Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 19-20 августа

О том, как провести выходные с максимальной пользой для души и тела читайте в обзоре АСТВ.РУ.

Кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

СОБЫТИЯ Фестиваль дружбы республики Корея и России на Сахалине 2017 Конгресс-холл "Столица" 20 августа, 16.00 Количество мест ограничено (телефон для справок: 50-56-96) В фестивале примут участие: -Государственная школа традиционного искусства Республики Корея – дворец искусствоведения, направленный на сохранение и креативное развитие национального наследия. -Единственная школа в регионе, имеющая профиль народного творчества, и единственная школа в России, имеющая отделение корейского национального искусства - ДШИ "Этнос". -Исполнительница главных партий и солистка ведущих европейских опер, обладательница приза "Лучший музыкант" от Союза искусствоведов Республики Корея – сопрано Пак Сонг Хи! Выпускник аспирантуры Московской консерватории им.П. И. Чайковского, обладатель орденов Президента и министра иностранных дел РФ и истинный представитель корейско-российской культурной дипломатии – бас И Ён Сонг! Мировые голоса под великолепное сопровождение известного на Сахалине камерного ансамбля "Дивертисмент". -Лучшая в Пусане труппа уличного танца, подготовившая специально для концерта на Сахалине представление, в котором корейская традиционная музыка сольется с танцем хип-хоп – труппа Ballast street! -Самульнори, демонстрирующий ликующие настроения корейского народа более живо, чем какое-либо другое направление музыки! Коллектив самульнори "Хан Уллим" под руководством основателя самульнори Ким Док Су, превратившего концерт четырех инструментов (квенгвари, джангу, бук, джинг) из имени собственного в нарицательное! Насладитесь прекрасными мелодиями прошлого и настоящего Кореи и России! Бесплатные билеты на мероприятие можно приобрести 20.08.2017г. с 13:00 на 3 этаже ТДЦ "Столица"(Конгресс-холл). Открытый городской фестиваль авторской песни "АПОстроф" Поселок Старорусское 18-20 августа Телефоны для справок: 8-962-416-60-06, 8-963-289-27-72 В конкурсе участвуют две возрастные категории: до 14 лет и старше. Номинации детского конкурса "Карамелька": - "Автор", "Исполнитель", "Ансамбль". Номинации конкурса для взрослых: - "Автор" (стихи и музыка) - "Автор музыки", - "Исполнитель АП", - "Творческий коллектив", - "Поэзия" – исполнение авторских стихов. Фестиваль проводится в условиях туристического лагеря. Stand Up: Открытый Микрофон Бар "Ковбой" 19 августа, 21.00 "Stand Up: Открытый Микрофон" - Это твой шанс попасть в команду профессионалов, выступать в разных городах и зарабатывать на юморе! Приди на второй отборочный этап и докажи Всем, что на Сахалине есть Stand Up! Лучшего выступившего ждет денежный приз! Не боится поединка наша доблестная свинка Сахалинский зооботанический парк 19 августа, 14.00 Посетителям зоопарка будет предложено принять участие в интерактивной игре. Поединки между «Вислобрюхими свинками» и «Зоологами» пройдут в форме массовой игры и викторины. Аквариум Сахалинский зооботанический парк 20 августа, 14.00 В программе много ярких позитивных фрагментов: игр и песен, викторин и конкурсов, связанных с аквариумными обитателями. Фримаркет Клуб "Альтаир" пр-т Мира, 263-Б, тел. (4242) 73-34-23 19 августа, 12.00 19 августа, в Южно-Сахалинске на несколько часов откроется фримаркет. Одни участники будут отдавать ненужные вещи, другие – их брать или меняться. Название «фримаркет» – в переводе на русский язык бесплатный рынок – говорит само за себя. В этот раз Центр молодежных инициатив приурочил его к началу нового учебного года. Это мероприятие, в ходе которого люди могут отдать даром ставшие ненужными вещи или обменять их на другие. На фримаркет принимаются любые предметы: канцелярские принадлежности, одежда и обувь, игрушки, предметы быта. Организаторы отмечают, что вещи должны быть новыми или бывшими в употреблении, но в хорошем состоянии. Тур вальса в музее Сахалинский областной краеведческий музей 19 августа, 18.00 Справки по телефону: 72-75-55 В программе: - исполнение танца "Средь шумного бала" в разных стилях; - выступление танцевальных коллективов из Южно-Сахалинска, Анивы, Долинска, Холмска, Поронайска; - рассказ об истории вальса; - мастер-класс "Танцуем вальс"; - коллективное исполнение вальса вокруг музейного фонтана (лучшие пары получат призы от организаторов); - ярмарка "Вы поедете на бал?" На ярмарке, которая начнется в 14.00, все желающие смогут приобрести яркие аксессуары, а также шкатулки для украшений, выполненные из различных материалов сахалинскими мастерицами. В программе возможны изменения. Мастер-классы "Фактуры" Школа для современных девушек и женщин "Фактура" Адрес: ул. Ленина 321\1, 4 этаж 19-20 августа Школа для современных девушек и женщин "Фактура" приглашает на различные курсы и мастер-классы по множеству творческих направлений. 