Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 16-17декабря

Кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

Конфетный букет своими руками - это универсальная поделка или подарок! Он понравится взрослым и детям. Живые цветы через несколько дней завянут, а конфетные букеты еще долго будут радовать своих владельцев.

Художник Потысьева Ольга - объявляет набор в группу на курс абстрактной живописи. Курс рассчитан на несколько уроков, будем пробовать себя в различных техниках.

Ни одно из направлений живописи не позволит вам так свободно выразить свои эмоции и настроение, как абстракционизм.

В Сахалинском краеведческом музее состоится демонстрация документального фильма "Южный - город вьюжный" (1964 г.). Документальный фильм Сахалинской студии телевидения в 1967 году получил Диплом Союза кинематографистов СССР на III зональном конкурсе кино-телестудий Урала, Сибири и Дальнего Востока, а в 1974 году фильм был признан лучшим на телевидении Сахалина.

Роспись по керамике и дереву — это мастер-класс для тех, кто хочет открывать для себя и своего творчества новые горизонты и свежие мысли. Всегда приятно взять кисти в руки и выразить своё состояние души в художественной форме.

Команда щенков готова прийти на помощь всем нуждающимся в Бухте Приключений. У отважной команды спасателей есть все необходимые приборы и оборудование для спасения тех, кто попал в беду.

В Сахалинском зоопарке появились новые питомцы - амурский лесной кот и уссурийская харза. Познакомиться и увидеть новых животных Сахалинского зоопарка можно ежедневно с 10 до 17 часов.

Всё это выполнено потрясающе талантливыми сахалинскими мастерами, с которыми можно пообщаться, узнать нюансы изготовления изделий, а также сделать индивидуальный заказ.

Участники представят изделия ручной работы, выполненные в разных техниках и стилях, что позволит каждому гостю маркета найти индивидуальное и особенное для себя. Новогодние открытки, праздничные венки и композиции, разнообразные ёлочки и ёлочные игрушки, Деды Морозы и Снегурочки, имбирные пряники и пряничные домики, конфеты и шоколад, текстильные, вязанные украшения, украшения из полимерной глины, валеные и текстильные игрушки и куклы, мишки-теди, сувениры с символикой 2018 года - от многообразия представленных вещей у взрослых и детей наверняка разбегутся глаза!

По субботам проходят уроки по абстрактной живописи. Ни одно из направлений живописи не позволит вам так свободно выразить свои эмоции и настроение, как абстракционизм. Своего рода арт-терапия для тех, кто хочет перезагрузиться, забыть о проблемах и окунуться с головой в мир творчества в кругу единомышленников.

И если Вы их найдёте, Вас обязательно ждёт удача в Новом году и приятный сюрприз.

В преддверии всеми любимого праздника Музей медведя приготовил для Вас игру «Найди символ года в Тёмной комнате». Как известно, 2018 год это год собаки - самого доброго и верного друга человека. Чтобы год был счастливым, нужно расставить собачек разного размера и окраса по всему дому. Вот и мы решили не нарушать традицию и спрятали для вас в Тёмной комнате несколько символов года.

Принять участие в самом горячем и вкусном событии уходящего года смогут 10 человек старше 18 лет. Тот, кто быстрее всех за 1 минуту съест предложенную порцию пельменей (а это более 50 штук), получит весомый подарок - 5 килограммов этого полуфабриката и кубок. Те, кто займет 2-е и 3-е места, будут награждены поощрительными призами.

В этот день на пл. Ленина начнет функционировать и новогодний базар. В 10 стилизованных деревянных домиках разместились торговые ряды и зона общественного питания. Горожане смогут приобрести выпечку, напитки, кондитерские изделия, а также различные праздничные украшения, сувениры и атрибутику. Работать торговые точки будут на протяжении всех новогодних каникул.

Для юных зрителей организаторы проведут игры «Фиксипелка», «Новый год», «Новогодний хоровод» и «Пельменный тоннель», на выходе из которого каждый участник получит 100-граммовую пачку пельменного ассорти. Кроме того, будут работать игровые площадки «Большой боулинг», «Большая рыбалка», «Веселый художник», Angry Birds и «Игра Mix».

В 12.40 начнется танцевальный батл, в 14.00 можно попытать удачу в беспроигрышной лотерее, а в 15.00 начнет работать полевая кухня и состоится бесплатная раздача пельменей. Также все желающие смогут сфотографироваться на фоне праздничного баннера, а затем в подарок получить магнит со своей фотографией.

Зазывать на праздник людей будут скоморохи и ростовые куклы. В 12.00 на пл. Ленина стартуют «Скоморошины», которые продлятся до окончания гулянья. Они будут разбавляться играми, выступлениями частушечников и баяниста.

