Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 11-12 ноября

О том, как провести выходные с максимальной пользой для души и тела читайте в обзоре АСТВ.РУ.

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

ТЕАТР

Спектакль "Хапун" Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова 11 ноября, 18.00 (18+) Сюжет пьесы наполнен видениями, фантазиями и мистикой: ведь все начнется именно в ту ночь (единственную ночь в году), когда еврейский черт Хапун может выбрать в жертву одного человека, чтобы унести его к себе... Спектакль "Сказки Андерсена" Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова 11 ноября, 18.00 (6+) Спектакль "Сказки Андерсена" предлагает зрителю приоткрыть дверцу во внутренний мир ребенка - непосредственного романтика, живущего мечтой, а взрослым -вспомнить, что все мы родом из детства. Сказки Ганса Христиана Андерсена раскрывают истину о смысле жизни, умении ее любить и ценить, проявлять участие и милосердие... Повествуют, что наш мир полон чудес, которые нужно только увидеть и услышать, что у любого, самого прозаического, обыденного предмета - свечи, кочерги, перчатки, - может быть своя удивительная история. Спектакль "Боинг-Боинг" Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова 12 ноября, 18.00 (16+) Пьеса «Боинг-Боинг» — легенда французского театра прошлого века. Она вошла в книгу рекордов Гиннеса, поставлена в 60-ти странах мира. «Боинг-Боинг» - комедия о романе молодого парижского ловеласа с тремя очаровательными стюардессами. Избранницы летают на разных авиалиниях, и это вынуждает изобретательного жениха подстраивать свою жизнь под расписание «прилета-отлета» всех невест. Возникающие недоразумения приводят к бесконечно смешным ситуациям… V Сахалинский международный фестиваль театров кукол «На островах чудес» Сахалинский театр кукол 11-12 ноября С 3 по 13 ноября 2017 года островная область станет центром яркого незабываемого праздника – IV Сахалинского международного фестиваля театров кукол «На островах чудес». 9 стран, 18 театров-участников, 2 театра — специальные гости фестиваля, 22 спектакля. Артисты, режиссеры, критики, искусствоведы из России, ближнего и дальнего зарубежья приедут в островной регион, чтобы представить свои лучшие спектакли, поделиться знаниями, познакомить сахалинцев и гостей области с театральными традициями мира. Спектакль "Нелетная погода, или Брачный сезону пингвинов" ККЗ "Октябрь" 11 ноября, 19.00 (16+) Герои пьесы в нелетную погоду оказались в одном номере отеля в ожидании рейса. Для столичной бизнес-леди Марины это повод провести еще одну ночь с любовником Артемом. Деревенскую девушку Зою ждет дома очень ревнивый муж Степан.Герои не догадываются, что эта ночь перевернет их жизни и даст ответы на вопросы: что такое настоящая любовь, как далеко может завести ревность, с чем подают женскую месть и какое отношение к этому имеют пингвины. Какое отношение имеют друг к другу задержка вылета самолета и особенности спаривания неуклюжих жителей Антарктики? И кто такие все эти люди, ожидающие свой рейс и вынужденные проводить время в одном гостиничном номере? Все эти вопросы начнут волновать зрителя, купившего билеты на спектакль "Нелётная погода, или Брачный сезон у пингвинов", задолго до того, как поднимется занавес и на сцене появятся уже всем прекрасно знакомые артисты, любимцы публики и звезды рейтинговых ситкомов.

