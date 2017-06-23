Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 1-2 июля

О том, как провести выходные с максимальной пользой для души и тела читайте в обзоре АСТВ.РУ.

Кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

СОБЫТИЯ День молодёжи в городском парке культуры и отдыха Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина 1 июня, 12.00 Старт мероприятию будет дан в 12.00 часов на сценической площадке у механических аттракционов. Откроют праздничную программу танцевальная студия «Твой город». Они порадует всех гостей парка своей зажигательной программой «Танцевальный джем». Продолжит праздничную программу выступление «Вольных музыкантов». В их исполнении прозвучат добрые и красивые песни под гитару, авторские стихи, а также стихи известных поэтов. Всю интересующую информацию о предстоящем мероприятии можно узнать по телефону: 72–45–75. День молодежи в Южно-Сахалинске В этом году День молодежи в Южно-Сахалинске отметят 1 июля. Между привокзальной площадью и площадью Ленина развернется "Молодежный парк", посетив который молодые жители и гости областного центра смогут не только развлечься, но и провести время с пользой. На танцевальной площадке "Шаг за шагом" можно будет посетить мастер-класс Анны Тихой — московской танцовщицы, хореографа, участницы первого сезона телепроекта "Танцы на ТНТ". Музыкальная площадка "Голоса островов" подарит гостям праздника мастер-класс Натальи Колпаковой из Хабаровска. Наталья — магистр Московского государственного института культуры, обладатель гран-при международного вокального конкурса (Москва), лауреат дальневосточных фестивалей. На площадке "Формула успеха" приоткроют секреты журналистского мастерства. Опытом поделится еще один гость из Москвы — Сергей Шумилов, генеральный директор компании "Медиа Сет", режиссер, продюсер, сценарист, автор и продюсер телевизионных проектов "Я путешественник", Реальная кухня", "На 10 лет моложе", "Вокруг света. Места силы", "Погоня за вкусом", "На ножах", а также автор документальных фильмов. В рамках мастерской "Школа ведущих мероприятий" состоится мастер-класс Романа Юлдашева из Санкт-Петербурга. В программке, которую раздали журналистам на сегодняшней пресс-конференции, посвященной предстоящему празднованию, о Романе сказано "шоумен, основатель бюро креатива EFT, создатель коуч-курса по саморазвитию, преподаватель курсов ораторского мастерства "Говори просто", эвентор и креатор современности". Если же забить в поиске имя и фамилию приглашенного креатора, выйдет более лаконичная характеристика — "свадебный ведущий". Площадка "Острова твоих открытий" подарит интересующимся туризмом и путешествиями мастер-класс специалистов компании "Адреналин-ТУР", которые занимаются организацией спортивных туристских выездов, походов и туров выходного дня по Сахалину и Курилам. В программе "Молодежного парка" также — работа интерактивных площадок "Семейная" (детская зона, игры, аквагрим), "Молодежная среда КМНС", "Робототехника", "Молодежная инициатива", "Школа уличного спорта", "Здоровье молодых". Предусмотрен розыгрыш призов от партнеров праздника. "Полезный блок" праздника будет сформирован из консультаций специалистов департамента экономического развития администрации Южно-Сахалинска, которые расскажут о механизмах поддержки малого и среднего бизнеса, а также специалистов департамента жилищной политики, готовых объяснить, как молодым приобрести жилье при господдержке. Участие в Дне молодежи примет и южно-сахалинский центр занятости. Молодежь сможет узнать о свободных вакансиях. Сотрудники центра расскажут о социальной адаптации безработных, о том, как правильно составить резюме, психологи проведут тренинги. Банковские служащие организуют площадку, посвященную финансовой грамотности молодежи. На случай дождя на площади Ленина установят шатры. С 18 до 19 часов перед сахалинцами выступит специальный гость — DJ BAUR (Москва), саунд-продюсер и музыкальный директор лейбла LuxuryMusic, №10 в ТОП100 лучших диджеев России. С 19 до 21 продлится праздничная программа "Следуй за мечтой" с участием молодежных творческих коллективов Сахалинской области. В 21 час начнется концерт российской поп-группы "Банд'Эрос", в 22 — фейерверк. Оранжевый день Сахалинский зооботанический парк 1 июля, 14.00 Праздник солнечного настроения, о животных оранжевого цвета. Веселая программа с играми, аквагримом, викторинами. Коробочка идей Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина 1 июля, 13.00 (и каждую субботу до конца августа) 1 июля, в стеклянном павильоне у стадиона «Космос» (на территории городского парка) в 13.00 стартует череда мастер-классов «Коробочка идей», где всем желающим совершенно бесплатно помогут освоить популярные технологии декоративно-прикладного и изобразительного творчества с использованием различных материалов. Мастер-классы будут проводиться каждую субботу до конца августа. Телефон для справок: 43-11-48. 8 интеллектов Детское пространство "Море" (городской парк) 1 июля, 11.00 Телефон для записи: 44-55-63 Развивающее занятия "8 интеллектов" с детским психологом Натальей Москвитиной. Период раннего дошкольного развития малыша очень важен. На этом этапе он приобретает навыки, которые пригодятся ему в дальнейшей жизни. Чтобы направлять его физическое, эмоциональное, психическое развитие в нужное русло, родители должны обеспечивать его необходимыми нагрузками. В игровой форме можно способствовать формированию логики, речи, мелкой моторики, памяти и внимания. Занятие пройдет в крытой беседке парка, между картингом и танц.площадкой. Жвачка для рук своими руками Детское пространство "Море" (городской парк) 1 июля, 16.00, 17.00 (4+) Телефон для записи: 44-55-63 Она может и расплываться, как жидкая субстанция, и прыгать, как мяч, а также принимать и другие разнообразные формы, оставаясь при этом в своей структуре. Мы научим, как сделать лизуна самим, посредством обычных компонентов, которые имеются в любой квартире. Место проведения: крытая беседка в парке (между бывшей танц. площадкой и картингом) Аппликация "Морской конёк" Детское пространство "Море" (городской парк) 2 июля, 11.00 Телефон для записи: 44-55-63 Аппликация развивает полезные качества, такие, как усидчивость, самостоятельность, аккуратность и терпение. Занятия таким видом творчества несут для детей огромную пользу, особенно, когда есть повод напомнить себе, что за окном, пусть и не солнечное, но всё же лето. Занятие пройдет в крытой беседке парка, между картингом и танц.площадкой. Морской арт-девичник Детское пространство "Море" (городской парк) 2 июля, 17.00 Телефон для записи: 44-55-63 Море. Лодки. Акварель... Пишем морской пейзаж и мечтаем о теплом лете. Если вы новичок или просто любите рисовать - вас здесь ждут! Для взрослых и детей от 8 лет. Занятие пройдет в крытой беседке парка, между бывшим картингом и танц.площадкой. Детский мастер-класс про изготовлению корабликов Детское пространство "Море" (городской парк) 2 июля, 11.30 (5+) Телефон для записи: 44-55-63 Говорят: "Как корабль назовёшь, так он и поплывёт". Но самое важное то, как сделаешь корабль. Лучшие корабли, получаются только тогда, когда вкладываешь в них частичку своей богатой фантазии и немного тепла. Занятие пройдет в крытой беседке парка, между бывшим картингом и танц.площадкой. Кораблик в технике оригами Детское пространство "Море" (городской парк) 2 июля, 12.00 (7+) Телефон для записи: 44-55-63 Дети очень любят делать что-то своими руками, да и не только дети, всегда приятно создать что-то, чтобы потом можно было с гордостью сказать: “Я сделал это сам”. Будем "строить" корабль своими руками. Занятие пройдет в крытой беседке парка, между бывшим картингом и танц.площадкой. Квест "Пираты Карибского моря" Детское пространство "Море" (городской парк) 2 июля, 13.00 (8+) Телефон для записи: 44-55-63 Хотите необычно и весело провести день? Почувствовать себя настоящим морским волком? Проверить свою интуицию и умение убеждать? Действие происходит в 1785 г. на корабле, плывущем в районе Карибских островов. Корабль в открытом море, капитан убит, нужно выбрать нового. Но на корабле есть пираты - они среди команды или пассажиров. Кто станет новым капитаном? Кто убил капитана Тревора? Захватят ли корабль пираты? Дойдет ли он до порта назначения? Кто найдет карту сокровищ? Узнайте на квесте "Пираты Карибского моря". Занятие пройдет в крытой беседке парка, между бывшим картингом и танц.