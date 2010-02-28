Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 18-19 ноября

О том, как провести выходные с максимальной пользой для души и тела читайте в обзоре АСТВ.РУ.

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

ТЕАТР

Спектакль "Веселые уроки" Сахалинский театр кукол 18 ноября, 11.00 (5+) Как здорово, когда школа это праздник, когда вместо строгих учителей уроки проводят забавные клоуны, которые не ставят двоек, не делают замечаний, а наоборот – разрешают смеяться, шутить, поют веселые песни и рассказывают смешные истории, когда звонка на очередной урок ждёшь с радостью и нетерпением. Всех, кто хочет оказаться в школе хорошего настроения, мы ждём на спектакль. Спектакль "Лесная музыка" Сахалинский театр кукол 19 ноября, 11.00, 12.00 (3+) В одной сказочной стране среди самых высоких гор, в местах, где обитают эльфы и говорящие деревья, жил чудесный лес. Он был и вправду чудесный, потому что был хранителем лунной мелодии. Каждый раз после заката солнца в нём просыпались волшебные существа, и всё в округе наполнялось магическими звуками. А как только на небе появлялась её величество луна, звуки превращались в лунную мелодию. И так каждую ночь. Мелодия звучала в лесу до самого рассвета… Спектакль "Лисистрата" Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова 18 ноября, 18.00 (18+) Древняя Греция, разгар Пелопонесской войны. Сильный пол пренебрегает любовью и долгом перед семьей, посвящая свои жизни бессмысленным распрям. Чтобы вернуть мужчин с поля боя, прекрасная жительница Афин Лисистрата вдохновляет других женщин на бунт. Ее необычный план по прекращению войны шокирует всю Грецию... Удастся ли вчерашним домохозяйкам, бросившим вызов самим основам патриархального мира, обхитрить мужчин и остановить междоусобицу? Спектакль "Сказки Андерсена" Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова 19 ноября, 11.00 (6+) Спектакль "Сказки Андерсена" предлагает зрителю приоткрыть дверцу во внутренний мир ребенка - непосредственного романтика, живущего мечтой, а взрослым -вспомнить, что все мы родом из детства. Сказки Ганса Христиана Андерсена раскрывают истину о смысле жизни, умении ее любить и ценить, проявлять участие и милосердие... Повествуют, что наш мир полон чудес, которые нужно только увидеть и услышать, что у любого, самого прозаического, обыденного предмета - свечи, кочерги, перчатки, - может быть своя удивительная история. Спектакль "Вишневый сад" Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова 19 ноября, 18.00 (16+) Помещица Любовь Раневская - воплощение старого русского дворянства. Она непрактична, сентиментальна, живет исключительно чувственными ощущениями. На смену таким, как она, идет поколение прагматичных и упрямых дельцов Лопахиных. Спасти вишневый сад Раневской невозможно - как невозможно остановить само время и начало новой жизни. Вот только будет ли эта жизнь лучше прежней? Спектакль "Холодное сердце" Дворец детского юношеского творчества 18 ноября, 16.00 (16+) Главному герою спектакля, бедному угольщику, предстоит нелегкий выбор. Коварный волшебник-искуситель обещает юноше сказочные богатства, а взамен просит всего лишь его живое и отзывчивое сердце. И юноша соглашается продать свое сердце за "пригоршню" золотых монет… Каждый день слышит он, как стучит клюкой у ворот старуха-мать, зовя сына; как взывает к нему любящая жена, но холодное каменное сердце невозможно разжалобить – оно не знает боли, огорчений и радости, не в силах познать и любовь и испытать счастье… Юноша решает вернуть себе живое сердце, и в сказке ему дарят этот шанс…