СОБЫТИЯ Экспериментариум Клуб "Бум наук" ул.Емельянова 35а, Справки по телефону: 607-223. 12 ноября, 11.00(4+), 14.00 (8+) Ребята почувствуют себя настоящими учеными и смогут своими руками провести интересные химические и физические эксперименты. В мастер-классе: - ребята узнают что такое индикаторы и сами проведут красочный химический эксперимент - прикоснутся к природе звука и проверят, умеют ли шарики жужжать - сделают сами искусственный снег, - создадут полимерных червяков и настоящего лизуна! и другие эксперименты. +чаепитие с вкусняшками. Zouk Клуб "Альтаир" 12, 19, 26 ноября, 18.00 (18+) Танец Zouk теперь и в Южно-Сахалинске! Современный и яркий, чувственный и динамичный, социальный танец Зук становится популярным во всем мире! Если Вы хотите попробовать новое для себя танцевальное направление, если Вы никогда не танцевали, но хотели бы открыть для себя этот волшебный парный танец – Вас ждут в клубе "Альтаир"! Справки по телефонам: 8-984-138-10-13, 8-914-695-07-32. Воскресные мероприятия в ИграMix Парк развлечений ИграMix Сити Молл, 5 этаж, Телефоны для справок: 708-825, 26-58-13 12, 19, 26 ноября, 15.00 12 ноября - Конкурс рисунков ко "Дню Синички". 19 ноября - Дискотека с аниматорами в честь "Всемирного дня детей". 26 ноября - поделки ко "Дню матери". Покорение горы Юнона Сбор на площади Победы 12 ноября, 08.30 Выезжаем в сторону Пригородного, подъезжаем к подножию горы Юнона и пешком поднимаемся наверх. Сверху открывается красивая панорама. По всем вопросам обращаться по телефону: 8-914-746-12-68 (Нина). Мастер-классы "Фактура" Площадь Победы 11-12 ноября, 16.00 (16+) Школа для современных девушек и женщин "Фактура" приглашает на различные курсы и мастер-классы по множеству творческих направлений. 11 ноября Мини-курс по шитью "Кружевное белье на косточках" Занятие 1 - 16.00. 12 ноября Мини-курс по шитью "Кружевное белье на косточках» Занятие 2 - 16.00. Мастер-класс по шитью "Платье с запахом" - 16.00. Справки по телефону: 8-984-180-30-07. Игра для детей "Мафия" Детский клуб "Киндер Пати" ТЦ "Рояль", 3 этаж Справки по по телефону: 25-18-49 12 ноября, 14.30 (8+) "Мафия" - игра азартных интеллектуалов. Это своеобразный тренинг выдержки, умения манипулировать людьми, стремления к победе команды. "Мафия" развивает наблюдательность и сообразительность Ваших детей, тренирует аналитические способности, воспитывает командный дух и умение работать в коллективе. Для игры в "Мафию" нужны только: наш зажигательный ведущий, стулья и команда ребят, готовых посоревноваться в смекалистости, хитрости и интеллекте. Амурский лесной кот и уссурийская харза Сахалинский зооботанический парк 11-12 ноября В Сахалинском зоопарке появились новые питомцы - амурский лесной кот и уссурийская харза. Познакомиться и увидеть новых животных Сахалинского зоопарка можно ежедневно с 10 до 17 часов. День рождения яка Карины Сахалинский зооботанический парк 12 ноября, 15.00 День рождения - это всегда праздник. На дне рождения яка Карины будет очень весело и интересно: песни, зажигательные мелодии, игры и шутки для всех участников мероприятия. Краеведческий музей - мероприятия на ноябрь 5, 12, 19, 26 ноября, 12.00, 15.00 - "Коллекции музея" Экскурсия выходного дня "Коллекция музея" - это возможность узнать больше об особенностях природы и истории единственной островной области России и познакомиться с уникальными экспонатами музея. 14-17 ноября "Россия на переломе: Октябрь 1917 г." Лекция к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции расскажет о событиях октября 1917 года, их причинах, и последствиях. 17, 24 ноября, 15.00 "Юный краевед" Образовательная программа для детей дошкольного и младшего школьного возраста, включающая экскурсии, лекции, игры, занятия, викторины. 14 ноября 11.00 "Будьте здоровы!" Акция проводится во Всемирный день борьбы с диабетом, посвящена профилактике сахарного диабета. Во время мероприятия состоится встреча со специалистами Сахалинского областного центра по медицинской профилактике. 14-17 ноября (по заявкам) "День рождения Деда Мороза" Интерактивное занятие проводится для детей дошкольного и младшего школьного возраста. с 17 ноября 2017 фотовыставка "На самом краешке земли" Фотовыставка посвящена 70-летию образования Сахалинской области, Году экологи в РФ и закрывает цикл мероприятий, приуроченных к этим датам. На выставке представлены лучшие работы сахалинского фотографа-любителя Даниила Дёмкина, которые познакомят с удивительным миром природы Сахалинской области. 