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Summer Ladies Night/DJ Andrey Spirin

Summer Ladies Night/DJ Andrey Spirin

Лето – всеми любимое время года: жаркие дни, волнующие ночи, особая раскованность в жестах и движениях.

Ночной клуб «Duke» посвящает эту  летнюю пятничную ночь всем самым красивым, прекрасным и сексуальным девушкам!!!

Вы будете блистать на танцполе, танцевать, не жалея шпилек, и получать море удовольствия  от горячительных напитков, ароматных кальянов и  отдыха в любимом клубе.

Веселая дружеская атмосфера, отдых, общение, новые знакомства, множество позитивных эмоций и хорошего настроения вам гарантируются!

Не спим, тусим в #DukeClub:

·        Special guest  -Andrey Spirin

·        DJHappy – K/ DJPashaZorin /  MCBulatov

·        Sexy - Go-Go - show!

·        #DukeAfterParty–K2 PROJECT:  DJ Gino & DJ Lee

·        HappyHours: 2 коктейля по цене 1

·        Именинникам (в этот день по паспорту)  - VIP-позиция в подарок!

·        Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля»

FC  21 +  /DC

Вход всем всю ночь: 500 рублей / Девушкам до 00:00 – бесплатно

After – party с 04:00 бесплатно

Подробная информация и резерв  столов: 450 – 525 / 286-286

https://vk.com/dukenightclub

https://www.instagram.com/duke_night_club/

 

Где и когда?
DUKE, ночной клуб

Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, тел. 8 (4242) 286286, 450525

18 августа, пятница
22:00
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