Summer Ladies Night/DJ Andrey Spirin

Лето – всеми любимое время года: жаркие дни, волнующие ночи, особая раскованность в жестах и движениях.

Ночной клуб «Duke» посвящает эту летнюю пятничную ночь всем самым красивым, прекрасным и сексуальным девушкам!!!

Вы будете блистать на танцполе, танцевать, не жалея шпилек, и получать море удовольствия от горячительных напитков, ароматных кальянов и отдыха в любимом клубе.

Веселая дружеская атмосфера, отдых, общение, новые знакомства, множество позитивных эмоций и хорошего настроения вам гарантируются!

Не спим, тусим в #DukeClub:

· Special guest -Andrey Spirin

· DJHappy – K/ DJPashaZorin / MCBulatov

· Sexy - Go-Go - show!

· #DukeAfterParty–K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee

· HappyHours: 2 коктейля по цене 1

· Именинникам (в этот день по паспорту) - VIP-позиция в подарок!

· Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля»

FC 21 + /DC

Вход всем всю ночь: 500 рублей / Девушкам до 00:00 – бесплатно

After – party с 04:00 бесплатно

Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286

https://vk.com/dukenightclub

https://www.instagram.com/duke_night_club/