Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 13-14 января

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

"Остров Счастье" — документальная пьеса, написанная драматургом из Москвы Родионом Белецким на основе интервью сахалинцев, которые рассуждали на тему "Что для Вас счастье?". В итоге получился трогательный материал, героями которого стали простые островитяне.

"Прекрасное далеко" - тонкая лиричная история о жизни и смерти, о вечных поисках человеческой души. Все действующие лица пьесы - ангелы, мечтающие вернуться обратно в жизнь - далекую и прекрасную. Герои проходят долгий путь прежде, чем понять, что самое ценное - это то, что происходит с человеком здесь и сейчас, и пока человек жив - он свободен, а, стало быть, счастлив. Только вот понимание этого приходит в тот момент, когда земной путь заканчивается и, казалось бы, уже ничего нельзя изменить.

К просмотру предлагается короткометражный фильм "Имена на карте. Путь к Сахалину" режиссера Н. Добровольского. В фильме рассказывается об экспедиции Г. И. Невельского 1848-1853 годов на Дальний Восток. Съемочная группа повторяет его путь от устья Амура к берегам Сахалина…

На мероприятии посетители узнают, какие животные впадают в спячку зимой. Как холодные и суровые зимы накладывают свой отпечаток на жизнь и поведение животных. Игры, конкурсы, викторины.

15.00 - "Плененный Италией: Сильвестр Щедрин". Фильм посвящен жизни и творчеству выдающегося мастера пейзажной живописи, который после блестящего окончания императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге получил право на продолжительную поездку в Италию для усовершенствования в своем мастерстве, где и оставался до конца жизни.

"Сахалинский Stand Up клуб" приглашает всех ценителей юмора! Впервые в 2018 году. Уникальная возможность попробовать себя в популярном юмористическом жанре Stand Up, а также насладиться смелыми выступлениями молодых и талантливых стендап комиков. Самый смешной получит денежный приз и всеобщую славу.

В Литературно-художественном музее книги А. П. Чехова "Остров Сахалин" 13 января состоится мастер-класс по изготовлению эко-ёлки. Сначала посетителей ждет экскурсия по интерактивной выставке "Остров открытий", далее гости создадут символ Нового года из подручных материалов: шпагата, шишек, бисера, ракушек и лент. Участники занятия автоматически становятся участниками конкурса поделок, который проводит музей.

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

Один из главных турниров сезона среди специалистов беговых лыж пройдет на лыжной трассе на улице Венской. В субботу и воскресенье спортсмены выявят сильнейших в Сахалинской области на дистанциях 10 и 15 километров классическим и свободным стилем.

Покататься на лыжах и взять в прокат инвентарь можно на лыжной базе «Спартак» (школа зимних видов спорта). Прокат работает с 09.00 до 18.00.

13 января состоятся матчи 13 тура чемпионата женской волейбольной Суперлиги. «Сахалин» примет на своей площадке «Динамо-Метар» из Челябинска. Матч будет во многом определяющим для обеих команд, претендующих на попадание в плей-офф. В особо сложном положении находится «Сахалин», для которого поражение может стать фатальным. Это значит, что игра превратится в «битву за шесть очков», а в выигрыше останутся болельщики, которые увидят бескомпромиссный и напряженный поединок.

Творческое объединение "Арт Студио" представляют вашему вниманию более тридцати картин авторов разных стран, профессий и возрастов - художников любителей. Людей безгранично влюбленных в свое хобби – изобразительное искусство. На выставке "Краски жизни" можно познакомиться с безграничными возможностями людей увлеченных и увлекающихся, в разное время и в разном возрасте нашедшие свой путь в творчестве, пришедшие в изобразительное искусство и достигшие своих успехов целеустремленностью, любовью к своему делу, трудом и грамотным советом профессиональных руководителей.

Грациозные олени, живописные сцены из быта эвенкийского народа и пейзажи сахалинского ландшафта, – все это создал автор при помощи ножниц и бумаги. Вся художественная сложность работ, представленных на выставке, заключается в том, что предварительный рисунок не делался, поэтому художник должен был обладать от природы особым видом памяти и фантазией, чем в полной мере владел эвенкийский мастер.

Около 30 силуэтных композиций, рукописи легенд, сказок и рассказов Семёна Надеина будут представлены в музее книги «Остров Сахалин». Экспонаты собраны из четырех музеев Сахалинской области и личной коллекции семьи Василия Курикалова. Часть уникальных силуэтных композиций будет экспонироваться впервые.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Посетители выставки смогут увидеть скульптурные и графические работы художников XIX века и наших современников, а также вещи участников сражения — образцы обмундирования, снаряжения и вооружения офицеров и нижних чинов вооруженных сил Российской империи и Великой армии Наполеона, многочисленные находки с поля сражения — ядра, осколки гранат, картечные и ружейные пули, металлические части ручного огнестрельного и холодного оружия, предметы амуниции.

