Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 12-13 августа

О том, как провести выходные с максимальной пользой для души и тела читайте в обзоре АСТВ.РУ.

Кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

СОБЫТИЯ Фотосушка Сахалинский зооботанический парк 12 августа, 15.00 Всем посетителям зоопарка будет предложено принять участие в фотографировании у вольеров с любимыми животными или на фоне природы. Фотоснимки гости зоопарка забирают с собой, снимая их с веревки. О кошачьих Сахалинский зооботанический парк 12 августа, 14.00 Ареалы обитания этих животных, особенности адаптации и размножения. Детали образа жизни и охоты, и многие другие интересные факты хищников семейства кошачьих. Обернись, это рысь! Сахалинский зооботанический парк 13 августа, 14.00 На празднике будут организованы информационные фрагменты о рыси, все – о повадках и жизни этого дикого хищника. Игры, конкурсы и эстафеты также связаны с тематикой праздника. Сахалин Бронислава Пилсудского Сахалинский областной краеведческий музей 13 августа,15.00 Вход свободный Сахалинский областной краеведческий музей приглашает всех желающих на театрализованную экскурсию, посвященную Дню коренных народов. «Сахалин Бронислава Пилсудского» — один из пяти лучших проектов 2016 года, реализованных при поддержке фонда социальных инициатив «Энергия». У посетителей будет возможность познакомиться с жизнью и деятельностью выдающегося российского этнографа Бронислава Осиповича Пилсудского. В экскурсии принимают участие представители коренных народов Сахалина. В случае дождя экскурсия отменяется. Манящие миры. Этническая Россия Сахалинский краеведческий музей 12 августа, 12.00 С 8 по 24 августа на территории области впервые пройдет кочующий фестиваль «Манящие миры. Этническая Россия». Фестивальная программа на Сахалине включит в себя 14 мероприятий в восьми районах области. Культура коренных народов будет представлена этническими концертами, выставками традиционных ремесел, фотовыставками, интерактивными творческими лабораториями. Зрителю будет представлена широчайшая палитра этнических культур, от аутентичных форм до современных. Всероссийский кочующий фестиваль культур "Манящие миры. Этническая Россия" объявляет имена участников мероприятия. Творческие этнические коллективы и отдельные исполнители прибудут на остров, чтобы познакомить жителей и гостей области с уникальной культурой своих народов. Подробная информация по тел.: 8(4242) 72-20-40 Мастер-класс "Оригами" Детский клуб "Киндер Пати" (ТЦ "Рояль", 3 этаж) 12 августа, 12.30 (6+) Предварительная запись по телефонам: 25-18-49, 26-00-09. Оригами для детей – развивает мелкую моторику, фантазию, эстетический вкус, цветовосприятие, логическое мышление и усидчивость. Мастер-класс "Рисование акварелью и капиллярной ручкой" Детский клуб "Киндер Пати" (ТЦ "Рояль", 3 этаж) 12 августа, 12.30 (4 +) Предварительная запись по телефонам: 25-18-49, 26-00-09. Научиться рисовать ручкой может любой, будь то школьник или пенсионер. Что нужно для того, чтобы начать рисовать? Конечно, желание и терпение! Мастер-класс по квилингу Детский клуб "Киндер Пати" (ТЦ "Рояль", 3 этаж) 12 августа, 14.30 (6+) Предварительная запись по телефонам: 25-18-49, 26-00-09. "Квилинг" - это увлекательная техника рукоделия для усидчивых людей. Другое название – техника бумагоскручивания. Главный принцип – это скручивание узких длинных бумажных полосочек в свободные спиральки, из которых впоследствии делаются разные элементы (модули). А уже из разноцветных модулей и собираются панно, картины или открытки. Квестория "Остаться в живых" Детский клуб "Киндер Пати" (ТЦ "Рояль", 3 этаж) 12 августа, 18.00 (11+) Предварительная запись по телефонам: 25-18-49, 26-00-09. Вам предстоит добывать себе пропитание, дерево и железо, построить убежище и смастерить оружие, расследовать загадочное исчезновение учёных и, в конце концов, встретиться с настоящими инопланетянами! Щенячий Патруль Детский клуб "Киндер Пати" (ТЦ "Рояль", 3 этаж) 12 августа, 11.00 (4+) Предварительная запись по телефонам: 25-18-49, 26-00-09. Команда щенков готова прийти на помощь всем нуждающимся в Бухте Приключений. У отважной команды спасателей есть все необходимые приборы и оборудование для спасения тех, кто попал в беду. Турнир по дворовым играм Сахалинский техникум сервиса 13 августа, 11.00 Финал турнира по дворовым играм состоится на территории перед Сахалинским техникумом сервиса . Классики, вышибалы, резиночка, скакалка, поломанный телефон - все что мы так сильно любим! Регистрация участников 11.00. Начало - 12.00. Коробочка идей Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина 12 августа, 13.00 (и каждую субботу до конца августа) Всем желающим совершенно бесплатно помогут освоить популярные технологии декоративно-прикладного и изобразительного творчества с использованием различных материалов. Мастер-классы будут проводиться каждую субботу до конца августа. Телефон для справок: 43-11-48. Мастер-класс в музее Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин" 12 августа, 12.00 и 14.00. Предварительная запись по телефону: 43-65 -09 На занятии "Рисуем нитью" сотрудники музея научат технике ниткографии. Посетителям покажут, как создавать изображения шерстяными нитками на бумаге. Картины, выполненные в этой технике, всегда получаются яркими, красочными и необычными. Все материалы предоставляются, а по окончании занятия участники могут унести на память свой мини-шедевр. Деревенский дворик Сахалинский зооботанический парк 12-13 августа, с 11.00-13.00 и с 14.00-16.00 Обитатели «Деревенского дворика» ждут вас в гости! Групповое посещение ИграMix ИграMix 5 этаж, ТРК "Сити-молл" Со 2 июня по 31 августа Мастер-класс "Шоколадоварение " Сахалинский Музей Медведя ТРК "Сити Молл", 5 этаж 12-13 августа, с 11.00 до 31 декабря Создайте шоколадку своими руками. Приходите и взрослые, и дети на наш мастер класс! Подробнее по телефонам: 260-597, 22-72-83. Мастер-класс гончарного дела Сахалинский Музей Медведя Сити-молл, 5 этаж 12-13 августа и каждую субботу и воскресенье с 11.00 до 31 декабря (0+) Сахалинский Музей Медведя приглашает всех желающих прикоснуться к древнему ремеслу. Необходима предварительная запись по телефону: 260-597.

