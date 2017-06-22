Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 13-14 мая

О том, как провести выходные с максимальной пользой для души и тела читайте в обзоре АСТВ.РУ.

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

ТЕАТР Спектакль "Гуси-лебеди" Сахалинский театр кукол 13-14 мая в 11.00, 13.00 (2+) Интерактивная сказка, в которой с удовольствием примут участие зрители — они отправятся с главной героиней на поиски маленького Иванушки, украденного гусями- лебедями Бабы- Яги, и по пути встретятся с чудесной печкой, угощающей всех свежим хлебом, с волшебной яблоней, дарящей спелые сочные яблоки и с молочной речкой, которая напоит сказочно вкусным молоком. Спектакль "Маленькая фея" Сахалинский театр кукол 13 мая в 13.00, 14 мая в 11.00 (5+) Если кто-то вдруг становится раздражительным, нетерпеливым и злым, то он может стать очень лёгкой добычей страшного и ужасного волшебника Футы-Нуты. Об этом необыкновенно красивая и проникновенная история маленькой феи, которой удалось освободиться из плена коварного чародея благодаря храброму дровосеку. Спектакль "Вода" Сахалинский театр кукол 13 мая в 10.00 и 12.00, 14 мая в 10.00 (1+) «Вода» играется почти без слов, на эмоциях, образах и тактильных ощущениях. Это рассказ о морях, кораблях и океанских жителях. Главный герой – вода, но дети и родители не просто зрители, они участники всех событий. В спектакле запросто можно попасть под проливной дождь, прогуляться по горам и найти сокровища! Спектакль для детей от 10 месяцев. Внимание! С собой необходимо иметь запасную обувь, а для ребенка запасную обувь и запасную одежду. В спектакле используется вода! Спектакль "Метод Грёнхольма" Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова 13 мая в 18.00 (16+) На должность топ-менеджера в крупной компании претендуют четыре кандидата, но заветное кресло может достаться только одному. Претендентам предстоит пройти специальный отбор – собеседование по методу Грёнхольма. Через что готовы пройти соискатели, чтобы получить место в компании? Квартирник Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова 13 мая в 15.00, 14 мая в 18.00 (16+) Камерный, почти домашний формат вечера создаст особое настроение, полное уюта и настоящей романтики. Гости встречи попадут в атмосферу живого и дружеского общения. Актеры Чехов-центра представят зрителям свои любимые песни и стихи. В программе вечера значатся авторские произведения артистов и известных сахалинских поэтов и композиторов, а также всенародно любимые шлягеры.