СОБЫТИЯ Фестиваль "Остров в сердце моем" ККЗ "Октябрь" 18 ноября, 16.00 На финальном концерте выступят любительские коллективы и исполнители области. Сахалинцы познакомятся с яркими вокальными произведениями и новыми хореографическими постановками, посвященными 70-летию образования Сахалинской области. Вход свободный. Справки по телефону: 500-533. Zouk Клуб "Альтаир" 19, 26 ноября, 18.00 (18+) Танец Zouk теперь и в Южно-Сахалинске! Современный и яркий, чувственный и динамичный, социальный танец Зук становится популярным во всем мире! Если Вы хотите попробовать новое для себя танцевальное направление, если Вы никогда не танцевали, но хотели бы открыть для себя этот волшебный парный танец – Вас ждут в клубе "Альтаир"! Справки по телефонам: 8-984-138-10-13, 8-914-695-07-32. Воскресные мероприятия в ИграMix Парк развлечений ИграMix Сити Молл, 5 этаж, Телефоны для справок: 708-825, 26-58-13 19, 26 ноября, 15.00 19 ноября - Дискотека с аниматорами в честь "Всемирного дня детей". 26 ноября - поделки ко "Дню матери". Концерт Наргиз Закировой Концертный зал "Сити Холл" 19 ноября, 19.00 Многочисленные символичные тату, пронизывающий голосовой тембр и мощнейшая энергетика завораживают абсолютно любого, кто попал в зону пребывания этой личности. В ней всё говорит об ее свободе и раскрепощённости, что так важно для настоящего артиста. Творческий вечер Сергея Старжинского СТК "Горный воздух" 18 ноября, 18.00 Автор и исполнитель Сергей Старжинский - Один из самобытнейших и плодотворных сочинителей, вот уже полвека вдохновляемый поэзией Кунашира, впервые заявил о себе в конце 1990-х. С тех пор он написал сотни композиций - лирических, философских, юмористических, одна из них стала украшением спектакля Чехов-центра "Аделаида". На популярном российском телепроекте "Хит" продюсера и композитора Виктора Дробыша занял второе место. За 4 месяца, прошедших после финала передачи, песня Сергея Старжинского "Чтобы рядом" завоевала высокий рейтинг, звуча в эфире в исполнении Александра Маршала. Услышать новые песни и вспомнить полюбившиеся мелодии "из первых уст" можно будет на предстоящем творческом вечере Сергея Старжинского в Южно-Сахалинске в кафе "Горный воздух". Телефон для справок: 28-02-10. Концерт группы "2rbina 2rista" Ночной клуб DUKE 19 ноября, 19.00 В Южно-Сахалинске выступит коллектив, стиль которого мало кто может охарактеризовать одним или двумя направлениями. Сами они называют его Nu-Rap – ядерный рэп. Выступление группы "ART" Арт-бар "Нон-Стоп" 18 ноября, 23.00 Субботний барный вечер в "Нон-Стопе" украсит группа "ART". Это один из самых известных и талантливых бэндов Сахалина. "ART" - группа с кавер-версиями известных песен зарубежных и отечественных исполнителей в своей уникальной обработке. Вход: свободный Резерв: 8-924-192-06-82. Концертная программа "Пока я помню – я живу" Дом культуры "Родина" 19 ноября, 15.00 В программе концерта - произведения из репертуара М. Магомаева: "Серенада Дон Кихота", "Город мой Баку", "Синяя вечность", "Королева красоты", "Скажите, девушки", "Лучший город земли", "Азербайджан" и другие Вход свободный Справки по телефону: 8-914-763-87-10. Фортепианный концерт Сахалинский колледж искусств ул. Чехова, 6, 19 ноября, 14.00 19 ноября в колледже пройдет фортепианный концерт с участием специально приглашенных из Японии молодых музыкантов – студентов Московской консерватории имени Чайковского господина ИМАЗУМИ Кёхеи и госпожи ХИДАКА Сино. Вход на концерт свободный. Мастер-классы "Фактура" Площадь Победы 18-19 ноября, 16.00 (16+) Школа для современных девушек и женщин "Фактура" приглашает на различные курсы и мастер-классы по множеству творческих направлений. 18 ноября Мини-курс по вязанию "Чалма" Занятие 1 - 14.00. Мастер-класс по макияжу для себя "Вечерний макияж" - 16.00. Мастер-класс по шитью "Трикотажное платье с воланом" - 16.00. Мастер-класс "Рисунок акрилом на холсте Wine and Draw" -17.00. 19 ноября Мастер-класс по рисованию "Food скетчинг" - 13.00. Мини-курс по вязанию "Чалма" Занятие 2 - 14.00. Мастер-класс по шитью "Трикотажное платье" - 16.00. Справки по телефону: 8-984-180-30-07. Чемпионат по робототехнике Школа №1 ул. Амурская, 121 18 ноября 18 октября в Южно-Сахалинске пройдет первый Чемпионат по робототехнике на Кубок Губернатора Сахалинской области. В рамках соревнований школьники с 1 по 11 класс сойдутся в соревнованиях по трем основным направлениям: сахалинский туризм (младшая возрастная категория); сельское хозяйство (средняя возрастная категория); нефтегазовая промышленность (старшая возрастная категория). Королевство мыльных пузырей Дом культуры "Родина" 18 ноября, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 Дом культуры железнодорожников 19 ноября, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 Музейный кинозал Сахалинский областной художественный музей 18 ноября, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00 Каждую субботу посетители музея смогут посмотреть видео-фильмы из фонда "Русский музей: виртуальный филиал" и из медиатеки Сахалинского областного художественного музея. Расписание сеансов "Музейного кинозала": 11.00 - "В страну музеев вместе с Фафалей". В мастерской художника. Пейзаж. 