Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 10-11 февраля

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!
ТЕАТР
Спектакль "Волшебный сундучок"
Сахалинский театр кукол
10-11 февраля, 11.00 13.00 (3+)
Спектакль "Волшебный сундучок" — это новогоднее представление, в котором происходят самые невероятные события с самыми необычными героями: у Доброго утра кружится голова, Улыбка вызывает слёзы сожаления, Прошлогодний букет роз отмечает день рождения, а все детские мечты юных зрителей попадают в чудесную копилочку Деда Мороза и непременно сбываются.
Сахалинский театр кукол
10-11 февраля, 10.00, 12.00 (от 10 месяцев до 3,5 лет)
В спектакле «Первый снег», который играется почти без слов, можно увидеть зимнюю метель, слепить снеговиков, принять участие в создании песочной анимации. В нём всё настоящее — зрительские кресла с номерами, фигуристы на льду, зимние узоры в волшебных чемоданах и первый снег, белый и пушистый! Авторы спектакля — создатели проекта «Театр на ладошке. Времена года» в Московском театре кукол, постановщики спектаклей «Малыш» в Центральном театре кукол Образцова, “Жизель» в Московском детском театре теней, «Вода», Щелкунчик», «Шоколад», «Улитка» в Первом театре Юрий и Ольга Устюговы. Вход в зал по третьему звонку в носочках! В завершении спектакля каждому малышу — маленький подарок.
Сахалинский театр кукол
10-11 февраля, 17.00 (12+)
Добрый рыбак однажды спас журавля, который оказался прекрасной девушкой, иногда принимавшей облик птицы. В знак благодарности девушка соткала много чудесной и красивой материи из собственных журавлиных перьев, но человеческая доброта и любовь оказались непрочными и Девушка- Журавль навсегда покидает мир людей.
Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова
10 февраля, 18.00 (18+)
«Тестостерон» - комедия современного польского драматурга Анджея Сарамоновича. Жизнь биолога Корнеля внезапно пошла под откос: любимая женщина сбежала от него прямо из-под венца. Вместо свадебного торжества неудачливый жених, его друзья и родственники устраивают типичное мужское застолье. Тут будут и жаркие споры, и почти детективная интрига с расстроенной свадьбой, и внезапное раскрытие семейных тайн...
Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова
11 февраля 15.00 (16+)
«О, женщины!» - легкая воздушная комедия о прекрасной половине человечества, их удивительно загадочной натуре, неповторимых характерах, безумных поступках и о том, как они влияют на мужчин. Ранние рассказы Антона Чехова «Из дневника одной девицы», «Ушла», «Теща-адвокат», «Длинный язык», «О женщинах», «Драма», которые вошли в постановку, увлекут зрителей в мир чеховских женщин - галерею удивительно точных образов, иронично созданных талантливым писателем.
Спектакль "Хапун"
Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова
11 февраля 18.00 (16+)
Эта история, пронизанная колоритом народных преданий и поверий, вполне в духе «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Гоголя. Сюжет пьесы наполнен видениями, фантазиями и мистикой: ведь все начнется именно в ту ночь (единственную ночь в году), когда еврейский черт Хапун может выбрать в жертву одного человека, чтобы унести его к себе...
Спектакль "Мастер и Маргарита"
Дом культуры "Родина"
11 февраля, 19.00
Московский независимый театр представляет спектакль, давно побивший все рекорды зрительского интереса, побывавший с гастролями более чем в 40 странах. Смелую, новую трактовку бессмертного романа Михаила Булгакова.
Действие происходит в театре профессора Воланда, где актёрами является его свита, которая лихо закручивает сюжет вокруг истории Мастера и Маргариты. Любовь и предательство, жизнь и смерть, неразгаданная тайна жизни Сына Божьего и истина, о которой не знает никто. И страна, похожая на огромный дурдом.
Спектакль начинается с фразы, которая говорит сама за себя: "Это будет сеанс чёрной магии с полным её разоблачением".
