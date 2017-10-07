Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 14-15 октября

О том, как провести выходные с максимальной пользой для души и тела читайте в обзоре АСТВ.РУ.

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

Сахалинский Театр Кукол 14-15 октября, 11.00, 14.00 (6+). История немецкого сказочника Вильгельма Гауфа (в переводе М. Салье) о заколдованном мальчике Якобе расскажет о том, как важно уважать старших и быть ответственным за всё, что делаешь и говоришь. Но если в беду всё-таки попал, не теряй оптимизма и верь в настоящую крепкую дружбу.

СОБЫТИЯ Группа "Каспийский груз" Клуб "Duke" 14 октября, 19.00. В группе "Каспийский груз" всего два человека: Тимур Одилбеков и Анар Зейналов, уроженцы славного города Баку. Песни ребят – это философские рассуждения. Жизнь и смерть, дружба, предательство, любовь, ненависть. Все эти мысли красиво оформлены в строчки с замысловатыми рифмами. Телефон для справок 25-45-67. День белой трости Сахалинский зооботанический парк 14 октября, 12.00 В рамках праздника запланированы: лекция, интеллектуальная игра, зоотерапия в экзотариуме, а также концертная программа. Мастер-класс "Птичка-невеличка" Сахалинский зооботанический парк 15 октября, 15.00. Из природных материалов посетителям зоопарка будет предложено смастерить совёнка. Сподручные материалы - шерстяные нитки и бусины. Коллекция музея Сахалинский областной краеведческий музей 14-15 октября, 12.00, 15.00 Экскурсии выходного дня «Коллекция музея» — это возможность узнать больше об особенностях природы и истории единственной островной области России и познакомиться с уникальными экспонатами музея. Продолжительность экскурсии 1,5 часа. Воскресные мероприятия в ИграMix Парк развлечений ИграMix Сити молл, 5 этаж 15, 22, 29 октября, 15.00 15 октября - Конкурс рисунков "Сохраним животных". 22 октября - Эстафета "Прием, прием как слышно?" 29 октября – Уроки рисования от Миньонов. Телефоны для справок: 708-825,26-58-13. Семейный досуг Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин" 14 октября, 11.00. Пройдут мастер-классы по изготовлению игрушечного котёнка из носочков, птиц из пряжи и росписи гипсовых магнитов. Так же гости смогут принять участие в поисковой программе по постоянной экспозиции. Расписание мероприятий: 11.00 – "У кошки четыре ноги…" - изготовление игрушечного котёнка из носочков. 13.00 – "Птичье царство" - творческое занятие, на котором участники своими руками сделают птиц из пряжи, разместят их на веточках и "поселят" в своих домах. 15.00 – "Пополни свою коллекцию" - мастер-класс по изучению технологии отлива фигурок из гипса и росписи гипсовых магнитов. 16.00 – Музейное путешествие "По следам Чехова". Поисковая программа, где участников познакомят с экспозицией "Человек и Сахалин глазами Антона Чехова", а также предложат ответить на вопросы и выполнить ряд заданий с помощью путевых листов. Запись по телефону: 43–65–09. Мастер-классы "Фактуры" Школа для современных девушек и женщин "Фактура" Адрес: ул. Ленина 321\1, 4 этаж 14-15 октября 14 октября Мастер-класс по Стилю - 13.00-15.30. Мини-курс по вязанию "Шапочка Бини" Занятие 1 - 14.00-16.30. Мини-курс по шитью "Юбка из кожи/замши/вельвета" Занятие 1 - 16.00-21.00. 15 октября Мастер-класс по шитью "Свитшот" - 10.00-15.00. Мастер-класс по рисованию "Food-скетчинг" - 13.00-15.30. Мини-курс по вязанию "Шапочка Бини" Занятие 20- 14.00-16.30. Мини-курс по шитью "Юбка из кожи/замши/вельвета"Занятие 2 - 16.00-21.00. Справки по телефону: 8-984-180-30-07. Русское народное искусство Сахалинский Музей Медведя ТРК "Сити Молл" 14-15 октября, 11.00 Творческая мастерская Сахалинского музея Медведя приглашает окунуться в русское народное искусство. - традиционная русская роспись - народное декоративное искусство - традиционная глиняная игрушка Предварительная запись: 260-597, (4242) 22-72-83. Музейный кинозал Сахалинский областной художественный музей 14 октября , 11.00, 12.00, 14.00, 15.00 Каждую субботу посетители музея смогут посмотреть видео-фильмы из фонда "Русский музей: виртуальный филиал" и из медиатеки Сахалинского областного художественного музея. Расписание сеансов "Музейного кинозала" на 14 октября: 11.00 - "В страну музеев вместе с Фафалей". Сказки о русских художниках. Росси. 12.00 - "Народное искусство". Из цикла обучающих видеофильмов для детей 6-14 лет "Русский музей – детям". 14.00 - Картина Мартина Фердинанда Квадаля "Коронация Павла I и Марии Федоровны". Из цикла авторских программ директора Русского музея В.А. Гусева "Век Русского музея". 15.00 - Христоф Гроот и Елизаветинское время. Кинофестиваль «Немое кино. Живая музыка» ККЗ "Октябрь" 15, 22 октября и 3 ноября В рамках фестиваля легендарным немым картинам будет дана вторая жизнь при непосредственном участии сахалинских и московских музыкантов. Зрители столкнутся не с простым кинопросмотром, на их глазах будет создано принципиально новое аудио-визуальное произведение искусства. Талант гениев кино начала XX века будет подзвучен новыми мелодиями и неожиданными аранжировками от лучших сахалинских музыкантов и легендарной рок-группы «Ва-банкъ», которые выступят на сцене ККЗ «Октябрь» во время просмотра кинолент. В программе фестиваля пять картин, представляющих немой период кинематографа пяти стран – лидеров кинопроизводства первой половины XX века. Расписание киноконцертов: 8 октября, 17:00 – Бабы рязанские (Ольга Преображенская, Иван Правов, 1927, СССР, 0+) – озвучивает Владимир Киндинов (клавиши). 