В нем может принять участие любой желающий. Для этого необходим только костюм медведя, который можно изготовить своими руками, купить или взять напрокат. Участники, которым удастся покорить всех лучшими медвежьими костюмами и самыми оригинальными образами будут удостоены призов от спонсоров конкурса.

16 декабря во время праздничного открытия главной ёлки Сахалинской области на площади перед Домом правительства впервые пройдет новогодний творческий конкурс на лучший костюм медведя под названием «Медвежий флешмоб».

Гостей праздника ждет встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами. Для детей будет работать новогодняя игровая площадка. Также программе – конкурс на лучший костюм медведя «Медвежий флешмоб».

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

Грациозные олени, живописные сцены из быта эвенкийского народа и пейзажи сахалинского ландшафта, – все это создал автор при помощи ножниц и бумаги. Вся художественная сложность работ, представленных на выставке, заключается в том, что предварительный рисунок не делался, поэтому художник должен был обладать от природы особым видом памяти и фантазией, чем в полной мере владел эвенкийский мастер.

Около 30 силуэтных композиций, рукописи легенд, сказок и рассказов Семёна Надеина будут представлены в музее книги «Остров Сахалин». Экспонаты собраны из четырех музеев Сахалинской области и личной коллекции семьи Василия Курикалова. Часть уникальных силуэтных композиций будет экспонироваться впервые.

16-17 декабря и каждый день, кроме понедельника, с 11.00 до 21 января

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Сахалинский областной государственный художественный музей

16-17 декабря и каждый день, кроме понедельника, до 21 декабря

Телефоны для справок: 72-36-43, 72-29-25

В фондах музея представлена уникальная коллекция работ художников-нонконформистов. Выполнены они в период с 1946 по 2004 гг. Работы представляют яркое явление нонконформизма. В коллекции представлено 7 имен художников, 89 произведение. Среди них работы Бордачева С.М., Брусиловского А.Р., Турецкого Б.З., Чаругина Н.П., Шелковского И.С. Гросицкого А.Б. Самой значительной фигурой русского нонконформизма является Э.М. Белютин. Элий Михайлович – художник и теоретик искусства, основатель студии «Новая реальность», где училось более 3 тыс. художников.

Нонконформизм или неофициальное советское искусство – своеобразное, во многом парадоксальное отражение в изобразительном искусстве духовной, психологической и общественной ситуации в СССР 1960-1980 гг. В истории российского искусства нонконформизм - яркое явление, которое занимает особое место и до сих пор является одним из наиболее сложных и трудно поддающихся оценке.

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

16-17 декабря и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Приглашают посетить вторую часть постоянной экспозиции музея «Остров Сахалин»: открытый финал. В экспозиции воплощена жизнь великой книги о сахалинской каторге в театральном, музейном и научном пространстве. Посетитель сможет окунуться в атмосферу создания произведений А.П. Чеховым, а в интерактивной зоне дополнить сахалинскую летопись, начатую Чеховым в XIX веке.

Каждый, кто оказался на "Острове открытий", становится исследователем и может совершить немало открытий для себя. Как узнать по следам медведя, волка или лося? Легко ли с помощью словесного портрета определить динозавра? Могут ли встретиться в природе белый медведь и пингвин, а пума поохотиться на зебру? Какие растения едят животных? И всегда ли можно доверять названиям: кто страшнее для животных – росянка или фикус-душитель? Вопросов много, и ответы на них ребёнок может найти на выставке сам.

У каждого художника, несмотря на молодость, уже намечается свой индивидуальный творческий почерк, своя манера отображения мира и человека. Организаторы считают, что эта выставка станет для сахалинцев откровением и открытием новых имен в изобразительном искусстве Сахалина.

2017 год - год юбилея Октябрьской Революции 1917 года. В рамках этого события Сахалинский областной художественный музей приглашает жителей и гостей города посетить серию мероприятий:

В рамках экспозиции будут представлены фотографии, выполненные в жанрах пейзажа и анималистики. На фотографиях посетители увидят дикую природу и животный мир севера Сахалина и острова Итуруп. Фотографией Даниил Дёмкин занялся несколько лет назад.

В эту зимнюю ночь для Вас в ночном клубе DUKE наш гость - DJ KIRILL BONINIO - шоумен, MC, спортсмен, celebrity российского TV и ди-джей, покоривший тысячу женских сердец. Справки по телефону: 450 – 525 / 286-286.

КИНО

И как всегда, выходные можно провести в кинотеатре. Узнать о новинках и выяснить расписание вы можете на нашем сайте в афише.

