Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 14-15 октября

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!
Сахалинский Театр Кукол
14-15 октября, 11.00, 14.00 (6+).
История немецкого сказочника Вильгельма Гауфа (в переводе М. Салье) о заколдованном мальчике Якобе расскажет о том, как важно уважать старших и быть ответственным за всё, что делаешь и говоришь. Но если в беду всё-таки попал, не теряй оптимизма и верь в настоящую крепкую дружбу.
СОБЫТИЯ
Группа "Каспийский груз"
Клуб "Duke"
14 октября, 19.00.
В группе "Каспийский груз" всего два человека: Тимур Одилбеков и Анар Зейналов, уроженцы славного города Баку. Песни ребят – это философские рассуждения. Жизнь и смерть, дружба, предательство, любовь, ненависть. Все эти мысли красиво оформлены в строчки с замысловатыми рифмами.
Телефон для справок 25-45-67.
Сахалинский зооботанический парк
14 октября, 12.00
В рамках праздника запланированы: лекция, интеллектуальная игра, зоотерапия в экзотариуме, а также концертная программа.
Мастер-класс "Птичка-невеличка"
Сахалинский зооботанический парк
15 октября, 15.00.
Из природных материалов посетителям зоопарка будет предложено смастерить совёнка. Сподручные материалы - шерстяные нитки и бусины.
Коллекция музея
Сахалинский областной краеведческий музей
14-15 октября, 12.00, 15.00
Экскурсии выходного дня «Коллекция музея» — это возможность узнать больше об особенностях природы и истории единственной островной области России и познакомиться с уникальными экспонатами музея. Продолжительность экскурсии 1,5 часа.
Воскресные мероприятия в ИграMix
Парк развлечений ИграMix
Сити молл, 5 этаж
15, 22, 29 октября, 15.00
15 октября - Конкурс рисунков "Сохраним животных".
22 октября - Эстафета "Прием, прием как слышно?"
29 октября – Уроки рисования от Миньонов.
Телефоны для справок: 708-825,26-58-13.
Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин"
Пройдут мастер-классы по изготовлению игрушечного котёнка из носочков, птиц из пряжи и росписи гипсовых магнитов. Так же гости смогут принять участие в поисковой программе по постоянной экспозиции.
Расписание мероприятий:
11.00 – "У кошки четыре ноги…" - изготовление игрушечного котёнка из носочков.
13.00 – "Птичье царство" - творческое занятие, на котором участники своими руками сделают птиц из пряжи, разместят их на веточках и "поселят" в своих домах.
15.00 – "Пополни свою коллекцию" - мастер-класс по изучению технологии отлива фигурок из гипса и росписи гипсовых магнитов.
16.00 – Музейное путешествие "По следам Чехова". Поисковая программа, где участников познакомят с экспозицией "Человек и Сахалин глазами Антона Чехова", а также предложат ответить на вопросы и выполнить ряд заданий с помощью путевых листов.
Запись по телефону: 43–65–09.
Школа для современных девушек и женщин "Фактура"
Адрес: ул. Ленина 321\1, 4 этаж
14-15 октября
14 октября
Мастер-класс по Стилю - 13.00-15.30.
Мини-курс по вязанию "Шапочка Бини" Занятие 1 - 14.00-16.30.
Мини-курс по шитью "Юбка из кожи/замши/вельвета" Занятие 1 - 16.00-21.00.
15 октября
Мастер-класс по шитью "Свитшот" - 10.00-15.00.
Мастер-класс по рисованию "Food-скетчинг" - 13.00-15.30.
Мини-курс по вязанию "Шапочка Бини" Занятие 20- 14.00-16.30.
Мини-курс по шитью "Юбка из кожи/замши/вельвета"Занятие 2 - 16.00-21.00.
Справки по телефону: 8-984-180-30-07.
Сахалинский Музей Медведя
ТРК "Сити Молл"
14-15 октября, 11.00
Творческая мастерская Сахалинского музея Медведя приглашает окунуться в русское народное искусство.
- традиционная русская роспись
- народное декоративное искусство
- традиционная глиняная игрушка
Предварительная запись: 260-597, (4242) 22-72-83.
Музейный кинозал
Сахалинский областной художественный музей
14 октября , 11.00, 12.00, 14.00, 15.00
Каждую субботу посетители музея смогут посмотреть видео-фильмы из фонда "Русский музей: виртуальный филиал" и из медиатеки Сахалинского областного художественного музея.