15 октября, 17:00 – Принцесса устриц (Эрнст Любич, 1919, Германия, 12+) – озвучивает Сергей Вербицкий (клавиши). 22 октября, 17:00 – Жилец. История Лондонского Тумана (Альфред Хичкок, 1927, Великобритания, 12+) – озвучивает Антон «Скарж» (электронная музыка). 3 ноября, 19:00 – Тюсингура: Правдивая история (Сёдзо Макино, 1928, Япония, 12+) – озвучивает группа «Ва-банкъ» (Москва). Мастер-класс по живописи мастихином Творческое объединение "Мыс Великан" пр. Мира, 424а, 2-эт., оф.5. 14 октября, 13.00. Творческое объединение "Мыс Великан" приглашает всех попробовать себя в живописи мастихином масляными красками. К участию приглашаются как начинающие люди, без каких либо художественных навыков, так и люди уже имеющие опыт работы с масляными красками. Вы научитесь, как с помощью мастихина реализовать свои творческие порывы в живописи. Мастихин — это лопатка из тонкой стали. Он позволяет выразить всю силу звучания той или иной краски, наиболее полно раскрыть цвета и их сочетания. С его помощью можно создать красивую и сложную фактуру краски на поверхности картины, он даёт большие возможности для импровизации в ходе творческой работы. В технике живопись мастихином картины получаются очень выразительными, эмоциональными. С мастер-класса вы уйдете с готовой картиной и с гордостью за себя. Запись по телефону 8-914-760-91-08. Рисуем абстракции Творческое объединение "Мыс Великан" пр. Мира, 424а, 2-эт., оф.5. 15, 22, 29 октября, 13.00 (16+). Ни одно из направлений живописи не позволит вам так свободно выразить свои эмоции и настроение, как абстракционизм. Художник Потысьева Ольга - объявляет набор в группу на курс абстрактной живописи. Курс рассчитан на несколько уроков, будем пробовать себя в различных техниках. Телефон для справок: 8-914-760-91-08. Мастер-класс по портретной живописи Творческое объединение "Мыс Великан" пр. Мира, 424а, 2-эт., оф.5. 15, 22, 29 октября, 11.00. Художник Бянкина Наталья Ростиславовна - директор арт галереи "Сахалин" объявляет набор в группу, желающих научиться рисовать портреты. Телефон для справок: 8-962-101-83-68. Coffee Festival Коворкинг "Море" (16+) 15 октября, 12.00 Вас ждёт насыщенная программа! - рассказ об истории кофе от ELcafe, - альтернативные способы заваривания кофе от бариста ELcafe. - 12.00 кофейная игрушка - Ангел, - 13.00 роспись термо-стаканов, - 14.00 вязаный свитер для кружки, - 15.00 роспись пряника, - рисуем картину с помощью кофе. Подробности по телефону 55-67-89. Мастер-классы в коворкинге "Море" Коворкинг "Море" 7 октября, 18.00 14 октября в 11.00 - мастер-класс "Девушка акварелью". Если вы никогда прежде не рисовали, пора браться за дело вместе с Валентиной Крушановой. 14 октября в 18.00 - квест "Пираты Карибского моря". Хотите необычно и весело провести день? Почувствовать себя настоящим морским волком? Проверить свою интуицию и умение убеждать? 15 октября в 10.00 - встреча с психологом и экспертом в вопросах взаимоотношений Натальей Рогачевой. На этот раз вы прикоснетесь к стихиям, питающим энергетику женщин. Запись по телефону: 55-67-89. Мастер-классы в пространстве "Море" Пространство "Море" 14-15 октября 14 октября в 10.00, 12.00 - увлекательная экскурсия в кузницу. Во время экскурсии ребята окунутся в волшебный мир художественной ковки, узнают, как работает кузнец, какой инструмент применяет в работе, как действует горн и конечно же сами побывают в роли кузнецов. 14 октября в 10.30 - мастер-класс "Поделки с малышами". Делаем забавных зверьков из подручных материалов 14 октября в 11.30 - мастер-класс "Барашек". 14 октября в 13.00 - мастер-класс "Жираф" 14 октября, 14:00 - пластилиновая картина "Апельсин". 14 октября, 16.00 - мафия для подростков 12-16 лет. 15 октября, 11.30 - "Воронята" из бумаги для малышей. 15 октября, 12.30 - птички из картона для деток от 5 лет. 15 октября, 14.00 - панно "Балерина" для детей от 8 лет. 15 октября, 16.00 - держатель для наушников возраст от 10 лет. 15 октября, 10.00 - завтрак с психологом на тему "Укрепление роли хозяйки в отношениях". Запись по телефону: 55-67-89. Китайские оздоровительные практики и медитация Сахалинский ЦНТИ 15 октября, 16.00 На обучающем курсе вы узнаете о древнекитайских методиках саморегуляции и практике медитации. Научитесь самостоятельно, с помощью специальных упражнений корректировать своё здоровье и снимать стресс. Участники изучат систему упражнений для самостоятельного выполнения. Помимо системы упражнений будет изучаться комплексная теория о закономерностях по которым работает тело и психика человека. Все это позволит эффективно и безопасно регулировать своё самочувствие. Запись участников и справки по телефону: 28-48-65. Мастер-класс "Шоколадоварение " Сахалинский Музей Медведя ТРК "Сити Молл", 5 этаж 14-15 октября, с 11.00 до 31 декабря Создайте шоколадку своими руками. Приходите и взрослые, и дети на наш мастер класс! Подробнее по телефонам: 260-597, 22-72-83. Мастер-класс гончарного дела Сахалинский Музей Медведя Сити-молл, 5 этаж 14-15 октября и каждую субботу и воскресенье с 11.00 до 31 декабря (0+) Сахалинский Музей Медведя приглашает всех желающих прикоснуться к древнему ремеслу. Необходима предварительная запись по телефону: 260-597.