СОБЫТИЯ
VI открытый городской фестиваль песни «Время выбрало нас"
Дом культуры "Родина"
VI открытый городской фестиваль песни «Время выбрало нас», посвящен Дню защитника Отечества и 29-ой годовщине вывода войск из Афганистана.
На фестивале выступят южно-сахалинские исполнители и авторы собственных произведений. Многие из них были участниками боевых действий. Со сцены прозвучат не только военные и патриотические песни, но и воспоминания очевидцев о событиях в Афганистане и других горячих точках.
Вход свободный. Справки по телефону: 50-60-92.
Развлекательная программа "Валентинка"
Дом культуры "Родина"
11 февраля, 14.00
В преддверии чудесного праздника – Дня Святого Валентина, Городской Дом культуры "Родина" приглашает гостей на развлекательную программу "Валентинка". Вас ждет дискотека, зажигательные Dj и MC, конкурсы, подарки и сладкие угощения.
Приходи с друзьями на грандиозную вечеринку и получи взрывной заряд незабываемых эмоций.
Вход свободный. Справки по телефону: 72-84-85.
Творческие занятия в Мастерской Медведя
ТРК "Сити Молл"
10-11 февраля, с 11.00
Мастерская Медведя приглашает на творческие занятия в феврале:
10-11 февраля - Готовим подарки любимым на "День всех влюблённых"
Работает "Почта святого Валентина".
13.00 Мастер-классы: "Футболка для любимых", "Шоколадное сердце", "Сердце на палочке".
17-18 Февраля - Готовим подарки ко "Дню защитника отечества"
13.00 - Мастер-класс по шоколадоварению "Шоколад для братика"
15.00 - Мастер-класс по росписи футболки "Мой папа лучший"
16.00 - Мастер-класс по росписи футболки для дедушки "Мой защитник"
24 февраля - Отмечаем "Международный день полярного медведя".
12.00 Игровая программа "Письмо с Cеверного полюса"
Игры, конкурсы, призы, творческие занятия.
25 февраля – Готовим подарки полярному медведю.
13.00 – Мастер-класс по лепке из глины "Медведко"
15.00 – Мастер-класс по бумагопластике "Умка – полярный медвежонок"
16.00 – Мастер-класс по акварели "Семья полярных медведей"
Справки по телефонам: 260–597, 8(4242) 22–72–83.
"Семейный досуг" в музее. Занятие "Знакомимся - Домовой! И занятие "Художественная роспись морских камней"
Сахалинский областной краеведческий музей
10-11 февраля, 12.00, 15.00
10 февраля Сахалинский областной краеведческий музей приглашает посетить занятие, посвященное Дню рождения Домового.
На занятии в можно будет узнать о домашнем духе славянских народов, мифологическом хозяине дома и его покровителе, обеспечивающем нормальную жизнь семьи, здоровье людей и животных, плодородие. В завершении работа творческой мастерской "Сюрприз от Домового". "Семейный досуг" - программа выходного дня для семейного отдыха, включающая экскурсии, лекции, занятия, игры для детей и их родителей.
Справки и предварительная запись по телефону: 72-75-55.
11 февраля Сахалинский областной краеведческий музей приглашает на занятие «Художественная роспись морских камней».
В ходе занятий состоится мастер-класс по созданию оригинальных поделок для начинающих. Художественная роспись по камням позволяет создавать необыкновенные вещи из обычных камушков. Простая галька в умелых руках превращается в модное дизайнерское украшение интерьера.
Справки и предварительная запись по телефону: 72-75-55.
Семейный досуг в музее
Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин"
10 февраля, 11.00, 12.30, 14.30
11 февраля, 12.00, 14.00, 15.00
Близятся выходные дни – время отдыха, общения с близкими и друзьями. Проведите эти дни интересно и с пользой в музее "Остров Сахалин"!
Программа "Семейного досуга", разработанная сотрудниками музея, включает в себя новые занятия и мастер-классы.
