Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 17-18 марта

О том, как провести выходные с максимальной пользой для души и тела читайте в обзоре АСТВ.РУ.

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

ТЕАТР Спектакль "Волшебный сундучок" Сахалинский театр кукол 17-18 марта, 11.00, 13.00 (3+) Спектакль "Волшебный сундучок" — это новогоднее представление, в котором происходят самые невероятные события с самыми необычными героями: у Доброго утра кружится голова, Улыбка вызывает слёзы сожаления, Прошлогодний букет роз отмечает день рождения, а все детские мечты юных зрителей попадают в чудесную копилочку Деда Мороза и непременно сбываются. Спектакль "Песнь Ых?Мифа. Одиночество Богов" Сахалинский театр кукол 18 марта, 17.00 (14+) Инсценировка по произведениям Владимира Санги. – Спектакль удивительно перекликается с культурой нивхского народа, – отметил после просмотра Владимир Санги, – я поражен, как вы, не будучи нивхами или этнографами, уловили изначальное и так ярко его продемонстрировали. Из всех форм искусства нивхского вы создали представление, в котором раскрыли первородный мир нивхов. Вы сумели передать космическое сопряжение со всем, что породило жизнь… Спектакль "Остров Счастье" Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова 17 марта, 15.00, 18.00 (16+) "Остров Счастье" — документальная пьеса, написанная драматургом из Москвы Родионом Белецким на основе интервью сахалинцев, которые рассуждали на тему "Что для Вас счастье?". В итоге получился трогательный материал, героями которого стали простые островитяне. Спектакль "Дамский портной" Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова 18 марта, 18.00 (16+) "Дамский портной" - искрометная комедия известного французского драматурга Жоржа Фейдо. Начало пикантной истории кладет любовная интрижка красавца Мулино. Вместо тайного свидания с дамой сердца ему приходится выдавать себя за другого. Волей-неволей в паутину лжи оказываются втянутыми все герои пьесы...Водоворот событий захлестывает персонажей, приводя к неожиданному финалу! Спектакль "Путешествие бумажного кораблика" Детское пространство "Море" 18 марта, 16.00 24 марта, 10.00, 11.30 25 марта, 10.00, 16.00 31 марта, 10.00, 11.30, 16.00 Долгожданный беби-театр открывает двери для самых маленьких зрителей от 8 месяцев до 3 лет! Мы подготовили для вас новую историю другого формата. Весна на пороге, а это значит, что пора отправляться в бумажное путешествие с корабликом, насладиться новыми видами и увлекательными приключениями. Малыши своими руками смогут создать историю, полную красок, ярких моментов, и забрать частичку теплой весны с собой. Приходите всей семьей!