СОБЫТИЯ Праздничный концерт "Под счастливой крышей" Дом Культуры "Родина" 13 мая, 13.00 13 мая Городской Дом культуры «Родина» приглашает всех желающих на праздничный концерт «Под счастливой крышей», посвященный Международному Дню семьи. В этот день лучшие солисты и хореографические коллективы города подарят зрителям замечательные эмоции, красивые танцы и добрые песни о семье, любви и крепкой верной дружбе! Вход свободный. Концерт "7 ярких нот" Центр народной культуры "Радуга" 13 мая, 17.00 Коллектив создан на базе ЦНК “Радуга” в марте 2017 года. В состав коллектива входят как профессиональные артисты, так и любители. Программа концерта состоит из вокальных, хореографических и театрализованных номеров. Концерт Николая Лукинского ККЗ "Октябрь" 13 мая, в 19.00 (12+) Николай Александрович Лукинский- заслуженный артист РФ, юморист, артист эстрады, актёр. Мастер-класс "Изготовление сережек" RS КАФЕ ул. Ленина, 242 13 мая, 13.00 Станция Озерная Сахалинский зооботанический парк 14 мая, 12.00 Игра-птичий-квест для дружных команд, на несколько участников. Для успешного прохождения квеста, участникам всех возрастов понадобится ловкость, логика, навыки ориентирования и умение работать в команде. Подробнее по телефонам: 30-37-47 и 50-56-26. Сахалинский хеппи-дог Деревенский дворик Сахалинский зооботанический парк 13-14 мая, с 11.00-13.00 и с 14.00-16.00 Обитатели «Деревенского дворика» ждут вас в гости! Майские выходные для детей ИграMix 5 этаж, ТРК "Сити-молл" 14 мая, 15.00 Парк развлечений ИграMix приглашает на майские выходные: 7 мая – Семейный праздник. Начало - 15.00. Необходима предварительная запись по телефону: 708-825. Мастер-класс "Сладкий букет из конфет" Сахалинский Музей Медведя ТРК Сити Молл, 5 этаж 13-14 мая и каждый день, кроме понедельника и вторника с 11.00 или 12.00 Конфетный букет своими руками - это универсальная поделка или подарок! Он понравится взрослым и детям. Живые цветы через несколько дней завянут, а конфетные букеты еще долго будут радовать своих владельцев. Запись на мастер-классы по телефонам 260-597, 22-72-83. Мастер-класс "Шоколадоварение " Сахалинский Музей Медведя ТРК "Сити Молл", 5 этаж 13-14 мая, с 11.00 Создайте шоколадку своими руками. Приходите и взрослые, и дети на наш мастер класс! Подробнее по телефонам: 260-597, 22-72-83. Мастер-классы по аргентинскому танго 12-22 мая в Южно-Сахалинске пройдет серия мастер-классов по аргентинскому танго с одним из лучших танго-педагогов России Мариной Игнатенковой (Санкт-Петербург). Приглашаются все желающие! Вы сделаете свои первые шаги в танго под руководством опытного мастера и на собственном опыте прочувствуете волнующую атмосферу этого танца! Вы поймете, почему популярность танго во всем мире постоянно растет! Курс рассчитан на начинающих с нуля. Далее обучение можно будет продолжить с местными преподавателями. - занятия в вечернее время в будни, в выходные - днем; - адреса залов: ул. Горького, 25, пр. Победы, 6в, Южно-Сахалинск; - мы ждем вас, даже если вы никогда не танцевали! - можно приходить без пары - вы гарантированно потанцуете с партнером/партнершей; - возраст и физическая подготовка значения не имеют! Организатор - школа-клуб аргентинского танго "Las noches de tango", Южно-Сахалинск. Телефон: 29-95-13. Мастер-класс "Школа Instagram" Детский клуб "Киндер Пати" 14 мая, в 18.00 Он будет полезен всем, кто хочет отличать удачные кадры, понимать, почему одни снимки "цепляют", а другие - нет. Вы поймете как снимать выразительные фотографии "на пустом месте", искать вдохновения во всяких пустяках и находить удивительные сюжеты. Азиаты Сахалина -2017 Поле по дороге в аэропорт рядом с поселком Октябрьский 14 мая, 11.00 Моно породная выставка среднеазиатской овчарки ранга ПК (Победитель Национального Клуба Породы). Эксперт – Александров Владимир Аркадьевич, г. Санкт – Петербург пройдет 14 мая. Программа мероприятия: 11.00 Регистрация участников, ветеринарный контроль 12.00 Торжественное открытие - приветствие участников и гостей шоу - парад отечественных пород 12.30 Начало экспертизы породы 13.30 Конкурсы 14.00 Показательные выступления служебных собак, фристайл (танцы с собаками) 14.30 Награждение победителей выставки. Лекторий к выставке из Ясной Поляны Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин" 14 мая, 17.00 В рамках выставки экспонатов из музея?усадьбы "Ясная Поляна" в литературно?художественном музее книги Чехова "Остров Сахалин" продолжает свою работу лекторий. 14 мая - 17.00 - Л.Н. Толстой на полотнах великих художников. Мастер-класс гончарного дела Сахалинский Музей Медведя Сити-молл, 5 этаж 13-14 мая и каждую субботу и воскресенье с 11.00 (0+) Сахалинский Музей Медведя приглашает всех желающих прикоснуться к древнему ремеслу. Необходима предварительная запись по телефону: 260-597. Малыш Гарик Зооботанический парк 13-14 мая, с 10.00 (0+) Зооботанический парк Южно-Сахалинска спешит поделиться с горожанами радостной новостью. Малыш Гарик – первенец семьи зеленых мартышек Чипа и Дианы - теперь живет по соседству с родителями, в приматнике. Детский карнавал улыбок Кафе "Хантер-парк" 14 мая, в 12.00 (5+) Кафе "Хантер Парк" открывает еженедельные детские праздники для детишек старше 5 лет. Лучшие наработки многолетнего труда от зажигательных детских ведущих. Сюрпризы, танцевальные и активные игры. Масса яркого реквизита и нарядная зона для фотографирования. Для маленьких гурманов специально разработали детское меню. Только свежие, вкусные и с добротой приготовленные блюда, обязательно понравятся ребятам. Темная комната Сахалинский Музей Медведя (вход через парк развлечений ИграMix, 5 этаж). 13-14 мая Телефон для справок: 26-05-97 Проект «Темная комната» - это познавательная экскурсия в полной темноте по тематическим помещениям, имитирующим настоящие жизненные пространства. Посетители погружаются в новую реальность, где все привычные предметы, запахи и вкусы обретают удивительные очертания. Необычный гид, для которого отсутствие света является частью повседневной жизни, будет надежным спутником на протяжении всей экскурсии. Темная часть экскурсии это не квест на выполнение заданий, а проверка чувств обычного человека, где он попробует ориентироваться в совершенной темноте в течении 20 минут. Затем Далее в светлой части экспозиции, гид обсудит с посетителями все что они «увидели», почувствовали, расскажет об азбуке Брайля и увлекательных фактах из жизни незрячих людей, об их достижениях и возможностях в современном мире.