СПОРТ

Клуб любителей бега

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

Дальневосточный чемпионат по бодибилдингу ТРК "Сити Холл" 14 октября, 12.00 Чемпионат проходит на Сахалине уже в третий раз. В этом году будут представлены следующие номинации: бодибилдинг, бодифитнес, классический бодибилдинг, пляжный бодибилдинг, фитнес-бикини Соревнования пройдут в концертном зале «Сити Холл» ТРК «Сити Молл». Скальный фестиваль Скальный массив в Хомутово 15 октября, 10.30. Он будет проходить 15 октября с 10.30 до 16:00 на Хомутовском скальном массиве. Хомутовские скалы ждут всех желающих подняться на них с соблюдением всех правил безопасности. Даже если вы ни разу не занимались скалолазанием, есть шанс попробовать. Участниками могут стать школьные группы, семьи, жители области. Возраст участников — от 6 лет. Возраст зрителей с родителями не ограничен. В программе 3 трассы: трасса для детей от 6 лет, взрослая трасса от 14 лет и трасса повышенной сложности. Запись на фестиваль не требуются, все участники фестиваля приезжают самостоятельно. Тайский бокс Спортзал ММА (Бумажная, 26) 14 октября, 11.00. За кубки и медали поборются сильнейшие спортсмены из Корсакова, Томари, Ногликов, Охи и других районов области. На ринг выйдут бойцы разных возрастов - от 10 до 18 лет и старше. Среди них будут как представители мужской половины, так и прекрасного пола. Спортсмены, показавшие наилучшие результаты, будут зачислены в сборную команду и смогут представлять островной регион на чемпионате Дальнего Востока в феврале 2018 года. Первенство Южно-Сахалинска по дзюдо СДЮСШОР по греко-римской борьбе (ул. Горького, 7/1) 15 октября, 11.00 В ближайшее воскресенье состоится первенство Южно-Сахалинска по дзюдо среди юношей. Сильнейших определят в двух возрастных группах. Это юноши 2001-2003 и 2004-2006 г. р. К участию также могут допускаться девушки 2001-2003 и 2004-2005 г. р. Вход свободный. Ночь на льду Ледовый дворец "Кристалл" 14 октября, 22.00 - 01.00. Гостей приглашают насладиться атмосферой танцпола и активным отдыхом на коньках. Справки по телефону: 240-160. Соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина Переулок Алтайский, 9 14-15 октября, 12.00 Выступать будут спортсмены всех возрастных групп на трех трамплинах. В первый день, субботу, соревнования пройдут у представителей младших возрастных групп, а в воскресенье взрослые лыжники сразятся на большом К-70. Сахалинская федерация прыжков на лыжах с трамплина приглашает всех желающих посмотреть увлекательный турнир.

