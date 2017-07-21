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Танцы

Танцы

Традиционная танцевальная вечеринка в баре "Нон-Стоп" по все той же традиции проходит непринужденно, крайне весело и эмоционально! Приходите, убедитесь!                   

Летняя танцевальная вечеринка в лучших барных традициях! Отдыхаем, веселимся, дождика не боимся!

Знакомая дружественная атмосфера, музыка на всякий вкус и цвет, студеные коктейли и обжигающие напитки - все это в одном порыве "Танцев"!

То, что не многим удается, "Нон-Стоп" делает умело и весело!

Начало: 21.00

Dj's: Tima Turok, Milks

Вход: свободный
FC/DC

Где и когда?
Non-Stop, арт-бар

Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 326, (напротив ТЦ "Карусель"), тел. 8 (4242) 222444

21 июля, пятница
21:00
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22 июля, суббота
21:00
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