площадкой. Роспись морских пряников Детское пространство "Море" (городской парк) 2 июля, 13.00 (5+) Телефон для записи: 44-55-63 Мастер-класс по росписи пряников не только творческий, но и ооочень вкусный! Приходите! Занятие пройдет в крытой беседке парка, между бывшим картингом и танц.площадкой. Панно "Домик у моря" Детское пространство "Море" (городской парк) 2 июля, 16.00 (8+) Телефон для записи: 44-55-63 Мечта всех и каждого-домик у моря. Прекрасный вид из окна, манящий бриз и палящее солнце. Всегда есть возможность создать маленький морской уголок прямо у себя дома. Он будет греть Ваше сердце прекрасными воспоминаниями о лете! Занятие пройдет в крытой беседке парка, между бывшим картингом и танц.площадкой. Мастер-класс для детей Детский клуб "Киндер Пати" ТЦ "Рояль" (3 этаж) 2 июня, 12.00 (4+) Лизун - герой мультфильма про охотников за привидениями. Но также лизун - это необычная и интересная игрушка для рук, которую можно изготовить самостоятельно. Забава, полюбившаяся детям и даже взрослым. Справки и предварительная запись по телефонам: 26-00-09, 25-18-49. Мастер-класс по скрапбукингу Детский клуб "Киндер Пати" ТЦ "Рояль" (3 этаж) 1 июня, 11.00 (6+) Создание открытки не требует особых навыков и знаний – немного фантазии, терпения и хорошего настроения, и результат обязательно получится всем на загляденье. Справки и предварительная запись по телефонам: 26-00-09, 25-18-49. Деревенский дворик Сахалинский зооботанический парк 1-2 июля, с 11.00-13.00 и с 14.00-16.00 Обитатели «Деревенского дворика» ждут вас в гости! Групповое посещение ИграMix ИграMix 5 этаж, ТРК "Сити-молл" Со 2 июня по 31 августа Мастер-класс "Сладкий букет из конфет" Сахалинский Музей Медведя ТРК Сити Молл, 5 этаж 1-2 июля и каждый день, кроме понедельника и вторника с 11.00 или 12.00 Конфетный букет своими руками - это универсальная поделка или подарок! Он понравится взрослым и детям. Живые цветы через несколько дней завянут, а конфетные букеты еще долго будут радовать своих владельцев. Запись на мастер-классы по телефонам 260-597, 22-72-83. Мастер-класс "Шоколадоварение " Сахалинский Музей Медведя ТРК "Сити Молл", 5 этаж 1-2 июля, с 11.00 Создайте шоколадку своими руками. Приходите и взрослые, и дети на наш мастер класс! Подробнее по телефонам: 260-597, 22-72-83. Мастер-класс гончарного дела Сахалинский Музей Медведя Сити-молл, 5 этаж 1-2 июля и каждую субботу и воскресенье с 11.00 (0+) Сахалинский Музей Медведя приглашает всех желающих прикоснуться к древнему ремеслу. Необходима предварительная запись по телефону: 260-597. Детский карнавал улыбок Кафе "Хантер-парк" 2 июля, в 12.00 (5+) Кафе "Хантер Парк" открывает еженедельные детские праздники для детишек старше 5 лет. Лучшие наработки многолетнего труда от зажигательных детских ведущих. Сюрпризы, танцевальные и активные игры. Масса яркого реквизита и нарядная зона для фотографирования. Для маленьких гурманов специально разработали детское меню. Только свежие, вкусные и с добротой приготовленные блюда, обязательно понравятся ребятам. Музейный кинозал Сахалинский областной художественный музей 1 июля, с 11.00-16.00 Каждую субботу посетители музея смогут посмотреть видео-фильмы из фонда "Русский музей: виртуальный филиал" и из медиатеки Сахалинского областного художественного музея. Расписание сеансов "Музейного кинозала" на 1 июля: 11.00 "В страну музеев вместе с Фафалей". В мастерской художника. Палитры. 12.00 "Народное искусство". Из цикла обучающих видеофильмов для детей 6-14 лет "Русский музей – детям". 14.00 "Искусство начала XVIII века". Из цикла авторских программ директора Русского музея В.А. Гусева "Век Русского музея". 15.00 Дорогов А. "Вид Константинополя". Из цикла "История одного шедевра". Просмотр для посетителей музея бесплатный. Поход на грязевой вулкан Привокзальная площадь около д/к Железнодорожник 1 июля Захватывающий однодневный поход к грязевому вулкану п. Ключи, увлекательный маршрут по заброшенной железной дороге "Кладбище корейских строителей" с рассказом о ее истории, экстремальный проход с фонариками через японские железнодорожные туннели, осмотр галереи сделанной из рельс, прошлого века на Английских, Японских и Русских мануфактурах. Предварительная запись на сайте и по телефону обязательна. Звоните по номерам: +7-962-581-79-88 (What’s App/Viber) Официальный сайт: www.drujba-sakh.ru

