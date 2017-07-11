Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 15-16 июля

О том, как провести выходные с максимальной пользой для души и тела читайте в обзоре АСТВ.РУ.

Кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

СОБЫТИЯ Конкурс "Мистер и Мисс Южно-Сахалинск". Второй этап Дом культуры "Родина" 15 июня Конкурс является масштабной социо-культурной акцией, которая содействует раскрытию творческого потенциала населения, созданию современного образа молодого города с насыщенной социальной жизнью. К участию в конкурсе приглашаются самые активные, творческие и креативные жители города Южно-Сахалинска старше 21 года, готовые побороться за звание Мистер Южно-Сахалинск и Мисс Южно-Сахалинск. Конкурсанты должны себя ярко представить, рассказать о своей деятельности и достижениях. А за круглым столом участники конкурса обсудят проблемы в социально-культурной сфере города Южно-Сахалинска и предложат неординарные способы их решения. Церемония награждения победителей и участников конкурса пройдет в День празднования 135-ой годовщины со дня основания города Южно-Сахалинска. Все участники конкурса получат ценные призы, а победители конкурса удостоены звания «Мистер Южно-Сахалинск», «Мисс Южно-Сахалинск» и получат возможность открыть праздничные мероприятия, посвященные юбилейному Дню города Южно-Сахалинска. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 24 июня 2017 года. Справки по телефону 72-84-85. Мастер-класс "Искусство каллиграфии" Сахалинская областная библиотека 15 июля, 13.00 Телефон для справок: 45-25-47. Почемучки Сахалинский зооботанический парк 16 июля, 14.00 Яркий музыкальный праздник, который поднимет настроение всем гостям зоопарка! Экскурсия "Южный Сахалин глазами А. П. Чехова" Привокзальная площадь около д/к "Железнодорожник" 15 июля (7+) Телефон для справок: 41-79-88. Новая увлекательная историко-краеведческая экскурсия на поезде, которая познакомит сахалинцев и гостей города с этапами освоения юга острова, историей строительства корсаковского тракта – дороги, на которой появились поселения каторжан – Владимировка, Хомутовка, Мицулевка, Соловьевка, 1, 2, 3 – пади. А так же с историей первого и самого старого из русских населенных пунктов Сахалина – города Корсаков. Официальный сайт www.drujba-sakh.ru Всемирный день шоколада Сахалинский музей медведя 15 июля,с 12.00 до 19.00 Ежегодно 11 июля все любители и любительницы сладкого отмечают Всемирный день шоколада! Сахалинский музей медведя приглашает всех взрослых и детей сварить свою авторскую шоколадку! Вас ждут - ростовые куклы - викторины - розыгрыши призов И конечно же веселое шоколадное настроение! Коробочка идей Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина 15 июля, 13.00 (и каждую субботу до конца августа) 8 июля, в стеклянном павильоне у стадиона «Космос» (на территории городского парка) в 13.00 стартует череда мастер-классов «Коробочка идей», где всем желающим совершенно бесплатно помогут освоить популярные технологии декоративно-прикладного и изобразительного творчества с использованием различных материалов. Мастер-классы будут проводиться каждую субботу до конца августа. Телефон для справок: 43-11-48. Мексиканская вечеринка для детей Детское пространство "Море" (городской парк) 16 июля, с 16.00 до 18.00 Телефон для справок: 44-55-63 В программе конкурсы, танцы, бар для детей и яркий салют из сладостей! Место проведения: крытая