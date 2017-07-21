Summer Ladies Night

Лето – всеми любимое время года: жаркие дни, волнующие ночи, особая раскованность в жестах и движениях.





Ночной клуб Duke посвящает эту летнюю пятничную ночь всем самым красивым, прекрасным и сексуальным девушкам!



Вы будете блистать на танцполе, танцевать, не жалея шпилек и получать море удовольствия от отдыха в любимом клубе.



Веселая дружеская атмосфера, отдых, общение, новые знакомства, множество позитивных эмоций и хорошего настроения вам гарантируются!



Не спим, тусим в #DukeClub:



DJ Baikov / DJ Happy – K / DJ Pasha Zorin / MC Bulatov

Sexy - Go-Go - show!

#DukeAfterParty – K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee



Именинникам (в этот день по паспорту) - VIP-позиция в подарок!

Сюрпризы и подарки от "Мега Палас Отеля"



FC 21 + / DC

Вход всем всю ночь: 500 рублей / Девушкам до 00:00 – бесплатно

After – party с 04:00 бесплатно

Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286



vk.com/dukenightclub

instagram.com/duke_night_club/