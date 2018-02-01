Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 10-11 февраля

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

Спектакль начинается с фразы, которая говорит сама за себя: "Это будет сеанс чёрной магии с полным её разоблачением".

Действие происходит в театре профессора Воланда, где актёрами является его свита, которая лихо закручивает сюжет вокруг истории Мастера и Маргариты. Любовь и предательство, жизнь и смерть, неразгаданная тайна жизни Сына Божьего и истина, о которой не знает никто. И страна, похожая на огромный дурдом.

Эта история, пронизанная колоритом народных преданий и поверий, вполне в духе «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Гоголя. Сюжет пьесы наполнен видениями, фантазиями и мистикой: ведь все начнется именно в ту ночь (единственную ночь в году), когда еврейский черт Хапун может выбрать в жертву одного человека, чтобы унести его к себе...

«О, женщины!» - легкая воздушная комедия о прекрасной половине человечества, их удивительно загадочной натуре, неповторимых характерах, безумных поступках и о том, как они влияют на мужчин. Ранние рассказы Антона Чехова «Из дневника одной девицы», «Ушла», «Теща-адвокат», «Длинный язык», «О женщинах», «Драма», которые вошли в постановку, увлекут зрителей в мир чеховских женщин - галерею удивительно точных образов, иронично созданных талантливым писателем.

«Тестостерон» - комедия современного польского драматурга Анджея Сарамоновича. Жизнь биолога Корнеля внезапно пошла под откос: любимая женщина сбежала от него прямо из-под венца. Вместо свадебного торжества неудачливый жених, его друзья и родственники устраивают типичное мужское застолье. Тут будут и жаркие споры, и почти детективная интрига с расстроенной свадьбой, и внезапное раскрытие семейных тайн...

«Тестостерон» - комедия современного польского драматурга Анджея Сарамоновича. Жизнь биолога Корнеля внезапно пошла под откос: любимая женщина сбежала от него прямо из-под венца. Вместо свадебного торжества неудачливый жених, его друзья и родственники устраивают типичное мужское застолье. Тут будут и жаркие споры, и почти детективная интрига с расстроенной свадьбой, и внезапное раскрытие семейных тайн...

Добрый рыбак однажды спас журавля, который оказался прекрасной девушкой, иногда принимавшей облик птицы. В знак благодарности девушка соткала много чудесной и красивой материи из собственных журавлиных перьев, но человеческая доброта и любовь оказались непрочными и Девушка- Журавль навсегда покидает мир людей.

В спектакле «Первый снег», который играется почти без слов, можно увидеть зимнюю метель, слепить снеговиков, принять участие в создании песочной анимации. В нём всё настоящее — зрительские кресла с номерами, фигуристы на льду, зимние узоры в волшебных чемоданах и первый снег, белый и пушистый! Авторы спектакля — создатели проекта «Театр на ладошке. Времена года» в Московском театре кукол, постановщики спектаклей «Малыш» в Центральном театре кукол Образцова, “Жизель» в Московском детском театре теней, «Вода», Щелкунчик», «Шоколад», «Улитка» в Первом театре Юрий и Ольга Устюговы. Вход в зал по третьему звонку в носочках! В завершении спектакля каждому малышу — маленький подарок.

Спектакль "Волшебный сундучок" — это новогоднее представление, в котором происходят самые невероятные события с самыми необычными героями: у Доброго утра кружится голова, Улыбка вызывает слёзы сожаления, Прошлогодний букет роз отмечает день рождения, а все детские мечты юных зрителей попадают в чудесную копилочку Деда Мороза и непременно сбываются.

В связи с этим у всех любителей Чехова вновь возникают два вопроса: любил ли Чехов Японию? И за что японцы любят Чехова?

Мы вместе будем творить подарок на 8 марта для самого дорогого человека - мамы. С нас уютное место и вкусные угощения, а с вас хорошее настроение.

