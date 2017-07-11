Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 15-16 июля

Кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!
СОБЫТИЯ
Конкурс "Мистер и Мисс Южно-Сахалинск". Второй этап
Дом культуры "Родина"
Конкурс является масштабной социо-культурной акцией, которая содействует раскрытию творческого потенциала населения, созданию современного образа молодого города с насыщенной социальной жизнью.
К участию в конкурсе приглашаются самые активные, творческие и креативные жители города Южно-Сахалинска старше 21 года, готовые побороться за звание Мистер Южно-Сахалинск и Мисс Южно-Сахалинск.
Конкурсанты должны себя ярко представить, рассказать о своей деятельности и достижениях. А за круглым столом участники конкурса обсудят проблемы в социально-культурной сфере города Южно-Сахалинска и предложат неординарные способы их решения.
Церемония награждения победителей и участников конкурса пройдет в День празднования 135-ой годовщины со дня основания города Южно-Сахалинска. Все участники конкурса получат ценные призы, а победители конкурса удостоены звания «Мистер Южно-Сахалинск», «Мисс Южно-Сахалинск» и получат возможность открыть праздничные мероприятия, посвященные юбилейному Дню города Южно-Сахалинска.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 24 июня 2017 года. Справки по телефону 72-84-85.
Сахалинский зооботанический парк
16 июля, 14.00
Яркий музыкальный праздник, который поднимет настроение всем гостям зоопарка!
Экскурсия "Южный Сахалин глазами А. П. Чехова"
Привокзальная площадь около д/к "Железнодорожник"
15 июля (7+)
Телефон для справок: 41-79-88.
Новая увлекательная историко-краеведческая экскурсия на поезде, которая познакомит сахалинцев и гостей города с этапами освоения юга острова, историей строительства корсаковского тракта – дороги, на которой появились поселения каторжан – Владимировка, Хомутовка, Мицулевка, Соловьевка, 1, 2, 3 – пади. А так же с историей первого и самого старого из русских населенных пунктов Сахалина – города Корсаков.
Официальный сайт www.drujba-sakh.ru
Сахалинский музей медведя
15 июля,с 12.00 до 19.00
Ежегодно 11 июля все любители и любительницы сладкого отмечают Всемирный день шоколада! Сахалинский музей медведя приглашает всех взрослых и детей сварить свою авторскую шоколадку!
Вас ждут
- ростовые куклы
- викторины
- розыгрыши призов
И конечно же веселое шоколадное настроение!
Коробочка идей
Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина
15 июля, 13.00 (и каждую субботу до конца августа)
8 июля, в стеклянном павильоне у стадиона «Космос» (на территории городского парка) в 13.00 стартует череда мастер-классов «Коробочка идей», где всем желающим совершенно бесплатно помогут освоить популярные технологии декоративно-прикладного и изобразительного творчества с использованием различных материалов. Мастер-классы будут проводиться каждую субботу до конца августа.
Телефон для справок: 43-11-48.
Мексиканская вечеринка для детей
Детское пространство "Море" (городской парк)
16 июля, с 16.00 до 18.00
Телефон для справок: 44-55-63
В программе конкурсы, танцы, бар для детей и яркий салют из сладостей!
Место проведения: крытая беседка в парке (между бывшим картингом и танц. полом)
Скверы Южно-Сахалинска
Привокзальная площадь около д/к Железнодорожник
16 июля (7+)
Справки по телефону: 41-79-88
Новая экскурсия по городу познакомит Вас с многочисленными скверами нашего города. Расскажет многообразии кустарников, деревьев и цветов высаженных в них. Вы узнаете истории создания этих скверов и познакомитесь с их особенностями.
Официальный сайт www.drujba-sakh.ru
Юго-западное побережье: Невельск - Холмск
Привокзальная площадь около д/к Железнодорожник
16 июля (7+)
Справки по телефону: 41-79-88
Путешествие по юго-западному побережью Сахалина, через Ловецкий и Холмский перевал. Там вы познакомитесь с историей и природой Невельского и Холмского района, заглянете в гости к сивучам, походите по краеведческому музею, примете участие в мастер-классе по ниткописанию, сфотографируетесь на память у местных достопримечательностей, поднимитесь на водопад Салют, осмотрите старый японский завод и погуляете по площади у Татарского пролива.
Официальный сайт www.drujba-sakh.ru
Сахалинский зооботанический парк
15-16 июля, с 11.00-13.00 и с 14.00-16.00
Обитатели «Деревенского дворика» ждут вас в гости!