18 ноября 12.00, 14.00 "Семейный досуг в музее" Интерактивное занятие для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Открытка Деду Морозу" 20 ноября – 18 декабря выставка-конкурс "Ретро-ёлка" Приём новогодних ёлочных игрушек и украшений до 1980 года выпуска на выставку-конкурс "Ретро-ёлка – 2018". 21 ноября (по заявкам) лекция "Приветливый Сахалин" В ходе лекции дети узнают о Всемирном дне приветствия, о том, как проходил обряд приветствия у коренных народов Сахалина, как важно приветствие при первой встрече представителей различных культур (с примерами из истории открытия островов русскими и европейскими исследователями). 25 ноября 12.00, 14.00 "Семейный досуг в музее" Мероприятие "Обитатели природоохранных территорий" включает лекцию и экскурсию, которые познакомят с животными, занесенными в Красную книгу Сахалинской области. В конце мероприятия всем желающим предлагается сделать поделку из бумаги с изображениями редких животных. 28-30 ноября (по заявкам) "Обитатели природоохранных территорий" Лекция ко Дню Всероссийского общества охраны природы знакомит с природными особенностями Сахалинской области, природоохранными территориями Сахалина и курильских островов: заповедниками, заказниками и памятниками природы. 28-30 ноября (по заявкам) "Человек и природа" Лекция ко Дню образования Всемирного общества охраны природы знакомит с природоохранными территориями Сахалина и Курильских островов: заповедниками, заказниками и памятниками природы. 29 ноября 15.00 "Водотоки острова Сахалин. Жизнь в текучей воде" Лекцию читает Лабай Вячеслав Степанович, кандидат биологических наук, ведущий сотрудник лаборатории гидробиологии НИИ опережающего развития СахГУ. Справки по телефону: 72-75-55. Мастер-классы в музее Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 11-12 ноября, 10.00 (16+) В течение последнего осеннего месяца в музее будут проходить мастер-классы для детей. Участники создадут силуэтные композиции из бумаги, акварельные рисунки, закладки, скульптурные фигурки и картины-аппликации. Справки по телефону: 43-65-09. Клуб любителей акварели Сахалинский Музей Медведя ТРК "Сити Молл" 11-12 ноября, 13.00, 18.00 Научиться рисовать акварелью смогут взрослые и дети любого возраста. Даже если вы не имеете опыта, наш педагог поможет вам освоить акварельную технику. Каждую субботу мастер?класс "Пишем с натуры" - в 13.00. Каждое воскресение мастер?класс даёт художник?акварелист, обладатель международных наград — Новосёлова Екатерина - в 18.00. Предварительная запись: 260-597, (4242) 22-72-83. Субботний киносеанс в музее Сахалинский областной краеведческий музей 11,18, 25 ноября, 16.00, 17.00 (16+) К Году экологии в Сахалинской краеведческом музее состоится демонстрация фильмов "Цунами на о. Парамушире. 1952 год" и "Серые киты Сахалина" в рамках программы выходного дня. Справки по телефону: 72-75-55. Рисуем абстракции Творческое объединение "Мыс Великан" пр. Мира, 424а, 2-эт., оф.5. 11,18,25 ноября, 15.00 (16+). Ни одно из направлений живописи не позволит вам так свободно выразить свои эмоции и настроение, как абстракционизм. Художник Потысьева Ольга - объявляет набор в группу на курс абстрактной живописи. Курс рассчитан на несколько уроков, будем пробовать себя в различных техниках. Телефон для справок: 8-914-760-91-08. Таежные байки Сахалинский областной краеведческий музей 11-12 ноября Сахалинский областной краеведческий музей приглашает на музейный квест, который в игровой форме знакомит с экспозицией "Животный и растительный мир Сахалина и Курильских островов" (по заявкам). Справки по телефону: 72–75–55. Сладкий букет из конфет Сахалинский Музей Медведя ТРК "Сити Молл", 5 этаж 11-12, 11.00 или 12.00 Конфетный букет своими руками - это универсальная поделка или подарок! Он понравится взрослым и детям. Живые цветы через несколько дней завянут, а конфетные букеты еще долго будут радовать своих владельцев. Запись на мастер-классы по телефонам 260-597, 22-72-83. Мастер-класс "Шоколадоварение " Сахалинский Музей Медведя ТРК "Сити Молл", 5 этаж 11-12 ноября, с 11.00 до 31 декабря Создайте шоколадку своими руками. Приходите и взрослые, и дети на наш мастер класс! Подробнее по телефонам: 260-597, 22-72-83. Мастер-класс гончарного дела Сахалинский Музей Медведя Сити-молл, 5 этаж 11-12 ноября и каждую субботу и воскресенье с 11.00 до 31 декабря (0+) Сахалинский Музей Медведя приглашает всех желающих прикоснуться к древнему ремеслу. Необходима предварительная запись по телефону: 260-597.