10 февраля, 11.00
В рамках конкурса рисунков "По страницам чеховских произведений" ребята просмотрят мультипликационный фильм "Каштанка" (1952 г.), после которого создадут рисунок по мотивам фильма для участия в конкурсе.
12.30 - "Кукла Масленица". На занятии ребята познакомятся с русскими традициями в преддверии праздничных гуляний масленицы. Кукла "Масленица" - обязательный атрибут этого праздника.
14.30 - "Открытка-шоколадница" - это новый взгляд на поздравления. Ребята на занятии при помощи картона, ножниц, клея и декора создадут оригинальную поздравительную открытку.
11 февраля, 12.00
"Зерновая кормушка для птиц". Очень важно заботиться о тех, кто слабее, кто нуждается в нашей защите. Зимой птицам сложно найти корм, рацион в холодное время года оказывается весьма скудным. Поэтому изготовление поделки для птиц будет для них жизненно необходимым. На занятии ребята изготовят кормушки при помощи зерновой смеси и съедобной клейкой основы.
14.00, 15.00
"Открытка к 23 февраля". Мастер-класс по изготовлению поздравительной открытки в технике скрапбукинг ко Дню защитника Отечества. Открытки к 23 февраля будут украшены аппликациями из цветной бумаги, и, безусловно, принесут радость дорогим мужчинам.
Справки по телефону: 43-65-09.
Экскурсия выходного дня
Сахалинский областной краеведческий музей
17-18 февраля, 12.00, 15.00
Сахалинский областной краеведческий музей приглашает на экскурсии выходного дня «Коллекции музея». Подобное мероприятие – это замечательная возможность узнать больше об особенностях природы и истории единственной островной области России и познакомиться с уникальными экспонатами музея.
Справки и предварительная запись по телефону: 72-75-55.
Сахалинский областной художественный музей
10 февраля, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00
Каждую субботу посетители музея смогут посмотреть видео-фильмы из фонда "Русский музей: виртуальный филиал" и из медиатеки Сахалинского областного художественного музея.
Расписание сеансов "Музейного кинозала" на 10 февраля:
11.00 - "В страну музеев вместе с Фафалей". Сказки о русских художниках. Куинджи.
12.00 - "Скульптура". Фильм из цикла "Русский музей - детям".
14.00 - "Орест Кипренский. Роман в портретах". Из цикла авторских программ директора Русского музея В.А. Гусева "Век Русского музея".
15.00 - "Праздники на Дворцовой. Две картины из одной эпохи".
Просмотр для посетителей музея бесплатный.
Уроки, мастер-классы по изобразительному искусству для взрослых и детей
Мыс Великан
Амурская, 4 Б, 2-й этаж
10 февраля, 12.00, 14.30, 18.30
Творческая мастерская "Мыс Великан" проводит занятия и мастер-классы по изобразительному искусству для взрослых и детей.
Детская группа правополушарного рисования. Занятия проходят по предварительной записи, по субботам в 12.00 в группе от 3-х человек. Занятия платные. Индивидуальный подход к каждому ребенку, занятие длиться 1-2 часа.
Расписание и темы на февраль:
- 10 февраля тематический рисунок, ко Дню всех влюбленных рисуем двух зайцев.
Занятия для взрослых:
10 февраля:
- с 14.30 до 17.30 уроки на вольную тему, дописываем начатые работы;
- в 18.30 Мастер класс по масляной живописи, рисуем зимний пейзаж.
На мастер-классе вы поймете и разберетесь, как надо строить композицию, изучите влияние света и тени, поймете, как отобразить передний и дальний план и т.д. Научитесь работать кистью. Итогом МК станет ваш собственный шедевр. МК рассчитаны как на новичков, так и на людей уже умеющих рисовать.
Справки по телефону: 8-914-760-91-08.