10 февраля – Вселенская Родительская суббота. Приглашаем жителей и гостей области помянуть своих почивших родственников и знакомых в ближайших приходах. В соборах Южно-Сахалинска: Рождественском (пл. Победы) и Воскресенском (ул. Комсомольская) богослужения начнутся в 08.00.

Творческая мастерская "Пан Карандаш" рада приветствовать всех ребят на занятия. Мы не проводим мастер-классы, лишь занятия с детьми.Мы направляем к творческому решению!

Сахалинский областной краеведении музей приглашает посетить программу выходного дня, в рамках которого состоится демонстрация короткометражных сюжетов о Сахалине, снятых командой телепрограммы "Хочу знать!" и Первым каналом вместе с ведущим Михаилом Ширвиндтом. В сюжетах - устрицы о. Буссе, традиционная жизнь и кухня нивхов, блюда из лопуха, костюмы сахалинских дизайнеров.

Узнать больше о том, где живут, как охотятся и от кого спасаются хищные животные, посетители смогут в рамках экскурсии выходного дня

Хищные – это очень большой и многообразный отряд животных, включающий в себя и таких величавых и опасных существ как тигр, волк, лев и др.

Подарок – это всегда трогательно и приятно. Праздников и торжеств, когда можно порадовать преподнесением презента, существует большое количество. Но особо можно отметить именно те, при праздновании которых дарятся взаимные подарки. Одним из таких праздничных дней является День святого Валентина или День всех влюблённых. В работе будут использованы материалы: цветная, бумага, одноразовая посуда, ленты, булавки, фетр.

На мастер-классе вы поймете и разберетесь, как надо строить композицию, изучите влияние света и тени, поймете, как отобразить передний и дальний план и т.д. Научитесь работать кистью. Итогом МК станет ваш собственный шедевр. МК рассчитаны как на новичков, так и на людей уже умеющих рисовать.

Детская группа правополушарного рисования. Занятия проходят по предварительной записи, по субботам в 12.00 в группе от 3-х человек. Занятия платные. Индивидуальный подход к каждому ребенку, занятие длиться 1-2 часа.

Сахалинский областной краеведческий музей приглашает на экскурсии выходного дня «Коллекции музея». Подобное мероприятие – это замечательная возможность узнать больше об особенностях природы и истории единственной островной области России и познакомиться с уникальными экспонатами музея.

"Открытка к 23 февраля". Мастер-класс по изготовлению поздравительной открытки в технике скрапбукинг ко Дню защитника Отечества. Открытки к 23 февраля будут украшены аппликациями из цветной бумаги, и, безусловно, принесут радость дорогим мужчинам.

"Зерновая кормушка для птиц". Очень важно заботиться о тех, кто слабее, кто нуждается в нашей защите. Зимой птицам сложно найти корм, рацион в холодное время года оказывается весьма скудным. Поэтому изготовление поделки для птиц будет для них жизненно необходимым. На занятии ребята изготовят кормушки при помощи зерновой смеси и съедобной клейкой основы.

В рамках конкурса рисунков "По страницам чеховских произведений" ребята просмотрят мультипликационный фильм "Каштанка" (1952 г.), после которого создадут рисунок по мотивам фильма для участия в конкурсе.

Близятся выходные дни – время отдыха, общения с близкими и друзьями. Проведите эти дни интересно и с пользой в музее "Остров Сахалин"!

В ходе занятий состоится мастер-класс по созданию оригинальных поделок для начинающих. Художественная роспись по камням позволяет создавать необыкновенные вещи из обычных камушков. Простая галька в умелых руках превращается в модное дизайнерское украшение интерьера.

На занятии в можно будет узнать о домашнем духе славянских народов, мифологическом хозяине дома и его покровителе, обеспечивающем нормальную жизнь семьи, здоровье людей и животных, плодородие. В завершении работа творческой мастерской "Сюрприз от Домового". "Семейный досуг" - программа выходного дня для семейного отдыха, включающая экскурсии, лекции, занятия, игры для детей и их родителей.

