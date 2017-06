Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 1-2 июля

Ночной клуб "DUKE"

1 июля, 22.00 (21+)

В эту субботу для Вас будет играть Ivan Spell – диджей, продюсер, ремиксер, музыкант из Санкт-Петербурга. Автор главного хита года - ремикса на Imany – «You Will Never Know», ставшего лучшим треком 2014 года по версии Радио Рекорд и DFM, и попавшем на 2-ю строчку итогового чарта Europa Plus.