Сахалинский Музей Медведя (вход через парк развлечений ИграMix, 5 этаж). 1-2 июля и каждую субботу и воскресенье, с 11.00 до 12.30. Телефон для справок: 26-05-97.

СПОРТ

Клуб любителей бега

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

XXVIII Всероссийский олимпийский день СТК "Горный воздух" 1 июля, 10.00 В Сахалинской области празднование XXVIII Всероссийского олимпийского дня, который посвящен XXIII Олимпийским зимним играм 2018 года в Пхенчхане, как и по всей стране, состоится 24 июня. Сахалинцы отметят его велопробегом и легкоатлетическим забегом. Торжественное открытие "Олимпийской мили" начнется в 10.00 на точке старта (автодорога на СТК "Горный воздух"). Старт велопробега запланирован на 10:10, легкоатлетического пробега — на 10.15. Подъем на среднюю площадку СТК будет бесплатным с 9.30 до 11.30.

Скандинавская ходьба СДЮСШОР зимних видов спорта (ул. Венская, д. 5) Телефон для справок: 73-45-74. В школе зимних видов спорта этим летом продолжает работу социальный проект «скандинавская ходьба». Ежедневно, все желающие, могут взять палки и заняться ходьбой. Прокат работает с 9.00 до 21.00

ВЫСТАВКИ

Выставка Ивана Куликова "Русский стиль" Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин" 1-2 июля и каждый день до 1 августа, кроме понедельника Выставка из фондов Муромского историко-художественного музея посвящена творчеству художника Ивана Куликова. На выставке представлены 15 подлинных картин кисти Ивана Куликова, которые отражают русский быт XVII-XVIII веков, и полотна из цикла о городе Муроме. Помимо живописи на выставке можно увидеть подлинные предметы русского быта XVIII-XIX веков из этнографической коллекции художника: бусы, кокошники, кувшины и другие экспонаты. Выставка "Amotional Revolution №2" Арт-галерея "Сахалин" 1-2 июля до 31 июля Экспрессивные, эмоциональные и взрывные по цветовой гамме картины предлагают утонченному зрителю Сахалинские художники: Член Союза художников РФ Метельский Ю. Профессиональный художник, директор АРТ галереи Бянкина Н. Потысьева О. талантливый художник, ученица Асабиной Л. Проклова Е. – экспрессивное творчество. Тузлукова Н. - ученица Бянкиной Н. Браткин А. Глядя на такую картину возникает мысль, что создать такую композицию очень легко. Вот мы и посмотрим, как вы справитесь – предлагаем поучаствовать в создании такой картины на открытии выставки - 10 июня. Приглашаем всех, желающих принять участие в перфомансе. Взять в руки кисть или мастихин, не боясь испачкать руки, попробовать себя в коллективном создании абстрактного шедевра. В основе создания абстрактного произведения лежит прежде всего эмоция, которая выражается в цвете. Впечатление от увиденного окружающего нас мира. Сайт www.art-gallery-sakhalin.ru

