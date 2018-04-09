Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 14-15 апреля

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

Чехов-центр приглашает сахалинцев на необычный "офисный" концерт "Корпоратив". Режиссер Марина Семенова, артисты театра и профессиональные музыканты расскажут историю про небольшой, но дружный коллектив, который любит разбавлять серые рабочие будни музыкой и творчеством. Зрителей ждут романсы, бардовские и эстрадные песни, композиции из любимых кинофильмов. Атмосфера живой музыки, неформального общения и теплой камерности гарантирована!

"То, что я делаю в этом спектакле, похоже на меня самого. Я и сам состою из разных жанров. Поэзия, особенно высокая поэзия, - это ведь особое состояние души... Для меня чтение стихов со сцены – это те же роли, те же монологи. Они подчиняются тем же законам сценического существования, что и любая драматическая роль. Сейчас я чувствую волну интереса к настоящей поэзии. Людям недостает какого-то витамина в их духовной пище. Каких-то хороших фраз, красивой речи...Пушкина прочесть – бацилл меньше в воздухе останется. Он, как колокольный звон...Когда-то папа сказал мне: "Всегда читай стихи. Делай это независимо от того, кто твоя публика. Это поможет им глубже понять тебя и смотреть на жизнь многослойней", - рассказывает Константин Райкин.

Пьеса «Боинг-Боинг» - легенда французского театра прошлого века. Она была поставлена в 60 странах мира. «Боинг-Боинг» - комедия о романе молодого парижского ловеласа с тремя очаровательными стюардессами. Избранницы летают на разных авиалиниях, и это вынуждает изобретательного жениха подстраивать свою жизнь под расписание «прилета-отлета» всех «невест». Возникающие недоразумения приводят к бесконечно смешным ситуациям…

Интерактивная сказка, в которой с удовольствием примут участие зрители — они отправятся с главной героиней на поиски маленького Иванушки, украденного гусями-лебедями Бабы-Яги, и по пути встретятся с чудесной печкой, угощающей всех свежим хлебом, с волшебной яблоней, дарящей спелые сочные яблоки и с молочной речкой, которая напоит сказочно вкусным молоком.

«Великан-эгоист» – поучительная сказка, названная в честь жадного и самолюбивого главного героя. Великан прогоняет детей, играющих в чудесном саду, и в итоге оказывается за это наказанным — в его владения навсегда приходит зима. И только два величайших чувства помогают великану вернуть весну…

Тимбилдинг "Офисные бои". "Офисные бои" - игровой тренинг командообразования, программа-соревнование по выдуманным "офисным видам спорта", направленная на эмоциональную разрядку и отдых в кругу друзей и коллег. Шансы выиграть у всех участников равны, но важно скорее участие, а не победа! Здесь можно то, что нельзя, но иногда хотелось бы - кричать и бросать, рвать и стрелять, разрушать опостылевшую офисную технику и многое- многое другое. Эта весёлая командная программа - радикальный способ снять стресс, "выпустить пар", возможность от души посмеяться, неожиданный взгляд на привычные вещи, позитивный эмоциональный тимбилдинг.

Семейная интеллектуальная игра "Я Знаю!" - это отличная возможность провести время с вашими детьми в веселой обстановке и с пользой для ума! Команды, состоящие из мам, пап, бабушек, дедушек, дочек, сыночков, внуков, внучек и просто хороших друзей.

...В последнее время участились случаи убийств девушек лёгкого поведения. Отличительной особенностью всех жертв были обнаруженные на теле черные отметены различной формы. Все жертвы были найдены в пределах одного района. Полиция на данный момент не может установить круг подозреваемых лиц, причастных к убийствам...

Живой квест "Мексиканские страсти" - Палящее мексиканское солнце, кактусы, текила, маракасы... Ну как тут не разыграться мексиканским страстям? Все, кто хочет почувствовать себя героем мексиканского сериала и при этом от души посмеяться — приходите на этот увлекательный и весёлый квест!

Все желающие могут в свободной форме обсудить интересующие вопросы с представителями корейской медицины и туриндустрии, а также сделать массаж рук или сфотографироваться в корейском традиционном наряде ханбок. Для детей в течение дня будут проведены мастер-классы по изготовлению бумажных лотосов и украшению открыток колоритными печатями, будут работать куклы-аниматоры.

В увлекательной игровой форме мафия учит логически мыслить, внятно и убедительно излагать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию, держать удар, когда кажется, что все настроены против тебя, не поддаваться на манипуляции.