Воскресные мероприятия в ИграMix
Парк развлечений ИграMix
Сити Молл, 5 этаж,
Телефоны для справок: 708-825, 26-58-13
11 февраля, 15.00
Парк развлечений ИграMix приглашает на воскресные мероприятия:
11 февраля, 15.00 - Поделки ко дню Влюбленных.
18 февраля, 15.00 - Рисунки "Сохраним морских обитателей".
23 февраля - Игра "Зарница" в честь Дня Защитника Отечества.
Для детей от 4 до 9 лет, начало в 13.00 (Детский парк батутов, тир)
Для детей от 9 до 13 лет в 15.00 (Веревочный парк, тир)
В программе: веселые игры и задания, конкурсы в сопровождении аниматоров. Продолжительность 90 минут. Обязательна предварительная запись,.
Подробная информация по телефонам: 708-825, 26-58-13.
Валентинки - своими руками
Сахалинский зооботанический парк
10 февраля, 14.00
Подарок – это всегда трогательно и приятно. Праздников и торжеств, когда можно порадовать преподнесением презента, существует большое количество. Но особо можно отметить именно те, при праздновании которых дарятся взаимные подарки. Одним из таких праздничных дней является День святого Валентина или День всех влюблённых. В работе будут использованы материалы: цветная, бумага, одноразовая посуда, ленты, булавки, фетр.
Сахалинский зооботанический парк
11 февраля, 14.00
Хищные – это очень большой и многообразный отряд животных, включающий в себя и таких величавых и опасных существ как тигр, волк, лев и др.
Узнать больше о том, где живут, как охотятся и от кого спасаются хищные животные, посетители смогут в рамках экскурсии выходного дня
Принимаются коллективные заявки по телефону: 30-37-47, 50-56-26.
Сахалинский областной краеведческий музей
10, 17, 24 февраля, 17.00, 18.00 (16+)
Сахалинский областной краеведении музей приглашает посетить программу выходного дня, в рамках которого состоится демонстрация короткометражных сюжетов о Сахалине, снятых командой телепрограммы "Хочу знать!" и Первым каналом вместе с ведущим Михаилом Ширвиндтом. В сюжетах - устрицы о. Буссе, традиционная жизнь и кухня нивхов, блюда из лопуха, костюмы сахалинских дизайнеров.
Справки по телефону: 72-75-55.
Занятия в мастерской "Пан Карандаш"
Мастерская "Пан Карандаш"
10-11 февраля
Творческая мастерская "Пан Карандаш" рада приветствовать всех ребят на занятия. Мы не проводим мастер-классы, лишь занятия с детьми.Мы направляем к творческому решению!
Расписание занятий на январь-февраль 2018 года:
Дети 2-4 года:
13 февраля 2018. Аппликация. Воробьи в скворечнике.
Дети 4-7 лет:
10 февраля 2018: Боровичок. Аппликация.
11 февраля 2018: Аппликация из ватных палочек. Домики
Запись по телефону 62-04-74.
Религиозная организация "Южно-Сахалинская и Курильская Епархия Русской православной Церкви (Московский патриархат)
Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 158
10 февраля, 08.00
10 февраля – Вселенская Родительская суббота. Приглашаем жителей и гостей области помянуть своих почивших родственников и знакомых в ближайших приходах. В соборах Южно-Сахалинска: Рождественском (пл. Победы) и Воскресенском (ул. Комсомольская) богослужения начнутся в 08.00.
Городской парк культуры и отдыха им. Ю. Гагарина
10-11 февраля, 11.00,13.00, 15.00
Городской парк культуры и отдыха им. Ю. Гагарина приглашает южносахалинцев посетить тематические мастер-классы по декоративно-прикладному и изобразительному творчеству.
Обучающие занятия пройдут по следующему расписанию:
10,11 февраля - 11.00; 13.0; 15.00- Бумажные цветы в технике оригами (7+);
24, 25 февраля - 11.00; 13.00; 15.00- Джутовая филигрань (7+).