СПОРТ

Клуб любителей бега

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

Всероссийские соревнования класса «Б» по боксу «Юность Сахалина» Олимпия-парк 11 ноября 11 ноября с 12 часов начнутся финальные поединки, в 16 часов состоится торжественное закрытие соревнований. Армрестлинг Политехнический колледж СахГУ ул. Горького, 26 12 ноября, 10.00 Сахалинская Ассоциация Армспорта и спортивный клуб "Атлет" совместно с Министерством спорта и молодёжной политики Сахалинской области 12 ноября 2017 года проводят Чемпионат Сахалинской области по армрестлингу. Приглашаются все желающие принять участие в соревнованиях, проявить свои физические способности, реализовать свой потенциал, продемонстрировать свое отношение к физической культуре, спорту и здоровому образу жизни. Чемпионат и первенство Сахалинской области по каратэ СДЮСШОР по восточным видам единоборств ул. Ленина, 254в, 11-12 ноября, 09.00 Чемпионат и первенство Сахалинской области по каратэ пройдут в Южно-Сахалинске с 11 по 12 ноября. Бороться за звание сильнейшего в рамках самых крупных областных соревнований будут более 300 каратистов из пяти муниципальных образований островного региона: Невельск, Холмск, Поронайск, Южно-Курильск и Южно-Сахалинск. Участники в возрасте от 8 лет и старше, померятся силами в дисциплинах ката и кумитэ. Всего будет разыграно 48 комплектов наград. Вход свободный. Ночь на льду Ледовый дворец "Кристалл" 11 ноября, 22.00 (16+) Гостей ждут зажигательная атмосфера, приятное звуковое и яркое световое сопровождение. Также к услугам посетителей традиционной акции "Ночь на льду" прокат коньков. Справки по телефону: 240-160.

ВЫСТАВКИ

Выставка "Силуэтная магия Семёна Надеина" Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 11-12 ноября и каждый день, кроме понедельника, с 11.00 до 21 января Около 30 силуэтных композиций, рукописи легенд, сказок и рассказов Семёна Надеина будут представлены в музее книги «Остров Сахалин». Экспонаты собраны из четырех музеев Сахалинской области и личной коллекции семьи Василия Курикалова. Часть уникальных силуэтных композиций будет экспонироваться впервые. Грациозные олени, живописные сцены из быта эвенкийского народа и пейзажи сахалинского ландшафта, – все это создал автор при помощи ножниц и бумаги. Вся художественная сложность работ, представленных на выставке, заключается в том, что предварительный рисунок не делался, поэтому художник должен был обладать от природы особым видом памяти и фантазией, чем в полной мере владел эвенкийский мастер. Выставка "Русский Север. Культура Каргаполья" Центр русского декоративно-прикладного искусства Курильская, 42 11-12 ноября и каждый день, кроме понедельника, до 27 ноября Выставка знакомит сахалинцев с коллекцией произведений народного искусства Русского Севера из фондов Сахалинского областного художественного музея. Среди представленных произведений - старинный сарафан и жемчужные кокошники, вышитые рубахи и браные полотенца, точеные ковши и фигурные ендовы, каргопольская глиняная игрушка и тряпичная кукла. Выставка работает до конца ноября с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00. Телефон для справок: 31-25-25.

