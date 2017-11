Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 11-12 ноября

Ночной клуб "DUKE"

10-11 ноября, 22.00 (21+)

Резидент РАДИО РЕКОРД, автор одного из самых скачиваемых радиошоу - Record Megamix и ведущий программы Record Club. Основатель и владелец лэйбла Luxury Music (L Music). До настоящего времени резидент лучших клубов Москвы - FIRST, RAЙ, THE MOST, LONDON, SOHO ROOMS.

Справки по телефонам: 450 – 525 / 286-286. Dj Groove