Расписание сеансов "Музейного кинозала" на 14 октября:
11.00 - "В страну музеев вместе с Фафалей". Сказки о русских художниках. Росси.
12.00 - "Народное искусство". Из цикла обучающих видеофильмов для детей 6-14 лет "Русский музей – детям".
14.00 - Картина Мартина Фердинанда Квадаля "Коронация Павла I и Марии Федоровны". Из цикла авторских программ директора Русского музея В.А. Гусева "Век Русского музея".
15.00 - Христоф Гроот и Елизаветинское время.
Кинофестиваль «Немое кино. Живая музыка»
ККЗ "Октябрь"
15, 22 октября и 3 ноября
В рамках фестиваля легендарным немым картинам будет дана вторая жизнь при непосредственном участии сахалинских и московских музыкантов.
Зрители столкнутся не с простым кинопросмотром, на их глазах будет создано принципиально новое аудио-визуальное произведение искусства. Талант гениев кино начала XX века будет подзвучен новыми мелодиями и неожиданными аранжировками от лучших сахалинских музыкантов и легендарной рок-группы «Ва-банкъ», которые выступят на сцене ККЗ «Октябрь» во время просмотра кинолент.
В программе фестиваля пять картин, представляющих немой период кинематографа пяти стран – лидеров кинопроизводства первой половины XX века.
Расписание киноконцертов:
8 октября, 17:00 – Бабы рязанские (Ольга Преображенская, Иван Правов, 1927, СССР, 0+) – озвучивает Владимир Киндинов (клавиши).
15 октября, 17:00 – Принцесса устриц (Эрнст Любич, 1919, Германия, 12+) – озвучивает Сергей Вербицкий (клавиши).
22 октября, 17:00 – Жилец. История Лондонского Тумана (Альфред Хичкок, 1927, Великобритания, 12+) – озвучивает Антон «Скарж» (электронная музыка).
3 ноября, 19:00 – Тюсингура: Правдивая история (Сёдзо Макино, 1928, Япония, 12+) – озвучивает группа «Ва-банкъ» (Москва).
Мастер-класс по живописи мастихином
Творческое объединение "Мыс Великан"
пр. Мира, 424а, 2-эт., оф.5.
14 октября, 13.00.
Творческое объединение "Мыс Великан" приглашает всех попробовать себя в живописи мастихином масляными красками.
К участию приглашаются как начинающие люди, без каких либо художественных навыков, так и люди уже имеющие опыт работы с масляными красками.
Вы научитесь, как с помощью мастихина реализовать свои творческие порывы в живописи. Мастихин — это лопатка из тонкой стали. Он позволяет выразить всю силу звучания той или иной краски, наиболее полно раскрыть цвета и их сочетания. С его помощью можно создать красивую и сложную фактуру краски на поверхности картины, он даёт большие возможности для импровизации в ходе творческой работы.
В технике живопись мастихином картины получаются очень выразительными, эмоциональными. С мастер-класса вы уйдете с готовой картиной и с гордостью за себя.
Запись по телефону 8-914-760-91-08.
Рисуем абстракции
Творческое объединение "Мыс Великан"
пр. Мира, 424а, 2-эт., оф.5.
15, 22, 29 октября, 13.00 (16+).
Ни одно из направлений живописи не позволит вам так свободно выразить свои эмоции и настроение, как абстракционизм.
Художник Потысьева Ольга - объявляет набор в группу на курс абстрактной живописи. Курс рассчитан на несколько уроков, будем пробовать себя в различных техниках.
Телефон для справок: 8-914-760-91-08.
Мастер-класс по портретной живописи
Творческое объединение "Мыс Великан"
пр. Мира, 424а, 2-эт., оф.5.
15, 22, 29 октября, 11.00.
Художник Бянкина Наталья Ростиславовна - директор арт галереи "Сахалин" объявляет набор в группу, желающих научиться рисовать портреты.
Телефон для справок: 8-962-101-83-68.
Coffee Festival
Коворкинг "Море" (16+)
15 октября, 12.00
Вас ждёт насыщенная программа!
- рассказ об истории кофе от ELcafe,
- альтернативные способы заваривания кофе от бариста ELcafe.
- 12.00 кофейная игрушка - Ангел,
- 13.00 роспись термо-стаканов,
- 14.00 вязаный свитер для кружки,
- 15.00 роспись пряника,
- рисуем картину с помощью кофе.
Подробности по телефону 55-67-89.
