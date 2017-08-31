«МОРЕ» возможностей для всех

Не знаете, куда пойти на выходные, где провести день рождения своего ребенка или чем занять непоседу в будни? Хотите научиться вязать, рисовать, или просто пообщаться с интересными людьми в непринужденной обстановке? «МОРЕ» - пространство для работы и творчества 1 сентября вновь открыло свои двери для всех желающих.

Для больших детей…

Пространство с несколькими помещениями для разных целей. Отдельный танцевальный зал и зал для мастер-классов. Просторная игровая зона с игровым столом «Аэрохоккей», горками, лабиринтом, шведской стенкой и столами для занятий творчеством. Всё продумано таким образом, что каждый ребёнок, в зависимости от характера и наклонностей найдет развлечение по душе. Непоседы – вдоволь побегают, попрыгают, покатаются на скейтбордах. Тихони - займутся лепкой, рисованием.

В «МОРЕ» будет интересно даже совсем маленьким гостям. Здесь есть интерактивный коврик, конструктор, мини-велосипеды, столики для кормления. Поэтому если в вашей семье разновозрастные дети – смело отправляйтесь сюда.

Пространство продумано до мелочей: удобная раздевалка, несколько туалетных комнат. С порога вас встречает приветливый персонал. Пока дети заняты своими делами родители могут сидеть и наблюдать за ними - для этого предусмотрены специальные места. Другой вариант - оставить своих непосед под присмотром сотрудников «МОРЯ», а самим отдохнуть и пообщаться в комнате отдыха для взрослых. В распоряжении пап и мам бильярдный стол. Так же можно «вспомнить детство» - поиграть в «Денди» или просто посидеть и попить кофе, чай с пирожными.

В «МОРЕ» занимаются организацией детских праздников и необычных экскурсий для школьников. Например – в кузницу или полет на воздушном шаре. Здесь проводят всевозможные мастер-классы: творческие, кулинарные, простые и сложные. Предусмотрены развлечения и для подростков – популярные сейчас уличные квесты.С сентября в пространстве «МОРЕ» заработает творческая продленка для старших дошкольников и школьников. Если ребенка не с кем оставить – приводите его сюда. Ваш непоседа может здесь с пользой провести полдня.

… и маленьких взрослых

Общаться, познавать что-то новое стремятся не только дети. 3 сентября в «МОРЕ» открылся коворкинг – пространство, куда приходят проводить свободное время взрослые. Сюда можно прийти c любой целью: познакомить со своей идеей других, реализовать какой-то проект или научиться чему-то новому. В распоряжении взрослых посетителей конференц-зал, который можно взять в аренду и платить только за проведенное в нем время, хоть с утра до вечера. Или арендовать помещение на час, чтобы провести мастер-класс, в конце концов, чтобы просто поработать. Коворкинг – прекрасное место для того, чтобы завести новые знакомства для общения, бизнеса, воплотить свои мечты и реализовать планы. Для творческих людей здесь запланировано проведение творческих мастер-классов, курсов актерского мастерства и ораторского искусства. Можно обсудить интересные фильмы или рассказать о путешествиях. Почти все взрослые в душе остались детьми, поэтому их ждут интеллектуальные и детективные игры, «Мафия». Провести время с пользой или просто пообщаться с друзьями и интересными людьми – всё это возможно в пространстве «МОРЕ».

С расписанием мероприятий можно ознакомиться Вконтакте: @more_coworking, @More_dlya_detey.

Пространство «МОРЕ» находится по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 259 в (Бизнес-центр «Столица»).

Телефоны: 44-55-63, 55-67-89.