Продолжительность мастер классов: 90 минут. Дети до 10 лет – в сопровождении родителей.
Справки по телефону: 724575.
RS КАФЕ
ул. Ленина, 242
10 февраля, 13.00 (5+)
Мы вместе будем творить подарок на 8 марта для самого дорогого человека - мамы. С нас уютное место и вкусные угощения, а с вас хорошее настроение.
Справки по телефону: 8-924-482-04-33.
Лекция "Чехов и Япония"
Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин"
10-11 февраля, 17.00
2018 год - перекрёстный год Японии в России и год России в Японии.
В связи с этим у всех любителей Чехова вновь возникают два вопроса: любил ли Чехов Японию? И за что японцы любят Чехова?
Обо всём этом вы сможете узнать на лекции "Чехов и Япония".
Кулинарно-творческий мастер-класс ко Дню Святого Валентина
Бум наук
11 февраля, 11.00, 15.00 (4+)
Студия праздников "Чадо-остров" и клуб "Бум наук" приглашают ребят от 4 до 12 лет на кулинарно-творческий мастер-класс ко Дню Святого Валентина "Шоколадные конфеты".
Что будем делать?
- узнаем историю возникновения праздника
- сделаем своими руками шоколадные конфеты с сухофруктами, цукатами и орехами, украсим по своему желанию
- сделаем оригами-валентинку
- разукрасим подарочную коробочку для конфет
- поиграем в тематические игры
Результат мастер-класса: собственноручно сделанный готовый подарок ко Дню Святого Валентина - коробочка с конфетами ручной работы и валентинкой.
Справки по телефону: 607-223.
Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».
Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.
Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.
Открытый каток
Дворец спорта "Кристалл"
10-11 февраля
Сезон массовых катаний на открытом катке, расположенном на территории у дворца спорта «Кристалл», продолжается.
Ледовая площадка успешно пережила снежную непогоду, и ждет своих посетителей ежедневно по будням с 18.00 до 21.45, и в выходные с 11.00 до 21.45.
Площадь катка под открытым небом составляет 50 на 18 метров, поэтому ледовое поле единовременно за сеанс может вместить не более 50 посетителей. Обслуживание катка на протяжении сезона работы обеспечивает специальная ледозаливочная техника, поэтому покрытие здесь не хуже, чем на крытой ледовой арене.
Время катания разграничено на сеансы продолжительностью по 45 минут. Гостей ждут дружелюбная атмосфера, приятное звуковое сопровождение, а также работает прокат коньков.
Справки по телефону: 240-160.
Ночь на льду
Ледовый дворец "Кристалл"
10 февраля, 22.00 (16+)
Гостей ждут зажигательная атмосфера, приятное звуковое и яркое световое сопровождение. Также к услугам посетителей традиционной акции "Ночь на льду" прокат коньков.
Справки по телефону: 240-160.
СДЮСШОР зимних видов спорта
ул. Венская, 5
10-11 февраля, с 09.00
Покататься на лыжах и взять в прокат инвентарь можно на лыжной базе «Спартак» (школа зимних видов спорта). Прокат работает с 09.00 до 18.00.
Стоимость проката для взрослых составит 250 рублей в час, детям и пенсионерам - 100 рублей. При себе необходимо иметь паспорт.
На Сахалине День зимних видов будут отмечать два дня. Он пройдет под патронатом Олимпийского комитета России 10 и 11 февраля, посвященный четвертой годовщине проведения ХХII зимних Олимпийских игр в Сочи.
Жителей и гостей областного центра приглашают окунуться в атмосферу спорта, веселья и хорошего настроения. С 10 по 11 февраля в областном центре будет работать несколько площадок, где сможет принять участие любой желающий.
Так, спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» приглашает на бесплатные мастер-классы по сноуборду и горным лыжам. 10 февраля тренировку проведут опытные инструкторы клуба «Неваляшка». Всех желающих ждут в 10.00 и 11.00 на нижней станции. В 9.30 любителей походов ждут на верхней площадке (Кафе «Звезда». «Адреналин-тур» организовывает поход на снегоступах на гору Красную.