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Приглашают посетить вторую часть постоянной экспозиции музея «Остров Сахалин»: открытый финал. В экспозиции воплощена жизнь великой книги о сахалинской каторге в театральном, музейном и научном пространстве. Посетитель сможет окунуться в атмосферу создания произведений А.П. Чеховым, а в интерактивной зоне дополнить сахалинскую летопись, начатую Чеховым в XIX веке.

Каждый, кто оказался на "Острове открытий", становится исследователем и может совершить немало открытий для себя. Как узнать по следам медведя, волка или лося? Легко ли с помощью словесного портрета определить динозавра? Могут ли встретиться в природе белый медведь и пингвин, а пума поохотиться на зебру? Какие растения едят животных? И всегда ли можно доверять названиям: кто страшнее для животных – росянка или фикус-душитель? Вопросов много, и ответы на них ребёнок может найти на выставке сам.

Темы рисунков и декоративных композиций посвящены закрытию Года экологии в России и 70-летию Сахалинской области. Работы юных художников рассказывают о природе родной земли, её обитателях, о жизни людей, предупреждают о том, какие последствия ожидают нас, если мы не будем оберегать окружающий мир.

В выставке приняли участие 95 школьников и студентов в возрасте от 10 до 22 лет из 21 детских художественных школ, школ искусств, колледжей искусств Сахалинской, Магаданской, Амурской областей и Хабаровского края.

На выставке представлены работы известных маститых художников и молодых авторов: Заслуженный художник России, член Сахалинского Союза художников, обладатель золотой медали за заслуги в творчестве Степанов Ю. В. Член Союза художников – Кирюхина Н. С., Профессиональный художник и директор АРТ галереи Бянкина Н. Р. Член Владивостокского Союза художников Арсененко А. Московский член Союза художников А. Майоров. Художники : Потысьева О. В. , Маркелов Ю., Проклова Е.,Гарбар С., Кузнецова Ж.

Посредством красок и холста художники делятся своим отношением к жизни, окружающему миру. Подобная выставка дает возможность не только посмотреть и насладиться красотой картин, но и подумать над тем, что старался выразить мастер.

Нина Николаевна Наумова родилась в маленьком поселке Дуэ в Александровск - Сахалинском районе. Окончила художественно - графический факультет Хабаровского педагогического института и, вернувшись обратно на остров, продолжила развиваться в выбранных направлениях и как педагог и как художник.

КИНО

И как всегда, выходные можно провести в кинотеатре. Узнать о новинках и выяснить расписание вы можете на нашем сайте в афише.

Есть победы, которые меняют ход истории. Победы духа, победы страны, победы всего мира. Таким триумфом стали легендарные «три секунды» — выигрыш сборной СССР по баскетболу на роковой мюнхенской Олимпиаде 1972г. Впервые за 36 лет была повержена «непобедимая» команда США. Никто даже помыслить не мог о том, что это возможно — обыграть великолепных непогрешимых американцев на Олимпийских играх! Никто, кроме советских баскетболистов (русских и грузин, украинцев и казахов, белорусов и литовцев).



Когда проигрыш означал поражение страны, когда нужно было выходить и бороться в раскаленной обстановке из-за произошедшего теракта, великий тренер сборной СССР был готов на все, лишь бы помочь своим подопечным разбить американский миф о непотопляемой команде мечты. Ведь он знал, что создал самую сильную сборную на планете, и в начале заставил поверить в это своих игроков, а затем весь мир.

В декабре 2017 будет жарко! Дружба Жени и Бори едва не сгорит в огне семейного скандала; глубоко беременная Снегурочка отправится в Одиссею по нижегородским семьям; отчаянная Галя из Новосибирска пойдет на все, чтобы провести ночь с любимым врачом; экстремальный поход в лес за елкой станет проверкой на прочность для юного хипстера из Тюмени и его потенциального отчима. Новые и хорошо знакомые герои «Ёлок» влюбляются, ссорятся и мирятся, совершают геройские поступки и попадают впросак, лишь бы найти на Новый год настоящую родственную душу, как один смелый мальчик из Хабаровска, сбежавший в поисках новой мамы в Москву. И помочь им может только чудо… или вся страна!

В новогоднюю ночь, в то время, как Князь готовится произнести торжественную речь, а Юлий распаковывает подарки и следит за приготовлением праздничного стола, богатыри едут в гости к Алеше, и встречают там странного товарища по имени Дурило. Оказывается, это тринадцатый месяц, который никому особенно не нужен, и который пытается осуществить свое заветное желание — стать самым главным месяцем в году. Только и надо ему, что притвориться Дедом Морозом, показать доверчивому Алеше пару фокусов, подружиться с богатырями и оказаться в Египте — стране фараонов и древних пирамид. А дальше — пирамиды, заклинание, Древний огонь — и дело в шляпе! Но не так-то просто осуществить свое коварное желание, когда на пути у тебя встают не только три богатыри, но и их жены, Князь и Юлий, Змей Горыныч и Дед Мороз и даже — сама принцесса Нефертити!

