центр боевых искусств «Остров» ул. Есенина, 1а 1-3 декабря Соревнования по боксу «Сахалинские Надежды» проводятся в 49 раз. В них примут участие более 100 сильнейших боксеров в возрасте от 11 до 17 лет из 11 муниципальных образований Сахалинской области. Спортсмены разыграют медали в четырех возрастных категориях (11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет). Сахалинцев приглашают поддержать спортсменов. Вход свободный. Программа соревнований: 1 декабря – предварительные бои - 16.00. 2 декабря - полуфинальные бои - 12.00. 3 декабря– финальные бои - 11.00. Ночь на льду Ледовый дворец "Кристалл" 2, 9, 16,23,30- декабря, 22.00 (16+) Гостей ждут зажигательная атмосфера, приятное звуковое и яркое световое сопровождение. Также к услугам посетителей традиционной акции "Ночь на льду" прокат коньков. Справки по телефону: 240-160. Сахалинские звездочки Олимпия-Парк 2 декабря, 10.00 В эти выходные в спортивно-развлекательном комплексе "Олимпия Парк" состоится открытый турнир по художественной гимнастике "Сахалинские звездочки". Соревнования являются традиционными и проходят уже третий год подряд. В турнире примут участие не только спортсменки из областного центра, но и из Корсакова и Петропавловска-Камчатского.

ВЫСТАВКИ

Выставка "Силуэтная магия Семёна Надеина" Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 2-3 декабря и каждый день, кроме понедельника, с 11.00 до 21 января Около 30 силуэтных композиций, рукописи легенд, сказок и рассказов Семёна Надеина будут представлены в музее книги «Остров Сахалин». Экспонаты собраны из четырех музеев Сахалинской области и личной коллекции семьи Василия Курикалова. Часть уникальных силуэтных композиций будет экспонироваться впервые. Грациозные олени, живописные сцены из быта эвенкийского народа и пейзажи сахалинского ландшафта, – все это создал автор при помощи ножниц и бумаги. Вся художественная сложность работ, представленных на выставке, заключается в том, что предварительный рисунок не делался, поэтому художник должен был обладать от природы особым видом памяти и фантазией, чем в полной мере владел эвенкийский мастер. Выставка Олега Носырева Союз художников России 2-3 декабря (до 28 декабря) Сахалинское отделение Союза художников России представляет выставку живописных работ художника Олега Носырева. Телефон для справок: 72-40-85.

Сахалинский областной государственный художественный музей 2-3 декабря и каждый день, кроме понедельника, с 10.00.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Сахалинский областной государственный художественный музей

2-3 декабря и каждый день, кроме понедельника, до 21 декабря

Телефоны для справок: 72-36-43, 72-29-25

Нонконформизм или неофициальное советское искусство – своеобразное, во многом парадоксальное отражение в изобразительном искусстве духовной, психологической и общественной ситуации в СССР 1960-1980 гг. В истории российского искусства нонконформизм - яркое явление, которое занимает особое место и до сих пор является одним из наиболее сложных и трудно поддающихся оценке. В фондах музея представлена уникальная коллекция работ художников-нонконформистов. Выполнены они в период с 1946 по 2004 гг. Работы представляют яркое явление нонконформизма. В коллекции представлено 7 имен художников, 89 произведение. Среди них работы Бордачева С.М., Брусиловского А.Р., Турецкого Б.З., Чаругина Н.П., Шелковского И.С. Гросицкого А.Б. Самой значительной фигурой русского нонконформизма является Э.М. Белютин. Элий Михайлович – художник и теоретик искусства, основатель студии «Новая реальность», где училось более 3 тыс. художников.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 2-3 декабря и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Музей медведя, ТРК «Сити Молл» 2-3 декабря и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 2-3 декабря и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Выставка "Лоскутный остров" Бизнес-центр "Сфера" 2-3 декабря (до 15 декабря) Выставка лоскутных работ участников клуба "Лоскутный остров". Клуб "Лоскутный остров" был создан год назад, летом 2016 года. Основным выставочным фондом клуба стали работы, созданные в рамках грантового проекта осуществленного с помощью фонда социальных инициатив "Энергия" компании "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд". Выставка Даниила Дёмкина "На самом краешке земли" Сахалинский областной краеведческий музей 2-3 декабря (до 17 декабря) В рамках экспозиции будут представлены фотографии, выполненные в жанрах пейзажа и анималистики. На фотографиях посетители увидят дикую природу и животный мир севера Сахалина и острова Итуруп. Фотографией Даниил Дёмкин занялся несколько лет назад. Его работы вошли в число 100 лучших снимков фотокорреспондентов агентства ТАСС «2015 год в объективе ТАСС» и 100 лучших работ фестиваля «Черноречье-2016», Дзержинск. Выставка "7 ноября – первый солнечный день в жизни пролетариата" Сахалинский областной государственный художественный музей 2 декабря с 11.00 2017 год - год юбилея Октябрьской Революции 1917 года. В рамках этого события Сахалинский областной художественный музей приглашает жителей и гостей города посетить серию мероприятий: Справки по телефонам: 72-36-43, 72-37-38 Фотовыставка "Тибет. Другой мир" Сахалинский областной государственный художественный музей 2-3 декабря Авторы работ – Варвара Вахрушева и Олег Новоселов. Телефоны для справок: 72-36-43. Выставка "Новые имена" Выставочный зал Сахалинского отделения союза художников России ул. Вокзальная, 5 а Телефон для справок: 72-40-85 Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 2-3 декабря до 28 декабря На выставке представлены работы трех молодых начинающих свой творческий путь профессиональных художника из города Южно-Сахалинска: - Надежда Белых, - Ольга Маркелова, - Владимир Бейбулатов. У каждого художника, несмотря на молодость, уже намечается свой индивидуальный творческий почерк, своя манера отображения мира и человека. Организаторы считают, что эта выставка станет для сахалинцев откровением и открытием новых имен в изобразительном искусстве Сахалина. Выставка "Революционный 1917 г.: документы свидетельствуют" Сахалинский областной краеведческий музей 2-3 декабря и каждый день, кроме понедельника до 12 декабря, 11.00 Выставка посвящена 100-летнему юбилею одного из важнейших событий в истории России — Великой российской революции, которая кардинально изменила жизнь граждан и определила облик страны на десятилетия вперед. Экспозиция знакомит с материалами, отражающими деятельность руководителей первого советского государства (В.Ленина, Г.Петровского, П.Лепешинского, Г.Орджоникидзе), личными вещами Я.Свердлова, Ф.Дзержинского, а также подлинным оружием участников революции, фотографиями, листовками, памятными жетонами и медалями, подлинными документами, рассказывающими о ключевых эпизодах драматических событий 1917 года. «Остров Сахалин»: открытый финал Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 2-3 декабря Приглашают посетить вторую часть постоянной экспозиции музея «Остров Сахалин»: открытый финал. В экспозиции воплощена жизнь великой книги о сахалинской каторге в театральном, музейном и научном пространстве. Посетитель сможет окунуться в атмосферу создания произведений А.П. Чеховым, а в интерактивной зоне дополнить сахалинскую летопись, начатую Чеховым в XIX веке. Выставка "Главные..." Сахалинский областной краеведческий музей 2-3 декабря и каждый день, кроме понедельника до 28 января Выставка «Главные…» из фондов Мемориального музея космонавтики (г. Москва) посвящена шестидесятилетию запуска первого искусственного спутника Земли. На экспозиции представлены уникальные предметы: макеты космической техники, личные вещи космонавтов и многое другое.

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