12.00 - "Акварель". Из цикла обучающих видеофильмов для детей 6-14 лет "Русский музей – детям". 14.00 - "Сокровища Отдела древнерусского искусства". Из цикла авторских программ директора Русского музея В.А. Гусева "Век Русского музея". 15.00 - Картина М.Ф. Квадаля "Коронация Павла I и Марии Федоровны". Из цикла "История одного шедевра". Просмотр для посетителей музея бесплатный. Амурский лесной кот и уссурийская харза Сахалинский зооботанический парк 18-19 ноября В Сахалинском зоопарке появились новые питомцы - амурский лесной кот и уссурийская харза. Познакомиться и увидеть новых животных Сахалинского зоопарка можно ежедневно с 10 до 17 часов. Чудеса из мешковины Сахалинский зооботанический парк 18 ноября, 15.00 Посетителям будет предложено своими руками изготовить поделку из мешковины и подручных природных материалов – дерева, сухих веточек и камешков. Это будут фигурки животных и птиц. День рождения экзотических животных Сахалинский зооботанический парк 19 ноября, 14.00 День рождения питомцев экзотического отдела – нестандартное мероприятие. Неожиданности и сюрпризы будут ожидать гостей праздника на каждом шагу. Непосредственный контакт посетителей с именинниками. Фотографирование с питомцами. Краеведческий музей - мероприятия на ноябрь 19, 26 ноября, 12.00, 15.00 - "Коллекции музея" Экскурсия выходного дня "Коллекция музея" - это возможность узнать больше об особенностях природы и истории единственной островной области России и познакомиться с уникальными экспонатами музея. 24 ноября, 15.00 "Юный краевед" Образовательная программа для детей дошкольного и младшего школьного возраста, включающая экскурсии, лекции, игры, занятия, викторины. с 17 ноября 2017 фотовыставка "На самом краешке земли" Фотовыставка посвящена 70-летию образования Сахалинской области, Году экологи в РФ и закрывает цикл мероприятий, приуроченных к этим датам. На выставке представлены лучшие работы сахалинского фотографа-любителя Даниила Дёмкина, которые познакомят с удивительным миром природы Сахалинской области. 18 ноября 12.00, 14.00 "Семейный досуг в музее" Интерактивное занятие для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Открытка Деду Морозу" 20 ноября – 18 декабря выставка-конкурс "Ретро-ёлка" Приём новогодних ёлочных игрушек и украшений до 1980 года выпуска на выставку-конкурс "Ретро-ёлка – 2018". 21 ноября (по заявкам) лекция "Приветливый Сахалин" В ходе лекции дети узнают о Всемирном дне приветствия, о том, как проходил обряд приветствия у коренных народов Сахалина, как важно приветствие при первой встрече представителей различных культур (с примерами из истории открытия островов русскими и европейскими исследователями). 25 ноября 12.00, 14.00 "Семейный досуг в музее" Мероприятие "Обитатели природоохранных территорий" включает лекцию и экскурсию, которые познакомят с животными, занесенными в Красную книгу Сахалинской области. В конце мероприятия всем желающим предлагается сделать поделку из бумаги с изображениями редких животных. 28-30 ноября (по заявкам) "Обитатели природоохранных территорий" Лекция ко Дню Всероссийского общества охраны природы знакомит с природными особенностями Сахалинской области, природоохранными территориями Сахалина и курильских островов: заповедниками, заказниками и памятниками природы. 28-30 ноября (по заявкам) "Человек и природа" Лекция ко Дню образования Всемирного общества охраны природы знакомит с природоохранными территориями Сахалина и Курильских островов: заповедниками, заказниками и памятниками природы. 29 ноября 15.00 "Водотоки острова Сахалин. Жизнь в текучей воде" Лекцию читает Лабай Вячеслав Степанович, кандидат биологических наук, ведущий сотрудник лаборатории гидробиологии НИИ опережающего развития СахГУ. Справки по телефону: 72-75-55. Мастер-классы в музее Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 18-19 ноября, 10.00 (16+) В течение последнего осеннего месяца в музее будут проходить мастер-классы для детей. Участники создадут силуэтные композиции из бумаги, акварельные рисунки, закладки, скульптурные фигурки и картины-аппликации. Справки по телефону: 43-65-09. Мастер-класс "Серьги" Киндер Пати 18 ноября, 18.00 (9+)

