Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 16-17 сентября

О том, как провести выходные с максимальной пользой для души и тела читайте в обзоре АСТВ.РУ.

Кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

СОБЫТИЯ Танцевальные выходные Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина 17, 24 сентября, 1 октября, 13.00. Каждое воскресенье на сцене механических аттракционов в парке им. Гагарина будут танцы. А именно танцевальные джемы, показательные выступления тренеров и бесплатные, абсолютно бесплатные мастер-классы для всех пришедших по стилям: vogue, hiphop, popping, house. Телефон для справок: 40-23-33. Третья сахалинская выставка беспородных собак Дог-парк 16 сентября Главная задача проведения выставки беспородных собак - доказать, что "дворяне" ничем не хуже собак с документами и что при выборе друга родословная роли не играет. Кроме того, это еще одна возможность обратить внимание общественности на проблему бездомных животных. Участником выставки может стать любая беспородная собака. Представить зрителям своих питомцев хозяева могут в трех основных номинациях: "Самая стильная пара", "Конкурс талантов", "Полоса препятствий". Также организатором подготовлены два дополнительных приза: "Приз симпатии жюри" и приз зрительских симпатий. В программе мероприятия запланированы конкурсы, музыкальные выступления и веселые номера. Выставка беспородных собак будет включать в себя ежегодную акцию "Выбери друга у нас!". В рамках этой акции Вы можете лично познакомиться с животными, находящимися в поиске дома, и выбрать себе члена семьи. Международный день озонового слоя Сахалинский зооботанический парк 16 сентября, 14.00 Что такое озон и как он защищает Землю, истощение озонового слоя и роль человека в сохранении жизненных процессов на планете - все эти вопросы будут раскрыты на празднике. Помимо интерактивной части мероприятия посетителей будут ждать творческие задания на заданную тему и музыкальный конкурс. Аквариум Сахалинский зооботанический парк 17 сентября, 14.00 Кто они такие – аквариумные обитатели? Как им удается выживать среди хищников и врагов? Чем питаются, где находят защиту и убежище? В этом интерактивном мероприятии каждый посетитель сможет узнать много интересного и нового. Игры и викторины станут изюминкой программы. Музейный кинозал Сахалинский областной художественный музей 16 сентября Каждую субботу посетители музея смогут посмотреть видео-фильмы из фонда "Русский музей: виртуальный филиал" и из медиатеки Сахалинского областного художественного музея. Расписание сеансов "Музейного кинозала" на 16 сентября: 11.00 - "Процессия" (новинка медиатеки) В фильме рассказывается о судьбах династии Романовых, особенностях мистических мировоззрений Павла I, интригующих фактах из жизни Ивана VI, "русской железной маски". 12.00 - "Восхождение на Амвон". (новинка медиатеки) Фильм посвящен одному музейному предмету уникальному, единственному в своем роде во всем мире – деревянному Амвону из Новгородского Собора времени святителя Макария, а раньше бы сказали времени Ивана Грозного. 14.00 - Коронационные альбомы. Фильм 1-2. Из цикла авторских программ директора Русского музея В.А. Гусева "Век Русского музея". 