В 19.00 сахалинцев ждут на горнолыжном флешмобе «Сахалинский звездопад» (трасса верх Запад»), организатор акции спортивный клуб «Чемпион» совместно с «Горным воздухом». С 19.00 до 21.00 в кафе «Лиана» пройдет музыкальный вечер Сергея Хан.
11 февраля в Южно-Сахалинске стартует первенство области по прыжкам на лыжах с трамплина. Его участниками станут более 50 спортсменов. Сахалинцам предлагают поддержать его участников и принять участие в торжественном открытии.
На горе Парковой в 11.00 сноубордерыфристайлеры подготовили зрелищные выступления с цветными дымовыми шашками. А начинающие спортсмены смогут опробовать свои силы на шиглс – парке. Гостям подготовили вкусный, горячий чай.
В 12.00 ярые болельщики хоккея с мячом смогут увидеть товарищеский матч по хоккею с мячом. На льду катка «Медик» по адресу: проспект Мира,428 А, сойдутся команды «Южный-41» и «Метеор».
п. Троицкое
10 февраля, 12.00
10 февраля в области состоится один из самых массовых забегов - «Лыжня России-2018».
Любители лыжного спорта и профессионалы с нетерпением ждут один из самых массовых стартов сезона – «Лыжни России». Как и в прошлом году, организаторы планируют увидеть на трассах в Троицком не менее трех тысяч человек, а возможно, и больше.
В этом году дистанции останутся прежними: 200 м мальчики и девочки 2011 г.р. и младше, 2 км юноши и девушки 2005-2010 г.р., 5 км юноши и девушки 2000-2004 г.р., 10 км мужчины 1999 г.р. и старше.
Регистрация непосредственно в день соревнований продлится два часа: с 8.00 до 10.00. Первыми на старт в 12.00 выйдут мальчики и девочки на дистанцию 200 м. В 12.05 состоится общий старт.
Для зрителей и болельщиков будет организована концертная программа, солдатская каша и сладкий чай. Все участники гонки получат грамоты, медали и подарки от партнеров мероприятия.
Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина
10 февраля, 13.00
Городской парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина приглашает маленьких южносахалинцев поучаствовать в спортивной эстафете «Вперед за победой». Она пройдет в рамках всероссийского фестиваля городской среды «Выходи гулять».
В 13.00 детей и их родителей ждет спортивно-игровая эстафета с использованием мягких модулей. Ребята смогут проверить свои силы в состязании между командами. Также в 9.00 на территории аллеи здоровья, у каравеллы, пройдет традиционная «Утренняя зарядка» для старшего поколения.
Сахалинский областной государственный художественный музей
10-11 февраля и каждый день, кроме понедельника до 28 февраля с 11.00
На выставке представлены фотографии, книги, произведения живописи и вышивки, в которых прослеживаются многовековые традиции декоративно-прикладного искусства КНДР.
Справки по телефону: 72-36-43, 72-37-38.
Выставка бабочек
ТЦ Успех
ул.Сахалинская, 71
10-11 февраля и каждый день до 25 февраля
Прикоснитесь к прекрасному. На выставке представлены тропические бабочки cо всех континентов: Австралии, Новой Зеландии, Индонезии, Филиппин, Коста-Рики, Бразилии, Китая, Вьетнама, острова Мадагаскар. Вы сможете увидеть рождение этих прекрасных насекомых, почувствовать полный контакт с ними и покормить, фото бесплатно.
Телефоны для справок: 8-961-867-95-85.
Сахалинский областной государственный художественный музей
10-11 февраля и каждый день, кроме понедельника, с 10.00.
Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.
Выставка "Бородино- слава России"
Сахалинский областной краеведческий музей
10-11 февраля и каждый день, кроме понедельника до 11 марта
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
В выставочном зале будут представлены экспонаты из фондов Государственного Бородинского военно-историческогомузея-заповедника, старейшего в мире, из основанных на полях сражений.