Коллаж - один из методов арт-терапии, который позволяет решать большой спектр задач. На сегодняшний день коллаж становится весьма популярной техникой, позволяющей включить ребенка в самостоятельный творческий процесс.

Сахалинский областной краеведческий музей приглашает посетить Научно-просветительную лекцию "Флористическое разнообразие лесов Сахалина". Лекцию читает Сабиров Ринат Нигматзянович, старший научный сотрудник лаборатории береговых геосистем ИМГиГ ДВО РАН. Лекторий «Естественная история Сахалина и Курильских островов» работает в музее с 2003 года, в нем принимают участие ученые музея и других научно-исследовательских учреждений Сахалинской области. Основная аудитория - взрослые, студенческая молодежь, учащиеся старшего школьного возраста.

Сахалинский областной краеведческий музей приглашает посетить лекции, на которых слушатели познакомятся с историей изучения первых искусственных спутников в Сахалинской области, с развитием и изменениями технологий в области наблюдения искусственных спутников, дистанционным зондированием Земли, современными космическими технологиями.

Сахалинский областной краеведческий музей приглашает посетить лекции, на которых слушатели узнают об историческом событии - Амурской экспедиции, ее результатах, включая закрепление огромных территорий Дальнего Востока, в том числе и острова Сахалин, за Россией, о трудностях и лишениях, с которыми столкнулись участники экспедиции при исследовании Сахалина, об открытии первых военных постов, а также о сподвижниках Г. И. Невельского.

Сахалинский областной краеведческий музей приглашает всех посетить мероприятие, на котором вам расскажут о государственных символах Сахалинской области с пояснением, как отражены в них особенностей каждого района. В конце программы вас ждет занятие "Мои острова" (рисование).

Сахалинский областной краеведческий музей приглашает всех на экскурсии выходного дня, которые знакомят с особенностями природы и истории единственной островной области России и с уникальными экспонатами музея.

Сахалинский областной краеведческий музей приглашает посетить интерактивную площадку "Всё о чае и не только" на базе выставки «Чайная традиция и современность» из Кяхтинского краеведческого музея им. академика В. А. Обручева с чаепитием.

Сахалинский областной краеведческий музей приглашает посетить образовательную программу для детей дошкольного и младшего школьного возраста, которая включает экскурсии, лекции, игры, занятия, викторины. Мероприятие в игровой форме поможет приобщить детей к культурным ценностям и развить интерес к родному краю.

Сахалинский областной краеведческий музей приглашает посетить образовательную программу, посвященную годовщине первого полета человека в космос и начала космической эры. Программа предусматривает два варианта: первый для детей младшего и среднего школьного возраста, второй для старшеклассников, студентов, взрослой аудитории.

Сахалинский областной краеведческий музей приглашает всех на лекцию о творческом пути великого русского писателя, о том, каким увидел А. П. Чехов остров Сахалин во время своей поездки в 1890 г. Лекция приурочена к 128-летию пребывания А. П. Чехова на Сахалине (отмечается 21 апреля 2018 года).

В рамках проведения II Международного российско-японского Фестиваля культуры и искусства, на территории детской художественной школы г. Южно-Сахалинска (ул. Курильская, 35) состоятся мастер-классы по лепке из глины, которые проведет член Союза художников России Наталья Сергеевна Кирюхина. Изготовленные произведения на мастер-классах примут участие в XМеждународном обжиге керамических изделий под открытым небом в г. Невельске.

Отдохнуть от городской суеты, насладиться природой и в очередной раз поверить в сказку поможет «Сад живых тропических бабочек». В нашем саду вы увидите, как из куколки рождается бабочка, сможете подержать ее на ладони и сделать красивые фотографии.

29 апреля в воскресенье в 15.00 пишем маяк маслом на холсте. Все вопросы и запись по т. 89621018368.

Зоопарк продолжает традицию показательных кормлений. В процессе кормления вы сможете насладиться общением с разными животными, узнать их предпочтения в питании и другие интересные факты.

Тематический день в зоопарке, посвященный экологии, подарит посетителям массу положительных эмоций и новые знания. Интеллектуальные игры, веселые викторины и увлекательный квест сделают выходной день насыщенным и полезным.

Издревне на Руси весенние праздники были приурочены к пробуждению медведя от зимней спячки – символу расцвета природы. Посетителей ждет веселая программа с задорными хороводами и народными играми.