15.00 - Праздники на Дворцовой. Две картины из одной эпохи. Просмотр для посетителей музея бесплатный. Телефон для справок: 72-36-43 (научно-просветительный отдел) «Семейный досуг» в краеведческом музее Сахалинский областной краеведческий музей 16, 23 сентября, 12.00, 14.00 Вас ждут программа выходного дня для семейного отдыха, включающая экскурсии, лекции, занятия, игры для детей и их родителей. Мастер-классы "Фактуры" Школа для современных девушек и женщин "Фактура" Адрес: ул. Ленина 321\1, 4 этаж 16-17 сентября 16 сентября Мини-курс по шитью "Легкое пальто без подклада" Занятие 1 - 16.00-21.00. 17 сентября Мастер-класс по шитью "Кружевные браллеты" - 10.00-15.00. Мини-курс по шитью "Легкое пальто без подклада" Занятие 2 - 16.00-21.00. Справки по телефону: 8-984-180-30-07. Клуб любителей акварели Сахалинский Музей Медведя ТРК "Сити Молл" 16-17 сентября, 13.00, 18.00 Творческая мастерская Сахалинского Музея Медведя приглашает любителей акварельной живописи на занятия. Научиться рисовать акварелью смогут взрослые и дети любого возраста. Даже если вы не имеете опыта, наш педагог поможет вам освоить акварельную технику. Каждую субботу мастер-класс "Пишем с натуры", начало в 13:00. Каждое воскресение мастер-класс даёт художник-акварелист, обладатель международных наград - Новосёлова Екатерина, начало в 18.00. Предварительная запись: 260-597, 22-72-83. Русское народное искусство Сахалинский Музей Медведя ТРК "Сити Молл" 16-17 сентября, 11.00, 12.30 Творческая мастерская Сахалинского музея Медведя приглашает окунуться в русское народное искусство. - традиционная русская роспись - народное декоративное искусство - традиционная глиняная игрушка Предварительная запись: 260-597, (4242) 22-72-83. Воскресные мероприятия в ИграMix Парк развлечений ИграMix ТРК "Сити Молл" 17 сентября, 15.00 Парк развлечений ИграMix приглашает всех детей на воскресные мероприятия! 17 сентября - Творческая программа в честь "Дня рождения Смайлика", 24 сентября - Спортивные игры. Вход свободный. Фестиваль-выставка "Искусство в Море" Пространство "Море" 17 сентября, 15.00-21.00 Телефон для справок: 55-67-89. Расписание фестиваля: 15.00 - открытие; 15.00 - 17:00 (конференц-зал) Лекция+мастер-класс "Акрил Ван Гог" 2000р/чел; 15.00 - 16.30 (зона 1) Мастер-класс термо-стаканы 1800р/чел; 15.00 - 16.00 (зона 2) художественная роспись пряника 1000р/чел; 16.00 - 17.30 (зона 2) Ловец Снов 1000р/чел; 16.30 - 18.00 (зона 1) роспись футболок 1500р/чел; 17.00 - 19.00 (конференц-зал) Мастер-класс "Картина из шерсти" 1000р/чел; 17.30 - 19.00 (зона 2) Лепка из глины 800р/чел; 18.00 - 20.00 (зона 1) Пейзаж маслом 2500р/чел; 19.00 - 21.00 (конференц-зал) Просмотр художественного фильма "Фрида" бесплатно. Деревенский дворик Сахалинский зооботанический парк 16-17 сентября, с 11.00-13.00 и с 14.00-16.00 Обитатели «Деревенского дворика» ждут вас в гости! Мастер-класс "Шоколадоварение " Сахалинский Музей Медведя ТРК "Сити Молл", 5 этаж 16-17 сентября, с 11.00 до 31 декабря Создайте шоколадку своими руками. Приходите и взрослые, и дети на наш мастер класс! Подробнее по телефонам: 260-597, 22-72-83. Мастер-класс гончарного дела Сахалинский Музей Медведя Сити-молл, 5 этаж 16-17 сентября и каждую субботу и воскресенье с 11.00 до 31 декабря (0+) Сахалинский Музей Медведя приглашает всех желающих прикоснуться к древнему ремеслу. Необходима предварительная запись по телефону: 260-597.