Мастер-классы в коворкинге "Море"
Коворкинг "Море"
7 октября, 18.00
14 октября в 11.00 - мастер-класс "Девушка акварелью".
Если вы никогда прежде не рисовали, пора браться за дело вместе с Валентиной Крушановой.
14 октября в 18.00 - квест "Пираты Карибского моря".
Хотите необычно и весело провести день? Почувствовать себя настоящим морским волком? Проверить свою интуицию и умение убеждать?
15 октября в 10.00 - встреча с психологом и экспертом в вопросах взаимоотношений Натальей Рогачевой. На этот раз вы прикоснетесь к стихиям, питающим энергетику женщин.
Запись по телефону: 55-67-89.
Мастер-классы в пространстве "Море"
Пространство "Море"
14-15 октября
14 октября в 10.00, 12.00 - увлекательная экскурсия в кузницу.
Во время экскурсии ребята окунутся в волшебный мир художественной ковки, узнают, как работает кузнец, какой инструмент применяет в работе, как действует горн и конечно же сами побывают в роли кузнецов.
14 октября в 10.30 - мастер-класс "Поделки с малышами".
Делаем забавных зверьков из подручных материалов
14 октября в 11.30 - мастер-класс "Барашек".
14 октября в 13.00 - мастер-класс "Жираф"
14 октября, 14:00 - пластилиновая картина "Апельсин".
14 октября, 16.00 - мафия для подростков 12-16 лет.
15 октября, 11.30 - "Воронята" из бумаги для малышей.
15 октября, 12.30 - птички из картона для деток от 5 лет.
15 октября, 14.00 - панно "Балерина" для детей от 8 лет.
15 октября, 16.00 - держатель для наушников возраст от 10 лет.
15 октября, 10.00 - завтрак с психологом на тему "Укрепление роли хозяйки в отношениях".
Запись по телефону: 55-67-89.
Китайские оздоровительные практики и медитация
Сахалинский ЦНТИ
15 октября, 16.00
На обучающем курсе вы узнаете о древнекитайских методиках саморегуляции и практике медитации. Научитесь самостоятельно, с помощью специальных упражнений корректировать своё здоровье и снимать стресс. Участники изучат систему упражнений для самостоятельного выполнения. Помимо системы упражнений будет изучаться комплексная теория о закономерностях по которым работает тело и психика человека. Все это позволит эффективно и безопасно регулировать своё самочувствие.
Запись участников и справки по телефону: 28-48-65.
Сахалинский Музей Медведя
ТРК "Сити Молл", 5 этаж
14-15 октября, с 11.00 до 31 декабря
Создайте шоколадку своими руками. Приходите и взрослые, и дети на наш мастер класс!
Подробнее по телефонам: 260-597, 22-72-83.
Сахалинский Музей Медведя
Сити-молл, 5 этаж
14-15 октября и каждую субботу и воскресенье с 11.00 до 31 декабря (0+)
Сахалинский Музей Медведя приглашает всех желающих прикоснуться к древнему ремеслу. Необходима предварительная запись по телефону: 260-597.
Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».
Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.
Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.
Дальневосточный чемпионат по бодибилдингу
ТРК "Сити Холл"
Чемпионат проходит на Сахалине уже в третий раз. В этом году будут представлены следующие номинации: бодибилдинг, бодифитнес, классический бодибилдинг, пляжный бодибилдинг, фитнес-бикини
Соревнования пройдут в концертном зале «Сити Холл» ТРК «Сити Молл».
Скальный фестиваль
Скальный массив в Хомутово
15 октября, 10.30.
Он будет проходить 15 октября с 10.30 до 16:00 на Хомутовском скальном массиве. Хомутовские скалы ждут всех желающих подняться на них с соблюдением всех правил безопасности. Даже если вы ни разу не занимались скалолазанием, есть шанс попробовать.
Участниками могут стать школьные группы, семьи, жители области. Возраст участников — от 6 лет. Возраст зрителей с родителями не ограничен.
В программе 3 трассы: трасса для детей от 6 лет, взрослая трасса от 14 лет и трасса повышенной сложности.
Запись на фестиваль не требуются, все участники фестиваля приезжают самостоятельно.
Спортзал ММА
(Бумажная, 26)
14 октября, 11.00.
За кубки и медали поборются сильнейшие спортсмены из Корсакова, Томари, Ногликов, Охи и других районов области. На ринг выйдут бойцы разных возрастов - от 10 до 18 лет и старше. Среди них будут как представители мужской половины, так и прекрасного пола.