Групповое посещение ИграMix
ИграMix
5 этаж, ТРК "Сити-молл"
Со 2 июня по 31 августа
Мастер-класс "Сладкий букет из конфет"
Сахалинский Музей Медведя
ТРК Сити Молл, 5 этаж
15-16 июля и каждый день, кроме понедельника и вторника с 11.00 или 12.00
Конфетный букет своими руками - это универсальная поделка или подарок! Он понравится взрослым и детям. Живые цветы через несколько дней завянут, а конфетные букеты еще долго будут радовать своих владельцев.
Запись на мастер-классы по телефонам 260-597, 22-72-83.
Сахалинский Музей Медведя
ТРК "Сити Молл", 5 этаж
15-16 июля, с 11.00
Создайте шоколадку своими руками. Приходите и взрослые, и дети на наш мастер класс!
Подробнее по телефонам: 260-597, 22-72-83.
Мастер-класс гончарного дела
Сахалинский Музей Медведя
Сити-молл, 5 этаж
15-16 июля и каждую субботу и воскресенье с 11.00 (0+)
Сахалинский Музей Медведя приглашает всех желающих прикоснуться к древнему ремеслу. Необходима предварительная запись по телефону: 260-597.
Детский карнавал улыбок
Кафе "Хантер-парк"
16 июля, в 12.00 (5+)
Кафе "Хантер Парк" открывает еженедельные детские праздники для детишек старше 5 лет. Лучшие наработки многолетнего труда от зажигательных детских ведущих. Сюрпризы, танцевальные и активные игры. Масса яркого реквизита и нарядная зона для фотографирования. Для маленьких гурманов специально разработали детское меню. Только свежие, вкусные и с добротой приготовленные блюда, обязательно понравятся ребятам.
Сахалинский областной художественный музей
15 июля, с 11.00-16.00
Каждую субботу посетители музея смогут посмотреть видео-фильмы из фонда "Русский музей: виртуальный филиал" и из медиатеки Сахалинского областного художественного музея.
Расписание сеансов "Музейного кинозала" на 15 июля:
11.00 "В страну музеев вместе с Фафалей". Сказки о русских художниках. Росси.
12.00 "Акварель". Из цикла обучающих видеофильмов для детей 6-14 лет "Русский музей – детям".
14.00 Илья Репин "Торжественное заседание Государственного совета". Из цикла авторских программ директора Русского музея В.А. Гусева "Век Русского музея".
15.00 Антокольский М. "Портреты императора Николая II и императрицы Александры Федоровны". Из цикла "История одного шедевра".
Просмотр для посетителей музея бесплатный.
Сахалинский Музей Медведя
(вход через парк развлечений ИграMix, 5 этаж).
15-16 июля и каждую субботу и воскресенье, с 11.00 до 12.30.
Телефон для справок: 26-05-97.
Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».
Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.
Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.
СДЮСШОР зимних видов спорта
(ул. Венская, д. 5)
Телефон для справок: 73-45-74.
В школе зимних видов спорта этим летом продолжает работу социальный проект «скандинавская ходьба». Ежедневно, все желающие, могут взять палки и заняться ходьбой. Прокат работает с 9.00 до 21.00
Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин"
15-16 июля и каждый день до 1 августа, кроме понедельника
Выставка из фондов Муромского историко-художественного музея посвящена творчеству художника Ивана Куликова. На выставке представлены 15 подлинных картин кисти Ивана Куликова, которые отражают русский быт XVII-XVIII веков, и полотна из цикла о городе Муроме.
Помимо живописи на выставке можно увидеть подлинные предметы русского быта XVIII-XIX веков из этнографической коллекции художника: бусы, кокошники, кувшины и другие экспонаты.
Арт-галерея "Сахалин"
15-16 июля до 31 июля
Экспрессивные, эмоциональные и взрывные по цветовой гамме картины предлагают утонченному зрителю Сахалинские художники:
Член Союза художников РФ Метельский Ю.
Профессиональный художник, директор АРТ галереи Бянкина Н.
Потысьева О. талантливый художник, ученица Асабиной Л.
Проклова Е. – экспрессивное творчество.
Тузлукова Н. - ученица Бянкиной Н.
Браткин А.
Глядя на такую картину возникает мысль, что создать такую композицию очень легко. Вот мы и посмотрим, как вы справитесь – предлагаем поучаствовать в создании такой картины на открытии выставки - 10 июня.
Приглашаем всех, желающих принять участие в перфомансе. Взять в руки кисть или мастихин, не боясь испачкать руки, попробовать себя в коллективном создании абстрактного шедевра.
В основе создания абстрактного произведения лежит прежде всего эмоция, которая выражается в цвете. Впечатление от увиденного окружающего нас мира.
Сайт www.art-gallery-sakhalin.ru
Сахалинский областной государственный художественный музей
15-16 июля, 11.00
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5 июня в 11.00, в рамках проведения международного российско-японского фестиваля культуры и искусства, Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова на открытие двух выставочных проектов: «Зимний сад: изучение образов направления Micropop в современном японском искусстве» и «Декоративно-прикладного искусства мастеров Хоккайдо».