беседка в парке (между бывшим картингом и танц. полом) Скверы Южно-Сахалинска Привокзальная площадь около д/к Железнодорожник 16 июля (7+) Справки по телефону: 41-79-88 Новая экскурсия по городу познакомит Вас с многочисленными скверами нашего города. Расскажет многообразии кустарников, деревьев и цветов высаженных в них. Вы узнаете истории создания этих скверов и познакомитесь с их особенностями. Официальный сайт www.drujba-sakh.ru Юго-западное побережье: Невельск - Холмск Привокзальная площадь около д/к Железнодорожник 16 июля (7+) Справки по телефону: 41-79-88 Путешествие по юго-западному побережью Сахалина, через Ловецкий и Холмский перевал. Там вы познакомитесь с историей и природой Невельского и Холмского района, заглянете в гости к сивучам, походите по краеведческому музею, примете участие в мастер-классе по ниткописанию, сфотографируетесь на память у местных достопримечательностей, поднимитесь на водопад Салют, осмотрите старый японский завод и погуляете по площади у Татарского пролива. Официальный сайт www.drujba-sakh.ru Деревенский дворик Сахалинский зооботанический парк 15-16 июля, с 11.00-13.00 и с 14.00-16.00 Обитатели «Деревенского дворика» ждут вас в гости! Групповое посещение ИграMix ИграMix 5 этаж, ТРК "Сити-молл" Со 2 июня по 31 августа Мастер-класс "Сладкий букет из конфет" Сахалинский Музей Медведя ТРК Сити Молл, 5 этаж 15-16 июля и каждый день, кроме понедельника и вторника с 11.00 или 12.00 Конфетный букет своими руками - это универсальная поделка или подарок! Он понравится взрослым и детям. Живые цветы через несколько дней завянут, а конфетные букеты еще долго будут радовать своих владельцев. Запись на мастер-классы по телефонам 260-597, 22-72-83. Мастер-класс "Шоколадоварение " Сахалинский Музей Медведя ТРК "Сити Молл", 5 этаж 15-16 июля, с 11.00 Создайте шоколадку своими руками. Приходите и взрослые, и дети на наш мастер класс! Подробнее по телефонам: 260-597, 22-72-83. Мастер-класс гончарного дела Сахалинский Музей Медведя Сити-молл, 5 этаж 15-16 июля и каждую субботу и воскресенье с 11.00 (0+) Сахалинский Музей Медведя приглашает всех желающих прикоснуться к древнему ремеслу. Необходима предварительная запись по телефону: 260-597. Детский карнавал улыбок Кафе "Хантер-парк" 16 июля, в 12.00 (5+) Кафе "Хантер Парк" открывает еженедельные детские праздники для детишек старше 5 лет. Лучшие наработки многолетнего труда от зажигательных детских ведущих. Сюрпризы, танцевальные и активные игры. Масса яркого реквизита и нарядная зона для фотографирования. Для маленьких гурманов специально разработали детское меню. Только свежие, вкусные и с добротой приготовленные блюда, обязательно понравятся ребятам. Музейный кинозал Сахалинский областной художественный музей 15 июля, с 11.00-16.00 Каждую субботу посетители музея смогут посмотреть видео-фильмы из фонда "Русский музей: виртуальный филиал" и из медиатеки Сахалинского областного художественного музея. Расписание сеансов "Музейного кинозала" на 15 июля: 11.00 "В страну музеев вместе с Фафалей". Сказки о русских художниках. Росси. 12.00 "Акварель". Из цикла обучающих видеофильмов для детей 6-14 лет "Русский музей – детям". 14.00 Илья Репин "Торжественное заседание Государственного совета". Из цикла авторских программ директора Русского музея В.А. Гусева "Век Русского музея". 15.00 Антокольский М. "Портреты императора Николая II и императрицы Александры Федоровны". Из цикла "История одного шедевра". Просмотр для посетителей музея бесплатный.