Ни для кого не секрет, что самое популярное место в зоопарке - это контактный зоопарк. Здесь можно общаться с животными, напрямую контактируя с ними. Милые ручные его обитатели, будто притягивают маленьких гостей зоопарка, и те прямо с ходу, едва переступив порог зоопарка, прямиком направляются в уютный деревенский дворик.

Вы научитесь вязать морские узлы, будете ориентироваться по сторонам света и расшифруете послания. Пройдя все испытания в период с 3 апреля по 1 мая, путешественники получат призы. Приглашаются ребята в возрасте от 8-ми лет.

Предлагаем совершить увлекательный квест по «Комнате путешественника» в Литературно-художественном музее книги А.П. Чехова «Острова Сахалин». При помощи компаса, корабельного справочника, звёздных карт и зашифрованных посланий вы побываете в местах обитания редких животных Сахалинской области, увидите исторические достопримечательности острова, почувствуете себя биологом, географом, историком и моряком!

Южносахалинцы смогут как обменять вещь, так и просто забрать себе любую понравившуюся совершенно бесплатно. Главное условие – вещи должны быть чистые и в хорошем состоянии.

Любой желающий может принести надоевшие или уже ненужные вещи – женскую, мужскую или детскую одежду, обувь, спортивный инвентарь, предметы быта и многое другое (за исключением книг).

15 апреля в клубе «Альтаир» в Южно-Сахалинске состоится фримаркет. Это ярмарка, на которой можно подарить вторую жизнь вещам.

В этом году участники карнавала, который начнется в 13 часов 14 апреля на средней станции СТК, смогут проявить себя в семи номинациях:

Музыкально-поэтическая композиция познакомит зрителей с жизнью и творчеством Муслима Магомаева и станет ярким и запоминающимся событием для сахалинцев и гостей города.

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

Обучать тонкостям игры будет тренер сборной России по пляжному волейболу Риво Весик. Эстонский спортсмен выступал на летней олимпиаде 2008 года, входил в пятерку лучших игроков на чемпионатах мира по пляжному волейболу 2005 и 2007 года, неоднократно поднимался на пьедестал европейский волейбольный туров.

15 апреля на трассе «Запад» пройдут командные соревнования «На Призы губернатора Сахалинской области». В них примут участие более 60 сильнейших горнолыжников Сахалина, включая спортсменов, выступавших на международных турнирах и чемпионов страны разных возрастов.

В Южно-Сахалинске пройдут IV заключительный этап Кубка и первенства области, а также соревнования за призы губернатора островного региона. За пьедестал почёта поборются около 70 горнолыжников 2002-2003 годов рождения и старше из областного центра, Томари, Александровска-Сахалинского и села Горнозаводска. 13 апреля спортсмены будут состязаться в гигантском слаломе на Западном склоне, а 14 померятся силами в слаломе на «Армейке». Начало стартов – в 9:00 часов.

Сахалинский областной художественный музей один из немногих обладает постоянной экспозицией христианского искусства. В зале представлена коллекция копий древнерусских фресокXI–XVII вв., выполненные преподавателем Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Александром Константиновичем Крыловым и его учениками; иконы и медное литье.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

14-15 апреля, и каждый день, кроме понедельника и вторника с 11.00

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

14-15 апреля и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Экспозиция рассказывает об участниках Второй мировой войны, пропавших без вести на полях сражений, чьи судьбы были восстановлены активистами Общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» в ходе поисковых работ.

Цель проекта - познакомить сахалинского зрителя с дальневосточным декоративно-прикладным искусством в контексте национальных культур в связи с чайными традициями и их философским и историко-культурным своеобразием.

В экспозиции представлены сопутствующие предметы торговли — предметыдекоративно-прикладного искусства Японии и Китая, а также деревянная скульптура, отражающая жизнь народа: сцены труда и отдыха.

На выставке «Чайная традиция и современность» представлены образцы китайского чая:«Зуй-се», «Мян-зун», «Та-чен», «Пеклинг», «Жемчужный», «Улун», плиточный, кирпичный и др. Увидеть насколько были сложными процедура подготовки чайного листа к продаже, транспортировка чая помогут фотографии Н. А. Чарущина — этнографа, публициста, народника, проживающего в Троицкосавске с 1885 по 1895 год.