Сахалинский областной краеведческий музей
15-16 июля и каждый день, кроме понедельника, до 17 сентября
На выставке представлены подлинные документы и предметы из фондов Сахалинского областного краеведческого музея и корпоративного музея ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», раскрывающие героический труд сахалинских нефтяников в деле добычи нефти для нужд обороны нашей страны в годы Великой Отечественной войны.
Дополняют выставку копии статей военного периода, повествующие о жизни и труде жителей северного Сахалина в годы войны, о передовиках производства и о положении дел на фронтах.
На выставке представлены две инсталляции: кинотеатр «Нефтяник» и «Бытовое помещение нефтяника». Посетителю предоставляется возможность свободного доступа к инсталляции. Разрешается примерить телогрейку и сфотографироваться в ней, а также посмотреть фильмы, которые смотрели сахалинцы в годы времен Великой Отечественной войны: Х/ф «Два бойца», д/ф «Разгром немецких войск под Москвой», американский фильм «Серенада солнечной долины» и английская комедия «Джордж из Динки-джаза».
Выставка "Радуга детства"
Бизнес-центр "Сфера"
15-16 июля до 20 июля
Бизнес Центр "Сфера" приглашает посетить выставку работ учащихся детской художественной школы г. Поронайска "Радуга детства".
Сахалинский областной государственный художественный музей
15-16 июля и каждый день, кроме понедельника с 10.00.
Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.
Музей медведя, ТРК «Сити Молл»
15-16 июля и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.
Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
15-16 июля и каждый день, кроме понедельника.
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».
Музей медведя, ТРК «Сити Молл»
15-16 июля и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.
Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
15-16 июля и каждый день, кроме понедельника.
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.
Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.
Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин"
15-16 июля, с 12.00.
Выставка "Сахалин в объективе островных фотографов" — результат творческих экспедиций японских и русских фотографов в Холмск, Аниву, Корсаков, Стародубское и бухту Тихую. Эти поездки прошли с 29 мая по 1 июня в рамках международного российско-японского фестиваля культуры и искусства.
На выставке представлены 36 авторских фотографии Гасё Ито (Синъити), Сатору Тогава, Казутомо Таширо, Масахидэ Иида, Такафуми Кано, Дмитрия Ковалёва, Ольги Куликовой и Зинаиды Макаровой.
Сахалинский областной краеведческий музей
15-16 июля, и каждый день, кроме понедельника до 31 июля
На выставке представлены древние насекомые, в первозданном виде сохранившиеся до наших дней в натуральном янтаре — сукцините, возраст которого составляет 40-50 миллионов лет, что соответствует палеогену. В этот период после вымирания большого количества рептилий начался бурный расцвет доисторических млекопитающих. С тех пор Земля пережила множество ледниковых периодов и изменила места положения континентов.
Сахалинский областной государственный художественный музей
15-16 июля, и каждый день до 7 августа. кроме понедельника, 10.00
Выставка объединила традиционное искусство и произведения cовременных мастеров, раскрывающие миропредставление ульчского народа конца XIX – начала XXI веков. Название выставки отсылает нас древним верованиям ульчей, так, согласно традиционным представлениям народа, Тэму являлся духом воды, духом огня считали Подя, а в Дуэнти Эдени ульчи видели духа тайги. Шаманские практики ныне утрачены, и современные предметы культа являются произведениями декоративно-прикладного искусства.
В качестве материалов мастера используют кожу рыб, замшу, из пород дерева излюбленными являются осина, береза, маньчжурский орех и амурский бархат. Зритель сможет сравнить произведения мужского искусства, такие как резьба по дереву, художественная обработка кости с вышивкой и плетением, созданных мастерицами. А также увидеть ритуальные маски, свадебный халат, зооморфные орнаменты, выполненные природными красителями из копоти с растолченной икрой.
Выставка "Россия Заповедная"
Сахалинский областной краеведческий музей
15-16 июля
На выставке представлены фотоработы лучших российских фотографов-анималистов и фотографов живой природы. Жители и гости области смогут увидеть самые красивые уголки России и редких животных — дальневосточного леопарда, амурского тигра, белого медведя, баргузинского соболя, черного аиста и других.
Справки по телефону: 72–87–99 (Чен Татьяна Мунгуновна)
Сахалинский областной художественный музей
15-16 июля и каждый день, кроме понедельника до 13 августа
В Сахалинском областном художественном музее представлено свыше 70 произведений, выполненных в технике акварели. В своих работах автор создает художественный образ природы тех мест, где ему приходилось бывать: пейзажи Екатеринбурга, Южно-Сахалинска, полуострова Крым и Курильских островов, Литвы, Италии, республик Шри-Ланки и Греции. Многие работы посвящены родному Уралу.