Сахалинский Музей Медведя (вход через парк развлечений ИграMix, 5 этаж). 13-14 мая и каждую субботу и воскресенье, с 11.00 до 12.30. Телефон для справок: 26-05-97.

СПОРТ

Клуб любителей бега

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

Открытие мотосезона Дворец спорта "Кристалл" 13 мая, в 12.00 13 мая состоится официальное открытие мотосезона 2017 на Сахалине! СБОР мотоколонны в 12.00 на площадке возле ледового дворца "Кристалл". Оттуда колонна в 13.00 выдвигается в Охотск. Развлекательная часть сего праздника состоится в баре "Ковбой" находящегося по адресу: ул. Дзержинского, 36 на цокольном этаже! В программе: живая музыка, веселые конкурсы, общение и веселье. Справки по телефону: 8-924-889-88-89 - Макс.

Открытие велосезона Общественная организация "Адреналин" ул. Ленина, д. 239-В, кв 47, Телефон для справок: 8-914-746-12-68. 14 мая, 09.00 (18+) 14 мая состоится общегородское открытие велосипедного сезона. Маршрут традиционный: г. Южно-Сахалинск - р. Лютога (Артек) - г. Южно-Сахалинск Сбор участников 14 мая - ККЗ "Комсомолец" Регистрация участников с 9.00 до 9.40. Инструктаж, общее фото Старт в 10.00 часов С собой иметь: запасную одежду на случай дождя, перекус на день, вода !!! ШЛЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО! Приглашаются все желающие велосипедисты старше 18 лет, участники до 18 лет в сопровождении взрослых. Массовый забег "Родные острова" Министерство спорта, туризма и молодежной политики Коммунистический пр., д.39, оф.301 14 мая 14 мая в областном центре состоится массовый забег. Его организаторами являются региональный фонд «Родные острова» и министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области. Таким образом, фонд отметит свой первый день рождения. Принять участие в забеге «Родные острова» сможет любой желающий и с разным уровнем подготовки. Детям от 5 до 11 лет предлагают пробежать 500 м. Эту же дистанцию смогут преодолеть люди с ограниченными возможностями здоровья. Возрастная группа с 12 до 15 лет сможет опробовать свои силы в дистанции на 2500 м. Эту же дистанцию смогут пробежать и люди 1967 года рождения и старше. 5 км предназначены для жителей в возрасте от 16 до 40 и старше. 10 км предлагают пробежать сахалинцам старше 18 лет. Абсолютные победители на дистанциях 5 и 10 километров получат денежные сертификаты. Сумма на данный момент определяется. Призеры получат ценные призы и подарки. К тому же все участники забега «Родные острова» получат памятные медали. Подготовлена обширная развлекательная программа для болельщиков. Ее детали, пока, держаться в секрете. Кубок мэра по дзюдо СДЮСШОР по греко-римской борьбе улица Горького, 7/1 13 мая, в 10.00 В ближайшую субботу любители дзюдо станут свидетелями традиционного турнира Кубок мэра Южно-Сахалинска. Эти состязания, являющиеся одними из самых значимых в спортивном календаре, пройдут уже 20-й раз. Турнир является хорошей школой для островных спортсменов. Здесь они могут попрактиковаться в применении новых приемов в схватках с сильными соперниками.