СОБЫТИЯ Концерт Александра Малинина Концертный зал "Сити Холл" 17 марта, 19.00 Программа Александра Малинина, которая станет истинным наслаждением для всех ценителей старинного русского романса и многочисленных поклонников творчества артиста. Вечер под красивым названием "Влюбленный в романс" – радостное событие для всех поклонников творчества музыканта и любителей его ярких запоминающихся концертов. Щенки в походе Концертный зал "Сити Холл" 18 марта, 12.00,15 Отдых нужен всем, даже супергероям. И вот щенячий патруль собирается в поход. Но чудесные планы рассыпаются как стеклышки калейдоскопа после звонка мера Гудвей. В Бухте приключений происходят очень странные события. Жители жалуются на необыкновенные и ужасные крики, которые не дают покоя с самого утра. Во всем городе пропали фото мэра Гудвэй и это накануне выборов... Смогут ли наши герои узнать кто подставил Ципалету? Куда исчезли все фотографии мера Гудвэй? И кто стоит за всеми этим? Постановка наполнена элементами циркового шоу, хореографии, яркими интерактивными номерами, в которых дети помогут щенкам преодолеть препятствия на пути к цели. Телефон для справок 25-45-67. Нарисуй картину за два часа! Дворец спорта "Кристалл" 18, 25 марта, 1, 4 апреля, 13.00 Пошаговый мастер-класс для тех, кто хочет пробудить в себе художника. Справки по телефону: 8-914-095-41-49 (Ксения). Мероприятия в "Киндер Пати" Детский клуб "Киндер Пати" ТЦ "Рояль", 3 этаж 17 марта 11.00, 18.00. 18 марта, 11.00. 17 марта, 11.00 - Кулинарный мастер-класс "Эклеры". Место проведения: Кондитерское ателье Avenue, ТЦ Рояль, 3 этаж 17 марта, 18.00 - Мастер-класс по Твистингу + дискотека. Нет ничего лучше для ребенка, чем смастерить что-то своими руками. Мастер-класс по твистингу (шаромоделированию) для детей - это то, что любят дети всех возрастов. Возможность сделать самому желанную игрушку - а потом продемонстрировать ее друзьям и близким, - без проблем. В дополнение к мероприятию, мы устроим самую настоящую дискотеку. 18 марта, 11.00 - Мастер-класс "Роспись футболок". Вместе с ребятами превратим простые скучные футболки в яркие, красочные и индивидуальные. МК поможет воплотить дизайнерские идеи ребят. Такая футболка может стать прекрасным подарком. Справки по телефонам: 26-00-09, 25-18-49. Музейный кинозал Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина 17 марта, 11.00, 12.00 14.00, 15.00 Расписание сеансов «Музейного кинозала» на 17 марта: 11.00 - Восхождение на Амвон. Фильм посвящен одному музейному предмету уникальному, единственному в своем роде во всем мире – деревянному Амвону из Новгородского Собора времени святителя Макария, а раньше бы сказали времени Ивана Грозного. 12.00 - Проект: Мастерские Урбанистики 2.0 "Психогеография в современном искусстве". Лекция. 14.00 - Исаак Левитан. Цикл фильмов «Век Русского музея». 15.00 - Санкт-Петербург. Вымышленный и реальный. ПРОСМОТР ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ МУЗЕЯ БЕСПЛАТНЫЙ. Детский гараж-сейл в "Море" Детское пространство "Море" 18 марта, 10.00 В этот день наше Море превратится в большой магазин, продавцами и покупателями на котором станут дети. Это будет веселая игра с настоящими товарами и с настоящими деньгами, чтобы дети могли почувствовать себя солидными взрослыми. Каждый ребенок может создать свой магазин, украсить прилавок и попробовать себя в роли продавца или покупателя. Справки по телефонам: 556789, 445563. Finish Line Ямайка 18 марта, 17.00 (16+) Finish Line - это культовое танцевальное событие, задача которого выявить самых лучших танцоров острова Сахалин. Вас ждут топовые батлы между представителями всех уличных стилей. Справки по телефону: 30-51-23. Мероприятия в Арт-галерее "Сахалин" Арт-галерее "Сахалин" 18, 25 марта 18 марта – мастер – класс по полимерной глине. Делаем украшения. 25 марта пишем пейзаж. Масло. В 15.00 Записывайтесь по телефону: 8-962-101-83-68. Занятия для детей: 17, 24, 31 марта - детская группа правополушарного рисования. Справки по телефону: 8-914-760-91-08. Творческие занятия в Мастерской Медведя ТРК "Сити Молл" 17-18 марта, с 13.00, 15.00, 17.00 17-18 Марта отмечаем "Международный День лесов" Делаем "Топиарий" – дерево счастья. Дарим счастье себе и окружающим! 24-25 Марта "День Земли" Посвящаем этот день работе с глиной по традиционной лепке. 13.00 Лепим "Полкана" - славянского кентавра, охраняющего землю. 15.00 Лепим "Берегиню" - одну из главных богинь земли. 17.00 Лепим "Медведко" - хранителя земных богатств и силы. Справки по телефонам: 260-597, 22-72-83. Мастер-классы "Фактура" Сахалинский областной краеведческий музей 17-18 марта Школа для современных девушек и женщин "Фактура" приглашает на различные курсы и мастер-классы по множеству творческих направлений. Все занятия подходят для новичков. 17 марта 15.00 - Курс по шитью "Верхняя одежда". 16.00 - Мастер-класс по шитью "Платье-жакет" занятие 1. 18 марта 13.00 - Мастер-класс "Рисунок акрилом на одежде". 16.00 - Мастер-класс по шитью "Платье-жакет" занятие 2. 16.00 - Мастер-класс по шитью "Юбка полусолнце". Справки по телефону: 8-984-180-30-07. Мастер-классы в городском парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина Городской пак культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина Коммунистический проспект, 2 24-25 марта, 11.00, 13.00, 15.00 Городской парк культуры и отдыха им. Ю. Гагарина приглашает южносахалинцев посетить тематические мастер-классы по декоративно-прикладному и изобразительному творчеству. 24,25 марта — 11.00; 13.00; 15.00- Бумагопластика. Бумажный туннель (6+); 31 марта- 11.00; 13.00; 15.00- Ниткография (6+). Справки по телефону: 72-45-75. Психогеография в современном искусстве Сахалинский областной художественный музей 17 марта, 12.00 В сахалинском областном художественном музее состоится 5 лекция Кирилла Преображенского 2.0 "Психогеография в современном искусстве". В своей лекции Преображенский расскажет о том, что такое психогеография, каковы ее методы и возможности. Используя примеры из своей художественной и кураторский практики, Кирилл расскажет слушателям о результатах своего исследования и способах его применения в изучении таких актуальных явлений современного искусства, как паблик арт, сайт специфик арт, интервенция и социальная скульптура. Вход на мероприятие по прейскуранту музея. Справки по телефонам: +7(4242)72-13-40, +7(4242)72-20-47. Броши в истории и современности Сахалинский областной краеведческий музей 17 марта, 12.00 В Сахалинском областном краеведческом музее, в рамках работы выставки "Волшебный шкатулка", состоится встреча с Дианой Устиновской, талантливым сахалинским дизайнером украшений. Сад живых тропических бабочек Музей Медведя ТРК "Сити Молл", 6-й этаж 17-18 марта Отдохнуть от городской суеты, насладиться природой и в очередной раз поверить в сказку поможет «Сад живых тропических бабочек». В нашем саду вы увидите, как из куколки рождается бабочка, сможете подержать ее на ладони и сделать красивые фотографии. Также вы можете подарить живую бабочку своим близким и удивить всех своим подарком! Март в ИграMix Парк развлечений ИграMix Сити Молл, 5 этаж, Телефоны для справок: 708-825, 26-58-13 18 марта, 15.00 18 марта - Флешмоб "Подари другу счастье". Каждому участнику - шарик в подарок. 25 марта - Веселые игры с аниматорами для всех! Субботний киносеанс в музее Сахалинский областной краеведческий музей 17, 24, 31 марта, 17.00, 18.00 (16+) Сахалинский областной краеведении музей приглашает посетить программу выходного дня, в рамках которого состоится демонстрация короткометражных сюжетов о Сахалине, снятых командой телепрограммы "Хочу знать!" и Первым каналом вместе с ведущим Михаилом Ширвиндтом. В сюжетах - устрицы о. Буссе, традиционная жизнь и кухня нивхов, блюда из лопуха, костюмы сахалинских дизайнеров. Справки по телефону: 72-75-55. Городской хореографический детско-юношеский конкурс Дом культуры "Родина" 17 марта, 11.00 18 марта, 12.00 На сцене южно-сахалинского дома культуры "Родина" впервые состоится городской хореографический детско-юношеский конкурс. Учредителем мероприятия является управление культуры администрации областного центра. В конкурсе примут участие 24 хореографических коллектива из учреждений сферы культуры и образования города, в которых задействованы свыше 200 детей в возрасте от 6 до 18 лет. Конкурсные просмотры будут представлены в трёх возрастных категориях (6-11, 12-17, 18 лет и старше) и четырёх номинациях (классический танец, народно-сценический танец, народно стилизованный танец, современный танец). Гала-концерт и награждение лауреатов, участников конкурса, обладателей Гран-при и специального приза жюри состоятся 18 марта в 12:00 на сцене дома культуры "Родина", сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на детскую школу искусств №2 Южно-Сахалинска. Приглашаются все желающие.