Спортсмены, показавшие наилучшие результаты, будут зачислены в сборную команду и смогут представлять островной регион на чемпионате Дальнего Востока в феврале 2018 года.
СДЮСШОР по греко-римской борьбе
(ул. Горького, 7/1)
15 октября, 11.00
В ближайшее воскресенье состоится первенство Южно-Сахалинска по дзюдо среди юношей. Сильнейших определят в двух возрастных группах. Это юноши 2001-2003 и 2004-2006 г. р. К участию также могут допускаться девушки 2001-2003 и 2004-2005 г. р.
Вход свободный.
Ледовый дворец "Кристалл"
14 октября, 22.00 - 01.00.
Гостей приглашают насладиться атмосферой танцпола и активным отдыхом на коньках.
Справки по телефону: 240-160.
Соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина
Переулок Алтайский, 9
14-15 октября, 12.00
Выступать будут спортсмены всех возрастных групп на трех трамплинах.
В первый день, субботу, соревнования пройдут у представителей младших возрастных групп, а в воскресенье взрослые лыжники сразятся на большом К-70.
Сахалинская федерация прыжков на лыжах с трамплина приглашает всех желающих посмотреть увлекательный турнир.
Сахалинский областной государственный художественный музей
14-15 октября и каждый день до 29 октября, кроме понедельника
На выставке представлено более 40 произведений живописных и графических произведений XVIII – XIX вв. из собрания Дальневосточного художественного музея.
Через экспонаты выставки сахалинцы и гости острова познакомятся с историческими личностям Российской империи. В различной художественной манере и стилистике русским художникам удалось передать облик тех, кто вершил человеческие судьбы, вводил новые законы, новые традиции в историю государства Российского на протяжении нескольких столетий – представителей Дома Романовых и его окружения.
Справки по телефонам: 72-36-43, 72-37-38
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
14-15 октября и каждый день, кроме понедельника, до 22 октября
На выставке «Портрет ушедшей эпохи» представлены 47 чёрно-белых фотографий 60–80-х годов XX века, отражающие трудовую, культурную и бытовую жизнь советских граждан.
Сахалинский областной государственный художественный музей
14-15 октября и каждый день, кроме понедельника с 10.00.
Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.
Музей медведя, ТРК «Сити Молл»
14-15 октября и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.
Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
14-15 октября и каждый день, кроме понедельника.
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».
Музей медведя, ТРК «Сити Молл»
14-15 октября и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.
Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
14-15 октября и каждый день, кроме понедельника.
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.
Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.
Сахалинский областной государственный художественный музей
14-15 октября и каждый день, кроме понедельника с 10.00, до 29 октября.
На выставке представлены документы, фотографии из фондов Государственного исторического архива Сахалинской области; произведения изобразительного искусства из фондов Сахалинского областного художественного музея (Г.М. Манткавы, Н.Л. Генина, В.А. Риделя, Н.И. Степановой), посвященные жизни Сахалина в послевоенные годы (1950-1960-е гг.); а так же работы из фондов Сахалинского областного краеведческого музея, Поронайского краеведческого музея и из личных архивов Лины Александровны Аверичевой, Марины Гивичны Манткавы, жителей Южно-Сахалинска и о. Хоккайдо.
Подробную информацию можно узнать по телефонам: 72-18-26, 72-36-43.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
14-15 октября и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 10.00 до 22 октября.
Выставка «Море глазами взрослых и детей» – собрание работ художников разных возрастов из фондов Сахалинского областного художественного музея, Сахалинского областного научно-методического центра по образованию в сфере культуры и искусства и частных коллекций.
Гости увидят работы членов союза художников Сергея Васенкина, Натальи Ковалевской и Виктора Ковалевского, курильских художниц Марины Кораблёвой и Ирины Фёдоровой, а также детские рисунки. Выставка показывает, насколько по-разному видят и изображают море люди разных возрастов. В музее «Остров Сахалин» будут представлены 13 полотен профессиональных художников и 10 детских работ.
Выставка Алексея Мезиса "Много в море дорог"
Центральная городская библиотека им. О. П. Кузнецова
В часы работы библиотеки до 12 ноября
Справки по телефону: 72-50-38
Выставка "Наука - это интересно!"
Музей занимательных наук Эйнштейна
Справки по телефонам: 400-076, 8-962-580-00-76, 8-962-580-00-23
14-15 октября (до 31 октября)
У профессора Открывашкина появился свой музей и он перевернет Ваше представление о музеях с ног на голову!