Сахалинский Музей Медведя (вход через парк развлечений ИграMix, 5 этаж). 12-13 августа и каждую субботу и воскресенье, с 11.00 до 12.30 до 31 августа Телефон для справок: 26-05-97.

СПОРТ

Клуб любителей бега

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

День физкультурника Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина 12 августа, с 10.00 Празднование Дня физкультурника в этом году вновь пройдет в форме фестиваля уличного спорта - организаторы готовят множество игровых площадок. В этом году второй фестиваль уличного спорта «Sakhstreetfest2017» объединит любителей скейтбординга, трюковых самокатов, велосипедов BMX, воркаута, современных танцев, граффити, алтимат фрисби и пляжного волейбола, роликовых коньков, тенниса, стритбола, боевых искусств, акробатических прыжков на батуте.

Всероссийские соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина 12 августа, 12.00, 13.00, 15.30, 17.00 Всероссийские соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» пройдут 12 августа в Южно-Сахалинске уже седьмой год подряд. Соревнования на территории ГПКиО им. Ю.А. Гагарина пройдут в трех возрастных группах: юноши и девушки до 16 лет (2001 г.р. и младше); юноши и девушки 17 -18 лет (1999 - 2000 г.р.); мужчины и женщины (1998 г.р. и старше). Команды победители и призеры соревнований будут награждены кубками, а участники медалям и дипломами Минспорта России. Сахалинский триатлон 13 августа состоится самое ожидаемое и яркое спортивной событие этого лета – второй Сахалинский триатлон. Он включает в себя сразу три испытания: плавание, велогонка и бег. Для триатлонистов подготовлены различные дистанции – от супер-спринта для женщин до супер-марафона для мужчин. Организаторами и спонсорами приготовлены денежные подарки для победителей и призеров в каждой дистанции. Размер денежного приза варьируется от 60.000 рублей до 8.000 рублей в зависимости от занятого места и выбранной категории. Старт намечен на 9.00 часов 13 августа, с территории санатория-профилактория «Лесное озеро» в селе Охотском Корсаковского района. Конный спорт Манеж конно-спортивного клуба «Аристократ" пл. р. Новоалександровск (СНТ Тимирязевское, 56) 12-13 августа, 10.00 12 и 13 августа пройдут III ежегодные соревнования по конному спорту в дисциплине "Двоеборье" и Первенство города Южно-Сахалинска. В соревнованиях примут участие более 30 наездников из конно-спортивных клубов «Золотой мустанг», «Фриран», «Любимые лошади» и «Аристократ».