Прошли те времена, когда бижутерия своими руками считалась безвкусицей и отсутствием денег. Многие дизайнеры разрабатывают коллекции украшений, которые стоят гораздо дороже украшений из золота с бриллиантами. Справки по телефону: 25-18-49. Творческое занятие для малышей Киндер Пати 18 ноября, 11.00 (2+) Занятия лепкой помогут малышам развить художественное воображение, изучить основные геометрические формы, познакомят с пластическими свойствами материалов, разовьют ручную умелость и координацию движений, а также внимание и наблюдательность. Справки по телефону: 25-18-49. Творческое занятие "Рисование" Киндер Пати 19 ноября, 11.00 (2+) В обществе бытует мнение, что занятия рисованием очень хорошо стимулируют развитие мелкой моторики и поэтому надо уделять этому много внимания. Такие творческие занятия способствуют не только развитию мелкой моторики и творческой фантазии, но и успокоению, расслаблению ребёнка, развитию его усидчивости, терпения, концентрации внимания. Справки по телефону: 25-18-49. Мастер-класс "Кукла-путешественница" Киндер Пати 19 ноября, 18.00 (6+) Если вам нравится изготавливать куклы обереги своими руками — берегиня обязательно должна быть в вашем доме. Эта обрядовая лялька всегда защищала дома наших предков, прогоняла нечисть, приносила удачу и благосостояние. Справки по телефону: 25-18-49. От техники "Гризайль" к живописи Мастерская "Сахалин" 19 ноября, 11.00 (16+) ARTeastStudio приглашает на мастер-класс художника Константина Колупаева "От техники "Гризайль" к живописи". Художник покажет как от черно-белой краски органично перейти к полноцветной живописи! Справки по телефону: 8-924-282-07-24. Читательская конференция по книге Гузель Яхиной Сахалинская областная универсальная научная библиотека 18 ноября, 15.00 (14+) Сахалинская областная универсальная научная библиотека приглашает принять участие в читательской конференции по книге Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза". Справки по телефонам: 45-25-28, 45-25-54. Клуб любителей акварели Сахалинский Музей Медведя ТРК "Сити Молл" 18-19 ноября, 13.00, 18.00 Научиться рисовать акварелью смогут взрослые и дети любого возраста. Даже если вы не имеете опыта, наш педагог поможет вам освоить акварельную технику. Каждую субботу мастер-класс "Пишем с натуры" - в 13.00. Каждое воскресение мастер-класс даёт художник-акварелист, обладатель международных наград — Новосёлова Екатерина - в 18.00. Предварительная запись: 260-597, (4242) 22-72-83. Субботний киносеанс в музее Сахалинский областной краеведческий музей 18, 25 ноября, 16.00, 17.00 (16+) К Году экологии в Сахалинской краеведческом музее состоится демонстрация фильмов "Цунами на о. Парамушире. 1952 год" и "Серые киты Сахалина" в рамках программы выходного дня. Справки по телефону: 72-75-55. Рисуем абстракции Творческое объединение "Мыс Великан" пр. Мира, 424а, 2-эт., оф.5. 18,25 ноября, 15.00 (16+). Ни одно из направлений живописи не позволит вам так свободно выразить свои эмоции и настроение, как абстракционизм. Художник Потысьева Ольга - объявляет набор в группу на курс абстрактной живописи. Курс рассчитан на несколько уроков, будем пробовать себя в различных техниках. Телефон для справок: 8-914-760-91-08. Таежные байки Сахалинский областной краеведческий музей 18-19 ноября Сахалинский областной краеведческий музей приглашает на музейный квест, который в игровой форме знакомит с экспозицией "Животный и растительный мир Сахалина и Курильских островов" (по заявкам). Справки по телефону: 72–75–55. Сладкий букет из конфет Сахалинский Музей Медведя ТРК "Сити Молл", 5 этаж 18-19, 11.00 или 12.00 Конфетный букет своими руками - это универсальная поделка или подарок! Он понравится взрослым и детям. Живые цветы через несколько дней завянут, а конфетные букеты еще долго будут радовать своих владельцев. Запись на мастер-классы по телефонам 260-597, 22-72-83. Мастер-класс "Шоколадоварение " Сахалинский Музей Медведя ТРК "Сити Молл", 5 этаж 18-19 ноября, с 11.00 до 31 декабря Создайте шоколадку своими руками. Приходите и взрослые, и дети на наш мастер класс! Подробнее по телефонам: 260-597, 22-72-83. Мастер-класс гончарного дела Сахалинский Музей Медведя Сити-молл, 5 этаж 18-19 ноября и каждую субботу и воскресенье с 11.00 до 31 декабря (0+) Сахалинский Музей Медведя приглашает всех желающих прикоснуться к древнему ремеслу. Необходима предварительная запись по телефону: 260-597.