Наверняка вы давно не играли в снежки… А в крокодила? Как ни странно, но именно этим вынуждены заниматься обитатели усадьбы Морозовых, потому что на кону отцовское наследство. И в этой нешуточной борьбе в ход идут любые средства. А средний сын Дима, неисправимый авантюрист, даже умудрился привезти с собой фиктивную семью. Только вот глава семейства, своенравный отставной генерал Георгий Иванович Морозов, даже не подозревает, что далеко не любовь к семейным традициям привела в дом всех членов семьи.

12-летний Мигель живет в мексиканской деревушке в семье сапожников и тайно мечтает стать музыкантом. Тайно — потому что в его семейном клане музыка считается проклятием. Когда-то его прадед оставил свою жену, прабабку Мигеля, ради мечты, которая теперь не дает спокойно жить Мигелю. С тех пор музыкальная тема в семье стала табу. Мигель обнаруживает, что между ним и его любимым певцом Эрнесто де ла Крусом, ныне покойным, существует некая — пока неназванная — связь. Паренек отправляется к своему кумиру в Страну Мертвых, где встречает души своих предков. Коко знакомится там с духом-трикстером по имени Эктор (в облике скелета), который становится его напарником-проводником. Вдвоем они отправляются на поиски де ла Круса.

Взойдя на престол в возрасте 18-ти лет, Виктория стала королевой Великобритании, Ирландии, а позже и императрицей Индии. Среди бесчисленных подданных короны был красавец Абдул Карим. Появившись, казалось бы, из ниоткуда, он превратился в очень влиятельного человека при дворе. Ему завидовали, против него плели интриги, а их отношения с королевой обсуждали не только в Англии, но и во всем мире.

У каждого человека есть право на жизнь, свободу и стремление к счастью. Надсмотрщице в женской колонии выпадает шанс изменить свою судьбу, приняв участие в главном песенном шоу страны. Однако сильного голоса для этого недостаточно. Через множество комичных ситуаций и череду драматических событий героине предстоит заново найти себя. А единственным человеком, способный ей в этом помочь, оказывается одна из заключенных, в прошлом — певица. Честная и пронзительная история о том, что жизнь полна возможностей, но у каждой из них есть своя цена…

Каждый в универе мечтал попасть на её день рождения, но праздник был безнадежно испорчен незнакомцем в маске, убившим виновницу торжества. Однако судьба преподнесла имениннице леденящий душу подарок — бесконечный запас жизней. И теперь у девушки появился шанс вычислить своего убийцу, ведь этот день будет повторяться снова и снова…

Новая история о противостоянии света и тьмы, добра и зла начинается после гибели Хана Соло. В Галактике, где Первый Орден и Сопротивление яростно сражаются друг с другом в войне, героиня Рей пробудила в себе Силу. Но что произойдет, когда она встретится с единственным оставшимся в живых рыцарем-джедаем — Люком Скайуокером? Кайло Рен перешел на Темную сторону Силы и убил собственного отца, заняв высокую позицию в Первом Ордене. Но куда приведут его неуемные амбиции, подаренные по наследству грозным дедом Дартом Вейдером? Ситуация обострится еще больше, когда мать Кайло, лидер Сопротивления Лея, вместе с По, Финном и BB-8 приступит к новой миссии.

Большой дом, любящий мужчина, талантливые дети и карьера в гору. Мы уже взрослые и сами принимаем решения? Как бы не так! Заботливые родители до сих пор не оставляют нас без «ценных советов», особенно, когда неожиданно нагрянут на Новый год. Правда, отрываться они тоже научат по-взрослому! Другими словами, праздник подкрался незаметно…

Бывший спецагент, ветеран вьетнамской войны Цюань давно сложил оружие и завел мирную жизнь. Но после того, как в теракте прямо на глазах погибает его дочь-подросток, видя, что власти не спешат разыскивать преступников, Цюань сам начинает поиск убийцы. Он пойдет на все, чтобы совершить праведное возмездие…

XIII век. Русь раздроблена и вот-вот падет на колени перед ханом Золотой Орды Батыем. Испепеляя города и заливая русские земли кровью, захватчики не встречают серьезного сопротивления, и лишь один воин бросает им вызов. Молодой рязанский витязь Евпатий Коловрат возглавляет отряд смельчаков, чтобы отомстить за свою любовь и за свою родину. Его отвага поразит даже Батыя, а его имя навсегда останется в памяти народа. Воин, ставший легендой. Подвиг, сохранившийся в веках.

На чердаке своей бабушки Алекс и ее друзья находят игру, с помощью которой можно вызвать Полуночного человека. Это опасное существо умеет воплощать самые худшие кошмары тех, кто к нему обращается.

Даже у самого верного дела возможны разные варианты завершения. Матерые преступники, пытаясь по наводке обчистить полицейский склад, оказываются в ловушке с разъяренным сторожевым псом по кличке ДеНиро. Счастливый финал кажется все более призрачным…

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