Странные маятники. Системы рычагов - когда сам себя можешь поднять, сидя на стуле. Необычные оптические иллюзии. Бесконечный коридор. Некруглые колеса. Вечный двигатель. Дракон Гарднера, который смотрит на тебя в какой бы точке зала ты не находился...Экскурсоводы не просто всё демонстрируют, но и объясняют, что происходит и как это работает.
В музее занимательных наук Эйнштейна экспонаты можно трогать, запускать, крутить, дергать, толкать, некоторые можно бросать, собирать и разбирать. Мальчишкам и девчонкам и даже их родителям там очень интересно.
Сахалинский Музей Медведя
14-15 октября и каждый день, кроме понедельника и вторника до 22 октября, с 12.00
Свою коллекцию предоставила Троегубова Надежда Викторовна — живописец, дизайнер. В музее представлены слоны из сандалового дерева, янтаря, природных минералов.
Выставка шаржей
Арт-галерея "Сахалин"
14-15 октября и каждый день, кроме понедельника, до 30 октября
Эта выставка – своеобразный отчет работы художников создававших хорошее настроение участникам Восточно-Экономического форума. Проходившего с 5 по 9 сентября во Владивостоке на острове Русском. Сахалинскую область представлял павильон в виде рыбы, которая демонстрировала чудеса развития нашего острова и технологии. Кроме входа в павильон можно было увидеть еще одну дверь с надписью "Добро пожаловать на Сахалин". Открывая дверь, гости форума попадали в Южно-Сахалинск. Использовался телемост, прямое включение ТВ. Одна камера находилась возле Краеведческого музея, где наша экскурсовод знакомила с Сахалинским музеем. И если еще раз открыть дверь, то происходило переключение на площадь Победы, где находились художники шаржисты. Рисовали и передавали готовые шаржи через сканер. Рисовали на Сахалине, получали тут же готовый шарж во Владивостоке.
Выставка "Сахалин и Сахалинцы"
Бизнес-центр "Сфера"
14-15 октября, до 21 октября
Выставка приурочена к 70-ти летию Сахалинской области. Авторы работ: Кройт-Полежаева Надежда Александровна, Никифорова Елена Аркадьевна, Чуев Константин Анатольевич, Завалишина Екатерина Александровна, Маркелов Юрий Константинович.
Вход свободный.
Выставка "Революционный 1917 г.: документы свидетельствуют"
Сахалинский областной краеведческий музей
14-15 октября и каждый день, кроме понедельника до 12 декабря, 11.00
Выставка посвящена 100-летнему юбилею одного из важнейших событий в истории России — Великой российской революции, которая кардинально изменила жизнь граждан и определила облик страны на десятилетия вперед.
Экспозиция знакомит с материалами, отражающими деятельность руководителей первого советского государства (В.Ленина, Г.Петровского, П.Лепешинского, Г.Орджоникидзе), личными вещами Я.Свердлова, Ф.Дзержинского, а также подлинным оружием участников революции, фотографиями, листовками, памятными жетонами и медалями, подлинными документами, рассказывающими о ключевых эпизодах драматических событий 1917 года.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
14-15 октября и каждый день, кроме понедельника и вторника
Приглашают посетить вторую часть постоянной экспозиции музея «Остров Сахалин»: открытый финал. В экспозиции воплощена жизнь великой книги о сахалинской каторге в театральном, музейном и научном пространстве. Посетитель сможет окунуться в атмосферу создания произведений А.П. Чеховым, а в интерактивной зоне дополнить сахалинскую летопись, начатую Чеховым в XIX веке.
НОЧНАЯ ЖИЗНЬ
Loud Bit Project/Moscow
Ночной клуб "DUKE"
14 сентября, 22.00 (21+)
Целую эпоху мы работаем для Вас! И останавливаться не собираемся! Развиваемся вместе с Вами! Мы продолжаем знакомить Вас с самыми лучшими диджеями и музыкантами нашей страны. И в эту субботу для Вас будет играть Loud Bit Project!
Dj Sergio Gress
Клуб Loona
13-14 октября (21+)
Есть только одно место, где ваш музыкальный каприз будет полностью удовлетворен и в этом вам поможет наш резидент Sergio Gress (Msk), который в очередной раз порадует вашу Душу порцией Московского Хайпа!
Стало интересно? Звони 272-050.
