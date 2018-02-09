Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 17-18 февраля

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

"Остров Счастье" — документальная пьеса, написанная драматургом из Москвы Родионом Белецким на основе интервью сахалинцев, которые рассуждали на тему "Что для Вас счастье?". В итоге получился трогательный материал, героями которого стали простые островитяне.

Пьеса «Боинг-Боинг» - легенда французского театра прошлого века. Она была поставлена в 60 странах мира. «Боинг-Боинг» - комедия о романе молодого парижского ловеласа с тремя очаровательными стюардессами. Избранницы летают на разных авиалиниях, и это вынуждает изобретательного жениха подстраивать свою жизнь под расписание «прилета-отлета» всех «невест». Возникающие недоразумения приводят к бесконечно смешным ситуациям…

Сказки Ганса Христиана Андерсена раскрывают истину о смысле жизни, умении ее любить и ценить, проявлять участие и милосердие... Повествуют, что наш мир полон чудес, которые нужно только увидеть и услышать, что у любого, самого прозаического, обыденного предмета - свечи, кочерги, перчатки, - может быть своя удивительная история.

«День рождения Смирновой» - одна из одноактных пьес легендарной Людмилы Петрушевской, написанная по просьбе Олега Ефремова в 1977году. Это история будто бы подсмотрена в замочную скважину и рассказана самой жизнью. Всё начинается с того, что к Эле Смирновой на день рождение, который она и не очень-то хотела отмечать, приходят нежданные гости...

«День рождения Смирновой» - одна из одноактных пьес легендарной Людмилы Петрушевской, написанная по просьбе Олега Ефремова в 1977году. Это история будто бы подсмотрена в замочную скважину и рассказана самой жизнью. Всё начинается с того, что к Эле Смирновой на день рождение, который она и не очень-то хотела отмечать, приходят нежданные гости...

Сахалинский областной краеведении музей приглашает посетить программу выходного дня, в рамках которого состоится демонстрация короткометражных сюжетов о Сахалине, снятых командой телепрограммы "Хочу знать!" и Первым каналом вместе с ведущим Михаилом Ширвиндтом. В сюжетах - устрицы о. Буссе, традиционная жизнь и кухня нивхов, блюда из лопуха, костюмы сахалинских дизайнеров.

Главной частью мероприятия станет увлекательный квест "Зимние забавы". На каждой из шести станций участникам необходимо выполнить теоретические и практические задания. Организаторы отмечают, что командам дается 10 минут на прохождение одного этапа. При подведении итогов квеста будет учитываться не время, а количество набранных баллов.

Запланированы старты для детей от 2 до 4 лет, а затем в 13.00 состоится открытый урок для детей от 2 до 5 лет.

Областной фестиваль-конкурс художественного чтения и патриотической песни «Виктория» проходит в Южно-Сахалинске с 14 по 17 февраля 2018 года. В нем принимают участие представители из 15 городов и районов Сахалина - всего около 350 человек. 17 февраля в 15.00 часов – заключительный концерт фестиваля-конкурса художественного чтения и патриотической песни «Виктория» и награждение победителей и призёров.

В рамках мероприятия состоится конкурс юных красавиц «Эдир-Дангина», на котором участницы расскажут о своем родном крае на бурятском языке, проявят свои таланты и продемонстрируют красоту национального костюма. Также зрители смогут поучаствовать в интеллектуальной викторине «История бурятского народа» и в конкурсе благопожеланий. Гости праздника услышат любимые мелодии родного края в исполнении талантливой молодежи.

17 февраля 2018 года состоится СНЕЖНЫЙ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ФЛЕШМОБ !!! Для всех жителей и гостей курорта, влюбленных в гору и снег, в лыжи и сноуборд, в танцы и спорт! Для всех - влюбленных в яркую ЖИЗНЬ! Мы приглашаем всех в морозный субботний вечер на среднюю площадку ОАУ «СТК «Горный воздух» «танцевать» и «катать» гору!

Для гостей и жителей города будут трудиться 20 поваров - студенты и преподаватели Сахалинского техникума сервиса и Политехнического колледжа. Они продемонстрируют своё кулинарное мастерство под открытым небом. Главное праздничное угощение - блины гости получат бесплатно. Продолжится «МаствЛЕНИЦА» конкурсами и подарками.

Также на территории картодрома и танцплощадки будут активны игровые зоны с конкурсами. На аллее Сакуры расположатся пункты, где можно бесплатно угоститься свежеиспеченными блинами, выпечкой, глинтвейном ну и, конечно же, горячим чаем, сообщает пресс-служба городского парка.

На сцене у механических аттракционов в 12.00 начнется развлекательная программа «Гуляй, народ - Масленица у ворот!», в которой примут участие ансамбль эстрадного танца «Сирин» , хореографический коллектив «Плэйданс» и ансамбль казачьей песни «Воля», также в программе - игры и конкурсы.

