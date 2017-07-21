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Summer Ladies Night

Summer Ladies Night

Лето – всеми любимое время года: жаркие дни, волнующие ночи, особая раскованность в жестах и движениях.



Ночной клуб Duke посвящает эту летнюю пятничную ночь всем самым красивым, прекрасным и сексуальным девушкам!

Вы будете блистать на танцполе, танцевать, не жалея шпилек и получать море удовольствия от отдыха в любимом клубе.

Веселая дружеская атмосфера, отдых, общение, новые знакомства, множество позитивных эмоций и хорошего настроения вам гарантируются!

Не спим, тусим в #DukeClub:

DJ Baikov / DJ Happy – K / DJ Pasha Zorin / MC Bulatov
Sexy - Go-Go - show!
#DukeAfterParty – K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee

Именинникам (в этот день по паспорту) - VIP-позиция в подарок!
Сюрпризы и подарки от "Мега Палас Отеля"

FC 21 + / DC
Вход всем всю ночь: 500 рублей / Девушкам до 00:00 – бесплатно
After – party с 04:00 бесплатно
Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286

vk.com/dukenightclub
instagram.com/duke_night_club/

Где и когда?
DUKE, ночной клуб

Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, тел. 8 (4242) 286286, 450525

21 июля, пятница
22:00
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