Арт-бар "Нон-Стоп"
15, 22. 29 октября, 21.00
Каждое воскресенье в баре "Нон-Стоп" звучат хиты минувших лет, ретроспективная музыка прошлого и полюбившаяся музыка настоящего.
Услышав любимые мелодии, можно окунуться в недалёкое прошлое и вспомнить времена, когда всё было по-другому. Другая мода, музыка, и сама жизнь! Ретро для каждого из нас - что-то свое, родное. И каждое воскресенье для гостей бара звучит не только шикарные мелодичные песни 80-90-00 годов, но и совсем свежие хиты!
КИНО
И как всегда, выходные можно провести в кинотеатре. Узнать о новинках и выяснить расписание вы можете на нашем сайте в афише.
История о любви, вере и чести, о силе духа и настоящей дружбе на фоне реальных событий крымской весны 2014 года.
Судьба свела их в Крыму близ древнего города Мангуп-Кале. Это была любовь с первого взгляда… В непростые дни исторических перемен они должны сохранить свою жизнь и любовь.
В недалеком будущем мир населен людьми и репликантами, созданными выполнять самую тяжелую работу. Работа офицера полиции Кей — держать репликантов под контролем в условиях нарастающего напряжения… Пока он случайно не становится обладателем секретной информации, которая ставит под угрозу существование всего человечества. Желая найти ключ к разгадке, Кей решает разыскать Рика Декарда, бывшего офицера специального подразделения полиции Лос-Анджелеса, который бесследно исчез много лет назад.
11-й «Б» впервые собирается вместе через 15 лет после выпуска, и эта встреча для одноклассников — удивительная возможность на короткое время вернуться в прошлое. Старые секреты и личные счеты, обиды и первая любовь оборачиваются водоворотом страстей.
Когда штаб-квартиры секретной службы «Kingsman» уничтожены, и весь мир оказался в заложниках у неизвестных, британские суперагенты обнаруживают, что в один день вместе с их организацией была еще создана американская разведка — «Statesman». Теперь эти две элитные спецслужбы должны объединиться и бросить вызов общему безжалостному врагу, чтобы спасти мир, то есть заняться тем, что для Эггси становится обычным делом…
Король Шторм хочет лишить пони магии и захватывает Кантерлот. Под угрозой будущее всей Эквестрии! Чтобы остановить злодея, пони покидают родные края и отправляются в путешествие, полное чудес и опасностей. Им предстоит покорить волшебные горы, погрузиться в подводные миры и даже оказаться на летучем пиратском корабле!
Олег — талантливый врач, работает на «скорой», которая мчится от пациента к пациенту. Олег знает: его приезд может изменить всё. Каждый его успех делает мир лучше. Самое важное — там, где он пытается совершить невозможное. А остальное может подождать: семья, карьера, своя жизнь… Что с ней случилось? Пока Олег спасал других, жена отчаялась и решила подать на развод, а в больнице появился новый начальник, который печётся только о статистике и правилах. А Олег всё спешит с вызова на вызов, несётся по улице, чтобы всё изменить. И кто знает, какая задача легче: спасать других или спасти себя?
Бен и Алекс, уцелевшие после авиакатастрофы, должны найти общий язык, чтобы выжить в экстремальных условиях далеких заснеженных гор. Когда они понимают, что на помощь к ним никто не придет, они вынуждены отправиться в опасный путь длиной в сотни километров. В борьбе за жизнь между двумя еще вчера незнакомыми людьми неожиданно возникает притяжение.
Космическая станция «Салют-7», находящаяся на орбите в беспилотном режиме, неожиданно перестает отвечать на сигналы центра управления полетом. Принято решение об отправке на орбиту спасательной экспедиции. Космический экипаж должен найти «мертвую» станцию и впервые в мире провести стыковку с 20-тонной глыбой неуправляемого железа. Космонавты понимают, что шансов вернуться на Землю у них немного. Но этот рискованный путь — единственно возможный. Они должны не только проникнуть на «Салют-7», но и оживить его. Смогут ли два человека предотвратить неминуемую катастрофу и спасти планету от падения станции?
Он был самым юным пилотом Боинга 747 в США, а уже через несколько лет стал одним из богатейших людей в Америке. Его стиль жизни был столь же экстремальным, как и его бизнес. Закрытые приемы, роскошные блондинки, крутые тачки и рисковые сделки. Он обладал талантом делать деньги из воздуха.
Вот такими насыщенными обещают стать выходные дни. Обязательно потратьте время с пользой!