Сахалинский областной государственный художественный музей 11-12 ноября и каждый день, кроме понедельника, с 10.00.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Дом культуры "Родина"

11-12 ноября

На выставке представлены работы 170 учащихся из шести образовательных учреждений областного центра: ДХШ, ДД(Ю)Т, ОЦВВР, гимназия №3, студия «Шедевр», детский центр «Шагами». Справки по телефонам: 312-703 (доб.7), 722-962.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 11-12 ноября и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Музей медведя, ТРК «Сити Молл» 11-12 ноября и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 11-12 ноября и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Выставка "Лоскутный остров" Бизнес-центр "Сфера" 11-12 ноября (до 15 декабря) Выставка лоскутных работ участников клуба "Лоскутный остров". Клуб "Лоскутный остров" был создан год назад, летом 2016 года. Основным выставочным фондом клуба стали работы, созданные в рамках грантового проекта осуществленного с помощью фонда социальных инициатив "Энергия" компании "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд". Молодые художники Сахалина Союз художников России, сахалинское отделение ул. Вокзальная, 5а 11-12 ноября, 10.00 (до 20 ноября) Цель выставки-конкурса: сохранение и развитие лучших традиций изобразительного искусства. Выставка Алексея Мезиса "Много в море дорог" Центральная городская библиотека им. О. П. Кузнецова В часы работы библиотеки до 12 ноября Справки по телефону: 72-50-38 Выставка "7 ноября – первый солнечный день в жизни пролетариата" Сахалинский областной государственный художественный музей 11-12 ноября и каждый день, кроме понедельника, с 11.00 до 2 декабря 2017 год - год юбилея Октябрьской Революции 1917 года. В рамках этого события Сахалинский областной художественный музей приглашает жителей и гостей города посетить серию мероприятий: Справки по телефонам: 72-36-43, 72-37-38 Фотовыставка "Тибет. Другой мир" Сахалинский областной государственный художественный музей 11-12 ноября и каждый день, кроме понедельника до 3 декабря Авторы работ – Варвара Вахрушева и Олег Новоселов. Телефоны для справок: 72-36-43. Выставка "#яживунастровах" Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 11-12 ноября и каждый день, кроме понедельника, до 26 ноября Грантовый проект «#яживунаостровах», посвященный 70-летию Сахалинской области, реализовывался Литературно-художественным музеем книги А.П. Чехова «Остров Сахалин», Ассоциацией музеев Сахалинской области при поддержке Правительства Сахалинской области. В рамках проекта ребят школьного возраста обучали теории и практике фотографии, а также читали лекции об истории Сахалинской области. Выставка "Революционный 1917 г.: документы свидетельствуют" Сахалинский областной краеведческий музей 11-12 ноября и каждый день, кроме понедельника до 12 декабря, 11.00 Выставка посвящена 100-летнему юбилею одного из важнейших событий в истории России — Великой российской революции, которая кардинально изменила жизнь граждан и определила облик страны на десятилетия вперед. Экспозиция знакомит с материалами, отражающими деятельность руководителей первого советского государства (В.Ленина, Г.Петровского, П.Лепешинского, Г.Орджоникидзе), личными вещами Я.Свердлова, Ф.Дзержинского, а также подлинным оружием участников революции, фотографиями, листовками, памятными жетонами и медалями, подлинными документами, рассказывающими о ключевых эпизодах драматических событий 1917 года. «Остров Сахалин»: открытый финал Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 11-12 ноября и каждый день, кроме понедельника и вторника Приглашают посетить вторую часть постоянной экспозиции музея «Остров Сахалин»: открытый финал. В экспозиции воплощена жизнь великой книги о сахалинской каторге в театральном, музейном и научном пространстве. Посетитель сможет окунуться в атмосферу создания произведений А.П. Чеховым, а в интерактивной зоне дополнить сахалинскую летопись, начатую Чеховым в XIX веке.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ DJ Nejtrino/L music (Москва) Ночной клуб "DUKE"

10-11 ноября, 22.00 (21+) Резидент РАДИО РЕКОРД, автор одного из самых скачиваемых радиошоу - Record Megamix и ведущий программы Record Club. Основатель и владелец лэйбла Luxury Music (L Music). До настоящего времени резидент лучших клубов Москвы - FIRST, RAЙ, THE MOST, LONDON, SOHO ROOMS. Справки по телефонам: 450 – 525 / 286-286. Dj Groove Ночной клуб Loona 10-11 ноября, 22.00(21+) Легендарный Dj Groove возвращается... Вы готовы встретить его? Cтало интересно? Звони 272-050. Feduk Ночной клуб Aura² 10-11 ноября, 22.00 (21+) 10 ноября на сцене ночного клуба Aura² молодой российский хип-хоп артист - Feduk.