Посетители выставки смогут увидеть скульптурные и графические работы художников XIX века и наших современников, а также вещи участников сражения — образцы обмундирования, снаряжения и вооружения офицеров и нижних чинов вооруженных сил Российской империи и Великой армии Наполеона, многочисленные находки с поля сражения — ядра, осколки гранат, картечные и ружейные пули, металлические части ручного огнестрельного и холодного оружия, предметы амуниции.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
10-11 февраля и каждый день, кроме понедельника.
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».
Музей медведя, ТРК «Сити Молл»
10-11 февраля и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.
Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
10-11 февраля и каждый день, кроме понедельника.
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.
Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.
Выставка "Философия красок"
Арт-галерея "Сахалин"
Амурская 4Б (за ТЦ "Океан")
10-11 февраля (До 1 марта)
Посредством красок и холста художники делятся своим отношением к жизни, окружающему миру. Подобная выставка дает возможность не только посмотреть и насладиться красотой картин, но и подумать над тем, что старался выразить мастер.
На выставке представлены работы известных маститых художников и молодых авторов: Заслуженный художник России, член Сахалинского Союза художников, обладатель золотой медали за заслуги в творчестве Степанов Ю. В. Член Союза художников – Кирюхина Н. С., Профессиональный художник и директор АРТ галереи Бянкина Н. Р. Член Владивостокского Союза художников Арсененко А. Московский член Союза художников А. Майоров. Художники : Потысьева О. В. , Маркелов Ю., Проклова Е.,Гарбар С., Кузнецова Ж.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
10-11 февраля
Приглашают посетить вторую часть постоянной экспозиции музея «Остров Сахалин»: открытый финал. В экспозиции воплощена жизнь великой книги о сахалинской каторге в театральном, музейном и научном пространстве. Посетитель сможет окунуться в атмосферу создания произведений А.П. Чеховым, а в интерактивной зоне дополнить сахалинскую летопись, начатую Чеховым в XIX веке.
Сахалинский областной государственный художественный музей
10-11 февраля и каждый день, кроме понедельника до 9 марта
В Сахалинском областном художественном музее состоится открылась персональная выставка мастера декоративно-прикладного искусства, члена Международного объединения авторов кукол Наталии Крушановой «Солнцеворот».
«Солнцеворот» - центральная работа выставки с одноименным названием, объединяющая разные по темам и техникам выполнения работы. При создании своих произведений автор часто использует смешанную технику, сочетая мокрое и сухое валяние. Так, например, выполнено панно «Вьюжный Южный». В арт-объекте «Рыба Зима» применяется преимущественно сухое валяние. Оригинальный эффект дает такая разновидность мокрого валяния шерсти на шёлке, как нунофелтинг, используемая в работе «Зимнее солнце».
Другое направление творчества мастера – куклы из папье-маше. Здесь и ангел, благословляющий в добрый путь, и брошенный хозяйкой Заяц, и «русский спасатель» дед Мазай. Добрые, трогательные, печальные персонажи вызывают гамму эмоций и чувство восхищения перед фантазией и мастерством художника.
На выставке представлено более 80 работ.
НОЧНАЯ ЖИЗНЬ
EVOLUTION DUKE/Winter Sound
Ночной клуб "DUKE"
9-10 февраля, 22.00 (21+)
Каждую ночь самые жаркие танцы, самые лучшие хиты, самая яркая атмосфера, только новые знакомства и только позитивное настроение!
Зимние заплывы
Музыкальная лаборатория "Трюм"
ул. Шлакоблочная, 24/2
18 февраля
Музыкальная лаборатория "Трюм" представляет "Зимние заплывы"!
10 февраля – "Зимний заплыв"
Сахалин.ру, "DreamBox".
23 февраля – "Февральский заплыв"
Сахалин.ру, "DreamBox".