На фестивале выступят южно-сахалинские исполнители и авторы собственных произведений. Многие из них были участниками боевых действий. Со сцены прозвучат не только военные и патриотические песни, но и воспоминания очевидцев о событиях в Афганистане и других горячих точках.

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

В 13.00 детей и их родителей ждет спортивно-игровая эстафета с использованием мягких модулей. Ребята смогут проверить свои силы в состязании между командами. Также в 9.00 на территории аллеи здоровья, у каравеллы, пройдет традиционная «Утренняя зарядка» для старшего поколения.

Для зрителей и болельщиков будет организована концертная программа, солдатская каша и сладкий чай. Все участники гонки получат грамоты, медали и подарки от партнеров мероприятия.

Регистрация непосредственно в день соревнований продлится два часа: с 8.00 до 10.00. Первыми на старт в 12.00 выйдут мальчики и девочки на дистанцию 200 м. В 12.05 состоится общий старт.

В этом году дистанции останутся прежними: 200 м мальчики и девочки 2011 г.р. и младше, 2 км юноши и девушки 2005-2010 г.р., 5 км юноши и девушки 2000-2004 г.р., 10 км мужчины 1999 г.р. и старше.

Любители лыжного спорта и профессионалы с нетерпением ждут один из самых массовых стартов сезона – «Лыжни России». Как и в прошлом году, организаторы планируют увидеть на трассах в Троицком не менее трех тысяч человек, а возможно, и больше.

В 12.00 ярые болельщики хоккея с мячом смогут увидеть товарищеский матч по хоккею с мячом. На льду катка «Медик» по адресу: проспект Мира,428 А, сойдутся команды «Южный-41» и «Метеор».

11 февраля в Южно-Сахалинске стартует первенство области по прыжкам на лыжах с трамплина. Его участниками станут более 50 спортсменов. Сахалинцам предлагают поддержать его участников и принять участие в торжественном открытии.

Так, спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» приглашает на бесплатные мастер-классы по сноуборду и горным лыжам. 10 февраля тренировку проведут опытные инструкторы клуба «Неваляшка». Всех желающих ждут в 10.00 и 11.00 на нижней станции. В 9.30 любителей походов ждут на верхней площадке (Кафе «Звезда». «Адреналин-тур» организовывает поход на снегоступах на гору Красную.

Жителей и гостей областного центра приглашают окунуться в атмосферу спорта, веселья и хорошего настроения. С 10 по 11 февраля в областном центре будет работать несколько площадок, где сможет принять участие любой желающий.

На Сахалине День зимних видов будут отмечать два дня. Он пройдет под патронатом Олимпийского комитета России 10 и 11 февраля , посвященный четвертой годовщине проведения ХХII зимних Олимпийских игр в Сочи.

Покататься на лыжах и взять в прокат инвентарь можно на лыжной базе «Спартак» (школа зимних видов спорта). Прокат работает с 09.00 до 18.00.

Площадь катка под открытым небом составляет 50 на 18 метров, поэтому ледовое поле единовременно за сеанс может вместить не более 50 посетителей. Обслуживание катка на протяжении сезона работы обеспечивает специальная ледозаливочная техника, поэтому покрытие здесь не хуже, чем на крытой ледовой арене.

Ледовая площадка успешно пережила снежную непогоду, и ждет своих посетителей ежедневно по будням с 18.00 до 21.45, и в выходные с 11.00 до 21.45.