19 августа: 10.00-15.00 Мастер-класс по шитью "Удлиненный жилет без подклада" 14.00-18.00 Интенсивный курс "Речь и актерское мастерство для девушек" 16.00-21.00 Мастер-класс по шитью "Свитшот" 20 августа: 14.00-18.00 Интенсивный курс "Речь и актерское мастерство для девушек" 16.00-21.00 Мастер-класс по шитью "Юбка-карандаш из плотной ткани с принтом" Запись по тел.: +79841803007 Улыбнемся солнечному дню Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина 20 августа, 13.00 20 августа 2017 года в Городском парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина пройдет Всероссийская благотворительная акция «Улыбнемся солнечному дню»! В этот день вас ждёт концертная программа с участием вокальных и хореографических коллективов города, игровые зоны для ваших детей и, конечно же, отличное, солнечное настроение! Суть акции проста: каждый год — парки-участники во время проведения благотворительной концертной программы, устанавливают специальные «солнечные копилки», куда любой желающий может опустить купленный им билет на аттракцион. В конце дня администрация парка подсчитает количество билетов, удвоит их и передаст в органы социальной защиты населения для детей из малообеспеченных, неполных семей, детей из социально-реабилитационных центров, детских домов и интернатов. Главный результат проекта — улыбки сотен детей, которым будет подарен яркий незабываемый праздник, когда они придут в парк! Приглашаем всех неравнодушных жителей и гостей города присоединиться к «солнечному движению» и подарить детям радостные беззаботные мгновения. Улыбки детей дорогого стоят! Место и время проведения благотворительной акции: сцена у механических аттракционов с 13:00 до 17:00. День рождения Чебурашки Музей медведя ТРК Сити Молл, 5 этаж 20 августа, 12.00 Творческие мастерские Музея медведя приглашают всех желающих отметить День рождения Чебурашки. В программе: занятие по лепке из глины, викторина по мультфильму "Крокодил Гена" Всем подарки и хорошее настроение! Музейный кинозал Сахалинский областной художественный музей 19 августа Каждую субботу посетители музея смогут посмотреть видео-фильмы из фонда "Русский музей: виртуальный филиал" и из медиатеки Сахалинского областного художественного музея. Расписание сеансов "Музейного кинозала" на 19 августа: 11.00 Христоф Гроот и Елизаветинское время 12.00 "Гравюра". Из цикла обучающих видеофильмов для детей 6-14 лет "Русский музей – детям". 14.00 Бытовой жанр. Народная тематика в русском искусстве (живопись, дайджест). Из цикла авторских программ директора Русского музея В.А. Гусева "Век русского музея". 15.00 Плененный Италией Сильвестр Щедрин. Просмотр для посетителей музея бесплатный. Коробочка идей Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина 19 августа, 13.00 (и каждую субботу до конца августа) Всем желающим совершенно бесплатно помогут освоить популярные технологии декоративно-прикладного и изобразительного творчества с использованием различных материалов. Мастер-классы будут проводиться каждую субботу до конца августа. Телефон для справок: 43-11-48. Деревенский дворик Сахалинский зооботанический парк 19-20 августа, с 11.00-13.00 и с 14.00-16.00 Обитатели «Деревенского дворика» ждут вас в гости! Групповое посещение ИграMix ИграMix 5 этаж, ТРК "Сити-молл" Со 2 июня по 31 августа Мастер-класс "Шоколадоварение " Сахалинский Музей Медведя ТРК "Сити Молл", 5 этаж 19-20 августа, с 11.00 до 31 декабря Создайте шоколадку своими руками. Приходите и взрослые, и дети на наш мастер класс! Подробнее по телефонам: 260-597, 22-72-83. Мастер-класс гончарного дела Сахалинский Музей Медведя Сити-молл, 5 этаж 19-20 августа и каждую субботу и воскресенье с 11.00 до 31 декабря (0+) Сахалинский Музей Медведя приглашает всех желающих прикоснуться к древнему ремеслу. Необходима предварительная запись по телефону: 260-597.

