Традиционная танцевальная вечеринка в баре "Нон-Стоп" по все той же традиции проходит непринужденно, крайне весело и эмоционально! Приходите, убедитесь!

Летняя танцевальная вечеринка в лучших барных традициях! Отдыхаем, веселимся, дождика не боимся!

Знакомая дружественная атмосфера, музыка на всякий вкус и цвет, студеные коктейли и обжигающие напитки - все это в одном порыве "Танцев"!

То, что не многим удается, "Нон-Стоп" делает умело и весело!

Начало: 21.00

Dj's: Tima Turok, Milks

Вход: свободный

FC/DC