ВЫСТАВКИ

Выставка "Дом Романовых" Сахалинский областной государственный художественный музей 14-15 октября и каждый день до 29 октября, кроме понедельника На выставке представлено более 40 произведений живописных и графических произведений XVIII – XIX вв. из собрания Дальневосточного художественного музея. Через экспонаты выставки сахалинцы и гости острова познакомятся с историческими личностям Российской империи. В различной художественной манере и стилистике русским художникам удалось передать облик тех, кто вершил человеческие судьбы, вводил новые законы, новые традиции в историю государства Российского на протяжении нескольких столетий – представителей Дома Романовых и его окружения. Справки по телефонам: 72-36-43, 72-37-38 Выставка "Портрет ушедшей эпохи" Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 14-15 октября и каждый день, кроме понедельника, до 22 октября На выставке «Портрет ушедшей эпохи» представлены 47 чёрно-белых фотографий 60–80-х годов XX века, отражающие трудовую, культурную и бытовую жизнь советских граждан.

Сахалинский областной государственный художественный музей 14-15 октября и каждый день, кроме понедельника с 10.00.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Музей медведя, ТРК «Сити Молл»

14-15 октября и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 14-15 октября и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Музей медведя, ТРК «Сити Молл» 14-15 октября и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 14-15 октября и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Выставка "Послевоенный Сахалин: образование. культура" Сахалинский областной государственный художественный музей 14-15 октября и каждый день, кроме понедельника с 10.00, до 29 октября. На выставке представлены документы, фотографии из фондов Государственного исторического архива Сахалинской области; произведения изобразительного искусства из фондов Сахалинского областного художественного музея (Г.М. Манткавы, Н.Л. Генина, В.А. Риделя, Н.И. Степановой), посвященные жизни Сахалина в послевоенные годы (1950-1960-е гг.); а так же работы из фондов Сахалинского областного краеведческого музея, Поронайского краеведческого музея и из личных архивов Лины Александровны Аверичевой, Марины Гивичны Манткавы, жителей Южно-Сахалинска и о. Хоккайдо. Подробную информацию можно узнать по телефонам: 72-18-26, 72-36-43. Выставка "Море глазами взрослых и детей" Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 14-15 октября и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 10.00 до 22 октября. Выставка «Море глазами взрослых и детей» – собрание работ художников разных возрастов из фондов Сахалинского областного художественного музея, Сахалинского областного научно-методического центра по образованию в сфере культуры и искусства и частных коллекций. Гости увидят работы членов союза художников Сергея Васенкина, Натальи Ковалевской и Виктора Ковалевского, курильских художниц Марины Кораблёвой и Ирины Фёдоровой, а также детские рисунки. Выставка показывает, насколько по-разному видят и изображают море люди разных возрастов. В музее «Остров Сахалин» будут представлены 13 полотен профессиональных художников и 10 детских работ. Выставка Алексея Мезиса "Много в море дорог" Центральная городская библиотека им. О. П. Кузнецова В часы работы библиотеки до 12 ноября Справки по телефону: 72-50-38 Выставка "Наука - это интересно!" Музей занимательных наук Эйнштейна Справки по телефонам: 400-076, 8-962-580-00-76, 8-962-580-00-23 14-15 октября (до 31 октября) У профессора Открывашкина появился свой музей и он перевернет Ваше представление о музеях с ног на голову! Странные маятники. Системы рычагов - когда сам себя можешь поднять, сидя на стуле. Необычные оптические иллюзии. Бесконечный коридор. Некруглые колеса. Вечный двигатель. Дракон Гарднера, который смотрит на тебя в какой бы точке зала ты не находился...