Сахалинский Музей Медведя (вход через парк развлечений ИграMix, 5 этаж). 15-16 июля и каждую субботу и воскресенье, с 11.00 до 12.30. Телефон для справок: 26-05-97.

СПОРТ

Клуб любителей бега

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

Скандинавская ходьба СДЮСШОР зимних видов спорта (ул. Венская, д. 5) Телефон для справок: 73-45-74. В школе зимних видов спорта этим летом продолжает работу социальный проект «скандинавская ходьба». Ежедневно, все желающие, могут взять палки и заняться ходьбой. Прокат работает с 9.00 до 21.00

ВЫСТАВКИ

Выставка Ивана Куликова "Русский стиль" Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин" 15-16 июля и каждый день до 1 августа, кроме понедельника Выставка из фондов Муромского историко-художественного музея посвящена творчеству художника Ивана Куликова. На выставке представлены 15 подлинных картин кисти Ивана Куликова, которые отражают русский быт XVII-XVIII веков, и полотна из цикла о городе Муроме. Помимо живописи на выставке можно увидеть подлинные предметы русского быта XVIII-XIX веков из этнографической коллекции художника: бусы, кокошники, кувшины и другие экспонаты. Выставка "Amotional Revolution №2" Арт-галерея "Сахалин" 15-16 июля до 31 июля Экспрессивные, эмоциональные и взрывные по цветовой гамме картины предлагают утонченному зрителю Сахалинские художники: Член Союза художников РФ Метельский Ю. Профессиональный художник, директор АРТ галереи Бянкина Н. Потысьева О. талантливый художник, ученица Асабиной Л. Проклова Е. – экспрессивное творчество. Тузлукова Н. - ученица Бянкиной Н. Браткин А. Глядя на такую картину возникает мысль, что создать такую композицию очень легко. Вот мы и посмотрим, как вы справитесь – предлагаем поучаствовать в создании такой картины на открытии выставки - 10 июня. Приглашаем всех, желающих принять участие в перфомансе. Взять в руки кисть или мастихин, не боясь испачкать руки, попробовать себя в коллективном создании абстрактного шедевра. В основе создания абстрактного произведения лежит прежде всего эмоция, которая выражается в цвете. Впечатление от увиденного окружающего нас мира. Сайт www.art-gallery-sakhalin.ru

Выставка "Зимный сад" Сахалинский областной государственный художественный музей 15-16 июля, 11.00 2 5 июня в 11.00, в рамках проведения международного российско-японского фестиваля культуры и искусства, Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова на открытие двух выставочных проектов: «Зимний сад: изучение образов направления Micropop в современном японском искусстве» и «Декоративно-прикладного искусства мастеров Хоккайдо». Выставка "Сахалин - фронту. Нефтяники в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг)" Сахалинский областной краеведческий музей 15-16 июля и каждый день, кроме понедельника, до 17 сентября На выставке представлены подлинные документы и предметы из фондов Сахалинского областного краеведческого музея и корпоративного музея ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», раскрывающие героический труд сахалинских нефтяников в деле добычи нефти для нужд обороны нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Дополняют выставку копии статей военного периода, повествующие о жизни и труде жителей северного Сахалина в годы войны, о передовиках производства и о положении дел на фронтах. На выставке представлены две инсталляции: кинотеатр «Нефтяник» и «Бытовое помещение нефтяника». Посетителю предоставляется возможность свободного доступа к инсталляции. Разрешается примерить телогрейку и сфотографироваться в ней, а также посмотреть фильмы, которые смотрели сахалинцы в годы времен Великой Отечественной войны: Х/ф «Два бойца», д/ф «Разгром немецких войск под Москвой», американский фильм «Серенада солнечной долины» и английская комедия «Джордж из Динки-джаза». Выставка "Радуга детства" Бизнес-центр "Сфера" 15-16 июля до 20 июля Бизнес Центр "Сфера" приглашает посетить выставку работ учащихся детской художественной школы г. Поронайска "Радуга детства".