СПОРТ

Клуб любителей бега

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

Ночь на льду Дворец спорта «Кристалл» 16-17 сентября, 22.00 В ночь с 16 на 17 сентября ледовая арена дворца спорта «Кристалл» в Южно-Сахалинске будет доступна для массового катания на коньках. Во время ночного катания в «Кристалле» будет работать прокат коньков. В ночь с субботы на воскресенье с 22.00 до 01.00 часов посетители получат возможность кататься без перерыва, катание не будет ограничено сеансами. Ледовая арена в это время будет насыщена атмосферой танцпола: музыкальное и световое сопровождение будет поддерживать позитивный настрой гостей. Кросс нации – 2017 «Кросс нации – 2017» пройдет в Южно-Сахалинске 16 сентября. По статистике на нем собираются около 2 тысяч участников, но в этот раз организаторы ожидают более повышенный интерес к мероприятию. В оргкомитете рассказали, что дистанции останутся прежними и будут варьироваться от 1 км – для детей, до 12 км – для опытных легкоатлетов. Как показывает практика проведения «Кросса нации», самой многочисленной станет дистанция 4 км, на нее традиционно заявляется более 1,5 тысяч участников. – У каждого участника будет электронный чип, который будет фиксировать время прохождения дистанции. Впервые мы их применили в прошлом году, и они доказали свою надежность. Это позволит избежать ошибок и неточностей, – говорит заместитель председателя сахалинской федерации легкой атлетики Татьяна Быкова. Она добавила, что принять участие в массовом забеге смогут как любители, так и профессионалы, вне зависимости от возраста. Также, в этом году на старт выйдут спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Для них приготовят отдельную дистанцию. Для того, чтобы стать участником самого массового легкоатлетического забега необходимо получить справку от врача с допуском и заполнить заявку. Она может быть как индивидуальная, так и коллективная. Второй фестиваль радиоуправляемых моделей Аэродром Пушистый 17 сентября, 11.00 Зрители увидят увлекательные экстремальные заезды автомобилей на радиоуправлении, воздушный бой и пилотаж, соревнования квадрокоптеров в классе Drone Racing. Вдохновители и организаторы мероприятия — секция авиамодельного спорта ЦТВС. Ее воспитанники также выступят на фестивале со своими моделями. Украсят фестиваль (в случае хорошей погоды, а ее обещают) показательные полеты летчиков ЦТВС. Гостей ожидает необычное зрелище. Для маленьких поклонников технических видов спорта подготовлен отдельный сюрприз. Они могут приехать на Пушистый со своими любимыми радиоуправляемыми автомобилями — игрушками. Дети от 7 до 14 лет примут участие в шуточных игровых заездах. Важно, чтобы это были именно игрушки на радиоуправлении, не модернизированные, без двигателей на топливе. Размер машины значения не имеет. Справки по телефону: 8-924-495-18-68. Матч по софтболу Стадион "Спартак" 16 сентября, 12.00 Международный турнир по дзюдо Спортивный комплекс ВЦ "Сахалин" (улица Горького, 7/3). 16-20 сентября С 16 по 20 сентября в Южно-Сахалинске пройдет IV открытый турнир по дзюдо среди юношей, посвященный памяти приезда на Сахалин основателя дзюдо Кано Дзигоро. Его участниками станут юноши двух возрастных групп (13-14 и 11-12 лет). В каждой из них сильнейших определят в девяти весовых категориях. Турнир пройдет в спортивном комплексе ВЦ "Сахалин" (улица Горького, 7/3). 17 сентября в 10.30 состоится торжественная церемония открытия соревнований. В 11.00 начнутся поединки, а на 18.00 запланирована церемония награждения победителей и призеров. Программа соревнований не ограничивается схватками за призовые места. Не меньшее значение в плане совершенствования юных спортсменов будут иметь мастер-классы с родоначальниками дзюдо и рандори (товарищеские поединки). Гости из Японии приоткроют ребятам некоторые секреты своего мастерства. 18 и 19 сентября с 10.00 до 12.00 в спортивном комплексе ВЦ "Сахалин" пройдут мастер-классы, а с 16.00 до 18.00 — рандори. 16 сентября на стадионе "Спартак" состоится матч по софтболу между сборной командой Сахалинской области и сборной командой Японии.