24 февраля – "Зимний заплыв"
Сахалин.ру, "BeatSound".
8 марта – "Весенний заплыв"
Сахалин.ру, "Men in Black".
10 марта – "Весенний заплыв"
Сахалин.ру, "DreamBox".
24 марта – "Весенний заплыв"
Сахалин.ру, "BeatSound".
КИНО
И как всегда, выходные можно провести в кинотеатре. Узнать о новинках и выяснить расписание вы можете на нашем сайте в афише.
Есть победы, которые меняют ход истории. Победы духа, победы страны, победы всего мира. Таким триумфом стали легендарные «три секунды» — выигрыш сборной СССР по баскетболу на роковой мюнхенской Олимпиаде 1972г. Впервые за 36 лет была повержена «непобедимая» команда США. Никто даже помыслить не мог о том, что это возможно — обыграть великолепных непогрешимых американцев на Олимпийских играх! Никто, кроме советских баскетболистов (русских и грузин, украинцев и казахов, белорусов и литовцев).
Когда проигрыш означал поражение страны, когда нужно было выходить и бороться в раскаленной обстановке из-за произошедшего теракта, великий тренер сборной СССР был готов на все, лишь бы помочь своим подопечным разбить американский миф о непотопляемой команде мечты. Ведь он знал, что создал самую сильную сборную на планете, и в начале заставил поверить в это своих игроков, а затем весь мир.
Он полностью копировал его — жесты, мимика, даже шутил так, что никто не заподозрил подмены. Богданов смотрел в экран, как в зеркало. Двойник вел его телепередачу, встречался с его фанатами-читателями, жил с его женщинами, выпивал в баре с его друзьями… Это произошло вмиг — раз — тебя стерли, твою личность, и тут бессильны лучшие психоаналитики. Публичный и успешный, остроумный и циничный, Богданов лишился всего, чего добивался годами, выстраивая свою карьеру и жизнь. И теперь он отчетливо понимал: копия лучше и честнее его самого, битва за себя проиграна. И только дочь хочет вернуть истинного Богданова…
Отправиться в отпуск сразу после развода — довольно заманчивая идея. Особенно, если за компанию можно прихватить двух своих лучших приятелей. Но, когда в том же отеле встречаешь свою бывшую жену-красавицу, то это к неприятностям. А если экс-супруга оказывается там же с двумя своими лучшими подругами, которые к тому же являются бывшими женами твоих друзей, — то легкая месть за старые обиды превращается в увлекательную «войну» и незабываемые приключения.
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Томас возглавляет отряд выживших глейдеров, чтобы выполнить последнюю и самую опасную миссию. Ради спасения своих друзей они должны проникнуть в легендарный Последний город, смертоносный лабиринт, контролируемый ПОРОКом. Каждый, кто выживет там, наконец-то получит ответы на все вопросы, которые мучили глейдеров с момента попадания в лабиринт.
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ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ
Спустя несколько месяцев после убийства дочери Милдред Хейс преступники так и не найдены. Отчаявшаяся женщина решается на смелый шаг, арендуя на въезде в город три биллборда с посланием к авторитетному главе полиции Уильяму Уиллоуби. Когда в ситуацию оказывается втянут еще и заместитель шерифа, инфантильный маменькин сынок со склонностью к насилию, офицер Диксон, борьба между Милдред и властями города только усугубляется.
ХИТ
Юля и Катя приехали в Москву из провинции. Они красивы, доверчивы и смешны в своем желании добиться успеха. Юля хочет стать архитектором. А Катя — известной певицей. И это три дня, которые изменили их жизнь.
Такими насыщенными обещают стать выходные дни. Обязательно потратьте время с пользой!
А в костюмированном походе в музей костюм собачки давают?
А я бы на Мастера и Маргариту сходил. И в кина разные.
А я бы тож в кину сходила и на всякие лепки из пластилину. Пусть бы меня научили лЯпить всяко-разно)