ВЫСТАВКИ

Выставка И Чоль Су "В поисках гармонии" Сахалинский областной государственный художественный музей 13-14 мая и каждый день до 6 июня, кроме понедельника Выставка графических работ И Чоль Су, получившего широкое признание по всему миру, впервые будет представлена российскому зрителю. Художник через философию буддизма напоминает нам о том, что нельзя забывать сегодня, что человек – только часть биоценоза и достичь гармонии можно благодаря объединению с другими людьми. Выставка " Крест - святыня драгоценная" Сахалинский областной краеведческий музей 13-14 мая и каждые день, кроме понедельника, до 28 мая, в 10.00. Выставка посвящена исторической символике, а также типологии и бытованию нагрудных крестов у православных мирян России, в различных этнокультурных традициях. На выставке представлены образцы крестечного дела XII?XXI вв., предметы быта, костюмы. Справки по телефону: 72-75-55

Выставка "Когда не можешь не писать…" Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 13-14 мая и каждый день до 28 мая, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные) (16+) Выставка экспонатов из музея-усадьбы "Ясная Поляна" открылась с 1 марта. В основе проекта под названием "Когда не можешь не писать…" лежит создание творческой атмосферы, в которой Лев Толстой задумывал и создавал художественные и публицистические произведения. Будут представлены личные вещи писателя, фотографии Льва Николаевича и членов его семьи, издания романов, повестей и статей, созданных Толстым в разных кабинетах. Выставка позволяет узнать о важных событиях в жизни и творчестве писателя. Выставка "Сахалин в цвете" Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин" 13-14 мая и каждый день, кроме понедельника до 19 июня (6+) Выставка посвящена 70-летию образования Сахалинской области памяти и легендарного сахалинского фотографа. На выставке "Сахалин в цвете" можно увидеть красоту природы области на островах, яркие кадры из жизни сахалинцев, представителей коренных малочисленных народов севера Сахалина. Выставка "Сахалин - фронту. Нефтяники в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг)" Сахалинский областной краеведческий музей 13-14 мая и каждый день, кроме понедельника, до 17 сентября На выставке представлены подлинные документы и предметы из фондов Сахалинского областного краеведческого музея и корпоративного музея ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», раскрывающие героический труд сахалинских нефтяников в деле добычи нефти для нужд обороны нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Дополняют выставку копии статей военного периода, повествующие о жизни и труде жителей северного Сахалина в годы войны, о передовиках производства и о положении дел на фронтах. На выставке представлены две инсталляции: кинотеатр «Нефтяник» и «Бытовое помещение нефтяника». Посетителю предоставляется возможность свободного доступа к инсталляции. Разрешается примерить телогрейку и сфотографироваться в ней, а также посмотреть фильмы, которые смотрели сахалинцы в годы времен Великой Отечественной войны: Х/ф «Два бойца», д/ф «Разгром немецких войск под Москвой», американский фильм «Серенада солнечной долины» и английская комедия «Джордж из Динки-джаза». Выставка "Россия - страна морей" Сахалинский областной художественный музей 13-14 мая и каждый день, кроме понедельника, до 15 мая с 10.00. На выставке будет представлено 70 работ учащихся, в возрасте от 12 до 19 лет, из 15 образовательных учреждений островного края - детских школ искусств, художественных школ, Сахалинского колледжа искусств из Южно-Сахалинска, Курильска, Корсакова, Холмска, Невельска, Александровска-Сахалинского, Анивы, Углегорска, Долинска. Посёлков: Тымовское, Стародубское, Троицкое, Быков. Выставка "Магия тела" Арт-галерея "Сахалин" Дом Торговли, 2 этаж 13-14 мая, до 30 мая (18+) Полотна сахалинских художников объединила тема красоты пластики женского тела. Галерея представляет работы четырех авторов. Тема Ню – это проверка на профессионализм художника, самый сложный жанр. Изобразить образ, наполнить его идеей, изобразить не просто обнаженную модель, но и создать сюжетную линию очень не просто.