Скандинавская ходьба СДЮСШОР зимних видов спорта (ул. Венская, д. 5) Телефон для справок: 73-45-74. В школе зимних видов спорта этим летом продолжает работу социальный проект «скандинавская ходьба». Ежедневно, все желающие, могут взять палки и заняться ходьбой. Прокат работает с 9.00 до 21.00

ВЫСТАВКИ

Выставка "Сахалин - фронту. Нефтяники в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг)" Сахалинский областной краеведческий музей 16-17 сентября На выставке представлены подлинные документы и предметы из фондов Сахалинского областного краеведческого музея и корпоративного музея ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», раскрывающие героический труд сахалинских нефтяников в деле добычи нефти для нужд обороны нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Дополняют выставку копии статей военного периода, повествующие о жизни и труде жителей северного Сахалина в годы войны, о передовиках производства и о положении дел на фронтах. На выставке представлены две инсталляции: кинотеатр «Нефтяник» и «Бытовое помещение нефтяника». Посетителю предоставляется возможность свободного доступа к инсталляции. Разрешается примерить телогрейку и сфотографироваться в ней, а также посмотреть фильмы, которые смотрели сахалинцы в годы времен Великой Отечественной войны: Х/ф «Два бойца», д/ф «Разгром немецких войск под Москвой», американский фильм «Серенада солнечной долины» и английская комедия «Джордж из Динки-джаза».

Сахалинский областной государственный художественный музей 16-17 сентября и каждый день, кроме понедельника с 10.00.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Музей медведя, ТРК «Сити Молл»

16-17 сентября и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 16-17 сентября и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Музей медведя, ТРК «Сити Молл» 16-17 сентября и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 16-17 сентября и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Выставка "Художник и город" Союз художников России 16-17 сентября и каждый день, кроме понедельника и вторника с 11.00 до 25 сентября Представлены работы художников Сахалина. Телефон для справок: 72-40-85. Выставка "Море глазами взрослых и детей" Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 16-17 сентября и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 10.00 до 22 октября. Выставка «Море глазами взрослых и детей» – собрание работ художников разных возрастов из фондов Сахалинского областного художественного музея, Сахалинского областного научно-методического центра по образованию в сфере культуры и искусства и частных коллекций. Гости увидят работы членов союза художников Сергея Васенкина, Натальи Ковалевской и Виктора Ковалевского, курильских художниц Марины Кораблёвой и Ирины Фёдоровой, а также детские рисунки. Выставка показывает, насколько по-разному видят и изображают море люди разных возрастов. В музее «Остров Сахалин» будут представлены 13 полотен профессиональных художников и 10 детских работ. Выставка "Рыбы дальневосточных морей" Сахалинский областной краеведческий музей 16-17 сентября и каждый день, кроме понедельника до 8 октября, 11.00 Необычайно удивителен и прекрасен мир вод, омывающих Сахалин и Курильские острова. Разнообразные видов рыб и моллюсков, растений и животных — все это природное богатство Сахалинской области. Вы сможете погрузиться в мир представителей фауны, которые обитают в водах, омывающих острова Сахалинской области. Представленная коллекция из фондов Сахалинского областного краеведческого музея. Справки по телефону: 72–75–55. Выставка "Дорогами Маньчжурии" Сахалинский областной краеведческий музей 16-17 сентября и каждый день, кроме понедельника, 11.00 На выставке представлены 48 рисунков военных лет Бориса Трофимовича Горлача — известного скульптора, члена Союза художников СССР, участника Великой Отечественной войны и войны с милитаристской Японией, ветерана труда. В августе 1945 года Б. Т. Горлач прошёл тяжкий боевой путь через Амур, Малый Хинган и затопленные равнины Маньчжурии. В перерывах между боями он рисовал на трофейной японской бумаге карандашом, пером и тушью товарищей по оружию, жителей освобождённых маньчжурских деревень, китайских детей, японских военнопленных. Серия графических рисунков Бориса Трофимовича Горлача — документальные свидетельствасолдата-освободителя, прошедшего дорогами войны. Справки по телефону: 72–75–55.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ EVOLUTIONDUKE/ Sweet&Sexy Ночной клуб "DUKE"

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