В 18.00 состоится специальная фан - встреча для самых искренних поклонников творчества и друзей Homie! В клубе Duke Вы сможете лично задать вопросы исполнителю, узнать самые свежие новости лично, принять участие в фотосессии, получить автограф и приоритетный проход в фан-зону перед сценой и т.д.! Для входа на фан - встречу необходим специальный билет!

Homie - популярный исполнитель из города Минска. 18 февраля в Южно-Сахалинске на сцене клуба Duke пройдет презентация нового альбома "В городе где нет Тебя...", а также будут исполнены все хиты.

Вечер обещает быть запоминающимся и ярким, ведь не случайно новая программа этой исполнительницы названа "10/20": это десятое шоу певицы, приуроченное к 20-летию ее творческой деятельности. Чтобы программа получилась именно такой, как задумала Анита, она собрала авторитетную интернациональную команду единомышленников, а для создания спецэффектов были приглашены лучшие эксперты.

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

Ребята будут разделены на возрастные группы: юноши 2000-01, 2002-03 годов рождения побегут десять километров, мальчики 2004-05, девушки 2000-01 и 2002-03 годов рождения сразятся на дистанции в пять километров, мальчики 2006 года рождения и младше побегут три километра вместе с девочками 2004-05, а девочки 2006 и младше пройдут один километр.

За звание чемпиона области будет сражаться более 30 лучших бильярдистов островного региона из Анивы, Холмска, Корсакова, Долинска, Невельска и Южно-Сахалинска. Оспаривать это звание спортсмены будут в дисциплине «Свободная пирамида».

В этот же день в 18 часов в кафе "Лиана" играют "Сестры Коган", в 19:30 там же - Absolute Jazz Quartet.

17 февраля в 11 часов мастера спорта проведут для всех желающих мастер-класс по горным лыжам. Ваш уровень – средний. Сбор на нижней станции комплекса у клуба "Неваляшка". Занятия бесплатные, инвентарь участников (можно арендовать в точке проката).

Площадь катка под открытым небом составляет 50 на 18 метров, поэтому ледовое поле единовременно за сеанс может вместить не более 50 посетителей. Обслуживание катка на протяжении сезона работы обеспечивает специальная ледозаливочная техника, поэтому покрытие здесь не хуже, чем на крытой ледовой арене.

Ледовая площадка успешно пережила снежную непогоду, и ждет своих посетителей ежедневно по будням с 18.00 до 21.45, и в выходные с 11.00 до 21.45.

Прикоснитесь к прекрасному. На выставке представлены тропические бабочки cо всех континентов: Австралии, Новой Зеландии, Индонезии, Филиппин, Коста-Рики, Бразилии, Китая, Вьетнама, острова Мадагаскар. Вы сможете увидеть рождение этих прекрасных насекомых, почувствовать полный контакт с ними и покормить, фото бесплатно.

На портретах Бронислав Тамулевич изображал близких, друзей, знакомых. В серии карандашных работ «Рисующие девушки» им создан выразительный собирательный образ современной студентки — трогательный и живой. Часто он рисовал в мастерской за чашечкой кофе в дружеском и непринужденном общении. С легкостью и невероятным профессионализмом он несколькими штрихами передает живость образа, выхватывая типичную позу, передавая освещение.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Посетители выставки смогут увидеть скульптурные и графические работы художников XIX века и наших современников, а также вещи участников сражения — образцы обмундирования, снаряжения и вооружения офицеров и нижних чинов вооруженных сил Российской империи и Великой армии Наполеона, многочисленные находки с поля сражения — ядра, осколки гранат, картечные и ружейные пули, металлические части ручного огнестрельного и холодного оружия, предметы амуниции.

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Другое направление творчества мастера – куклы из папье-маше. Здесь и ангел, благословляющий в добрый путь, и брошенный хозяйкой Заяц, и «русский спасатель» дед Мазай. Добрые, трогательные, печальные персонажи вызывают гамму эмоций и чувство восхищения перед фантазией и мастерством художника.

«Солнцеворот» - центральная работа выставки с одноименным названием, объединяющая разные по темам и техникам выполнения работы. При создании своих произведений автор часто использует смешанную технику, сочетая мокрое и сухое валяние. Так, например, выполнено панно «Вьюжный Южный». В арт-объекте «Рыба Зима» применяется преимущественно сухое валяние. Оригинальный эффект дает такая разновидность мокрого валяния шерсти на шёлке, как нунофелтинг, используемая в работе «Зимнее солнце».

Приглашают посетить вторую часть постоянной экспозиции музея «Остров Сахалин»: открытый финал. В экспозиции воплощена жизнь великой книги о сахалинской каторге в театральном, музейном и научном пространстве. Посетитель сможет окунуться в атмосферу создания произведений А.П. Чеховым, а в интерактивной зоне дополнить сахалинскую летопись, начатую Чеховым в XIX веке.