Сахалинский областной государственный художественный музей 13-14 мая и каждый день, кроме понедельника с 10.00.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Музей медведя, ТРК «Сити Молл»

13-14 мая и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом.

Живые тропические бабочки

Областной краеведческий музей 13-14 мая, с 10.00 до 6 июня (0+) В краеведческом музее можно наблюдать редкие виды бабочек в свободном полете, а также увидеть их рождение. Экспозиция захватывает с первого взгляда, дарит ощущение яркости жизни, полета и теплоты. Посещение только по предварительной записи, телефону: 8–914–766–29–00. Выставка "Образы любви и вдохновения" Сахалинский областной художественной музей 13-14 мая и каждый день, кроме понедельника, с 10.00 На выставке представлены произведения живописи, графики, скульптуры, экслибриса, декоративно-прикладного искусства из фондов Сахалинского областного художественного музея: иллюстрации к произведениям, тематические композиции, портреты поэта, пейзажи пушкинских мест, статуэтки героев его произведений, выполненные художниками 20 века.

Реальные Динозавры Союз художников России, сахалинское региональное отделение ВТОО 13-14 мая с 10.00 до 15 мая Яркая, концептуально новая выставка, бесспорно не оставит вас и ваших детей, без положительных эмоций!

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 13-14 мая и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Музей медведя, ТРК «Сити Молл» 13-14 мая и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 13-14 мая и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ НОЧЬ ХИТОВ! Ночной клуб "DUKE" 13 мая, 22.00 (21+) Вас ждёт очередная яркая и весёлая ночь хитов! Взрывной коктейль позитивной энергии и драйва! Каждый сможет окунуться в атмосферу замечательной и только популярной музыки! DJ Александр Нуждин Ночной клуб "Aura²" 13 мая, 23.00 (18+) Впервые на Сахалине DJ Александр Нуждин – один из самых успешных, узнаваемых и харизматичных ди-джеев в России. С самого начала своей карьеры успел отыграть во всех значимых клубах Москвы и многие из ныне легендарных заведений поднимал с нуля. Стал лучшим lounge ди-джеем по мнению авторитетного Moscow Lounge Festival и благодаря этому, одним из первых российских ди-джеев отработал в легендарном Cafe Del Mar на Ибице. На данный момент, Александр Нуждин ежегодно представляет Россию в Café Del Mar. В 2011-м году стал официальным резидентом Cafe Del Mar (Ibiza). Является первым российским ди-джеем играющим на самой известной радио станции Ибицы Ibiza Sonica. Автор и ведущий передач на радио, отмеченных наградами как лучшие музыкальные программы России "Проверено Электроникой" и "ФМ Кафе". За плечами Александра такие громкие проекты как: Гараж, Jet Set, 16 тонн, Pacha Moscow, Café Del Mar (Ibiza), Icon club, Buddha Bar, ARTель Бессоница.