СПОРТ

Клуб любителей бега

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

Хоккей Дворец спорта "Кристалл" 19 ноября, 17.00 Ночь на льду Ледовый дворец "Кристалл" 18 ноября, 22.00 (16+) Гостей ждут зажигательная атмосфера, приятное звуковое и яркое световое сопровождение. Также к услугам посетителей традиционной акции "Ночь на льду" прокат коньков. Справки по телефону: 240-160.

ВЫСТАВКИ

Выставка "Силуэтная магия Семёна Надеина" Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 18-19 ноября и каждый день, кроме понедельника, с 11.00 до 21 января Около 30 силуэтных композиций, рукописи легенд, сказок и рассказов Семёна Надеина будут представлены в музее книги «Остров Сахалин». Экспонаты собраны из четырех музеев Сахалинской области и личной коллекции семьи Василия Курикалова. Часть уникальных силуэтных композиций будет экспонироваться впервые. Грациозные олени, живописные сцены из быта эвенкийского народа и пейзажи сахалинского ландшафта, – все это создал автор при помощи ножниц и бумаги. Вся художественная сложность работ, представленных на выставке, заключается в том, что предварительный рисунок не делался, поэтому художник должен был обладать от природы особым видом памяти и фантазией, чем в полной мере владел эвенкийский мастер. Выставка "Русский Север. Культура Каргаполья" Центр русского декоративно-прикладного искусства Курильская, 42 18-19 ноября и каждый день, кроме понедельника, до 27 ноября Выставка знакомит сахалинцев с коллекцией произведений народного искусства Русского Севера из фондов Сахалинского областного художественного музея. Среди представленных произведений - старинный сарафан и жемчужные кокошники, вышитые рубахи и браные полотенца, точеные ковши и фигурные ендовы, каргопольская глиняная игрушка и тряпичная кукла. Выставка работает до конца ноября с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00. Телефон для справок: 31-25-25.

Сахалинский областной государственный художественный музей 18-19 ноября и каждый день, кроме понедельника, с 10.00.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Дом культуры "Родина"