Чай уже давно стал любимым и привычным напитком во всем мире. Сегодня трудно представить, что в былые времена он являлся предметом роскоши и его преподносили в качестве подарка царственным особам. В разных странах существуют свои традиционные способы употребления чая, но суть чаепития одна и та же; чай дает силу, возможность отдохнуть, поддержать беседу. Наверное, нет на земле такого места, где бы чай сыграл такую важную роль, как в Кяхте.

Посетители выставки увидят акварели и гравюры, на которых изображены литературные единомышленники, друзья и недруги Пушкина. Портрет Антона Дельвига – друга Пушкина со времен учёбы в Царскосельском лицее, офорт с изображением Василия Жуковского, чьим учеником считал себя Пушкин.

В Литературно-художественном музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» открылась выставка «А.С. Пушкин. Жизнь и лира» из фондов Государственного музея А.С. Пушкина города Москвы. Она показывает основные этапы жизни и творчества великого поэта от его рождения до смерти. В первой части экспозиции представлены подлинные предметы конца XVIII – начала XIX вв., принадлежавшие Александру Сергеевичу. Это крестильная льняная рубашка и холщовое полотенце, вышитое няней великого поэта Ариной Родионовной Яковлевой. Также представлена копия посмертной маски великого поэта.

В галерее проводятся мастер – классы по живописи, АРТ вечеринки, мастер – классы по батику и полимерной глине. У нас вы сможете интересно и с пользой провести время. Обращаться по адресу : ул. Амурская 4Б.

После зимних нескончаемых метелей, от которых мы все уже устали, наши художники делятся с нами своими солнечными работами. Сахалинские пейзажи и цветы, романтические жанровые композиции и абстрактные солнечные холсты. Приходите, отогревайтесь, получайте позитивные эмоции. Участники все те же наши любимые, хорошо известные художники. Степанов Ю. В. - старейший наш заслуженный художник, член Союза Художников России. Кирюхина Н.С. - член Союза Художников России с потрясающими городскими композициями и темой - космос. Метельский Ю.- так же член Союза Художников, представляет солнечные яркие летние работы, Кузьменко В.- союз Художников, интересная цветовая гамма в картине "Пик Чехова". Бянкина Н. Р.- профессиональный художник, директор Художественной галереи представляет морские пейзажи и летний городской пейзаж. Молодые авторы - Потысьева Ольга представляет много летних композиций на любой вкус. Валиева А., Маркелов Ю., Гарбар С., Баронина О., Кузнецова Ж., Проклова Е. и многие другие начинающие авторы. Все картины продаются.

Приглашают посетить вторую часть постоянной экспозиции музея «Остров Сахалин»: открытый финал. В экспозиции воплощена жизнь великой книги о сахалинской каторге в театральном, музейном и научном пространстве. Посетитель сможет окунуться в атмосферу создания произведений А.П. Чеховым, а в интерактивной зоне дополнить сахалинскую летопись, начатую Чеховым в XIX веке.

13-14 апреля для Вас играет любимчик Сахалинской публики, знаменитый - Plastik Funk! Plastik Funk уже очень хорошо известен Сахалинской публике. Он классный! Он взрывает танцпол! Он просто красавчик! И он возвращается на Сахалин!

Loud Bit Project - яркое имя в списке новой волны российского диджеинга и перспективных талантливых house-продюсеров. Резидент российско-европейского record-лэйбла Fashion Music Records. Собственные эксклюзивные ремиксы, mash ups – основа вдохновения и фирменныи почерк в стилях Vocal House, Disco House, Funky House и House.

КИНО

И как всегда, выходные можно провести в кинотеатре. Узнать о новинках и выяснить расписание вы можете на нашем сайте в афише.

Приматолог Дэвис Окойи предпочитает держаться подальше от людей и дружит с Джорджем, удивительно умным альфа-самцом — гориллой, которого он воспитывал с самого рождения. Но вышедший из-под контроля генетический эксперимент превращает послушную обезьяну в яростного монстра. Более того, вскоре обнаруживается, что существуют и другие модифицированные хищники. Пока свежесозданные чудовища превращают в руины Северную Америку, стирая с лица Земли все, что попадается у них на пути, Окойи вместе с опальным генным инженером пытается изобрести антидот, прорываясь по бесконечному полю боя не только, чтобы предотвратить глобальную катастрофу, но и спасти бесстрашное существо, которое когда-то было его другом.