СПОРТ

Клуб любителей бега

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

Открытый каток Дворец спорта "Кристалл" 17-18 марта Сезон массовых катаний на открытом катке, расположенном на территории у дворца спорта «Кристалл», продолжается. Ледовая площадка успешно пережила снежную непогоду, и ждет своих посетителей ежедневно по будням с 18.00 до 21.45, и в выходные с 11.00 до 21.45. Площадь катка под открытым небом составляет 50 на 18 метров, поэтому ледовое поле единовременно за сеанс может вместить не более 50 посетителей. Обслуживание катка на протяжении сезона работы обеспечивает специальная ледозаливочная техника, поэтому покрытие здесь не хуже, чем на крытой ледовой арене. Время катания разграничено на сеансы продолжительностью по 45 минут. Гостей ждут дружелюбная атмосфера, приятное звуковое сопровождение, а также работает прокат коньков. Справки по телефону: 240-160. Ночь на льду Ледовый дворец "Кристалл" 17 марта, 22.00 (16+) Гостей ждут зажигательная атмосфера, приятное звуковое и яркое световое сопровождение. Также к услугам посетителей традиционной акции "Ночь на льду" прокат коньков. Справки по телефону: 240-160. Прокат лыж СДЮСШОР зимних видов спорта ул. Венская, 5 17-18 марта, с 09.00 Покататься на лыжах и взять в прокат инвентарь можно на лыжной базе «Спартак» (школа зимних видов спорта). Прокат работает с 09.00 до 18.00. Стоимость проката для взрослых составит 250 рублей в час, детям и пенсионерам - 100 рублей. При себе необходимо иметь паспорт. Игра ГО. Японские шахматы Сахалинская областная универсальная научная библиотека 17,24, 31 марта, 13.00 Мастер-класс «Игра ГО. Японские шахматы» Справки по телефону: 45-25-47.

ВЫСТАВКИ

Выставка "Христианское искусство" Сахалинский областной государственный художественный музей 17-18 марта и каждый день, кроме понедельника с 11.00 Сахалинский областной художественный музей один из немногих обладает постоянной экспозицией христианского искусства. В зале представлена коллекция копий древнерусских фресокXI–XVII вв., выполненные преподавателем Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Александром Константиновичем Крыловым и его учениками; иконы и медное литье. Справки по телефону: 72-36-43, 72-37-38.