Прикоснитесь к прекрасному. На выставке представлены тропические бабочки cо всех континентов: Австралии, Новой Зеландии, Индонезии, Филиппин, Коста-Рики, Бразилии, Китая, Вьетнама, острова Мадагаскар. Вы сможете увидеть рождение этих прекрасных насекомых, почувствовать полный контакт с ними и покормить, фото бесплатно.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Посетители выставки смогут увидеть скульптурные и графические работы художников XIX века и наших современников, а также вещи участников сражения — образцы обмундирования, снаряжения и вооружения офицеров и нижних чинов вооруженных сил Российской империи и Великой армии Наполеона, многочисленные находки с поля сражения — ядра, осколки гранат, картечные и ружейные пули, металлические части ручного огнестрельного и холодного оружия, предметы амуниции.

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Другое направление творчества мастера – куклы из папье-маше. Здесь и ангел, благословляющий в добрый путь, и брошенный хозяйкой Заяц, и «русский спасатель» дед Мазай. Добрые, трогательные, печальные персонажи вызывают гамму эмоций и чувство восхищения перед фантазией и мастерством художника.

«Солнцеворот» - центральная работа выставки с одноименным названием, объединяющая разные по темам и техникам выполнения работы. При создании своих произведений автор часто использует смешанную технику, сочетая мокрое и сухое валяние. Так, например, выполнено панно «Вьюжный Южный». В арт-объекте «Рыба Зима» применяется преимущественно сухое валяние. Оригинальный эффект дает такая разновидность мокрого валяния шерсти на шёлке, как нунофелтинг, используемая в работе «Зимнее солнце».

Приглашают посетить вторую часть постоянной экспозиции музея «Остров Сахалин»: открытый финал. В экспозиции воплощена жизнь великой книги о сахалинской каторге в театральном, музейном и научном пространстве. Посетитель сможет окунуться в атмосферу создания произведений А.П. Чеховым, а в интерактивной зоне дополнить сахалинскую летопись, начатую Чеховым в XIX веке.

На выставке представлены работы известных маститых художников и молодых авторов: Заслуженный художник России, член Сахалинского Союза художников, обладатель золотой медали за заслуги в творчестве Степанов Ю. В. Член Союза художников – Кирюхина Н. С., Профессиональный художник и директор АРТ галереи Бянкина Н. Р. Член Владивостокского Союза художников Арсененко А. Московский член Союза художников А. Майоров. Художники : Потысьева О. В. , Маркелов Ю., Проклова Е.,Гарбар С., Кузнецова Ж.

Посредством красок и холста художники делятся своим отношением к жизни, окружающему миру. Подобная выставка дает возможность не только посмотреть и насладиться красотой картин, но и подумать над тем, что старался выразить мастер.

КИНО

И как всегда, выходные можно провести в кинотеатре. Узнать о новинках и выяснить расписание вы можете на нашем сайте в афише.

Есть победы, которые меняют ход истории. Победы духа, победы страны, победы всего мира. Таким триумфом стали легендарные «три секунды» — выигрыш сборной СССР по баскетболу на роковой мюнхенской Олимпиаде 1972г. Впервые за 36 лет была повержена «непобедимая» команда США. Никто даже помыслить не мог о том, что это возможно — обыграть великолепных непогрешимых американцев на Олимпийских играх! Никто, кроме советских баскетболистов (русских и грузин, украинцев и казахов, белорусов и литовцев).



Когда проигрыш означал поражение страны, когда нужно было выходить и бороться в раскаленной обстановке из-за произошедшего теракта, великий тренер сборной СССР был готов на все, лишь бы помочь своим подопечным разбить американский миф о непотопляемой команде мечты. Ведь он знал, что создал самую сильную сборную на планете, и в начале заставил поверить в это своих игроков, а затем весь мир.