18-19 ноября

Выставка посвящена истории голландской экспедиции, которая находилась в водах Сахалина и Курил. Художественно-иллюстративная выставка продлиться до 20 декабря 2017 года.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 18-19 ноября и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Музей медведя, ТРК «Сити Молл» 18-19 ноября и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 18-19 ноября и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Выставка "Лоскутный остров" Бизнес-центр "Сфера" 18-19 ноября (до 15 декабря) Выставка лоскутных работ участников клуба "Лоскутный остров". Клуб "Лоскутный остров" был создан год назад, летом 2016 года. Основным выставочным фондом клуба стали работы, созданные в рамках грантового проекта осуществленного с помощью фонда социальных инициатив "Энергия" компании "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд". Молодые художники Сахалина Союз художников России, сахалинское отделение ул. Вокзальная, 5а 18-19 ноября, 10.00 (до 20 ноября) Цель выставки-конкурса: сохранение и развитие лучших традиций изобразительного искусства. Выставка Даниила Дёмкина "На самом краешке земли" Сахалинский областной краеведческий музей 18-19 ноября В рамках экспозиции будут представлены фотографии, выполненные в жанрах пейзажа и анималистики. На фотографиях посетители увидят дикую природу и животный мир севера Сахалина и острова Итуруп. Фотографией Даниил Дёмкин занялся несколько лет назад. Его работы вошли в число 100 лучших снимков фотокорреспондентов агентства ТАСС «2015 год в объективе ТАСС» и 100 лучших работ фестиваля «Черноречье-2016», Дзержинск. Выставка "7 ноября – первый солнечный день в жизни пролетариата" Сахалинский областной государственный художественный музей 18-19 ноября и каждый день, кроме понедельника, с 11.00 до 2 декабря 2017 год - год юбилея Октябрьской Революции 1917 года. В рамках этого события Сахалинский областной художественный музей приглашает жителей и гостей города посетить серию мероприятий: Справки по телефонам: 72-36-43, 72-37-38 Фотовыставка "Тибет. Другой мир" Сахалинский областной государственный художественный музей 18-19 ноября и каждый день, кроме понедельника до 3 декабря Авторы работ – Варвара Вахрушева и Олег Новоселов. Телефоны для справок: 72-36-43. Выставка "#яживунастровах" Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 18-19 ноября и каждый день, кроме понедельника, до 26 ноября Грантовый проект «#яживунаостровах», посвященный 70-летию Сахалинской области, реализовывался Литературно-художественным музеем книги А.П. Чехова «Остров Сахалин», Ассоциацией музеев Сахалинской области при поддержке Правительства Сахалинской области. В рамках проекта ребят школьного возраста обучали теории и практике фотографии, а также читали лекции об истории Сахалинской области. Выставка "Революционный 1917 г.: документы свидетельствуют" Сахалинский областной краеведческий музей 18-19 ноября и каждый день, кроме понедельника до 12 декабря, 11.00 Выставка посвящена 100-летнему юбилею одного из важнейших событий в истории России — Великой российской революции, которая кардинально изменила жизнь граждан и определила облик страны на десятилетия вперед. Экспозиция знакомит с материалами, отражающими деятельность руководителей первого советского государства (В.Ленина, Г.Петровского, П.Лепешинского, Г.Орджоникидзе), личными вещами Я.Свердлова, Ф.Дзержинского, а также подлинным оружием участников революции, фотографиями, листовками, памятными жетонами и медалями, подлинными документами, рассказывающими о ключевых эпизодах драматических событий 1917 года. «Остров Сахалин»: открытый финал Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 18-19 ноября и каждый день, кроме понедельника и вторника Приглашают посетить вторую часть постоянной экспозиции музея «Остров Сахалин»: открытый финал. В экспозиции воплощена жизнь великой книги о сахалинской каторге в театральном, музейном и научном пространстве. Посетитель сможет окунуться в атмосферу создания произведений А.П. Чеховым, а в интерактивной зоне дополнить сахалинскую летопись, начатую Чеховым в XIX веке. Выставка "Многоликие острова" Сахалинский центр научно-технической информации Коммунистический пр. 31. 18-19 ноября Мероприятие направлено на сохранение и развитие традиционных художественных ремесел народов России. Среди экспонатов будут работы мастеров Сахалинской области, исполненные в различных техниках, стилях, материалах. Каждый пришедший сможет не только оценить, но и приобрести понравившиеся работы, а также сделать селфи с арт-объектами и на фоне тематической фотозоны. Вход на выставку свободный.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ EVOLUTION DUKE / Sweet & Sexy Ночной клуб "DUKE"

17-18 ноября, 22.00 (21+) Уже целую эпоху мы работаем для Вас! И останавливаться не собираемся! Развиваемся вместе с Вами! Каждую ночь самые жаркие танцы, самые лучшие хиты, самая яркая атмосфера, только новые знакомства и только позитивное настроение! Справки по телефонам: 450 – 525 / 286-286. Live music / Dance by Vanchay Развлекательный комплекс "Браво" 17-18 ноября, 22.00(21+) Целых две головокружительных ночи хитов от наших певцов, зажигательные танцы от Vanchay и лучшие ремиксы от DJ Lime. Для тех, кто любит петь - рады будем представить к вашему вниманию общий зал караоке. Обновленный каталог песен, отличный звук и позитивное настроение! Справки по телефонам: 300-500, 411-985.