Пол Керси — хирург, привыкший вытаскивать людей с того света после криминальных разборок. Но после того, как его жена и дочь становятся жертвами уличной банды, а полиция бездействует, он берет карающий меч правосудия в свои руки. Видео изобретательных убийств преступников покоряют интернет-топы, а среди жителей города расходятся слухи о неуловимом народном мстителе, которому теперь принадлежит весь город. Он мстит бодро, весело и со вкусом.

История одной семьи, которая проживает в небольшой уединённой ферме в далёкой американской глубинке. У главных героев есть двое детей. Казалось бы, жизнь этих людей совершенно не отличается от жизни других таких семей. Но главные герои живут в доме, который наполнен ужасными монстрами, реагирующими на любой звук. Герои разучили целый комплекс специальных жестов, которые помогают им общаться друг с другом, не издавая ни единого звука. Кроме того, каждый из членов семьи должен очень тихо передвигаться по всей территории дома, чтобы опасные существа не заметили их. Однако дом, где живут маленькие дети, не может быть самым тихим местом на земле.

Действие фильма происходит в 2045 году, мир погружается в хаос и находится на грани коллапса. Люди ищут спасения в игре OASIS — огромной вселенной виртуальной реальности. Ее создатель, гениальный и эксцентричный Джеймс Холлидэй, оставляет уникальное завещание. Все его колоссальное состояние получит игрок, первым обнаруживший цифровое «пасхальное яйцо», которое миллиардер спрятал где-то на просторах OASISа. Запущенный им квест охватывает весь мир. Совершенно негероический парень по имени Уэйд Уоттс решает принять участие в состязании, с головой бросаясь в головокружительную, искажающую реальность погоню за сокровищами по фантастической вселенной, полной загадок, открытий и опасностей.

Приключения маленького птенца Рыжика и куропатки-отшельника Гайрона. Судьба сводит их вместе, когда Рыжик, отстав от стаи, не смог улететь на юг. Рыжик уговаривает чудаковатого и вечно брюзжащего Гайрона показать ему дорогу в Райскую долину — тайное место в горах, где птицы могут переждать суровую зиму. Путь туда таит немало опасностей. Постепенно неунывающему Рыжику удается растопить сердце старого отшельника. Вместе эта парочка становится друг для друга настоящей семьей, которой по силам свернуть горы.

В 73-м выпуске смотрите самые свежие серии мультфильмов «Сказочный патруль», «Деревяшки», «Дракоша Тоша», «Планета Ай», а также большую премьеру — первый эпизод мультфильма «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». «МУЛЬТ в кино. Выпуск №73. Просто космос!» — с 14 апреля!

Писарь из Санкт-Петербурга Николай Гоголь бросает вызов загадочному тёмному Всаднику, который жестоко расправляется с девушками в окрестностях села Диканька. Собрав команду из местного полицейского, пьяницы-доктора, суеверного кузнеца и странствующего философа-экзорциста, Гоголь пытается заманить злодея в ловушку, но на его пути встает самое жуткое порождение нечистой силы — Вий, один взгляд которого способен высосать душу смертного. Неожиданно для себя Гоголь выясняет, что с потусторонними силами его связывают не только таинственные видения.

Сара Винчестер, наследница знаменитой оружейной компании, живет одна в грандиозном семиэтажном здании, архитектура которого не поддается логике, а коридоры подобны лабиринтам. По распоряжению безутешной вдовы особняк постоянно перестраивается и бесконечно воздвигаются новые стены. Но строит она не для себя, не для своей племянницы или талантливого доктора Эрика Прайса, который приехал в особняк по ее приглашению. Сара строит ловушку для сотен мстительных призраков, и самые страшные из них хотят расправиться с кланом Винчестеров.

Эта невероятная сказка берёт своё начало в прекрасном Солнечном городе на берегу моря, где живут Слон Себастьян и его лучший друг Кот Митчо. Однажды друзья находят бутылку с посланием от пропавшего бургомистра, который просит спасти его с Таинственного острова.

Также в бутылке оказывается семечко груши, которое они сажают в землю. Ночью из него вырастает гигантская груша. Друзья решают использовать ее в качестве корабля. Себастьян, Митчо и их приятель — профессор Глюкоза отправляются в невероятное приключение. На встречу с пиратами, морским драконом и опасными призраками. Их ждут испытания, но ничто не может остановить друзей — они полны решимости найти Таинственный остров и вернуть бургомистра домой.

Такими насыщенными обещают стать выходные дни. Обязательно потратьте время с пользой!