Фердинанд — самый добродушный бык во всей Испании. Несмотря на внушительные размеры и недюжинную силу, он с детства предпочитал сидеть на лужайке и любоваться цветами вместо того, чтобы бодаться с другими быками. По нелепой случайности Фердинанд был выбран среди других соплеменников для участия в бое быков в Мадриде.

Четверо подростков оказываются внутри игры «Джуманджи». Их ждет схватка с носорогами, черными мамбами, а на каждом шагу будет подстерегать бесконечная череда ловушек и головоломок. Чтобы пройти игру и остаться в живых, им придется перевоплотиться в персонажей игры: робкий и застенчивый Спенсер превращается в отважного и сильного исследователя, здоровяк Фридж — в коротышку, модница и красавица Беттани — в профессора, а неуклюжая и нескладная Марта становится бесстрашной и ловкой амазонкой. Друзьям придется привыкнуть к совершенно новым и таким непривычным для себя ролям и найти дорогу домой.

Молли Блум называли Принцессой покера. Она построила самое дорогое подпольное казино в Голливуде. Каждую минуту здесь шли ва-банк кинозвезды, шейхи, миллиардеры. Большие деньги пахнут кровью. Как выжить, когда за тобой охотится мафия и ФБР?

Финеас Тейлор Барнум всегда мечтал войти в историю, но все его занятия не приносили ему удовольствия. И когда, казалось, весь мир обернулся против него, он решает пойти вслед за своей мечтой. Барнум создает завораживающее представление-сенсацию, которое стало рождением мирового шоу-бизнеса.

Необыкновенная сказочная история о том, как Царевич Иван отправляется сразиться с драконом Чудо-Юдо. А злодей оказывается вовсе не грозным трехглавым чудищем, а маленьким дракончиком вдвое меньше Ивана с одной единственной головой. Вместо того, чтобы повергнуть его, Царевич спасает Чудо-Юдо и берет себе в помощники для спасения пропавшей Царевны Варвары. На пути их ждут самые неожиданные приключения и испытания, но Иван и не догадывается, что Чудо-Юдо совсем не тот, за кого себя выдает.

Доктор Элис изучает ночные кошмары и поведение людей во сне, сама при этом страдая параноидальными видениями.

Она пытается помочь молодой семье избавиться от невероятного ужаса, с которым они сталкиваются каждую ночь. Но в ходе своей работы, Элис приходится отказаться от стандартных методов лечения и осознать, что по ночам в души этой семьи проникает нечто потустороннее.

Чтобы спасти людей от этого зла, ей придётся встретиться лицом к лицу со своими собственными страхами, которые преследуют её всю жизнь.

Тихая неудачница Клэр получает в подарок от отца старинную шкатулку. К ее удивлению оказывается, что шкатулка умеет исполнять желания. Теперь-то она расквитается со всеми, кто над ней смеялся. Желания исполняются, но не совсем так, как задумывала Клэр, и с каждым новым желанием последствия становятся все страшнее. Какую еще плату попросит шкатулка взамен, и что за древнее зло скрывается в ней?

Питер и Кайл Рейнольдсы — два брата, которых эксцентричная мать вырастила в полной уверенности, что их отец умер, когда они были маленькими. Но после того, как они выясняют, что это неправда, они отправляются на поиски своего настоящего отца, в ходе которых узнают о своей матери больше, чем, вероятно, когда-либо хотели знать.

Новая глава истории об экстрасенсе, которая умеет разговаривать с мертвыми. На этот раз в жизнь воплощается ее самый страшный кошмар: сущности из потустороннего мира проникают в ее собственный дом.

Дюк, некогда блистательный адвокат крупных преступных группировок, находясь под программой по защите свидетелей, зажигает на роскошной вилле Капри, устраивая безбашенные праздники жизни для своих гостей и превращая будни в яркий Jazz. Однажды под Рождество на виллу приезжает брутальный экс-агент ФБР Лео и переворачивает все вверх дном. Но, как оказалось, все только начинается: вслед за Лео на виллу подтягиваются парни из мафии, имеющие старый зуб на Дюка и Лео. Вечеринка будет жаркой!

Добро пожаловать в мир букашек: здесь у каждого — своя роль, все движется по своим правилам и законам, бурлит жизнь, полная взлетов и падений, радостей и печалей. Если заглянуть под листик или отодвинуть травинку, можно узнать все секреты таинственного мира насекомых. Надо лишь чуть-чуть напрячь воображение…

Старый Каттаппа рассказывает Шиве, почему убил его отца Амарендру. После того, как тот был усыновлён королевой Сивагами, старший сводный брат Бхаллаладева всегда ему завидовал. Зависть достигла апогея после битвы с дикими племенами, когда Сивагами нарекла младшего сына наследником королевства. Бхаллаладева и его хитрый дядя начинают плести грязные интриги, чтобы сжить Амарендру со свету.

Вот такими насыщенными обещают стать выходные дни. Обязательно потратьте время с пользой!