На выставке представлены работы известных маститых художников и молодых авторов: Заслуженный художник России, член Сахалинского Союза художников, обладатель золотой медали за заслуги в творчестве Степанов Ю. В. Член Союза художников – Кирюхина Н. С., Профессиональный художник и директор АРТ галереи Бянкина Н. Р. Член Владивостокского Союза художников Арсененко А. Московский член Союза художников А. Майоров. Художники : Потысьева О. В. , Маркелов Ю., Проклова Е.,Гарбар С., Кузнецова Ж.

Посредством красок и холста художники делятся своим отношением к жизни, окружающему миру. Подобная выставка дает возможность не только посмотреть и насладиться красотой картин, но и подумать над тем, что старался выразить мастер.

КИНО

И как всегда, выходные можно провести в кинотеатре. Узнать о новинках и выяснить расписание вы можете на нашем сайте в афише.

Есть победы, которые меняют ход истории. Победы духа, победы страны, победы всего мира. Таким триумфом стали легендарные «три секунды» — выигрыш сборной СССР по баскетболу на роковой мюнхенской Олимпиаде 1972г. Впервые за 36 лет была повержена «непобедимая» команда США. Никто даже помыслить не мог о том, что это возможно — обыграть великолепных непогрешимых американцев на Олимпийских играх! Никто, кроме советских баскетболистов (русских и грузин, украинцев и казахов, белорусов и литовцев).



Когда проигрыш означал поражение страны, когда нужно было выходить и бороться в раскаленной обстановке из-за произошедшего теракта, великий тренер сборной СССР был готов на все, лишь бы помочь своим подопечным разбить американский миф о непотопляемой команде мечты. Ведь он знал, что создал самую сильную сборную на планете, и в начале заставил поверить в это своих игроков, а затем весь мир.

Он полностью копировал его — жесты, мимика, даже шутил так, что никто не заподозрил подмены. Богданов смотрел в экран, как в зеркало. Двойник вел его телепередачу, встречался с его фанатами-читателями, жил с его женщинами, выпивал в баре с его друзьями… Это произошло вмиг — раз — тебя стерли, твою личность, и тут бессильны лучшие психоаналитики. Публичный и успешный, остроумный и циничный, Богданов лишился всего, чего добивался годами, выстраивая свою карьеру и жизнь. И теперь он отчетливо понимал: копия лучше и честнее его самого, битва за себя проиграна. И только дочь хочет вернуть истинного Богданова…

Отправиться в отпуск сразу после развода — довольно заманчивая идея. Особенно, если за компанию можно прихватить двух своих лучших приятелей. Но, когда в том же отеле встречаешь свою бывшую жену-красавицу, то это к неприятностям. А если экс-супруга оказывается там же с двумя своими лучшими подругами, которые к тому же являются бывшими женами твоих друзей, — то легкая месть за старые обиды превращается в увлекательную «войну» и незабываемые приключения.

С самого детства Надя верила в чудеса. Она представляла себе, как выходит на лёд под овации публики и танцует свой самый красивый танец. И вот, благодаря вере и упорству, Надя становится знаменитой фигуристкой. Но когда ее мечты о громких победах, красивой жизни и прекрасном принце уже, кажется, готовы исполниться, судьба преподносит ей настоящее испытание. И чтобы его пройти, нужно будет снова, как в детстве, поверить в мечту. Ведь, может быть, победа не всегда должна быть громкой, а прекрасный принц не обязательно передвигается на белом коне?..

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В антикварном магазине Лондона обаятельный и хорошо воспитанный медведь Паддингтон находит уникальную старинную книгу. Пока он изо всех своих медвежьих сил старается накопить на нее деньги, редчайшее издание внезапно похищают. Паддингтон оказывается вовлечен в аферу века, затеянную знаменитым, но вышедшим в тираж актером, который ныне рекламирует собачьи консервы, а свой талант к перевоплощению использует в охоте за сокровищами, спрятанными по всему Лондону.

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Спустя несколько месяцев после убийства дочери Милдред Хейс преступники так и не найдены. Отчаявшаяся женщина решается на смелый шаг, арендуя на въезде в город три биллборда с посланием к авторитетному главе полиции Уильяму Уиллоуби. Когда в ситуацию оказывается втянут еще и заместитель шерифа, инфантильный маменькин сынок со склонностью к насилию, офицер Диксон, борьба между Милдред и властями города только усугубляется.

В Лондоне 1950-х годов знаменитый кутюрье Рейнольдс Вудкок создает неповторимые образы для королевской семьи, звезд кино, богатых наследниц и светских львиц. Жизнь гения радикально меняется с появлением молодой своенравной Альмы, которая становится его музой.

Такими насыщенными обещают стать выходные дни. Обязательно потратьте время с пользой!