Summer Ladies Night/DJ Andrey Spirin
Лето – всеми любимое время года: жаркие дни, волнующие ночи, особая раскованность в жестах и движениях.
Ночной клуб «Duke» посвящает эту летнюю пятничную ночь всем самым красивым, прекрасным и сексуальным девушкам!!!
Вы будете блистать на танцполе, танцевать, не жалея шпилек, и получать море удовольствия от горячительных напитков, ароматных кальянов и отдыха в любимом клубе.
Веселая дружеская атмосфера, отдых, общение, новые знакомства, множество позитивных эмоций и хорошего настроения вам гарантируются!
Не спим, тусим в #DukeClub:
· Special guest -Andrey Spirin
· DJHappy – K/ DJPashaZorin / MCBulatov
· Sexy - Go-Go - show!
· #DukeAfterParty–K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee
· HappyHours: 2 коктейля по цене 1
· Именинникам (в этот день по паспорту) - VIP-позиция в подарок!
· Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля»
FC 21 + /DC
Вход всем всю ночь: 500 рублей / Девушкам до 00:00 – бесплатно
After – party с 04:00 бесплатно
Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286
https://www.instagram.com/duke_night_club/
Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, тел. 8 (4242) 286286, 450525