Он полностью копировал его — жесты, мимика, даже шутил так, что никто не заподозрил подмены. Богданов смотрел в экран, как в зеркало. Двойник вел его телепередачу, встречался с его фанатами-читателями, жил с его женщинами, выпивал в баре с его друзьями… Это произошло вмиг — раз — тебя стерли, твою личность, и тут бессильны лучшие психоаналитики. Публичный и успешный, остроумный и циничный, Богданов лишился всего, чего добивался годами, выстраивая свою карьеру и жизнь. И теперь он отчетливо понимал: копия лучше и честнее его самого, битва за себя проиграна. И только дочь хочет вернуть истинного Богданова…

Отправиться в отпуск сразу после развода — довольно заманчивая идея. Особенно, если за компанию можно прихватить двух своих лучших приятелей. Но, когда в том же отеле встречаешь свою бывшую жену-красавицу, то это к неприятностям. А если экс-супруга оказывается там же с двумя своими лучшими подругами, которые к тому же являются бывшими женами твоих друзей, — то легкая месть за старые обиды превращается в увлекательную «войну» и незабываемые приключения.

Фантастическая история о неожиданном решении проблемы перенаселения планеты: норвежские ученые придумывают технологию по уменьшению людей, благодаря которой через 200 лет весь мир можно сделать миниатюрным. К тому же мини-жизнь предлагает массу финансовых выгод, так что простой парень Пол и его жена Одри, недолго думая, решают оставить свое унылое существование в Омахе и пройти процедуру уменьшения. Это их решение повлечет за собой самые удивительные последствия…

История страсти, жестокости и предательства, рассказывающая о четырех героях, чьи судьбы переплелись среди бурной жизни знаменитого парка развлечений. Действие разворачивается на живописном Кони Айленде в Нью-Йорке.

В антикварном магазине Лондона обаятельный и хорошо воспитанный медведь Паддингтон находит уникальную старинную книгу. Пока он изо всех своих медвежьих сил старается накопить на нее деньги, редчайшее издание внезапно похищают. Паддингтон оказывается вовлечен в аферу века, затеянную знаменитым, но вышедшим в тираж актером, который ныне рекламирует собачьи консервы, а свой талант к перевоплощению использует в охоте за сокровищами, спрятанными по всему Лондону.

Томас возглавляет отряд выживших глейдеров, чтобы выполнить последнюю и самую опасную миссию. Ради спасения своих друзей они должны проникнуть в легендарный Последний город, смертоносный лабиринт, контролируемый ПОРОКом. Каждый, кто выживет там, наконец-то получит ответы на все вопросы, которые мучили глейдеров с момента попадания в лабиринт.

Жизнь Лино — молодого парня, работающего аниматором в детском саду, — кажется беспросветной: его дом того и гляди развалится, девушки его не любят, а на работе целый день терроризируют дети. Отчаявшись, он решается обратиться к одному незадачливому магу, который обещает найти выход из любой ситуации. И маг находит способ кардинально изменить жизнь Лино. Однако с колдовством что-то пошло не так, и Лино превратился в огромного кота-монстра. Как всё вернуть назад и стать счастливым?

Кристиан и Анастейша поженились и живут в своё удовольствие, наслаждаясь обществом друг друга. Однако жизнь новоиспечённой миссис Грей находится в опасности, поскольку объявляется недруг, который собирается мстить, используя свою богатую фантазию. Призраки прошлого Кристиана вновь вернулись, а тучи над супругами сгущаются всё сильнее.

ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ

Спустя несколько месяцев после убийства дочери Милдред Хейс преступники так и не найдены. Отчаявшаяся женщина решается на смелый шаг, арендуя на въезде в город три биллборда с посланием к авторитетному главе полиции Уильяму Уиллоуби. Когда в ситуацию оказывается втянут еще и заместитель шерифа, инфантильный маменькин сынок со склонностью к насилию, офицер Диксон, борьба между Милдред и властями города только усугубляется.

ХИТ

Юля и Катя приехали в Москву из провинции. Они красивы, доверчивы и смешны в своем желании добиться успеха. Юля хочет стать архитектором. А Катя — известной певицей. И это три дня, которые изменили их жизнь.

Такими насыщенными обещают стать выходные дни. Обязательно потратьте время с пользой!