Сахалинский областной государственный художественный музей 17-18 марта и каждый день, кроме понедельника, с 10.00.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Отчетная выставка Союза художников

Союз художников России 17-18 марта, и каждый день, кроме понедельника и вторника с 11.00 (до 15 апреля)

На выставке представлено 79 произведений живописи, графики, скульптуры восемнадцати Сахалинских художников. Работы выполнены в различных техниках, индивидуальной творческой манере, характерной для каждого мастера.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 17 -18 марта и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Музей медведя, ТРК «Сити Молл» 17-18 марта и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 17-18 марта и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Персональная выставка работ Надежды Белых Бизнес-центр "Сфера" 17-18 марта и каждый день до 31 марта На выставке будут представлены не только графика, но и живописные полотна, раскрывающие внутренний мир художника. Вход свободный. Информация по телефонам: 46-84-10, 46-84-00. «Остров Сахалин»: открытый финал Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 17-18 марта Приглашают посетить вторую часть постоянной экспозиции музея «Остров Сахалин»: открытый финал. В экспозиции воплощена жизнь великой книги о сахалинской каторге в театральном, музейном и научном пространстве. Посетитель сможет окунуться в атмосферу создания произведений А.П. Чеховым, а в интерактивной зоне дополнить сахалинскую летопись, начатую Чеховым в XIX веке. Выставка "В ожидании лета" Арт-галерея "Сахалин" 17-18 марта (до 5 мая) После зимних нескончаемых метелей, от которых мы все уже устали, наши художники делятся с нами своими солнечными работами. Сахалинские пейзажи и цветы, романтические жанровые композиции и абстрактные солнечные холсты. Приходите, отогревайтесь, получайте позитивные эмоции. Участники все те же наши любимые, хорошо известные художники. Степанов Ю. В. - старейший наш заслуженный художник, член Союза Художников России. Кирюхина Н.С. - член Союза Художников России с потрясающими городскими композициями и темой - космос. Метельский Ю.- так же член Союза Художников, представляет солнечные яркие летние работы, Кузьменко В.- союз Художников, интересная цветовая гамма в картине "Пик Чехова". Бянкина Н. Р.- профессиональный художник, директор Художественной галереи представляет морские пейзажи и летний городской пейзаж. Молодые авторы - Потысьева Ольга представляет много летних композиций на любой вкус. Валиева А., Маркелов Ю., Гарбар С., Баронина О., Кузнецова Ж., Проклова Е. и многие другие начинающие авторы. Все картины продаются. В галерее проводятся мастер – классы по живописи, АРТ вечеринки, мастер – классы по батику и полимерной глине. У нас вы сможете интересно и с пользой провести время. Обращаться по адресу : ул. Амурская 4Б. Справки по телефону: 8-962-101-83-68. Выставка творческих работ Виктора Вечканова и Нины Вечкановой «Мелодия моей души» Сахалинский областной государственный художественный музей 17-18 марта и каждый день, кроме понедельника до 25 марта (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные) С 6 марта 2018 года в Сахалинском областном художественном музее открыта выставка творческих работ Виктора Вечканова и Нины Вечкановой «Мелодия моей души». Справки по телефонам: 72-36-43, 72-37-38. Выставка "Волшебная шкатулка" Сахалинский областной краеведческий музей 17-18 марта и каждый день, кроме понедельника до 15 апреля Каждый посетитель выставки «Волшебная шкатулка» увидит свою экспозицию: женские образы ушедшей эпохи, милые сердцу предметы прошлого поколения или богатейшее культурное наследие нашей страны. Справки по телефону: 72–75–55. Выставка "Искусство и война" Мемориальный комплекс "Победа" 17-18 марта (до 4 апреля) Основу экспозиции выставки составляют произведения из собраний областного художественного музея — работы художников И.Холоменюка, И.Титова, Д.Штеренберга, С.Ротницкого и многих других, изобразивших героические страницы огненных военных лет. Из фондов областного краеведческого музея представлены работы Г.Манткавы и П.Погодина, посвященные военной тематике. Справки по телефону 8 (4242) 49-57-17.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ EVOLUTION DUKE/ВЕСНА БЕЗ СНА Ночной клуб "DUKE" 16-17 марта, 22.00 (21+) Встречаем весну в ночном клубе «Duke». Зимние заплывы Музыкальная лаборатория "Трюм" ул. Шлакоблочная, 24/2 24 марта Музыкальная лаборатория "Трюм" представляет "Зимние заплывы"! 24 марта – "Весенний заплыв" Сахалин.ру, "BeatSound".