Сахалинский областной государственный художественный музей 15-16 июля и каждый день, кроме понедельника с 10.00.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Музей медведя, ТРК «Сити Молл»

15-16 июля и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 15-16 июля и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Музей медведя, ТРК «Сити Молл» 15-16 июля и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 15-16 июля и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Выставка "Сахалин в объективе островных фотографов" Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин" 15-16 июля, с 12.00. Выставка "Сахалин в объективе островных фотографов" — результат творческих экспедиций японских и русских фотографов в Холмск, Аниву, Корсаков, Стародубское и бухту Тихую. Эти поездки прошли с 29 мая по 1 июня в рамках международного российско-японского фестиваля культуры и искусства. На выставке представлены 36 авторских фотографии Гасё Ито (Синъити), Сатору Тогава, Казутомо Таширо, Масахидэ Иида, Такафуми Кано, Дмитрия Ковалёва, Ольги Куликовой и Зинаиды Макаровой. Выставка "Доисторические насекомые в янтаре" Сахалинский областной краеведческий музей 15-16 июля, и каждый день, кроме понедельника до 31 июля На выставке представлены древние насекомые, в первозданном виде сохранившиеся до наших дней в натуральном янтаре — сукцините, возраст которого составляет 40-50 миллионов лет, что соответствует палеогену. В этот период после вымирания большого количества рептилий начался бурный расцвет доисторических млекопитающих. С тех пор Земля пережила множество ледниковых периодов и изменила места положения континентов. Выставка "Под покровительством Тэму, Подя и Дуэнте Эдени. Искусство ульчей Хабаровского края" Сахалинский областной государственный художественный музей 15-16 июля, и каждый день до 7 августа. кроме понедельника, 10.00 Выставка объединила традиционное искусство и произведения cовременных мастеров, раскрывающие миропредставление ульчского народа конца XIX – начала XXI веков. Название выставки отсылает нас древним верованиям ульчей, так, согласно традиционным представлениям народа, Тэму являлся духом воды, духом огня считали Подя, а в Дуэнти Эдени ульчи видели духа тайги. Шаманские практики ныне утрачены, и современные предметы культа являются произведениями декоративно-прикладного искусства. В качестве материалов мастера используют кожу рыб, замшу, из пород дерева излюбленными являются осина, береза, маньчжурский орех и амурский бархат. Зритель сможет сравнить произведения мужского искусства, такие как резьба по дереву, художественная обработка кости с вышивкой и плетением, созданных мастерицами. А также увидеть ритуальные маски, свадебный халат, зооморфные орнаменты, выполненные природными красителями из копоти с растолченной икрой. Выставка "Россия Заповедная" Сахалинский областной краеведческий музей 15-16 июля На выставке представлены фотоработы лучших российских фотографов-анималистов и фотографов живой природы. Жители и гости области смогут увидеть самые красивые уголки России и редких животных — дальневосточного леопарда, амурского тигра, белого медведя, баргузинского соболя, черного аиста и других. Справки по телефону: 72–87–99 (Чен Татьяна Мунгуновна) Выставка "Мир акварели" Сахалинский областной художественный музей 15-16 июля и каждый день, кроме понедельника до 13 августа В Сахалинском областном художественном музее представлено свыше 70 произведений, выполненных в технике акварели. В своих работах автор создает художественный образ природы тех мест, где ему приходилось бывать: пейзажи Екатеринбурга, Южно-Сахалинска, полуострова Крым и Курильских островов, Литвы, Италии, республик Шри-Ланки и Греции. Многие работы посвящены родному Уралу. Справки по телефонам: 72-36-43, 72-18-26.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ DJ Alex Milano / Moscow Ночной клуб "DUKE"

15 июля, 22.00 (21+) Мы продолжаем знакомить Вас с самыми лучшими диджеями и музыкантами нашей страны. В самый разгар лета для Вас будет играть DJ Alex Milano - московский dj и sound producer, имеющий итальянские корни. Качество и стиль у него в крови, и он заставит каждого окунуться в атмосферу лучших модных тусовок ночной столицы. Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286. Группа Four Sound Бар "Ковбой" (ул. Дзержинского, 36, цокольный этаж) 15 июля, 21.00 (18+) Отличная рок-блюзовая команда Four Sound на сцене бара "Ковбой". Вход свободный. Loona Night Клуб "Loona club" 14-15 июля (21+) Этот уикенд ваш Красивый отдых скрасят наши резиденты! Два дня правильного качественного саунда! Cтало интересно? Звони 272-050.