Сахалинский Музей Медведя (вход через парк развлечений ИграMix, 5 этаж). 19-20 августа и каждую субботу и воскресенье, с 11.00 до 12.30 до 31 августа Телефон для справок: 26-05-97.

СПОРТ

Клуб любителей бега

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

Велопробег "Мой любимый город" Сбор участников велопробега - у реабилитационного центра "Аралия" 19 августа, 09.30 до 10.00 Старт велопробега - 10.00 Начало митинга - на площади Славы - 11.00 Дополнительную информацию можно получить по телефону: 497-520. Велопробег «Мой любимый город» проводится третий год подряд и в этот раз посвящен 135-летию города. После финиша участников и гостей на площади Славы ждут небольшой праздничный митинг, концертная программа, викторина для детей и бесплатное мороженое для всех желающих. Победителей велопробега планируется выбрать в номинациях «Самый юный участник», «Самый старший участник» и «Самая дружная семья», они получат ценные призы от спонсоров.

Сахалинский WORKOUT Воркаут-площадка средней школы № 23 (ул. Тихоокеанская, 18) 19-20 августа, 12.00 В чемпионате примут участие 20 сильнейших воркаутеров из Южно-Сахалинска. Конкуренцию им составят спортсмены из районов, которые за год должны были улучшить свое мастерство. Естественно, что приглашаются и все желающие. 19 августа будут определены победители в разделе «фристайл» (свободные упражнения). На выполнение программы турникменам дается две минуты. За это время они должны убедить зрителей и жюри в своей исключительности. Жюри будет оценивать программы воркаутеров по четырем показателям – динамика, статика, зрелищность и сложность выполняемых элементов. На 20 августа запланировано силовое троеборье. Оно включает в себя отжимание на брусьях с дополнительным весом (24 кг), подтягивание с дополнительным весом (16 кг) и отжимания от пола. За каждое выполнение каждого упражнения начисляются баллы. Чемпион определится по сумме баллов, набранных по итогах трех упражнений.

Скандинавская ходьба СДЮСШОР зимних видов спорта (ул. Венская, д. 5) Телефон для справок: 73-45-74. В школе зимних видов спорта этим летом продолжает работу социальный проект «скандинавская ходьба». Ежедневно, все желающие, могут взять палки и заняться ходьбой. Прокат работает с 9.00 до 21.00

ВЫСТАВКИ

Выставка "Сахалин - фронту. Нефтяники в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг)" Сахалинский областной краеведческий музей 19-20 августа и каждый день, кроме понедельника, до 17 сентября На выставке представлены подлинные документы и предметы из фондов Сахалинского областного краеведческого музея и корпоративного музея ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», раскрывающие героический труд сахалинских нефтяников в деле добычи нефти для нужд обороны нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Дополняют выставку копии статей военного периода, повествующие о жизни и труде жителей северного Сахалина в годы войны, о передовиках производства и о положении дел на фронтах. На выставке представлены две инсталляции: кинотеатр «Нефтяник» и «Бытовое помещение нефтяника». Посетителю предоставляется возможность свободного доступа к инсталляции. Разрешается примерить телогрейку и сфотографироваться в ней, а также посмотреть фильмы, которые смотрели сахалинцы в годы времен Великой Отечественной войны: Х/ф «Два бойца», д/ф «Разгром немецких войск под Москвой», американский фильм «Серенада солнечной долины» и английская комедия «Джордж из Динки-джаза».