Справки по телефонам: 72-36-43, 72-18-26.
НОЧНАЯ ЖИЗНЬ
DJ Alex Milano / Moscow
Ночной клуб "DUKE"
15 июля, 22.00 (21+)
Мы продолжаем знакомить Вас с самыми лучшими диджеями и музыкантами нашей страны. В самый разгар лета для Вас будет играть DJ Alex Milano - московский dj и sound producer, имеющий итальянские корни. Качество и стиль у него в крови, и он заставит каждого окунуться в атмосферу лучших модных тусовок ночной столицы.
Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286.
Бар "Ковбой"
(ул. Дзержинского, 36, цокольный этаж)
15 июля, 21.00 (18+)
Отличная рок-блюзовая команда Four Sound на сцене бара "Ковбой".
Вход свободный.
Клуб "Loona club"
14-15 июля (21+)
Этот уикенд ваш Красивый отдых скрасят наши резиденты! Два дня правильного качественного саунда!
Cтало интересно? Звони 272-050.
КИНО
И как всегда, выходные можно провести в кинотеатре. Узнать о новинках и выяснить расписание вы можете на нашем сайте в афише.
Трое молодых людей — Максим, его брат Пётр и его новая девушка, Полина, — приезжают в забытую Богом деревню, где поселяются на старом заброшенном корабле, у которого среди местных очень дурная слава.
Неожиданно ночью Полина исчезает, и братья бросаются на её поиски. А когда она так же неожиданно возвращается, вокруг начинают происходить странные вещи. Максим опасается за девушку, а у его брата возникают подозрения, что это… уже не Полина.
XIII век. Злодей захватил власть в Муромском княжестве. Только отважный воин Петр выходит на бой со злодеем и побеждает его. Но ядовитая кровь колдуна отравляет спасителя княжества. Целительница Феврония готова применить свой дар, чтобы спасти Петра. Между молодыми людьми вспыхивает настоящее чистое чувство, которое им предстоит сохранить, несмотря на множество препятствий.
После исторической встречи с командой Мстителей Питер Паркер возвращается домой, стараясь зажить обычной жизнью под опекой своей тети Мэй. Но теперь за Питером приглядывает еще кое-что… Тони Старк видел Человека-Паука в деле и должен стать его наставником. Когда новый злодей Стервятник угрожает уничтожить все, что дорого Питеру, приходит время доказать всем, что такое настоящий супергерой.
С давних пор в уютном живописном и скрытом от посторонних глаз месте раскинулось Лягушачье Королевство — страна, в которой лягушки живут в мире и согласии, и каждый их день наполнен радостью и весельем. Однако злодеи вознамерились выкрасть магический амулет — Хрустальную лягушку, без которого жители королевства не смогут пережить зиму. Чтобы помешать им, король собирает отряд из отчаянных парней, в который тайно записывается и принцесса.
Роковая случайность, смертельная трагедия, и вся его жизнь летит под откос… Оказавшись за решеткой, он должен научиться жить по новым законам. Ты должен стать борцом, авторитетом или окажешься жертвой. Какую цену придется заплатить, чтобы выжить в этом аду, из которого нет дороги назад?
Грядет третье пришествие. Многодетный суперагент, роковая красотка и бессмертные миньоны на подходе. Готовьтесь. Они будут править миром.
История маленького чёрного котёнка с гордым именем Рудольф, жившего счастливо и спокойно ровно до тех пор, пока по роковой случайности он не оказался в неизвестном большом городе. Здесь герою придётся выживать без ласки и заботы хозяев, а ведь раньше он был твёрдо убежден, что всегда будет в полной безопасности.
Блуждая по улицам незнакомого города, Рудо встречает взрослого полосатого кота, нагоняющего ужас на всю округу. Он становится для малыша наставником, учит жизни на улице и помогает обрести новых друзей.
Лиза, доведенная до нервного срыва коллегами на опостылевшей работе и распутным бойфрендом, садится в машину и уезжает из Москвы в неизвестном ей самой направлении. Глухой ночью она становится свидетельницей налета на точку микрокредитования в райцентре Электроугли и оказывается в заложниках у ослепительно красивой, но очень плохо соображающей грабительницы по имени Наташа.
Армию генетически модифицированных обезьян ожидает новый вызов: они вынуждены вступить в смертельную схватку с армией людей под руководством безжалостного полковника. После невообразимых потерь среди своих воинов вождь обезьян Цезарь начинает личную борьбу с темными инстинктами и собирается отомстить за весь свой вид. В конце концов он и полковник должны будут сойтись в эпической битве, которая решит, кто теперь будет править на Земле — люди или обезьяны.
Вот такими насыщенными обещают стать выходные дни. Обязательно потратьте время с пользой!