Экскурсоводы не просто всё демонстрируют, но и объясняют, что происходит и как это работает. В музее занимательных наук Эйнштейна экспонаты можно трогать, запускать, крутить, дергать, толкать, некоторые можно бросать, собирать и разбирать. Мальчишкам и девчонкам и даже их родителям там очень интересно. Выставка сувенирных слонов Сахалинский Музей Медведя 14-15 октября и каждый день, кроме понедельника и вторника до 22 октября, с 12.00 Свою коллекцию предоставила Троегубова Надежда Викторовна — живописец, дизайнер. В музее представлены слоны из сандалового дерева, янтаря, природных минералов. Выставка шаржей Арт-галерея "Сахалин" 14-15 октября и каждый день, кроме понедельника, до 30 октября Эта выставка – своеобразный отчет работы художников создававших хорошее настроение участникам Восточно-Экономического форума. Проходившего с 5 по 9 сентября во Владивостоке на острове Русском. Сахалинскую область представлял павильон в виде рыбы, которая демонстрировала чудеса развития нашего острова и технологии. Кроме входа в павильон можно было увидеть еще одну дверь с надписью "Добро пожаловать на Сахалин". Открывая дверь, гости форума попадали в Южно-Сахалинск. Использовался телемост, прямое включение ТВ. Одна камера находилась возле Краеведческого музея, где наша экскурсовод знакомила с Сахалинским музеем. И если еще раз открыть дверь, то происходило переключение на площадь Победы, где находились художники шаржисты. Рисовали и передавали готовые шаржи через сканер. Рисовали на Сахалине, получали тут же готовый шарж во Владивостоке. Выставка "Сахалин и Сахалинцы" Бизнес-центр "Сфера" 14-15 октября, до 21 октября Выставка приурочена к 70-ти летию Сахалинской области. Авторы работ: Кройт-Полежаева Надежда Александровна, Никифорова Елена Аркадьевна, Чуев Константин Анатольевич, Завалишина Екатерина Александровна, Маркелов Юрий Константинович. Вход свободный. Выставка "Революционный 1917 г.: документы свидетельствуют" Сахалинский областной краеведческий музей 14-15 октября и каждый день, кроме понедельника до 12 декабря, 11.00 Выставка посвящена 100-летнему юбилею одного из важнейших событий в истории России — Великой российской революции, которая кардинально изменила жизнь граждан и определила облик страны на десятилетия вперед. Экспозиция знакомит с материалами, отражающими деятельность руководителей первого советского государства (В.Ленина, Г.Петровского, П.Лепешинского, Г.Орджоникидзе), личными вещами Я.Свердлова, Ф.Дзержинского, а также подлинным оружием участников революции, фотографиями, листовками, памятными жетонами и медалями, подлинными документами, рассказывающими о ключевых эпизодах драматических событий 1917 года. «Остров Сахалин»: открытый финал Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 14-15 октября и каждый день, кроме понедельника и вторника Приглашают посетить вторую часть постоянной экспозиции музея «Остров Сахалин»: открытый финал. В экспозиции воплощена жизнь великой книги о сахалинской каторге в театральном, музейном и научном пространстве. Посетитель сможет окунуться в атмосферу создания произведений А.П. Чеховым, а в интерактивной зоне дополнить сахалинскую летопись, начатую Чеховым в XIX веке.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ Loud Bit Project/Moscow Ночной клуб "DUKE"

14 сентября, 22.00 (21+) Целую эпоху мы работаем для Вас! И останавливаться не собираемся! Развиваемся вместе с Вами! Мы продолжаем знакомить Вас с самыми лучшими диджеями и музыкантами нашей страны. И в эту субботу для Вас будет играть Loud Bit Project! Dj Sergio Gress Клуб Loona 13-14 октября (21+) Есть только одно место, где ваш музыкальный каприз будет полностью удовлетворен и в этом вам поможет наш резидент Sergio Gress (Msk), который в очередной раз порадует вашу Душу порцией Московского Хайпа! Стало интересно? Звони 272-050. Ретроспектива Арт-бар "Нон-Стоп" 15, 22. 29 октября, 21.00 Каждое воскресенье в баре "Нон-Стоп" звучат хиты минувших лет, ретроспективная музыка прошлого и полюбившаяся музыка настоящего. Услышав любимые мелодии, можно окунуться в недалёкое прошлое и вспомнить времена, когда всё было по-другому. Другая мода, музыка, и сама жизнь! Ретро для каждого из нас - что-то свое, родное. И каждое воскресенье для гостей бара звучит не только шикарные мелодичные песни 80-90-00 годов, но и совсем свежие хиты!