Сахалинский областной государственный художественный музей 19-20 августа и каждый день, кроме понедельника с 10.00.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Музей медведя, ТРК «Сити Молл»

19-20 августа и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 19-20 августа и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Музей медведя, ТРК «Сити Молл» 19-20 августа и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 19-20 августа и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Выставка "Дальний Восток. История открытия и освоения в творчестве Валерия Шиляева" Сахалинский областной государственный художественный музей 19-20 августа и каждый день, кроме понедельника с 10.00 до 15 сентября На выставке представлено свыше 50 произведений живописи и графики начала XXI века из мастерской художника и частных коллекций. Выставка "Сахалинское взморье - берег родной" Музей медведя, ТРК «Сити Молл» 19-20 августа и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00 до 7 сентября. Свои работы представили мастера Елена Авенировна и Татьяна Ивановна. Разный стиль и методика мастеров превратили дары морей в различных животных и предметов. Приходите в Музей и посмотрите эту выставку! Выставка "Мир акварели" Сахалинский областной художественный музей 19-20 августа и каждый день, кроме понедельника (до 31 августа) В Сахалинском областном художественном музее представлено свыше 70 произведений, выполненных в технике акварели. В своих работах автор создает художественный образ природы тех мест, где ему приходилось бывать: пейзажи Екатеринбурга, Южно-Сахалинска, полуострова Крым и Курильских островов, Литвы, Италии, республик Шри-Ланки и Греции. Многие работы посвящены родному Уралу. Справки по телефонам: 72-36-43, 72-18-26. Выставка "Рыбы дальневосточных морей" Сахалинский областной краеведческий музей 19-20 августа и каждый день, кроме понедельника до 8 октября, 11.00 Необычайно удивителен и прекрасен мир вод, омывающих Сахалин и Курильские острова. Разнообразные видов рыб и моллюсков, растений и животных — все это природное богатство Сахалинской области. Вы сможете погрузиться в мир представителей фауны, которые обитают в водах, омывающих острова Сахалинской области. Представленная коллекция из фондов Сахалинского областного краеведческого музея. Справки по телефону: 72–75–55. Выставка "Шахтерская слава" Сахалинский областной краеведческий музей 19-20 августа и каждый день, кроме понедельника, 11.00 На выставке будут представлены фотографии, документы, награды и подлинные предметы шахтеров, которые трудились на шахтах и угольных разрезах Сахалина в 1950?1980-е годы из фондов Сахалинского областного краеведческого музея; фотографии добычи угля в наши дни, а также специальное оборудование шахтеров, переданное Восточной горнорудной компанией в дар музею.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ НОЧЬ ХИТОВ /DukeClubShow Ночной клуб "DUKE"

19 августа, 22.00 (21+) Лето – всеми любимое время года: жаркие дни, волнующие ночи, особая раскованность в жестах и движениях. В эту жаркую субботу Вас ждёт очередная яркая и весёлая ночь хитов! Каждый сможет окунуться в атмосферу замечательной и только популярной музыки! SevenEver (DJ, MC & Beatboxer) Ночной клуб "Aura²" 19 августа, 22.00 (21+) SevenEver – известный англоязычный автор и исполнитель, один из самых перспективных артистов электронной сцены в России, dj, mc, beatboxer; в настоящее время один из лучших МС и House вокалистов в России. В данный момент активно занимается сольной карьерой. Является эксклюзивным артистом одного из крупнейших букинг агентств Global Dance. Dj Favoritе Клуб Loona 18-19 августа (21+) Этот уикенд мы посвятим всем Красавицам Острова! Специально для Вас играет Ваш Любимчик - Dj Favoritе! Стало интересно? Звони 272-050. Радиоволна Арт-бар "Нон-Стоп" 18-19 августа, 21.00 Радио уже почти 100 лет направляет и формирует вкусы народных масс, оставаясь одним из самых почтенных медиа. Времена идут, а главной движущей силой радио остается музыка. И хоть интернет перенял у станций пальму первенства, все же музыкальные вкусы остаются под воздействием частот приемников. Попробуем влиться в волну. Радиоволну...