Выставка "Зимный сад" Сахалинский областной государственный художественный музей 1-2 июля, 11.00 2 5 июня в 11.00, в рамках проведения международного российско-японского фестиваля культуры и искусства, Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова на открытие двух выставочных проектов: «Зимний сад: изучение образов направления Micropop в современном японском искусстве» и «Декоративно-прикладного искусства мастеров Хоккайдо». Выставка "Сахалин - фронту. Нефтяники в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг)" Сахалинский областной краеведческий музей 1-2 июля и каждый день, кроме понедельника, до 17 сентября На выставке представлены подлинные документы и предметы из фондов Сахалинского областного краеведческого музея и корпоративного музея ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», раскрывающие героический труд сахалинских нефтяников в деле добычи нефти для нужд обороны нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Дополняют выставку копии статей военного периода, повествующие о жизни и труде жителей северного Сахалина в годы войны, о передовиках производства и о положении дел на фронтах. На выставке представлены две инсталляции: кинотеатр «Нефтяник» и «Бытовое помещение нефтяника». Посетителю предоставляется возможность свободного доступа к инсталляции. Разрешается примерить телогрейку и сфотографироваться в ней, а также посмотреть фильмы, которые смотрели сахалинцы в годы времен Великой Отечественной войны: Х/ф «Два бойца», д/ф «Разгром немецких войск под Москвой», американский фильм «Серенада солнечной долины» и английская комедия «Джордж из Динки-джаза». Выставка "Радуга детства" Бизнес-центр "Сфера" 1-2 июля до 20 июля Бизнес Центр "Сфера" приглашает посетить выставку работ учащихся детской художественной школы г. Поронайска "Радуга детства".

Сахалинский областной государственный художественный музей 1-2 июля и каждый день, кроме понедельника с 10.00.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Музей медведя, ТРК «Сити Молл»

1-2 июля и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 1-2 июля и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Музей медведя, ТРК «Сити Молл» 1-2 июля и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 1-2 июля и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Выставка "Сахалин в объективе островных фотографов" Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин" 1-2 июля, с 12.00. Выставка "Сахалин в объективе островных фотографов" — результат творческих экспедиций японских и русских фотографов в Холмск, Аниву, Корсаков, Стародубское и бухту Тихую. Эти поездки прошли с 29 мая по 1 июня в рамках международного российско-японского фестиваля культуры и искусства. На выставке представлены 36 авторских фотографии Гасё Ито (Синъити), Сатору Тогава, Казутомо Таширо, Масахидэ Иида, Такафуми Кано, Дмитрия Ковалёва, Ольги Куликовой и Зинаиды Макаровой. Выставка "Доисторические насекомые в янтаре" Сахалинский областной краеведческий музей 1-2 июля, и каждый день, кроме понедельника до 31 июля На выставке представлены древние насекомые, в первозданном виде сохранившиеся до наших дней в натуральном янтаре — сукцините, возраст которого составляет 40-50 миллионов лет, что соответствует палеогену. В этот период после вымирания большого количества рептилий начался бурный расцвет доисторических млекопитающих. С тех пор Земля пережила множество ледниковых периодов и изменила места положения континентов.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ DJ Ivan Spell / Spb Ночной клуб "DUKE"

1 июля, 22.00 (21+) В эту субботу для Вас будет играть Ivan Spell – диджей, продюсер, ремиксер, музыкант из Санкт-Петербурга. Автор главного хита года - ремикса на Imany – «You Will Never Know», ставшего лучшим треком 2014 года по версии Радио Рекорд и DFM, и попавшем на 2-ю строчку итогового чарта Europa Plus. Радиоволна Арт-бар "НОН-СТОП" 30 июня-1 июля, 21.00 В этот уикэнд слушаем и танцуем пол любимые хиты радиостанций. Все, что вы любите, зазвучит в нашей акустической системе. Вам останется только наслаждаться и танцевать Loona Night Ночной клуб "Loona" 30 июня-1 ИЮЛЯ, 23.00 (21+) Loona night - это качественный музыкальный формат от наших резидентов и мощная энергетика Главного Танцпола Острова, где чувства и эмоции сопровождаются красивым отдыхом!!! Территория Вашего Музыкального Настроения в эти выходные до самого рассвета с Artur Explose (Msk). стало интересно? Звони 272-050.