Скандинавская ходьба СДЮСШОР зимних видов спорта (ул. Венская, д. 5) Телефон для справок: 73-45-74. В школе зимних видов спорта этим летом продолжает работу социальный проект «скандинавская ходьба». Ежедневно, все желающие, могут взять палки и заняться ходьбой. Прокат работает с 9.00 до 21.00

ВЫСТАВКИ

Выставка "Сахалин - фронту. Нефтяники в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг)" Сахалинский областной краеведческий музей 12-13 августа и каждый день, кроме понедельника, до 17 сентября На выставке представлены подлинные документы и предметы из фондов Сахалинского областного краеведческого музея и корпоративного музея ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», раскрывающие героический труд сахалинских нефтяников в деле добычи нефти для нужд обороны нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Дополняют выставку копии статей военного периода, повествующие о жизни и труде жителей северного Сахалина в годы войны, о передовиках производства и о положении дел на фронтах. На выставке представлены две инсталляции: кинотеатр «Нефтяник» и «Бытовое помещение нефтяника». Посетителю предоставляется возможность свободного доступа к инсталляции. Разрешается примерить телогрейку и сфотографироваться в ней, а также посмотреть фильмы, которые смотрели сахалинцы в годы времен Великой Отечественной войны: Х/ф «Два бойца», д/ф «Разгром немецких войск под Москвой», американский фильм «Серенада солнечной долины» и английская комедия «Джордж из Динки-джаза».

Сахалинский областной государственный художественный музей 12-13 августа и каждый день, кроме понедельника с 10.00.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Музей медведя, ТРК «Сити Молл»

12-13 августа и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 12-13 августа и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Музей медведя, ТРК «Сити Молл» 12-13 августа и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 12-13 августа и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Выставка "Сахалин в объективе островных фотографов" Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин" 12-13 августа, с 12.00 до 15 августа. Выставка "Сахалин в объективе островных фотографов" — результат творческих экспедиций японских и русских фотографов в Холмск, Аниву, Корсаков, Стародубское и бухту Тихую. Эти поездки прошли с 29 мая по 1 июня в рамках международного российско-японского фестиваля культуры и искусства. На выставке представлены 36 авторских фотографии Гасё Ито (Синъити), Сатору Тогава, Казутомо Таширо, Масахидэ Иида, Такафуми Кано, Дмитрия Ковалёва, Ольги Куликовой и Зинаиды Макаровой. Выставка "Сахалинское взморье - берег родной" Музей медведя, ТРК «Сити Молл» 12-13 августа и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00 до 7 сентября. Свои работы представили мастера Елена Авенировна и Татьяна Ивановна. Разный стиль и методика мастеров превратили дары морей в различных животных и предметов. Приходите в Музей и посмотрите эту выставку! Выставка "Мир акварели" Сахалинский областной художественный музей 12-13 августа и каждый день, кроме понедельника (до 13 августа) В Сахалинском областном художественном музее представлено свыше 70 произведений, выполненных в технике акварели. В своих работах автор создает художественный образ природы тех мест, где ему приходилось бывать: пейзажи Екатеринбурга, Южно-Сахалинска, полуострова Крым и Курильских островов, Литвы, Италии, республик Шри-Ланки и Греции. Многие работы посвящены родному Уралу. Справки по телефонам: 72-36-43, 72-18-26. Выставка "Рыбы дальневосточных морей" Сахалинский областной краеведческий музей 12-13 августа и каждый день, кроме понедельника до 8 октября, 11.00 Необычайно удивителен и прекрасен мир вод, омывающих Сахалин и Курильские острова. Разнообразные видов рыб и моллюсков, растений и животных — все это природное богатство Сахалинской области. Вы сможете погрузиться в мир представителей фауны, которые обитают в водах, омывающих острова Сахалинской области. Представленная коллекция из фондов Сахалинского областного краеведческого музея. Справки по телефону: 72–75–55.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ DJ Misha Klein / Luxury Music Ночной клуб "DUKE"

11-12 августа, 22.00 (21+) Мы продолжаем знакомить Вас с самыми лучшими диджеями и музыкантами нашей страны. В самые жаркие выходные этого лета - специальный гость - фаворит российской deep&house платформы, MishaKlein - DJ #1 по версии Авторитетного музыкального портала bananastreet.ru Один из самых активно гастролирующих ди-джеев России в модном и актуальном формате NuDisco, DeepHouse, IndieDance. Более полусотни ремиксов, а также совместные работы с NoHopes, IvanSpell уже давно попали в плейлисты самых требовательных меломанов планеты, а подкаст "MishaKlein - Deep" не покидает топ-чартыiTunes. Эксклюзивный резидент популярного российского букинг-агентства «LMusic» и одного из лучших afterparty Москвы - «PurPur».С 2016 года резидент BuddhaBarMoscow. MISHA KLEIN - это настоящий фурор наших дней в стезе электронных музыкантов отечественной клубной сцены! Noisy Bears Ночной клуб "AURA2" 12 августа, 22.00 Noisy Bears пишут музыку в стиле Deep / Tech / Funky. Именно в этом направлении ребята нашли свое звучание и теперь покоряют сердца многих слушателей.